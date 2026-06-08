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Румен Радев: Овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти е една от най-важните теми ВИДЕО

Румен Радев: Овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти е една от най-важните теми ВИДЕО

8 Юни, 2026 09:53, обновена 8 Юни, 2026 09:59 987 91

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  • плодове

Днес създаваме едно стратегическо партньорство между веригите и правителството, партньорство, насочено към гарантиране на стабилност, предвидимост и на социална отговорност, каза премиерът

Румен Радев: Овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти е една от най-важните теми ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти е една от най-важните теми, каза премиерът Румен Радев при представянето на Националната инициатива „Кошница с грижа“ - съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги.

Инициативата беше представена в сградата на Министерския съвет.

Премиерът благодари на представителите на търговските вериги, които са се включили в инициативата за ограничаване на цените на основни хранителни стоки.

Днес създаваме едно стратегическо партньорство между веригите и правителството, партньорство, насочено към гарантиране на стабилност, предвидимост и на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на населението във време на криза и висока инфлация, посочи Радев.

Той благодари и на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за работата по подготовката на инициативата през последните седмици.

За да помогнем на българските граждани да ядат качествена и евтина храна - това, което направихме с вас беше намаляване с 15% на малката потребителска кошница с минимум 6 месеца", посочи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Търговските вериги изразиха готовност за подкрепа на инициативата на правителството. Ще има намаление от 15 до 30% на основни хранителни стоки, намаленията ще поддържат около 6 месеца.

В част от търговските вериги, които участват в инициативата, намаленията на продуктите, участващи в „Кошница с грижа“, започват още днес, а при други ще стартират в следващите дни.

Целта на „Кошница с грижа“ е да облекчи разходите на потребителите в условията на повишени цени и да гарантира по-голяма предвидимост за семейния бюджет.

Повече подробности за обхвата на инициативата и конкретните механизми за прилагането ѝ се очаква да бъдат представени по време на официалното ѝ обявяване.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    23 6 Отговор
    Румба, само купонната система може да овладее галопиращата инфлация в една фалирала икономика.

    10:00 08.06.2026

  • 2 Грийн сок

    33 2 Отговор
    Тържествено намалям цените
    на зелените чорапи.

    10:01 08.06.2026

  • 3 Мдаааа

    35 0 Отговор
    Тези 240 и свитата които не знаят колко струва един хляб ще умуват и бистрят цените

    10:01 08.06.2026

  • 4 хихи

    22 1 Отговор
    В процеса на "Овладяването" овладяващите ще намажат. Следете им имущественото състояние!!!! А ако се вземан много насериозно и вземат много да "овладяват" може и да изчезнат някои стоки...

    10:02 08.06.2026

  • 5 Важно и по-важно

    11 5 Отговор
    Важна тема е, обаче още по-важно е, че пак се запукаха на изток, а ние имаме едни самолети цистерни, дето хич не им е мястото на територията

    10:03 08.06.2026

  • 6 не скачахме за Комунизма

    25 8 Отговор
    "Кошница с грижа" Звучи като социален патронаж. Само 2 месеца откакто червената чума налази пак България и българите пак обедняха стремглаво.

    Коментиран от #15, #21

    10:03 08.06.2026

  • 7 Лъжливото овчарче

    27 3 Отговор
    Доматите от 5 лева, станаха 5 евро!

    Коментиран от #16, #20

    10:04 08.06.2026

  • 8 хахаха

    26 3 Отговор
    За година и половина цените скочиха със 150%, сега щели да паднат с 15:)
    Първото нещо, което трябва да направите е да съкратите 40% от държавните служители, а вдички останали да почнат да плащат данъци и осигуровки! Заедно с това трябва незабавно да вдигнете минимланите заплата и пенсия с 200%!

    10:04 08.06.2026

  • 9 Речите

    24 2 Отговор
    радкови ли ще свалят цените. Подкрепяли тоя, подкрепяли оня, подкрепят си дрънкалата. Некадърници

    10:04 08.06.2026

  • 10 Това е непазарно действие,

    17 2 Отговор
    споразумение само за 6 месеца и само на стоките в малката кошница.

    Очаквах повече от Радев.

    10:04 08.06.2026

  • 11 Никой

    15 1 Отговор
    Нетърпимо стана - но сме виждали и други такива положения.

    10:04 08.06.2026

  • 12 Вярно ли е, че днес

    16 8 Отговор
    Украинската паплач щяла да протестира за имотите си?
    Това не трябва да се допусне!
    Прецакани са от техен сънародник и дружество! Да си търсят парите от тчх!
    Сега е млмента да ги натоварят на автобуси и към Украйна!
    Толкова пари ще се освободят!
    Стига сме ги дундуркали!

    Коментиран от #37

    10:05 08.06.2026

  • 13 Пич

    26 2 Отговор
    Глей ся, Радев !!! Ти се оказа напълно не готов с екип !!! Около тебе само дърти комунисти, които единствено знаят да вземат, а най важния ти дърт комунист се оказа неграмотен един дефицит да оресметне !!! Тиквата от друга страна, имаше екип който можеше да краде, докато паралелно с това увеличаваше доходите, и държеше дефицита в норма !!!
    А...?!

    10:05 08.06.2026

  • 14 Фатмака

    21 0 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    10:06 08.06.2026

  • 15 БеГемот

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "не скачахме за Комунизма":

    Пий лекарствата и почвай да скачаш...

    10:07 08.06.2026

  • 16 Мани мани

    23 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лъжливото овчарче":

    А заплатите от 1600-2000лв станаха на 700-1000 евро. И това са по-големите заплати, има места по провинцията работят хората и на 600 евро. И за капак ни обясняват, че пак мноооого пари сме искали, та затова щели да ни внасят пакистанци и индийци да работят за толкова, само дето нещо и те не искат. Стоят месец два да видят батака и ако оцелеят (както се видя последните дни и това не е сигурно), та ако оцелеят бягат с 200

    Коментиран от #56

    10:07 08.06.2026

  • 17 Хаха

    21 0 Отговор
    Пускат някаква "дъвка" по телевизорите и започват да я "дъвчат", докато.... темата се "забрави" от хората и подемат нова "дъвка"!
    В момента "дъвката" са цените, досега беше Баба Алино.....
    А някой сеща ли се вече между другото какво се случва с "дъвчената" до скоро "съдебна реформа" и избора на нов състав на ВСС от парламентарната квота!? Или вече не е интересна тема!?
    Трябваше вече да има гласувани правила за избор, да се подават кандидатури.... Ама надали!

    10:07 08.06.2026

  • 18 Този

    22 1 Отговор
    с Гумената тиква за нищо не става.

    10:07 08.06.2026

  • 19 Кога

    21 5 Отговор
    ще има референдум за лева, другар старшина???

    10:09 08.06.2026

  • 20 А какво ще првят с аптеките

    19 4 Отговор

    До коментар #7 от "Лъжливото овчарче":

    Лекарствата поскъпват на око. Вчера един мехлем за 3€, днес 10€.
    Изкарайте Борисов от бърлогата му!
    Вкара ни в Ада.

    10:09 08.06.2026

  • 21 тц тц

    10 9 Отговор

    До коментар #6 от "не скачахме за Комунизма":

    Скачаше за банани, сега има в изобилие, какво си се размрънкал?
    По Живково време бяхме в пъти по добре отколкото при демокрацията. И не само при цени и доходи, а и престъпността беше много по малка, циганите даже не смееха да гъкнат, имахме и здравеопазване и образование.

    Коментиран от #30, #46

    10:10 08.06.2026

  • 22 Бо(га)таш по зелени чорапи

    23 1 Отговор
    Ко стана, ва Рунде Крадево? Паднаа ли цените? А колко ще е киловата ток от първи юли?

    10:10 08.06.2026

  • 23 Ниско лихвени кредити

    14 1 Отговор
    За икономика , производство и селско стопанство. Съкращаване на администрацията с 70 %.

    10:11 08.06.2026

  • 24 Анонимен

    15 0 Отговор
    Регресите лъжат лъжат лъжат Оставка БКП вън и съветскитедругари завладяха цялата държава Да си върнем държавата

    10:12 08.06.2026

  • 25 Магазинера

    17 0 Отговор
    Да са ви честите лалджиите със зелени чорапи. Много шпрехем ама нихт арбайт е тяхната същност. Нищо, повтарям НИЩО няма да се постигне стези срещички и ангажименти.... Сега да се готвят всички доставчици на "веригите" да поемат цената на тази "Социална отговорност. От утре ще получат покана да се вкллючат в "инициативата" на правителството като намалят с още 30% цените си и който откаже - аут, цените му на рафта нагоре

    10:12 08.06.2026

  • 26 Русофил

    20 3 Отговор
    Румен Крадев забавлява копейките с лъжи. Същият, който в комбинация с Гълъба загробиха Бъргария с 6 мириарда в Боташ далаверата, сега на всичкото отгоре се гавпи с народа. Няма такова положение ,,овладяване" на ръст на цените ИМА икономически лостове. Вадиш макс сивия сектор на светло, махаш плоския данък на Сергейчо Станишев ,дообогатил червената буржуазия, слагаш осигоровките на заплатите в държавния сектор, като задължение, управляваш жизненоважните европейски фондове коректно и провеждаш реформите по предписанията от съюза. Нищо от това Крадев НЯМА да направи, той не е тук за това. Крадев знае от руския опит, че беден народ се управлява по- лесно

    Коментиран от #31, #39

    10:13 08.06.2026

  • 27 Факт

    14 0 Отговор
    Само говорене ....

    10:13 08.06.2026

  • 28 Споко

    13 0 Отговор
    Другия месец вдигат тока...при предишното увеличение с 10% цените скочиха с 50%, сега с колко ли скочат???

    10:14 08.06.2026

  • 29 И без да ни се втълпява че е с Грижа❗️

    10 3 Отговор
    Просто намалете Цените, това не е геройство а ежедневие навсякъде в ЕС, цените в Брюксел, Париж, Лондон и Берлин са по ниски отколкото в най бедната Държава в ЕС.

    Факт е че конвертирането на лв. в €вро е Пладнешки Обир на българският народ.

    Приемането на България в €вро Зоната бе продиктувано от Политически Съображения на Българското Правителство към ЕС и ЕЦБ ерго реверанс към Германия вследствие на което днес Българските Граждани са с наполовина по бедни отколкото бяха миналата година, тук си заслужава да отбележа че България е най бедната държава в ЕС.
    С две думи поредната Национална Катастрофа за България под егидата на Германия, и ако трябва да съм точен, Трета Поредна Национална Катастрофа.

    България е изпразнена от Българско съдаржание, изброявам:
    1. По малко Българи
    2. По малко Българско Селско Стопанство
    3. Повече Чужденци се преселват и работят в България.

    Коментиран от #35, #52

    10:14 08.06.2026

  • 30 Хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "тц тц":

    То пък едни банани днес.... с вкус на целулоза!
    Както и всички стоки от първа необходимост!
    Може през соца да е имало банани само през зимата, редяхме се на големи опашки за тях, но... тогава им е сезона и вкусът им беше истински!
    Който е живял тогава, ще ме разбере!

    Коментиран от #33, #34

    10:16 08.06.2026

  • 31 УжасТ

    3 8 Отговор

    До коментар #26 от "Русофил":

    6 милиарда ли, ужасТ:)))
    ББ и Киро дадоха 12 милиарда за американска скрап, подариха на САЩ златните ни находища и ни заробиха с над 200 милиарда външен дълг, нашия дженди за жълти стотинки се разтревожил:)))

    Коментиран от #50, #58

    10:17 08.06.2026

  • 32 Габрово

    6 0 Отговор
    Доходите ни са ниски за тези цени и пак търсят под вола теле

    10:20 08.06.2026

  • 33 Драго

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "Хаха":

    Глупости, бананите бяха зелени, неузряли, за какъв вкус говориш?

    Коментиран от #44

    10:20 08.06.2026

  • 34 честен ционист

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Хаха":

    Бананите виреят по екватора, където сезонът е един през цялата година.

    Коментиран от #51

    10:21 08.06.2026

  • 35 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "И без да ни се втълпява че е с Грижа❗️":

    Никой не е преборил ПАЗАРНАТА икономика.
    Заради нея падат правителства и се разпадат държави.

    10:21 08.06.2026

  • 36 Българите да Внимават с Данайските

    2 3 Отговор
    Дарове на Германия и ЕС❗️

    Вижте Украйна и си направете сметката за България.

    Украйна от 48 милиона остава Държава със затихващи Функции с население от 20/22 милиона в Демографска Криза и разрушена Икономика.
    НАТО ерго Германия, Англия създават ring of fire около Русия с граничещите Държави, Украйна, Армения, Грузия, Румъния, България, Литва, Латвия, Естония, Полша, Финландия.

    Коментиран от #74

    10:22 08.06.2026

  • 37 Ей фашист

    5 7 Отговор

    До коментар #12 от "Вярно ли е, че днес":

    Ако не са украинците сега щеше да носиш рубашка и ватенка или това ти е мечтата. Нито ЕДИН лев не е похарчила България по издръжка на бежанците от мръсната война на кремълския фашист. Всичко до цент бе изплатено на хотелиерите прочие от ЕС. Хотелиерите тогава си напълниха хотерите през мъртвия зимен сезон. ТебМръснико те хрантутят с еврофондове, за да ти оправят кочинатаПодлецо

    Коментиран от #47, #82, #87

    10:22 08.06.2026

  • 38 Възpожденец 🇧🇬

    7 0 Отговор
    Фатмаците от един месец само хленчат и не вършат за 2.56 евроцента работа.
    Ами като не можете, хвърляйте бялата кърпа и отстъпете на тези, които могат.

    10:22 08.06.2026

  • 39 Реалност

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Русофил":

    Защото тези със западен и атлантически опит, които бяха на власт последните 20 години махнаха плоския данък и извадиха сивия сектор на светло:)
    Единствения начин България да се оправи е другаря Си да поеме управлението за две години с китайските закони.

    Коментиран от #60

    10:22 08.06.2026

  • 40 Факт

    4 3 Отговор
    Румен Решетников, Костов , Станишев,Бойко бяха посочени от Кремъл да управляват колонията бг

    10:22 08.06.2026

  • 41 бхаха

    9 0 Отговор
    Продължава да говори, все едно нищо не зависи от него. А може и да е истина!

    10:22 08.06.2026

  • 42 Виж сега,

    9 0 Отговор
    Е и,цените растат,а този вече месец скърца като кречетало. Бля, бля и нищо,всичко казано е в бъдеще недочакано време

    10:24 08.06.2026

  • 43 Вместо

    6 1 Отговор
    да давате акъл и да ревете като карпатски мечки, що не помислите, как да си вдигнете доходите, че да не ви е скъпо!? Можете дори да се хванете някъде на работа, вместо да тролите по цял ден.

    10:24 08.06.2026

  • 44 Хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Драго":

    Ти пишеш глупости за "зелените банани"!
    Когато ги купехме тогава и ги оставя в кухнята, в целия тристаен апартамент се усещаше аромат на банани!
    Днешните ако ще в носа да ти ги завирам, на нищо не миришат, а вкуса им целулоза....

    Коментиран от #48

    10:25 08.06.2026

  • 45 Б.си бokлyka !

    7 0 Отговор
    Тия "генерали" за никакъв 0й не стават !
    От преди мафията да им натътрузи цялата власт само маркират статистически данни с голяма доза всяване на страх. Нищо не става от тия. Освен нова Виденова зима, нищо друго не могат да направят.

    10:25 08.06.2026

  • 46 Я пъ тоа

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "тц тц":

    Що ли по света нема ЖИВКОВО ВРЕМЕ ????
    Май само КИМЧО остана.

    Коментиран от #55

    10:26 08.06.2026

  • 47 хахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "Ей фашист":

    Тия еврофондове откъде идват бре идиотче:))) Урсула сигурно копае, бере продукцията и продава:)))
    Българския данъкоплатец всяка година дава на Урсула 2.5 милиарда евро членски внос, тя ни връща към милиард под формата на еврофондове, които обаче не се взимат от данъкоплатеца, а шепа избрани и укри.

    Коментиран от #59, #75

    10:26 08.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Дейността на НПО Тата е това което

    4 1 Отговор
    Трябва да се овладее със закон защото те са основната пречка за всичко. Тяхната неспирна пропаганда.

    10:27 08.06.2026

  • 50 Не е хубаво

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "УжасТ":

    да лъжеш , да си знаеш ! Този който лъже , той и краде , викаше баба ми !

    10:27 08.06.2026

  • 51 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "честен ционист":

    На екватора виреят, ама ти виждал ли си дърво да "дава" плод 12 месеца в годината....

    10:27 08.06.2026

  • 52 Русофил

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "И без да ни се втълпява че е с Грижа❗️":

    Няма такова нещо навън намаляване на цените. ИМА ДЕФЕРЕНЦИРАНО ДДС. Спрете с тва невежество! Означава, че имаш различно ДДС за различни неща ток, храна, лекарства и т.н. ВъвпФранция храна 5% ДДС лекарства 2.5% ДДС, ток 6% и т.н.

    10:27 08.06.2026

  • 53 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    6 1 Отговор
    Един месец мина и още "Печатницата за пари", по Боко Тиквоний, не е заработила .
    Сега кой му пречи на въздохаро ?

    10:27 08.06.2026

  • 54 Правителството на Румен Радев,

    6 2 Отговор
    от първостепенна важност за да изкара пълен Мандат са две нища, Цени и Корупция, в този смисъл Баба Алино е прах и пясък в очите на българското Общество, Пеевски и Борисов са непокътнати а всичката пара в свирката са незаконен строеж в местността Баба Алино и една съборена Ограда.🤣❤️🇧🇬

    Коментиран от #71

    10:29 08.06.2026

  • 55 тц тц

    4 3 Отговор

    До коментар #46 от "Я пъ тоа":

    Водещата икономика в света Китай и най бързо развиващата се държава Виетнам се управляват от комунистически партии!

    Коментиран от #67

    10:29 08.06.2026

  • 56 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Мани мани":

    Спестяванията на СЕМЙСТВАТА в БГ са около 50 МИЛИАРДА евро.
    Явно ги пазим за отвъдния живот.

    10:29 08.06.2026

  • 57 Дейността на НПОтата е това което

    5 2 Отговор
    Трябва да се овладее със закон , защото те НПО са основната пречка за всичко. Тяхната неспирна пропаганда. Дори тук и сега коректора на соросоидите разваля омазва всичко.

    10:29 08.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Обратното е ,

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "хахаха":

    не лъжи !България внася в бюджета на Европейския съюз малко над 1,5 млрд. лв. (около 778 млн. евро) годишно. Въпреки че вноската расте с развитието на икономиката ни, страната продължава да бъде категоричен нетен получател, връщайки в националната икономика многократно по-големи суми (около 2,8 млрд. евро годишно) под формата на европейски фондове.

    10:30 08.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Аз пиша НПО тата

    2 0 Отговор
    Коректора е поправил в движение НПО Тата. Но това е по друго.

    10:32 08.06.2026

  • 62 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    3 4 Отговор
    - Цял народ да тъне в блажено невежество докато партийците си тъпчеха западните сметки и бяха по-капиталисти от капиталистите
    - В България нямаше богати бедни. Всички бяха еднакво бедни.
    - Една стотинка на земята беше "късметче".
    - Слагаха се дюзи на запалките за еднократна употреба. Сега газовата запалка е 30 стотинки, а тогава беше чудо невиждано и струваше 4 лева - поставяш си после дюза за 2,50 лв., а сетне зареждаш газ за 50 стотинки.
    - Клечките кибрит се брояха, някои ги цепеха да имат повече.
    - Найлоновите чанти се перяха и простираха.
    - Имаше "всичко" в магазините ни с по 50 артикула, прилежно наредени от вид, от единия до другия край на рафта.
    - Уиски се вземаше или за Нова година или по бутилка на петилетка. Празната му бутилка задължително се пазеше на видно място дълго време след като е изпито, а след това се ползваше за съхранение на ракия и беше гордост да сервираш ракия от бутилка червено Джони например.
    - Някои от тези които си пазеха бутилките, оставаха по половин пръст от пиенето да подушат гостите.. трагедия си беше съветското робско време...
    - Във витринката в хола задължително се държаха на показ и кристалните сервизи -само за гости!
    - Супер престижно беше и да имаш каталог Некерман, събирахме се лапетиите разглеждахме и цъкахме с език, б@си кви неща продават...
    - Десетки хиляди семейства с абсолютно същата холна секция. Придобита с огромно дебнене в МЕБЕЛНИЯ (единствено число) магазин, за да се доредиш...
    - Вносен алкохол

    Коментиран от #68

    10:32 08.06.2026

  • 63 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    4 4 Отговор
    - Два, максимум 3 вида холни секции за цялата страна/по-точно в 3-4 големи града/има,няма 30-35 години. Когато ги"пуснат", де...
    - Почти нямаше домакинство, без хубава бутилка от уиски със стълбичка от черница във нея...
    - Празните вече кутии от цигари също се пазеха, а в много случаи от тях се правеше робот от Marlboro или от Kent... Ехаааа! Небивала гъзария! Да се пукат съседите от завист!!!
    - Пазеха се и опаковките и станиолите от шоколади като символ на изживян лукс.
    - Вносните сапуни и шампоани задължително се държаха в гардеробите поне един месец като ароматизатор.
    - Често срещана гледка беше наредени празни флакони от дезодоранти и празни шишенца от парфюми на видно място, а в някои домакинства и до ден днешен още си ги има тия неща, някои хора са застинали в онова време.
    - Маслините бяха като диамантите, а "екзотичните" стоки се изкупуваха месец по-рано с връзки и записване. Даже и до опашката не стигаха...
    - Дънки и джинси на детенцето се вземаха с 3-4 номера по-големи, щото то нали ще расте...
    - Купиш си тапети и губер - после каниш цялата улица, да видят.
    - Вървежният подарък беше подаръкът порцеланов сервиз - тези с невиждани копирки и форми някои ги редяха по секциите си.
    - Чорап се носеше до пето закърпване, дупка на жилетката...наплита се със сходен цвят.
    - Държавни ателиета за "ловене на бримка на чорапогащник" имаше навсякъде
    - Бирата в магазина: дори и да имаше, трябваше да имаш празни шишета, за да си купиш. И непременно тряб

    10:33 08.06.2026

  • 64 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    3 3 Отговор
    - Заплата за завършили средно образование - 80 лв., полувисше - 130 лв., висше - 155 лв.
    - Времето, когато най-големият подарък беше печено агне, пълнено с кафе и опаковано с тоалетна хартия.
    - Опашките за лигнин и банани. И за всичко друго!
    - 15-годишните влогове за кола (ако имаш пари за такава), като даваш 1500лв предварително без нито стотинка лихва и след 10-15 години, ако инфлацията не ти е изяла парите можеш след доплащане до цената на автомобила да получиш заветния модел на автомобил, поръчан преди 15 години и макар и чисто нов да е вече морално остарял с поне 30 години (15 години чакане + 15 предишни години от появата на изплагиатствания западен модел). Цените в Мототехника от 1989 г.: Лада Самара струваше 10 000 лв.; Лада 2107 - 10 500 лв.; Лада 2105 - 8 900 лв. Трабант 601 - 6 400 лв. и т.н. Средната заплата: 200лв. Сами сметнете колко заплати са били нужни за нова Лада. + 15 гофини чакане!
    - Освен,че имаше опашки, имаше и купони все едно сме по време на война, но много често и след дълго чакане по опашки съоките не стигаха до последния да си купи това,за което чака..............УЖАС!!!
    - Живеещите четиричленни семейства в стая 3х3, като за да има място, през деня част от леглата се вдигаха изправени до стената.

    10:34 08.06.2026

  • 65 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    4 3 Отговор
    - Толкова хубаво беше, че ни пазеха с автомати по границата да не избягаме, че и награда се даваше на войниците ако застрелят някой беглец от “хубавото”.
    - "Гражданството" - роден си в град Х, жител си на Х, работиш в Х, учиш висше само ако за Х има отпусната бройка. В граничните райони се отива само с "открит лист" издаден от МВР-то пак в Х.
    Нещо като "крепостни селяни" от Русия, ама гледани с любов от Партията.
    - През социализма беше забранено да сме православни. На грандиозните манифестации се кланяхме на портретите на съветските и българските комунистически богове.
    - Електричеството - имахме АЕЦ, ТЕЦ-ове, ВЕЦ-ове, изнасяхме електричество за съседните държави, а електричеството все недостигаше и имахме режим на тока.
    - Образованието беше платено от държавата (тоест от всички нас), обаче: Имахме право да кандидатстваме само в ЕДИН университет и в 2 полувисши института!!! За специалностите международни отношения и международни икономически отношения първо се подаваха документите в Окръжния Комитет на БКП за проверка на фамилията до девето коляно!!! Да не говорим за предимствата за децата на другарите и партизаните!!!
    - Че то, социализъм, равноправие, солидарност... ама милионите им... всичките в тези пусти капиталистически банки. А синчетата им тънеха в битово разложение по западните казина и барове. С нашите пари. Както и сега! Защото “другарите” не си тръгнаха. Останаха!

    10:36 08.06.2026

  • 66 Пълен абсурд 😤🤬

    1 0 Отговор
    Щом гърците, унгарците и хърватите имат таван на цените, друг начин няма. При нас търговците, са и много нагли и без морал, за разлика от другите държави. Това намаление, по желание, няма как да стане.

    10:37 08.06.2026

  • 67 Я пъ тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "тц тц":

    В Китай е социализъм /комунизъм/ колкото аз съм космонавт.
    От отявлени КОМУНИСТИ... ККП станаха върли КАПИТАЛИСТИ.
    Там има милиони МИЛИОНЕРИ, и над милиард обикновенни хора.
    Израза ЧЕРВЕН КАПИТАЛИЗЪМ се отнася точно за Китай.

    Коментиран от #72

    10:37 08.06.2026

  • 68 Хаха

    0 4 Отговор

    До коментар #62 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":

    Остава на напишеш, че не е имало интернет, инстаграм, фейсбук, компютри, айфони, силикони, джуки, бързи кредити, заложни къщи, казина и бетове, третополови, дизайнерска дрога, просяци, пришълци от цял свят, както и други достижения на либералевроатлантизЪма.... 😄

    Коментиран от #70

    10:38 08.06.2026

  • 69 хе хе

    1 0 Отговор
    Продължава да говори все едно гледа отстрани и нищо не зависи от него.

    10:38 08.06.2026

  • 70 нямаше това до заложните къщи

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Хаха":

    останалото си го имаше и при бай Тошу.
    Кой се събираше на Попа? А в Докторската градинка?

    10:39 08.06.2026

  • 71 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Правителството на Румен Радев,":

    Ние грабим най много
    От приватизацията, та до днес.

    10:41 08.06.2026

  • 72 Хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Я пъ тоа":

    Я па ти!?
    Ами такъв щеше да стане и тук "комунизма" след 37 години, ама Китай нямаше как Горбачов да го изтъргува на атлантиците!
    Прекалено горяма хапка е за него, а ние прекалено малки!
    А през 1989 г. бяхме доста по-напред и имахме много по-добра основа за развитие от Китай!

    Коментиран от #78

    10:43 08.06.2026

  • 73 Като си говорим за при Бай Тошо,

    1 1 Отговор
    да кажем че един Едностаен, днес го водят двустаен (кухня, хол и спалня, балкон и баня) беше 7 500 лв., народа изплащаше вноски от 50/70 лв. на месец и не знам на някой да са му взели Апартамента за пропусната вноска?

    Сега такъв Апартамент започва от 80/100 000 €вро❗️🤣

    Да бъдем откровени за Фактите, не защитавам Социализма но фактите са такива каквито са, затова Днес българите могат да се чувстват Богати тоест да имат Пари за харчене защото все още в България почти всеки има Жилище и ли Къща❗️

    10:44 08.06.2026

  • 74 Я пъ тоа

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Българите да Внимават с Данайските":

    Украйна НЕ е в ЕС и..... НАТО.
    Затова бе нападната вероломно от Путин.

    Коментиран от #80

    10:44 08.06.2026

  • 75 Z-ахарова

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "хахаха":

    Еврофондонете дарагой от ЕС в кояго за моя жалост членувате ви превежда в пъти повече евро от колкото вие превеждате. БЕЗ тези средства са немислми развитието на сруктурни проекти и инвестиране в различни производствени сруктури

    10:45 08.06.2026

  • 76 Три години

    2 2 Отговор
    подгрява хората, че ще прави партия. Заряза президентството и се покри като шушумига уж да се готви за избори. Мълча като ням и от телевизора ни облъчваха, че това му била печелившата тактика. Муньо си е муньо, какъвто президент беше, такъв е и като премиер. Като политик е нула

    10:46 08.06.2026

  • 77 газо

    2 0 Отговор
    Айде приемайте бюджета бе леваци!!!

    10:47 08.06.2026

  • 78 Я пъ тоа

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Хаха":

    Къв комунизъм в Китай бре.
    Там е ЧЕРВЕН КАПИТАЛИЗЪМ
    Отявлените комунисти станаха върли качиалисти

    Що ЗДРАВИТЕ СИЛИ В КПСС не спряха Горбачов
    Щото и КПСС проумя че социализЪма нема бъдеще и е просто ЕКСПЕРИМЕНТ със съдбите на хората.

    Коментиран от #86

    10:49 08.06.2026

  • 79 Камбанка

    1 0 Отговор
    А, колко пъти ще го преговорим и кога и как ще се потиводейства по този въпрос?

    10:50 08.06.2026

  • 80 Вероломно

    0 3 Отговор

    До коментар #74 от "Я пъ тоа":

    Верно ли. Или не си присъствал или силъжец, като всеки отпадък ползван за лъжи от ПП, ДБ и ГЕРБ.

    Коментиран от #85

    10:51 08.06.2026

  • 81 Самотаксуването което сутрин и вечер

    2 1 Отговор
    Фактически е задължително понеже нито една друга каса не работи тоест работното време реално е намалено с три часа /2 по деветдесет минути/ това каква социална отговорност е и за какво стратегическо партньорство иде реч за някаква обща стратегия за мачкане и тровене на живота на хората ли сте се договорили.

    10:52 08.06.2026

  • 82 Абе, вмириса нарозависим

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "Ей фашист":

    Кой захоанва ЕС? Знаеш ли какви такси за участие внасяме годишно и колко глоби ни галожиха от кражбите на тези, на които пълзиш в краката!
    Украинците са престъпна нация!
    Не аз, ти и твоите бутачи са фашизирана банда!
    Зеленски не е фактор. А удобна боксова коуша на Урсулана, Мерцулан, Макроцун с аня аглийския някакъв си!
    Не е лошо да ги придружиш до родината им!
    Аз оставам!

    10:55 08.06.2026

  • 83 Първото нещо не са цените а качеството

    2 0 Отговор
    На храните и на услугата. Ти като ме караш да се самотаксувам това каква точно услуга е. Според мен тук трябва да настъпи промяна към по добро обслужване и по качествено зареждане.

    10:55 08.06.2026

  • 84 Феникс

    2 2 Отговор
    Тя държавата е пред фалит тези цените щели да овладяват, въпроса е какво налага овладяването на цените? Гръцкият сценарий не не мърда , умножен по две!

    10:56 08.06.2026

  • 85 Я пъ тая

    0 2 Отговор

    До коментар #80 от "Вероломно":

    Истината боли ,нали другарко

    Коментиран от #88

    10:57 08.06.2026

  • 86 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Я пъ тоа":

    Ами същият щеше да е и тук под управлението на уж "комунистическата" партия!?
    Що, на Китай зле ли им сега!? Голяма и силна държава са и си устояха позициите и модела на развитие! Потушиха в зародиш подклаждания отвън опит за метеж на Тянанмън и оттогава никой не смее да се бъзика с тях! Ако бяха поддали на" революцията", днес Китай щеше да е един беден и мизерен анклав на евроатлантиците, ама не е!
    Но... в историята няма "ако" и е такова, каквото е!

    10:57 08.06.2026

  • 87 Не думай глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ей фашист":

    От ЕС викаш.А ЕС откъде има милиардите?Нали страните от ЕС попълват разните фондове.Включително и от България.

    11:02 08.06.2026

  • 88 Истината боли

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Я пъ тая":

    и е толкова жалко за лъжеца, да знае, че е отпадъка в обществото!

    11:02 08.06.2026

  • 89 Анонимен

    0 0 Отговор
    ОставкадругарюРадев и на цялата съветска червена олигархия завладяла цялата ни държава Оставка

    Коментиран от #91

    11:09 08.06.2026

  • 90 Анонимен

    0 0 Отговор
    Аз другаркататочно вас чакам другарю Радев да ми помогнете хахахахаха ЛЪЖИ за малоумници от БКП

    11:11 08.06.2026

  • 91 Каква полза имаш

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Анонимен":

    от глупости и лъжи. Някога задавал ли си си този елементарен въпрос или още не си?

    11:11 08.06.2026

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