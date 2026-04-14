Предлагам ви извадки от украински анализ на плана за унищожаването на руската противовъздушна отбрана (ПВО). Авторите подробно изследват цялата организационна структура: налични средства, избор на цели (в случая «очите» са радарите, а «зъбите» - зенитните ракетни комплекси (ЗРК)), възможности и способи за прекъсване на производствените връзки, постижения.

Текстът изискваше известно редактиране, но аз съм се постарал да запазя формата и смисъла му. Коментарите и поясненията са мои. Препратка към оригинала е дадена в края.

Основното:

Задачата е да се отслаби защитата на руския тил и да бъдат създадени коридори за нанасяне на удари по обекти, разположени там.

В класическата военна наука неутрализирането на противниковата ПВО (мисиите SEAD/DEAD) (1) изисква постигането на превъзходство във въздуха, използването на самолети – невидимки и водене на радиоелектронна борба (РЕБ). Тъй като не разполага с такива ресурси (2), Украйна прилага асиметрична стратегия, основана на поразяването на ключови елементи на ПВО посредством БПЛА с голям радиус на действие, крилати ракети и високоточни боеприпаси.

Анализът на 1530 потвърдени удара по цели в Русия и на «окупираните територии» (така в Киев наричат освободените земи на Новорусия (бел. м.)) потвърждава планомерното изпълнение на поставената задача. От юни 2025 год. до март 2026 год. са поразени 492 обекта на ПВО и 433 – на РЕБ. Украйна атакува не хаотично, а следва определена логика, за да разруши мнокослойната отбрана.

Следва отчет за улучените руски обекти:

«Бук» (3). Доказани попадения: 56. Този ЗРК е в основата на външния отбранителен рубеж (с радиус 45 – 70 километра). Изваждането от строя на такава цел води до пробив в радиолокационното поле, който се затваря трудно. Приоритет за западната коалиция е свиването на зоната, прикривана от ПВО, а не безразборното атакуване на единични цели.

«Тор» (4). Потвърдени попадения: 46. Това е главният враг на украинските дронове и крилати ракети. Комплексът е създаден специално за борба с подобни заплахи. Неговото унищожаване е важно за оцеляването на ударните платформи.

«Панцир» и «Тунгуска»/«Оса» (5). Потвърдени попадения: 27 и 22 съответно. Тези комплекси за близко действие прикриват най-важните обекти (например, позициите на С-300 и С-400). Често тях ги поразяват първи, за да може после да атакуват по-ценната цел. Не са защитени от атаки на дронове.

Стратегическите С-300 и С-400 (6). Попадения по системите: 36, по компонентите: 74. Това е каймакът на руската ПВО. Атаките против тях са най-сложните и скъпите. Украйна демонстрира висока точност, като разгромява не само комплексите, а и ключови компоненти: командни пунктове, радари за управление на огъня, щабове на полкове. Разбиването на батарея С-400 (на стойност до 1 милиард долара) блокира целия интегриран комплекс, който не може да се възстанови бързо.

Радари (повреждането им ослепява системите). Потвърдени попадения: 196. Вероятно това е най-важната, със стратегическо значение, част от кампанията. Нападат се всички типове радиолокационни станции.

«Небо» (6). Потвърдени попадения: 58. Станция за далечно радиолокационно откриване, вкл. на цели с намалена радарна видимост. Загубата им намалява възможностите на системите за ранно предупреждение.

«Каста»/ «Гармон» (29 попадения) и «Подлет» (14 попадения) (7). Това са станции за откриване на нисколетящи цели (крилати ракети, дронове и т.н.). Унищожаването на такъв обект разширява безопасния коридор за украинските атаки.

Няколко думи от мен.

Унищожаването на елементите на ПВО е първостепенна задача във всеки военен конфликт. Не се наемам да оценя достоверността на указаните по-горе данни, но няма съмнение, че в хода на боевете руската страна е загубила немалко системи. За съществуването на проблеми в отбраната може да се съди по зачестилите дронови и ракетни атаки в Ленинградска и Архангелска област (срещу космодрума Плесецк), Поволжието и Урал.

Отразяването на натовските въздушни атаки напоследък е затруднено и от недостига на снаряди за зенитните установки.

Бележки

1. SEAD (абр., англ.: Suppression of Enemy Air Defenses) – временно неутрализиране на вражеската ПВО. Прилага се широк спектър действия, които принуждават операторите да изключат радарите от страх да не бъдат засечени и поразени.

DEAD (абр., англ.: Destruction of Enemy Air Defenses) – унищожаване на командните центрове, радарите и зенитните установки на противника.

2. Киевските изследователи скромничат. Техните въоръжени сили разполагат с различни средства за РЕБ - родно производство (серията «Лиман», «Омут» и др.) и доставени от НАТО (напр. системата AN/ALQ за самолетите F-16 – специално пригодена от американски, норвежки и датски специалисти към условията на войната в Донбас). Западняците също така помагат с радиолектронното разузнаване – локализират руските зенитни комплекси, определят траекториите на полета на украинските дронове и ракети.

3. Самоходен зенитен ракетен комплекс (ЗРК) за борба с маневриращи аеродинамични цели, летящи на ниска и средна височина (от 30 m до 14 – 18 km) в условията на силно радиоелектронно противодействие (РЕП).

4. ЗРК с малък обсег на действие за решаване на задачи на ПВО и ПРО на дивизионно ниво. Прикрива важни админисративни, икономически и военни обекти, предните позиции на сухопътните съединения.

5. Самоходен зенитен ракетно - артилерийски комплекс (ЗРАК). Предназначен е за непосредственно прикритие на граждански и военни обекти (вкл. на комплексите на ПВО с голям радиус на действие). Способен е също да защити отбранявания обект от наземни и надводни заплахи.

6. Семейство радиолокационни системи. Някои модели могат да засичат цели на разстояние до 600 km и на височина до 80 km.

7. Мобилни радиолокационни станции за откриването на цели на малки и свръхмалки височини в условията на силно радиоелектронно противодействие. Поддържат ЗРК С-300, С-400 и други.

8. Източник: https://t.me/MedvedevVesti/25181

