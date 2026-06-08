Румен Радев: Овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти е една от най-важните теми ВИДЕО

Овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти е една от най-важните теми, каза премиерът Румен Радев при представянето на Националната инициатива „Кошница с грижа“ - съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги.

Инициативата беше представена в сградата на Министерския съвет.

Премиерът благодари на представителите на търговските вериги, които са се включили в инициативата за ограничаване на цените на основни хранителни стоки.

Днес създаваме едно стратегическо партньорство между веригите и правителството, партньорство, насочено към гарантиране на стабилност, предвидимост и на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на населението във време на криза и висока инфлация, посочи Радев.

Той благодари и на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за работата по подготовката на инициативата през последните седмици.

За да помогнем на българските граждани да ядат качествена и евтина храна - това, което направихме с вас беше намаляване с 15% на малката потребителска кошница с минимум 6 месеца", посочи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Търговските вериги изразиха готовност за подкрепа на инициативата на правителството. Ще има намаление от 15 до 30% на основни хранителни стоки, намаленията ще поддържат около 6 месеца.

В част от търговските вериги, които участват в инициативата, намаленията на продуктите, участващи в „Кошница с грижа“, започват още днес, а при други ще стартират в следващите дни.

Целта на „Кошница с грижа“ е да облекчи разходите на потребителите в условията на повишени цени и да гарантира по-голяма предвидимост за семейния бюджет.

Повече подробности за обхвата на инициативата и конкретните механизми за прилагането ѝ се очаква да бъдат представени по време на официалното ѝ обявяване.