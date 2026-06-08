Румен Радев: Овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти е една от най-важните теми ВИДЕО

Овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти е една от най-важните теми, каза премиерът Румен Радев при представянето на Националната инициатива „Кошница с грижа“ - съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги.
Инициативата беше представена в сградата на Министерския съвет.
Премиерът благодари на представителите на търговските вериги, които са се включили в инициативата за ограничаване на цените на основни хранителни стоки.
Днес създаваме едно стратегическо партньорство между веригите и правителството, партньорство, насочено към гарантиране на стабилност, предвидимост и на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на населението във време на криза и висока инфлация, посочи Радев.
Той благодари и на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за работата по подготовката на инициативата през последните седмици.
За да помогнем на българските граждани да ядат качествена и евтина храна - това, което направихме с вас беше намаляване с 15% на малката потребителска кошница с минимум 6 месеца", посочи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.
Търговските вериги изразиха готовност за подкрепа на инициативата на правителството. Ще има намаление от 15 до 30% на основни хранителни стоки, намаленията ще поддържат около 6 месеца.
В част от търговските вериги, които участват в инициативата, намаленията на продуктите, участващи в „Кошница с грижа“, започват още днес, а при други ще стартират в следващите дни.
Целта на „Кошница с грижа“ е да облекчи разходите на потребителите в условията на повишени цени и да гарантира по-голяма предвидимост за семейния бюджет.
Повече подробности за обхвата на инициативата и конкретните механизми за прилагането ѝ се очаква да бъдат представени по време на официалното ѝ обявяване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:00 08.06.2026
2 Грийн сок
на зелените чорапи.
10:01 08.06.2026
3 Мдаааа
10:01 08.06.2026
4 хихи
10:02 08.06.2026
5 Важно и по-важно
10:03 08.06.2026
6 не скачахме за Комунизма
Коментиран от #15, #21
10:03 08.06.2026
7 Лъжливото овчарче
Коментиран от #16, #20
10:04 08.06.2026
8 хахаха
Първото нещо, което трябва да направите е да съкратите 40% от държавните служители, а вдички останали да почнат да плащат данъци и осигуровки! Заедно с това трябва незабавно да вдигнете минимланите заплата и пенсия с 200%!
10:04 08.06.2026
9 Речите
10:04 08.06.2026
10 Това е непазарно действие,
Очаквах повече от Радев.
10:04 08.06.2026
11 Никой
10:04 08.06.2026
12 Вярно ли е, че днес
Това не трябва да се допусне!
Прецакани са от техен сънародник и дружество! Да си търсят парите от тчх!
Сега е млмента да ги натоварят на автобуси и към Украйна!
Толкова пари ще се освободят!
Стига сме ги дундуркали!
Коментиран от #37
10:05 08.06.2026
13 Пич
А...?!
10:05 08.06.2026
14 Фатмака
10:06 08.06.2026
15 БеГемот
До коментар #6 от "не скачахме за Комунизма":Пий лекарствата и почвай да скачаш...
10:07 08.06.2026
16 Мани мани
До коментар #7 от "Лъжливото овчарче":А заплатите от 1600-2000лв станаха на 700-1000 евро. И това са по-големите заплати, има места по провинцията работят хората и на 600 евро. И за капак ни обясняват, че пак мноооого пари сме искали, та затова щели да ни внасят пакистанци и индийци да работят за толкова, само дето нещо и те не искат. Стоят месец два да видят батака и ако оцелеят (както се видя последните дни и това не е сигурно), та ако оцелеят бягат с 200
Коментиран от #56
10:07 08.06.2026
17 Хаха
В момента "дъвката" са цените, досега беше Баба Алино.....
А някой сеща ли се вече между другото какво се случва с "дъвчената" до скоро "съдебна реформа" и избора на нов състав на ВСС от парламентарната квота!? Или вече не е интересна тема!?
Трябваше вече да има гласувани правила за избор, да се подават кандидатури.... Ама надали!
10:07 08.06.2026
18 Този
10:07 08.06.2026
19 Кога
10:09 08.06.2026
20 А какво ще првят с аптеките
До коментар #7 от "Лъжливото овчарче":Лекарствата поскъпват на око. Вчера един мехлем за 3€, днес 10€.
Изкарайте Борисов от бърлогата му!
Вкара ни в Ада.
10:09 08.06.2026
21 тц тц
До коментар #6 от "не скачахме за Комунизма":Скачаше за банани, сега има в изобилие, какво си се размрънкал?
По Живково време бяхме в пъти по добре отколкото при демокрацията. И не само при цени и доходи, а и престъпността беше много по малка, циганите даже не смееха да гъкнат, имахме и здравеопазване и образование.
Коментиран от #30, #46
10:10 08.06.2026
22 Бо(га)таш по зелени чорапи
10:10 08.06.2026
23 Ниско лихвени кредити
10:11 08.06.2026
24 Анонимен
10:12 08.06.2026
25 Магазинера
10:12 08.06.2026
26 Русофил
Коментиран от #31, #39
10:13 08.06.2026
27 Факт
10:13 08.06.2026
28 Споко
10:14 08.06.2026
29 И без да ни се втълпява че е с Грижа❗️
Факт е че конвертирането на лв. в €вро е Пладнешки Обир на българският народ.
Приемането на България в €вро Зоната бе продиктувано от Политически Съображения на Българското Правителство към ЕС и ЕЦБ ерго реверанс към Германия вследствие на което днес Българските Граждани са с наполовина по бедни отколкото бяха миналата година, тук си заслужава да отбележа че България е най бедната държава в ЕС.
С две думи поредната Национална Катастрофа за България под егидата на Германия, и ако трябва да съм точен, Трета Поредна Национална Катастрофа.
България е изпразнена от Българско съдаржание, изброявам:
1. По малко Българи
2. По малко Българско Селско Стопанство
3. Повече Чужденци се преселват и работят в България.
Коментиран от #35, #52
10:14 08.06.2026
30 Хаха
До коментар #21 от "тц тц":То пък едни банани днес.... с вкус на целулоза!
Както и всички стоки от първа необходимост!
Може през соца да е имало банани само през зимата, редяхме се на големи опашки за тях, но... тогава им е сезона и вкусът им беше истински!
Който е живял тогава, ще ме разбере!
Коментиран от #33, #34
10:16 08.06.2026
31 УжасТ
До коментар #26 от "Русофил":6 милиарда ли, ужасТ:)))
ББ и Киро дадоха 12 милиарда за американска скрап, подариха на САЩ златните ни находища и ни заробиха с над 200 милиарда външен дълг, нашия дженди за жълти стотинки се разтревожил:)))
Коментиран от #50, #58
10:17 08.06.2026
32 Габрово
10:20 08.06.2026
33 Драго
До коментар #30 от "Хаха":Глупости, бананите бяха зелени, неузряли, за какъв вкус говориш?
Коментиран от #44
10:20 08.06.2026
34 честен ционист
До коментар #30 от "Хаха":Бананите виреят по екватора, където сезонът е един през цялата година.
Коментиран от #51
10:21 08.06.2026
35 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #29 от "И без да ни се втълпява че е с Грижа❗️":Никой не е преборил ПАЗАРНАТА икономика.
Заради нея падат правителства и се разпадат държави.
10:21 08.06.2026
36 Българите да Внимават с Данайските
Вижте Украйна и си направете сметката за България.
Украйна от 48 милиона остава Държава със затихващи Функции с население от 20/22 милиона в Демографска Криза и разрушена Икономика.
НАТО ерго Германия, Англия създават ring of fire около Русия с граничещите Държави, Украйна, Армения, Грузия, Румъния, България, Литва, Латвия, Естония, Полша, Финландия.
Коментиран от #74
10:22 08.06.2026
37 Ей фашист
До коментар #12 от "Вярно ли е, че днес":Ако не са украинците сега щеше да носиш рубашка и ватенка или това ти е мечтата. Нито ЕДИН лев не е похарчила България по издръжка на бежанците от мръсната война на кремълския фашист. Всичко до цент бе изплатено на хотелиерите прочие от ЕС. Хотелиерите тогава си напълниха хотерите през мъртвия зимен сезон. ТебМръснико те хрантутят с еврофондове, за да ти оправят кочинатаПодлецо
Коментиран от #47, #82, #87
10:22 08.06.2026
38 Възpожденец 🇧🇬
Ами като не можете, хвърляйте бялата кърпа и отстъпете на тези, които могат.
10:22 08.06.2026
39 Реалност
До коментар #26 от "Русофил":Защото тези със западен и атлантически опит, които бяха на власт последните 20 години махнаха плоския данък и извадиха сивия сектор на светло:)
Единствения начин България да се оправи е другаря Си да поеме управлението за две години с китайските закони.
Коментиран от #60
10:22 08.06.2026
40 Факт
10:22 08.06.2026
41 бхаха
10:22 08.06.2026
42 Виж сега,
10:24 08.06.2026
43 Вместо
10:24 08.06.2026
44 Хаха
До коментар #33 от "Драго":Ти пишеш глупости за "зелените банани"!
Когато ги купехме тогава и ги оставя в кухнята, в целия тристаен апартамент се усещаше аромат на банани!
Днешните ако ще в носа да ти ги завирам, на нищо не миришат, а вкуса им целулоза....
Коментиран от #48
10:25 08.06.2026
45 Б.си бokлyka !
От преди мафията да им натътрузи цялата власт само маркират статистически данни с голяма доза всяване на страх. Нищо не става от тия. Освен нова Виденова зима, нищо друго не могат да направят.
10:25 08.06.2026
46 Я пъ тоа
До коментар #21 от "тц тц":Що ли по света нема ЖИВКОВО ВРЕМЕ ????
Май само КИМЧО остана.
Коментиран от #55
10:26 08.06.2026
47 хахаха
До коментар #37 от "Ей фашист":Тия еврофондове откъде идват бре идиотче:))) Урсула сигурно копае, бере продукцията и продава:)))
Българския данъкоплатец всяка година дава на Урсула 2.5 милиарда евро членски внос, тя ни връща към милиард под формата на еврофондове, които обаче не се взимат от данъкоплатеца, а шепа избрани и укри.
Коментиран от #59, #75
10:26 08.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Дейността на НПО Тата е това което
10:27 08.06.2026
50 Не е хубаво
До коментар #31 от "УжасТ":да лъжеш , да си знаеш ! Този който лъже , той и краде , викаше баба ми !
10:27 08.06.2026
51 Хаха
До коментар #34 от "честен ционист":На екватора виреят, ама ти виждал ли си дърво да "дава" плод 12 месеца в годината....
10:27 08.06.2026
52 Русофил
До коментар #29 от "И без да ни се втълпява че е с Грижа❗️":Няма такова нещо навън намаляване на цените. ИМА ДЕФЕРЕНЦИРАНО ДДС. Спрете с тва невежество! Означава, че имаш различно ДДС за различни неща ток, храна, лекарства и т.н. ВъвпФранция храна 5% ДДС лекарства 2.5% ДДС, ток 6% и т.н.
10:27 08.06.2026
53 Гyмен кРадев БОгаТАШа
Сега кой му пречи на въздохаро ?
10:27 08.06.2026
54 Правителството на Румен Радев,
Коментиран от #71
10:29 08.06.2026
55 тц тц
До коментар #46 от "Я пъ тоа":Водещата икономика в света Китай и най бързо развиващата се държава Виетнам се управляват от комунистически партии!
Коментиран от #67
10:29 08.06.2026
56 Я пъ тоа
До коментар #16 от "Мани мани":Спестяванията на СЕМЙСТВАТА в БГ са около 50 МИЛИАРДА евро.
Явно ги пазим за отвъдния живот.
10:29 08.06.2026
57 Дейността на НПОтата е това което
10:29 08.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Обратното е ,
До коментар #47 от "хахаха":не лъжи !България внася в бюджета на Европейския съюз малко над 1,5 млрд. лв. (около 778 млн. евро) годишно. Въпреки че вноската расте с развитието на икономиката ни, страната продължава да бъде категоричен нетен получател, връщайки в националната икономика многократно по-големи суми (около 2,8 млрд. евро годишно) под формата на европейски фондове.
10:30 08.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Аз пиша НПО тата
10:32 08.06.2026
62 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃
- В България нямаше богати бедни. Всички бяха еднакво бедни.
- Една стотинка на земята беше "късметче".
- Слагаха се дюзи на запалките за еднократна употреба. Сега газовата запалка е 30 стотинки, а тогава беше чудо невиждано и струваше 4 лева - поставяш си после дюза за 2,50 лв., а сетне зареждаш газ за 50 стотинки.
- Клечките кибрит се брояха, някои ги цепеха да имат повече.
- Найлоновите чанти се перяха и простираха.
- Имаше "всичко" в магазините ни с по 50 артикула, прилежно наредени от вид, от единия до другия край на рафта.
- Уиски се вземаше или за Нова година или по бутилка на петилетка. Празната му бутилка задължително се пазеше на видно място дълго време след като е изпито, а след това се ползваше за съхранение на ракия и беше гордост да сервираш ракия от бутилка червено Джони например.
- Някои от тези които си пазеха бутилките, оставаха по половин пръст от пиенето да подушат гостите.. трагедия си беше съветското робско време...
- Във витринката в хола задължително се държаха на показ и кристалните сервизи -само за гости!
- Супер престижно беше и да имаш каталог Некерман, събирахме се лапетиите разглеждахме и цъкахме с език, б@си кви неща продават...
- Десетки хиляди семейства с абсолютно същата холна секция. Придобита с огромно дебнене в МЕБЕЛНИЯ (единствено число) магазин, за да се доредиш...
- Вносен алкохол
Коментиран от #68
10:32 08.06.2026
63 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃
- Почти нямаше домакинство, без хубава бутилка от уиски със стълбичка от черница във нея...
- Празните вече кутии от цигари също се пазеха, а в много случаи от тях се правеше робот от Marlboro или от Kent... Ехаааа! Небивала гъзария! Да се пукат съседите от завист!!!
- Пазеха се и опаковките и станиолите от шоколади като символ на изживян лукс.
- Вносните сапуни и шампоани задължително се държаха в гардеробите поне един месец като ароматизатор.
- Често срещана гледка беше наредени празни флакони от дезодоранти и празни шишенца от парфюми на видно място, а в някои домакинства и до ден днешен още си ги има тия неща, някои хора са застинали в онова време.
- Маслините бяха като диамантите, а "екзотичните" стоки се изкупуваха месец по-рано с връзки и записване. Даже и до опашката не стигаха...
- Дънки и джинси на детенцето се вземаха с 3-4 номера по-големи, щото то нали ще расте...
- Купиш си тапети и губер - после каниш цялата улица, да видят.
- Вървежният подарък беше подаръкът порцеланов сервиз - тези с невиждани копирки и форми някои ги редяха по секциите си.
- Чорап се носеше до пето закърпване, дупка на жилетката...наплита се със сходен цвят.
- Държавни ателиета за "ловене на бримка на чорапогащник" имаше навсякъде
- Бирата в магазина: дори и да имаше, трябваше да имаш празни шишета, за да си купиш. И непременно тряб
10:33 08.06.2026
64 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃
- Времето, когато най-големият подарък беше печено агне, пълнено с кафе и опаковано с тоалетна хартия.
- Опашките за лигнин и банани. И за всичко друго!
- 15-годишните влогове за кола (ако имаш пари за такава), като даваш 1500лв предварително без нито стотинка лихва и след 10-15 години, ако инфлацията не ти е изяла парите можеш след доплащане до цената на автомобила да получиш заветния модел на автомобил, поръчан преди 15 години и макар и чисто нов да е вече морално остарял с поне 30 години (15 години чакане + 15 предишни години от появата на изплагиатствания западен модел). Цените в Мототехника от 1989 г.: Лада Самара струваше 10 000 лв.; Лада 2107 - 10 500 лв.; Лада 2105 - 8 900 лв. Трабант 601 - 6 400 лв. и т.н. Средната заплата: 200лв. Сами сметнете колко заплати са били нужни за нова Лада. + 15 гофини чакане!
- Освен,че имаше опашки, имаше и купони все едно сме по време на война, но много често и след дълго чакане по опашки съоките не стигаха до последния да си купи това,за което чака..............УЖАС!!!
- Живеещите четиричленни семейства в стая 3х3, като за да има място, през деня част от леглата се вдигаха изправени до стената.
10:34 08.06.2026
65 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃
- "Гражданството" - роден си в град Х, жител си на Х, работиш в Х, учиш висше само ако за Х има отпусната бройка. В граничните райони се отива само с "открит лист" издаден от МВР-то пак в Х.
Нещо като "крепостни селяни" от Русия, ама гледани с любов от Партията.
- През социализма беше забранено да сме православни. На грандиозните манифестации се кланяхме на портретите на съветските и българските комунистически богове.
- Електричеството - имахме АЕЦ, ТЕЦ-ове, ВЕЦ-ове, изнасяхме електричество за съседните държави, а електричеството все недостигаше и имахме режим на тока.
- Образованието беше платено от държавата (тоест от всички нас), обаче: Имахме право да кандидатстваме само в ЕДИН университет и в 2 полувисши института!!! За специалностите международни отношения и международни икономически отношения първо се подаваха документите в Окръжния Комитет на БКП за проверка на фамилията до девето коляно!!! Да не говорим за предимствата за децата на другарите и партизаните!!!
- Че то, социализъм, равноправие, солидарност... ама милионите им... всичките в тези пусти капиталистически банки. А синчетата им тънеха в битово разложение по западните казина и барове. С нашите пари. Както и сега! Защото “другарите” не си тръгнаха. Останаха!
10:36 08.06.2026
66 Пълен абсурд 😤🤬
10:37 08.06.2026
67 Я пъ тоа
До коментар #55 от "тц тц":В Китай е социализъм /комунизъм/ колкото аз съм космонавт.
От отявлени КОМУНИСТИ... ККП станаха върли КАПИТАЛИСТИ.
Там има милиони МИЛИОНЕРИ, и над милиард обикновенни хора.
Израза ЧЕРВЕН КАПИТАЛИЗЪМ се отнася точно за Китай.
Коментиран от #72
10:37 08.06.2026
68 Хаха
До коментар #62 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":Остава на напишеш, че не е имало интернет, инстаграм, фейсбук, компютри, айфони, силикони, джуки, бързи кредити, заложни къщи, казина и бетове, третополови, дизайнерска дрога, просяци, пришълци от цял свят, както и други достижения на либералевроатлантизЪма.... 😄
Коментиран от #70
10:38 08.06.2026
69 хе хе
10:38 08.06.2026
70 нямаше това до заложните къщи
До коментар #68 от "Хаха":останалото си го имаше и при бай Тошу.
Кой се събираше на Попа? А в Докторската градинка?
10:39 08.06.2026
71 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #54 от "Правителството на Румен Радев,":Ние грабим най много
От приватизацията, та до днес.
10:41 08.06.2026
72 Хаха
До коментар #67 от "Я пъ тоа":Я па ти!?
Ами такъв щеше да стане и тук "комунизма" след 37 години, ама Китай нямаше как Горбачов да го изтъргува на атлантиците!
Прекалено горяма хапка е за него, а ние прекалено малки!
А през 1989 г. бяхме доста по-напред и имахме много по-добра основа за развитие от Китай!
Коментиран от #78
10:43 08.06.2026
73 Като си говорим за при Бай Тошо,
Сега такъв Апартамент започва от 80/100 000 €вро❗️🤣
Да бъдем откровени за Фактите, не защитавам Социализма но фактите са такива каквито са, затова Днес българите могат да се чувстват Богати тоест да имат Пари за харчене защото все още в България почти всеки има Жилище и ли Къща❗️
10:44 08.06.2026
74 Я пъ тоа
До коментар #36 от "Българите да Внимават с Данайските":Украйна НЕ е в ЕС и..... НАТО.
Затова бе нападната вероломно от Путин.
Коментиран от #80
10:44 08.06.2026
75 Z-ахарова
До коментар #47 от "хахаха":Еврофондонете дарагой от ЕС в кояго за моя жалост членувате ви превежда в пъти повече евро от колкото вие превеждате. БЕЗ тези средства са немислми развитието на сруктурни проекти и инвестиране в различни производствени сруктури
10:45 08.06.2026
76 Три години
10:46 08.06.2026
77 газо
10:47 08.06.2026
78 Я пъ тоа
До коментар #72 от "Хаха":Къв комунизъм в Китай бре.
Там е ЧЕРВЕН КАПИТАЛИЗЪМ
Отявлените комунисти станаха върли качиалисти
Що ЗДРАВИТЕ СИЛИ В КПСС не спряха Горбачов
Щото и КПСС проумя че социализЪма нема бъдеще и е просто ЕКСПЕРИМЕНТ със съдбите на хората.
Коментиран от #86
10:49 08.06.2026
79 Камбанка
10:50 08.06.2026
80 Вероломно
До коментар #74 от "Я пъ тоа":Верно ли. Или не си присъствал или силъжец, като всеки отпадък ползван за лъжи от ПП, ДБ и ГЕРБ.
Коментиран от #85
10:51 08.06.2026
81 Самотаксуването което сутрин и вечер
10:52 08.06.2026
82 Абе, вмириса нарозависим
До коментар #37 от "Ей фашист":Кой захоанва ЕС? Знаеш ли какви такси за участие внасяме годишно и колко глоби ни галожиха от кражбите на тези, на които пълзиш в краката!
Украинците са престъпна нация!
Не аз, ти и твоите бутачи са фашизирана банда!
Зеленски не е фактор. А удобна боксова коуша на Урсулана, Мерцулан, Макроцун с аня аглийския някакъв си!
Не е лошо да ги придружиш до родината им!
Аз оставам!
10:55 08.06.2026
83 Първото нещо не са цените а качеството
10:55 08.06.2026
84 Феникс
10:56 08.06.2026
85 Я пъ тая
До коментар #80 от "Вероломно":Истината боли ,нали другарко
Коментиран от #88
10:57 08.06.2026
86 Хаха
До коментар #78 от "Я пъ тоа":Ами същият щеше да е и тук под управлението на уж "комунистическата" партия!?
Що, на Китай зле ли им сега!? Голяма и силна държава са и си устояха позициите и модела на развитие! Потушиха в зародиш подклаждания отвън опит за метеж на Тянанмън и оттогава никой не смее да се бъзика с тях! Ако бяха поддали на" революцията", днес Китай щеше да е един беден и мизерен анклав на евроатлантиците, ама не е!
Но... в историята няма "ако" и е такова, каквото е!
10:57 08.06.2026
87 Не думай глупости
До коментар #37 от "Ей фашист":От ЕС викаш.А ЕС откъде има милиардите?Нали страните от ЕС попълват разните фондове.Включително и от България.
11:02 08.06.2026
88 Истината боли
До коментар #85 от "Я пъ тая":и е толкова жалко за лъжеца, да знае, че е отпадъка в обществото!
11:02 08.06.2026
89 Анонимен
Коментиран от #91
11:09 08.06.2026
90 Анонимен
11:11 08.06.2026
91 Каква полза имаш
До коментар #89 от "Анонимен":от глупости и лъжи. Някога задавал ли си си този елементарен въпрос или още не си?
11:11 08.06.2026