Румен Радев: Никаква милост за нарушителите на пътя ВИДЕО

Премиерът Румен Радев обяви в Министерския съвет днес, че няма да бъде проявявана "никаква милост" към нарушителите по пътищата, предаде БГНЕС.

"Ще положим всички усилия да намалим изключително сложен и важен проблем. Причините са комплексни, обхващат състоянието на пътищата и начина на придобиване на правоспособност, работата на общините и контролните органи. Поканил съм представители на различни институции, защото имаме отговорност да координираме усилия и заедно да го направим по-ефективно, тук трябва да са и представители на МОН, културата на движение по пътищата се възпитава от най-ранна възраст", каза Радев.

"Опитваме се да направим така, че контролните органи да имат навременен достъп до камерите на общината, например. Когато стане някакъв показателен случай, ние променяме законите, глобите растат, но ефектът не идва в степен, в каквато искаме да го видим, защото това е сложен процес и когато имаме закъсняло правораздаване, нещата започват да изглеждат разочароващо за обществото и тази тежест на всички наказания по закон престава да губи голямата си сила, ако няма точно установяване и нарушителите продължават да се изплъзват от възмездие", подчерта Радев.

"Поводът, който стана, е катастрофата край Челопечене, а това е само още един случай, който завършва по този начин, но имаме стотици прояви на хулиганство по пътищата, които остават ненаказани", посочи Радев.

"Ще разчитам да се направи така да започнем от там, сигурен съм, че МВР има представа за местата, където се провеждат гонки, дрифтове, няма да отнеме много време да се направи картографиране на цялата страна, където джигити тормозят всички останали граждани, каза Радев. Очаквам да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви, никаква милост за нарушителите, които застрашават живота на гражданите, как ще ги патрулирате, доказвате, знам, че е трудно, но имате методи и трябва да се поучим от държавите, които имат успешен опит", заяви премиерът.

"Очаквам от вас драконовски мерки, МВР с помощта на общини, и всички институции ако застанат заедно ще можем да защитим живота и здравето на невинните граждани. Очаквам цялата строгост на закона да бъде прилагана, очаквам ефективни действия", добави Радев.