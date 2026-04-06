Как в руската армия убиват собствените си войници

В собствено видео руското министерство на отбраната показва как протича кампанията за набиране на войници. Посланието в тази реклама е еднозначно - да демонстрира, че армията в Русия е модерен работодател, пише германската обществена медия ZDF.
Бляскава пропагандна кампания за мобилизация
В рекламата говори млад мъж на име Артьом и обяснява, че военната служба е нещо като семейна традиция от поколения - баща му и дядо му също са били в армията. Филми като този целят именно това - да покажат, че службата в армията и битката за отечеството са неразделна част от руските традиции. И всеки е длъжен да даде своя принос.
Руското военно министерство активно набира войници, а пропагандата за армията се появява по всички канали, за да привлича млади руснаци за каузата. „Всеки може да е войник, всеки може да стане и герой и да постигне велики неща“, внушават видеата. Но блестящият свят на пропагандните клипове за героичната армия са далеч от реалността, пише ZDF.
Хиляди писма с оплаквания от руски граждани
Руски войници, дезертирали от фронта, твърде рядко разговарят с журналисти. Десетки хиляди писма с оплаквания на войници станаха обаче достояние на обществеността, след като се появиха онлайн в резултат от технически пропуск. Тези писма разкриват отношението на руската армия към нейните войници.
Нов документален филм на британската обществена медия БиБиСи също показва колко брутална е руската армия в действителност. Войници разказват за тежки издевателства, изтезания и многобройни убийства, извършени от командния състав.
"Съдбата ти зависи изцяло от командира"
“Съдбата ти зависи изцяло от командира. По радиостанцията той ти заповядва: застреляй този, и този също!“, разказва войник във филма, който не съобщава истинското си име от страх за сигурността си, но разкрива, как началниците му го унижавали редовно. “Ползваха ме като тоалетна”, обяснява мъжът и признава, че командирът му приканвал останалите войници да уринират върху него.
Този бивш войник е бил учител на деца с аутизъм преди да бъде изпратен на фронта, разказва ZDF. Бил е мобилизиран против волята си през 2024 г., когато преминал основна военна подготовка заедно с още 78 други новобранци. Всички те междувременно били вече мъртви, разказва мъжът във филма. Той също е трябвало да участва в една атака, от която навярно е нямало да се върне жив, но преди това успява да избяга.
Насилието и тормозът не са изолирани случаи
В своята агресивна война Русия дава много човешки жертви. От Украйна съобщават за около 30 000 убити или тежко ранени противникови войници на месец. Руснаците разговорно наричат фронта „месомелачката“. А всеки, който откаже да изпълни заповед на командира си, е застрашен от смърт, пояснява ZDF.
Правозащитникът и активист Григорий Свердлин от години се грижи за руски дезертьори, които живеят в изгнание. Неговата организация помага на руснаци и да бягат от армията. Инцидентите, за които говорят войниците в документалния филм на Би Би Си, според него не са изолирани случаи. „Това по никакъв начин не се възпира от по-висшестоящите. Напротив - окуражава се. Принципът е следният - „бий своите, за да ги е страх и другите”, казва Свердлин.
Понятието “дедовщина” е добре известно на всички в руската армия и има дълбоки исторически корени. Става дума за обичайната практика новобранците да бъдат тормозени и малтретирани. По време на войната в Украйна обаче това явление е придобило нови измерения.
Видеа с унижения и тормоз в "Телеграм"
Десетки видеа за това как командири унижават и тормозят подчинените си в руската армия могат да се открият в приложението за съобщения “Телеграм”. Известно е например наказание, при което войници, които не са изпълнили някаква заповед, зимно време ги оставят привързани към дърво в продължение на часове. Има и множество сведения за това как командири изнудват пари от подчинените си.
Бруталното отношение към собствените войници има дълга история в руската армия, пише ZDF. Особено по време на Втората световна война, когато Сталин предприема драстични мерки, за да прекрати отстъплението на Червената армия, и издава легендарната заповед 227, известна с името “Нито крачка назад!”. На практика това е означавало, че всеки войник, който се опита да избяга, е бил застрелван от своите.
"Липсва уважение към човешкия живот"
Според Григорий Свердлин лошото отношение към войниците е традиция в руската армия. “Липсва уважение към човешкия живот и човешкото достойнство - уви, руската армия почти винаги се е сражавала така”, казва той пред германската обществена медия.
Всеки месец Русия губи хиляди млади мъже на фронта в Украйна, а много от новобранците, които предстои да бъдат изпратени в тази война, също ще паднат убити - от противника или от собствените си командири.
Автор: Себастиан Eм ZDF
1 Дойче веле
13:28 06.04.2026
2 Макето
За да изместите фокуса от собствената си неудачност.
13:29 06.04.2026
4 Глупости
5 честен ционист
6 Зевс
7 Пламен
8 Констатация
9 Да не би
10 България
До коментар #2 от "Макето":е светлинни години напред пред Русия и продължава да се развива, ако не си забелязал. Бил ли си в България въобще или тролиш от Крим в нашите форуми с google translate?
11 арбалета 🎯
12 Хи хи
13 Свободна Eврoпа
До коментар #1 от "Дойче веле":я закриха в България. Ред е на Дойче Веле
14 зелен белоноско
До коментар #12 от "Хи хи":За урките - даже ИЗОБЩО !
15 Салваторе
16 АБВ
18 козляците ядат дървото от Иран
20 Гост
До коментар #11 от "арбалета 🎯":Що четеш?
24 То па една...
АааааааХахахаха
25 Защо ли...?!
26 Ей това да си руснак е Божие наказание
28 Интересно...?!
До коментар #11 от "арбалета 🎯":Защо ли Дойче-Зелето,редовно присъства в настоящата медия...?!
13:49 06.04.2026
30 Факт
32 шаа
33 Дон Корлеоне
34 Де бил
До коментар #24 от "То па една...":Това е добре даже прекрасно кога ще ги победите??? ДВ е фашистка медия която постоянно споделя болните си фантазии! Все пак не трябва да се забравя ,че фашистите там продължават да бъдат контролирани от САЩ ,но в мирно време без икономика и войска не толкова.
13:53 06.04.2026
35 Констатация
37 Боли от истината, а?
До коментар #11 от "арбалета 🎯":Даже са спестили много данни.
38 ДВ винаги лъже
13:55 06.04.2026
40 Абе.. Нета....не
До коментар #33 от "Дон Корлеоне":Ама пусна .. рамАзан през... задният двор
Ееееедехееее
41 стоян георгиев
42 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #34 от "Де бил":Основни характеристики на фашизма:
Диктатура и лидерство: Концентрация на властта в ръцете на един лидер (фюрер/дуче) и премахване на демократичните процеси.
Ултранационализъм: Поставяне на нацията над личността, често съчетано с експанзионистични цели.
Анти-либерализъм: Остро отхвърляне на либералната демокрация, гражданските свободи и свободата на словото.
Насилие и милитаризъм: Използване на политическо насилие, паравоенни формирования и милитаризация на обществото за постигане на целите.
РФ и рашисткия режим на Путлер напълно припокрива характеристиките, дори надгражда с ваpваpcкия си манталитет.
46 стоян георгиев
До коментар #33 от "Дон Корлеоне":Не им трябва интернет нито телефони.развалят ги като хора.искат телефони с шайба и филия с мас.хаяско ще е ю ги достави.русия все пак е африка ,но със сняг.
13:59 06.04.2026
50 Всяко нещо има и
51 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #35 от "Констатация":Ще разбереш как да се справили.
14:00 06.04.2026
52 ГРУ гайтанжиева
До коментар #7 от "Пламен":Това е опашата кремълска лъжа, разпространявана ботове и от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !
53 арбалета 🎯
До коментар #22 от "Ами":Не чета статиите на Доче веле по простата причина , че знам за какво иде реч . Напразно губене на време е ...
54 Значи щом дедо ти и баща ти са умрели
55 Гресирана ватенка
До коментар #48 от "Абе друго е да си":Това кво ти пречи да продължиш да се ш и б ш в гаса?
56 арбалета 🎯
До коментар #47 от "Все още съм там, а":Дефицити ........! Наблягай на храната и не се занимавай с писане , че не е за теб тая работа ! ИСКА СЕ МИСЛЕНЕ , А ТИ ТАКИВА ,,АТРИБУТИ ,, НЯМАШ !
57 Да, България
До коментар #27 от "АБВ":От второ място по образование и пето по здравеопазване в света преди идването на краварите, сега се разви до 90--то!
58 „ОБЕКТИВНА”
До коментар #35 от "Констатация":АМИ ТО И ТУК
ДВЕ ГОДИНИ БЕШЕ СЪЩОТО
МЕЖДУ....„СТАРИ КУЧЕТА” И „ЗАЙЦИ”
КОЛКО МЛАДЕЖИ НЕ ИЗДЪРЖАЛИ НА„ ЧАНЧ ”ГИ НЯМА ЗА ТЕЗИ 45+10г.
..!!!!!ПРОБЛЕМА ПРИКЛЮЧИ С КАДРОВАТА СЛ.
14:03 06.04.2026
60 кух ,
До коментар #42 от "Клета невежа копейка 🤪":КУХ , ПО-КУХ , НАЙ-КУХ !
61 Де бил
До коментар #42 от "Клета невежа копейка 🤪":Дечко глупав да разсъждаваш дали Германия е фашистка държава може само човек, който не може да даде определение какво е "жена". Не се газирай както във ВСВ швабите се надценяват ,но мюслите ще ги оправят. Made in Germany вече няма ,нали разбираш? Всъщност остави нещата да продължат да се развиват ,както досега.
62 Недойче Невеле
64 НИЩО НОВО
АааааааХахахаха
65 аz СВО Победа 80
🤣🤣🤣
66 Град Козлодуй
67 Ма така и требе бе дееа
В си пущам ви досики с алкаше и ...КА ЙФ
Нема такива под човеци никъде по свето))))
68 АУДИ
69 Възрожденец
До коментар #64 от "НИЩО НОВО":Категоричен ФАКТ.
От кремъл тръгна пе дер аст ията
70 10 400 за март
71 Дай факти
До коментар #68 от "АУДИ":Пе..ндел
14:15 06.04.2026
72 тц, тц, тц
74 БЪЛГАРИН
До коментар #10 от "България":А недей да лъжеш Русия е светлинно място пред България по всичко сме на последно място
76 Щом се говори за хартиени пари
По времето на СССР всичко беше без пари
Така че тази СВО е кауза пердута
77 Да ти го.....
До коментар #41 от "стоян георгиев":На демокрацията
78 Мухахаха
До коментар #67 от "Ма така и требе бе дееа":Ходи ги млати ве диванчо
79 Как ги убиват
80 Зелето пак се е изявило.
81 Опс
82 Предположение
83 гост
84 Мимч
85 НПО Грозев
До коментар #52 от "ГРУ гайтанжиева":Значи в тубата с толкова много клипове са артисти.🫢🫢🫢
86 Злото
87 Фори
Каза ми :
"Ще ги вземат в армията и живи няма да се върнат"
14:30 06.04.2026
88 АБВ
До коментар #70 от "10 400 за март":"За месец март има 10 400 филмирани взривявания на руски войници от дроновете на Птахи Мадяра. Това са 1/3 от месечните жертви, които дава Русия във войната срещу Украйна."
Къде ги гледа тия филмчета ? Колко от тях са истински, и колко са правени с изкуствен интелект ?
Наивнико, не вярвай на всичко, което видиш, чуеш или прочетеш. Както пишат едни тук: "Пропагандата винаги има за цел глупака."
89 Пламен
90 Грешиш
До коментар #69 от "Възрожденец":Тръгна от Франция и Италия
91 Мишел
92 Емо
До коментар #88 от "АБВ":Кофти,а?Аз с кеф гледам как птиците на Мадяр ги пращат при Кобзон.Кво търсят в Украйна?
93 Тцк ......тцк
До коментар #79 от "Как ги убиват":Ще дойдем и у България да съберем материал
До коментар #52 от "ГРУ гайтанжиева":ако се случваше в украинската армия.
Нали?
14:39 06.04.2026
96 Кога стана ол1гофрен?
До коментар #88 от "АБВ":По рождение или в ранна детска възраст?
97 Всички БГ копейки
98 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #61 от "Де бил":Личи си, че си съветско Zoмби, учило само от съветски букварчета. 🤣
В Германия е имало Национал социализъм ! В момента са демократична държава, където управляващите се избират на избори, а не като в Руслямия, Беларус и Северна Корея, където ypoди-диктатори са узурпирали властта със сила и репресии.
100 Нищо ново
До коментар #1 от "Дойче веле":Западните демократични медии така коментират и загиналите руски войници за Свободата на България.
Ами, няма други готови да се жертват за Род и Родина! Тези са героите! Бог да ги прости!
101 Урсулите:
които са Преследвани и пребирани от улиците на Укренските градове и села!
102 "Чудовищни руски жертви
До коментар #84 от "Мимч":през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."
103 Многоходовото
104 Редовни или предсрочни избори
До коментар #98 от "Клета невежа копейка 🤪":не правят едно управление демократично, след като политиките не се променят, а само лицата.
105 Лука
До коментар #7 от "Пламен":Фашизма е в русия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
106 Миризлив руски палячо-крепостен
107 Отец Дионисий
108 Пиночет
109 Лука
До коментар #89 от "Пламен":Да рашистите убиват за пари,украйнците защитават родината си !
110 Дон Корлеоне
До коментар #108 от "Пиночет":Ботоксови педофили и джуджета с токчета, не ходят на фронта!
111 Лука
До коментар #101 от "Урсулите:":По закон всеки който е длъжен да бъде на служба трябва да изпълни дълга си,доброволно или принудително !
112 Изобщо не лъже човека
До коментар #74 от "БЪЛГАРИН":България на светлинни години пред изостаналата и бедна Русия. Да не говорим за факта, че Русия е първо място в света по смъртностт, руснака живее до 65 г., дори по-малко от севернокорееца. Освен това българите сме много по-интелигентни и красиви от руснаците, просто имаме щастието да имаме много добри гени, за разлика от тях.
113 Лука
До коментар #108 от "Пиночет":Днес е 6 04 ,а не 01 04 !!!
117 Супер
Руските класици най добре са описали собственият си народ. Варвари бродещи по Европа, убиващи и разрушаващи .
118 САМО ОТ ЛЕВИЯ ТРОТОАР ЛИ ГИ СЪБИРАТ?
119 Зевзек
До коментар #112 от "Изобщо не лъже човека":"Освен това българите сме много по-интелигентни и красиви от руснаците"
Най вече умнокрасивите жълтопаветници - са най-красиви и най-"ентелигентни". Да смееш ли да плачеш ли.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Жуков
122 Третополово козяче
До коментар #116 от "Гресирана ватенка":А ти що го лигавиш толкова
До коментар #117 от "Супер":"Да се избиват тези НЕчовеци"
То на Хитлер още малко му трябваше и сега нашите козячета нямаше да имат господари евреи. И сега нямаше да плюят по Русия за някой цент осигурен от един унгарски евреин.
124 баста
125 скоро фашистите отнова ще бъдат разбити
126 в тази медия нищо никога не се
127 Неподписан
До коментар #2 от "Макето":Точно това е,за да могат да уреждат децата си на хубави службички като Александрина дето баща и бивш директор на ДАНС Димитър Георгиев Митко Преводача я набута в БНБ без висше образование в отдел личен състав а днес тя вече е в надзорния съвет на БНБ...7373
128 Неподписан
До коментар #2 от "Макето":Ако малоумният му син беше спазвал законите на РБ и не се беше убил с мотор за какъвто няма книжка и след употреба на наркотици днес и него щеше да е уредил на спокойна службичка за да си живее живота и продължи да нарушава законите в РБ
129 Неподписан
До коментар #2 от "Макето":Те не са червеи , законите са написани за нас които нямаме връзки а не за тях и децата им...
130 Роза
131 Неподписан
До коментар #53 от "арбалета 🎯":Немецът опасен много е лукав,нейде крие Вундервафе-то на дяда си...
132 Неподписан
До коментар #121 от "Жуков":Хонебу-то помниш ли Воеводо,Врил в Берлин доведе знамето червено...
133 Неподписан
До коментар #107 от "Отец Дионисий":Ама с буюрулду щеше да си днес,не с международно удостоверение за самоличност ...
136 Неподписан
До коментар #107 от "Отец Дионисий":Какво е името ти българино,и твоето ли е гръцко каквото и прозвището...
137 Дръжте ме да не падна:)
"Но блестящият свят на пропагандните клипове за героичната армия са далеч от реалността, пише ZDF."
"Нов документален филм на британската обществена медия БиБиСи също показва колко брутална е руската армия в действителност."
И за какво са тия рекламни клипове за набиране на доброволци, щом според "уважаваната медия" в Русия мобилизират насила?
Да не преписват случки от Украйна и да ги приписват на Русия чрез рускоговорящ бандер пожелал анонимност? Чисто британски номер.
А после препратки за Сталин(грузинец) и СССР в който Украйна(Хрусчов) е основна част.
138 Мъката на DW
До коментар #126 от "в тази медия нищо никога не се":край няма!
От отчаяние съвсем я подкараха през просото. За смях станаха!
Да ги затваря Мерц, че файда от тях никаква. Само държавни разходи с обратен ефект
