1500 дни война: Русия прилага "нова тактика" в Украйна?

Най-малко 14 души са загинали в Украйна след последните засилени руски нападения срещу страната. Вторият по големина град в страната - Харков, е подложен на особено тежки атаки и само за една нощ най-малко 20 дрона са ударили града, нанасяйки щети на жилищни сгради и офиси. Според информацията от украинските власти Москва е използвала ирански дронове "Шахед”, оборудвани с реактивни двигатели, които могат да прекосят краткото разстояние от Русия до Харков толкова бързо, че е трудно да бъдат свалени.

В Житомирска област, западно от украинската столица Киев, спасителните екипи трябваше да търсят оцелели под развалините на домовете им, след като цяла редица къщи беше разрушена. В Киевска област дрон е поразил жилищен блок и е причинил голям пожар, информира БиБиСи.

Украйна: Русия използва "нова тактика"

"Виждаме, че врагът използва нови маршрути, все по-модерни дронове и нова тактика”, заяви говорителят на украинските военновъздушни сили (ВВС). Новата тактика, за която става дума - след обичайните среднощни тежки нападения срещу украинските градове, Москва все по-често продължава интензивните удари и на следващия ден. Вероятната цел е да се установи пробив в украинската противовъздушна отбрана. "Врагът оказва натиск на народа ни, парализира работата на определени институции, включително образователни”, коментира още говорителят на украинските ВВС.

Интензивността на руските атаки срещу Украйна в последните дни е толкова голям, че Полша също се наложи да вдигне изтребители във въздуха в петък. Наземните системи за противовъздушна отбрана са поставени в състояние на максимална готовност, гласят съобщенията от Варшава.

Великденска ескалация

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че ескалира нападенията срещу Украйна само няколко дни преди Великден. Зеленски разговаря и с папа Лъв XIV. "В момента, в който говорехме, руснаците отново нападнаха Украйна. Те само засилват ударите си и превръщат онова, което трябваше да е спокойствие в небето, във великденска ескалация”, каза украинският президент.

По-рано Зеленски беше обявил, че Киев е готов да сключи споразумение за примирие по време на християнския празник, но от Кремъл твърдят, че не са получавали подобно предложение. Тези засилени нападения идват и на фона на забавянето на водените от САЩ преговори за край на войната в последните седмици. Вашингтон е съсредоточен във войната в Близкия изток, което създава и опасения в Украйна за оръжейните доставки, на които може да разчита в бъдеще. Въпреки сложната ситуация Зеленски заяви, че американската делегация е била поканена в Киев и "ще направи всичко по силите си предвид обстоятелствата” да посети украинската столица.

Няма "сериозна заплаха" на фронта

Зеленски каза още, че на фронтовата линия нещата изглеждат "по-скоро положително” за Украйна. "В момента не виждаме сериозна заплаха”, каза украинският президент и добави, че въоръжените сили на страната са отблъснали нова руска офанзива през изминалия месец.

Русия в момента контролира малко под 20 процента от територията на Украйна, а голяма част от нея е под контрола на Москва от годините преди пълномащабната инвазия през 2022 г. Руският президент Владимир Путин казва, че иска да установи пълен контрол над Донбас като предварително условие за водене на каквито и да било преговори за мир. Проучвания на наличните отворени данни за фронтовата линия обаче показват, че офанзивата на руската армия значително се е забавила в последната година - от януари насам те са успели да превземат едва 500 кв. км.

През последните дни Украйна нанесе редица удари в дълбочината на Русия, насочени предимно срещу енергийни обекти по северното крайбрежие на страната. Пристанището в Уст-Луга беше ударено многократно от дронове, което принуди Русия да преустанови износа.

Автор: Мат Форд