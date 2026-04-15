Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
Георги Марков пред ФАКТИ: Петер Мадяр „лапаше“ около Орбан, но сега се страхува от него!

15 Април, 2026 12:59 3 507 77

  • георги марков-
  • унгария-
  • орбан-
  • избори-
  • петер мадяр-
  • тръмп-
  • сорос-
  • манфред вебер-
  • хилари клинтън

Имаше дигитална революция срещу Орбан, казва бившият конституционен съдия

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Политическите процеси в Унгария навлизат в нова, динамична фаза след края на дългогодишното управление на Виктор Орбан. Какво остави Орбан, какво е неговото политическо наследство, социално-икономическите резултати от управлението му и причините за настъпилата промяна. Има ли потенциалните рискове пред демократичния процес в Унгария… Пред ФАКТИ говори Георги Марков, бивш конституционен съдия, който от дълги години живее в Унгария.

– Г-н Марков, всяко начало си има и край. С какво ще запомним ерата на Виктор Орбан в Унгария?
– Какво да кажа? Аз написах книга „Феноменът Виктор Орбан“, с която обиколих 22 града в страната. Имаше много голям интерес. Пандемията прекъсна обиколката, но в Унгария книгата ми излезе със заглавие „Явлението Виктор Орбан“ и също имаше много голям успех. Какво да каже човек – и днес, към днешна дата, той е единственият политически лидер в момента, който има славно минало на борец за демокрация още по времето на 1988–1989 година, а всички останали са наследници на демокрацията. Той е автентичният борец за демокрация. Човекът, който на 16 юни 1989 година влезе в световния видеообмен с призива съветските войски да напуснат Унгария.
36 години вече го избират за народен представител. От тях 20 години е министър-председател на Унгария. Сега горе-долу ще стане така, че и 20 години ще е лидер на опозицията. Няма друг човек в Унгария, който може да направи четири мандата управление, по простата причина, че той управляваше добре.

– Какво постигна Орбан през тези години?
– Той направи фантастични неща за страната. Ще започна със спорта. Орбан направи такава спортна инфраструктура, каквато Себастиан Коу - шеф на световната федерация по лека атлетика, който много е виждал като бивш атлет, каза, че не е виждал никъде в Европа. Направи такъв стадион за лека атлетика на открито, който прие световното първенство, че на самия Себастиан Коу му падна шапката.
Направи феноменалната „Дуна арена“, където ще бъде за трети път световното първенство по плуване. Направи стадиона „Ференц Пушкаш“. На него сега, на 30 май, ще се играе финалът на Шампионската лига по футбол. Направи за един милиард евро над 50 стадиона – на всички унгарски отбори, плюс стадиони на унгарците зад граница – в Осиек, в Дунайска Стреда, в Словакия, в Сърбия и в Румъния.

– Много се говори за социалната политика на Орбан? Какво направи…
– Орбан наистина направи невероятна социална политика и това е много важно да се каже. Унгарските пенсионери получаваха 13-а и 14-а пенсия. Майките получиха голяма закрила. Тези, които са до 40 години и се осигуряват, получават при раждане на трето дете 33 хиляди евро подарък от държавата и се освобождават пожизнено от данъци.
Майките с две деца се освобождават от данъци до 40 години, а тези с едно дете – до 30 години. Също е много важно да се каже, че Виктор Орбан успя да поддържа отношения с Путин така, че унгарците и към днешна дата плащат най-евтините режийни за отопление и топла вода.
Аз плащам 40 евро за апартамент от 100 квадрата, с високи тавани от 4,50 метра – за парно, което не пада под 20 градуса, газово отопление плюс газова печка и топла вода. Това го няма никъде в Европа. И друго. Орбан разкри един милион нови работни места през мандатите си. Вкара „Мерцедес“, а те сега разширяват завода си. Вкара „Ауди“, „БМВ“, разшириха се заводите на „Сузуки“.
И сега, за съжаление, неговият наследник Петер Мадяр ще се възползва от това. Сега в Унгария се прави китайски завод на BYD – ще се произвеждат по 300 хиляди електрически автомобила годишно. Има китайски инвестиции за 7 милиарда евро в батерии в Дебрецен, а те направиха Унгария трети производител на батерии в света.

– Орбан имаше сериозна международна подкрепа. Приятел на Путин и Тръмп, Джей Ди Ванс дойде в Унгария преди вота. Но не се получи в полза на Орбан, защо…
– Джей Ди Ванс дойде преди изборите. Преди него дойде и Марко Рубио, който каза, че победата на Орбан би била победа на Тръмп в Унгария. Самият Доналд Тръмп пусна пост, че ако Орбан е премиер, цялата икономическа мощ на Америка ще бъде на разположение на Унгария. Орбан е любимец на Тръмп и на Путин, защото направи консервативна политика. Още през 2014 г. Орбан направи такава политика, че стана „Тръмп преди Тръмп“. Но визитите не помогнаха по две причини.

– Кои са тези причини?
– Първо, унгарците се разглезиха ужасно. Всичките тези придобивки, за които говорих, те ги смятат за нещо естествено. Свикнаха с тях. А младите – до 30 години, които са родени при Орбан, изобщо не знаят, че той ги е направил. Те гледат само във Фейсбук. Второ, срещу Орбан този път се случи нещо ново – за първи път в Унгария се появи такава ситуация, която промени баланса. Срещу себе си Орбан нямаше партии или коалиции от партии. Всички партии се бяха обединили през 2022 година и той ги победи. Сега срещу себе си той получи една дигитална общност, един дигитален субект. И самият Орбан каза, че за първи път се сблъсква с дигитална общност. Доколко дигиталното може да бъде реално – не мога да кажа, защото няма как да го проверим. Дигиталното просто стана реално.

– Как се появи този нов политически субект?
– Вкарва се едно лице от неговия кръг – Петер Мадяр, който напусна Орбан, обиден от това, че отпаднал от „софрата“. Петер Мадяр „лапаше“ около Орбан, но сега се страхува от него! Дълги години той „лапаше“ като дипломат и участник в три борда, защото беше женен за чаровната Юдит Варга, бивш министър на правосъдието, от която има и три момченца. Заради това беше сложен в три борда и си живееше перфектно.

Когато се разделиха с Варга, той продължи да „лапа“, но когато тя напусна министерското кресло,

Мадяр беше отстранен от бордовете и влезе в интернет.

– Как Петер Мадяр бе припознат като алтернатива на Орбан в Унгария?
– Припозна го Александър Сорос, припозна го също така и Манфред Вебер от ЕНП и направиха не партия, а разпуснаха всичките партии. Това е много важно да се каже. В Унгария всички партии бяха разпуснати. Няма социалистическа партия, няма либерални партии. Всички бяха разпуснати и се направи този дигитален проект, за да не се цепят гласове, да няма партии, форуми, програми, контрол и така нататък. Всички застават зад един човек – с хубави маратонки, тесни панталони, готина прическа, добре сложен. Той обикаля страната и в социалните мрежи те направиха този дигитален образ. Подлудиха младите до 30 години и те излязоха като „луди“ да гласуват. И се получи активност от 80%, при което, естествено, Орбан загуби.

– Каква е ролята на мажоритарния вот в Унгария?
– В Унгария 106 депутати се избират мажоритарно. Там е голямата битка. Всъщност Орбан претърпя там фиаско. И то стана заради това, че една малка дясна партия, която и досега беше в парламента, издигна свои кандидати и навсякъде по 5–6% отцепваше от електората на Орбан. Това не беше толкова фатално в някои райони, но в други беше абсолютно фатално, защото Орбан така загуби около 10 депутатски места, които бяха на кантар – говорим където имаше разлика от 1%. Така този Мадяр направи конституционно мнозинство, но сега го е хванало шубето, защото той изключително добре познава кухнята на ФИДЕС.
Той беше човек, когото аз съм виждал при стъпването на унгарската президентка Каталин Новак – как винаги се пускаше с черни очила до хубавата си жена, на първия ред да пляска, за да могат да го виждат. Но Петер Мадяр се страхува от Виктор Орбан.

– Може ли да видим политическа нестабилност в Унгария след загубата на Орбан и поредица от избори, както се случва у нас?
– Сега Мадяр се страхува от Орбан, защото се плаши, че Орбан може да извади хората на улицата. А трябва да се каже, че привържениците на Орбан са по-интелигентната и по-зряла част от обществото. Те не са ашлаци. Та страхът е Орбан да не вземе да ги извади хората по улиците и да почнат да свалят Мадяр. Това обаче няма да стане, защото Орбан и през 2006 година, когато загуби, се отказа да прави пуч. Така че Мадяр ще си изкара мандата. В Унгария никога не е имало предсрочни избори, защото избирателната система е такава, че създава стабилно парламентарно мнозинство. Това е голямото преимущество на смесената система.

– Какво очаквате в по-дългосрочен план?
– Мадяр още отсега се е подплашил за 2030 година, когато ще иска отново да се кандидатира за премиер, защото тогава ще срещне срещу себе си Виктор Орбан като лидер на опозицията. А Орбан е показал, че е силна опозиция – и при комунистите, и при демокрацията. Тогава той ще бъде на 67 години и съвсем спокойно може да се обърне към Мадяр и да му каже: „Абе, брат, какво стана? Унгарците нямат 13-а и 14-а пенсия. При мен имаха.“ Ще се обърне към майките, към жените, към хората – и ще им напомни какво са имали. И сега Мадяр се плаши, че Орбан ще го бие тогава. И вижте какво правят. Сега се готви промяна в Конституцията на Унгария, която е специално анти-Орбан.

Целта е да се лиши Орбан от правото да бъде премиер. Гласи се в Конституцията на Унгария да се впише, че политик не може повече от два мандата да бъде премиер. Какъв идиотизъм!

Това не е президентска институция. Това е политическа битка кой да управлява страната. Всяка партия се явява на избори, защото иска да управлява. Това, според мен, ако го прокарат в Конституцията, унгарците ще излязат на улицата. Мога да предрека датата – 23 октомври, когато се навършват 70 години от 1956 година. Ще излязат да защитят лидера, който направи Унгария суверенна страна в рамките на Европейския съюз. Мадяр също казва, че ще следва тази политика, но не може да го направи. Защото кой го поздрави първи? Александър Сорос. И кой го поздрави втори? Хилари Клинтън. Той ще бъде на седянката на Манфред Вебер, ЕНП, и Александър Сорос. И ми се ще да завършим така: дигитално избори могат да се печелят, но дигитално не може да се управлява.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 59 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХиХи

    41 4 Отговор
    Гъди гъди дърти ъди

    Коментиран от #7

    13:02 15.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Не ги мисли унгарците

    59 19 Отговор
    Петер Мадяр не е лъжица за смрадлива уста. Леке

    13:03 15.04.2026

  • 5 Дядо от село

    76 14 Отговор
    Георги Марков може да е бивш конституционен съдия,но е и бивш агент на ДС,, Николай ".А изявите му показват, че бивш за агент не важи...

    13:04 15.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Потресаващо!

    65 7 Отговор

    До коментар #1 от "ХиХи":

    А дантеленият Георги марков лапаше и от червени и от сини, но най много сучеше от гърдата на простата и крадлива герберска Тиква Борисов.

    Коментиран от #50

    13:05 15.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Харалампи

    50 7 Отговор
    Абе той и Марков "лапаше" на Орбан и Тиквун та май ще му в време да се ориентира на някъде другаде

    13:06 15.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Брех

    29 4 Отговор
    А агент Димитър кво изтропА?

    13:08 15.04.2026

  • 12 ………….

    19 3 Отговор
    Агент гочо е най-честният ….

    13:09 15.04.2026

  • 13 Боби

    30 4 Отговор
    Ако Орбан е бил чиаст като сълза от сърна, що е имало хора около него да "лапат?!?!

    13:09 15.04.2026

  • 14 Морски

    42 5 Отговор
    Агент " Николай " когато ти лапаше от ДС тогава всичко беше ли на ред?

    13:10 15.04.2026

  • 15 Коста

    20 19 Отговор
    Колко много ситуацията прилича на българската по време на" протестите" и как личи ръката на Сорос

    13:10 15.04.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    35 5 Отговор
    Шило в торба не стои ...
    И тоя мълча, мълча и не можа да се сдържи и да изока "Слава Росии" ...
    А га беше в СДС /творението на БКП/ явно на него от ЦК му бяха възложили димката да плюе по комунистите, за да се легитимира "демокрацията" и да се отчете плурализъм.

    13:10 15.04.2026

  • 17 Димитър

    38 6 Отговор
    Бил бивш коституционен съдия.Бил е и бивш ,а може и настоящ доносник ма Комитета за Държавна Сигурност.Не ги забравяйте тези негови заслуги,той се гордее с тях.И да внимава какво говори ,за да не попадне в списъка за поканените да напуснат Унгария.

    Коментиран от #58

    13:11 15.04.2026

  • 18 Пародия на човек

    32 5 Отговор
    Е вижте го това е падение за човек,бил е и с фашисти и с комунисти и с тиквун и с орбан с една дума БОКЛУК

    13:11 15.04.2026

  • 19 Какво

    14 0 Отговор
    Лапаше🤬

    13:11 15.04.2026

  • 20 Ама ни

    23 5 Отговор
    най - малко не се страхува , агенте мазен и омазан ! Тъпи опити за манипулации , на които никой не се връзва ! Не изопачавай нещата , но това ти е в природата ! Никога не си бил друг ! Дори с Орбаня избрахте мизериите на агента Буда ! Позор !

    13:14 15.04.2026

  • 21 хе хе

    27 5 Отговор
    Георги Марков винаги е бил активен милиционер от ДС. Интересно, дали сега ще се изнесе от Унгария?

    13:15 15.04.2026

  • 22 Ей това да си комунист е Божие наказание

    22 5 Отговор
    Умираш си такъв.

    13:16 15.04.2026

  • 23 Един от онези

    17 9 Отговор
    Ако се чудите как им плащат рублите на такива идиоти - хонорари за лекции в неизвестни, непотърсени университети, хонорари за книги на тема, която не интересува НИКОГО!
    В случая пишеш книга за опит за диктатор, в чужда държава, възхваляваш чужд автократ... прекрасно!
    Никой не купува книгата, но ти плащат да направиш и турне, на което изпращат върли партийни активисти ;-) смешковци!
    Помните ли как наградиха Дянков като хоноруван преподавател в руски университет няколко години - Да не мислите, че е преподавал - имате ли лекции от него ;-)

    13:17 15.04.2026

  • 24 Емигрант

    25 6 Отговор
    Този Марков е срам за истинското СДС / което вече не съшествува / завършен измекяр, неслучайно навремето д-р Дертлиев каза, че не е читав човек !

    Коментиран от #35

    13:22 15.04.2026

  • 25 Питам

    8 3 Отговор
    Къде е Сиярто?

    13:23 15.04.2026

  • 26 Гласът

    16 3 Отговор
    ....този е бивш Агент на ДС...под псевдоним Стефан... самото му присъствие е ...знак в каква държава живеем...в тиня...

    13:23 15.04.2026

  • 27 Гроздето е кисело!

    10 4 Отговор
    Стига рева!

    13:26 15.04.2026

  • 28 "Страшниият

    16 2 Отговор
    Орбан" според агент Николай , през 2016 награди Мутрьо с "Голям кръст за граждански заслуги " , защото бил защитавал (?) цяла Европа от мигрантите ! И го изпра от мизерния му и срамен престой в Унгария ! Организирано от агент Николай , когото като реванш Бою направи.... депутат !

    13:26 15.04.2026

  • 29 Тити на Кака

    3 8 Отговор
    За пореден път ще напомня на любознателните бодровикащи тъППопитеци - Мадяр не е унгарската реинкарнация на Киро Тъпако.
    Той е фейслифт на одъртелия Орбан.

    13:28 15.04.2026

  • 30 Отново плач и скърцане със зъби ,

    6 2 Отговор
    Крайно отчаяние, болка и разкаяние, свързани с наказанието на грешниците и изключването им от Божието царство.

    13:28 15.04.2026

  • 31 Българин 🇧🇬

    10 14 Отговор
    Много интересна статия , в която е отразен обективен поглед върху ситуацията и процесите в Унгария .

    13:29 15.04.2026

  • 32 БАНко

    9 6 Отговор
    НАТООВЦЕ , НАПИСАХ ПРЕДИ ДВА ДНИ , ЩЕ ПОВТОРЯ - УНГАРИЯ Е ВТОРАТА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА С ДИГИТАЛНИ ИЗБОРИ !!! УРСУЛИТЕ СЕ ПРОВАЛИХА В РУМЪНИЯ , ПОСЛЕ ПРЕВЗЕХА МОЛДОВА И СЕГА УНГАРИЯ !! ПРИ КОМУНИЗМА - 97 % ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ , ПРИ УНГАРЦИТЕ НА УРСЪСЕЛА - 80 % , А ПРИ ........ОМРАЗНИЯ ВИ ПУТИН САМО - 77 % !!! МАЙ КОМУНИЗМА НА БРЕЖНЕВ И ФАШИЗМА НА НАТОВСКАТА СБИРЩИНА СА ЕДНО И СЪЩО !!

    13:33 15.04.2026

  • 33 Леле-леле 😃

    12 4 Отговор
    Както се и и очакваше : Под статията Анкара и Лондон са задействали цялата си платена тролска сган в България !

    13:33 15.04.2026

  • 34 Глав

    12 6 Отговор
    Съдбата на продажниците е такава.Друг ги командва цял живот.Ако не слушкат изчезват.Сега кръв нямат руските мекерета и са го пуснали и този да лае.Другия е Кеворкян-Агент Димитър.

    13:35 15.04.2026

  • 35 Тити на Кака

    8 5 Отговор

    До коментар #24 от "Емигрант":

    ТъППопитеко, "истинското" СДС не е СДС, а С-ДС.
    Преведено за безмозъчници от твоята порода, "Съюз на Държавна сигурност".
    Поограничи лекичко старческите си халюцинации за доброто СДС, добро СДС никога не е имало, каквито и фасади да са му лепвали чевръстите хора от ДС, за да налапват въдичките им шараните като тебе.
    Поради което и днес България се управлява от ДС.

    13:35 15.04.2026

  • 36 ТИГО

    14 3 Отговор
    И ТИ лапаше покрай Буци ама сега май се задавяш!!

    13:36 15.04.2026

  • 37 Не е лошо

    12 6 Отговор
    Да се чуват и различните гледни точки. Все пак всичко, което се случваше в Унгария го научавахме през филтъра на европейската пропаганда. Да оставим Унгария на унгарците и да си гледаме нашата татковина. Тук все още нямаме заводи на Мерцедес и BУD, пенсионерите ни не получават 13-14 пенсии и парното на апартамент от 60 кв. е около 100-120 евро. Да, в еврозоната сме и цените ни са като в Германия, но нашите работници не взимат 45 евро на час.

    13:38 15.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 този смешко

    12 4 Отговор
    клaтикурeц,mиндил и дс агент оправи България,сега ръси мисли за унгария.

    Коментиран от #63

    13:39 15.04.2026

  • 40 независим

    12 4 Отговор
    Винаги е имало и ще има такива жалки лакеи като този човечец.

    13:40 15.04.2026

  • 41 Георги

    15 4 Отговор
    Писна ми да му чета простотиите на тоя. Много му е мъчно за Орбан, но това е положението. Унгария иска и жадува за Европа.

    13:42 15.04.2026

  • 42 БАНко

    5 6 Отговор
    ИМА И ДРУГИ МНЕНИЯ !!! СТАТИЯ ОТ ДНЕС СЪС ЗАГЛАВИЕ ,, ОБЪРКВАНЕ В БРЮКСЕЛ " !!! ТАМ МОЖЕ ДА СЕ ПРОЧЕТЕ , ЧЕ СЛЕД ШАМПАНСКОТО НА УРСУЛИТЕ И ПОСЛЕДВАЛАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА МАДЖАР , СЛЕД ДУМИТЕ МУ ЗА УКРАЙНА , МИЛИАРДИТЕ ЗА ОСТАТЪЧНА У-КРАЙНА , РУСКИ НЕФТ И ГАЗ ЗА УНГАРИЯ , НИКАКВИ БЕЖАНЦИ , САНКЦИИТЕ СРЕЩУ РУСИЯ ....... УРСУЛИТЕ СА ОШАШАВЕНИ !!!

    Коментиран от #49

    13:44 15.04.2026

  • 43 Факт

    8 4 Отговор
    Мнението на агенти е много важно за някои сайтове. Срам.

    13:45 15.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Тонев

    5 13 Отговор
    Браво на Марков. Това е истината. България вън от ЕС.

    Коментиран от #54

    13:49 15.04.2026

  • 47 Тома

    8 3 Отговор
    Статията е за Орбан който направи много за унгарците а писачите във факти скъсаха агент Николай от обиди .Не че не сазлужава

    13:50 15.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ТИГО

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "БАНко":

    Я покажи щото според мен лъжеш за такава статия.

    13:52 15.04.2026

  • 50 Даже

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Потресаващо!":

    От бибирона на бацо

    13:52 15.04.2026

  • 51 Мнение

    7 1 Отговор
    Другаря Георги Марков доказан агент, с поведение на агент. С голямо удоволствие, че не присъствате на българската информационна сфера.
    Стара социалистическа балалайка, една от многото с мирис на зелени чорапи.

    13:53 15.04.2026

  • 52 Ехей

    6 2 Отговор
    Доноснико, не познавам по-голям лапач и слагач от теб. Гениален подлизурко.

    13:55 15.04.2026

  • 53 г-н НАЗДРАВЕ

    8 2 Отговор
    Щом е бил сложен на “софрата” в три борда и е “лапал” от Орбан, значи при Орбан е имало корупция. Гошо, ти сам го казваш, това твои думи, НАЗДРАВЕ!

    13:55 15.04.2026

  • 54 ТИГО

    6 1 Отговор

    До коментар #46 от "Тонев":

    ТОНЕВ добре вън а къде?? КАЖИ къде ще ни приемат с "Отворени обятия" щото ми писнахте с тия мантри "ВЪН" !! Като е вън КЪДЕ кажи бе какво правим като сме вън ,самолети ли имаме за охрана,танкове,войска ли имаме ??Връщаме валутният борд или си почват като по Боцево с пачки от джипката ! Кажи бе ,кажи какво правим ако сме ВЪН, или си само едно пpoсто плямпало!!

    13:56 15.04.2026

  • 55 Не на доносниците, защото няма бивши

    8 2 Отговор
    Никога не приключилия преход у нас е обясним и с това, че нямаше лустрация. Оставихме агентите на ДС да ни управляват, че и до сега определят дневния ред в държавата. Съвсем по ДСарски, Марков прави внушения, които са далеко от истината.

    13:57 15.04.2026

  • 56 ПИСАХ ПРЕДИ МЕСЕЦ

    3 7 Отговор
    ПИША И СЕГА МАДЯР Е БГ. МАДЯ... ТОЙ Е ПОЛИТ ТРУП ОЩЕ ОТ СЕГА. И МАРКОВ ПРАВИЛНО ПИШЕ БЕШЕ И ЯДЕ ОТ ОРБАН А СЕГА Е ПРОТИВ НЕГО. НО СЪМ СИГУРЕН ЧЕ НЯМА ДА БЪДЕ ТАКЪВ КАКЪВ ГО ЖЕЛАЯТ ШЕФЧЕТАТА НА EU. МАДЯР ЩЕ ГИ МЕТНЕ НА ЧЕРЕШАТА.

    13:57 15.04.2026

  • 57 ефрейтор

    9 2 Отговор
    На този само Орбан му в главата. Защо не се ожени за него?

    14:01 15.04.2026

  • 58 Помни

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Димитър":

    Бившо ченге и бивш доносник няма,този УБА ВЕЦ и сега се отчита на Москва.

    14:02 15.04.2026

  • 59 Анонимен

    4 2 Отговор
    Този се появява само когато има лична изгода

    14:09 15.04.2026

  • 60 Анонимен

    4 2 Отговор
    Георги Марков е леке и авантажия

    14:11 15.04.2026

  • 61 Човек все от някъде трябва да лапа

    2 1 Отговор
    Сега след изборите едни лапачи ще сменят други лапачи, които вече толкова се се налапали, че са станали трудно преместваеми.

    14:11 15.04.2026

  • 62 Марков-руски шпионин

    3 3 Отговор
    Тепърва ще стане ясно за Орбан и дантеления Марков..
    Магияр вкарва европейската прокуратура още тези дни.За Орбан и мафиотите му и за такива писачи на книги лапали европейски пари и злоупотребили, за палатите им, построени кръгови и пътища в нищото..Не знам защо тука не излезе проучване на журналист, в което такива като Орбан и Марков са заплашвали избиратели с отнемане на децата им, ако не гласуват за руските подлоги Орбан и Марков, Сиарто.
    А В ЕС започва и депортацията на руски шпиони и първите вече са факт идентифицирани в социалните мрежи..

    14:14 15.04.2026

  • 63 Я да видим какво има предвид

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "този смешко":

    Георги Марков с “лапането” на Мадяр - приятел с Гергей Гуляш( виден унгарски политик, член на ФИДЕС),кръсник му е Ференц Мадл( бивш президент на Унгария),жени се за Юдит Варга през 2006г., която става министър на правосъдието в правителство на Орбан, изпратен като дипломат покрай назначението на съпругата му в ЕП, отговарящ за въпросите на ЕС до 2018г. След това е назначен за член на управителния съвет на държавната компания “Маджар Кьозът”, а по- късно става ръководител на държавна компания за отпускане на студентски заеми , като паралелно е член на управителни съвети на няколко други държавни компании.Развежда се 2023г.През Юли 2024 г. е избран за председател на партия “ Тиса”.

    14:18 15.04.2026

  • 64 Цвете

    3 1 Отговор
    А ТИ СИ И ЩЕ СИ ОСТАНЕШ ПРЕДАТЕЛ.ЧАК КНИГА НАПИСАЛ? ЧЕНГЕТАТА СА САМО ДА МЪСТЯТ И ПРЕДАВАТ ПРИЯТЕЛИТЕ СИ. 🤔

    14:20 15.04.2026

  • 65 Потрес!

    5 1 Отговор
    Свирепият агент и доносник на ДС, агент Николай, познат още и като Георги Марков, е по-нагъл, по- мръсен, по-отвартителен, по гразен, по-мазен и по-голям простак дори от чалгарите Хаджи Африкански и Балбана джебчията взети азедно! Толкова мног го мразят хората, ама то все се бута, горкото! Гледа да изкара някой лев отгоре!

    14:22 15.04.2026

  • 66 Отвратен

    2 0 Отговор
    Защо давате трибуна на Доказан доносник и агент на ДС !? А може би и престъпник ! Колко живота е почернил ?

    Коментиран от #67

    14:22 15.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Не може да има Орбановци в Европейска Б-

    2 0 Отговор
    Руския агент Георги Марков е абониран за нашия сайт Пик на Цеков и Пеевски.
    Лика прилика са си в изнудването мафиотите.Сайта на клеветата и руската пропаганда.
    В Унгария Марков бил обикалял много, ама явно със социалните служби, за да изнудва малцинствения електорат с отнемане на децата им, ако не гласуват правилно.

    14:34 15.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ове

    3 0 Отговор
    Как врещеше по площадите и се палеше за избори до дупка , а се оказа обикновено ченге уше. Скатаха го в конституционния съд и незнам къде, книга бил писал това-онова. Тези са по-лоши отциг ани , колко народ излъгахте 90те години да ви ходи по гайдата. И сега изпълзя от нафталина. Вечна забрава и позор за такива като вас, мръсни твари. Антикомунист бил? Моля?

    14:40 15.04.2026

  • 72 жоржи дангелата

    2 0 Отговор
    обичка лапането

    14:41 15.04.2026

  • 73 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор
    Много внимателно прочетете думите на моя приятел Георги мОрков! Всички около софрата на Тръмп, Орбан, Делян, Бойко и на моя милост "ЛАПАТ". Защото ние сме добри! Ние сме човеци с главно Ч, Делян е с главно Д и т.н. Който слуша ЛАПА. Който не слуша, ИЗПАДА ОТ СОФРАТА! Така е при нас. 😆😆😆🤣Те искали демокрация! Демокрация???!!!! Ха сега да видя какво ще лапате?!!! Ще ми лапате..... 😆

    14:42 15.04.2026

  • 74 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    И ти, доноснико, лапаше около БКП и ДС, а сега плюеш там, където целуваше.

    14:46 15.04.2026

  • 75 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Цялото пп/дб ли е днес на терен,да коментира?40евро за всичко без тока що го пропускате?за майките?за инвестициите?за 13та и 14та заплата?плюс пропусна Марков да каже че това е постигнато при спрени 30+млрда евро субстанции които унгарците рано или късно ще си вземат.В БГи на четвърт орбан бихме се радвали.

    14:46 15.04.2026

  • 76 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    "Петер Мадяр „лапаше“ около Орбан..."

    Е, в живота често се лучва смянанта на ролите. Сега Орбан ще "лапа", но не всичко което му се поиска, а само онова което му се подаде.

    Коментиран от #77

    14:49 15.04.2026

  • 77 Макробиолог

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "ха, ха, ха...":

    Ако Мадяр излезе достатъчно неумен,унгарците ще л...т на А.С. обре....ния,но аз лично се съмнявам че това ще се случи.

    14:57 15.04.2026