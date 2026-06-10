Александър Симов: Георги Кандев в "магическото съзнание" на градската десница

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Така наречената десница у нас е жив пример за "магическото съзнание" на Мирча Елиаде. Нека да припомня - магическо съзнание носят хора, които не търсят рационалното, а живеят през митични разкази, ритуали и символи.

Само човек с магическо съзнание може да направи това, което е направила някаква кукувица от психодясното - Георги Кандев бил като Дара, радвал се на популярност точно като нея.

Бангаранга на мозъка.

Да съдиш за народа си по реакциите във фейсбук- няма по-изобличително нещо за старото психодясно от това. Някакви нелепи виртуални създания, които не могат дори да усетят реалността. Застарели истерици, които се отдават на видения все едно са прекалили с пушенето на трева.

После кошерният разум започва да жужи.

Кандев - супергероят.

Кандев - ченгето с лошия поглед, което не се отказа от принципите си.

Кандев - еротичният блян на дясната леля и повелителят на сърцето на младата дясна инфлуенсърка.

Кандев - светлият рицар на колективното веганство.

Кандев - най-достойният за титлата "Почетен соев мъфин"

И в този ред на мисли точно това ще ни доведе до Кандев кандидат за вицепрезидент.

Мисията е изпълнена.

Десницата е стимулирана отново. Митологичното съзнание на десния е активирано да работи в магически режим. Срок на действие - половин година.

Само след година никой няма да помни Кандев.

Никой.

Просто трябва да преживеем поредната пулсация на магическото съзнание на психодясното и неговата медийна паяжина. И да се начетем на прилагателни, които могат да ти докарат диабет, ако се престрашиш да влезеш в тяхното блато.