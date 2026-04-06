Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
Доц. д-р Борислав Цеков: Европа греши в отношението си към САЩ и Тръмп

6 Април, 2026 16:01 2 134 56

  • доналд тръмп-
  • тръмп-
  • ес-
  • европа-
  • европейски съюз-
  • нато

Няма как Германия и Франция да продължават да се изживяват като "велики сили" на гърба на американските данъкоплатци

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Борислав Цеков Борислав Цеков юрист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Европа допуска огромна историческа грешка в отношението си към САЩ и политиката на президента Donald J. Trump. Казано най-простичко - Европа, по-точно неолибералните елити, които господстват в Брюксел и в повечето европейски столици, продължават да живеят с фалшивата идея, че Америка с нещо е длъжна на Европа, докато Европа не дължи нищо на Америка. Това несъстоятелно политическо мислене ще има крайно негативни последствия за Европа и трансатлантическото партньорство.

Няма как да продължава Европа да иска всичко от Америка, особено в сферата на сигурността и отбраната, а да не дава нищо насреща. Даже не дадоха възможност за използване на военни бази срещу терористичния ислямистки режим на аятоласите. Явно Иран им е по-важен от партньорството със САЩ.

Няма как Германия и Франция да продължават да се изживяват като "велики сили" на гърба на американските данъкоплатци, които издържат НАТО.

Няма как брюкселските чиновници да продължават да тероризират европейските икономики и общества с радикално левите измишльотини за "въглеродния преход" и джендъра, а да искат Америка "да ни пази".
Крайно време е тази порочна и стратегически погрешна политика да бъде изкоренена!


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 60 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп е най великият държавник

    10 59 Отговор
    в историята!
    Събуди заспалата Европа от 85 годишен сън!

    Коментиран от #20, #32

    16:03 06.04.2026

  • 2 Само

    55 1 Отговор
    ти от цяла Европа не грешиш , нали ?

    16:03 06.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кой полезен идиот от Брюксел

    10 30 Отговор
    взе това бг сбъркано путинофилско племе в ЕС и НАТО?

    Коментиран от #17

    16:04 06.04.2026

  • 5 хехе

    53 5 Отговор
    киртака Цеков пак ръси мозък.

    16:05 06.04.2026

  • 6 вервайте му!

    48 2 Отговор

    До коментар #3 от "Доц. д-р":

    На всичките му титли отгоре и ционист!!!

    16:06 06.04.2026

  • 7 Ганя Путинофила

    16 34 Отговор
    Ганя иска ЕС да го храни, НАТО да го защитава, но не иска американски самолети в София!
    Тотален дебилизъм!

    Коментиран от #10, #13, #16

    16:06 06.04.2026

  • 8 хайде сега

    27 2 Отговор
    Доц др Пеев се изказа назидателно, как никой не разбира гениалния Тръмп, който подлуди целия свят за няма и 2 години

    16:07 06.04.2026

  • 9 Медицина и пари

    30 1 Отговор
    Този наш университетски капацитет не е доцент. Додоларът е! Много долар. От юрист премина в средите на аналлизаторите.

    16:09 06.04.2026

  • 10 Мислех, че си

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    дал фира в Иран и се разплаках.
    Радвам се, че си жив.

    16:11 06.04.2026

  • 11 Истинско обещание 🇮🇷🇺🇦

    26 4 Отговор
    Другарю Цеков всичко което е полза да се защити живота на всяко детенце или ученик от американските и еврейските бомби е точна политика...а вие като си харесвате диктатурите и тероризма ходете в сащ или в Израел,никой не те държи тук насила

    16:12 06.04.2026

  • 12 ЦЕКОВ ОТ МНОГО

    33 2 Отговор
    НАПЪВАНЕ НАЛИ СЕ СЕЩАШ КАКВО СИ СЪТВОРИЛ. ЩО НЕ НИ ОСВОБОДИШ ОТ ПРИСЪСТВИЕТО СИ.

    16:12 06.04.2026

  • 13 Не бре,

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    иска "Алтернатива за България" с 8 !!!

    16:15 06.04.2026

  • 14 Според мен доцентът

    26 2 Отговор
    е един пълен 6ооклук.

    16:20 06.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 шопо с търнокопо

    10 6 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    Ами след като ни заповядаха да унищожим родното земеделие , да разпуснем армията и да си нарежем оръжията , съвсем в реда на нещата е да искаме да ни брани и храни, нали точно за това помпаха мускули, ха да ги видим сега.

    16:22 06.04.2026

  • 17 Върховенство на П

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Кой полезен идиот от Брюксел":

    Кой полезен идиот от Брюксел даде идея това западноевропейски сбъркано Епстийнофилско племе да създаде ЕС и НАТО?

    16:29 06.04.2026

  • 18 Фактите

    13 3 Отговор
    Доналд Тръмп е просто човек, който прави всичко, изисквано от еврейските лобита в САЩ. Тоест, той си е един безскрупулен убиец, агресор и държавен терорист.

    Ционистите продължават да избиват иранския народ - както непокорния палестински народ. А управниците, телевизиите и населението на марионетната Евротеритория “България” най-нагло и подло говорят само за повишаването на цените на бензина, защото никакви ционистки агресии не ги възмущават и никакъв геноцид не ги трогва.

    Коментиран от #29

    16:32 06.04.2026

  • 19 корекция

    7 4 Отговор
    Г-н Цеков, крайно време е в България да бъде изкоренена неолибералната каста и всички да помогнем за това, а не да ги вкарваме във властта. Иначе нищо не става - тези в Брюксел не са паднали от небето. Те се избират от депутатите на отделните страни, които пък са представители на тази шайка. Няма как да чакаме царят сам да каже "Царят е гол" и сами да се отрежат от привилегиите, далаверите и ненаказаността си. Като всяка отделна страна прати там читави хора, те естествено ще отсвирят и Урсула, и Кая, и всякакви други недоразумения. Защото до тогава брюкселския елит и местните неолиберални ПП-та и ДБ-та и разни други управляващи, дето ги наричат "началник", си се поддържат във взаимоизгодна симбиоза на гърба на населението и обикновените гражданин.

    16:33 06.04.2026

  • 20 Мемо

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп е най великият държавник":

    Толкова е велик, че дойде с обещанията да спре войните, а се получи точно обратното. Разпали още по - голяма война. Той и еврейна убиха толкова невинни деца, че трябва да бъдат съдени за геноцид.

    16:39 06.04.2026

  • 21 Лост

    14 0 Отговор
    И тоз е шеф на Галъп -България
    И колко да са им верни изследванията?

    16:41 06.04.2026

  • 22 Цеков

    8 1 Отговор
    твоят Тръмп е един много луд човек, циник, мерзавец и по нищо не се различава от Путин. Двама злодеи в света, които трябва да бъдат отстранени, защото да много вредни!

    16:48 06.04.2026

  • 23 абе

    8 0 Отговор
    тоя е като лека жена. Един път говори така-друг път наопаки, а понякога плюе и срещу вятъра.....

    16:49 06.04.2026

  • 24 Дедо

    12 0 Отговор
    Хехе доцента доктор е холограма на Пеефски. Назначен като фиктивен собственик на агенцията на Пеефски. Сега агитира за лудия Тръмп , който никоя задна държава не подкрепя , само и само да прокарва интереса на Пеефски да угажда на всичко на Тръмп , за да му свали санкциите по Магнитски ,които го побъркват . Евтин си доценте , много евтин.

    17:05 06.04.2026

  • 25 Бай Ганю

    6 0 Отговор
    То в днешно време професори, доценти, доктори с лопата да ги ринеш. Значи когато една страна е силна, независима и има много петрол веднага става "терористична",!!!

    17:06 06.04.2026

  • 26 Гедер

    8 0 Отговор
    Дубайския Шопар Дебелян, говори през устата на доцента . Взел му е душичката .

    17:06 06.04.2026

  • 27 Цецко

    7 0 Отговор
    Да си се учил от Гиньо Ганев и да клекнеш на един 47 годишен неграмотен дебелак със Санкция по Закона Магнитски показва колко ти в морала и ценностната система доценте.

    17:09 06.04.2026

  • 28 Гост

    4 1 Отговор
    Май май искат Урсула да си ходи барабар със сичкото либералско стадо.

    17:16 06.04.2026

  • 29 Върховенство на П

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Фактите":

    Разкажи и за арабския ционизъм Ислямскоционистка държава още сее арабскиционизъм в Сирия и в Европа Отряза гл авата на учител в франция под благосклония поглед на Евроатлантиците

    17:16 06.04.2026

  • 30 Тоя измислен доцент,

    5 1 Отговор
    Пише и такива неща в подкрепа на Тиквата и Шопара.Заради такива сме на това дередже.

    Коментиран от #37

    17:27 06.04.2026

  • 31 Българин

    1 6 Отговор
    Президента Тръмп систематично унищожава враговете си! За това ние яснои недвусмислено трябва да покажем, че ще служим на интересите на Тръмп, Израел и САЩ, за да си гарантираме спокойствието!

    17:39 06.04.2026

  • 32 Хохо Бохо

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп е най великият държавник":

    1.7 евра нафтата, да не забравишда му целунеш портрета му и да благодариш кога стане 2.5 евара, а хляба по 4 евра. Нали няма да забравиш?

    Коментиран от #33

    17:40 06.04.2026

  • 33 Българин

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "Хохо Бохо":

    А да ядеш американски бомби по-добре ли е?!? Ако може да мине само с плащане пак добре!

    17:47 06.04.2026

  • 34 Може и така да е, но

    5 0 Отговор
    и не може рижавият бабyин да прави на маймyни целия свят.

    17:48 06.04.2026

  • 35 Комон Сенс

    5 0 Отговор
    Позиция в подкрепа на Тръмп е разбирам идеално. Също и проамериканската реторика мога лесно да я разбера.
    Но това мнение конркетно ми звучи прекомерно натегаческо. Комсомсолско един вид.
    Липсва дори намека за проевропейска или пробългарска нагласа.
    Не виждам тук здравия разум на европейски политици, опозиционни на официалния наратив. Те каквато и позиция да заемат, не изпускат основната идея, а тя е да говорят в полза на со бствените си държави и съюзи.

    В случая откривам лека пародийност и прекомерност в този опит за анализ. Подобна прекомерност и пародийност е характерна за позьорите....

    Коментиран от #40

    17:52 06.04.2026

  • 36 Борка

    3 1 Отговор
    Само едно ми идва на ум. Боже, Боже пребири си верисиите. Начело с Борката Цаков, тоз апотеоз на нецензурираната от никой друг освен от Деляначи Пеевачи! Мисъл!

    18:00 06.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 В на П

    3 0 Отговор
    Тая измислена аку шерка Мър Сула
    е афроатлантическа политическа подкрепа на Тик вата и Шо пара.Заради такива сме на това дередже

    18:08 06.04.2026

  • 40 СенсКъмон

    1 5 Отговор

    До коментар #35 от "Комон Сенс":

    В случая откривам лека пародийност и прекомерност в твоя опит за анализ. Подобна прекомерност и пародийност е характерна за позьорите....които обичат да се анализират

    Коментиран от #43

    18:10 06.04.2026

  • 41 Слънчасалия

    0 2 Отговор
    Бъдещето е на безплатната енергия от фотоволтаични панели,съхранена в батерии.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 20 милиона електромобила Тесла през 2030 година. Статистически е доказано.

    18:12 06.04.2026

  • 42 Ти си

    3 1 Отговор
    Оффффф, мнение на някой завършил и получил някаква диплома или въобще нещо срещу фактура от Югозападният университет неискам !
    Нали знаете че и Пеевски има фактуриране диплома от там ......

    18:28 06.04.2026

  • 43 Комон Сенс

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "СенсКъмон":

    Това което се открива в случая е трослки трик за отбиване на номера онлайн. Открива се точно в твоята реплика.
    Вземаш част от даден коментар и го лепваш с обратен знак без ниаквка аргументация.
    Типично по тролски.

    На линия съм. Може да опиташ поне да посочиш какво в моя коментар е прекомерно и позьорско за да ти отговоря. Прекалено ти е празна репликата за по-съдържателен отговор.

    18:29 06.04.2026

  • 44 Едните та другите

    4 1 Отговор
    Хвани едните та удари другите. ЛЕвите резби срещу евангелските калвинистки фанатици.

    18:32 06.04.2026

  • 45 Факти

    4 1 Отговор
    Америка с войните си в Близкия Изток от десетилетия залива Европа с мигранти и инфлация. Това е директен удар по сигурността на Европа. А какво да кажем за войната в Украйна? Тя никога нямаше да се случи ако Америка не беше притиснала Украйна да предаде ядрените си оръжия. Ами търговската война на Америка срещу Европа? То направо да се чудиш кой ни е по-голям враг - Русия или Америка. "Приятелството" с Америка със сигурност ни излиза по-скъпо. Как по-точно ни пази тя? Като ни продава супер нацененото си оръжие? Ние можем да си произвеждаме сами, пък и си имаме ядрено оръжие. Франция и Англия могат да го пръснат по целия континент и отбраната ни е бетон.

    18:35 06.04.2026

  • 46 Дзак

    4 0 Отговор
    Европа няма възможност да отделя повече средства за амбициите на Тръмп.

    18:42 06.04.2026

  • 47 ВВП

    6 0 Отговор
    Иран Нее враг на България.нито на Европа...САЩ си търсят враг за да издоят данъкоплатеца ..И ДА ЗАШИТЯТХТЕРРИРИСТИЧНИЯЖРЕЖИМ НА ИЗРАИЛ

    18:43 06.04.2026

  • 48 ВВП

    7 0 Отговор
    САЩ и Англия иззраил трябва да се ликвидират завинаги..

    18:45 06.04.2026

  • 49 ВВП

    2 0 Отговор
    Есср Нее нужна да бъде пазена .Няма от кого.Това е измамата .на века .

    18:47 06.04.2026

  • 50 гадател

    0 5 Отговор
    Прав е.

    18:55 06.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Историк

    3 0 Отговор
    Този човек сякаш е от кабинета на тръмп. Всички путинолизци станаха и тръмполизци. Те всички бяха антиамериканци до появата на Тръмп, който превърна САЩ в Тръмпландия и вече са забравили, че мразят Америка.

    20:36 06.04.2026

  • 53 Ъъъъъъъъъ ! Много !

    1 0 Отговор
    Ъъъъъъъъъ ! Много !

    Е харен !

    Я Дани Ни По Отупа !

    Още !

    Като Брашнян !

    Чевал !

    Доде !

    Може Да Пуска !

    21:00 06.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 боико борисоф

    2 0 Отговор
    ЩО ИЗТРИ БЕ БОКЛУК КВО ЛОШО КАЗАХ МАИКА ТИ

    21:27 06.04.2026

  • 56 бай митьо плочкаджията

    1 0 Отговор
    тоя невеж,явно бая е изгладнял,щом е дошъл до тука,да ръси мозък!!!

    22:40 06.04.2026