Да ослепим мечката и изтръгнем зъбите ѝ
  Тема: Украйна

Да ослепим мечката и изтръгнем зъбите ѝ

14 Април, 2026 13:01 1 770 38

  • украйна-
  • русия-
  • пво-
  • война-
  • руска агресия

Задачата е да се отслаби защитата на руския тил и да бъдат създадени коридори за нанасяне на удари по обекти, разположени там

Да ослепим мечката и изтръгнем зъбите ѝ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Предлагам ви извадки от украински анализ на плана за унищожаването на руската противовъздушна отбрана (ПВО). Авторите подробно изследват цялата организационна структура: налични средства, избор на цели (в случая «очите» са радарите, а «зъбите» - зенитните ракетни комплекси (ЗРК)), възможности и способи за прекъсване на производствените връзки, постижения.

Текстът изискваше известно редактиране, но аз съм се постарал да запазя формата и смисъла му. Коментарите и поясненията са мои. Препратка към оригинала е дадена в края.

Основното:

Задачата е да се отслаби защитата на руския тил и да бъдат създадени коридори за нанасяне на удари по обекти, разположени там.

В класическата военна наука неутрализирането на противниковата ПВО (мисиите SEAD/DEAD) (1) изисква постигането на превъзходство във въздуха, използването на самолети – невидимки и водене на радиоелектронна борба (РЕБ). Тъй като не разполага с такива ресурси (2), Украйна прилага асиметрична стратегия, основана на поразяването на ключови елементи на ПВО посредством БПЛА с голям радиус на действие, крилати ракети и високоточни боеприпаси.

Анализът на 1530 потвърдени удара по цели в Русия и на «окупираните територии» (така в Киев наричат освободените земи на Новорусия (бел. м.)) потвърждава планомерното изпълнение на поставената задача. От юни 2025 год. до март 2026 год. са поразени 492 обекта на ПВО и 433 – на РЕБ. Украйна атакува не хаотично, а следва определена логика, за да разруши мнокослойната отбрана.

Следва отчет за улучените руски обекти:

«Бук» (3). Доказани попадения: 56. Този ЗРК е в основата на външния отбранителен рубеж (с радиус 45 – 70 километра). Изваждането от строя на такава цел води до пробив в радиолокационното поле, който се затваря трудно. Приоритет за западната коалиция е свиването на зоната, прикривана от ПВО, а не безразборното атакуване на единични цели.

«Тор» (4). Потвърдени попадения: 46. Това е главният враг на украинските дронове и крилати ракети. Комплексът е създаден специално за борба с подобни заплахи. Неговото унищожаване е важно за оцеляването на ударните платформи.

«Панцир» и «Тунгуска»/«Оса» (5). Потвърдени попадения: 27 и 22 съответно. Тези комплекси за близко действие прикриват най-важните обекти (например, позициите на С-300 и С-400). Често тях ги поразяват първи, за да може после да атакуват по-ценната цел. Не са защитени от атаки на дронове.

Стратегическите С-300 и С-400 (6). Попадения по системите: 36, по компонентите: 74. Това е каймакът на руската ПВО. Атаките против тях са най-сложните и скъпите. Украйна демонстрира висока точност, като разгромява не само комплексите, а и ключови компоненти: командни пунктове, радари за управление на огъня, щабове на полкове. Разбиването на батарея С-400 (на стойност до 1 милиард долара) блокира целия интегриран комплекс, който не може да се възстанови бързо.

Радари (повреждането им ослепява системите). Потвърдени попадения: 196. Вероятно това е най-важната, със стратегическо значение, част от кампанията. Нападат се всички типове радиолокационни станции.

«Небо» (6). Потвърдени попадения: 58. Станция за далечно радиолокационно откриване, вкл. на цели с намалена радарна видимост. Загубата им намалява възможностите на системите за ранно предупреждение.

«Каста»/ «Гармон» (29 попадения) и «Подлет» (14 попадения) (7). Това са станции за откриване на нисколетящи цели (крилати ракети, дронове и т.н.). Унищожаването на такъв обект разширява безопасния коридор за украинските атаки.

Няколко думи от мен.

Унищожаването на елементите на ПВО е първостепенна задача във всеки военен конфликт. Не се наемам да оценя достоверността на указаните по-горе данни, но няма съмнение, че в хода на боевете руската страна е загубила немалко системи. За съществуването на проблеми в отбраната може да се съди по зачестилите дронови и ракетни атаки в Ленинградска и Архангелска област (срещу космодрума Плесецк), Поволжието и Урал.

Отразяването на натовските въздушни атаки напоследък е затруднено и от недостига на снаряди за зенитните установки.

Бележки

1. SEAD (абр., англ.: Suppression of Enemy Air Defenses) – временно неутрализиране на вражеската ПВО. Прилага се широк спектър действия, които принуждават операторите да изключат радарите от страх да не бъдат засечени и поразени.

DEAD (абр., англ.: Destruction of Enemy Air Defenses) – унищожаване на командните центрове, радарите и зенитните установки на противника.

2. Киевските изследователи скромничат. Техните въоръжени сили разполагат с различни средства за РЕБ - родно производство (серията «Лиман», «Омут» и др.) и доставени от НАТО (напр. системата AN/ALQ за самолетите F-16 – специално пригодена от американски, норвежки и датски специалисти към условията на войната в Донбас). Западняците също така помагат с радиолектронното разузнаване – локализират руските зенитни комплекси, определят траекториите на полета на украинските дронове и ракети.

3. Самоходен зенитен ракетен комплекс (ЗРК) за борба с маневриращи аеродинамични цели, летящи на ниска и средна височина (от 30 m до 14 – 18 km) в условията на силно радиоелектронно противодействие (РЕП).

4. ЗРК с малък обсег на действие за решаване на задачи на ПВО и ПРО на дивизионно ниво. Прикрива важни админисративни, икономически и военни обекти, предните позиции на сухопътните съединения.

5. Самоходен зенитен ракетно - артилерийски комплекс (ЗРАК). Предназначен е за непосредственно прикритие на граждански и военни обекти (вкл. на комплексите на ПВО с голям радиус на действие). Способен е също да защити отбранявания обект от наземни и надводни заплахи.

6. Семейство радиолокационни системи. Някои модели могат да засичат цели на разстояние до 600 km и на височина до 80 km.

7. Мобилни радиолокационни станции за откриването на цели на малки и свръхмалки височини в условията на силно радиоелектронно противодействие. Поддържат ЗРК С-300, С-400 и други.

8. Източник: https://t.me/MedvedevVesti/25181

Повече новини за оръжие, стратегии и тактика, можете да намерите в канала ”Ситуация” в ”Телеграм” (t.me/sitrep_111).


Украйна
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    30 5 Отговор
    Только дуpак в берлогу сунет харю, разбудив медведя.

    13:02 14.04.2026

  • 2 Атина Палада

    7 28 Отговор
    Слаба Русия.

    Коментиран от #16

    13:06 14.04.2026

  • 3 Исторически факти

    27 1 Отговор
    - Скъпи, направих палачинки като извинение, че блъснах колата.
    - Какво си направилааа?!
    - Палачинки.

    13:06 14.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ПОДОБНИ СТАТИИ СЕ ПУСКАТ

    38 9 Отговор
    Само когато бандерите са изяли здрав бой за повдигане на духа. Явно снощи в Одеса е било страшно.

    Коментиран от #25

    13:06 14.04.2026

  • 6 8888

    31 5 Отговор
    А къде точно е плана Украйна от 44 милиона да стане 20? така се "ослепява", разрушава държава, икономика и бъдеще, не със самолети "невидимки"

    13:07 14.04.2026

  • 7 А спешно и най добре е...

    29 5 Отговор
    Да вдигнете белия байряк за пълна капитулация и да мирне света!!!

    13:08 14.04.2026

  • 8 Умници Юнаци

    26 5 Отговор
    Влязъл Гюро в бърлогата на мечката а тя му откъснала главата.Изтеглили го другарите му и почнали да се чудят имаше ли Гюро глава или немаше.

    13:08 14.04.2026

  • 9 Механик

    18 5 Отговор
    Е как укрите да нямат въздушно превъзходсво бе? Ми къде е Призрака на Киев? Еф-16-ките къде са?

    13:11 14.04.2026

  • 10 А сега малък

    14 2 Отговор
    Коментар от мен за автора - що не се е…..ш …ут…..а л……а?!?

    13:13 14.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Линда

    1 9 Отговор
    Русия возновила о себе слишком много

    13:16 14.04.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    17 2 Отговор
    Рекли, че Господ като иска да те уби първо ти взима акъла... ма укритата май по принцип си нямат!!!
    Ако не остане друг вариант ще си изпросят атом и там става пустиня за доста време! Честита им победа!

    Коментиран от #23

    13:16 14.04.2026

  • 14 си дзън

    2 14 Отговор
    В Череповец на 2000 км от фронта има бая пушек. Бил безопасен, ама смесен с водни
    пари ставал на азотна киселина. Крепостните били устойчиви на нея.
    На фронта роботи на укрите са превзели позиции на руснаците за пръв път в историята!

    13:18 14.04.2026

  • 15 Всички така наречени БПЛА

    13 3 Отговор
    са производство на Англия и Франция, внесени в Украйна.
    Това са желания на Украинското ръководкгво, но не и възможности. Украйна няма армия с необходимите резерви, вече жени се моболозоват.
    Собствено оръжие нямат, всичко се внася и при унищожаването на вносиа Украинската армия не може да стори нищо от заплануваното. Вече Финландия и Балтийските страни са предупредени. Румъния трябва да внимава. Също и Полшо. Воинната Руска доктрина се промени - всичко що воьва и участва в това е враг.Русия зама част от стратегията на Щатите тоесТ, БЕЗЖАЛОСТНОСТ.

    Коментиран от #17

    13:20 14.04.2026

  • 16 Путин

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Не сме слаби, а "многоходови".

    13:23 14.04.2026

  • 17 си дзън

    2 17 Отговор

    До коментар #15 от "Всички така наречени БПЛА":

    Аритметика за крепостни:
    Шахед - 20 000 долара. Украински Стинг прехващач - 2 000 долара. Ресто - 18 000 долара.
    10 ватенки х 2 000 долара/месец, елиминирани от 10 робота и FPV дрона х 2 000 долара.
    Ресто - 100 000 долара на вдовицата - дали ще ги получи?
    За март - 35 000 крепостни х 100 000 = 3.5 млрд. долара на месец само за обезщетения за убити.
    Паре нема - крепостни бол! Руското бъдеще: всяка рускиня - неграмотна, но с по 8 деца!

    Коментиран от #21, #26

    13:23 14.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бриджит Бардо

    10 1 Отговор
    Този трябва да го затворят в зоопарка при маймуните, не при мечките.

    13:28 14.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Д-р Гугуткова

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "си дзън":

    Иди да се лекуваш. Сериозно.

    13:29 14.04.2026

  • 22 Гробаря

    9 2 Отговор
    Теориите ви са ни ясни, по-добре да наблегнете на практиката,. Най важното сега за бандерофаша е да обособяват регулярно нови парцели по кладбищата, че със затоплянето бандерската леш по къра почва да смръди много

    13:30 14.04.2026

  • 23 ,,И тъй бе рекъл свети пророк Илия

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    Още от библейско, време:
    Щом Господ някого реши да ,, гръмне"
    то най- напред акъла му ще вземе"

    13:30 14.04.2026

  • 24 !!!?

    2 6 Отговор
    Извод: Путлер е победител в тази война...ама се срамува да си признае !!!?

    13:32 14.04.2026

  • 25 Нема пушки, нема паре...

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "ПОДОБНИ СТАТИИ СЕ ПУСКАТ":

    Пък и рижавия им спря патриотично оптимизма

    13:32 14.04.2026

  • 26 Без вазелин

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "си дзън":

    Напудри си носа и с хомодружкитеАнални ласки до сутинта

    13:36 14.04.2026

  • 27 Руснак

    8 0 Отговор
    "Да ослепим мечката и изтръгнем зъбите ѝ"
    Тевтонцы, шведы, поляки, французы, немцы тоже хотели кого-то там ослепить и выбить зубы. Теперь вот и болгары пишут статьи на ту же тему. Потом будут вопить "а нас за що". Ничему люди не учатся, ничему.

    Коментиран от #32

    13:40 14.04.2026

  • 28 Картаген

    6 0 Отговор
    Седнал укра в пустинята и чака да умори камилата от жажда.
    Знае,че може да изкара три дни,а камилата петнадесет,но вече прави сметки как ще продаде кожата и ще изкара пари.(за златно веце).Те това се нарича ,,Укрински план за победа"

    13:41 14.04.2026

  • 29 Умен атлантик

    6 1 Отговор
    Какви са тези планове??? Русия ВЕЧЕ е спечелила!!! Украйна от 54 милиона се е стопила на 25 милиона ( според различни източници цифрата варира). Проблема е ,че 10 милиона са избрали Русия за своя страна . Може да си пишем бодряшки статии колкото искате. Подобно е положението в страна която се управлява "демократично " 35 години без да е водила воина.

    13:41 14.04.2026

  • 30 Урко фашистки мечти

    6 1 Отговор
    Ненормални урки

    13:42 14.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пушек от лулата на Шамана

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Руснак":

    Ние отдавна сме си заслужили ...., но Владимир Владимирович е великодушен.
    Защо да си хаби джепането , като ние си из чез ваме от само себе си.
    Въпросът е дали ние или естонците ще сме първи.

    13:50 14.04.2026

  • 33 Спиро

    0 0 Отговор
    Каквото и да ти говорят моето момче, да знаеш, че става въпрос за пари, а ако не е за пари, то става въпрос за много пари.

    13:50 14.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Инж1

    1 2 Отговор
    Провалът на РККА е по всички направления. Очевидно не могат да се справят с украинските дронове.
    Войната продължава, за да може да се потиска руското народонаселение и да се окражда държавата.
    Но това се извършва не от НАТО, а от собствената им посткомунистическа олигрхия!?!!?!?

    13:58 14.04.2026

  • 36 Дудов

    0 0 Отговор
    Много сте силни.На думи.Дори и с помощта на половината свят още не сте доникъде

    14:01 14.04.2026

  • 37 Не ми се четат глупости.

    1 0 Отговор
    Укрите ако продължават да си играят с огъня накрая ще ги треснат с ядрения чук между очите. На там вървят работите.

    14:01 14.04.2026

  • 38 И като

    0 0 Отговор
    Се събуди анализатора е разбрал че е с отвити крака и отворен прозорец

    14:05 14.04.2026