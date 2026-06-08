Агенцията за приходите започва проверка на двамата шофьори, уличени в гонка на „Челопешко шосе”

Националната агенция за приходите започва проверка на доходите на двамата шофьори, уличени в гонка на „Челопешко шосе”, научи NOVA. Данъчните инспектори ще засичат какви средства са декларирали те, какви имоти притежават и дали спечеленото отговаря на имуществото им.
По закон ако след проверка се установят разминавания, се преминава към данъчна ревизия за 5 години назад. При установяване на укриване на доходи в големи размери, данните се предават на прокуратурата.
Припомняме, че при пътния инцидент, последвал надпреварата на пътя, четирима души загинаха, а 16 други бяха ранени. Едната кола се вряза в автобус, в който две от жертвите се возели.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:07 08.06.2026
2 Тома
17:08 08.06.2026
3 БРАВО
17:08 08.06.2026
4 Да,бе
17:09 08.06.2026
5 Избирателите
17:09 08.06.2026
6 НАП е мафия и бухалка на властта
Коментиран от #21
17:10 08.06.2026
7 Бялджип
17:10 08.06.2026
8 мдааааааааааа
17:11 08.06.2026
9 ДрайвингПлежър
През останалото време "Агенциите" тормозят хора с доказани приходи, и висящи няколко цента - жална ти майка ако си изряден и внасяш но си допуснал грешка и е останало да им дължиш - ще те скъсат от ревизии.
Това, че си безработен и живееш в палат и караш скъпа кола за тях е знак да не барат!
17:12 08.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дон
17:15 08.06.2026
12 азз
17:16 08.06.2026
13 Хахаха
17:29 08.06.2026
14 Тити
Коментиран от #18
17:30 08.06.2026
15 Само да питам
Коментиран от #20
17:42 08.06.2026
16 дядо дръмпир
17:47 08.06.2026
17 прокурор
17:55 08.06.2026
18 Ехе
До коментар #14 от "Тити":Как къде?!?! На опашката за апартаменти..
17:57 08.06.2026
19 НРБ
18:03 08.06.2026
20 Тези
До коментар #15 от "Само да питам":Ако ги бяха проверили и обрулили както е норално преди произшествието нямаше да има жертви.Ама сега само тези па другите дето им се виждат огромните шарени сигански палати пак не.А за тези двамата и тази проверка нига нищо няма да се чуе как е завършила.Всички тези помагат по избори.Преди на Боко сега на новите нищо че уж всичко било честно .Просто си препредават гласовете един на друг щото в Бг други командват.А на вас ви изкарват по двама трима артисти да ви е интересно.Накрая нали виждате-българска земя продадена на чужденци и то не от тези нормалните а от източните.Така е с по -лупавите народи.Тези ги обичат.
18:15 08.06.2026
21 Бай Араб
До коментар #6 от "НАП е мафия и бухалка на властта":Ами Румен Радев подля вода на Асен Василев като разкара Спецов . Асен Василев също не получи министерско кресло.
18:33 08.06.2026
22 в240
18:46 08.06.2026