Хуманитарната и развойна роля на Обединените арабски емирства в Сомалия

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Обединените арабски емирства играят ключова роля в подкрепа на стабилността и развитието в Сомалия чрез изпълнението на жизненоважни проекти в секторите на инфраструктурата, продоволствената сигурност, морското дело и хуманитарната област.

Ключови области на тази подкрепа включват:

• Развитие на пристанища и логистика: Компанията DP World води стратегически проекти за разширяване и развитие на пристанище Бербера в Сомалиленд, превръщайки го в основен регионален търговски център, който свързва Африканския рог с глобалните пазари и предоставя хиляди работни места в пристанищата на Дубай.

• Хранителна и селскостопанска сигурност: Стартиране на инициативи и програми за подкрепа на секторите на животновъдството и земеделието, които са гръбнакът на сомалийската икономика, чрез предоставяне на ветеринарни грижи за добитъка и подобряване на веригите за снабдяване за износ към външните пазари.

• Инфраструктура и енергетика: Финансиране и изграждане на жизненоважни пътни мрежи, които свързват основните градове и пристанища за улесняване на търговията, както и проекти за възобновяема и устойчива енергия.

• Хуманитарна и спасителна реакция: Осигуряване на постоянни въздушни и морски мостове чрез фондация "Халифа бин Зайед Ал Нахаян" за хуманитарни дейности и Обединените арабски емирства Червен полумесец за подпомагане на засегнатите от суша и наводнения, както и предоставяне на медицински грижи и чиста вода.

• Сигурност и военна кооперация: Подкрепа за изграждане и обучение на сомалийските полицейски и охранителни институции, създаване на тренировъчни центрове за борба с тероризма и утвърждаване на основите на закона и реда.

ОАЕ допринася за много хуманитарни и развойни проекти в Сомалия, които са от полза за сомалийския народ. Освен това двете страни имат отлични дипломатически отношения, които напоследък постигнаха забележителен напредък, както се вижда от официални посещения, дейности, дипломатически срещи и подписани споразумения.

Хуманитарни проекти:

Обединените арабски емирства се считат за държавата, която най-много допринася за хуманитарните проекти в Сомалия. Те създадоха въздушен и морски мост за доставяне на хиляди тонове хранителни продукти за подпомагане на сомалийците, засегнати от кризата с сушата. Последната пратка, изпратена до Сомалия, пристигна на кораб, превозващ хуманитарна помощ от около 1000 тона хранителни продукти.

Тази помощ беше разпределена в засегнатите и освободени райони на Сомалия, включително окръг Гедо в щата Джубаланд, който преживя хуманитарна криза поради наводненията на река Джуба, която преминава през райони на окръга.

Развойни проекти:

- През последното десетилетие Обединените арабски емирства осъществиха редица проекти за развитие в Сомалия, включително създаването на училища и здравни центрове в различни региони на Сомалия. Сред тези проекти, за да назовем само няколко, е болницата „Шейх Зайед“, разположена в квартал Шангани в Могадишу, която предоставяше безплатни медицински услуги на около 300 души от бедни семейства ежедневно.

- Проектите за развитие на ОАЕ в Сомалия не се ограничават само до секторите на здравеопазването и образованието. Те включват и инфраструктурни проекти. През 2017 г. P&O Ports подписа 30-годишно споразумение за управление и развитие на многофункционалното пристанище Босасо в щата Пунтланд за 336 милиона долара. DP World също така подписа споразумение за развитие и разширяване на пристанището Бербера, инвестирайки 442 милиона долара на два етапа. Тези проекти допринасят за подобряване на икономическата инфраструктура на Сомалия и създават множество работни места за нейните граждани.

- В областта на сигурността, по време на посещението на сомалийския министър на отбраната в ОАЕ, беше подписано споразумение за сътрудничество между Обединените арабски емирства и Федерална република Сомалия във военната област, сигурността и борбата с тероризма. Заслужава да се отбележи, че президентът Хасан Шейх Мохамуд похвали подкрепящата роля на ОАЕ в Сомалия в обучението на сомалийските сили и възстановяването на армията.

Той изрази благодарността си в реч на церемонията по дипломирането на випуск сомалийски сили в Уганда на 19 март 2023 г., благодарейки на ОАЕ и тяхното мъдро ръководство за тяхната почетна роля и щедра подкрепа за Сомалия в сектора за сигурност и за обучението на силите, отбелязвайки, че ОАЕ са поели разходите за това обучение