"Липсва ми небето": училище на седем метра под земята
"Липсва ми небето": училище на седем метра под земята

8 Април, 2026 21:01 1 061 25

До фронта са само 30 километра. Въпреки това децата в Запорожие редовно ходят на училище - на седем метра под земята

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

До Лицей N46 в Запорожие, в югоизточната част на Украйна, се стига през тежка желязна врата - и стълби, които водят на седем метра под земята. Както във всяко нормално училище, и тук бие звънец, след което часовете започват, разказва германската обществена медия АРД.

Юлия Бондаренко, преподавателка по немски, показва помещенията на екипа на германската медия. "Във всички класни стаи има компютри, но и бели дъски, на които може да се пише с маркери. Разбира се, има и интернет."

Казано накратко: налице са всички условия за модерно преподаване. Класните стаи напомнят на помещения в стартъп - цветни стени, а в коридорите дивани за междучасията.

"В това училище имаме всички възможности", казва пред АРД учителката Юлия Бондаренко. Филми, видеа, тестове - всичко е на разположение. Учениците имат и зона за гимнастика.

Фронтът е съвсем близо до града

Има обяснение за това защо часовете се провеждат под земята - фронтът е само на няколко километра от Запорожие. Русия почти ежедневно обстрелва града с дронове и ракети, понякога въздушната тревога продължава цяло денонощие.

Затова все повече училища в Запорожие следват примера на лицея, обяснява директорката Людмила Кругла. "В хода на инвазията регионалният военен съвет реши на това място да бъде изградено обществено убежище." Впоследствие то е преустроено в училище - за да се осигури защита на децата. В преустроения бункер има място за до 500 души. Учи се на две смени - сутринта малките, следобед по-големите.

"Часовете тук ми харесват дори повече, отколкото в сградата горе, защото помещенията са много по-модерни. В началото имах главоболие, но вече нямам този проблем", споделя пред АРД десетокласничката Елина.

А съученичката ѝ Кира цени най-вече това, че под земята е на сигурно място от руските ракети. "Доволни сме, щастливи сме, тук можем да се доближим до мечтите си."

Поне за половин ден учениците от лицея могат да се откъснат от мисълта, че страната им е във война, казва пред германската медия учителката Бондаренко. "Тук са заедно, говорят си, чувстват се спокойни. И е много важно, че са в добро настроение. Имаме само един живот и трябва тук и сега да кроим планове."

"Липсва ми небето"

Въпреки това децата и младежите имат и грижи. Момчетата се опасяват, че след училище може да бъдат привикани в армията. А всички заедно са наясно, че всеки момент може да бъдат ударени от руски дрон.

Това се отразява и на плановете за бъдещето, признава Елина. "Бих искала да следвам графичен дизайн или информатика. Може би в бъдеще Украйна ще стане по-добро място за живеене, но сега, честно казано, не бих искала да съм тук."

Юлия Бондаренко не се потиска от такива думи. Тя желае най-доброто на учениците си и ги окуражава да следват в Германия - страна, която добре познава и много обича.

На работното ѝ място под земята ѝ липсва най-вече едно: "Липсват ми прозорците, липсва ми небето. Най-голямото ми желание е Украйна да победи в тази война и да настъпи мир. Но никой не знае кога ще приключи всичко това."

Автор: Петер Савицки (АРД)


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 Сатана Z

    23 2 Отговор
    Президентът Порошенко вещаеше това да се случи н децата в Донецк и Луганск ,а глей как палачинката се обърна срещу своите.
    Слава на Русия!

    Коментиран от #8

    21:03 08.04.2026

  • 2 Сатана Z

    20 1 Отговор
    И за да не съм голословен ,ето какво е казал шоколадовия престъпник

    Изказването на бившия президент на Украйна Петро Порошенко, свързано с децата в Донецк, е от октомври 2014 г. и е цитирано като: „Нашите деца ще ходят на училище, а техните (на ЛДНР) ще стоят по мазетата“.

    21:04 08.04.2026

  • 3 Там

    18 1 Отговор
    Са затворени, за да няма накъде да бягат, и като станат на 16 бандерите да ги пратят на фронта!

    21:06 08.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бахурчо1

    11 3 Отговор
    Там им е мястото. Да свикнат. Сган

    Коментиран от #13, #14

    21:07 08.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хе хе...

    19 1 Отговор
    От доста време познавам дойче зеле само по заглавието. На няколко пъти положих усилия и им прочетох статиите. Оказа се, че на сто процента познавам и какво пише в тях преди да съм ги чел. По тая причина и спрях да ги чета и отивам директно на коментарите.

    Коментиран от #20

    21:08 08.04.2026

  • 8 Мдаа...

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Кармата се оказа изключително гадна и злопаметна kyчka!

    21:09 08.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гост

    10 1 Отговор
    Освен небето на много украински деца им ЛИПСВАТ БАЩИТЕ!

    21:14 08.04.2026

  • 11 Зеления път

    9 1 Отговор
    Децата трябва да "благодарят" на Зеленото, че им липсва небето, а на много от тях и бащите, както е отбелязано в по-горен коментар.

    21:18 08.04.2026

  • 12 безопасността за Русия,е причината за во

    14 0 Отговор
    Щйха ли децата на Украйна да учат под земята, ако Зеленси се беше противопоставил на следното.?
    Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против:
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    А, АТО на бандеровци, убила стотици деца след 2014 г. на собствената си украинска територия.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна с//едмица преди 24.02.2022
    Предлагане достъп на английски военни 22.02.2022й

    Не знаете ли, че отказът безопасността за Русия, е причината за войната, както Западът правеше последните 34 години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.

    21:21 08.04.2026

  • 13 ои8уйхътгрф

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бахурчо1":

    Като цяло положението е напълно заслужено, но децата НЕ СА ВИНОВНИ за глупавите си родители които са позволили всичко това да се случи...

    21:24 08.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 122333

    3 0 Отговор
    депопулацията продължава по план

    21:36 08.04.2026

  • 16 Точен

    12 0 Отговор
    Помним как Порошенко цинично се хвалеше, че украинските деца учат на светло, а руските - в мазета и живеят в страх. Е, народът го е казал: Който нож вади, от нож умира...

    21:40 08.04.2026

  • 17 Хохо Бохо

    10 0 Отговор
    Чудесна новина. Преди СВО хо го лите заплашваха, че руските деца ще са по мазетата, а тя ква атана?

    21:40 08.04.2026

  • 18 ФУСТАТА НА НАДЕТО

    10 0 Отговор
    подземните УЧИЛИЩА БЯХА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА РУСКИТЕ ДЕЦА , СЕГА БАНДЕРСКИТЕ СА В ТЯХ !

    21:40 08.04.2026

  • 19 Той

    2 1 Отговор
    А на други, дали не им липсва небето?

    21:52 08.04.2026

  • 20 хихи

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хе хе...":

    Четенето на ДойчеЗеле е мазохизъм.
    аз чета само коментарите

    21:55 08.04.2026

  • 21 След капитулацията на урките

    4 1 Отговор
    Децата ще получат възможност да се учат в училищата на РФ, които се на повърхността. Вината, че са под земята и се използват за жив щит е на киевската хунта, която се противопоставя на неизбежното.

    22:06 08.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пак добре

    8 0 Отговор
    щото в Г, а, з, а не само нямат училища, ми нямат и дом

    22:23 08.04.2026

  • 24 Браво на украинските деца!

    1 2 Отговор
    РуZнаците така направиха с тази дива агресия, че украинците и след 100г.ще ги ненавиждат.

    22:59 08.04.2026

  • 25 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор
    Е що не се оплачете на Порошенко, той се закани на руските деца, че ще се крият под земята, а украинските ще ходят на училище и ще играят навън... Нещо много бързо му забравихте речта...

    23:37 08.04.2026