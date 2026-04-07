Защо Русия тръгва срещу сивия внос
  Тема: Украйна

7 Април, 2026 16:51 1 458 21

Руснаците останаха без западните марки, но не и без техните стоки - благодарение на сивия внос. Защо сега властите искат да го ограничат?

Deutsche Welle

След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 година популярните западни марки масово напуснаха руския пазар - някои заради санкциите, но повечето по собствена инициатива. В името на избягването на дефицита, властите легализираха паралелния внос: разрешиха внасянето на продукти на оттеглилите се западни марки без тяхно съгласие.

За да организира доставките през трети страни и да реши проблема с плащанията, бизнесът трябваше да търси обиколни решения - невинаги напълно законни дори от гледна точка на руското законодателство. Например, въпреки фактическата забрана, започна активното използване на криптовалутите. Властите решиха да си затворят очите за това.

"Трябва да се каже, че бизнесът е много гъвкав. Има различни начини, по които решават проблема и дори не ги споделят с нас. Вероятно е правилно, че не го правят", коментира шефката на руската Централна банка Елвира Набиулина.

Смекчаването на регулацията обаче допринесе за нарастването на сивия внос. Така се нарича вносът на стоки, при който се заобикалят митническите правила - не се плащат напълно дължимите мита и данъци. По същество се използват приблизително същите схеми, които бяха популярни през 1990-те години, когато пазарната икономика в Русия тепърва се формираше, а държавните институции бяха слаби.

Как работи сивият внос

Широко разпространение получи схемата за доставки от Китай, наречена "карго", разказва пред списание "Експерт" един от участниците във външноикономическата дейност. На китайските доставчици се плаща с пари в брой или в криптовалута. След това стоката, натоварена във вагони или камиони, тръгва на път, който води примерно през Казахстан. Всичко се оформя като "лични пратки" или "некомерсиални партиди".

Друга разпространена практика е манипулирането на митническата документация: декларират се стоки, за които се дължат по-ниски мита, а се внасят други, за които ставките са по-високи.

За основни канали за продажба на стоките, внесени по сиви схеми, се сочат най-големите онлайн пазари, преди всичко Wildberries и Ozon, както и офлайн пазари като московския "Садовод". Това е още едно сходство с 1990-те години.

Съсобственикът на веригата магазини за електроника и домакинска техника DNS Дмитрий Алексеев от няколко години критикува онлайн платформите за това, че създават условия за "контрабанда". Според неговите наблюдения, най-често с това се занимават еднолични търговци, за които важи опростен данъчен режим.

"Тези еднолични търговци не плащат ДДС, не подават счетоводна документация за покупки и продажби. Оттам нататък данъчната служба не може да проследи веригата на движение на стоката, а това означава, че лесно може да се продава стока, която е минала покрай митниците", пише бизнесменът в Телеграм.

Какви са мащабите на сивия внос в Русия

По данни Федералната митническа служба, през 2025 година са били задържани около 8500 камиона, опитващи се да внесат 130 000 тона стоки в нарушение на митническите правила. Вероятно това е само част от целия поток, тъй като всеки месец в Русия влизат средно между 60 и 70 000 камиона.

Експертните оценки дават само приблизителна представа. Участници на пазара, анкетирани от вестник "Комерсант", смятат, че на сивите схеми се падат 10-20 процента от вноса от Китай, т.е. не по-малко от 10 милиарда долара годишно (почти един трилион рубли).

Руските власти знаят какъв би бил ефектът от изкореняването на сивия внос: легализирането на търговията трябва да донесе на федералния бюджет по 500 милиарда рубли през 2026 и 2027 година, заяви министърът на финансите Антон Силуанов.

Как властите ще се борят със сивия внос

Според плановете на правителството, ключова мярка в борбата със сивия внос трябва да стане въвеждането на система за потвърждаване на очакваните доставки на стоки (СПОТ). Тя трябва да влезе в сила първоначално в тестов режим за три месеца, а от първи юли вече да функционира нормално. Системата предвижда следното: вносителите на стоки от страните от Евразийския икономически съюз ще трябва предварително да декларират доставките, като посочват включително крайните получатели, и ще трябва да плащат авансово ДДС и мита.

Освен това, от тази година в Русия беше значително намален прагът на печалбата, позволяващ на предприемачите да не плащат ДДС - от 60 на 20 милиона рубли годишно. Така дори малките продавачи на Wildberries и Ozon вече ще трябва да начисляват ДДС.

Повишената прозрачност би трябвало значително да затрудни сивия внос, включително по схемата "карго". Антон Силуанов очаква, че само въвеждането на СПОТ ще осигури на бюджета на Русия допълнителни 300 милиарда рубли годишно.

Докъде може да доведе борбата със сивия внос

Дори обаче тези участници на пазара, които се застъпват за легализиране на търговията, не са големи оптимисти. Така например съсобственикът на веригата DNS Дмитрий Алексеев се опасява, че "оборотът ще премине от сивия в черния сектор: грубо казано - от онлайн магазините към платформи като "Авито" (най-големия руски сайт за безплатни обяви - б.ред.) или към специализирани канали в Телеграм.

"Формално целта е прозрачност, но всъщност се създава филтър, през който ще преминат само големите доставчици, докато останалите ще бъдат затрупани с документи, гаранции и авансови плащания“, предупреждава Алексеев. Според него, "от търговията ще се оттеглят около 30 процента от участниците, работещи онлайн".

В резултат борбата срещу сивия внос може да не оправдае очакванията на властите, но вероятно ще се отрази на джоба на потребителите.

Мярката едва ли ще успее да се изкорени напълно сивия сектор на вноса, но предприемачите ще бъдат принудени да включат в цените повишените разходи за заобикаляне на регулациите и по-високите рискове. Анкетираните от "Комерсант" експерти смятат, че легализирането на търговията ще доведе до ръст на цените на вносните стоки средно с между 10 и 20 процента.

Автор: Олег Логинов


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А защо България не тръгва

    17 9 Отговор
    срещу сивия внос

    Коментиран от #7, #14, #15

    16:55 07.04.2026

  • 2 И защо да не тръгва?

    12 9 Отговор
    ДВ да каже в Германия каква сива икономика има. Поне сме се виждали. Айде по-леко, бе.

    16:57 07.04.2026

  • 3 ВАЖНОТО Е ЧЕ ТУК ИМА БАНАНИ

    15 7 Отговор
    НЕ ЗНАМ КАК Е ВЪВ РУСИЯ, НО ТУК СМЕ ЦЪФНАЛИ И ВЕЧЕ ВРЪЗВАМЕ

    Коментиран от #16

    16:57 07.04.2026

  • 4 Z-axaрова

    8 6 Отговор
    Санкциите ни правят по-силни.

    16:58 07.04.2026

  • 5 хихи

    11 5 Отговор
    Под ДойчеЗеле се четат само коментарите!

    16:59 07.04.2026

  • 6 ДВ...

    8 6 Отговор
    в Германия сивия сектор е огромен. Поне сме го виждали.

    16:59 07.04.2026

  • 7 Не трябва

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "А защо България не тръгва":

    да тръгва срещу"сивия",а срещу белия внос!Не може една парцалка у мола да е сто пъти по скъпа от подобна в нормален магазин! Ако това е"пазарна икономика"-мерси,нямаме нужда от такава!

    17:04 07.04.2026

  • 8 Хахахаха

    10 7 Отговор
    А защо русофилите не могат да тръгнат към расия? Защо?

    Коментиран от #9, #12

    17:06 07.04.2026

  • 9 Хаха

    9 7 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Щото са русофили ама гледат да са по-далеч от пРосия.

    Коментиран от #19

    17:09 07.04.2026

  • 10 Леле-леле 😃

    10 4 Отговор
    Ако сте очаквали статия - пореден антируски бълвоч - не е ! Статията е поредно плюене по Китай , за който брюкселските баровци вече разбират , че освен че става водеща икономика , ами ги настига и по качество .

    17:10 07.04.2026

  • 11 Ха-ха

    7 7 Отговор
    Накрая руснаците ще ходят с гумени ботуши и китайски якета по 3 евро бройката.!

    Коментиран от #21

    17:13 07.04.2026

  • 12 Въпросче

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Ами вие що се върнахте от Турция , дето ви изпрати Тодор Живков ?

    17:14 07.04.2026

  • 13 И Киев е Руски

    7 5 Отговор
    Удряйте, не щадете! Самолети на НАТО и САЩ се горят не само в Иран, но и в Одеса.

    17:16 07.04.2026

  • 14 Нещо бърка д-зеле

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "А защо България не тръгва":

    Става въпрос за паралелен внос, който е разрешен в Русия, ако има търсене. Известните марки знаят къде отива стоката им, но си затварят очите. По тази логика Минова не е изнесла и един патрон за Украйна.

    17:17 07.04.2026

  • 15 Леле-леле 😃

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "А защо България не тръгва":

    Искаш да засегнем Украйна ли ? Нали знаеш , че българското зърно отива на Запад , а тук хляба ни изобщо не е от украинско ГМО .За сивия внос на турски (неевропейски) зеленчуци , неспазващи никакви европейски квоти , изобщо не споменават евроатлантиците ни .

    17:18 07.04.2026

  • 16 Бананите са демокрация

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "ВАЖНОТО Е ЧЕ ТУК ИМА БАНАНИ":

    Хората се промениха за добро, ръцете се удължават, челото става плоско, походката "слез от коня", и, странни звуци, викове и крясъци.

    17:23 07.04.2026

  • 17 Даката

    5 5 Отговор
    То само с бомби не може да се живее. Хайде първо дъщерите на Путин да се откажат от западните стоки и после и останалите ще ги последват.

    Коментиран от #20

    17:23 07.04.2026

  • 18 Kaлпазанин

    6 4 Отговор
    Защо Русия ви забрани ,медиен агент ?????еврейско зеле

    17:29 07.04.2026

  • 19 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хаха":

    Защото Русия ще дойде тук ,а вие в Сибир

    18:49 07.04.2026

  • 20 Ъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Даката":

    Ходи се пери Петрохански еерасино

    18:50 07.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

