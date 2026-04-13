Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
Защо в ресторантите в България е толкова скъпо?

Защо в ресторантите в България е толкова скъпо?

13 Април, 2026 10:00 1 460 30

  • ресторанти-
  • заведения за хранене-
  • ричард алибегов-
  • ддс

Дебатът за ДДС за заведенията остава отворен - между аргументи за оцеляване на бизнеса и въпроса доколко цените в ресторантите отразяват реалните разходи

Защо в ресторантите в България е толкова скъпо? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От 2015 ръстът на цените в заведенията приближава 110%, обяви икономистът Адриан Николов. Нито цената на енергията, нито на труда или други разходи могат да обяснят поскъпването, казва той. Ричард Алибегов твърди друго.

На фона на растящите цени и липсата на нов бюджет ресторантьорите отново настояват за 9% ДДС - облекчение, което секторът ползваше от юли 2020 до края на 2024 година. Искането, обявено от председателя на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) Ричард Алибегов, разгневи мнозина и предизвика лавина от коментари в социалните мрежи заради значителното поскъпване в заведенията.

България разчита на приходите от ДДС

Единствените стоки и услуги с намалена ставка от 9 на сто по ДДС са хотелските нощувки, хартиените и електронни книги, в т.ч. учебници, както и бебешките храни, пелени и други такива артикули. Постъпленията от ДДС формират почти половината от всички данъчни приходи в България, което е сред най-високите в ЕС нива - средно за Общността този показател е около 20% за 2024 година. А за държавите от ОИСР, към която България се стреми от над 12 години, ДДС осигурява близо една пета от данъчните постъпления.

Поради огромния принос на ДДС за държавния бюджет всяко искане за неговото намаляване се посреща на нож от властта - независимо коя е тя. Въпреки това някои браншове успяха да си извоюват по-ниска ставка по време на COVID-пандемията и запазиха облекчението години след края ѝ. Заведенията, фитнесите, кетърингът и др. например ползваха 9% ДДС като временна антикризисна мярка, но впоследствие тя беше отменена.

"Няма аргументи за двойното поскъпване!"

Недоволството на хората може да се обобщи с думите: "Цените в кръчмите са като в Западна Европа, но заплатите не!" и "Стигнахме Западна Европа по скъпотия в заведенията!", а към тях се прибавят и оплаквания от намалени порции и лошо обслужване.

Икономистът от Института за пазарна икономика Адриан Николов предизвика полемика, коментирайки, че "при 43% обща инфлация от 2015 насам, ръстът на цените в ресторантите и кафенетата приближава 110% за същия период".

Пред Дойче Веле той пояснява, че не намира основания за такова поскъпване. "На практика имаше почти нулева инфлация до 2020 година. Дори имаше години на намаляване. Така че почти целият инфлационен натиск, за който говорим, се е генерирал в периода 2020-2025." Според него нито цената на енергията, нито на труда или други разходи може да обясни изпреварващия ръст на цените.

"Евентуално може би наемите, но това е по-скоро в големите градове. Но ние не гледаме динамиката само в София, Варна и Пловдив, а цялата икономика, защото няма регионална разбивка. Възможно е там, където пазарите са най-нагорещени, тоест големите градове и туристическите центрове, динамиката да е по-висока", казва Николов. Той допуска, че е възможно да има натиск върху цените от фактор като труда - заради силното "изсветляване" на сектора през 2021 година. Тогава държавната помощ за COVID-пандемията беше обвързана с използване на касови апарати и деклариране на заетост.

На въпрос за дела на сивата икономика икономистът отговаря, че няма много добри измерители, тъй като "на секторно ниво анализите са спорни". По различни оценки тя е между 20% и 30%, което е доста широка ножица, най-достоверни са изследванията, които я поставят около 21-22% за последните години, като при труда е по-висока, казва Адриан Николов. Когато има бърз растеж, има и изсветляване. Но когато се затяга пазарът на труда – например при рязко увеличение на минималната заплата, се вижда обратният ефект, тоест повече укриване.

"Дали ще бъдат приети исканията на ресторантьорите, зависи от политическата ситуация. Но изглежда трудно да се защити такава мярка", смята Николов. Според него през 2020 година тя е била логична - при затваряне на бизнеси, срив на туризма и директни ограничения. "Тогава държавната подкрепа, включително чрез ДДС, беше до голяма степен логична. Сега, въпреки опитите на някои бизнеси да се опитат да сложат настоящата криза в обувките на руската война в Украйна, или на COVID-пандемията, става дума за криза с различно проявление и размер."

Допълнителен фактор е фискалната ситуация. В началото на 2020-те България влезе с относително балансиран бюджет и възможност за държавна подкрепа. "Сега имаме нарастващ държавен дълг и дефицит на ръба на критериите от Маастрихт (3% от БВП, б.а.). Това силно ограничава възможностите за нови облекчения. Всяка такава мярка означава или намаляване на други разходи, или увеличаване на други данъци - и двете са политически трудни решения", мотивира се икономистът.

"Празната чиния започва от 4.50 евро!"

Ричард Алибегов коментира пред Дойче Веле, че ситуацията е много различна от изчисленията на ИПИ. "От 2018 година до днес имаме двойно увеличение на заплатите, над два пъти на наемите, от 3 до четири пъти на суровините, на разходите за енергия. А откакто е и кризата в Близкия изток, доставчиците сменят непрекъснато цените", казва той.

Асоциацията, която ръководи, обединява 900 фирми с над 5000 заведения, казва Алибегов. Той обяснява ценообразуването, като подчертава, че искането за по-ниска ставка за ДДС засяга единствено храната. "Мога да ви кажа колко струва една празна чиния за малко, средно и голямо заведение - започва от 4.50 и стига до 10 евро. Оттам нататък: 2-2.20 евро салата, 4 евро - данъци, и ето колко става салатата... А от тези 4 евро аз трябва да заделя за ремонти, да си избия инвестицията и т.н.", казва той, обединявайки различни видове данъци в една сума.

В т.нар. "празна чиния" влизат фиксираните разходи на заведението - наем, енергия, административни разходи и част от заплатите, които се разпределят върху всяка порция. По-високите стойности от 10 евро отразяват заведения в централни локации или премиум сегмента.

Бизнесменът припомня, че в много европейски държави има диференцирани ставки по ДДС за храната в заведения, освен за основни храни и други стоки. Не е редно в България ресторант в хотел да е с 9% ДДС, а навън - с 20%, казва той.

На въпрос за сивата икономика Алибегов отговаря, че сигурно има, но работа на институциите е да се справят.

Запитан какво ще предприеме организацията, ако исканията им не бъдат приети, Алибегов казва, че всеки сам ще реши, но някои заведения ще затворят. "По цялата верига на разходи мога да пестя само и единствено от персонал, от което потърпевш ще е клиентът. Обслужването ще падне като качество, работата за останалите ще се увеличи."

Той дава пример с бизнеса си. "Менюто в моите заведения е отпечатано и пуснато още в края на септември - за сезона есен-зима. Калкулацията е направена на база цените тогава и до ден днешен работи така, в новото меню за пролет-лято ще съм на загуба." Според Алибегов по-същественото е обаче, че покачващите се цени влошават финансовото състояние на хората и те не търсят развлечения, а когато го правят, се ограничават в консумацията. "Резултатът е, че оборотът пада, а разходите се качват. Нашият единствен източник на приходи е клиентът и когато той пести, бизнесът е под натиск."

Дебатът за ДДС за заведенията остава отворен - между аргументи за оцеляване на бизнеса и въпроса доколко цените в ресторантите отразяват реалните разходи. А към бъдещия редовен бюджет отсега се надига вълна от искания.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Просто

    43 1 Отговор
    Защото ресторантьорите са алчни коппелета!

    10:01 13.04.2026

  • 2 Атина Палада

    37 1 Отговор
    Тези са по-нагли и от зърнарите....

    10:02 13.04.2026

  • 3 Заради

    16 12 Отговор
    леврото !

    10:02 13.04.2026

  • 4 Тома

    36 1 Отговор
    И изцяло да махнат ддс на ресторантьорите надценката ще е в пъти отгоре.Само като погледнете алибегов и ще разберете веднага мошенника

    10:03 13.04.2026

  • 5 Щото

    9 7 Отговор
    Не готвят вкиснато зеле. Тъпи въпроси от тъпи...

    10:03 13.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 БОЙКО БОРИСОВ

    17 2 Отговор
    КАТО ИМ Е СКЪПО, ДА НЕ ХОДЯТ БЕ,
    АЗ ЗАТВА СИ СТОЯ ДОМА И СИ МАЖА ФИЛИИ С МАС.

    Коментиран от #16

    10:06 13.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Даниел

    23 0 Отговор
    След като вече сте вдигнали цените в заведенията,мярката с намалено ДДС става ненужна,просто искате допълнителни приходи на гърба на бюджета !!

    10:07 13.04.2026

  • 10 Коня Солтуклиева

    11 2 Отговор
    За да принуди Емилия Милчева и другите мисирки от ДВ да си готвят в къщи и да не скиторят по кръчмите !

    10:07 13.04.2026

  • 11 дядо поп

    21 2 Отговор
    Защото има будали да ги посещават.

    Коментиран от #14

    10:09 13.04.2026

  • 12 Цените

    12 5 Отговор
    в ресторантите навсякъде по света са точно такива каквито местните жители могат да си позволят. Ако цените бяха по-високи от това, ресторантите щяха да стоят празни. Фактът че са пълни (за София конкретно) означава че цените СА чо джоба на софиянеца.

    10:11 13.04.2026

  • 13 Хм...

    17 2 Отговор
    Търсенето определя предлагането. Докато има клиенти, цените ще вървят нагоре.

    10:13 13.04.2026

  • 14 Имаш

    3 7 Отговор

    До коментар #11 от "дядо поп":

    предвид бе будали а хора с пари, които за разлика от теб могат да си позволят да излизат по ресторанти и обичат да бъдат обслужвани.

    10:13 13.04.2026

  • 15 Много просто

    2 6 Отговор
    Цените са двойни от 2020г. насам, защото при ресторантите всичко скочи двойно - труд, храна, енергия. От друга страна, хората искат и засега могат да ходят на ресторант, поради което търсенето на тази услуга не намялава поради покачване на цената. В други икономически сектори търсенето намалява при покачване на цената, поради което там цените са се увеличили сравнително по-малко, но като цяло от Ковид на насам цените са двойни и то това беше и целта на Ковида - да се стимулира икономиката, като се оттърсим от ценовия застой през второто десетилетие на този век. Инфлацията е важна, тъй като по-голямата част от населението живее на кредит, а умерената инфлация помага да си изплатите стария кредит и да ви се повиши заплатата, след което на базата на увеличената заплата и намаления от инфлацията кредит да вземете нов кредит.

    10:17 13.04.2026

  • 16 Баба Бока

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "БОЙКО БОРИСОВ":

    Е че масчицата и сланинката са си много полезни.

    10:23 13.04.2026

  • 17 Колев

    5 1 Отговор
    Никаква полза не се отрази в цените ма никакви браншове когато им намалиха ДДС а някои даже нямаха за горивата. Обратното- вдигаха цени и вечен вой до небесата за пари от общи данъци и тлъсти парчета от баницата Европейски помощи и субсидии докато ни набутаха милиарди заеми. 30 години гордия частник собственик (мутра) реве за общото и държавното. И понеже цялата „икономика “ си е на онея 240 и родата им те гласуват и извършиха кражбите на държавно в частните им интереси чрез различни форми и лобистки за % от печалбите на уж частника или директно с подставени лица за собственици. Даже плашилото арабско и то е назначено и се овъргаля със противна политичка шефка. Така пак оцеляваме в държавна икономика , но за благото на малцина политици и без да е планова. Плана е една точка- Кради ,трупай на вън в банки , имоти и злато , фирми офшорки , застрахователи с бирници полицаите уж държавни и те така , докато има уфсе.

    10:23 13.04.2026

  • 18 Хахаха

    5 1 Отговор
    Защото има идиоти да ходят

    10:24 13.04.2026

  • 19 ежко

    4 0 Отговор
    Затваряй!Досега бяхте 50 000 ресторанта,нормално е по време на криза да останете 15-20 хиляди!Всеки ден в Йю Йорк сигурно удрят кепенците поне 5 ресторанта и сигурно се отварят 3 нови.Никой не им е гарантирал пожизнен бизнес!

    10:32 13.04.2026

  • 20 Кирил

    3 2 Отговор
    Кой кара хората на сила да ходят по ресторанти та реват? Това е частен бизнес и цените са както прецени собственика. Това ,че качеството е ужасно, хигиената нулева и обслужването лошо е друг въпрос. Ресторани да сакате.

    10:35 13.04.2026

  • 21 Въобще не е скъпо

    2 3 Отговор
    Ние сме европейска държава, селяни нямат работа в ресторантите. Цените дори трябв да се повеишат!

    Коментиран от #25

    10:39 13.04.2026

  • 22 Герп боклуци

    3 1 Отговор
    Който ходи по ресторанти да си плаща ддс. Моето ддс в магазина , никой не го намалява...

    10:41 13.04.2026

  • 23 нннн

    4 3 Отговор
    Ме е луд който яде баницата, а който му я дава.
    Докато има хора, дето не могат да си опекат пържола, направят салата и налеят ракия, ресторантьорите ще дерат кожи.
    Ха наздраве за който може да се справи и у дома.

    10:41 13.04.2026

  • 24 Мухахаха

    1 0 Отговор
    На домашна обстановка по ресторанти педофилите да ходят

    10:41 13.04.2026

  • 25 Мухахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Въобще не е скъпо":

    Смешник ти от кое село си ве мухъл

    10:43 13.04.2026

  • 26 име

    2 0 Отговор
    Айде селяндypчeтага, които плюете по заведенията, да си признаете честноколко често ходите по заведенията. Всички ставаме мързеливи, мързи ни да си готвим, за си гледаме нещо в двора на село,искоме готова храна от заведенията и магазините. Много ясно че ще ви щавят както ти искат. Спрете да ходите, да видим ще има ли поскъпване

    10:46 13.04.2026

  • 27 Фен

    1 0 Отговор
    Да бе, няколко хиляди кръчмари са си направили Вайбър група, и всяка вечер съгласуват цената на шопската салата в заведенията си. ДВ пак промива мозъци. Радев довлече Коки, а Коки инфлацията. Санкциите и еврото също помогнаха.

    10:49 13.04.2026

  • 28 Лапачи бизнесмени

    1 0 Отговор
    Избирането на пари през тях и алчността на собствениците са страшна сила. А в чинията никой.

    10:51 13.04.2026

  • 29 Бедните

    1 1 Отговор
    които не могат да си позволят да излизат навън злобеят и завиждат на тези дето могат. Обиждат ги че били будали, сакати и тн. Те никога няма да разберат че хората с пари обичаме да ни обслужват. За нас парите не са проблем. Не е проблем и да си сготвим в къщи. Но можем да си позволим и предпочитане да ни обслужват други. А бедните нека си готвят вкъщи и да цъкат с език колко били алчни ресторантьорите и колко били будали клиентите

    10:52 13.04.2026

  • 30 Странно

    1 0 Отговор
    Навсякъде по света, порциите са по-големи.

    10:54 13.04.2026