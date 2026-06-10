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Александър Симов: Георги Кандев в "магическото съзнание" на градската десница

Александър Симов: Георги Кандев в "магическото съзнание" на градската десница

10 Юни, 2026 10:00 1 354 24

  • александър симов-
  • георги кандев-
  • мвр-
  • главен секретар-
  • оставка

Бангаранга на мозъка

Александър Симов: Георги Кандев в "магическото съзнание" на градската десница - 1
Снимка: БГНЕС
Александър Симов Александър Симов журналист
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Така наречената десница у нас е жив пример за "магическото съзнание" на Мирча Елиаде. Нека да припомня - магическо съзнание носят хора, които не търсят рационалното, а живеят през митични разкази, ритуали и символи.

Само човек с магическо съзнание може да направи това, което е направила някаква кукувица от психодясното - Георги Кандев бил като Дара, радвал се на популярност точно като нея.

Бангаранга на мозъка.

Да съдиш за народа си по реакциите във фейсбук- няма по-изобличително нещо за старото психодясно от това. Някакви нелепи виртуални създания, които не могат дори да усетят реалността. Застарели истерици, които се отдават на видения все едно са прекалили с пушенето на трева.

После кошерният разум започва да жужи.

Кандев - супергероят.

Кандев - ченгето с лошия поглед, което не се отказа от принципите си.

Кандев - еротичният блян на дясната леля и повелителят на сърцето на младата дясна инфлуенсърка.

Кандев - светлият рицар на колективното веганство.

Кандев - най-достойният за титлата "Почетен соев мъфин"

И в този ред на мисли точно това ще ни доведе до Кандев кандидат за вицепрезидент.

Мисията е изпълнена.

Десницата е стимулирана отново. Митологичното съзнание на десния е активирано да работи в магически режим. Срок на действие - половин година.

Само след година никой няма да помни Кандев.

Никой.

Просто трябва да преживеем поредната пулсация на магическото съзнание на психодясното и неговата медийна паяжина. И да се начетем на прилагателни, които могат да ти докарат диабет, ако се престрашиш да влезеш в тяхното блато.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 7 Отговор
    Стига театри!От месеци се знае че Кандев ще бъде вицепрезидент на Гюров.

    Коментиран от #9

    10:03 10.06.2026

  • 2 име

    15 5 Отговор
    Просто трябва да преживеем поредната пулсация на магическото съзнание на психодясното и НЕГОВАТА МЕДИЙНА ПАЯЖИТА.

    Опа, важно уточнение накрая.

    10:04 10.06.2026

  • 3 Смехоран

    10 10 Отговор
    Браво Симов за хубавия и точен коментар.Струва ми се че след като осъзна грешният избор на "спасителят"боташ,се ориентираме към "спасителят" Кандев.Изобщо Бг народа се очертава като народа на "спасителите".

    10:07 10.06.2026

  • 4 Когато мирише реакцията е спонтанна

    11 8 Отговор
    Ако изявите на симовчето, не ги тиражират така усърдно, кой ще го помни? Само Радев!

    Коментиран от #8

    10:14 10.06.2026

  • 5 Голям рев за

    8 7 Отговор
    "професионалиста" Кандев дето преди 3 месеца никой не го беше чувал

    Коментиран от #21

    10:17 10.06.2026

  • 6 иван костов

    8 8 Отговор
    Кой се интересува от кандидатите на педофилите? Нека издигат, който си поискат, те ще гласуват за него, а БЪЛГАРИТЕ ще им се смеем!😂😂😂😂
    Кандев, мирчев, атанасов, Ламата Калушев, майка му, оная другата кукувица, все тая!😂😂😂😂😂

    10:19 10.06.2026

  • 7 Този дребен комунистически

    8 4 Отговор
    Скункс!

    10:20 10.06.2026

  • 8 Ха ХаХа

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "Когато мирише реакцията е спонтанна":

    Градската десница мирише на кафявите гащи на Кандев с физиономия на чобанин

    10:21 10.06.2026

  • 9 лама Кифла

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ще бъде новата Цецка Кандева в униформа...........

    10:21 10.06.2026

  • 10 Иван Грозни

    4 5 Отговор
    Кандев, хората ти имаха голямо доверие, но ти предпочете парите от заплатите при пенсиониране и обещанието да те направят задни.е части на Гуров ако въобще нещо стане което е малко вероятно. Ако прочетем близката историята се оказва невъзможно.Хората вече нямат доверие на сглобкоджии и далавераджии.

    10:22 10.06.2026

  • 11 Българин

    4 4 Отговор
    Все пак жалко за Ксндев,че подаде оставка.Но и спази своите принципи и не се поддаде на натиск.Достойно се оттегли.

    Коментиран от #14

    10:23 10.06.2026

  • 12 Възрожденец 🇧🇬

    6 2 Отговор
    Кой забрани на Георги Кандев да разследва „Калашниците“ и свързаните с тях международни канали за трафик на хора и наркотици ?! Каква е връзката на Копринков с „Калашниците“ ?

    Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
    - руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
    Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .

    Коментиран от #24

    10:24 10.06.2026

  • 13 Впечатление

    8 3 Отговор
    Разлика между Симов и Диана Дамянова няма освен в килограмите. Злостни клеветници и хулители на демократичната традиция в България. Иначе казано, измекяри.

    Коментиран от #15

    10:25 10.06.2026

  • 14 Ха ХаХа

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Достойно се оттеглил без да посочи причините.
    Ега ти и корумпираният тъпак

    10:26 10.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Селските

    3 3 Отговор
    стопани от с. Ръгниколец. Кандев след като минат изборите за президент и градските десни леваци утекат в канала на партиите с изтекла необходимост, може да дойде при нас. Като хора с голяма "експертиза" преценихме абсолютната му пригодност и невероятно кариерно развитие, като Мениджър по сигурността на полските насаждения.

    10:31 10.06.2026

  • 17 Лайносимов

    3 2 Отговор
    Съймофф, я пусни пак нещо за това защо трябва да сме благодарни на Америка. ...или вече не?

    10:31 10.06.2026

  • 18 Бреее

    3 0 Отговор
    Този го напрвихте голяма работа бе,някакъв никакъв човечец

    10:40 10.06.2026

  • 19 Aлфа Bълкът

    0 1 Отговор
    Напомням на българите, които не си познават произхода на фамилиите си, много от тях идващи от турцизми да проверят значението им като турцизми, подчертавам турцизми, а не от турски. Само ще ви дам жокер, че Иван Демерджиев не е само адаш, но и братчед на Иван Костов.

    10:44 10.06.2026

  • 20 Ако

    2 1 Отговор
    Тоя е до Гюров , значи е поредния измислен герой .

    10:46 10.06.2026

  • 21 вувузела

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Голям рев за":

    Така беше.Тотално неизвестен елемент.С вид на каруцар от малко селище.Нещо споменаваше баща си което никак не го разбирам.Дори в гърлото ми заседна буца.Рицаря на когото не дават да говори подал оставка.Но и това е подвеждащо защото той писа,че от днес не е в МВР.Думата оставка липсваше.Т.е.ще си получава прекрасната заплата.Но това са тайни за които плебса не бива да знае.Пак ни облъчват както за почистването на шахтите на софийското летище.Така и не съобщиха резултата дали са почистени и до днес.

    10:47 10.06.2026

  • 22 Румен Решетников

    0 2 Отговор
    Криптокомунистите кога ще се събирате на язовир Копринка да виете по светлото бъдеще бе, Симов?

    10:48 10.06.2026

  • 23 дедо

    1 0 Отговор
    Този кандев се оказа голям шмекер,бе.Да не би да има македонска жилка.Улитата си мислят,че са направили голям пиар.

    10:53 10.06.2026

  • 24 007 лиценз ту кил

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Възрожденец 🇧🇬":

    Кандев напусна, защото не му разрешиха да арестува Благо заради незаконния град в Баба Алино.

    10:59 10.06.2026