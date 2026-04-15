Георги Марков пред ФАКТИ: Петер Мадяр „лапаше“ около Орбан, но сега се страхува от него!

Политическите процеси в Унгария навлизат в нова, динамична фаза след края на дългогодишното управление на Виктор Орбан. Какво остави Орбан, какво е неговото политическо наследство, социално-икономическите резултати от управлението му и причините за настъпилата промяна. Има ли потенциалните рискове пред демократичния процес в Унгария… Пред ФАКТИ говори Георги Марков, бивш конституционен съдия, който от дълги години живее в Унгария.



– Г-н Марков, всяко начало си има и край. С какво ще запомним ерата на Виктор Орбан в Унгария?

– Какво да кажа? Аз написах книга „Феноменът Виктор Орбан“, с която обиколих 22 града в страната. Имаше много голям интерес. Пандемията прекъсна обиколката, но в Унгария книгата ми излезе със заглавие „Явлението Виктор Орбан“ и също имаше много голям успех. Какво да каже човек – и днес, към днешна дата, той е единственият политически лидер в момента, който има славно минало на борец за демокрация още по времето на 1988–1989 година, а всички останали са наследници на демокрацията. Той е автентичният борец за демокрация. Човекът, който на 16 юни 1989 година влезе в световния видеообмен с призива съветските войски да напуснат Унгария.

36 години вече го избират за народен представител. От тях 20 години е министър-председател на Унгария. Сега горе-долу ще стане така, че и 20 години ще е лидер на опозицията. Няма друг човек в Унгария, който може да направи четири мандата управление, по простата причина, че той управляваше добре.

– Какво постигна Орбан през тези години?

– Той направи фантастични неща за страната. Ще започна със спорта. Орбан направи такава спортна инфраструктура, каквато Себастиан Коу - шеф на световната федерация по лека атлетика, който много е виждал като бивш атлет, каза, че не е виждал никъде в Европа. Направи такъв стадион за лека атлетика на открито, който прие световното първенство, че на самия Себастиан Коу му падна шапката.

Направи феноменалната „Дуна арена“, където ще бъде за трети път световното първенство по плуване. Направи стадиона „Ференц Пушкаш“. На него сега, на 30 май, ще се играе финалът на Шампионската лига по футбол. Направи за един милиард евро над 50 стадиона – на всички унгарски отбори, плюс стадиони на унгарците зад граница – в Осиек, в Дунайска Стреда, в Словакия, в Сърбия и в Румъния.



– Много се говори за социалната политика на Орбан? Какво направи…

– Орбан наистина направи невероятна социална политика и това е много важно да се каже. Унгарските пенсионери получаваха 13-а и 14-а пенсия. Майките получиха голяма закрила. Тези, които са до 40 години и се осигуряват, получават при раждане на трето дете 33 хиляди евро подарък от държавата и се освобождават пожизнено от данъци.

Майките с две деца се освобождават от данъци до 40 години, а тези с едно дете – до 30 години. Също е много важно да се каже, че Виктор Орбан успя да поддържа отношения с Путин така, че унгарците и към днешна дата плащат най-евтините режийни за отопление и топла вода.

Аз плащам 40 евро за апартамент от 100 квадрата, с високи тавани от 4,50 метра – за парно, което не пада под 20 градуса, газово отопление плюс газова печка и топла вода. Това го няма никъде в Европа. И друго. Орбан разкри един милион нови работни места през мандатите си. Вкара „Мерцедес“, а те сега разширяват завода си. Вкара „Ауди“, „БМВ“, разшириха се заводите на „Сузуки“.

И сега, за съжаление, неговият наследник Петер Мадяр ще се възползва от това. Сега в Унгария се прави китайски завод на BYD – ще се произвеждат по 300 хиляди електрически автомобила годишно. Има китайски инвестиции за 7 милиарда евро в батерии в Дебрецен, а те направиха Унгария трети производител на батерии в света.

– Орбан имаше сериозна международна подкрепа. Приятел на Путин и Тръмп, Джей Ди Ванс дойде в Унгария преди вота. Но не се получи в полза на Орбан, защо…

– Джей Ди Ванс дойде преди изборите. Преди него дойде и Марко Рубио, който каза, че победата на Орбан би била победа на Тръмп в Унгария. Самият Доналд Тръмп пусна пост, че ако Орбан е премиер, цялата икономическа мощ на Америка ще бъде на разположение на Унгария. Орбан е любимец на Тръмп и на Путин, защото направи консервативна политика. Още през 2014 г. Орбан направи такава политика, че стана „Тръмп преди Тръмп“. Но визитите не помогнаха по две причини.



– Кои са тези причини?

– Първо, унгарците се разглезиха ужасно. Всичките тези придобивки, за които говорих, те ги смятат за нещо естествено. Свикнаха с тях. А младите – до 30 години, които са родени при Орбан, изобщо не знаят, че той ги е направил. Те гледат само във Фейсбук. Второ, срещу Орбан този път се случи нещо ново – за първи път в Унгария се появи такава ситуация, която промени баланса. Срещу себе си Орбан нямаше партии или коалиции от партии. Всички партии се бяха обединили през 2022 година и той ги победи. Сега срещу себе си той получи една дигитална общност, един дигитален субект. И самият Орбан каза, че за първи път се сблъсква с дигитална общност. Доколко дигиталното може да бъде реално – не мога да кажа, защото няма как да го проверим. Дигиталното просто стана реално.



– Как се появи този нов политически субект?

– Вкарва се едно лице от неговия кръг – Петер Мадяр, който напусна Орбан, обиден от това, че отпаднал от „софрата“. Петер Мадяр „лапаше“ около Орбан, но сега се страхува от него! Дълги години той „лапаше“ като дипломат и участник в три борда, защото беше женен за чаровната Юдит Варга, бивш министър на правосъдието, от която има и три момченца. Заради това беше сложен в три борда и си живееше перфектно.



Когато се разделиха с Варга, той продължи да „лапа“, но когато тя напусна министерското кресло,



Мадяр беше отстранен от бордовете и влезе в интернет.

– Как Петер Мадяр бе припознат като алтернатива на Орбан в Унгария?

– Припозна го Александър Сорос, припозна го също така и Манфред Вебер от ЕНП и направиха не партия, а разпуснаха всичките партии. Това е много важно да се каже. В Унгария всички партии бяха разпуснати. Няма социалистическа партия, няма либерални партии. Всички бяха разпуснати и се направи този дигитален проект, за да не се цепят гласове, да няма партии, форуми, програми, контрол и така нататък. Всички застават зад един човек – с хубави маратонки, тесни панталони, готина прическа, добре сложен. Той обикаля страната и в социалните мрежи те направиха този дигитален образ. Подлудиха младите до 30 години и те излязоха като „луди“ да гласуват. И се получи активност от 80%, при което, естествено, Орбан загуби.



– Каква е ролята на мажоритарния вот в Унгария?

– В Унгария 106 депутати се избират мажоритарно. Там е голямата битка. Всъщност Орбан претърпя там фиаско. И то стана заради това, че една малка дясна партия, която и досега беше в парламента, издигна свои кандидати и навсякъде по 5–6% отцепваше от електората на Орбан. Това не беше толкова фатално в някои райони, но в други беше абсолютно фатално, защото Орбан така загуби около 10 депутатски места, които бяха на кантар – говорим където имаше разлика от 1%. Така този Мадяр направи конституционно мнозинство, но сега го е хванало шубето, защото той изключително добре познава кухнята на ФИДЕС.

Той беше човек, когото аз съм виждал при стъпването на унгарската президентка Каталин Новак – как винаги се пускаше с черни очила до хубавата си жена, на първия ред да пляска, за да могат да го виждат. Но Петер Мадяр се страхува от Виктор Орбан.



– Може ли да видим политическа нестабилност в Унгария след загубата на Орбан и поредица от избори, както се случва у нас?

– Сега Мадяр се страхува от Орбан, защото се плаши, че Орбан може да извади хората на улицата. А трябва да се каже, че привържениците на Орбан са по-интелигентната и по-зряла част от обществото. Те не са ашлаци. Та страхът е Орбан да не вземе да ги извади хората по улиците и да почнат да свалят Мадяр. Това обаче няма да стане, защото Орбан и през 2006 година, когато загуби, се отказа да прави пуч. Така че Мадяр ще си изкара мандата. В Унгария никога не е имало предсрочни избори, защото избирателната система е такава, че създава стабилно парламентарно мнозинство. Това е голямото преимущество на смесената система.



– Какво очаквате в по-дългосрочен план?

– Мадяр още отсега се е подплашил за 2030 година, когато ще иска отново да се кандидатира за премиер, защото тогава ще срещне срещу себе си Виктор Орбан като лидер на опозицията. А Орбан е показал, че е силна опозиция – и при комунистите, и при демокрацията. Тогава той ще бъде на 67 години и съвсем спокойно може да се обърне към Мадяр и да му каже: „Абе, брат, какво стана? Унгарците нямат 13-а и 14-а пенсия. При мен имаха.“ Ще се обърне към майките, към жените, към хората – и ще им напомни какво са имали. И сега Мадяр се плаши, че Орбан ще го бие тогава. И вижте какво правят. Сега се готви промяна в Конституцията на Унгария, която е специално анти-Орбан.



Целта е да се лиши Орбан от правото да бъде премиер. Гласи се в Конституцията на Унгария да се впише, че политик не може повече от два мандата да бъде премиер. Какъв идиотизъм!



Това не е президентска институция. Това е политическа битка кой да управлява страната. Всяка партия се явява на избори, защото иска да управлява. Това, според мен, ако го прокарат в Конституцията, унгарците ще излязат на улицата. Мога да предрека датата – 23 октомври, когато се навършват 70 години от 1956 година. Ще излязат да защитят лидера, който направи Унгария суверенна страна в рамките на Европейския съюз. Мадяр също казва, че ще следва тази политика, но не може да го направи. Защото кой го поздрави първи? Александър Сорос. И кой го поздрави втори? Хилари Клинтън. Той ще бъде на седянката на Манфред Вебер, ЕНП, и Александър Сорос. И ми се ще да завършим така: дигитално избори могат да се печелят, но дигитално не може да се управлява.