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Кои са „Калашниците“ и имат ли връзка с тежката катастрофа на „Челопешко шосе“

Кои са „Калашниците“ и имат ли връзка с тежката катастрофа на „Челопешко шосе“

8 Юни, 2026 10:11 1 376 28

  • шофьори-
  • катастрофа-
  • челопешко шосе-
  • калашниците

В квартала обаче всички знаят, че Васко, Траян и много други хора използват посредници. Срещу 7-10 хиляди евро се уреждат документи, адресна регистрация и цялата процедура в Чехия

Кои са „Калашниците“ и имат ли връзка с тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Групата на "Калашниците" от квартал "Ботунец" стана известна преди около година и половина, когато бяха арестувани за сводничество след няколко инцидента в "Студентски град". Що се отнася до шофьорите от катастрофата - Васко и Траян, те се познават с тези хора, но не са част от групировката. Обвиненията за сводничество срещу така наречените "Калашници" все още са активни. Но към момента няма повече информация. Това заяви в „Здравей, България” по NOVA журналистът Кирил Борисов, коментирайки въпроса кои са шофьорите на колите от катастрофата на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима души.

По думите му символиката на „Калашниците“ - татуировки, черни тениски и други атрибути, в доста популярна сред маргинализирани групи. "Демонстрират скъпи автомобили и значителни финансови възможности. Предполага се, че са свързани и с лихварство. Мненията за тях в крайните квартали са поляризирани. Според едни са престъпници, според други - „добри момчета“. Подобни случаи сме виждали и преди, не само в София", заяви Борисов.

На въпрос дали полицията се занимава с тях журналистът заяви: "Вероятно да. Но както виждаме и в случая с двамата шофьори, те не са част от най-високото ниво на тази среда. Но преди да се случи подобна трагедия, най-малкото кварталният инспектор в Ботунец, където живеят около 7-8 хиляди души, би могъл да сигнализира нагоре по веригата. Може би е трябвало да има превантивни действия".

По отношение на това дали шофьорските книжки на двамата, които са издадени в Чехия, са истински, Борисов подчерта, че според него те са истински и издадени легално. "В квартала обаче всички знаят, че Васко, Траян и много други хора използват посредници. Срещу 7-10 хиляди евро се уреждат документи, адресна регистрация и цялата процедура в Чехия. Съществуват данни за подобни корупционни схеми. Чешки медии са писали за разбити мрежи, действали от 2023 година. В единия случай има 16 обвиняеми, а в другия - четирима. Клиентите им са били от различни европейски държави", обясни журналистът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    25 0 Отговор
    Комплексарчета.
    Умния богаташ не демонстрира, няма нужда от нечия завист или подмазване.

    10:14 08.06.2026

  • 2 Калашниците

    19 1 Отговор
    са бандити-информатори на милицията и затова ги оставят да правят каквото си искат.

    10:15 08.06.2026

  • 3 Недочетох статията

    22 0 Отговор
    Държавата е решила да има такива индивиди.
    Ако решат това може да се прекъсне много бързо.

    10:15 08.06.2026

  • 4 Видял

    7 0 Отговор
    В последните месеци много девалвира ттатуса на калашката.Познавам изрисувани като олтари ,които в момента свалят силуета на калашката.Че като видяха с кого ги сравняват се потресоха.

    Коментиран от #21

    10:17 08.06.2026

  • 5 Русофилите много обичат

    2 12 Отговор
    Калашниците.

    Коментиран от #13, #27

    10:17 08.06.2026

  • 6 бая разгонени тез студентки от прованса

    11 0 Отговор
    сводничество след няколко инцидента в "Студентски град

    10:17 08.06.2026

  • 7 честен ционист

    12 5 Отговор
    Тартор им е Гранатометът от Банкя.

    10:17 08.06.2026

  • 8 замислен

    20 0 Отговор
    След като има такова голямо разминаване между доходи и имоти и коли - защо НАП не се самосезира? Нека не забравяме, че Ал Капоне е вкаран в затвора заради данъци!

    10:17 08.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Най-обикновени

    25 0 Отговор
    цигани, които могат да бъдат смазани за броени минути.

    10:18 08.06.2026

  • 12 Аве

    18 0 Отговор
    Най-обикновени неграмотни нагли маHгаcapи, "калашници" , малашници глупости!

    10:19 08.06.2026

  • 13 Русофилите много обичат Калашниците

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Русофилите много обичат":

    да подплашват мишоци кат теб
    русофободебили мразещи и себе си

    10:19 08.06.2026

  • 14 0407

    11 0 Отговор
    ние имаме ли държава.........,щом режима за чешките документи се знае и се използва по този начин от неграмотни цигани и др.що ви плащаме заплатите бе управленци некадърни.....

    10:22 08.06.2026

  • 15 провинциалист

    2 2 Отговор
    Пробуди се
    Предай се на ослепителните светлини
    Тази вечер никой няма да спи
    Добре дошъл на бунта
    Пробуди се
    Предай се на ослепителните светлини
    Тази вечер никой няма да спи
    Добре дошъл на бунта
    (Аз съм бангаран—) Бангаранга, бангаранга, бангаранга3
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    (Аз съм бангаран—) Ослепителни светлини
    Добре дошъл на бунта
    Аз съм бангаран—

    10:22 08.06.2026

  • 16 Исак

    12 0 Отговор
    Всички виждат тези изроди, че не стават за нищо, ама ги търпят и развъждат.

    10:23 08.06.2026

  • 17 добри момчета

    7 0 Отговор
    на местен жаргон означава по лошо от престъпници.

    10:23 08.06.2026

  • 18 Тоя не е журналист

    5 1 Отговор
    А лъжец! Групата на калашниците е на мотористи. Това, че някои членове в нея може да се занимават и с криминални дейности, няма общо с групата, които си организират мото сборове и приятни моменти и нямат нищо общо с криминална дейност.

    10:25 08.06.2026

  • 19 🧑‍✈️На заплата и пенсия съм

    4 0 Отговор
    Дреме ми кои са 🥷-те

    10:26 08.06.2026

  • 20 20 загубили по 10 000 евро и не взели

    2 0 Отговор
    чешки шофьорски лицензи . следователно други 20 взели . но тук стана известно как катастрофират 3 коли и рейс . 3 коли вървят по пътя . после става ясна снимката . 1 е в рейса . рейса е обърнат . и има пострадали . имат застраховки . сега 2 коли се управляват от 2 . единия няма книжка . не е дал 10 000 евро да се лицензира . щото няма . колите са спортни и подсигурени . единия е вътре отстрани на рейса . първо 1 се удря в рейса и той се повърта . после другия отскача и влиза в рейса и го обръща .

    10:31 08.06.2026

  • 21 Митьо кьора

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Видял":

    Даже ДАРА-,,БАНГАРАНГАТА" е нашарена с татуси...
    За ченгелите да не казвам и те...даже и с бради а уж са с...униформи...

    10:32 08.06.2026

  • 22 Възpожденец 🇧🇬

    2 6 Отговор
    Ами то във ФБ са си го казали "Калашниците" - руска престъпна групировка, която е накарала Бутанец да гласува 90% за националния предател и руска марионетка румен кРадев !
    Единия даже написал: Няма България, русия е нашата родина .

    Коментиран от #26, #28

    10:45 08.06.2026

  • 23 1888

    3 0 Отговор
    Вън мммангаалите от България

    10:47 08.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Няма мирно решение на

    3 0 Отговор
    сингянския проблем. Решението е 7,62 за всеки лилав венец

    10:59 08.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

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