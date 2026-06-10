Как цял свят се учи от опита на украинците

Във войната с Русия украинците развиват с невероятна скорост иновации в областта на дроновете и бойните технологии, базирани на изкуствен интелект. Украйна превърна експертизата си в продукт за глобален износ.
Наскоро Украйна създаде онлайн портал, в който предостави на съюзнически страни и компании за отбрана достъп до два милиона часа кадри от дронове, използвани във войната с Русия - това се равнява на 228 години. Всеки ден към тази база данни се добавят нови пет терабайта материал. Никоя друга страна не е правила подобно нещо досега.
Мотивацията на украинците е следната: те споделят данните със съюзниците си и така им помагат да разработват автономни оръжия, а в замяна получават по-бързи и по-интелигентни инструменти с изкуствен интелект, които да използват на фронтовата линия. Но порталът с огромното количество данни е само върхът на айсберга. Под него се крият четири години усилия на бойното поле и извън него, които превръщат експертизата на Украйна в продукт за глобален износ.
Преди в Украйна имаше 7 производители на дронове. Днес са 500.
Част от нея е и разработеният от украински стартъп нов софтуер на име KordycepsOS. Той е кръстен на зомби вируса от видеоиграта, адаптирана в успешен сериал The Last of Us. Този украински кордицепс е малка черна кутия, която се закача на дроновете и позволява на инженерите да променят функционалностите му дистанционно. Най-голямата иновация е, че всичко нужно вече се събира в една кутия - преди за всяка различна функционалност са били нужни отделни, а това е трудно за постигане поради размера на дроновете.
Олександр Бакмах, който е създателят на тази иновация, казва, че е стигнал до нея от необходимост. "В началото на войната използвахме FPV (first person View) дронове, за да насочваме удари. Тази технология обаче има и недостатъци - например това, че при нея е нужна непрекъсната връзка между оператора на дрона и самия дрон", обяснява Бакмах. Това е проблем, защото руската армия блокира сигнала с радиовълни. А загубиш ли връзката, дроновете падат.
В началото на пълномащабната инвазия Украйна не можеше да си позволи да губи дронове - производителите в страната са били едва седем. Днес са над 500. Повечето от тях са стартъпи. Една от важните такива компании - BRAVE1, свързва стартъпите, частите на фронта и правителството. Изпълнителният директор на компанията Андрий Христенюк казва, че за Украйна е ясно, че не може да се съревновава с Русия по отношение на ресурси. Затова е нужен асиметричен подход. "Трябва да се даде свобода на украинските компании, а после те ще изникнат като гъби след дъжд." Ролята на войниците на фронта е много важна - те не просто употребяват продуктите на тези компании. Те им дават ясни индикации за това кое функционира и кое не, както и какво им е нужно в бъдеще.
На фронта дроновете с имплементиран изкуствен интелект са много популярни. "С обикновен дрон пилотът може да пропусне целта, но с този компютърът поема. Минава сам през зоните, в които сигналът е блокиран и не пада, а когато е от другата страна, пилотът си връща контрола", обяснява войник с кодово име "Монтеро".
Изкуственият интелект се използва и за други цели - друга компания разработва софтуер, който анализира снимки и видеа от охранителни камери, за да посочва самостоятелно целите - това спестява часове работа. Разработчиците обясняват, че решението за извършване на удар все пак се взема от човек, но машината посочва възможните цели. "Има голяма разлика между това да използваш изкуствен интелект, за да получиш препоръка и да го използваш, за да извършваш удари самостоятелно", обяснява Данило Цвок - изпълнителен директор на компанията А1.
В Украйна ИИ не решава сам. Последната дума има човекът.
Украинската армия настоява, че операторите на дронове в армията им не оставят изкуственият интелект сам да решава какво да удари. Вече има доказателства, че другаде не е така - например в Газа. Правозащитни организации и ООН изразиха притеснения от разкритията, че Израел е използвал изкуствен интелект за поразяване на цели в ивицата Газа. Сега международните организации се опитват да наложат регулации за използването на изкуствен интелект във война.
Украйна от години предупреждава света, че трябва да се готви да води война най-вече с дронове, задвижвани от изкуствен интелект. Когато започна войната в Иран в края на февруари тази година, страните от Персийския залив се оказаха точно в тази ситуация - нападнати от същите дронове "Шахед", с които Русия обстрелва Украйна от 2022. Президентът на Украйна Володимир Зеленски изпрати специалисти в Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар, за да споделят опита си. Външният министър на Украйна пък започна да води преговори за продажбата на украинските иновативни дронове-прехващачи.
Това е невероятен успех за държава, която доскоро молеше съюзниците си за военна подкрепа - сега Украйна продава не само оръжията си, но и предава експертизата си другаде по света.
През април Германия стана първата държава, която официално сключи споразумение за използване на огромната база данни на Украйна с кадри от дронове на фронта. Очаква се и други държави да последват. "Това е състезание за разработка на оръжия. Ако някоя държава не участва, то тя изостава и е в опасност", казва един от украинските разработчици.
Според Андрий Христенюк изкуственият интелект може да се превърне в еквивалент на ядрено оръжие. "Но нашата цел трябва да е да разработваме изкуствен интелект на ниво, което да ни позволи да възпираме нови войни", казва той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #14, #35
19:02 10.06.2026
2 Левски
Коментиран от #4, #36
19:03 10.06.2026
3 Сила
Коментиран от #30
19:05 10.06.2026
4 Клети, нещастни копейки 🤪
До коментар #2 от "Левски":Някой те кара насила ли да четеш ?!
19:05 10.06.2026
5 Мишел
19:07 10.06.2026
6 РФ е един смърдящ КЕН eф !
19:08 10.06.2026
7 БАРС
19:08 10.06.2026
8 Никой
Коментиран от #13
19:11 10.06.2026
9 Факти
19:11 10.06.2026
10 1111
19:12 10.06.2026
11 хаха
19:12 10.06.2026
12 Добри новини
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19:13 10.06.2026
13 1111
До коментар #8 от "Никой":Неграмотник взел да ръси акъл - няма и да ти казвам за какво...
19:14 10.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хм...
Наистина цял свят трябва да се поучи от опита на у краинците.
Коментиран от #21
19:15 10.06.2026
16 а ние превеждаме им пари по 90 милиарда
тагаренко щото така нареди
всеки е длъжен да им превежда по една заплата всеки месец а те продавали ?
ало тагаренко и киретоТЪПАНАРА така каза нека да не забравяме
Коментиран от #17, #24
19:16 10.06.2026
17 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
До коментар #16 от "а ние превеждаме им пари по 90 милиарда":Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно
Коментиран от #28
19:17 10.06.2026
18 Шушумиги
19:17 10.06.2026
19 оня с коня
украйна продавала? какво продава не знам ама знам че мине , не мине месец и европа превежда по няколко милиарда пари за тоя къде духа
та какво продава не знам но знам че са на изкуственно дишане укрите и бандерите и че русия сам сама ги млати яко
19:18 10.06.2026
20 Констатация
19:18 10.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 АБВ
Всичко, ползвано от украинците, се ползва и от руснаците, и обратно. Технологично са на едно и също ниво. Разлика никаква. Руснаците имаха известно предимство при въвеждане управлението на дронове с оптични влакна. Но този период отмина. Всеки се учи от противника.
Гьобелс се върти в гроба от примитивната пропаганда на неговите наследници.
19:19 10.06.2026
23 а месо за фронта откъде ще търсим?
19:19 10.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 голямо постижение със кравешки сателити
ама той путин скоро време ще вземе да сваля и сателитчетата
19:20 10.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ГовориАвстрия
До коментар #14 от "хаха":Безмозъчните само това ли могат,да обиждат?Абе мунчо,статиите се коментират,а не коментиращите.Всеки има право да изкаже мнението си.Ама едната клетка не вдева,нали?Трудно ти е да го разбереш,сигурен съм.
19:21 10.06.2026
28 спукаха ги от бой , продавали били ха ха
До коментар #17 от "👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑":Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .
19:22 10.06.2026
29 Да,бе
19:23 10.06.2026
30 Според теб цяла Европа разбра
До коментар #3 от "Сила":как руската армия може да напредва към полската граница. Всичко останало което пишеш и говориш са измислици и приказки за розови понита които са яхат едно друго в трето половите тоалетни Брюксел.
Коментиран от #38
19:23 10.06.2026
31 Айляк
Никой и нищо не се учи от опита на украинците, освен на просия.
Да, ама повечето хора в Европа не сме джипсита, та да се учим да просим.
Какво е общото между Русия, Полша, Унгария,
Словакия, Молдова и Румъния?
Съседи на Украйна.
Друго общо?
Всичките тези съседи имат свои територии в Украйна.
Та, поглеждайки леко 5-10 години напред, каква е перспективата за мирна и демократична Украйна?
Никаква. Абсолютно никаква.
Защото Украйна е изкуствено създадена държава.
Държава, която занапред все ще има проблеми с някои от съседите си,, а може и с всички.
Е, какъв опит да учим от украинците?
На просия, а може би и на тероризъм?
Коментиран от #33, #45
19:25 10.06.2026
32 Реалност
На практика тя се превръща в един от най-конкурентоспособните производители на въоръжение в Европа, в ключов фактор на сигурността, без нея в Европа няма сигурност. Делът на собственото производство в задоволяването на нуждите на украинската армия непрекъснато расте, а натрупаният боен опит ускорява технологичното развитие със скорост, която трудно може да бъде достигната от мирновременните отбранителни индустрии.
Затова въпросът отдавна не е само дали България ще предоставя помощ на Украйна.
Все по-реалистичен става и другият въпрос - дали в близко бъдеще няма да се окаже, че българската отбранителна индустрия и българската армия ще зависят от украински технологии, украински разработки и украински производствени възможности.
Добре е лидерите на българската оръжейна индустрия да обяснят това на управляващите.
Ако не могат да помогнат за адаптирането на България към новата реалност, поне да не пречат.
19:26 10.06.2026
33 ГРУ гайтанжиева
До коментар #31 от "Айляк":Като разпространяваш лъжите на кремълските фашисти не изглежда yмен, а изглеждаш на полезен ... и д и о т !
Коментиран от #43
19:28 10.06.2026
34 Констатация
19:29 10.06.2026
35 Симптоматично
До коментар #1 от "честен ционист":Това, да те похвали немец, сигурно има нещо сбъркано..
19:29 10.06.2026
36 Те не пишат нищи
До коментар #2 от "Левски":Само копират и след това "сливат" АйПитата на коментиращите..
19:31 10.06.2026
37 Айше
19:33 10.06.2026
38 Сила
До коментар #30 от "Според теб цяла Европа разбра":От три (3)години вече Русия няма армия , няма ...избиха ги !!!
В момента" воюват " затворници , алкохолици , наркомани , канибали и некви африкански мизерници ...
19:34 10.06.2026
39 име
19:36 10.06.2026
40 000
19:40 10.06.2026
41 Никой
19:45 10.06.2026
42 БЛЯ БЛЯ БЛЯ
19:45 10.06.2026
43 Айляк
До коментар #33 от "ГРУ гайтанжиева":Тих те искам, гру де б ил.
Вярно, ку х де б ил си, но пак си де б ил.
Коментиран от #46
19:46 10.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Руската пропаганда не прави тъп човека
До коментар #31 от "Айляк":Тя го намира!
19:49 10.06.2026
46 Оня с парчето
До коментар #43 от "Айляк":Ако ти го намаам ще ти изхвръкнат оченцата.
19:50 10.06.2026
47 Дон Корлеоне
19:52 10.06.2026
48 Иван 1
19:53 10.06.2026