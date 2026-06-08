Румен Радев: Никаква милост за нарушителите на пътя ВИДЕО

Премиерът Румен Радев обяви в Министерския съвет днес, че няма да бъде проявявана "никаква милост" към нарушителите по пътищата, предаде БГНЕС.
"Ще положим всички усилия да намалим изключително сложен и важен проблем. Причините са комплексни, обхващат състоянието на пътищата и начина на придобиване на правоспособност, работата на общините и контролните органи. Поканил съм представители на различни институции, защото имаме отговорност да координираме усилия и заедно да го направим по-ефективно, тук трябва да са и представители на МОН, културата на движение по пътищата се възпитава от най-ранна възраст", каза Радев.
"Опитваме се да направим така, че контролните органи да имат навременен достъп до камерите на общината, например. Когато стане някакъв показателен случай, ние променяме законите, глобите растат, но ефектът не идва в степен, в каквато искаме да го видим, защото това е сложен процес и когато имаме закъсняло правораздаване, нещата започват да изглеждат разочароващо за обществото и тази тежест на всички наказания по закон престава да губи голямата си сила, ако няма точно установяване и нарушителите продължават да се изплъзват от възмездие", подчерта Радев.
"Поводът, който стана, е катастрофата край Челопечене, а това е само още един случай, който завършва по този начин, но имаме стотици прояви на хулиганство по пътищата, които остават ненаказани", посочи Радев.
"Ще разчитам да се направи така да започнем от там, сигурен съм, че МВР има представа за местата, където се провеждат гонки, дрифтове, няма да отнеме много време да се направи картографиране на цялата страна, където джигити тормозят всички останали граждани, каза Радев. Очаквам да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви, никаква милост за нарушителите, които застрашават живота на гражданите, как ще ги патрулирате, доказвате, знам, че е трудно, но имате методи и трябва да се поучим от държавите, които имат успешен опит", заяви премиерът.
"Очаквам от вас драконовски мерки, МВР с помощта на общини, и всички институции ако застанат заедно ще можем да защитим живота и здравето на невинните граждани. Очаквам цялата строгост на закона да бъде прилагана, очаквам ефективни действия", добави Радев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
Коментиран от #58
17:02 08.06.2026
2 Възpожденец 🇧🇬
Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
- руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .
Сега разбирате ли, че КОЙ не е нито пеевски нито борисов, те са само аватари , както и кРадев, аватари на руската мафия !
Коментиран от #29, #50, #57, #59
17:02 08.06.2026
3 честен ционист
Коментиран от #24
17:02 08.06.2026
4 Някой
А, и за определени хора винаги ще има чадър от МВР.
Капка доверие нямам в БГ институциите.
17:03 08.06.2026
5 ДрайвингПлежър
Изкарва бухалките си на пътя да тероризират нормалните шофьори щото не смеят да пипат престъпниците!
Почти всички "знакови" катастрофи бяха от хора от криминалния контингент, които "МВР познава" и пази!!! Нищо ново няма да има, освен че на обикновения шофьор ще му разкажат играта за дребни нарушения, щото Каскетите трябва да отчетат дейност сега!!!!
Ще ви спират и тероризират за щяло и нещяло, а техните хора пак ще са межди капките...
Да давам 100 дена толеранс на правителството на каскета е губене на време!
17:05 08.06.2026
6 Точно днес ,
17:05 08.06.2026
7 Танас
17:05 08.06.2026
8 ПРИЗЕМИЛИЯ СЕ ЛЬОТЧИК
17:05 08.06.2026
9 Някой
17:05 08.06.2026
10 Гyмен кРадев БОгаТАШа
Още чакаме да заработи машината за пари Боташ, по Буда Тиквоний .
Вече месец от както цялата власт е в ЗКПЧ-етата и няма никаква пречка да демонстрират как руско-турския консорциум Боташ ще ни донесе милиарди приходи .
17:06 08.06.2026
11 Един
17:06 08.06.2026
12 шофьор
17:07 08.06.2026
13 Г- н Радев,
Защо не се поинтересувате колко време е в ареста шофьора на тира от ПТП при Телиш? Това е гавра с човека. Няма доказана вина, а е с повдигнато обв за умишлено престъпление.
17:07 08.06.2026
14 хаха
Защо винаги решението при злополука е глоби, а не наказания за дрогирани, хващани по 100 пъти в нарушение и пазени от МВР и непипани редовни нарушители, оправяне на лошите пътища и така 90км извън града да не са опасни, защото няма дупки, асфалтът има сцепление?
Крадем, трошим пътищата, правим движението опасно и наказваме гражданите с глоби, че ние правим зулумите и трябва още да лапкаме....
Същото е във Великобритания. Докарали са да слагат ограничения на места по 10 мили- 15км/ч и да глобяват за минаване с 16км/ч, а пътищата са с огромни дупки повсеместно.
17:08 08.06.2026
15 военен неможач
17:09 08.06.2026
16 Директора👨✈️
Коментиран от #27, #32
17:10 08.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Истината
Който е бил поне за малко с военни, знае колко им е умствения багаж, обратно пропорционално на самочувствието и егото им.
Който е нямал наблюдение, спокойно може да ги сравни с борците .
Коментиран от #25
17:11 08.06.2026
19 младежа
17:12 08.06.2026
20 Да,бе
17:12 08.06.2026
21 Шмекер Копейкин празнодумеца
Много думи - работа като кучето на нивата.
Коментиран от #35
17:13 08.06.2026
22 Фикри
17:14 08.06.2026
23 живков
17:16 08.06.2026
24 Фикри
До коментар #3 от "честен ционист":Какво да му мислим ? Пак ще страдат редовните шофьори, а тия примати дали няма да спазват ограничение от 50 км/ч или от 30, за тях е все едно
17:16 08.06.2026
25 Фикри
До коментар #18 от "Истината":Ти можеш ли да пилотираш самолет, боен ? Съмнявам се.
Коментиран от #47
17:18 08.06.2026
26 Фрезия
Коментиран от #49
17:18 08.06.2026
27 АБЕЕЕ СНЕШНИИИИККККК...
До коментар #16 от "Директора👨✈️":КАМЕРАТА СПРЯ ЛИ ПРЕДНИЯСГАНИН ДЕТО ВЛЕТЯ В ТРАМВАЯ С АУДИТО ЛЕТЯЙКИ С ДВЕСТА....... ДА СЛОЖАТ КАМЕРИ НА ЯКИТЕ НАПАРЛАМВНТАРИСТИТЕ БЕЗ ПРАВО НА СВАЛЯНЕ ДА ИМ ВУДИМ СХЕМИТЕе
17:18 08.06.2026
28 Радев
17:19 08.06.2026
29 Бих ти повярва, Възрожденецо
До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":Но после се сещам, че тия са като животните, движат ги инстинкти. Е, как тогава такива сложни схеми?
17:19 08.06.2026
30 Ден до ПЛАДНЕ !!!!!
17:20 08.06.2026
31 Исторически парк
Коментиран от #54
17:20 08.06.2026
32 хаха
До коментар #16 от "Директора👨✈️":Камерите в София, ако бяха законни, има стотици. Само в бус лентите на 500м по булеварда до нас са 3 или 4. На съседния пак има поне 2-3 за километър за бус лентата. Тези камери засичат и скорост. Общината отдавна иска да глобява през тях, но иска тя да прибира парите. Има статии от поне 2-3 години насам регулярно. По закон, обаче, не се водят легално средство за измерване на скорост и глобяване.
Навсякъде камерите на АПИ, общинските са модели, които засичат и скорост. Ако решат, могат на всеки 5-10км, а в големите населени места и на 500м да глобяват.
Няма да остане и един без глоба- знак за 30 на прав път като тоя Волуяк-Костинброд при широк участък, ти я си намалил на 30, я са те снимали на ръба на знака с 32-33 и са те глобили. И с това ще има само още повече тежки катастрофи и жертви заради влачещи се под измислените лимити или рязко натискащи спирачка да не ги снима камерата. Задръствания пак в пъти повече, повече замърсяване, защото с 30/ч се кара на 1ва или 2ра предавка. 3та вече няма шанс да ползваш без отклонения само да мръдне кракът от педала. Даже и автопилотите на автоматиците при леко надолнище ще дадат 3-4, 5 км/ч отклонение. И глоби, глоби, глоби.... Във Великобритания с такива ограничения и камери на кило в Лондон имат участъци с хиляди глоби на ден в зони с ограничение 15км/ч. 10000 престъпника застрашават животи, че в надолнище на широк булевард не са карали с пусната ръчна, та да държат ограничението.......
17:20 08.06.2026
33 Уса
17:23 08.06.2026
34 В НИКОЙ ЗАКОН ИЛИ ПРАВИЛНИК
17:23 08.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 хулио фишер
17:24 08.06.2026
37 Иван Иванов
17:25 08.06.2026
38 хмммм
17:25 08.06.2026
39 койдазнай
17:26 08.06.2026
40 Зеленият чорап
Коментиран от #42
17:27 08.06.2026
41 Тити
17:31 08.06.2026
42 хаха
До коментар #40 от "Зеленият чорап":Инфлацията и дупките в бюджета и от там нуждата от кредити са от ГЕРБ, ИТН, ППДБ, ДПС, ДПСНН, БСП, дето яко лъгаха с бюджета, наричаха хората как ли не, като се казваше, че няма как да сме единствената страна, влезнала в еврозоната без ударна инфлация.
В случая с това за Радев и пътната безопасност проблемът е, че и той залита да прави хранилки от глоби и нищо да не решава. Да, бюджетът е избушен от предните, ама айде малко да се запрем, да признаем, че има зулуми, да се разследва кой е облажил и лъгал и да не правим гражданите на луди калинки и да глобяваме наред, че се диша.
17:32 08.06.2026
43 дядо дръмпир
17:33 08.06.2026
44 Име
17:34 08.06.2026
45 ГЕНЕРАЛА СЕ ЗАНИМАВА С КАЛАШНИЦИТЕ
Коментиран от #48
17:34 08.06.2026
46 Никаква милост за нарушителите на
само плямпате и вие некадърни кат тиквите
и нищо накрая освен разтягане на локуми
17:37 08.06.2026
47 дядо дръмпир
До коментар #25 от "Фикри":да не би да е мноого сложно ,та го изкарваш като герой радев.Кога е пилотирал от 30г е на държавна работа ,а пилотите не са началници ,ганчооо ,ганчоо...поне кажи кога е пилотирал....натали и ти можеш да играеш блинд на 12дъски ,ама да си приказваш...Вземи нареди едно 4стенно кубче на рубик па тогава се изказвай!
17:38 08.06.2026
48 хаха
До коментар #45 от "ГЕНЕРАЛА СЕ ЗАНИМАВА С КАЛАШНИЦИТЕ":Какво удвояване на тока? От днес новина тук- факти.бг, Манолова ще протестира срещу 3% увеличение на цената на тока. 3% е двойно?
Коментиран от #53
17:40 08.06.2026
49 ..............
До коментар #26 от "Фрезия":Някой виждал ли е циганин в учебна кола????
17:41 08.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Браво
17:54 08.06.2026
52 Деций
17:59 08.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Сульо
До коментар #31 от "Исторически парк":Но чешките книжки се оказаха съвсем законни!Много студенти си заплащат изпитите по различни способи и начини,но дипломите им са съвсем законни.
18:21 08.06.2026
55 Така се прави
18:27 08.06.2026
56 Лумпен
Шумкарите да го д у ат!
18:29 08.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Жечка
До коментар #1 от "Дориана":Как ще излезе да приказва пред медиите?Нали ще го гръмнат.Те Луканов застреляха пред дома му и колко народ още,че този ли.Обречен е на мълчание.Иначе лошо.Днес след съобщението на Кандев поне 8 часа бяха в стрес.Пълно мълчание и страх.Не знаеха какво да предприемат и съобщят.Да се махнеш доброволно от пост за който стотици полицаи учат и се стремят и е цел в живота им е чудо.Веднага си казах-има и честни полицаи в България.
18:35 08.06.2026
59 Чиба бе гербав дебил
До коментар #2 от "Възpожденец 🇧🇬":До кога ще повтаряш едно и също, няма да стане истина.
Тоя Кандев е същата мутра като мутрата от Банкя. Тея, които го прокарват, навремето създадоха мутрата от Банкя. 30 години е бил в полицията, какво е направил?
Скатавал се е и е служил на тиквата и прасето.
18:36 08.06.2026
60 Ще положим всички усилия да
18:44 08.06.2026