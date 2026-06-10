Александър Симов: Георги Кандев в "магическото съзнание" на градската десница

Така наречената десница у нас е жив пример за "магическото съзнание" на Мирча Елиаде. Нека да припомня - магическо съзнание носят хора, които не търсят рационалното, а живеят през митични разкази, ритуали и символи.
Само човек с магическо съзнание може да направи това, което е направила някаква кукувица от психодясното - Георги Кандев бил като Дара, радвал се на популярност точно като нея.
Бангаранга на мозъка.
Да съдиш за народа си по реакциите във фейсбук- няма по-изобличително нещо за старото психодясно от това. Някакви нелепи виртуални създания, които не могат дори да усетят реалността. Застарели истерици, които се отдават на видения все едно са прекалили с пушенето на трева.
После кошерният разум започва да жужи.
Кандев - супергероят.
Кандев - ченгето с лошия поглед, което не се отказа от принципите си.
Кандев - еротичният блян на дясната леля и повелителят на сърцето на младата дясна инфлуенсърка.
Кандев - светлият рицар на колективното веганство.
Кандев - най-достойният за титлата "Почетен соев мъфин"
И в този ред на мисли точно това ще ни доведе до Кандев кандидат за вицепрезидент.
Мисията е изпълнена.
Десницата е стимулирана отново. Митологичното съзнание на десния е активирано да работи в магически режим. Срок на действие - половин година.
Само след година никой няма да помни Кандев.
Никой.
Просто трябва да преживеем поредната пулсация на магическото съзнание на психодясното и неговата медийна паяжина. И да се начетем на прилагателни, които могат да ти докарат диабет, ако се престрашиш да влезеш в тяхното блато.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
10:03 10.06.2026
2 име
Опа, важно уточнение накрая.
10:04 10.06.2026
3 Смехоран
10:07 10.06.2026
4 Когато мирише реакцията е спонтанна
Коментиран от #8
10:14 10.06.2026
5 Голям рев за
Коментиран от #21
10:17 10.06.2026
6 иван костов
Кандев, мирчев, атанасов, Ламата Калушев, майка му, оная другата кукувица, все тая!😂😂😂😂😂
10:19 10.06.2026
7 Този дребен комунистически
10:20 10.06.2026
8 Ха ХаХа
До коментар #4 от "Когато мирише реакцията е спонтанна":Градската десница мирише на кафявите гащи на Кандев с физиономия на чобанин
10:21 10.06.2026
9 лама Кифла
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ще бъде новата Цецка Кандева в униформа...........
10:21 10.06.2026
10 Иван Грозни
10:22 10.06.2026
11 Българин
Коментиран от #14
10:23 10.06.2026
12 Възрожденец 🇧🇬
Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
- руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .
Коментиран от #24
10:24 10.06.2026
13 Впечатление
Коментиран от #15
10:25 10.06.2026
14 Ха ХаХа
До коментар #11 от "Българин":Достойно се оттеглил без да посочи причините.
Ега ти и корумпираният тъпак
10:26 10.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Селските
10:31 10.06.2026
17 Лайносимов
10:31 10.06.2026
18 Бреее
10:40 10.06.2026
19 Aлфа Bълкът
10:44 10.06.2026
20 Ако
10:46 10.06.2026
21 вувузела
До коментар #5 от "Голям рев за":Така беше.Тотално неизвестен елемент.С вид на каруцар от малко селище.Нещо споменаваше баща си което никак не го разбирам.Дори в гърлото ми заседна буца.Рицаря на когото не дават да говори подал оставка.Но и това е подвеждащо защото той писа,че от днес не е в МВР.Думата оставка липсваше.Т.е.ще си получава прекрасната заплата.Но това са тайни за които плебса не бива да знае.Пак ни облъчват както за почистването на шахтите на софийското летище.Така и не съобщиха резултата дали са почистени и до днес.
10:47 10.06.2026
22 Румен Решетников
10:48 10.06.2026
23 дедо
10:53 10.06.2026
24 007 лиценз ту кил
До коментар #12 от "Възрожденец 🇧🇬":Кандев напусна, защото не му разрешиха да арестува Благо заради незаконния град в Баба Алино.
10:59 10.06.2026