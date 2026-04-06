1500 дни война: Русия прилага "нова тактика" в Украйна?

Най-малко 14 души са загинали в Украйна след последните засилени руски нападения срещу страната. Вторият по големина град в страната - Харков, е подложен на особено тежки атаки и само за една нощ най-малко 20 дрона са ударили града, нанасяйки щети на жилищни сгради и офиси. Според информацията от украинските власти Москва е използвала ирански дронове "Шахед”, оборудвани с реактивни двигатели, които могат да прекосят краткото разстояние от Русия до Харков толкова бързо, че е трудно да бъдат свалени.
В Житомирска област, западно от украинската столица Киев, спасителните екипи трябваше да търсят оцелели под развалините на домовете им, след като цяла редица къщи беше разрушена. В Киевска област дрон е поразил жилищен блок и е причинил голям пожар, информира БиБиСи.
Украйна: Русия използва "нова тактика"
"Виждаме, че врагът използва нови маршрути, все по-модерни дронове и нова тактика”, заяви говорителят на украинските военновъздушни сили (ВВС). Новата тактика, за която става дума - след обичайните среднощни тежки нападения срещу украинските градове, Москва все по-често продължава интензивните удари и на следващия ден. Вероятната цел е да се установи пробив в украинската противовъздушна отбрана. "Врагът оказва натиск на народа ни, парализира работата на определени институции, включително образователни”, коментира още говорителят на украинските ВВС.
Интензивността на руските атаки срещу Украйна в последните дни е толкова голям, че Полша също се наложи да вдигне изтребители във въздуха в петък. Наземните системи за противовъздушна отбрана са поставени в състояние на максимална готовност, гласят съобщенията от Варшава.
Великденска ескалация
Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че ескалира нападенията срещу Украйна само няколко дни преди Великден. Зеленски разговаря и с папа Лъв XIV. "В момента, в който говорехме, руснаците отново нападнаха Украйна. Те само засилват ударите си и превръщат онова, което трябваше да е спокойствие в небето, във великденска ескалация”, каза украинският президент.
По-рано Зеленски беше обявил, че Киев е готов да сключи споразумение за примирие по време на християнския празник, но от Кремъл твърдят, че не са получавали подобно предложение. Тези засилени нападения идват и на фона на забавянето на водените от САЩ преговори за край на войната в последните седмици. Вашингтон е съсредоточен във войната в Близкия изток, което създава и опасения в Украйна за оръжейните доставки, на които може да разчита в бъдеще. Въпреки сложната ситуация Зеленски заяви, че американската делегация е била поканена в Киев и "ще направи всичко по силите си предвид обстоятелствата” да посети украинската столица.
Няма "сериозна заплаха" на фронта
Зеленски каза още, че на фронтовата линия нещата изглеждат "по-скоро положително” за Украйна. "В момента не виждаме сериозна заплаха”, каза украинският президент и добави, че въоръжените сили на страната са отблъснали нова руска офанзива през изминалия месец.
Русия в момента контролира малко под 20 процента от територията на Украйна, а голяма част от нея е под контрола на Москва от годините преди пълномащабната инвазия през 2022 г. Руският президент Владимир Путин казва, че иска да установи пълен контрол над Донбас като предварително условие за водене на каквито и да било преговори за мир. Проучвания на наличните отворени данни за фронтовата линия обаче показват, че офанзивата на руската армия значително се е забавила в последната година - от януари насам те са успели да превземат едва 500 кв. км.
През последните дни Украйна нанесе редица удари в дълбочината на Русия, насочени предимно срещу енергийни обекти по северното крайбрежие на страната. Пристанището в Уст-Луга беше ударено многократно от дронове, което принуди Русия да преустанови износа.
Автор: Мат Форд
14 Ристо Кьоравия
А Киев, Берлин и Лисабон...кога?
Коментиран от #79
08:26 06.04.2026
25 Владимир Путин, президент
Hовата тактика е мясо, za Poдину, za Путина, zaтрупаме укрите с трупове !!! Товарищи всичко кончилось, бегите домой ☝️
08:33 06.04.2026
29 БУНКЕРНИЯ КАШИК
Чака помощ от Рижавия Ненормалник.
Време е всички Червендалести Мофоси
Да викат за Тръмп.
08:38 06.04.2026
30 Факт
До коментар #24 от "Новата тактика е като..старата":Монголоидния няма да доживее да види Киев, Одеса и Херсон... монголски
08:39 06.04.2026
32 Оше мръда
До коментар #28 от "Пиночет":Ама е с единия крак у... ендъко
Хехехехехехе
Коментиран от #34
08:40 06.04.2026
36 Гресирана ватенка
37 ДЕДО ВИЯ
До 5-- 6 годин...нема да има ХАГАНАТ , а московия ше е колко " македония"..саде кремля и 2 блата
40 Райец
До коментар #11 от "Овчар":Най-вече ти се е вкиснал мозъкът. Чудно ми е, с какво си се занимавал в периода 1989 до 2007?
Особено преди 2001? Повечето от вас не казват, какъв рай на земята беше от 1981 до 1999. Не помнят режима на тока, не помнят кратерите по пътищата, не помнят режима на водата, не помнят опашките за хляб, не помнят опашките за бензин, не помнят, как брояхме стотинките.
Те помнят, как народът се бунтуваше от глад.
Помнят само някой си Сорос.
08:59 06.04.2026
43 1500 дневно СВО
Коментиран от #93
09:05 06.04.2026
44 Обективен
До коментар #41 от "Ами":А ти ще ни просветлиш ли кога федерацията и С..Корея ще влязат в КИЕВ, преди да тръгнат към Лиса бон?
09:07 06.04.2026
09:12 06.04.2026
59 И ти що си
До коментар #56 от "Семен Дириленко":Мислиш че в Москва и Ст.Петербург няма да почне да гърми.Кажи бе Глу пи славе.
09:22 06.04.2026
62 Лука
До коментар #3 от "фашистен":Фашизма е в русия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
09:26 06.04.2026
64 АБВ
До коментар #1 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"Тия ша подобрят рекорда на ВСВ."
Трудно ще подобрят "рекорда" на англичани и французи със стогодишната война. Но ще поживееем, ще видим.
Коментиран от #76
09:29 06.04.2026
65 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #4 от "Kaлпазанин":Русия не почита християнските ценности:Рождество Христово и Великден,продължава да пролива православна кръв !
09:31 06.04.2026
67 Лука
До коментар #63 от "Селския бик":Кажи къде да дойда ,ако е безплатно .
09:32 06.04.2026
69 Лука
До коментар #55 от "Стьопа":Ееех ,Стьопа ,Стьопа кон да те лопппаа !
Коментиран от #113
09:34 06.04.2026
70 Степан
Коментиран от #73, #119
09:36 06.04.2026
71 Пиночет
До коментар #54 от "Ей Тъ Пиночет":На едноокия смок с дисаги,главата му искаш ли да целуваш 😂😂😂 ?
09:36 06.04.2026
74 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #63 от "Селския бик":Мен може и на сухо да ме поррришшш,всякак ми е кеф !
09:41 06.04.2026
76 Така де
До коментар #64 от "АБВ":Ама тая сто годишна война е била с прекъсване, няколко пъти по няколко години...
09:49 06.04.2026
79 Урсула фон...
До коментар #14 от "Ристо Кьоравия":Не е нужно руснаците да ходят до Лисабон.Скоро ще се подредиме на червеното килимче в Кремъл.
Коментиран от #81, #84, #87
09:58 06.04.2026
80 Ха ха
До коментар #77 от "Ха ха":Най-малко 36 денацифицирани руски генерали.Срещу 0.
Коментиран от #117
09:59 06.04.2026
81 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #79 от "Урсула фон...":Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
10:00 06.04.2026
84 Колко скоро? 2 ДНЯ?
До коментар #79 от "Урсула фон...":Хихихихихи
Или след още 2 Милиона монголяци Фира!?!?
10:06 06.04.2026
87 ЩЕКА 🤡🤩 1500дни
До коментар #79 от "Урсула фон...":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌
10:13 06.04.2026
95 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #10 от "Мишел":Пропусна магарета ,катъри, и моторетки като военни снаражения. Приноса им е огромен................в подигравките де.........
10:25 06.04.2026
96 Мунчо
До коментар #86 от "без мир":Нищо не ти се разбира! За кого говориш? И путин и Зеленски отговарят на описанието, ама по скоро говориш за путин!
10:25 06.04.2026
103 Пръдльовчее
До коментар #93 от "уточнение":Тук не е детска градина!!Аре омитай се!
10:34 06.04.2026
107 стоян георгиев
До коментар #105 от "А бе":На такъв няма как да му помогне психиатър.тия ги оправя само правата лопата.там резултата е мигновен и гарантиран.
10:42 06.04.2026
110 Инж1
Пета година не могат да превземат Донбас!?!?!?!?! Бездарници!!!!
Коментиран от #111
10:48 06.04.2026
111 стоян георгиев
До коментар #110 от "Инж1":Не само донбас.те за пет години не са превзели изцяло нито една украинска област нито са придобили областен град след 2014.киев за три дена стана олеле майко заминаха ни нефтените терминали и заводи...ежедневно русия се удря поне от 400 тежки украинско дрона отделно са ракетите.
Коментиран от #118
10:51 06.04.2026
113 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #69 от "Лука":Няма кой да объркаш с твойте кражби ,много сме различни .
11:01 06.04.2026
114 Лука
До коментар #99 от "А бе кух":ЯО означава тсв !
Коментиран от #115
11:03 06.04.2026
115 А бе кух
До коментар #114 от "Лука":Верно си неук и невеж.
11:24 06.04.2026
116 Пръдльо беумний
До коментар #50 от "Стьопа":С какво ги строят бе,със стомашно ,чревни газове ли?
11:29 06.04.2026
117 АБВ
До коментар #80 от "Ха ха":"Най-малко 36 денацифицирани руски генерали.Срещу 0."
Руските генерали са войници и притежават войнска доблест, които винаги е било на почит в руската армия. Не се крият като лалугери в миши дупки, като страхливите украински генерали и да пращат на фронта само бусофицирани нещастници.
13:20 06.04.2026
118 АБВ
До коментар #111 от "стоян георгиев":Стоенчо, Стоенчо, руснаците бяха в Киев на втория ден и украинците вдигнаха белия байрак и започнаха преговорите в Беларус, а после и в Истанбул. Затова си и изтеглиха от Киев. А англосаксонската мерзост накара наркомана да воюва и Украйна да загуби половината си население и 20 % от територията си.
Коментиран от #122
13:25 06.04.2026
120 Чобан
До коментар #11 от "Овчар":Явно загиналите руски воиничета стават ГЕРОИ НА РУСИЯ /и ще живеят вечно
14:05 06.04.2026
122 64 км руска колона под Киев
До коментар #118 от "АБВ":Стана на скрап за два дни.....
17:14 06.04.2026