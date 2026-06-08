Кои са „Калашниците“ и имат ли връзка с тежката катастрофа на „Челопешко шосе“

Групата на "Калашниците" от квартал "Ботунец" стана известна преди около година и половина, когато бяха арестувани за сводничество след няколко инцидента в "Студентски град". Що се отнася до шофьорите от катастрофата - Васко и Траян, те се познават с тези хора, но не са част от групировката. Обвиненията за сводничество срещу така наречените "Калашници" все още са активни. Но към момента няма повече информация. Това заяви в „Здравей, България” по NOVA журналистът Кирил Борисов, коментирайки въпроса кои са шофьорите на колите от катастрофата на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима души.
По думите му символиката на „Калашниците“ - татуировки, черни тениски и други атрибути, в доста популярна сред маргинализирани групи. "Демонстрират скъпи автомобили и значителни финансови възможности. Предполага се, че са свързани и с лихварство. Мненията за тях в крайните квартали са поляризирани. Според едни са престъпници, според други - „добри момчета“. Подобни случаи сме виждали и преди, не само в София", заяви Борисов.
На въпрос дали полицията се занимава с тях журналистът заяви: "Вероятно да. Но както виждаме и в случая с двамата шофьори, те не са част от най-високото ниво на тази среда. Но преди да се случи подобна трагедия, най-малкото кварталният инспектор в Ботунец, където живеят около 7-8 хиляди души, би могъл да сигнализира нагоре по веригата. Може би е трябвало да има превантивни действия".
По отношение на това дали шофьорските книжки на двамата, които са издадени в Чехия, са истински, Борисов подчерта, че според него те са истински и издадени легално. "В квартала обаче всички знаят, че Васко, Траян и много други хора използват посредници. Срещу 7-10 хиляди евро се уреждат документи, адресна регистрация и цялата процедура в Чехия. Съществуват данни за подобни корупционни схеми. Чешки медии са писали за разбити мрежи, действали от 2023 година. В единия случай има 16 обвиняеми, а в другия - четирима. Клиентите им са били от различни европейски държави", обясни журналистът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Умния богаташ не демонстрира, няма нужда от нечия завист или подмазване.
10:14 08.06.2026
2 Калашниците
10:15 08.06.2026
3 Недочетох статията
Ако решат това може да се прекъсне много бързо.
10:15 08.06.2026
4 Видял
Коментиран от #21
10:17 08.06.2026
5 Русофилите много обичат
Коментиран от #13, #27
10:17 08.06.2026
6 бая разгонени тез студентки от прованса
10:17 08.06.2026
7 честен ционист
10:17 08.06.2026
8 замислен
10:17 08.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Най-обикновени
10:18 08.06.2026
12 Аве
10:19 08.06.2026
13 Русофилите много обичат Калашниците
До коментар #5 от "Русофилите много обичат":да подплашват мишоци кат теб
русофободебили мразещи и себе си
10:19 08.06.2026
14 0407
10:22 08.06.2026
15 провинциалист
Предай се на ослепителните светлини
Тази вечер никой няма да спи
Добре дошъл на бунта
Пробуди се
Предай се на ослепителните светлини
Тази вечер никой няма да спи
Добре дошъл на бунта
(Аз съм бангаран—) Бангаранга, бангаранга, бангаранга3
(Аз съм бангаран—) Бангарана, бангаранга, бангаранга
(Аз съм бангаран—) Ослепителни светлини
Добре дошъл на бунта
Аз съм бангаран—
10:22 08.06.2026
16 Исак
10:23 08.06.2026
17 добри момчета
10:23 08.06.2026
18 Тоя не е журналист
10:25 08.06.2026
19 🧑✈️На заплата и пенсия съм
10:26 08.06.2026
20 20 загубили по 10 000 евро и не взели
10:31 08.06.2026
21 Митьо кьора
До коментар #4 от "Видял":Даже ДАРА-,,БАНГАРАНГАТА" е нашарена с татуси...
За ченгелите да не казвам и те...даже и с бради а уж са с...униформи...
10:32 08.06.2026
22 Възpожденец 🇧🇬
Единия даже написал: Няма България, русия е нашата родина .
Коментиран от #26, #28
10:45 08.06.2026
23 1888
10:47 08.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Няма мирно решение на
10:59 08.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.