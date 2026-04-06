Доц. д-р Борислав Цеков: Европа греши в отношението си към САЩ и Тръмп

Европа допуска огромна историческа грешка в отношението си към САЩ и политиката на президента Donald J. Trump. Казано най-простичко - Европа, по-точно неолибералните елити, които господстват в Брюксел и в повечето европейски столици, продължават да живеят с фалшивата идея, че Америка с нещо е длъжна на Европа, докато Европа не дължи нищо на Америка. Това несъстоятелно политическо мислене ще има крайно негативни последствия за Европа и трансатлантическото партньорство.

Няма как да продължава Европа да иска всичко от Америка, особено в сферата на сигурността и отбраната, а да не дава нищо насреща. Даже не дадоха възможност за използване на военни бази срещу терористичния ислямистки режим на аятоласите. Явно Иран им е по-важен от партньорството със САЩ.

Няма как Германия и Франция да продължават да се изживяват като "велики сили" на гърба на американските данъкоплатци, които издържат НАТО.

Няма как брюкселските чиновници да продължават да тероризират европейските икономики и общества с радикално левите измишльотини за "въглеродния преход" и джендъра, а да искат Америка "да ни пази".

Крайно време е тази порочна и стратегически погрешна политика да бъде изкоренена!