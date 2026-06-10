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Как цял свят се учи от опита на украинците
  Тема: Украйна

Как цял свят се учи от опита на украинците

10 Юни, 2026 19:00 797 48

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • нато-
  • олександър сирски

Това е невероятен успех за държава, която доскоро молеше съюзниците си за военна подкрепа - сега Украйна продава не само оръжията си, но и предава експертизата си другаде по света

Как цял свят се учи от опита на украинците - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Във войната с Русия украинците развиват с невероятна скорост иновации в областта на дроновете и бойните технологии, базирани на изкуствен интелект. Украйна превърна експертизата си в продукт за глобален износ.

Наскоро Украйна създаде онлайн портал, в който предостави на съюзнически страни и компании за отбрана достъп до два милиона часа кадри от дронове, използвани във войната с Русия - това се равнява на 228 години. Всеки ден към тази база данни се добавят нови пет терабайта материал. Никоя друга страна не е правила подобно нещо досега.

Мотивацията на украинците е следната: те споделят данните със съюзниците си и така им помагат да разработват автономни оръжия, а в замяна получават по-бързи и по-интелигентни инструменти с изкуствен интелект, които да използват на фронтовата линия. Но порталът с огромното количество данни е само върхът на айсберга. Под него се крият четири години усилия на бойното поле и извън него, които превръщат експертизата на Украйна в продукт за глобален износ.

Преди в Украйна имаше 7 производители на дронове. Днес са 500.

Част от нея е и разработеният от украински стартъп нов софтуер на име KordycepsOS. Той е кръстен на зомби вируса от видеоиграта, адаптирана в успешен сериал The Last of Us. Този украински кордицепс е малка черна кутия, която се закача на дроновете и позволява на инженерите да променят функционалностите му дистанционно. Най-голямата иновация е, че всичко нужно вече се събира в една кутия - преди за всяка различна функционалност са били нужни отделни, а това е трудно за постигане поради размера на дроновете.

Олександр Бакмах, който е създателят на тази иновация, казва, че е стигнал до нея от необходимост. "В началото на войната използвахме FPV (first person View) дронове, за да насочваме удари. Тази технология обаче има и недостатъци - например това, че при нея е нужна непрекъсната връзка между оператора на дрона и самия дрон", обяснява Бакмах. Това е проблем, защото руската армия блокира сигнала с радиовълни. А загубиш ли връзката, дроновете падат.

В началото на пълномащабната инвазия Украйна не можеше да си позволи да губи дронове - производителите в страната са били едва седем. Днес са над 500. Повечето от тях са стартъпи. Една от важните такива компании - BRAVE1, свързва стартъпите, частите на фронта и правителството. Изпълнителният директор на компанията Андрий Христенюк казва, че за Украйна е ясно, че не може да се съревновава с Русия по отношение на ресурси. Затова е нужен асиметричен подход. "Трябва да се даде свобода на украинските компании, а после те ще изникнат като гъби след дъжд." Ролята на войниците на фронта е много важна - те не просто употребяват продуктите на тези компании. Те им дават ясни индикации за това кое функционира и кое не, както и какво им е нужно в бъдеще.

На фронта дроновете с имплементиран изкуствен интелект са много популярни. "С обикновен дрон пилотът може да пропусне целта, но с този компютърът поема. Минава сам през зоните, в които сигналът е блокиран и не пада, а когато е от другата страна, пилотът си връща контрола", обяснява войник с кодово име "Монтеро".

Изкуственият интелект се използва и за други цели - друга компания разработва софтуер, който анализира снимки и видеа от охранителни камери, за да посочва самостоятелно целите - това спестява часове работа. Разработчиците обясняват, че решението за извършване на удар все пак се взема от човек, но машината посочва възможните цели. "Има голяма разлика между това да използваш изкуствен интелект, за да получиш препоръка и да го използваш, за да извършваш удари самостоятелно", обяснява Данило Цвок - изпълнителен директор на компанията А1.

В Украйна ИИ не решава сам. Последната дума има човекът.

Украинската армия настоява, че операторите на дронове в армията им не оставят изкуственият интелект сам да решава какво да удари. Вече има доказателства, че другаде не е така - например в Газа. Правозащитни организации и ООН изразиха притеснения от разкритията, че Израел е използвал изкуствен интелект за поразяване на цели в ивицата Газа. Сега международните организации се опитват да наложат регулации за използването на изкуствен интелект във война.

Украйна от години предупреждава света, че трябва да се готви да води война най-вече с дронове, задвижвани от изкуствен интелект. Когато започна войната в Иран в края на февруари тази година, страните от Персийския залив се оказаха точно в тази ситуация - нападнати от същите дронове "Шахед", с които Русия обстрелва Украйна от 2022. Президентът на Украйна Володимир Зеленски изпрати специалисти в Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар, за да споделят опита си. Външният министър на Украйна пък започна да води преговори за продажбата на украинските иновативни дронове-прехващачи.

Това е невероятен успех за държава, която доскоро молеше съюзниците си за военна подкрепа - сега Украйна продава не само оръжията си, но и предава експертизата си другаде по света.

През април Германия стана първата държава, която официално сключи споразумение за използване на огромната база данни на Украйна с кадри от дронове на фронта. Очаква се и други държави да последват. "Това е състезание за разработка на оръжия. Ако някоя държава не участва, то тя изостава и е в опасност", казва един от украинските разработчици.

Според Андрий Христенюк изкуственият интелект може да се превърне в еквивалент на ядрено оръжие. "Но нашата цел трябва да е да разработваме изкуствен интелект на ниво, което да ни позволи да възпираме нови войни", казва той.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    33 13 Отговор
    Украйна няма ток. Какви иновации, какъв изкуствен интелект?

    Коментиран от #14, #35

    19:02 10.06.2026

  • 2 Левски

    35 9 Отговор
    "Факти", биете тъпомера. Стига сте писали вицове.

    Коментиран от #4, #36

    19:03 10.06.2026

  • 3 Сила

    12 22 Отговор
    Добре ,че малкото ботоксово човеченце нападна Украйна та всички да разберат какви нещастни средновековни крепостни диваци са азиатските неможачи ...

    Коментиран от #30

    19:05 10.06.2026

  • 4 Клети, нещастни копейки 🤪

    10 21 Отговор

    До коментар #2 от "Левски":

    Някой те кара насила ли да четеш ?!

    19:05 10.06.2026

  • 5 Мишел

    21 8 Отговор
    Ще се учи, докато украинците изчезнат. Дали светът ще се поучи от това?

    19:07 10.06.2026

  • 6 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    10 23 Отговор
    Цялото величие на Руската империя и СССР се е дължало на украинци, литовци, естонци, латвийци. Московията винаги е била и ще бъде един смърдящ КЕН eф, населен с примитивни opки !!!

    19:08 10.06.2026

  • 7 БАРС

    23 5 Отговор
    УКРО ДОЙЧЕ ПРОПАГАНДА НЯМА КРАЙ.КАЕВО ДА СЕ УЧИ ОТ УКРИТЕ ОСВЕНН КАК СЕ ДАВА ЗЕМЯ КАК С БОЙ СЕ ПРАЩАТМЪЖЕТЕ ДА СЕ БИЯТ ,КАК ДА СЕ БЧГА ОТ МОБИЛИЗАЦИЯ И КАК СЕ ДЕЗЕРТИРА.4АК СЕ ПРОДАВА НАРКОТА НА ФРОНТА,КАК СЕ СТРЕЛЯ ПО МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ И КАК ГО ДЪРЖАТ КАТО ЗАЛОЖНИЦИ,КАК СЕ БОМБАНДИРАТ СПЯЩИ СТУДЕНТИ И Т Н.

    19:08 10.06.2026

  • 8 Никой

    6 18 Отговор
    Путин взе да говори за паритет на бойното поле . Гледайте малко повече изказванията му и ще разберете ,че Русия вече е загазила с " СВО ".

    Коментиран от #13

    19:11 10.06.2026

  • 9 Факти

    10 6 Отговор
    Как цял свят се учи да не бере ядове от опита на украинците

    19:11 10.06.2026

  • 10 1111

    20 3 Отговор
    Мдааа, бе, учат се от опита на кухоглавите укри как да си затрият трайно народите...

    19:12 10.06.2026

  • 11 хаха

    5 5 Отговор
    Без байганьовците обаче. Понеже они са тъпи като пънове.

    19:12 10.06.2026

  • 12 Добри новини

    8 20 Отговор
    Z-пропагандистите са силно разстроени от днешния удар на украинските ракети "Фламинго" по руския военен завод в Чебоксари. 😬
    Шойгу, Герасимов, где ПВО?! 🤪
    Украйна унищожи инфраструктурата на Мариуполското пристанище - окупаторите загубиха възможността да го използват. Видео
    Украйна проведе успешни изпитания на свой евтин аналог на ракетите Patriot.
    ВСУ са ударили моста близо до Геническ, който руските нашественици използваха като алтернативен маршрут към окупирания Крим.
    В резултат на това в окупираната част на Херсонска област движението е блокирано от моста между Геническ и Арабатската стрелка.
    Ракети "Фламинго" поразиха военен завод, а дронове удариха по рафинерия. Видео

    19:13 10.06.2026

  • 13 1111

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Никой":

    Неграмотник взел да ръси акъл - няма и да ти казвам за какво...

    19:14 10.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хм...

    20 4 Отговор
    Миналия месец депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението в у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители. През 2022 е имала 41млн. В момента има 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, някъде около 5млн човека.

    Наистина цял свят трябва да се поучи от опита на у краинците.

    Коментиран от #21

    19:15 10.06.2026

  • 16 а ние превеждаме им пари по 90 милиарда

    15 5 Отговор
    незнам какво продава окрайната ама ас защо трябва да им превеждам по една заплата всеки месец?

    тагаренко щото така нареди

    всеки е длъжен да им превежда по една заплата всеки месец а те продавали ?

    ало тагаренко и киретоТЪПАНАРА така каза нека да не забравяме

    Коментиран от #17, #24

    19:16 10.06.2026

  • 17 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    7 13 Отговор

    До коментар #16 от "а ние превеждаме им пари по 90 милиарда":

    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    Коментиран от #28

    19:17 10.06.2026

  • 18 Шушумиги

    15 4 Отговор
    Що пишете ала бализми бе?Цяла Европа,и половина свят помагат на наглите урки.Безсрамие.

    19:17 10.06.2026

  • 19 оня с коня

    17 2 Отговор
    като видиш че статията е на вкиснатото зеле и се сещаш че е яка провокация и промиване на мозъци

    украйна продавала? какво продава не знам ама знам че мине , не мине месец и европа превежда по няколко милиарда пари за тоя къде духа

    та какво продава не знам но знам че са на изкуственно дишане укрите и бандерите и че русия сам сама ги млати яко

    19:18 10.06.2026

  • 20 Констатация

    2 10 Отговор
    ДругарЕ, не украинците са силни, а деденцето ви Путин (Ботоксчето) и неговите пишман, силно корумпирани и некомпетентни "генерали с лампази" са неимоверно некадърни и слаби!!! Туй е истината!!! Четете и се дивете... - "Дочь, Замминистра обороны России Алексей Криворучко, гражданока США, а у него самого нашлась квартира в Америке стоимостью в несколько миллионов долларов." -))))))))))))))))))

    19:18 10.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 АБВ

    16 2 Отговор
    Какви глупости са сътворили Дойче веле. Възможно най-глупавата пропаганда възхваляваща технологичните постижения на украинците.
    Всичко, ползвано от украинците, се ползва и от руснаците, и обратно. Технологично са на едно и също ниво. Разлика никаква. Руснаците имаха известно предимство при въвеждане управлението на дронове с оптични влакна. Но този период отмина. Всеки се учи от противника.
    Гьобелс се върти в гроба от примитивната пропаганда на неговите наследници.

    19:19 10.06.2026

  • 23 а месо за фронта откъде ще търсим?

    10 0 Отговор
    минавам да питам има ли останало месо във осраайна? че какво продават не ми е ясно ама да вземат да внасят малко месо за фронта

    19:19 10.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 голямо постижение със кравешки сателити

    6 1 Отговор
    това че ползват краварските сателити и това ли е голямо постижение окраинско?

    ама той путин скоро време ще вземе да сваля и сателитчетата

    19:20 10.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ГовориАвстрия

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "хаха":

    Безмозъчните само това ли могат,да обиждат?Абе мунчо,статиите се коментират,а не коментиращите.Всеки има право да изкаже мнението си.Ама едната клетка не вдева,нали?Трудно ти е да го разбереш,сигурен съм.

    19:21 10.06.2026

  • 28 спукаха ги от бой , продавали били ха ха

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑":

    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    19:22 10.06.2026

  • 29 Да,бе

    8 0 Отговор
    За туй ги изритаха от персийският залив големите "специалисти"...Щяха да свалят ирански дронове.Укрофилството е белег за тотална липса на интелект...

    19:23 10.06.2026

  • 30 Според теб цяла Европа разбра

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    как руската армия може да напредва към полската граница. Всичко останало което пишеш и говориш са измислици и приказки за розови понита които са яхат едно друго в трето половите тоалетни Брюксел.

    Коментиран от #38

    19:23 10.06.2026

  • 31 Айляк

    8 1 Отговор
    Поредният пасквил на дойче зеле, който даже и за пропаганда не става.
    Никой и нищо не се учи от опита на украинците, освен на просия.
    Да, ама повечето хора в Европа не сме джипсита, та да се учим да просим.

    Какво е общото между Русия, Полша, Унгария,
    Словакия, Молдова и Румъния?
    Съседи на Украйна.
    Друго общо?
    Всичките тези съседи имат свои територии в Украйна.
    Та, поглеждайки леко 5-10 години напред, каква е перспективата за мирна и демократична Украйна?
    Никаква. Абсолютно никаква.
    Защото Украйна е изкуствено създадена държава.
    Държава, която занапред все ще има проблеми с някои от съседите си,, а може и с всички.
    Е, какъв опит да учим от украинците?
    На просия, а може би и на тероризъм?

    Коментиран от #33, #45

    19:25 10.06.2026

  • 32 Реалност

    1 6 Отговор
    Да информирам премиера-президент Радев и министър Стоянов, че Украйна вече е в съвсем друга орбита от България на значимост по отношение на европейската сигурност.
    На практика тя се превръща в един от най-конкурентоспособните производители на въоръжение в Европа, в ключов фактор на сигурността, без нея в Европа няма сигурност. Делът на собственото производство в задоволяването на нуждите на украинската армия непрекъснато расте, а натрупаният боен опит ускорява технологичното развитие със скорост, която трудно може да бъде достигната от мирновременните отбранителни индустрии.

    Затова въпросът отдавна не е само дали България ще предоставя помощ на Украйна.

    Все по-реалистичен става и другият въпрос - дали в близко бъдеще няма да се окаже, че българската отбранителна индустрия и българската армия ще зависят от украински технологии, украински разработки и украински производствени възможности.
    Добре е лидерите на българската оръжейна индустрия да обяснят това на управляващите.
    Ако не могат да помогнат за адаптирането на България към новата реалност, поне да не пречат.

    19:26 10.06.2026

  • 33 ГРУ гайтанжиева

    3 4 Отговор

    До коментар #31 от "Айляк":

    Като разпространяваш лъжите на кремълските фашисти не изглежда yмен, а изглеждаш на полезен ... и д и о т !

    Коментиран от #43

    19:28 10.06.2026

  • 34 Констатация

    0 1 Отговор
    Цъкайте минусчита и плюсчета "фоби и фили", но когато фактите говорят и "боговете" мълчат! Хайде, включвайте "брояча"! -))))))))))

    19:29 10.06.2026

  • 35 Симптоматично

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Това, да те похвали немец, сигурно има нещо сбъркано..

    19:29 10.06.2026

  • 36 Те не пишат нищи

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Левски":

    Само копират и след това "сливат" АйПитата на коментиращите..

    19:31 10.06.2026

  • 37 Айше

    2 0 Отговор
    Нито една война не може да е добър пример.

    19:33 10.06.2026

  • 38 Сила

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Според теб цяла Европа разбра":

    От три (3)години вече Русия няма армия , няма ...избиха ги !!!
    В момента" воюват " затворници , алкохолици , наркомани , канибали и некви африкански мизерници ...

    19:34 10.06.2026

  • 39 име

    3 1 Отговор
    Квъ оръжия продават бандерите, какъв успех. В украйна няма ток, тея оръжия продавали и учели другите на антидрон системи! Затова ли иранците издумкаха Кувейт преди няколко дни.

    19:36 10.06.2026

  • 40 000

    1 0 Отговор
    Цял свят се учи от палантир.

    19:40 10.06.2026

  • 41 Никой

    1 0 Отговор
    Ако бяхте на мястото на украинците които си защитават държавата, досега да бяхте обърнали дирниците си на изток .

    19:45 10.06.2026

  • 42 БЛЯ БЛЯ БЛЯ

    0 0 Отговор
    ИНГЛИШ ФЕЙКОВЕ.

    19:45 10.06.2026

  • 43 Айляк

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "ГРУ гайтанжиева":

    Тих те искам, гру де б ил.
    Вярно, ку х де б ил си, но пак си де б ил.

    Коментиран от #46

    19:46 10.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Руската пропаганда не прави тъп човека

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Айляк":

    Тя го намира!

    19:49 10.06.2026

  • 46 Оня с парчето

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Айляк":

    Ако ти го намаам ще ти изхвръкнат оченцата.

    19:50 10.06.2026

  • 47 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    19:52 10.06.2026

  • 48 Иван 1

    0 0 Отговор
    Какво могат да научат, как се бяга от бойното поле и се крият укрите са най лошите войници.

    19:53 10.06.2026