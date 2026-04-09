Д-р Кирова пред ФАКТИ: СЗО класифицира солариума като канцерогенен фактор от категория 1

Солариумите продължават да се възприемат от мнозина като бърз и удобен начин за постигане на тен, особено преди важни събития. Зад тази на пръв поглед безобидна практика обаче се крият сериозни рискове за здравето, които често се подценяват. Според медицинските данни изкуственото UV-облъчване може да доведе до трайни увреждания на кожата и значително да увеличи риска от развитие на рак. Колко опасни всъщност са солариумите, защо младите хора са най-уязвими и съществува ли изобщо „безопасен тен“… Пред ФАКТИ говори д-р Анна Кирова, онкодерматолог в КОЦ – Пловдив.

- Д-р Кирова, защо според вас е грешно да се твърди, че солариумът е безопасна алтернатива на слънчевото излагане?

- За съжаление, проблемът продължава да съществува и той е комбинация между маркетингови послания, непълна информираност и желание за бързи резултати. Солариумът не е здравословна алтернатива. Дори само едно посещение може да увеличи риска от рак на кожата. Световната здравна организация класифицира солариума като канцерогенен фактор от категория 1 (наред с тютюнопушенето).



- Как точно изкуственото UV-облъчване от солариумите уврежда кожата на клетъчно ниво?

- Солариумите могат да излъчват до 12 пъти повече UV-А лъчи от слънцето. Това контролирано излагане често е много по-интензивно и вредно, причинява генетични увреждания на клетките, вследствие на проникване по-дълбоко в кожата и ускорява фотостареенето, уврежда колагена и еластина. Продължителното излагане на UV радиация може да доведе до увреждане на ДНК на кожните клетки, натрупване на мутации и развитие на предракови и ракови образувания.

- Данните показват, че дори няколко посещения годишно увеличават риска от рак. Подценяват ли младите хора тази опасност?

- Да, младите хора често подценяват рисковете, свързани със солариума, като основната причина е желанието за бърз и естетичен тен, особено преди събития (като абитуриентски балове), е по-силно от страха от заболяване. Вредите от UV-лъчението са кумулативни. Ракът на кожата или преждевременното стареене не се появяват веднага, което създава илюзия за безопасност. Ние – дерматолозите, използваме израза „Кожата помни“.



- Защо рискът от меланом е значително по-висок именно при хора под 30 години?

- Учени са анализирали много медицински проучвания, които категорично доказват, че хора под 30 години, редовно ползвали солариум, са със 75 % по-предразположени да развият меланом (най-агресивно протичащия рак на кожата).



- В много държави има строги ограничения или забрани за солариумите. Нужно ли е подобно законодателство и в България?

- Да, наистина в Бразилия и Австралия солариумите са абсолютно забранени, а в много европейски държави не се допускат лица под 18 години. В България контролът е почти нулев. Така че всеки може да влезе и да се пече колкото поиска, без никой да го предупреди за реалните рискове. Да, смятам, че трябва да се затегне контролът, особено за непълнолетни, или най-добре солариумите да се забранят напълно.



- Какви са най-честите кожни проблеми, които наблюдавате при пациенти, използвали солариуми?

- Освен онкологичния риск, редовното използване на солариум води и до редица дерматологични проблеми – преждевременно стареене на кожата, загуба на еластичност, бръчки, хиперпигментации и увреждане на малките кръвоносни съдове. Тези промени често се наблюдават при пациенти, които дълги години са използвали солариум.



- Как можем да разпознаем ранните признаци на кожен рак или предракови изменения?

- Внимателно да се наблюдават бенките за всякакви подозрителни промени: в размер, промяна в цвета и формата. Съществува така нареченото правило ABCDE:

A-(Asymetry) - асиметрия между двете половини на невуса (бенката)

B(Вorder) - неправилно очертани граници

C-(Color) - неравномерно оцветяване

D-(Diameter) - всяко увеличение на размера

E (Evolving) - променена или новопоявила се кожна лезия или невус

Ранното откриване на кожни изменения позволява своевременно лечение и значително подобрява прогнозата.



- Съществува ли изобщо „безопасен тен“, или това е изцяло подвеждащо понятие?

- Съществува митът за така наречения „безопасен тен“. Често се смята, че солариумът подготвя кожата за слънцето и предпазва от изгаряне. Медицинските данни не подкрепят тази теза.