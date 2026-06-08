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Агенцията за приходите започва проверка на двамата шофьори, уличени в гонка на „Челопешко шосе”

Агенцията за приходите започва проверка на двамата шофьори, уличени в гонка на „Челопешко шосе”

8 Юни, 2026 17:04 1 152 22

  • нап-
  • проверка-
  • шофьори-
  • гонка-
  • челопешко шосе

Данъчните инспектори ще засичат какви средства са декларирали те, какви имоти притежават и дали спечеленото отговаря на имуществото им.

Агенцията за приходите започва проверка на двамата шофьори, уличени в гонка на „Челопешко шосе” - 1
Снимка: БГНЕС
Нова телевизия Нова телевизия Телевизия с национално покритие

Националната агенция за приходите започва проверка на доходите на двамата шофьори, уличени в гонка на „Челопешко шосе”, научи NOVA. Данъчните инспектори ще засичат какви средства са декларирали те, какви имоти притежават и дали спечеленото отговаря на имуществото им.
По закон ако след проверка се установят разминавания, се преминава към данъчна ревизия за 5 години назад. При установяване на укриване на доходи в големи размери, данните се предават на прокуратурата.

Припомняме, че при пътния инцидент, последвал надпреварата на пътя, четирима души загинаха, а 16 други бяха ранени. Едната кола се вряза в автобус, в който две от жертвите се возели.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    15 0 Отговор
    Радев трябва да вмени в тая агенция и правораздавателни функции, за да не се губи време, а хазната да се пълни.

    17:07 08.06.2026

  • 2 Тома

    20 0 Отговор
    Че тези цигани са неграмотни как ще попълват декларации.При тях всичко е кеш

    17:08 08.06.2026

  • 3 БРАВО

    17 1 Отговор
    Еййй, много работливи, бе! А кога ще почнете проверка на прихододите на купувачите на имоти за по 20 хиляди евро в Баба Алино. А и на други места из България? Кога ще проверите строителните фирми, дето продават апартаменти на такива ниски цени? Кога ще подгоните майсторите, дето смучат хиляди за баня, а не внасят никакви осигуровки и не отчитат данъци? Никога, нали. Щото и данъчните са хора, и те си купуват за 20 хиляди евро имоти.

    17:08 08.06.2026

  • 4 Да,бе

    10 0 Отговор
    Тия са като погребална агенция,работят само при наличие на починали.

    17:09 08.06.2026

  • 5 Избирателите

    9 6 Отговор
    на "Регресивна България" , топтан с цялата махала от десетина хиляди ! И шофьори убийци , плююс сводници и лихвари !

    17:09 08.06.2026

  • 6 НАП е мафия и бухалка на властта

    13 2 Отговор
    Ненормалния Спецов няма ли да го върнете в НАП или е зает да продава поредната задлъжняла фирма

    Коментиран от #21

    17:10 08.06.2026

  • 7 Бялджип

    15 0 Отговор
    След дъжд, качулка! Аман от такива празни служби! Тези изроди не са за четири стени, за такива е достатъчна само една-отгоре!

    17:10 08.06.2026

  • 8 мдааааааааааа

    8 0 Отговор
    Проверките на НАП ще спрат гонките и дрифтенето. МВР може да спи спокойно. А да,те това и правят.

    17:11 08.06.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    20 0 Отговор
    В БГ може да си престъпник и да правиш квото си искаш... властите ще ти обърнат внимание само ако вземеш да убиеш някой!

    През останалото време "Агенциите" тормозят хора с доказани приходи, и висящи няколко цента - жална ти майка ако си изряден и внасяш но си допуснал грешка и е останало да им дължиш - ще те скъсат от ревизии.

    Това, че си безработен и живееш в палат и караш скъпа кола за тях е знак да не барат!

    17:12 08.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дон

    16 0 Отговор
    НАП се събуди и защо само двамата, а не цялата група AK-47

    17:15 08.06.2026

  • 12 азз

    12 0 Отговор
    И вЕрвате ли си ,че от тъмно зелените,добре отглеждани привилигеровани субекти ще вземете нещо......

    17:16 08.06.2026

  • 13 Хахаха

    3 1 Отговор
    Само грабите от хората и събирате приходи!

    17:29 08.06.2026

  • 14 Тити

    8 0 Отговор
    НАП къде са били когато се строял комплекса в Баба Алино?

    Коментиран от #18

    17:30 08.06.2026

  • 15 Само да питам

    9 0 Отговор
    Защо трябва някой да умре за да се задействат институциите?

    Коментиран от #20

    17:42 08.06.2026

  • 16 дядо дръмпир

    2 2 Отговор
    Защо постоянно лъжете чрез медиите???От начало книжките им били "Фалшиви" ,сега ще ги разследват бг???Обясних ви ,а вие триете.Трийте ,но няма как да проверите бизнес в ЧЕХИЯ ,там си имат техен нап ,вие може да глобявате изрядни платци каквито бяхме аз и съпругата ми с някакви наредби ,които са минали покрай ушите ни ,защото ги сменяте всеки ден ,но няма как да се ровите в чехия.Колкото до това ...сами го казвате и показвате....я си погледнете автопарка на минестерства ,на магистрати ,на президента ,какво тогава примитиви виждат и като имат пари ...угаждат си нали така казвате.Аз ви казах ,такива имат бизнеси в автотранспорт и строителство ,те са ОБединени помежду си ,не са като нас българите и затова са толкова мощни и финансово и всякак!Може да се прави бг.държава на герой само пред българите защото Съветското образование ни направи РОБИ ,но не и пред тези ,които не са попаднали под съветски ботуш в образованието!

    17:47 08.06.2026

  • 17 прокурор

    6 0 Отговор
    Присъдите трябва да са като в биг брадъра САЩ - С НАСЛАГВАНЕ! 5 години за превишена скорост + 20 години за четворно убийство + 5 години за фалшива книжка + 15 години за незаконни доходи + 10 години за трафик на жени + 20 години за наркотици БЕЗ ПРАВО НА ОБЖАЛВАНЕ!

    17:55 08.06.2026

  • 18 Ехе

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тити":

    Как къде?!?! На опашката за апартаменти..

    17:57 08.06.2026

  • 19 НРБ

    8 0 Отговор
    Къде е НАП 37 години ,мутри,лихвари,апчите от махалите живеят в скъпи къщи и имат коли ???

    18:03 08.06.2026

  • 20 Тези

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Само да питам":

    Ако ги бяха проверили и обрулили както е норално преди произшествието нямаше да има жертви.Ама сега само тези па другите дето им се виждат огромните шарени сигански палати пак не.А за тези двамата и тази проверка нига нищо няма да се чуе как е завършила.Всички тези помагат по избори.Преди на Боко сега на новите нищо че уж всичко било честно .Просто си препредават гласовете един на друг щото в Бг други командват.А на вас ви изкарват по двама трима артисти да ви е интересно.Накрая нали виждате-българска земя продадена на чужденци и то не от тези нормалните а от източните.Така е с по -лупавите народи.Тези ги обичат.

    18:15 08.06.2026

  • 21 Бай Араб

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "НАП е мафия и бухалка на властта":

    Ами Румен Радев подля вода на Асен Василев като разкара Спецов . Асен Василев също не получи министерско кресло.

    18:33 08.06.2026

  • 22 в240

    0 0 Отговор
    Сетила се Мара да се побара....

    18:46 08.06.2026

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