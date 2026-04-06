Купянск – лъжи без чудеса

6 Април, 2026 13:01 2 269 53

А врагът съхрани своите резерви и отново владее «малкото небе»

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Няма чудеса… В края на март стана ясно, че украинците са възвърнали контрола си над Купянск. Подавят последните огнища на съпротива. Цели сто дни руските генерали не намериха начин да спасят защитниците на града. Накрая изоставиха момчетата там. Това е позор. А също – предвестие за големи проблеми за Москва.

Как надеждите се превръщат в трагедия?

Първо няколко думи за града, станал могила. Той е голям транспортен възел. Впоследствие НАТО го превръща в ключов опорен пункт. Разположен е на 120 km от Харков и на 166 km от Белгород. През него протича река Оскол (жилищните райони са разположени на десния бряг, промишлената зона – на левия). Релефът в околностите е хълмист, а водната артерия сама по себе си представлява естествен отбранителен рубеж.

На 27 февруари 2022 год., четири дни след началото на СВО, руските войски влизат в Купянск. Съпротивата на привържениците на Киевската хунта е символична, водят се изолирани улични престрелки.

В хода на натовското настъпление през лятото на 2022 год. руската отбрана в Харковска област е пробита на няколко места. На 10.09. украинците стигат подстъпите на града. Защитниците му отстъпват на левия (източен) бряг на река Оскол и опитват да се закрепят в промишлената зона.

Кратко уточнение. Левият бряг е по-нисък и съответно отбраняващите го части се оказват в неизгодно положение.

На 16 септември украинците установяват пълен контрол върху населения пункт и създават няколко плацдарма на левия бряг с оглед продължаването на офанзивата към Луганска област. По-късно придвижването им е спряно.

В същото време при паралелно проведена операция в обкръжение попада руската групировка в друг стратегически важен град – Лиман.

Ударите са зашеметяващи. Армията на държавата, имаща претенции да е велика сила, бяга. От разгрома я спасява спешно прехвърленият от Африка корпус на ЧВК «Вагнер».

В Кремъл не си дават сметка, че предадените на врага територии от Киев до Луганск все някога ще трябва да се отвоюват. И това ще бъде много трудна задача.

В края на юли 2023 год. руските подразделения провеждат ограничено настъпление в участъка между Купянск и Сватово, ала не постигат значителни успехи.

През ноември 2024 год. Москва възобновява активните действия срещу петнадесет хилядната натовска групировка, концентрирана в района.

Натовците получават подкрепления, а дроновете и точните им артилерийски удари удавят в кръв фронталните атаки на братушките.

Купянското направление е смятано за едно от най-тежките. Противникът контролира небето и ситуацията на земята. Руските щурмови отряди действат в изолация от основните сили, често с нарушено снабдяване с храна и боеприпаси. Ранените не се евакуират от предната линия.

На този фронт изпращат всички новобранци. Там провеждат най-много атаки, завършили с огромни загуби. 80 процента от безследно изчезналите през последните шест месеца бойци са от подразделения, воюващи в района.

«Аз стоя, а телата лежат наоколо. Това вече е в реда на нещата. В смисъл, че тук няма изтегляне назад, има само марш, напред, напред на майната му. Бил си ранен? Бий си шута!...»

Щурмът на Купянск започва през септември 2025 година. На 20 ноември облеченият във военен камуфлаж Путин идва на предната линия. Пред телевизионните камери началникът на Генералния щаб В. Герасимов му докладва за превземането на града. Казва, че врагът е напълно унищожен.

На 9.12.2025 год. президентът удостоява генерал – полковник Сергей Кузовлев, командващ групата войски «Запад», със званието Герой на Русия за победата.

На 12 декември Зеленски се снима пред стелата на изхода на града.

Украинци и наемници (поляци и бразилци) контраатакуват успешно. На 25 декември те отново държат Купянск.

През януари братушките за пореден път съобщават, че градът е техен… Но влезлите в него щурмоваци са обкръжени. Избиват ги систематично пред невиждащите очи на ръководството на тяхната армия и държава. Чудото не се случва.

Защо висшите офицери лъжат президента? По какво адово право те са живи и продължават да заемат постовете си?

Путин явно изпуска властта. От миналия ноември той не е позирал пред публика в униформа. Не присъства на съвещания на генералите.

След пет години война обществото остава разединено, а органите на властта се кандилкат, досущ пияна стоножка, все не намират верния път. Липсва основата за победата.

В момента конкретните слабости на руската армия са свързани с технологичното изоставане и с набирането на личен състав. По тези причини забуксува пролетното настъпление.

А врагът съхрани своите резерви и отново владее «малкото небе».

Буди притеснения конфигурацията на фронта – с опасни издатини и лошо защитени флангове. Купянск е нагледен пример за това колко уязвимо може да бъде такова положение. Същото е и с Часов Яр, където сравнително неотдавна пак след стремителна атака украинците завзеха югозападните райони… А боевете за този населен пункт се водят от 4.04.2024 година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Опорка

    54 7 Отговор
    Стигаш до "стана ясно", още в началото, и може да не четеш нататък.

    13:06 06.04.2026

  • 3 Град Козлодуй

    5 24 Отговор

    До коментар #1 от "РЕСПЕКТ":

    ФАКТ

    13:07 06.04.2026

  • 4 Военен

    36 10 Отговор
    Сул ьо и пу льо дето не са били в казарма станаха военни журналисти и разбирачи 🤣😂 грешката беше, че има само една полоса на атаката от север и не бяха прочистили източния бряг на реката преди да атакуват

    13:08 06.04.2026

  • 5 Фактите

    14 13 Отговор
    Никога НЕ лъжат!
    От ..2 ДНЯ и ВСЕ до.... Сега
    Хехехехехехе

    Коментиран от #9

    13:08 06.04.2026

  • 6 Той

    36 23 Отговор
    Това не е вярно Купянск е Руски

    13:09 06.04.2026

  • 7 Пич

    42 11 Отговор
    Николов !!! Само "опасни издатини" са ти в главата!!! В следствие на това статията ти е толкова нескопосана, че Урсула и Кая ще те уволнят поради некадърност!!! А тези двете да те уволнят поради некадърност е голям срам, да знаеш!!!

    13:11 06.04.2026

  • 8 смех

    18 38 Отговор
    от къде я намирате тази рашистка пропаганда незнам

    13:11 06.04.2026

  • 9 Така е

    18 36 Отговор

    До коментар #5 от "Фактите":

    64 км Колона, Киевска ОБЛАСТ, ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, СУМИ, ХАРКОВ, ОДЕСКА ОБЛАСТ. и 187 СЕЛИЩА.. ОСВОБОДЕНИ от ЗСУ!! ФАКТ
    2 Милиона човекоподобни блатари Фира и ху.. ЙЛО педофила от ГОТВАЧО ИЗБЕГА
    АааааааХахахаха

    13:12 06.04.2026

  • 10 Възраждане

    13 29 Отговор
    Не знам, аз вярвам и ТРИДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на целувача, и че мегаполисите КУПЯНСК и ПОКРОВСК са монголски навсегда!
    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон

    13:16 06.04.2026

  • 11 Факти

    42 6 Отговор
    А бе, кой е аФтора на тоя фантастичен роман ? Големи глупости е написал! Прочетох два реда и до там.

    13:16 06.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Май, май

    19 9 Отговор
    Авторът е глупава русотрътка . Ама нищо. Пожелаваме му скорошно заминаване с еднопосочен билет без право на връщане за руския мир. Там да джафка колкото си иска

    13:23 06.04.2026

  • 14 Гого

    34 4 Отговор
    За какви натовци се говори в статията? НАТО е взела участие ли?

    Коментиран от #16, #22, #43

    13:24 06.04.2026

  • 15 гледам , гледам ,

    25 8 Отговор
    укрите се мотаят край Кремъл. Днес , утре ще го превземат .

    13:24 06.04.2026

  • 16 че те натовците са в украйна още

    18 11 Отговор

    До коментар #14 от "Гого":

    от началото на войната .

    Коментиран от #20

    13:25 06.04.2026

  • 17 вик енджинера гейупалитик

    13 3 Отговор
    оправи политиката.
    сега идва реда на веикато в перник

    13:30 06.04.2026

  • 18 Кравария убер алес

    12 6 Отговор
    Любопитно, тоя парцал, поредна пропаганда няма автор....

    13:34 06.04.2026

  • 19 Ами хайде

    9 11 Отговор
    Путин събира доброволци от кол и въже! Като гледам тук има няма една рота за събиране. Поемайте към Купянск и там ще го запазвате ли, ще го атакувате няма значение. Виждам, че имате желание за победата на Путин! Успех момчета...

    Коментиран от #36

    13:37 06.04.2026

  • 20 Гого

    8 5 Отговор

    До коментар #16 от "че те натовците са в украйна още":

    Къде там? Путя нападна НАТО ли? Или никой не е нападал?

    13:37 06.04.2026

  • 21 защо

    20 1 Отговор
    Всичко това - добре, но "Впоследствие НАТО го превръща в ключов опорен пункт.", идва в повече. Стегнете се и не допускайте такива грешки. НАТО не участва във войната.

    13:38 06.04.2026

  • 22 Айрония

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Гого":

    Братчед

    13:38 06.04.2026

  • 23 Дзак

    4 2 Отговор
    Войната е позиционна. Търси се ново оръжие да намали влиянието на дроновете.

    Коментиран от #28

    13:54 06.04.2026

  • 24 Кой изтакова този брътвеж?

    13 2 Отговор
    И защо публикувате подобен маразъм? След него читателите няма да обърнат внимание на нито една ваша статия.

    14:02 06.04.2026

  • 25 малко истински факти

    5 5 Отговор
    Русофилистичноувреденото авторченезнайно, явно пак дрънчи частушки стари на балалайки нови ...

    14:03 06.04.2026

  • 26 В деня

    3 3 Отговор
    на Благовещение нека да се помолим , украинските олигарси по примера на ЕС да се сетят,че не са безсмъртни и да подпомогнат и ТЕ РОДИНАТА СИ УКРАЙНА !!!!!!....

    14:26 06.04.2026

  • 27 Да спасим "братушките"

    5 11 Отговор
    Спасението на "братушките" е да спрат да следват престъпните команди на мафиотския си режим и да се върнат обратно в държавните си граници...на всички вече им е пределно ясно къде е истината...пък и да наричаш "натовци" защитниците на собствената си територия, при положение, че НАТО е низвергнато от самите си създатели, е доста "хлабава" опорка...като останалите за биологични оръжия, нацисти и пикаещи коне...Като гледаш решимостта на едната и на другата страна и бойния дух на едните и на другите, става пределно ясно кой защитава собствената си територия и на кой не знае какво прави там...ама за какво са ви истини, като ви плащат за опорки...

    14:34 06.04.2026

  • 28 оръжието

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дзак":

    е измислено.....,но живата плът им е по-важна ,до пълно обезкървяване ,сатанизмът е над всичко...това за жалост е приготвено за ЧОВЕЧЕСТВОТО...дори и природните сили не са в състояние да събудят зомбитата...

    14:35 06.04.2026

  • 29 ССС

    8 9 Отговор
    Абе аз не знаех че НАТО се състои от украинци. Всъщност раша се биела срещу НАТО съставено от украинци и наемници. А русначетата/братушките милите те били избивани систематично от НАТО съставено от украинци.

    Журналистиката във "Факти" е изведена на едно друго ниво.

    14:36 06.04.2026

  • 30 Пламен

    10 4 Отговор
    Тоя писател е клиничен и.иот.
    Какви натовци, какви братушки, болен мозък

    14:38 06.04.2026

  • 31 Нормално

    10 1 Отговор
    Нормално развитие на интензивни бойни действия по фронтовата линия. През ВСВ Харков е бил руски, после немски, след това отново руски, и пак немски, докато накрая окончателно е превзет от руснаците. Защото всички говорят за разгрома на Вермахта при Сталинград през януари 1943 г. Но се пропуска, че само месец след това - февруари 1943 г. две руски армии са разбити при Харков и той попада в немски ръце. И така чак до победата на Курската дъга, когато в последвалия пробив Червената армия окончателно превзема Харков през август 1943 г.

    Коментиран от #33

    14:39 06.04.2026

  • 32 БРАВО

    4 2 Отговор
    Радев хареса Това !

    14:51 06.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Отвратен

    4 7 Отговор
    Значи защитниците са нацистка Хунта а Нападателите " Братушки " !? И коя е тая пробита копейка дето лъже така ?

    Коментиран от #39

    14:55 06.04.2026

  • 35 От тази

    6 2 Отговор
    Статия става ясно ,че Русия воюва с НАТО. Навсякъде се споменава НАТО. Ако информацията е потвърдена от НАТО значи сме официално във война с Русия.

    14:55 06.04.2026

  • 36 още не

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ами хайде":

    вдявам , а СЪР ПУТИН РУСНАК ли е.?!?И защо до сега е това ПРЕСТЪПЛЕНИЕ...

    15:02 06.04.2026

  • 37 Легендарная и непобедимая

    1 3 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣... Слава на ВСУ! ✌️🇺🇦🇧🇬🇪🇺✌️

    15:09 06.04.2026

  • 38 Тц.. Тц...

    2 2 Отговор
    И тия били спечелили ВСВ 🤔....

    15:11 06.04.2026

  • 39 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Отвратен":

    и аз се чудя, направо го е дал за печат без да го провери, копипействане?

    15:17 06.04.2026

  • 40 факуса

    2 2 Отговор
    значи пропагандата лъжлива е към критичните потребности освен 17те милиона от гюро боклука продажен

    Коментиран от #42

    15:19 06.04.2026

  • 41 да ама не

    6 2 Отговор
    Тъповато-пропагандна статийка.
    Това че укро-нацистите контра-атакуват в Купянск съвсем не значи че са си го върнали. Както и навсякъде другаде където пишат разни "победи"

    15:29 06.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Всъщност...

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Гого":

    ...НАТО нападна Русия....Украйна е т.ъ.п.о.то пушечно месо....както Германия навремето се саморазправа за английски и френски интереси.
    Но както казват руснаците: " Еще не вечер."

    Коментиран от #45

    15:49 06.04.2026

  • 44 Хи.. Хи.. 🤭😅

    3 3 Отговор
    Голям майтап... 🤣, на тия Зелю им къса шортите🤣🤭

    15:49 06.04.2026

  • 45 Гого

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Всъщност...":

    Айдеее, още един, който тъгува за външната тоалетна с хартия от стар брой на "Работническо дело"

    16:35 06.04.2026

  • 46 Тити

    3 3 Отговор
    Със всеки месец Украйна става по силна докато Рашистите вървят към упадък.

    16:48 06.04.2026

  • 47 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 0 Отговор
    Коя натовска армия са бие в купянск, че нещо не са разбра

    16:50 06.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Али Турчинът

    4 2 Отговор
    Кастов страх на едно пичлеме. С лъжи и пропаганда да покаже долното племе украинец, колко са велики. Лъжа и пропаганда.

    17:09 06.04.2026

  • 50 Али Турчинът

    1 4 Отговор
    Николай Николаевич Николов..Скоро укрите ще свалят гащите, макар, че Гюров е направил договор за 10 години. Тези цигани и турци в България ще ви се изпикаят на лицето. С лъжи и пропаганда сте до следващите избори. Недоразвити българи.

    17:33 06.04.2026

  • 51 дядо Петър

    3 3 Отговор
    Николайчо, дедовото, глей ся. Украинците ще бъдат изтикани от Донбас в рамките на един месец. Там са хвърлили последните си резерви в надеждата, че ще успеят да задържат тези 17% от Донбас. Няма да стане!

    17:38 06.04.2026

  • 52 ЗА ЕДНО НЕЩО

    2 2 Отговор
    АВТОРА Е ПРАВ
    КОМАНДВАЩИЯ СЕКТОРА В ХАРКОВСКА ОБЛАСТ ГЕНЕРАЛ ЛАПИН ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ НЕ СМО УВОЛНЕН. И РАЗСТРЕЛЯН ПРЕД СТРОЯ ЗА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ ЛЪЖЛИВИ СВЕДЕНИЯ И НАЙ ВЕЧЕ ЗА НАЗИДАНИЕ
    А КУПЯНСК ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ ЩЕ ПАДНЕ
    КАКТО И СУМА

    18:07 06.04.2026

  • 53 !!!?

    3 0 Отговор
    За протокола: на 30 април преди 81 години Хитлер се самоубива в бункера...!!!?

    19:38 06.04.2026