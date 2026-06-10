Как цял свят се учи от опита на украинците

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Във войната с Русия украинците развиват с невероятна скорост иновации в областта на дроновете и бойните технологии, базирани на изкуствен интелект. Украйна превърна експертизата си в продукт за глобален износ.

Наскоро Украйна създаде онлайн портал, в който предостави на съюзнически страни и компании за отбрана достъп до два милиона часа кадри от дронове, използвани във войната с Русия - това се равнява на 228 години. Всеки ден към тази база данни се добавят нови пет терабайта материал. Никоя друга страна не е правила подобно нещо досега.

Мотивацията на украинците е следната: те споделят данните със съюзниците си и така им помагат да разработват автономни оръжия, а в замяна получават по-бързи и по-интелигентни инструменти с изкуствен интелект, които да използват на фронтовата линия. Но порталът с огромното количество данни е само върхът на айсберга. Под него се крият четири години усилия на бойното поле и извън него, които превръщат експертизата на Украйна в продукт за глобален износ.

Преди в Украйна имаше 7 производители на дронове. Днес са 500.

Част от нея е и разработеният от украински стартъп нов софтуер на име KordycepsOS. Той е кръстен на зомби вируса от видеоиграта, адаптирана в успешен сериал The Last of Us. Този украински кордицепс е малка черна кутия, която се закача на дроновете и позволява на инженерите да променят функционалностите му дистанционно. Най-голямата иновация е, че всичко нужно вече се събира в една кутия - преди за всяка различна функционалност са били нужни отделни, а това е трудно за постигане поради размера на дроновете.

Олександр Бакмах, който е създателят на тази иновация, казва, че е стигнал до нея от необходимост. "В началото на войната използвахме FPV (first person View) дронове, за да насочваме удари. Тази технология обаче има и недостатъци - например това, че при нея е нужна непрекъсната връзка между оператора на дрона и самия дрон", обяснява Бакмах. Това е проблем, защото руската армия блокира сигнала с радиовълни. А загубиш ли връзката, дроновете падат.

В началото на пълномащабната инвазия Украйна не можеше да си позволи да губи дронове - производителите в страната са били едва седем. Днес са над 500. Повечето от тях са стартъпи. Една от важните такива компании - BRAVE1, свързва стартъпите, частите на фронта и правителството. Изпълнителният директор на компанията Андрий Христенюк казва, че за Украйна е ясно, че не може да се съревновава с Русия по отношение на ресурси. Затова е нужен асиметричен подход. "Трябва да се даде свобода на украинските компании, а после те ще изникнат като гъби след дъжд." Ролята на войниците на фронта е много важна - те не просто употребяват продуктите на тези компании. Те им дават ясни индикации за това кое функционира и кое не, както и какво им е нужно в бъдеще.

На фронта дроновете с имплементиран изкуствен интелект са много популярни. "С обикновен дрон пилотът може да пропусне целта, но с този компютърът поема. Минава сам през зоните, в които сигналът е блокиран и не пада, а когато е от другата страна, пилотът си връща контрола", обяснява войник с кодово име "Монтеро".

Изкуственият интелект се използва и за други цели - друга компания разработва софтуер, който анализира снимки и видеа от охранителни камери, за да посочва самостоятелно целите - това спестява часове работа. Разработчиците обясняват, че решението за извършване на удар все пак се взема от човек, но машината посочва възможните цели. "Има голяма разлика между това да използваш изкуствен интелект, за да получиш препоръка и да го използваш, за да извършваш удари самостоятелно", обяснява Данило Цвок - изпълнителен директор на компанията А1.

В Украйна ИИ не решава сам. Последната дума има човекът.

Украинската армия настоява, че операторите на дронове в армията им не оставят изкуственият интелект сам да решава какво да удари. Вече има доказателства, че другаде не е така - например в Газа. Правозащитни организации и ООН изразиха притеснения от разкритията, че Израел е използвал изкуствен интелект за поразяване на цели в ивицата Газа. Сега международните организации се опитват да наложат регулации за използването на изкуствен интелект във война.

Украйна от години предупреждава света, че трябва да се готви да води война най-вече с дронове, задвижвани от изкуствен интелект. Когато започна войната в Иран в края на февруари тази година, страните от Персийския залив се оказаха точно в тази ситуация - нападнати от същите дронове "Шахед", с които Русия обстрелва Украйна от 2022. Президентът на Украйна Володимир Зеленски изпрати специалисти в Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар, за да споделят опита си. Външният министър на Украйна пък започна да води преговори за продажбата на украинските иновативни дронове-прехващачи.

Това е невероятен успех за държава, която доскоро молеше съюзниците си за военна подкрепа - сега Украйна продава не само оръжията си, но и предава експертизата си другаде по света.

През април Германия стана първата държава, която официално сключи споразумение за използване на огромната база данни на Украйна с кадри от дронове на фронта. Очаква се и други държави да последват. "Това е състезание за разработка на оръжия. Ако някоя държава не участва, то тя изостава и е в опасност", казва един от украинските разработчици.

Според Андрий Христенюк изкуственият интелект може да се превърне в еквивалент на ядрено оръжие. "Но нашата цел трябва да е да разработваме изкуствен интелект на ниво, което да ни позволи да възпираме нови войни", казва той.