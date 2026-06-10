Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Мнения »
"Спираме оръжието за Украйна": Спираме ли го наистина?
  Тема: Украйна

"Спираме оръжието за Украйна": Спираме ли го наистина?

10 Юни, 2026 21:01 1 354 63

  • оръжия-
  • надежда нейнски-
  • украйна-
  • българия-
  • тодор тагарев-
  • димитър стоянов

Безотговорни изказвания увреждат сериозно имиджа на България, предупреждава бившият служебен външен министър Надежда Нейнски

"Спираме оръжието за Украйна": Спираме ли го наистина? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Александър Детев

"Спираме оръжието за Украйна" - думите на военния министър Димитър Стоянов проехтяха в цяла Европа, като всички международни агенции ги препечатаха. Какво обаче означава тази закана?

Още новини от Украйна

На следващия ден премиерът Румен Радев се опита да внесе повече яснота: „Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази война. Отново призоваваме за търсене на дипломатическо решение."

Вместо яснота, обаче, това внесе още повече мъгла и съмнения относно геополитическата ориентация на страната.

„Нито бившият президент и вече премиер, нито бившият шеф на неговата канцелария и сегашен министър на отбраната са разбрали, че имат реална изпълнителна власт, а безотговорни изказвания нанасят сериозна щета върху имиджа на България", коментира пред ДВ бившият външен министър Надежда Нейнски.

Спираме ли наистина доставката на оръжие за Украйна?

Краткият отговор е „не." През последните години българският военнопромишлен комплекс работи на пълни обороти и е публична тайна, че изнася по-голямата част от продукцията си именно за Украйна - основно през посредници. Днес около 4% от БВП на България се формира от военната индустрия. „Те говорят за предоставянето на оръжие „с отпаднала необходимост" от складовете", уточнява бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев. „Това не се отнася за продажбите на оръжие."

И Нейнски, и Тагарев обаче подчертават, че една от целите на т.нар. изпразване на старите военни складове всъщност е модернизирането на оръжията и боеприпасите. Информацията за това, какви оръжия от български военни складове са били продадени на Украйна в последните години, е класифицирана, отговаря на въпрос на ДВ проф. Тагарев. „Но може да се съди, че към определен момент само чрез компенсации от наши съюзници, България е получила 350 милиона лева за такъв тип въоръжение, което е било извадено от складовете. Това дава ориентация за какво говорим, но повече данни няма как да споделя", допълва той.

По времето, когато Тагарев е министър, България започва да предоставя старото си съветско оръжие, за да се сдобие с модерно западно такова, но сега очевидно този механизъм ще бъде преустановен. „Чрез този механизъм българската армия и Министерство на отбраната получаваха допълнителни средства, които трябваше да бъдат реинвестирани в проекти за превъоръжаване на армията. Ние губим тази възможност", казва бившият министър на отбраната.

Какви "щети" е търпяла България досега?

Щом България получава милиарди от търговията с оръжия, а оръжейната индустрия расте и осигурява работни места на хиляди хора, какво има предвид Румен Радев под „социално-икономически щети"?

Нито проф. Тодор Тагарев, нито Надежда Нейнски имат отговор на този въпрос. „В Подбалкана сигурно не остана човек без работа. Заводите привличат работници и от други райони, заплатите се вдигат. 4% от БВП е много сериозно число", коментира проф. Тагарев.

„Помощта от България никога не е била безвъзмездна. 13-те пакета доставки са компенсирани от специален фонд на Европейския съюз (ЕС). Помощта за Украйна не намалява способността на българската армия, а я увеличава, защото заменяме старо оръжие срещу ново. Парите отиват в хазната и ако приемем техния „практичен подход", именно това води до подобряване на стандарта", допълва Нейнски.

В търсене на "дипломатическо решение"

Преди дни президентът на Украйна Володимир Зеленски изпрати писмо до Владимир Путин, в което го кани на директни преговори за прекратяване на войната. „Не виждам смисъл да се срещаме", отговори Путин.

От тази гледна точка, търсенето на дипломатическо решение с отслабването на подкрепата за нападнатата Украйна изглежда напълно недалновидно. „Премиерът Радев говори за реалистичен подход и търсене на дипломатическо решение. Надявам се да може да обясни пред колегите си в Европейския съвет своята позиция. Имаме писмо на президента Зеленски, който предлага директни преговори, но Русия отказва. Европа е готова за преговори, но Русия отново отказва. Президентът Путин и външният министър Лавров казват, че изходът от войната ще се реши на бойното поле", казва Нейнски.

„Мисля, че тези изказвания са основно за вътрешна употреба - за русофилския електорат на „Прогресивна България", за да се поддържа виждането, че не искаме да навредим на интересите на Русия", коментира проф. Тагарев. И премиерът Румен Радев, и военният министър Димитър Стоянов вече обявиха многократно, че България не смята да блокира европейските пакети в подкрепата на Украйна. Същото засега важи и за санкциите. „На практика ние сме част от тези решения, така че участваме в предоставянето на тази помощ", допълва военният експерт. Но също и предупреждава: „Премиерът Радев вече е бил похвален в една от руските телевизии за тази своя позиция. Това се приема като сигнал от нашите съюзници, че България вече няма активно да участва в тази европейска политика."

Надежда Нейнски вижда сериозна заплаха България просто да бъде заобикаляна занапред. „Сигналът, който се изпраща към партньорите, е: Не може да се разчита на нас", казва тя. „А тази война ще свърши и участието във възстановяването на Украйна ще бъде възможно само за държави, на които се има доверие."

В тази връзка тя припомня за споразумението за сътрудничество в областта на сигурността, която служебният кабинет на Андрей Гюров подписа в Киев. „То е прозорец към възможности за модернизацията на българската армия и възползването от най-модерните технологични разработки, които украинците по необходимост развиха в последните години. Най-големите държави с най-развитата военна индустрия, включително САЩ, имат подобно споразумение с Украйна", напомня бившата министърка и дипломатка. Сега тази възможност може да бъде пропусната.

А сигурността на българите в Украйна?

Когато става дума за сигурността на Украйна, не бива да се пропуска и сигурността на българското малцинство там, за което се смята, че наброява над 200 000 души. То също дава жертви в кървавия конфликт, който продължава четвърта година.

И докато и Виктор Орбан, и победилият го Петер Мадяр поставяха фокус върху унгарското малцинство в Украйна, българската позиция изглежда напълно вяла. Липсва и осъждане на съобщенията за забрана на изучаването на български език в окупираните от Русия територии.

„Невъзможността за водене на авторитетна политика е в ущърб на българските общности в чужбина", обобщава в тази връзка Надежда Нейнски. „Една авторитетна и уважавана държава създава възможности за постигане на добри условия и защита на интересите на българските общности в чужбина."


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!?

    32 17 Отговор
    Радев / Мистър Кеш - най-голямият Лицемер за всички времена...!!!?

    Коментиран от #59

    21:03 10.06.2026

  • 2 Гост

    23 13 Отговор
    Спираме го на приказки. Мр. КЕш мр КЕШ

    21:04 10.06.2026

  • 3 Подаряваме милиарди на Зеления

    21 13 Отговор
    после с тях той "купува" наше оръжие... Егати далаверата, а?!

    Коментиран от #13

    21:04 10.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сатана Z

    13 17 Отговор
    България не търгува с терористи като Зеленски.Точка.

    Коментиран от #7, #24

    21:04 10.06.2026

  • 6 Помак

    19 13 Отговор
    Бай после нещо хубаво,умно,разумно и стойностно да се случи в тази държава България . Трябваше ли да бъдат откраднати. 1 000 000 000 000 трилион евро от ЕС и САЩ за да се усетим че тоя нарко зависим ни ограбва

    21:05 10.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бургер със зеле

    12 7 Отговор
    Въпросът е да се изрази официална държаена позиция, а за черния пазар на оръжие в ЕС има други да се оправят. Приоритет е българската армия, а не разни зелени терористи и мародери.

    21:08 10.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сатана Z

    24 10 Отговор
    Ако се изруси изсъхналата като вряна скумрия Натка Нийски ще заприлича 1 към 1 на вещицата Урусула.

    21:09 10.06.2026

  • 11 име

    14 10 Отговор
    Как продаваме оръжие на Украйна. Те пари нямат, Украйна е на командно дишане от 4г. Ние теглим милиарди заеми за да ги дадем тези пари на "наши" фирми, които да произведат нещо за войната, а междувременно някои крадци си купуват с комисионната златни тоалетни чинии.

    21:09 10.06.2026

  • 12 Сатана Z

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Пише : "На майка ти в дупката"и на дъщеря ти в "ауспуха"

    21:10 10.06.2026

  • 13 име

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Подаряваме милиарди на Зеления":

    И отчитаме ръст в икономиката.

    21:10 10.06.2026

  • 14 Цървулите ще измрат

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    На ядрените глави знаеш ли какво пише? А можеш ли да четеш изобщо техническа литература или само демонстрираш простотия и селения?

    21:12 10.06.2026

  • 15 Иван Костов

    13 7 Отговор
    Коя беше тази Скочибра Нейнски ?

    Коментиран от #20

    21:12 10.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сатана Z

    10 7 Отговор
    България тегли милиарди евра кредити за да купува оръжие за Бандерстан от собствените си заводи.Единственото хубаво нещо е,че 80% от изнесените в 404 минохвъргачки от 85мм и 120мм са дефектни и са причинили значителни щети на Укро терористите от ВСУ

    Коментиран от #27

    21:16 10.06.2026

  • 18 Демократ

    13 14 Отговор
    Основна човешка ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.И да се чистят!!!

    Коментиран от #21, #30, #56

    21:16 10.06.2026

  • 19 Смърфиета

    11 1 Отговор
    Без да чета статията ще кажа, че не поемам отговорност за втората тъмпа пиарска прдня на властта след кошницата с грижа.

    21:17 10.06.2026

  • 20 Да,бе

    12 8 Отговор

    До коментар #15 от "Иван Костов":

    Преди сто години и викаха хубавото Наде,ама де акъл да разбере иронията.И,като млада си беше проста селска духалка,а старостта само усилва дефектите...Иначе краде,та дрънка.

    21:17 10.06.2026

  • 21 Смърфиета

    4 6 Отговор

    До коментар #18 от "Демократ":

    Демократите са изрути и трябва да бъдат хранени свинете в Скравена с тях.

    21:18 10.06.2026

  • 22 деди

    7 4 Отговор
    кво па и разбира изсъъналата слива на нейсенеиска от война? или на тагаринчо-магаринчо също! това, че са били некакви в държавната администрация не ги прави професионалисти, нали?

    21:20 10.06.2026

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 4 Отговор
    МРЪСНИЯ ЧОРАП СИ Е МРЪСНИК ОТ ВСЯКЪДЕ ..........,............ ФАКТ ! ......................... ШПИОНИНА И МРЪСНАТА ДУША СА МРЪСНИЦИ ДО ГРОБ ............,............ ФАКТ !

    Коментиран от #36

    21:25 10.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 хаха

    2 2 Отговор
    "Украйна не получава безплатна военна помощ от България, но участва във взаимноизгодно сътрудничество в областта на отбраната и очаква то да продължи."

    Байганьовците в потрес. ХАХАХА!

    21:30 10.06.2026

  • 26 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    .....................

    21:32 10.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тити

    6 11 Отговор
    Май Българите се ьстбудиха и разбраха че Радев е поредният боклук който си мисли че разиграва Европа като Орбан.

    Коментиран от #54

    21:38 10.06.2026

  • 29 Неграмотник

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Нека да пиша":

    Ами,к0пи си за теб розови!

    21:40 10.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хахахаха

    6 7 Отговор
    Копейки, защо е забранен българския език в окупираните територии? Кажете нацисти?

    21:45 10.06.2026

  • 32 Иван

    9 7 Отговор
    Украйна е терористична държава.Няма да подпимагаме на тероризма.Що се отнся до Путин,никога не е отказвал преговори,но при условие,че украинските сили се оттеглят от териториите,които владее Русия,вкл.Донбас.Зеленски отказва отстъпване на всякаква територия и продължава да воюва.Това е причината да не сключва мир.Няма да наливаме средства в каца без дъно.Зеленски трябва да бъде укротен.Никога няма да спечели тази война.

    Коментиран от #37, #38

    21:53 10.06.2026

  • 33 Българин

    8 5 Отговор
    Браво на Радев.Преди всичко българския национален интерес.А Европа е пред колапс,само заради тази война и вината е изцяло на Зеленски.

    21:54 10.06.2026

  • 34 Ами

    8 2 Отговор
    Кое не разбрахте?
    Спираме да даваме, но не спираме да продаваме.
    Окраина е достатъчно богата за да си купува.
    Всички правят пари от този конфликт,
    само баламите като нас дават даром.

    21:55 10.06.2026

  • 35 Мирчо

    8 3 Отговор
    И САЩ спряха пимощта за Украйна.За тях защо не пишете?! Ако иска Украйна оръжия,ги купува.Безвъзмездно няма.Като се наливат оръжия,войната се проточва.Украйна вече губи на бойното пиле.

    21:57 10.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ТИР

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Иван":

    Той зеления е една маша , играе си ролята без да му пука,след врвме ако извади късмет - една пластика и той по островите...

    21:58 10.06.2026

  • 38 Хахахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #32 от "Иван":

    Защо е забранен българския език в окупираните територии копей?

    22:02 10.06.2026

  • 39 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    7 2 Отговор
    Въпреки примитивната пропаганда на поръчковите сайтове, Украйна ще бъде победена и обезкостена.
    Тук става въпрос на някои български хитреци и далавераджии да си напълнят джоба преди края на Бандеростан.
    Аз лично съм се зарекъл, платил съм на някои хакери за подслушване на някои политически лидери и в най-скоро време ще пусна на цялата българска общественост какво говорят помежду си политиците от ПП-ДБ, а аз ви уверявам, че тяхното мнение за Украйна изобщо не се различава от мнението на средния българин, но те гледат схемите, чрез които може да заработят лесни пари на гърба на целия български народ.
    Не се връзвайте на разните мирчевци, атанасовци и кокорчовци - те едно говорят по медиите, но съвсем друго мислят. И още политиците от ПП-ДБ много добре знаят, че техните масови гласоподаватели имат психични проблеми.

    Коментиран от #42, #43, #44, #48

    22:05 10.06.2026

  • 40 де го чукаш, де се пука...

    2 2 Отговор
    "Спираме оръжието за Украйна"

    А в помощ на Русия колко войска ще изпратим, Иран вече няма големи възможности, а и си дадоха приноса доколкото са сметнали за необходимо. Северна Корея нещо и тя замлъкна. Не е ли вече време гласувалите за Радев да се докажат като поемат по неговия път?

    Коментиран от #41

    22:06 10.06.2026

  • 41 Нищо не ти се разбира

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "де го чукаш, де се пука...":

    Не пишете по сайтовете когато сте почерпени !

    22:08 10.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Смешник

    5 1 Отговор
    Защо давате трибуна на тия объркани хора Режима в Украйна е корумпиран и терористичен и не трябва да се подкрепя А и кой е Зеленски че ще поставя условия на Путин

    Коментиран от #46

    22:17 10.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Само питам

    6 2 Отговор
    От Атлантическия клуб и Тагаренко казват , че са "помагали" на украинския режим ?! В същотовреме ,Зеленски и хунтата му твърдят , че за всичко са си плащали ! ! ! Кеде тогава са парите за изпратените в украйна ракети С 300 , гаубици , БТРи , танкове ....? Евроатлантицте ит Атлантическия клуб какво ще отговорят ?

    Коментиран от #52

    22:20 10.06.2026

  • 48 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Отговори защо е забранен българския език в окупираните територии копей? Нали това пишехте, като опорка за Украйна? А то всъщност било в окупираните територии, че езика е забранен?

    22:22 10.06.2026

  • 49 1234

    4 1 Отговор
    На кого е най скъпата къща/палат в Бевърли Хилс...давам бонус Българин,има завод за оръжие и продава на Украйна,щатските медии го разкриха,в бг медиите нищо

    22:24 10.06.2026

  • 50 Ти да видиш

    2 4 Отговор
    На форума в Питер Путин заяви,че войната в момента е в паритет.Това е изказване на губещ.
    Зеленски му написа писмо.Писмо на победител!

    22:24 10.06.2026

  • 51 000

    4 4 Отговор
    Ерата на западната доминация приключи безвъзвратно. Нато практически умря. Ес е разделен поне на 4 групи страни. Китай се развива по икономическия модел на сащ и неминуемо ще се докара до състоянието на сащ след години. Русия е група олигарси, нищо повече. Бъдещето е локални техно затвори. Европа вече е на прага на това. Хаоса е тук.

    22:24 10.06.2026

  • 52 Ганчев

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Само питам":

    Питай Нинова.

    22:25 10.06.2026

  • 53 Смешник

    2 3 Отговор
    В руските медии нищо не се казва за спирането на военната помощ за Украйна Значи всичко е пункта мара

    Коментиран от #58

    22:26 10.06.2026

  • 54 Европа

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тити":

    ЕС ни разиграва нас. Много сме малки и жалки за да я разиграваме ние. Ние само се мазним и демонстрираме лоялност, нямаме право да мърдаме самостоятелно.

    22:27 10.06.2026

  • 55 Анджо

    3 4 Отговор
    Кеша ще ви оправи русофили безмозъчни.

    22:33 10.06.2026

  • 56 Това не е демокрация.

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Демократ":

    "Основна човешка ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.И да се чистят!!!"
    Това е фашизъм.Който го е писал това демонстрира хитлеристки подход, съчетан с нисък интелект и очевиден дебилизъм.

    22:35 10.06.2026

  • 57 Фактолог

    5 2 Отговор
    Българското оръжие, което се подари на украинските нацисти се препродава на други терористи по Африка и Азия ( Судан, Сомаленд, Либия, Джибути, Сирия, Ирак) и част от парите се връщат в нашите мутренски и педофилски групировки и се влагат в незаконно строителство на комплекси, където парите се крият най-лесно, а помагачите си получават съответните апартаменти.
    Изнесоха се ( разбирайте подариха се срещу тлъсти комисионни) десетки танкове Т-72, Т-55 , стотици Гаубици Гвоздика, стотици гаубици д-20 и д-30, стотици МТЛБ, стотици бронетранспортьори, стотици системи за залпов огън Град, десетки тактически ракети Точка, от ПВО системите - С-125, С-200, С-300, системи Стрела, отделно хиликотери Ми-24, Ми-8, самолети Су-25, Миг-29....и куп други стрелкови оръжия и гранатомети, милиони патрони и снаряди за гаубици и ракети за Град и още много други!

    Оръжия за няколко милиарда!!!

    Перфектна мафиотска и престъпна схема,.....но има един нюанс! Появи се Радев!

    22:38 10.06.2026

  • 58 Павел

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Смешник":

    Напротив, от няколко дни в много руски медии се пише активно за това и се адмирира и подкрепя от руснаците, също така се хвали президентът Радев, който имал тази позиция още от началото на военната операция, но чак сега имал реална власт ,за да стопира процесите.

    22:41 10.06.2026

  • 59 Ти на свин я та лакей ли си

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "!!!?":

    Или си на петроханците?!!

    22:42 10.06.2026

  • 60 Емил

    4 0 Отговор
    Много е важно да се печели от смърт така мислят Тагаревци ( украински агенти в България), Неински-Михайлови извадени от нафталина.
    Това са ценностите които усвоихме през 36 години боксуване и връщане назад като икономика , като държава и като народ!!!

    22:43 10.06.2026

  • 61 Попето

    3 0 Отговор
    Дойче веле умира да критикува кабинета на Радев, но мед му капе от устата щом става дума за Украйна! Бългрия е бедна и е време да се спре с всякакви помощи за украинските войнолюбци. От тези помощи те се позлатиха буквално.

    22:45 10.06.2026

  • 62 Артилерист

    2 1 Отговор
    Когато ми цитират Нейнски ставам много подозрителен. Военният министър Стоянов е много прав, защото даването на пари и оръжия за Украйна става безпредметно предвид голямото превъзходство на Русия в жива сила и всички видове оръжия. Русия има в момента 770 000 войници, а Украйна 530 000. Руските войски нарастват с по 25000 на месец, а украинските намаляват с толкова. Сметките показват, че към февруари 2027г Руските войски ще станат 2 пъти повече, а към юли 27-ма-три пъти. Това означава, че колкото и да се напъва коалицията на запада да дава оръжия на Украйна то тя няма да има хора които да го използват. На следващо място Русия произвежда 1,3милиона дрона на месец. Тя не прави терористични атаки с тях, а ги съсредоточава по направления за настъпление и осигурява КОРИДОРИ на своите щурмоваци. Както е в случая с Константиновка, където руските войски много бързо я обкръжават. Руснаците сега напредват по километър на ден, но когато съотношението в пехота стане двойно за тях, темпа се предполага да нарасне на 5км. И последно засега, въпреки прехвалените атаки с дронове на украинците по енергийни обекти на Русия тя е увеличила износа на петрол до най-високи нива към момента...

    22:48 10.06.2026

  • 63 Натовски генерал на конци

    2 0 Отговор
    Няма да даряваме безвъзмездно оръжия и боеприпаси на Украйна защото армейските складове са празни.Така каза мин. Стоянов.
    Това е обективна реалност, не политическо решение. Но!! Теглим нов 4 милиарда заем, за КОГО??
    Ами са да не спира военната помощ. Спираме износа само от складовете на армията, но реално не продаваме, а продаваме на украинците оръжия и боеприпаси. Това е военна помощ.
    При положение, че схемата е следната:
    Ние им даваме кредит да купуват оръжие, който те нямат намерение да връщат. Защото условието за връщане е репарации от Русия. Да, ама друг път. И ние сме гаранти по кредита.
    Излиза, че им плащаме да купуват и после връщаме непогасяем кредит. Яко, а?

    т.е. България вече няма оръжия и боеприпаси в армейските складове, които да предоставя безвъзмездно на Украйна, но ще търгува с произведени оръжия и боеприпаси ,Ние им даваме кредит да купуват оръжие, който те нямат намерение да връщат. Защото условието за връщане е репарации от Русия. Да, ама друг път. И ние сме гаранти по кредита.

    Схващате ли колко смотана и жалка колония сме!?

    22:59 10.06.2026