Как в руската армия убиват собствените си войници

В собствено видео руското министерство на отбраната показва как протича кампанията за набиране на войници. Посланието в тази реклама е еднозначно - да демонстрира, че армията в Русия е модерен работодател, пише германската обществена медия ZDF.

Бляскава пропагандна кампания за мобилизация

В рекламата говори млад мъж на име Артьом и обяснява, че военната служба е нещо като семейна традиция от поколения - баща му и дядо му също са били в армията. Филми като този целят именно това - да покажат, че службата в армията и битката за отечеството са неразделна част от руските традиции. И всеки е длъжен да даде своя принос.

Руското военно министерство активно набира войници, а пропагандата за армията се появява по всички канали, за да привлича млади руснаци за каузата. „Всеки може да е войник, всеки може да стане и герой и да постигне велики неща“, внушават видеата. Но блестящият свят на пропагандните клипове за героичната армия са далеч от реалността, пише ZDF.

Хиляди писма с оплаквания от руски граждани

Руски войници, дезертирали от фронта, твърде рядко разговарят с журналисти. Десетки хиляди писма с оплаквания на войници станаха обаче достояние на обществеността, след като се появиха онлайн в резултат от технически пропуск. Тези писма разкриват отношението на руската армия към нейните войници.

Нов документален филм на британската обществена медия БиБиСи също показва колко брутална е руската армия в действителност. Войници разказват за тежки издевателства, изтезания и многобройни убийства, извършени от командния състав.

"Съдбата ти зависи изцяло от командира"

“Съдбата ти зависи изцяло от командира. По радиостанцията той ти заповядва: застреляй този, и този също!“, разказва войник във филма, който не съобщава истинското си име от страх за сигурността си, но разкрива, как началниците му го унижавали редовно. “Ползваха ме като тоалетна”, обяснява мъжът и признава, че командирът му приканвал останалите войници да уринират върху него.

Този бивш войник е бил учител на деца с аутизъм преди да бъде изпратен на фронта, разказва ZDF. Бил е мобилизиран против волята си през 2024 г., когато преминал основна военна подготовка заедно с още 78 други новобранци. Всички те междувременно били вече мъртви, разказва мъжът във филма. Той също е трябвало да участва в една атака, от която навярно е нямало да се върне жив, но преди това успява да избяга.

Насилието и тормозът не са изолирани случаи

В своята агресивна война Русия дава много човешки жертви. От Украйна съобщават за около 30 000 убити или тежко ранени противникови войници на месец. Руснаците разговорно наричат фронта „месомелачката“. А всеки, който откаже да изпълни заповед на командира си, е застрашен от смърт, пояснява ZDF.

Правозащитникът и активист Григорий Свердлин от години се грижи за руски дезертьори, които живеят в изгнание. Неговата организация помага на руснаци и да бягат от армията. Инцидентите, за които говорят войниците в документалния филм на Би Би Си, според него не са изолирани случаи. „Това по никакъв начин не се възпира от по-висшестоящите. Напротив - окуражава се. Принципът е следният - „бий своите, за да ги е страх и другите”, казва Свердлин.

Понятието “дедовщина” е добре известно на всички в руската армия и има дълбоки исторически корени. Става дума за обичайната практика новобранците да бъдат тормозени и малтретирани. По време на войната в Украйна обаче това явление е придобило нови измерения.

Видеа с унижения и тормоз в "Телеграм"

Десетки видеа за това как командири унижават и тормозят подчинените си в руската армия могат да се открият в приложението за съобщения “Телеграм”. Известно е например наказание, при което войници, които не са изпълнили някаква заповед, зимно време ги оставят привързани към дърво в продължение на часове. Има и множество сведения за това как командири изнудват пари от подчинените си.

Бруталното отношение към собствените войници има дълга история в руската армия, пише ZDF. Особено по време на Втората световна война, когато Сталин предприема драстични мерки, за да прекрати отстъплението на Червената армия, и издава легендарната заповед 227, известна с името “Нито крачка назад!”. На практика това е означавало, че всеки войник, който се опита да избяга, е бил застрелван от своите.

"Липсва уважение към човешкия живот"

Според Григорий Свердлин лошото отношение към войниците е традиция в руската армия. “Липсва уважение към човешкия живот и човешкото достойнство - уви, руската армия почти винаги се е сражавала така”, казва той пред германската обществена медия.

Всеки месец Русия губи хиляди млади мъже на фронта в Украйна, а много от новобранците, които предстои да бъдат изпратени в тази война, също ще паднат убити - от противника или от собствените си командири.

Автор: Себастиан Eм ZDF