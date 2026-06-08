Рецепта на деня: Праселкухен - немски бутер сладкиш с плодове

Необходими продукти:

За основата:

бутер тесто - 500 г

брашно за поръсване - 1 с.л.

За плодовия слой:

сладко от сливи - 250 г;

ябълки или сини сливи - 250 г;

лимонов сок - 1 с.л.;

канела - 1/2 ч.л.

За маслените трохи:

брашно - 180 г;

захар - 90 г;

ванилова захар - 10 г;

студено масло - 120 г;

сол - 1 щипка.

За завършване

пудра захар - 1 с.л.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 190 градуса с горен и долен реотан. Тава с размер около 30х35 см се покрива с хартия за печене.

Бутер тестото се оставя за няколко минути на стайна температура, за да се отпусне леко, но трябва да остане студено, за да се изпече на пластове.

Плодовете се измиват, подсушават и нарязват на тънки парчета. Ако се използват ябълки, се поръсват с лимонов сок, за да не потъмнеят. Смесват се с канелата.

Сладкото от сливи се разбърква, за да стане по-лесно за намазване.

За маслените трохи в купа се смесват брашното, захарта, ваниловата захар и щипка сол. Добавя се студеното масло, нарязано на кубчета. Сместа се претрива с пръсти, докато се получат едри ронливи трохи. Не бива да се меси като тесто, защото целта е при печене да се получи хрупкав, неравен слой.

Бутер тестото се разстила в тавата върху хартията за печене. Ако е необходимо, се разточва съвсем леко върху поръсена с брашно повърхност. Надупчва се с вилица на няколко места, за да не се надигне прекалено в средата.

Върху тестото се намазва равномерен слой сладко, като се оставя малък борд по краищата. Отгоре се разпределят нарязаните плодове. Накрая се поръсва с маслените трохи, така че да покрият сладкото и плодовете, но да останат и апетитни видими участъци.

Праселкухенът се пече в загрятата фурна около 25-30 минути, докато краищата на бутер тестото станат златисти, а трохите леко се зачервят. Ако сладкото започне да карамелизира твърде бързо по краищата, тавата се премества едно ниво по-ниско.

Готовият сладкиш се оставя да се охлади поне 20 минути в тавата. Така плодовият слой стяга и парчетата се режат по-чисто. Преди сервиране може да се поръси с малко пудра захар. Поднася се нарязан на квадрати към кафе или чай.

Сладкишът се съхранява в кутия с капак до 2 дни на стайна температура. Ако плодовете са много сочни, по-добре е да се прибере в хладилник и преди сервиране да се затопли за 5 минути във фурна на 160 градуса, пише gotvach.bg.