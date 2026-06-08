Агенцията за приходите започва проверка на двамата шофьори, уличени в гонка на „Челопешко шосе”

Националната агенция за приходите започва проверка на доходите на двамата шофьори, уличени в гонка на „Челопешко шосе”, научи NOVA. Данъчните инспектори ще засичат какви средства са декларирали те, какви имоти притежават и дали спечеленото отговаря на имуществото им.

По закон ако след проверка се установят разминавания, се преминава към данъчна ревизия за 5 години назад. При установяване на укриване на доходи в големи размери, данните се предават на прокуратурата.

Припомняме, че при пътния инцидент, последвал надпреварата на пътя, четирима души загинаха, а 16 други бяха ранени. Едната кола се вряза в автобус, в който две от жертвите се возели.