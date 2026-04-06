Как в руската армия убиват собствените си войници

6 Април, 2026 13:26 3 393 138

Издевателства, унижения и убийства на собствени войници - все повече престъпления, извършени в руската армия, стават известни

Как в руската армия убиват собствените си войници - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В собствено видео руското министерство на отбраната показва как протича кампанията за набиране на войници. Посланието в тази реклама е еднозначно - да демонстрира, че армията в Русия е модерен работодател, пише германската обществена медия ZDF.

Бляскава пропагандна кампания за мобилизация

В рекламата говори млад мъж на име Артьом и обяснява, че военната служба е нещо като семейна традиция от поколения - баща му и дядо му също са били в армията. Филми като този целят именно това - да покажат, че службата в армията и битката за отечеството са неразделна част от руските традиции. И всеки е длъжен да даде своя принос.

Руското военно министерство активно набира войници, а пропагандата за армията се появява по всички канали, за да привлича млади руснаци за каузата. „Всеки може да е войник, всеки може да стане и герой и да постигне велики неща“, внушават видеата. Но блестящият свят на пропагандните клипове за героичната армия са далеч от реалността, пише ZDF.

Хиляди писма с оплаквания от руски граждани

Руски войници, дезертирали от фронта, твърде рядко разговарят с журналисти. Десетки хиляди писма с оплаквания на войници станаха обаче достояние на обществеността, след като се появиха онлайн в резултат от технически пропуск. Тези писма разкриват отношението на руската армия към нейните войници.

Нов документален филм на британската обществена медия БиБиСи също показва колко брутална е руската армия в действителност. Войници разказват за тежки издевателства, изтезания и многобройни убийства, извършени от командния състав.

"Съдбата ти зависи изцяло от командира"

“Съдбата ти зависи изцяло от командира. По радиостанцията той ти заповядва: застреляй този, и този също!“, разказва войник във филма, който не съобщава истинското си име от страх за сигурността си, но разкрива, как началниците му го унижавали редовно. “Ползваха ме като тоалетна”, обяснява мъжът и признава, че командирът му приканвал останалите войници да уринират върху него.

Този бивш войник е бил учител на деца с аутизъм преди да бъде изпратен на фронта, разказва ZDF. Бил е мобилизиран против волята си през 2024 г., когато преминал основна военна подготовка заедно с още 78 други новобранци. Всички те междувременно били вече мъртви, разказва мъжът във филма. Той също е трябвало да участва в една атака, от която навярно е нямало да се върне жив, но преди това успява да избяга.

Насилието и тормозът не са изолирани случаи

В своята агресивна война Русия дава много човешки жертви. От Украйна съобщават за около 30 000 убити или тежко ранени противникови войници на месец. Руснаците разговорно наричат фронта „месомелачката“. А всеки, който откаже да изпълни заповед на командира си, е застрашен от смърт, пояснява ZDF.

Правозащитникът и активист Григорий Свердлин от години се грижи за руски дезертьори, които живеят в изгнание. Неговата организация помага на руснаци и да бягат от армията. Инцидентите, за които говорят войниците в документалния филм на Би Би Си, според него не са изолирани случаи. „Това по никакъв начин не се възпира от по-висшестоящите. Напротив - окуражава се. Принципът е следният - „бий своите, за да ги е страх и другите”, казва Свердлин.

Понятието “дедовщина” е добре известно на всички в руската армия и има дълбоки исторически корени. Става дума за обичайната практика новобранците да бъдат тормозени и малтретирани. По време на войната в Украйна обаче това явление е придобило нови измерения.

Видеа с унижения и тормоз в "Телеграм"

Десетки видеа за това как командири унижават и тормозят подчинените си в руската армия могат да се открият в приложението за съобщения “Телеграм”. Известно е например наказание, при което войници, които не са изпълнили някаква заповед, зимно време ги оставят привързани към дърво в продължение на часове. Има и множество сведения за това как командири изнудват пари от подчинените си.

Бруталното отношение към собствените войници има дълга история в руската армия, пише ZDF. Особено по време на Втората световна война, когато Сталин предприема драстични мерки, за да прекрати отстъплението на Червената армия, и издава легендарната заповед 227, известна с името “Нито крачка назад!”. На практика това е означавало, че всеки войник, който се опита да избяга, е бил застрелван от своите.

"Липсва уважение към човешкия живот"

Според Григорий Свердлин лошото отношение към войниците е традиция в руската армия. “Липсва уважение към човешкия живот и човешкото достойнство - уви, руската армия почти винаги се е сражавала така”, казва той пред германската обществена медия.

Всеки месец Русия губи хиляди млади мъже на фронта в Украйна, а много от новобранците, които предстои да бъдат изпратени в тази война, също ще паднат убити - от противника или от собствените си командири.

Автор: Себастиан Eм ZDF


Германия
  • 1 Дойче веле

    85 30 Отговор
    Тия немци са болни нацисти не случайно са окупирани от американците и управлявани от лондонските олигарси.

    Коментиран от #13, #100

    13:28 06.04.2026

  • 2 Макето

    93 20 Отговор
    Напишете, “Как българските управници убиват собствения си народ”! Защо се занимавате с чужди проблеми?
    За да изместите фокуса от собствената си неудачност.

    Коментиран от #10, #127, #128, #129

    13:29 06.04.2026

  • 3 Голям

    32 65 Отговор
    праз, мамашите само това и чакат. Те се женят за всеки който заминава за фронта с идеята да лапнат пенсията му като го приключат в Украйна. Прочетете за Черните Вдовици -- най-доходоносната професия в момента, на фона на беднотията в Русия

    13:29 06.04.2026

  • 4 Глупости

    72 30 Отговор
    от село Торба лъжи, съшити с бели конци !
    Чудно ми е само това ли е нивото на DW ?

    13:30 06.04.2026

  • 5 честен ционист

    43 24 Отговор
    Поне им дават оръжие, обувки, и мешок, докато Ганчо ще го качат на влака за Кардам с подарък манерка.

    13:30 06.04.2026

  • 6 Зевс

    60 18 Отговор
    Замириса на вкиснато пролетно зеле :)

    13:30 06.04.2026

  • 7 Пламен

    65 17 Отговор
    Защо не напишете есесовските бандеровци как мобилизират младежи. Товарят ги в камионетки дирктно от улиците и заведенията.

    Коментиран от #52, #105

    13:30 06.04.2026

  • 8 Констатация

    42 12 Отговор
    DW е собственост на германското правителство.

    Коментиран от #75

    13:30 06.04.2026

  • 9 Да не би

    60 24 Отговор
    Да не би в случая да бъркате Руската армия с украинската?

    13:30 06.04.2026

  • 10 България

    20 60 Отговор

    До коментар #2 от "Макето":

    е светлинни години напред пред Русия и продължава да се развива, ако не си забелязал. Бил ли си в България въобще или тролиш от Крим в нашите форуми с google translate?

    Коментиран от #27, #73, #74

    13:31 06.04.2026

  • 11 арбалета 🎯

    47 34 Отговор
    Ха-ха , дойче зелето пак се оля ! Бива , бива , ама чак толкова - не бива ...

    Коментиран от #22, #28, #37

    13:32 06.04.2026

  • 12 Хи хи

    22 14 Отговор
    На нас изобщо не ни пука за руската армия, а за урките още по малко !

    Коментиран от #14

    13:32 06.04.2026

  • 13 Свободна Eврoпа

    49 10 Отговор

    До коментар #1 от "Дойче веле":

    я закриха в България. Ред е на Дойче Веле

    13:33 06.04.2026

  • 14 зелен белоноско

    33 8 Отговор

    До коментар #12 от "Хи хи":

    За урките - даже ИЗОБЩО !

    13:33 06.04.2026

  • 15 Салваторе

    16 1 Отговор
    Не е останала на магарето грижа.

    13:34 06.04.2026

  • 16 АБВ

    48 12 Отговор
    Най-жалката пропаганда е тази от Дойче веле. Още не могат да преживеят позора от Втората световна. Дълги години търпяха руска армия на територията си и продължават да търпят американската. Жалки комлексари ! С измислените си пасквили няма да впечатлите или промените мнението на никого. Само отвращавате все повече интелигентни хора от себе си.

    13:39 06.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 козляците ядат дървото от Иран

    33 8 Отговор
    Сега искат да мучат срещу руснаците . Сякаш там укрите не ядат боя редовно .

    13:43 06.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гост

    10 28 Отговор
    Тези оскотели нещастници са мръднали само малка стъпка напред от крепостничеството насам - че тези, които имат малко разум, могат в мирно време да избягат...

    13:43 06.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ами

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "арбалета 🎯":

    Що четеш?

    Коментиран от #53

    13:45 06.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 То па една...

    12 24 Отговор
    Армия,... Каков им ГЛАВКОМАНДВАЩИЯ ФЮРЕР ПЕДОФИЛ, таков и Пен ДЕЛ могучая
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #34

    13:45 06.04.2026

  • 25 Защо ли...?!

    22 4 Отговор
    Само като прочетох заглавието и се обзаложих,кой ще е автора...?!

    13:47 06.04.2026

  • 26 Ей това да си руснак е Божие наказание

    14 25 Отговор
    Руснакът най-много го е страх от своите.

    13:47 06.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Интересно...?!

    24 14 Отговор

    До коментар #11 от "арбалета 🎯":

    Защо ли Дойче-Зелето,редовно присъства в настоящата медия...?!

    13:49 06.04.2026

  • 29 Факти

    23 19 Отговор
    Тази платена глупост , мина по всички продажни медии! Преди малко, я пуснаха в новини бг. Същата олигофрения и пропаганда.

    13:49 06.04.2026

  • 30 Факт

    23 21 Отговор
    80% в башибозука на Кремъл са престъпници и неудачници.. Никой не ги брои за хора

    13:50 06.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 шаа

    17 4 Отговор
    явно зелето и фрактите слугуват на един господар

    13:51 06.04.2026

  • 33 Дон Корлеоне

    9 16 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #40, #46, #59

    13:52 06.04.2026

  • 34 Де бил

    15 10 Отговор

    До коментар #24 от "То па една...":

    Това е добре даже прекрасно кога ще ги победите??? ДВ е фашистка медия която постоянно споделя болните си фантазии! Все пак не трябва да се забравя ,че фашистите там продължават да бъдат контролирани от САЩ ,но в мирно време без икономика и войска не толкова.

    Коментиран от #42, #49

    13:53 06.04.2026

  • 35 Констатация

    13 12 Отговор
    Е, този път доста прекалихте..., да, "дедовщина" в ССС/Русия имаше и то брутална, но от 20-на години в руската армия се справиха с това мрачно явление!!!!

    Коментиран от #51, #58

    13:53 06.04.2026

  • 36 От храсталака

    8 12 Отговор
    Така е при наборната армия! Кой от където го хванали, някъде го сложили, ама не го питали и ... "ама от него нищо не става"! Е как ще стане?

    13:54 06.04.2026

  • 37 Боли от истината, а?

    20 12 Отговор

    До коментар #11 от "арбалета 🎯":

    Даже са спестили много данни.

    Коментиран от #43

    13:54 06.04.2026

  • 38 ДВ винаги лъже

    17 15 Отговор
    При Нюрнбергски процес психопатиите трамп и сатаняху увисват на бесилото!

    13:55 06.04.2026

  • 39 Уфсъ

    6 2 Отговор
    Бе-е-ее-е-

    13:56 06.04.2026

  • 40 Абе.. Нета....не

    6 7 Отговор

    До коментар #33 от "Дон Корлеоне":

    Ама пусна .. рамАзан през... задният двор
    Ееееедехееее

    13:56 06.04.2026

  • 41 стоян георгиев

    12 16 Отговор
    Руски морал и ценности.нашите копейки са за там.русия вече няма от къде да набира баламурници.загиналите надвишават новите от няколко месеца.във военни среди цари отчаяние и безнадеждност.даже коравите руски военни блогери като два майора романов архангел спецназа...плачат от отчаяние.само нашите копейки са бодри.те все пак са в ес и нато!

    Коментиран от #77

    13:57 06.04.2026

  • 42 Клета невежа копейка 🤪

    13 19 Отговор

    До коментар #34 от "Де бил":

    Основни характеристики на фашизма:
    Диктатура и лидерство: Концентрация на властта в ръцете на един лидер (фюрер/дуче) и премахване на демократичните процеси.
    Ултранационализъм: Поставяне на нацията над личността, често съчетано с експанзионистични цели.
    Анти-либерализъм: Остро отхвърляне на либералната демокрация, гражданските свободи и свободата на словото.
    Насилие и милитаризъм: Използване на политическо насилие, паравоенни формирования и милитаризация на обществото за постигане на целите.

    РФ и рашисткия режим на Путлер напълно припокрива характеристиките, дори надгражда с ваpваpcкия си манталитет.

    Коментиран от #60, #61

    13:58 06.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Тодар Живков

    14 15 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има.Българските комунисти.

    13:58 06.04.2026

  • 45 Анонимен

    3 11 Отговор
    Матриал много!

    13:58 06.04.2026

  • 46 стоян георгиев

    9 14 Отговор

    До коментар #33 от "Дон Корлеоне":

    Не им трябва интернет нито телефони.развалят ги като хора.искат телефони с шайба и филия с мас.хаяско ще е ю ги достави.русия все пак е африка ,но със сняг.

    13:59 06.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Всяко нещо има и

    6 3 Отговор
    добрата си страна. СВО-то ще приключи по-бързо!

    14:00 06.04.2026

  • 51 Оди у Въш.кар.истан

    5 9 Отговор

    До коментар #35 от "Констатация":

    Ще разбереш как да се справили.

    14:00 06.04.2026

  • 52 ГРУ гайтанжиева

    6 13 Отговор

    До коментар #7 от "Пламен":

    Това е опашата кремълска лъжа, разпространявана ботове и от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !

    Коментиран от #85, #94

    14:00 06.04.2026

  • 53 арбалета 🎯

    13 3 Отговор

    До коментар #22 от "Ами":

    Не чета статиите на Доче веле по простата причина , че знам за какво иде реч . Напразно губене на време е ...

    Коментиран от #131

    14:00 06.04.2026

  • 54 Значи щом дедо ти и баща ти са умрели

    6 7 Отговор
    За сатрапа и ти требва да умреш за сатрапа и олигарсите му🤣🤣🤣🤣🤣това е така и от двете страни на войната и при капиталисти и комунисти иначе сатрапите на комунистите и капиталистите се прегръщат и целуват

    14:01 06.04.2026

  • 55 Гресирана ватенка

    3 10 Отговор

    До коментар #48 от "Абе друго е да си":

    Това кво ти пречи да продължиш да се ш и б ш в гаса?

    14:02 06.04.2026

  • 56 арбалета 🎯

    9 1 Отговор

    До коментар #47 от "Все още съм там, а":

    Дефицити ........! Наблягай на храната и не се занимавай с писане , че не е за теб тая работа ! ИСКА СЕ МИСЛЕНЕ , А ТИ ТАКИВА ,,АТРИБУТИ ,, НЯМАШ !

    14:02 06.04.2026

  • 57 Да, България

    14 5 Отговор

    До коментар #27 от "АБВ":

    От второ място по образование и пето по здравеопазване в света преди идването на краварите, сега се разви до 90--то!

    14:03 06.04.2026

  • 58 „ОБЕКТИВНА”

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Констатация":

    АМИ ТО И ТУК
    ДВЕ ГОДИНИ БЕШЕ СЪЩОТО
    МЕЖДУ....„СТАРИ КУЧЕТА” И „ЗАЙЦИ”
    КОЛКО МЛАДЕЖИ НЕ ИЗДЪРЖАЛИ НА„ ЧАНЧ ”ГИ НЯМА ЗА ТЕЗИ 45+10г.
    ..!!!!!ПРОБЛЕМА ПРИКЛЮЧИ С КАДРОВАТА СЛ.

    14:03 06.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 кух ,

    10 3 Отговор

    До коментар #42 от "Клета невежа копейка 🤪":

    КУХ , ПО-КУХ , НАЙ-КУХ !

    14:04 06.04.2026

  • 61 Де бил

    7 3 Отговор

    До коментар #42 от "Клета невежа копейка 🤪":

    Дечко глупав да разсъждаваш дали Германия е фашистка държава може само човек, който не може да даде определение какво е "жена". Не се газирай както във ВСВ швабите се надценяват ,но мюслите ще ги оправят. Made in Germany вече няма ,нали разбираш? Всъщност остави нещата да продължат да се развиват ,както досега.

    Коментиран от #98

    14:06 06.04.2026

  • 62 Недойче Невеле

    9 4 Отговор
    Пак дишахме лепило....

    14:06 06.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 НИЩО НОВО

    7 9 Отговор
    Навремето Първите държавни ръководители се ..обарваха,прегръщаа и се цаливаа Уста в уста , мляскаха се публично с език като... ПЕН ДЕЛИ на г--- ЕЙ среща! Западният свят изпадаха в Потрес от откровената Пе де ра стия на кремльовските у.. Роди
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #69

    14:06 06.04.2026

  • 65 аz СВО Победа 80

    1 9 Отговор
    Все пак руснаците си държат на традициите.
    🤣🤣🤣

    14:08 06.04.2026

  • 66 Град Козлодуй

    1 5 Отговор
    Оправят се хората.

    14:09 06.04.2026

  • 67 Ма така и требе бе дееа

    3 9 Отговор
    Блатарите Требе а се млатят, Ши бат, уни жават и после...ека рисаж )))))
    В си пущам ви досики с алкаше и ...КА ЙФ
    Нема такива под човеци никъде по свето))))

    Коментиран от #78

    14:13 06.04.2026

  • 68 АУДИ

    8 4 Отговор
    То щото урките нямат загряд отряди и не убиват свойте, айде малко по сериозно. Но от Дойче зеле толкова

    Коментиран от #71

    14:14 06.04.2026

  • 69 Възрожденец

    5 11 Отговор

    До коментар #64 от "НИЩО НОВО":

    Категоричен ФАКТ.
    От кремъл тръгна пе дер аст ията

    Коментиран от #90

    14:15 06.04.2026

  • 70 10 400 за март

    6 11 Отговор
    За месец март има 10 400 филмирани взривявания на руски войници от дроновете на Птахи Мадяра. Това са 1/3 от месечните жертви, които дава Русия във войната срещу Украйна.

    Коментиран от #88

    14:15 06.04.2026

  • 71 Дай факти

    2 6 Отговор

    До коментар #68 от "АУДИ":

    Пе..ндел

    14:15 06.04.2026

  • 72 тц, тц, тц

    11 6 Отговор
    Каква злостна, но иначе нефелна западна пропаганда. Значи този дезертьор се оплаквал от условията в армията, все едно са го изпратили на курорт. Ама как се казва дезертьорът не е ясно, уж от съображения за сигурност, нищо, че вече не е на територията на Русия. Така всичко става "една жена каза", а Дойче Веле го публикува. Как да не повярва човек? А можем ли да разберем какво се случва с дезертьорите в западните армии или за тях ще замълчим?

    14:16 06.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 БЪЛГАРИН

    12 4 Отговор

    До коментар #10 от "България":

    А недей да лъжеш Русия е светлинно място пред България по всичко сме на последно място

    Коментиран от #112

    14:19 06.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Щом се говори за хартиени пари

    5 10 Отговор
    А не за златни рубли както е било в царска русия пиши ги бегали
    По времето на СССР всичко беше без пари
    Така че тази СВО е кауза пердута

    14:21 06.04.2026

  • 77 Да ти го.....

    9 2 Отговор

    До коментар #41 от "стоян георгиев":

    На демокрацията

    14:22 06.04.2026

  • 78 Мухахаха

    8 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ма така и требе бе дееа":

    Ходи ги млати ве диванчо

    14:23 06.04.2026

  • 79 Как ги убиват

    7 5 Отговор
    Товарят ги на бусове и ги карат на фронта.🤣🤣🤣

    Коментиран от #93

    14:23 06.04.2026

  • 80 Зелето пак се е изявило.

    9 3 Отговор
    Пропуснали са как връщат на фронта войници с патерици, които отчаяно напредват, въоръжени с лопати. Малко обидно е, че имат толкова ниско мнение за средния интелект на европейците.

    14:23 06.04.2026

  • 81 Опс

    11 4 Отговор
    Как пък това дойче зеле не измисли нищо ново....още са в 70-те години,радио Свободна европа.....

    14:24 06.04.2026

  • 82 Предположение

    10 2 Отговор
    Такава публикация звучи като оправдание за новия германски закон за военната служба( актуален към април 2026г.), мъже на възраст между 17 и 45 години да искат одобрение от военните преди продължителен престой в чужбина ( над три месеца ).

    14:24 06.04.2026

  • 83 гост

    2 7 Отговор
    Да не ги мислим тези сво...чи....

    14:25 06.04.2026

  • 84 Мимч

    11 5 Отговор
    Значи само руснаци убиват,а укри нямали убити или гледате само в една посока.При размяната тела се видя съотношението какво е ,а именно 1:33 в полза на Русия.....Така,че стига лънготихте....

    Коментиран от #102

    14:26 06.04.2026

  • 85 НПО Грозев

    14 2 Отговор

    До коментар #52 от "ГРУ гайтанжиева":

    Значи в тубата с толкова много клипове са артисти.🫢🫢🫢

    14:26 06.04.2026

  • 86 Злото

    2 9 Отговор
    си има империя.

    14:27 06.04.2026

  • 87 Фори

    6 12 Отговор
    Мой състудент отиде в Москва и работи там близо 30г Ожени се естествено за рускиня.Изненадах се като научих че се е върнал в България.Причината да зареже високоплатената си работа е ,че и малкия син навършил 18г Големия с подкупи е успявал да го държи далече .Но войната в Украйна провали всичко.
    Каза ми :
    "Ще ги вземат в армията и живи няма да се върнат"

    14:30 06.04.2026

  • 88 АБВ

    12 6 Отговор

    До коментар #70 от "10 400 за март":

    "За месец март има 10 400 филмирани взривявания на руски войници от дроновете на Птахи Мадяра. Това са 1/3 от месечните жертви, които дава Русия във войната срещу Украйна."

    Къде ги гледа тия филмчета ? Колко от тях са истински, и колко са правени с изкуствен интелект ?
    Наивнико, не вярвай на всичко, което видиш, чуеш или прочетеш. Както пишат едни тук: "Пропагандата винаги има за цел глупака."

    Коментиран от #92, #96

    14:31 06.04.2026

  • 89 Пламен

    7 8 Отговор
    Отишли са да убиват за пари. Вършат и всякакви други гадости. Заслужават си съдбата

    Коментиран от #109

    14:33 06.04.2026

  • 90 Грешиш

    8 0 Отговор

    До коментар #69 от "Възрожденец":

    Тръгна от Франция и Италия

    14:37 06.04.2026

  • 91 Мишел

    6 10 Отговор
    Украйна порази с дронове руски военен кораб. Украинските далекобойни дронове са поразили ракетоносец, способен да изстрелва крилати ракети с морско базиране "Калибър". Това е станало при украинската въздушна атака от тази нощ срещу най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск. Уцеленият кораб е клас "Адмирал Григорович" - става въпрос за фрегатата "Адмирал Макаров". Корабите клас "Адмирал Григорович" са военни фрегати от проекта "Буревестник" на руския военноморски флот, носител на крилати ракети "Калибър" (8 ракети) и система за противовъздушна отбрана "Щил-1" (24 ракети).

    14:37 06.04.2026

  • 92 Емо

    7 9 Отговор

    До коментар #88 от "АБВ":

    Кофти,а?Аз с кеф гледам как птиците на Мадяр ги пращат при Кобзон.Кво търсят в Украйна?

    14:37 06.04.2026

  • 93 Тцк ......тцк

    4 7 Отговор

    До коментар #79 от "Как ги убиват":

    Ще дойдем и у България да съберем материал

    14:38 06.04.2026

  • 94 Нямаше да е лъжа

    8 5 Отговор

    До коментар #52 от "ГРУ гайтанжиева":

    ако се случваше в украинската армия.
    Нали?

    14:39 06.04.2026

  • 95 БАНко

    10 5 Отговор
    ЧЕТИ ,, РУСИЯ " , РАЗБИРАЙ ,, У-КРАЙНА" !!! ТЦК НА ЗЕЛЮ ХАЙДУТИН ВИЛНЕЕ И ПРИБИРА МЪЖЕТЕ ОТ УЛИЦАТА И В ОКОПИТЕ ЗА СЕДМИЦА , ТОЛКОВА ОЖИВЯВАТ !!!

    14:42 06.04.2026

  • 96 Кога стана ол1гофрен?

    3 7 Отговор

    До коментар #88 от "АБВ":

    По рождение или в ранна детска възраст?

    14:47 06.04.2026

  • 97 Всички БГ копейки

    7 9 Отговор
    Веднага в руската армия, а не да се крият в пропадащият и гнил ЕС, пабедата изисква жертви бе копейки продажни и страхливи.

    14:49 06.04.2026

  • 98 Клета невежа копейка 🤪

    8 10 Отговор

    До коментар #61 от "Де бил":

    Личи си, че си съветско Zoмби, учило само от съветски букварчета. 🤣
    В Германия е имало Национал социализъм ! В момента са демократична държава, където управляващите се избират на избори, а не като в Руслямия, Беларус и Северна Корея, където ypoди-диктатори са узурпирали властта със сила и репресии.

    Коментиран от #104

    14:50 06.04.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Нищо ново

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дойче веле":

    Западните демократични медии така коментират и загиналите руски войници за Свободата на България.
    Ами, няма други готови да се жертват за Род и Родина! Тези са героите! Бог да ги прости!

    14:54 06.04.2026

  • 101 Урсулите:

    10 5 Отговор
    Как в Украинската армия убиват собствените си войници,
    които са Преследвани и пребирани от улиците на Укренските градове и села!

    Коментиран от #111

    14:56 06.04.2026

  • 102 "Чудовищни руски жертви

    6 7 Отговор

    До коментар #84 от "Мимч":

    през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    14:57 06.04.2026

  • 103 Многоходовото

    9 9 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    14:59 06.04.2026

  • 104 Редовни или предсрочни избори

    3 5 Отговор

    До коментар #98 от "Клета невежа копейка 🤪":

    не правят едно управление демократично, след като политиките не се променят, а само лицата.

    15:00 06.04.2026

  • 105 Лука

    8 6 Отговор

    До коментар #7 от "Пламен":

    Фашизма е в русия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    15:00 06.04.2026

  • 106 Миризлив руски палячо-крепостен

    6 5 Отговор
    На нас Путин ни каза, че като победим живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати!

    15:02 06.04.2026

  • 107 Отец Дионисий

    9 5 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    Коментиран от #133, #136

    15:03 06.04.2026

  • 108 Пиночет

    6 5 Отговор
    Путин и той щял да ходи на фронта!

    Коментиран от #110, #113

    15:04 06.04.2026

  • 109 Лука

    5 5 Отговор

    До коментар #89 от "Пламен":

    Да рашистите убиват за пари,украйнците защитават родината си !

    15:04 06.04.2026

  • 110 Дон Корлеоне

    7 5 Отговор

    До коментар #108 от "Пиночет":

    Ботоксови педофили и джуджета с токчета, не ходят на фронта!

    15:07 06.04.2026

  • 111 Лука

    3 3 Отговор

    До коментар #101 от "Урсулите:":

    По закон всеки който е длъжен да бъде на служба трябва да изпълни дълга си,доброволно или принудително !

    Коментиран от #120

    15:10 06.04.2026

  • 112 Изобщо не лъже човека

    6 6 Отговор

    До коментар #74 от "БЪЛГАРИН":

    България на светлинни години пред изостаналата и бедна Русия. Да не говорим за факта, че Русия е първо място в света по смъртностт, руснака живее до 65 г., дори по-малко от севернокорееца. Освен това българите сме много по-интелигентни и красиви от руснаците, просто имаме щастието да имаме много добри гени, за разлика от тях.

    Коментиран от #119

    15:11 06.04.2026

  • 113 Лука

    3 3 Отговор

    До коментар #108 от "Пиночет":

    Днес е 6 04 ,а не 01 04 !!!

    15:12 06.04.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Супер

    6 5 Отговор
    Да се избиват тези НЕчовеци.Премахнат руZнак спасен човешки живот.
    Руските класици най добре са описали собственият си народ. Варвари бродещи по Европа, убиващи и разрушаващи .

    Коментиран от #123

    15:21 06.04.2026

  • 118 САМО ОТ ЛЕВИЯ ТРОТОАР ЛИ ГИ СЪБИРАТ?

    1 4 Отговор
    АМИ ТЕЗИ УНИЖАВАНИ ВОЙНИЦИ НЯМАТ ЛИ ОРЪЖИЕ? КАКВО ЩЕ ЗАГУБЯТ АКО ДУМНАТ КОМАНДИРА СИ? ОСВЕН ДА СА ВЛЮБЕНИ В НЕГО?

    15:39 06.04.2026

  • 119 Зевзек

    2 2 Отговор

    До коментар #112 от "Изобщо не лъже човека":

    "Освен това българите сме много по-интелигентни и красиви от руснаците"

    Най вече умнокрасивите жълтопаветници - са най-красиви и най-"ентелигентни". Да смееш ли да плачеш ли.

    16:05 06.04.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Жуков

    2 0 Отговор
    Вие си знаете..

    Коментиран от #132

    16:08 06.04.2026

  • 122 Третополово козяче

    2 1 Отговор

    До коментар #116 от "Гресирана ватенка":

    А ти що го лигавиш толкова

    16:09 06.04.2026

  • 123 Запознат

    2 1 Отговор

    До коментар #117 от "Супер":

    "Да се избиват тези НЕчовеци"

    То на Хитлер още малко му трябваше и сега нашите козячета нямаше да имат господари евреи. И сега нямаше да плюят по Русия за някой цент осигурен от един унгарски евреин.

    16:12 06.04.2026

  • 124 баста

    2 1 Отговор
    Дойче зелееее пуснете един смешен филм и за укро войниците де.Радетели за свободата си са.а бягат от камионетките на тцк и дезертират пред първия изтрел.

    16:14 06.04.2026

  • 125 скоро фашистите отнова ще бъдат разбити

    2 0 Отговор
    Закупил съм си фотоапарат за парада на руската армия в Берлин

    16:36 06.04.2026

  • 126 в тази медия нищо никога не се

    1 1 Отговор
    гледа обективно , а всичко е една чудовищна пропаганда и изопачаване на истината , редно е да се забрани от закона колкото може по скоро

    Коментиран от #138

    16:57 06.04.2026

  • 127 Неподписан

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Макето":

    Точно това е,за да могат да уреждат децата си на хубави службички като Александрина дето баща и бивш директор на ДАНС Димитър Георгиев Митко Преводача я набута в БНБ без висше образование в отдел личен състав а днес тя вече е в надзорния съвет на БНБ...7373

    17:47 06.04.2026

  • 128 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Макето":

    Ако малоумният му син беше спазвал законите на РБ и не се беше убил с мотор за какъвто няма книжка и след употреба на наркотици днес и него щеше да е уредил на спокойна службичка за да си живее живота и продължи да нарушава законите в РБ

    17:49 06.04.2026

  • 129 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Макето":

    Те не са червеи , законите са написани за нас които нямаме връзки а не за тях и децата им...

    17:51 06.04.2026

  • 130 Роза

    2 0 Отговор
    Честно казано,пука ми само за това,дали ще се наложи БГ да участва във войната!Нито руснаците нито украинците ще се променят,нито техните началници!

    17:52 06.04.2026

  • 131 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "арбалета 🎯":

    Немецът опасен много е лукав,нейде крие Вундервафе-то на дяда си...

    17:54 06.04.2026

  • 132 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #121 от "Жуков":

    Хонебу-то помниш ли Воеводо,Врил в Берлин доведе знамето червено...

    17:57 06.04.2026

  • 133 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Отец Дионисий":

    Ама с буюрулду щеше да си днес,не с международно удостоверение за самоличност ...

    18:10 06.04.2026

  • 134 Неподписан

    0 1 Отговор
    Спрете да спирате интернета,ще продължа да пиша!

    18:10 06.04.2026

  • 135 Неподписан

    0 1 Отговор
    Спрете да изтривате,ще продължа да пиша! Продажни ченгели дансаджийски,с.е.р.е.м ви в устицата

    18:12 06.04.2026

  • 136 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Отец Дионисий":

    Какво е името ти българино,и твоето ли е гръцко каквото и прозвището...

    18:13 06.04.2026

  • 137 Дръжте ме да не падна:)

    1 0 Отговор
    Дойче Веле пак са се равихрили отчаяно, чрез държавни средства от данъкоплатците:
    "Но блестящият свят на пропагандните клипове за героичната армия са далеч от реалността, пише ZDF."
    "Нов документален филм на британската обществена медия БиБиСи също показва колко брутална е руската армия в действителност."

    И за какво са тия рекламни клипове за набиране на доброволци, щом според "уважаваната медия" в Русия мобилизират насила?
    Да не преписват случки от Украйна и да ги приписват на Русия чрез рускоговорящ бандер пожелал анонимност? Чисто британски номер.
    А после препратки за Сталин(грузинец) и СССР в който Украйна(Хрусчов) е основна част.

    20:37 06.04.2026

  • 138 Мъката на DW

    1 1 Отговор

    До коментар #126 от "в тази медия нищо никога не се":

    край няма!
    От отчаяние съвсем я подкараха през просото. За смях станаха!
    Да ги затваря Мерц, че файда от тях никаква. Само държавни разходи с обратен ефект

    20:46 06.04.2026

