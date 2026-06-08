Кои са „Калашниците“ и имат ли връзка с тежката катастрофа на „Челопешко шосе“

Групата на "Калашниците" от квартал "Ботунец" стана известна преди около година и половина, когато бяха арестувани за сводничество след няколко инцидента в "Студентски град". Що се отнася до шофьорите от катастрофата - Васко и Траян, те се познават с тези хора, но не са част от групировката. Обвиненията за сводничество срещу така наречените "Калашници" все още са активни. Но към момента няма повече информация. Това заяви в „Здравей, България” по NOVA журналистът Кирил Борисов, коментирайки въпроса кои са шофьорите на колите от катастрофата на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима души.

По думите му символиката на „Калашниците“ - татуировки, черни тениски и други атрибути, в доста популярна сред маргинализирани групи. "Демонстрират скъпи автомобили и значителни финансови възможности. Предполага се, че са свързани и с лихварство. Мненията за тях в крайните квартали са поляризирани. Според едни са престъпници, според други - „добри момчета“. Подобни случаи сме виждали и преди, не само в София", заяви Борисов.

На въпрос дали полицията се занимава с тях журналистът заяви: "Вероятно да. Но както виждаме и в случая с двамата шофьори, те не са част от най-високото ниво на тази среда. Но преди да се случи подобна трагедия, най-малкото кварталният инспектор в Ботунец, където живеят около 7-8 хиляди души, би могъл да сигнализира нагоре по веригата. Може би е трябвало да има превантивни действия".

По отношение на това дали шофьорските книжки на двамата, които са издадени в Чехия, са истински, Борисов подчерта, че според него те са истински и издадени легално. "В квартала обаче всички знаят, че Васко, Траян и много други хора използват посредници. Срещу 7-10 хиляди евро се уреждат документи, адресна регистрация и цялата процедура в Чехия. Съществуват данни за подобни корупционни схеми. Чешки медии са писали за разбити мрежи, действали от 2023 година. В единия случай има 16 обвиняеми, а в другия - четирима. Клиентите им са били от различни европейски държави", обясни журналистът.