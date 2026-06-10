"Спираме оръжието за Украйна": Спираме ли го наистина?

Автор: Александър Детев
"Спираме оръжието за Украйна" - думите на военния министър Димитър Стоянов проехтяха в цяла Европа, като всички международни агенции ги препечатаха. Какво обаче означава тази закана?
На следващия ден премиерът Румен Радев се опита да внесе повече яснота: „Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази война. Отново призоваваме за търсене на дипломатическо решение."
Вместо яснота, обаче, това внесе още повече мъгла и съмнения относно геополитическата ориентация на страната.
„Нито бившият президент и вече премиер, нито бившият шеф на неговата канцелария и сегашен министър на отбраната са разбрали, че имат реална изпълнителна власт, а безотговорни изказвания нанасят сериозна щета върху имиджа на България", коментира пред ДВ бившият външен министър Надежда Нейнски.
Спираме ли наистина доставката на оръжие за Украйна?
Краткият отговор е „не." През последните години българският военнопромишлен комплекс работи на пълни обороти и е публична тайна, че изнася по-голямата част от продукцията си именно за Украйна - основно през посредници. Днес около 4% от БВП на България се формира от военната индустрия. „Те говорят за предоставянето на оръжие „с отпаднала необходимост" от складовете", уточнява бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев. „Това не се отнася за продажбите на оръжие."
И Нейнски, и Тагарев обаче подчертават, че една от целите на т.нар. изпразване на старите военни складове всъщност е модернизирането на оръжията и боеприпасите. Информацията за това, какви оръжия от български военни складове са били продадени на Украйна в последните години, е класифицирана, отговаря на въпрос на ДВ проф. Тагарев. „Но може да се съди, че към определен момент само чрез компенсации от наши съюзници, България е получила 350 милиона лева за такъв тип въоръжение, което е било извадено от складовете. Това дава ориентация за какво говорим, но повече данни няма как да споделя", допълва той.
По времето, когато Тагарев е министър, България започва да предоставя старото си съветско оръжие, за да се сдобие с модерно западно такова, но сега очевидно този механизъм ще бъде преустановен. „Чрез този механизъм българската армия и Министерство на отбраната получаваха допълнителни средства, които трябваше да бъдат реинвестирани в проекти за превъоръжаване на армията. Ние губим тази възможност", казва бившият министър на отбраната.
Какви "щети" е търпяла България досега?
Щом България получава милиарди от търговията с оръжия, а оръжейната индустрия расте и осигурява работни места на хиляди хора, какво има предвид Румен Радев под „социално-икономически щети"?
Нито проф. Тодор Тагарев, нито Надежда Нейнски имат отговор на този въпрос. „В Подбалкана сигурно не остана човек без работа. Заводите привличат работници и от други райони, заплатите се вдигат. 4% от БВП е много сериозно число", коментира проф. Тагарев.
„Помощта от България никога не е била безвъзмездна. 13-те пакета доставки са компенсирани от специален фонд на Европейския съюз (ЕС). Помощта за Украйна не намалява способността на българската армия, а я увеличава, защото заменяме старо оръжие срещу ново. Парите отиват в хазната и ако приемем техния „практичен подход", именно това води до подобряване на стандарта", допълва Нейнски.
В търсене на "дипломатическо решение"
Преди дни президентът на Украйна Володимир Зеленски изпрати писмо до Владимир Путин, в което го кани на директни преговори за прекратяване на войната. „Не виждам смисъл да се срещаме", отговори Путин.
От тази гледна точка, търсенето на дипломатическо решение с отслабването на подкрепата за нападнатата Украйна изглежда напълно недалновидно. „Премиерът Радев говори за реалистичен подход и търсене на дипломатическо решение. Надявам се да може да обясни пред колегите си в Европейския съвет своята позиция. Имаме писмо на президента Зеленски, който предлага директни преговори, но Русия отказва. Европа е готова за преговори, но Русия отново отказва. Президентът Путин и външният министър Лавров казват, че изходът от войната ще се реши на бойното поле", казва Нейнски.
„Мисля, че тези изказвания са основно за вътрешна употреба - за русофилския електорат на „Прогресивна България", за да се поддържа виждането, че не искаме да навредим на интересите на Русия", коментира проф. Тагарев. И премиерът Румен Радев, и военният министър Димитър Стоянов вече обявиха многократно, че България не смята да блокира европейските пакети в подкрепата на Украйна. Същото засега важи и за санкциите. „На практика ние сме част от тези решения, така че участваме в предоставянето на тази помощ", допълва военният експерт. Но също и предупреждава: „Премиерът Радев вече е бил похвален в една от руските телевизии за тази своя позиция. Това се приема като сигнал от нашите съюзници, че България вече няма активно да участва в тази европейска политика."
Надежда Нейнски вижда сериозна заплаха България просто да бъде заобикаляна занапред. „Сигналът, който се изпраща към партньорите, е: Не може да се разчита на нас", казва тя. „А тази война ще свърши и участието във възстановяването на Украйна ще бъде възможно само за държави, на които се има доверие."
В тази връзка тя припомня за споразумението за сътрудничество в областта на сигурността, която служебният кабинет на Андрей Гюров подписа в Киев. „То е прозорец към възможности за модернизацията на българската армия и възползването от най-модерните технологични разработки, които украинците по необходимост развиха в последните години. Най-големите държави с най-развитата военна индустрия, включително САЩ, имат подобно споразумение с Украйна", напомня бившата министърка и дипломатка. Сега тази възможност може да бъде пропусната.
А сигурността на българите в Украйна?
Когато става дума за сигурността на Украйна, не бива да се пропуска и сигурността на българското малцинство там, за което се смята, че наброява над 200 000 души. То също дава жертви в кървавия конфликт, който продължава четвърта година.
И докато и Виктор Орбан, и победилият го Петер Мадяр поставяха фокус върху унгарското малцинство в Украйна, българската позиция изглежда напълно вяла. Липсва и осъждане на съобщенията за забрана на изучаването на български език в окупираните от Русия територии.
„Невъзможността за водене на авторитетна политика е в ущърб на българските общности в чужбина", обобщава в тази връзка Надежда Нейнски. „Една авторитетна и уважавана държава създава възможности за постигане на добри условия и защита на интересите на българските общности в чужбина."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 !!!?
Коментиран от #59
21:03 10.06.2026
2 Гост
21:04 10.06.2026
3 Подаряваме милиарди на Зеления
Коментиран от #13
21:04 10.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сатана Z
Коментиран от #7, #24
21:04 10.06.2026
6 Помак
21:05 10.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бургер със зеле
21:08 10.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сатана Z
21:09 10.06.2026
11 име
21:09 10.06.2026
12 Сатана Z
До коментар #7 от "Някой":Пише : "На майка ти в дупката"и на дъщеря ти в "ауспуха"
21:10 10.06.2026
13 име
До коментар #3 от "Подаряваме милиарди на Зеления":И отчитаме ръст в икономиката.
21:10 10.06.2026
14 Цървулите ще измрат
До коментар #7 от "Някой":На ядрените глави знаеш ли какво пише? А можеш ли да четеш изобщо техническа литература или само демонстрираш простотия и селения?
21:12 10.06.2026
15 Иван Костов
Коментиран от #20
21:12 10.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сатана Z
Коментиран от #27
21:16 10.06.2026
18 Демократ
Коментиран от #21, #30, #56
21:16 10.06.2026
19 Смърфиета
21:17 10.06.2026
20 Да,бе
До коментар #15 от "Иван Костов":Преди сто години и викаха хубавото Наде,ама де акъл да разбере иронията.И,като млада си беше проста селска духалка,а старостта само усилва дефектите...Иначе краде,та дрънка.
21:17 10.06.2026
21 Смърфиета
До коментар #18 от "Демократ":Демократите са изрути и трябва да бъдат хранени свинете в Скравена с тях.
21:18 10.06.2026
22 деди
21:20 10.06.2026
23 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #36
21:25 10.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 хаха
Байганьовците в потрес. ХАХАХА!
21:30 10.06.2026
26 ЕДГАР КЕЙСИ
21:32 10.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тити
Коментиран от #54
21:38 10.06.2026
29 Неграмотник
До коментар #27 от "Нека да пиша":Ами,к0пи си за теб розови!
21:40 10.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хахахаха
21:45 10.06.2026
32 Иван
Коментиран от #37, #38
21:53 10.06.2026
33 Българин
21:54 10.06.2026
34 Ами
Спираме да даваме, но не спираме да продаваме.
Окраина е достатъчно богата за да си купува.
Всички правят пари от този конфликт,
само баламите като нас дават даром.
21:55 10.06.2026
35 Мирчо
21:57 10.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ТИР
До коментар #32 от "Иван":Той зеления е една маша , играе си ролята без да му пука,след врвме ако извади късмет - една пластика и той по островите...
21:58 10.06.2026
38 Хахахаха
До коментар #32 от "Иван":Защо е забранен българския език в окупираните територии копей?
22:02 10.06.2026
39 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Тук става въпрос на някои български хитреци и далавераджии да си напълнят джоба преди края на Бандеростан.
Аз лично съм се зарекъл, платил съм на някои хакери за подслушване на някои политически лидери и в най-скоро време ще пусна на цялата българска общественост какво говорят помежду си политиците от ПП-ДБ, а аз ви уверявам, че тяхното мнение за Украйна изобщо не се различава от мнението на средния българин, но те гледат схемите, чрез които може да заработят лесни пари на гърба на целия български народ.
Не се връзвайте на разните мирчевци, атанасовци и кокорчовци - те едно говорят по медиите, но съвсем друго мислят. И още политиците от ПП-ДБ много добре знаят, че техните масови гласоподаватели имат психични проблеми.
Коментиран от #42, #43, #44, #48
22:05 10.06.2026
40 де го чукаш, де се пука...
А в помощ на Русия колко войска ще изпратим, Иран вече няма големи възможности, а и си дадоха приноса доколкото са сметнали за необходимо. Северна Корея нещо и тя замлъкна. Не е ли вече време гласувалите за Радев да се докажат като поемат по неговия път?
Коментиран от #41
22:06 10.06.2026
41 Нищо не ти се разбира
До коментар #40 от "де го чукаш, де се пука...":Не пишете по сайтовете когато сте почерпени !
22:08 10.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Смешник
Коментиран от #46
22:17 10.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Само питам
Коментиран от #52
22:20 10.06.2026
48 Хахахаха
До коментар #39 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Отговори защо е забранен българския език в окупираните територии копей? Нали това пишехте, като опорка за Украйна? А то всъщност било в окупираните територии, че езика е забранен?
22:22 10.06.2026
49 1234
22:24 10.06.2026
50 Ти да видиш
Зеленски му написа писмо.Писмо на победител!
22:24 10.06.2026
51 000
22:24 10.06.2026
52 Ганчев
До коментар #47 от "Само питам":Питай Нинова.
22:25 10.06.2026
53 Смешник
Коментиран от #58
22:26 10.06.2026
54 Европа
До коментар #28 от "Тити":ЕС ни разиграва нас. Много сме малки и жалки за да я разиграваме ние. Ние само се мазним и демонстрираме лоялност, нямаме право да мърдаме самостоятелно.
22:27 10.06.2026
55 Анджо
22:33 10.06.2026
56 Това не е демокрация.
До коментар #18 от "Демократ":"Основна човешка ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.И да се чистят!!!"
Това е фашизъм.Който го е писал това демонстрира хитлеристки подход, съчетан с нисък интелект и очевиден дебилизъм.
22:35 10.06.2026
57 Фактолог
Изнесоха се ( разбирайте подариха се срещу тлъсти комисионни) десетки танкове Т-72, Т-55 , стотици Гаубици Гвоздика, стотици гаубици д-20 и д-30, стотици МТЛБ, стотици бронетранспортьори, стотици системи за залпов огън Град, десетки тактически ракети Точка, от ПВО системите - С-125, С-200, С-300, системи Стрела, отделно хиликотери Ми-24, Ми-8, самолети Су-25, Миг-29....и куп други стрелкови оръжия и гранатомети, милиони патрони и снаряди за гаубици и ракети за Град и още много други!
Оръжия за няколко милиарда!!!
Перфектна мафиотска и престъпна схема,.....но има един нюанс! Появи се Радев!
22:38 10.06.2026
58 Павел
До коментар #53 от "Смешник":Напротив, от няколко дни в много руски медии се пише активно за това и се адмирира и подкрепя от руснаците, също така се хвали президентът Радев, който имал тази позиция още от началото на военната операция, но чак сега имал реална власт ,за да стопира процесите.
22:41 10.06.2026
59 Ти на свин я та лакей ли си
До коментар #1 от "!!!?":Или си на петроханците?!!
22:42 10.06.2026
60 Емил
Това са ценностите които усвоихме през 36 години боксуване и връщане назад като икономика , като държава и като народ!!!
22:43 10.06.2026
61 Попето
22:45 10.06.2026
62 Артилерист
22:48 10.06.2026
63 Натовски генерал на конци
Това е обективна реалност, не политическо решение. Но!! Теглим нов 4 милиарда заем, за КОГО??
Ами са да не спира военната помощ. Спираме износа само от складовете на армията, но реално не продаваме, а продаваме на украинците оръжия и боеприпаси. Това е военна помощ.
При положение, че схемата е следната:
Ние им даваме кредит да купуват оръжие, който те нямат намерение да връщат. Защото условието за връщане е репарации от Русия. Да, ама друг път. И ние сме гаранти по кредита.
Излиза, че им плащаме да купуват и после връщаме непогасяем кредит. Яко, а?
т.е. България вече няма оръжия и боеприпаси в армейските складове, които да предоставя безвъзмездно на Украйна, но ще търгува с произведени оръжия и боеприпаси ,Ние им даваме кредит да купуват оръжие, който те нямат намерение да връщат. Защото условието за връщане е репарации от Русия. Да, ама друг път. И ние сме гаранти по кредита.
Схващате ли колко смотана и жалка колония сме!?
22:59 10.06.2026