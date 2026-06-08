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Румен Радев: Никаква милост за нарушителите на пътя ВИДЕО

Румен Радев: Никаква милост за нарушителите на пътя ВИДЕО

8 Юни, 2026 16:59, обновена 8 Юни, 2026 17:00 1 702 60

  • румен радев-
  • мвр-
  • пътна полиция-
  • катастрофи-
  • софия

Драконовски мерки от властта обеща премиерът

Румен Радев: Никаква милост за нарушителите на пътя ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев обяви в Министерския съвет днес, че няма да бъде проявявана "никаква милост" към нарушителите по пътищата, предаде БГНЕС.

"Ще положим всички усилия да намалим изключително сложен и важен проблем. Причините са комплексни, обхващат състоянието на пътищата и начина на придобиване на правоспособност, работата на общините и контролните органи. Поканил съм представители на различни институции, защото имаме отговорност да координираме усилия и заедно да го направим по-ефективно, тук трябва да са и представители на МОН, културата на движение по пътищата се възпитава от най-ранна възраст", каза Радев.

"Опитваме се да направим така, че контролните органи да имат навременен достъп до камерите на общината, например. Когато стане някакъв показателен случай, ние променяме законите, глобите растат, но ефектът не идва в степен, в каквато искаме да го видим, защото това е сложен процес и когато имаме закъсняло правораздаване, нещата започват да изглеждат разочароващо за обществото и тази тежест на всички наказания по закон престава да губи голямата си сила, ако няма точно установяване и нарушителите продължават да се изплъзват от възмездие", подчерта Радев.

"Поводът, който стана, е катастрофата край Челопечене, а това е само още един случай, който завършва по този начин, но имаме стотици прояви на хулиганство по пътищата, които остават ненаказани", посочи Радев.

"Ще разчитам да се направи така да започнем от там, сигурен съм, че МВР има представа за местата, където се провеждат гонки, дрифтове, няма да отнеме много време да се направи картографиране на цялата страна, където джигити тормозят всички останали граждани, каза Радев. Очаквам да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви, никаква милост за нарушителите, които застрашават живота на гражданите, как ще ги патрулирате, доказвате, знам, че е трудно, но имате методи и трябва да се поучим от държавите, които имат успешен опит", заяви премиерът.

"Очаквам от вас драконовски мерки, МВР с помощта на общини, и всички институции ако застанат заедно ще можем да защитим живота и здравето на невинните граждани. Очаквам цялата строгост на закона да бъде прилагана, очаквам ефективни действия", добави Радев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    27 7 Отговор
    Нека Кандев да излезе и да каже кой му е пречил на работата , кой е спъвал работата му и дали някой го е заплашвал. Да не би мафията на корумпирания модел Борисов - Пеевски да са го заплашили и притиснали с нещо. Защото изведнъж се оттегля без да е споделил нищо с Демерджиев или Радев. Това много наподобява случая с Петрохан когато няколко здрави момчета решават да се "оттеглят" "самоубивайки се" Те са споделили с близките си също като Кандев , че са разочаровани от властта.Така, че тук по всяка вероятност има намеса на мафията.

    Коментиран от #58

    17:02 08.06.2026

  • 2 Възpожденец 🇧🇬

    25 18 Отговор
    Кой забрани на Георги Кандев да разследва „Калашниците“ и свързаните с тях международни канали за трафик на хора и наркотици ?! Кой забрани на Георги Кандев да разследва Таки?! Кой забрани на Георги Кандев да разследва пътя на Копринката ?!

    Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
    - руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
    Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .

    Сега разбирате ли, че КОЙ не е нито пеевски нито борисов, те са само аватари , както и кРадев, аватари на руската мафия !

    Коментиран от #29, #50, #57, #59

    17:02 08.06.2026

  • 3 честен ционист

    18 3 Отговор
    Като сложи 30км/ч максимално разрешена градско да му мислите тогава.

    Коментиран от #24

    17:02 08.06.2026

  • 4 Някой

    30 1 Отговор
    Да, разбира се! Сега пак ще наточат камерите де що има ограничение 40 ли 50, но реална превенция пак няма да има.
    А, и за определени хора винаги ще има чадър от МВР.
    Капка доверие нямам в БГ институциите.

    17:03 08.06.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    32 2 Отговор
    АБСОЛЮТЕН СМЕШНИК!!

    Изкарва бухалките си на пътя да тероризират нормалните шофьори щото не смеят да пипат престъпниците!

    Почти всички "знакови" катастрофи бяха от хора от криминалния контингент, които "МВР познава" и пази!!! Нищо ново няма да има, освен че на обикновения шофьор ще му разкажат играта за дребни нарушения, щото Каскетите трябва да отчетат дейност сега!!!!

    Ще ви спират и тероризират за щяло и нещяло, а техните хора пак ще са межди капките...

    Да давам 100 дена толеранс на правителството на каскета е губене на време!

    17:05 08.06.2026

  • 6 Точно днес ,

    11 8 Отговор
    когато Георги Кандев подаде оставката си за напускане , другарите си намериха "дейност" голословие и клишета !

    17:05 08.06.2026

  • 7 Танас

    26 2 Отговор
    Репресии срещу обикновените хора. Само толкова могат.

    17:05 08.06.2026

  • 8 ПРИЗЕМИЛИЯ СЕ ЛЬОТЧИК

    19 3 Отговор
    ШЕ ТОРМОЗИ ПАК ПОПУЛАЦИЯТА ПАЗЕЙКИ ЗЛИТЕСГАНИ ПАЗЕЙКИ НАРКОДЕПАТА ПАЗЕЙКИ ДДС КРАДЦИТЕПАЗЕЙКИ МИЛИАРДИТЕ НА БОКОШИШИДОГАН КОСТОВ, СОФИЯНСКИ ПАЗЕЙКИ ТЪРГОВЦИТЕ НА ТОК ПАЗЕЙКИ КИРУБЕСЕПЕТО ПАЗЕЙКИ СТаУКВОТО.

    17:05 08.06.2026

  • 9 Някой

    17 4 Отговор
    Само говориш и имитираш работа.... Цял живот си бил на ясла...

    17:05 08.06.2026

  • 10 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    14 6 Отговор
    ВъздохарО не спря с лозунги, закани и откровено идиoтckи тези да се бори с всичко . 🤣🤣🤣

    Още чакаме да заработи машината за пари Боташ, по Буда Тиквоний .
    Вече месец от както цялата власт е в ЗКПЧ-етата и няма никаква пречка да демонстрират как руско-турския консорциум Боташ ще ни донесе милиарди приходи .

    17:06 08.06.2026

  • 11 Един

    21 0 Отговор
    Когато ги съдите подобни индивиди за опит за убийство, каквото в този случай даже и се случи, тогава ще ви повярвам, че правите нещо. Скапаните мотори пак започнаха с 200 да карат през ноща и разбира се няма нито един на пангара.

    17:06 08.06.2026

  • 12 шофьор

    28 1 Отговор
    В моя град имаше два полигона с всчико необходимо и дори светофари . Към този момент и двата полигона са потънали в разруха и се използват за всичко друго , но не и по предназначение. Наремето когато бяхме деца се изкарваха книжки за велосипед .Не толкова заради самата книжка , а по скоро да се научат правилата от детска възраст .Но това беше практика от социализма , а както знаем всичко от онова време е грешно и трябва да се разруши .

    17:07 08.06.2026

  • 13 Г- н Радев,

    14 1 Отговор
    Тя милостинчта я раздава съда?
    Защо не се поинтересувате колко време е в ареста шофьора на тира от ПТП при Телиш? Това е гавра с човека. Няма доказана вина, а е с повдигнато обв за умишлено престъпление.

    17:07 08.06.2026

  • 14 хаха

    14 3 Отговор
    "Опитваме се да направим така, че контролните органи да имат навременен достъп до камерите на общината, например. " Т.е. няма да борим опасните пътища, а ще глобяваме всеки наред и за 5км над лимита, дето общината си е направила "хранилка" със знак 30км/ч на широк булевард, дето и с 80 няма опасност за никой и десетина камери през 100м? Колко има ударени в градовете годишно от коли, че да трябва да се връзват камери на общините към КАТ и на всеки 100м да се трупат глоби?
    Защо винаги решението при злополука е глоби, а не наказания за дрогирани, хващани по 100 пъти в нарушение и пазени от МВР и непипани редовни нарушители, оправяне на лошите пътища и така 90км извън града да не са опасни, защото няма дупки, асфалтът има сцепление?
    Крадем, трошим пътищата, правим движението опасно и наказваме гражданите с глоби, че ние правим зулумите и трябва още да лапкаме....
    Същото е във Великобритания. Докарали са да слагат ограничения на места по 10 мили- 15км/ч и да глобяват за минаване с 16км/ч, а пътищата са с огромни дупки повсеместно.

    17:08 08.06.2026

  • 15 военен неможач

    17 0 Отговор
    когато онзи ден написах категоричното си мнение за бандитите Факти ми го изтриха на минутата, макар че нямаше и половин нецензурно или неверно нещо. Кой прикрива бандитите и МВР - да не би да имат пръст и някои медии?

    17:09 08.06.2026

  • 16 Директора👨‍✈️

    5 9 Отговор
    Дайте отчет поне за София, кои и колко камери работят. Слагайте камери. Само това е спасението. Не ни трябват полицаи, които са корумпирани. Само камери!!!

    Коментиран от #27, #32

    17:10 08.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Истината

    13 3 Отговор
    Нали ви е ясно, че хвърчилков нито може нито знае как.
    Който е бил поне за малко с военни, знае колко им е умствения багаж, обратно пропорционално на самочувствието и егото им.
    Който е нямал наблюдение, спокойно може да ги сравни с борците .

    Коментиран от #25

    17:11 08.06.2026

  • 19 младежа

    14 2 Отговор
    Разпищолила се някаква група Калашници , разни индивиди като Тошо куката и подобни .Качили се в мощни коли , избиват комплески , демонстрират безнаказаност , младежите им подръжават , защото нямат по добър модел и ето ви резултата .Съвсем отделен е въпроса за милиардите за пътища и състояноето на пънтата мрежа .Цял милиард за мантинели , а мантинели няма . Всички знаем че дна малка дупка може да предизвика ПТП , само Пътното не знаят .

    17:12 08.06.2026

  • 20 Да,бе

    4 1 Отговор
    Драконовски мерки от прасета не се налагат...

    17:12 08.06.2026

  • 21 Шмекер Копейкин празнодумеца

    6 9 Отговор
    Мунчо скоро ще настигне Къстадин по лъжи и празнословия .
    Много думи - работа като кучето на нивата.

    Коментиран от #35

    17:13 08.06.2026

  • 22 Фикри

    11 0 Отговор
    Това е тежка карупция на всякъде - фалшиви дипломи за средно образование, фалшиви медицински свидетелства, фалшиви книжки, фалшиви решения на ТЕЛК .... корупцията УБИВА

    17:14 08.06.2026

  • 23 живков

    7 0 Отговор
    Дават книжки за 20 дена и ето ви резултат . Според мен курса трябва да е поне 3 месеца и да включва , каране през ноща , в дъжд , в мъгла , в сняг и изпита трябва да включва и извънгадско шофиране .Стаж по малко от 5 години зад волана , не трябва да могат да карат коли над 100кс.

    17:16 08.06.2026

  • 24 Фикри

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Какво да му мислим ? Пак ще страдат редовните шофьори, а тия примати дали няма да спазват ограничение от 50 км/ч или от 30, за тях е все едно

    17:16 08.06.2026

  • 25 Фикри

    1 6 Отговор

    До коментар #18 от "Истината":

    Ти можеш ли да пилотираш самолет, боен ? Съмнявам се.

    Коментиран от #47

    17:18 08.06.2026

  • 26 Фрезия

    8 1 Отговор
    МОН ли?! Циганите не ходят на училище.

    Коментиран от #49

    17:18 08.06.2026

  • 27 АБЕЕЕ СНЕШНИИИИККККК...

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Директора👨‍✈️":

    КАМЕРАТА СПРЯ ЛИ ПРЕДНИЯСГАНИН ДЕТО ВЛЕТЯ В ТРАМВАЯ С АУДИТО ЛЕТЯЙКИ С ДВЕСТА....... ДА СЛОЖАТ КАМЕРИ НА ЯКИТЕ НАПАРЛАМВНТАРИСТИТЕ БЕЗ ПРАВО НА СВАЛЯНЕ ДА ИМ ВУДИМ СХЕМИТЕе

    17:18 08.06.2026

  • 28 Радев

    4 1 Отговор
    ДОЖИВОТ ЗА ГЕРБАВИТЕ ГАЛИ ОТ ОСТРОВ МАН!

    17:19 08.06.2026

  • 29 Бих ти повярва, Възрожденецо

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Но после се сещам, че тия са като животните, движат ги инстинкти. Е, как тогава такива сложни схеми?

    17:19 08.06.2026

  • 30 Ден до ПЛАДНЕ !!!!!

    8 0 Отговор
    Тия сме ги слушали , Или другия вариант да " горят " невинни . Или поне не чак толкова виновни

    17:20 08.06.2026

  • 31 Исторически парк

    8 2 Отговор
    КОНФИСКАЦИЯ НА МПС НА ВСЕКИ ШИФЬОР БЕЗ КНИЖКА!

    Коментиран от #54

    17:20 08.06.2026

  • 32 хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Директора👨‍✈️":

    Камерите в София, ако бяха законни, има стотици. Само в бус лентите на 500м по булеварда до нас са 3 или 4. На съседния пак има поне 2-3 за километър за бус лентата. Тези камери засичат и скорост. Общината отдавна иска да глобява през тях, но иска тя да прибира парите. Има статии от поне 2-3 години насам регулярно. По закон, обаче, не се водят легално средство за измерване на скорост и глобяване.
    Навсякъде камерите на АПИ, общинските са модели, които засичат и скорост. Ако решат, могат на всеки 5-10км, а в големите населени места и на 500м да глобяват.
    Няма да остане и един без глоба- знак за 30 на прав път като тоя Волуяк-Костинброд при широк участък, ти я си намалил на 30, я са те снимали на ръба на знака с 32-33 и са те глобили. И с това ще има само още повече тежки катастрофи и жертви заради влачещи се под измислените лимити или рязко натискащи спирачка да не ги снима камерата. Задръствания пак в пъти повече, повече замърсяване, защото с 30/ч се кара на 1ва или 2ра предавка. 3та вече няма шанс да ползваш без отклонения само да мръдне кракът от педала. Даже и автопилотите на автоматиците при леко надолнище ще дадат 3-4, 5 км/ч отклонение. И глоби, глоби, глоби.... Във Великобритания с такива ограничения и камери на кило в Лондон имат участъци с хиляди глоби на ден в зони с ограничение 15км/ч. 10000 престъпника застрашават животи, че в надолнище на широк булевард не са карали с пусната ръчна, та да държат ограничението.......

    17:20 08.06.2026

  • 33 Уса

    4 0 Отговор
    Осанаха ли такива в България?Вие ги попиляхте и всички едва пъплят като костенурки

    17:23 08.06.2026

  • 34 В НИКОЙ ЗАКОН ИЛИ ПРАВИЛНИК

    4 1 Отговор
    НЕ ПИШЕ , ДЕТО ГОНКИТЕ СА ЗАБРАНЕНИ, А КАК ВОЕННИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ САМОЛЕТИ РАЗВИВАТ НАД ЗВУКОВИ СКОРОСТИ , А РАКЕТИТЕ ХИПЕРЗВУКОВИ И ИЗБИВАТ МИЛИОНИ ХОРА БЕЗ ДА ГИ НАКАЗВАТ , А СЕ ЗНАЕ ЧЕ ВСИЧКИ НИЕ В НАТО СМЕ ВЪВ ВОЙНА И ЗА НАССЪС КАЛАШНИЦИТЕ МИЛОСТ ДА НЯМА ......... ПРЕЗИДЕНТА НЕ Е ПРАВ !

    17:23 08.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 хулио фишер

    9 0 Отговор
    събирачи на глоби от засада на места , дето няма ПТПта .

    17:24 08.06.2026

  • 37 Иван Иванов

    7 0 Отговор
    До онзи ден защо имаше повече милост?! Едва ли е първата гонка на това място. По-лесно им е да сложат една камера и да се скрият в храстите.

    17:25 08.06.2026

  • 38 хмммм

    7 0 Отговор
    Комунистът призова за немилост!

    17:25 08.06.2026

  • 39 койдазнай

    8 0 Отговор
    Абе хубаво, че няма да има никаква милост за нарушителите на пътя, ама поне тия дето паркират напречно на Витошка, не може ли да ги глобявате?!? Щом в самият център на София, пред Съдебната палата не можете да опазите елементарен ред, къде "няма да има милост"?!?

    17:26 08.06.2026

  • 40 Зеленият чорап

    7 3 Отговор
    е добър само на приказки и лакардии.Никаква работа не свърши тези два месеца!Инфлацията и цените отидоха в космоса,до окрадоха какво е останало в хазната и се готви за милярди кредити да тегли.

    Коментиран от #42

    17:27 08.06.2026

  • 41 Тити

    9 0 Отговор
    Не може с купени книжки и да се дават на неграмотни а после викат имаме висока смъртност.

    17:31 08.06.2026

  • 42 хаха

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Зеленият чорап":

    Инфлацията и дупките в бюджета и от там нуждата от кредити са от ГЕРБ, ИТН, ППДБ, ДПС, ДПСНН, БСП, дето яко лъгаха с бюджета, наричаха хората как ли не, като се казваше, че няма как да сме единствената страна, влезнала в еврозоната без ударна инфлация.
    В случая с това за Радев и пътната безопасност проблемът е, че и той залита да прави хранилки от глоби и нищо да не решава. Да, бюджетът е избушен от предните, ама айде малко да се запрем, да признаем, че има зулуми, да се разследва кой е облажил и лъгал и да не правим гражданите на луди калинки и да глобяваме наред, че се диша.

    17:32 08.06.2026

  • 43 дядо дръмпир

    5 0 Отговор
    недосегаемите Празно-думци отново ос..ха медиите.кажете нещо за милиционерите убили хора на пътя ,за оня джигит от НСО ,погубил българско семейство...наградихте ли го ???

    17:33 08.06.2026

  • 44 Име

    1 1 Отговор
    Законът за застраховането трябва да се промени, всяка смяна на адресната регистрация на собственика на автомобила, трябва да бъде актуализирана в МВР/КАТ(там са регистрирани автомобилите). Ако някой се направи на луд и не си актуализира адресът, яко глоби.

    17:34 08.06.2026

  • 45 ГЕНЕРАЛА СЕ ЗАНИМАВА С КАЛАШНИЦИТЕ

    7 1 Отговор
    А ТРЯБВАШЕ ДА ГИ Е РАЗСТРЕЛЯЛ СОБСТВЕНОРЪЧНО ПРЕДИ 3 ДЕНЯ ! РАДЕВ СИ ТРАЕ ЗА УРАГАНА КОЙТО ИДВА НА 1 ЮЛИ С УДВОЯВАНЕТО НА ТОКА ........... ТОЙ НЕ Е И СЪНУВАЛ КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ ПОСЛЕ ....... И НАТО НЯМА ДА МУ ПОМОГНЕ , НИТО ПУТИН !

    Коментиран от #48

    17:34 08.06.2026

  • 46 Никаква милост за нарушителите на

    5 1 Отговор
    общ поръчки и чекмеджари

    само плямпате и вие некадърни кат тиквите
    и нищо накрая освен разтягане на локуми

    17:37 08.06.2026

  • 47 дядо дръмпир

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Фикри":

    да не би да е мноого сложно ,та го изкарваш като герой радев.Кога е пилотирал от 30г е на държавна работа ,а пилотите не са началници ,ганчооо ,ганчоо...поне кажи кога е пилотирал....натали и ти можеш да играеш блинд на 12дъски ,ама да си приказваш...Вземи нареди едно 4стенно кубче на рубик па тогава се изказвай!

    17:38 08.06.2026

  • 48 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "ГЕНЕРАЛА СЕ ЗАНИМАВА С КАЛАШНИЦИТЕ":

    Какво удвояване на тока? От днес новина тук- факти.бг, Манолова ще протестира срещу 3% увеличение на цената на тока. 3% е двойно?

    Коментиран от #53

    17:40 08.06.2026

  • 49 ..............

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "Фрезия":

    Някой виждал ли е циганин в учебна кола????

    17:41 08.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Браво

    0 1 Отговор
    Напълно съм съгласен с г- н Примиера..

    17:54 08.06.2026

  • 52 Деций

    3 0 Отговор
    С няколко думи, трябват Ви пари!Вземаме от учителите,а търтеи и паразити от МВР не ги бутаме.1945 България има 15000 полиция на 6 милиона население, без компютри,коли и всички достижения на развитето.Сега сме под 6 милиона а полицията 60000 с министерски заплати за благодарност ,че правят логистика на престъпността и са неразделна част от нея!

    17:59 08.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Сульо

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Исторически парк":

    Но чешките книжки се оказаха съвсем законни!Много студенти си заплащат изпитите по различни способи и начини,но дипломите им са съвсем законни.

    18:21 08.06.2026

  • 55 Така се прави

    1 0 Отговор
    Кога ще започнете да лишавате дрогираните до живот без книжка

    18:27 08.06.2026

  • 56 Лумпен

    1 0 Отговор
    Газ до дупка !
    Шумкарите да го д у ат!

    18:29 08.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Жечка

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Как ще излезе да приказва пред медиите?Нали ще го гръмнат.Те Луканов застреляха пред дома му и колко народ още,че този ли.Обречен е на мълчание.Иначе лошо.Днес след съобщението на Кандев поне 8 часа бяха в стрес.Пълно мълчание и страх.Не знаеха какво да предприемат и съобщят.Да се махнеш доброволно от пост за който стотици полицаи учат и се стремят и е цел в живота им е чудо.Веднага си казах-има и честни полицаи в България.

    18:35 08.06.2026

  • 59 Чиба бе гербав дебил

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":

    До кога ще повтаряш едно и също, няма да стане истина.
    Тоя Кандев е същата мутра като мутрата от Банкя. Тея, които го прокарват, навремето създадоха мутрата от Банкя. 30 години е бил в полицията, какво е направил?
    Скатавал се е и е служил на тиквата и прасето.

    18:36 08.06.2026

  • 60 Ще положим всички усилия да

    1 0 Отговор
    Стъжним живота на нормалните шофьори.

    18:44 08.06.2026

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