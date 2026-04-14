Побъркай го окончателно

14 Април, 2026

Днес за кого можем да се попитаме дали се е "наиграл"? За русофобите това трябва да е Путин, ами неговият приятел Тръмп - какво за него?

Кеворк Кеворкян Кеворк Кеворкян журналист и публицист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ако съдим по настроенията в социалните мрежи, публиката здраво се е разгневила от Споразумението, което служебният премиер Гюров подписа на своя глава в Киев.

Трудно ще откриете някой наивник, който да подкрепя инициативата на Гюров - а и тя си е чисто самоуправство.

Това коментира във "Фейсбук" Кеворк Кеворкян.

Покрай тази налудна история се сетих за една дума - има я в книгата на Оксана Дворниченко "Хитлер. Какъвто го познавах".

От един епизод в нея научаваме следното: през нощта на 1 май 1945 година, маршал Жуков събудил по телефона Сталин и му съобщил, че Хитлер се е самоубил. А Сталин казал: „Наигра се подлецът!“ "

"Наигра" - това е думата, за която се сетих.

Днес за кого можем да се попитаме дали се е "наиграл"? За русофобите това трябва да е Путин, ами неговият приятел Тръмп - какво за него?

Тук е уместно да припомня един фрагмент от книгата на Боб Удуърд "Война" /цитат/:

„В началото на 2024 г. един от сътрудниците на Тръмп стои пред офиса на бившия президент в Мар-а-Лаго. Тръмп го е помолил да напусне помещението, за да проведе, по собствените му думи, личен телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Според въпросния сътрудник, в периода след като Тръмп напуска Белия дом през 2021 г., има редица подобни обаждания между двамата – може би цели седем на брой.

През юли /същата година/ Боб Удуърд пита Джейсън Милър, говорителят на кампанията на Тръмп, дали знае за телефонната комуникация между Тръмп и Путин. Отговорът е, че не е в течение.

- Може ли Тръмп да говори с Путин сега?

- Сигурен съм, че знаят как да се свържат един с друг.

- Обсъждат ли как да спрат войната в Украйна?

- Президентът Тръмп е казвал, че ще я спре и смятам, че е способен. Мисля, че може да я спре още преди да е встъпил в длъжност – отговаря Милър" /край на цитата/.

В епилога на книгата си Удуърд пише, че щом се събуди сутрин, първата му мисъл е: „Какво крият копелетата?“

Напълно естествено е, ние пък да се запитаме: наиграли ли са се те - и възможно ли е изобщо да разберем това?

Да се върнем при нашия Гюров. Не е трудно да проумеем неговите сметки. Но трябва да сме наясно, че хора от тази порода съществуват по стандарти и морални критерии, съвсем различни от общоприетите - иначе изобщо не биха били подходящи за постовете, които им се отреждат.

Някои се опитват сега да представят Гюров едва ли не като поборник за украинската кауза, а това е чиста глупост - той просто е един арогантен нарушител на Конституцията, която му възлага съвсем скромни правомощия и то в рамките на един крайно ограничен срок.

В този смисъл, той най-напред и най-вече заблуждава, меко казано, украинците, а пък нашите хорица са някакви аборигени, които изобщо не го интересуват. Такива като него са сигурни, че те вече окончателно са привикнали с произвола на властите и го приемат за нещо нормално.

Целта на управници като Гюров е "аборигените" да виждат всичко като една "ала-бала" и вече изобщо да не схващат с каква гнус си имат работа.

Разсейвай простолюдието, залъгвай го, обърквай го и накрая окончателно го побъркай - побърканяци са им нужни, това е единственото нещо, с което са наясно.

Е, да, Народът, както винаги, отново ще бъде главният потърпевш, отново ще бъде садистично принуждаван да загуби и последните остатъци от респекта с

и към институциите и техните Гюровци. Това вече, до голяма степен, се е случило - остава само да бъде сложена финалната точка на окончателния разрив между Народа и Държавата.

Не е нужно да надценяваме стореното от Гюров, но би било и лекомислено да не виждаме и възможностите, които самоуправството му открива пред един следващ, още по-арогантен натрапник.

Някои преценяват авантюрата му просто като знак на вярност, срещу която се очаква той да получи някое сладко местенце в безбройните евробюрократични полози, където нищо свястно не се мъти, но пък и никой не се интересува от това.

За Гюров специално ръководна длъжност в някоя кокетна западна банка съвсем не би била лоша компенсация за цялото театро с украинците. Така, както навремето Кунева се жертва да отиде на работа в "Париба" - след като закри два от блоковете на атомната ни централа.

Споменът за ликвидаторката Кунева обаче ме подсеща за друго. Тя със сигурност ще влезе в челната тройка на победителите в една всенародна анкета "Кои са най-големите душмани на Прехода?"

Важно е да се остави едно такова свидетелство, за да се види колко трезва и устойчива е Народната Памет - а и в каква степен е подвластна на измамите на Прехода.

Гюровци и Гюровици да не ги мислим, макар че и тяхната не е лесна. Кунева, примерно, трябва да е притежавала особен талант, за да осакати - тъкмо докато е комисар по потреблението /!!!/ на Евросъюза - една цяла ядрена централа!

И по този начин да осигури на "аборигените" непосилни сметки в бъдещето, а енергийната сигурност на държавата да се превърне в мит - нещо, на което вече сме свидетели.

В сравнение с Кунева, Гюров изглежда като един селски кмет-грубиян. С нея, с нея трябва да се гордеем...

Но ние отново се разсейваме. Или се зазяпваме точно в най-неподходящата посока, някаква необяснима гузност ни кара да се втренчваме в дреболиите, в дребните злодеи - изобщо в мърльовщината, в която, в крайна сметка, всичко губи очертания и смисъл.

И може би паметникът, който най-сетне трябва да си посветим, трябва да изглежда като една зяпнала уста - зяпнала неизвестно в какво.

Иначе, целта е постигната - превърнаха ни в сбириток, вечно разсеян от също вечните ала-бали, уреждани от стари и нови кретени и вече дори не усещаме вонята, която се разнася от всичко това.

И скоро няма да има дори кой да попита, как успяха едни никакъвци да направят това с нас?


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    8 4 Отговор
    Атлантик. Това звучи гордо !
    🇪🇺🇺🇦🇮🇱

    10:02 14.04.2026

  • 2 Сила

    12 6 Отговор
    Мунчо най ще се наиграе ...само гледайте !!! Деса вече му прибра играчката ....

    10:03 14.04.2026

  • 3 честен ционист

    9 8 Отговор
    Ганчо ще си каже "Наигра се подлецът!" и за Льотчика като се прегърне с Петроханци.

    10:04 14.04.2026

  • 4 Тоя аватар

    10 8 Отговор
    Отдавна е чал, сега други пишат от негово име

    10:04 14.04.2026

  • 5 Трол

    11 2 Отговор
    Тръмп и Путин не са играчи от категорията на г-н Гюров.

    Коментиран от #25

    10:05 14.04.2026

  • 6 георг халката наиграния

    11 1 Отговор
    бях външен на банкята но го поемам вътрешно

    10:05 14.04.2026

  • 7 Кирил

    13 10 Отговор
    Не мога да разбера как служебно правителство взима толкова важни решения, при положение ,че работата им е само да заместват.

    Коментиран от #14

    10:05 14.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Слав

    7 9 Отговор
    Сбе издухалец партиен вземи го обеси Гюров направо смърт. Що не си пиеш бузата и си ядеш попарата късно ти за геополитика младите са по умни от тебе

    10:08 14.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Българин

    13 9 Отговор
    Щом Димитър е опрял до морала, значи Гюро правилно е подписал споразумението!

    10:08 14.04.2026

  • 12 Доносниците обичат да споделят прекалено

    10 7 Отговор
    Малко ли плямпа навремето, та че и още имаш останало... изглежда "мъдростта" с годините се увеличава (за разлика от останалото

    10:08 14.04.2026

  • 13 Супер,

    6 9 Отговор
    Триеш защото виждаме всички че Гюро е гол. Като плужек.

    10:09 14.04.2026

  • 14 скучно и точка.

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Кирил":

    Моите уважения Само заради това че разкриха толкова много различни места с незаконни опасни храни на мафията на шиши и Боко

    10:10 14.04.2026

  • 15 Просто човек

    12 6 Отговор
    Агентче на ДС…

    10:10 14.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Центовете се събудиха

    6 3 Отговор
    Центаджийте се събудиха и драскат все едно и също. Ми неуки сте, повтаряте папагалски ,,доносник ,,. Ами вашите водачи дучета всички са с доноснически произход. Не удряйте точно вие по доносниците.

    10:13 14.04.2026

  • 18 Цвете

    5 3 Отговор
    ПРЕДАТЕЛЯ ОСТАВА ЗАВИНАГИ КАТО ТВОЯ МИЛОСТ. ЗАЩО НЕ ПОВДИГНА ВЪПРОСА ЗА ЖЕЛЯЗКОВ, КОЙТО " СКЛЮЧИ " НЯКАКЪВ СИ ЧАСТЕН ДОГОВОР С ТРЪМП? ОСТАРЯЛ СИ И САМО СТАРАТА ПАРТИЯ ТЕ ВЪЛНУВА ОТ ВРЕМЕ ОНО.ЛЕКЕТО ОТ РИЗАТА ТИ НЯМА ДА СЕ ИЗПЕРЕ.😠

    10:15 14.04.2026

  • 19 Калин

    2 5 Отговор
    Гяурът Гюров ще се наиграе съвсем скоро.
    Само го пуснете сред хората да му споделят любовта си и повече никой няма да посмее да прави като него!

    10:16 14.04.2026

  • 20 Цвете

    4 4 Отговор
  • 22 Синя София

    2 2 Отговор
    Арменеца се е пообъркал,но нали е ДС простено му е

    10:21 14.04.2026

  • 23 Павлов

    4 1 Отговор
    На кой му пука какво бил казал арменският руснак, агент Димитър от ДС, съсипал съдбата на хиляди българи.

    10:22 14.04.2026

  • 24 хихи

    2 0 Отговор
    е и какво следва от умозаключението Кеворкяново?? Нищо!!!!

    10:27 14.04.2026

  • 25 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Гюров не е играч, танцьор е. Изпълнява с престараване това,което му свири големия брат.

    10:27 14.04.2026

  • 26 Дзак

    0 0 Отговор
    За който ляга и става със Силата и Властта, устата наистина е зяпнала!

    10:29 14.04.2026