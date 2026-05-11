Основната задача пред Унгария - демонтаж на наследството на Орбан

След загубата на Виктор Орбан на изборите 12 април, бъдещият унгарски премиер Петер Мадяр обеща да потърси справедливост за престъпленията, извършени от мрежата от политически съюзници на неговия предшественик и олигарсите, които са ги подкрепяли, пише Соня Циесник за France 24.

Корупцията е дълбоко вкоренена. Орбан доминираше унгарската политика в продължение на години без сериозен опонент и никога не е имало друга фигура в съвременната история на страната, която да е натрупала толкова много власт за толкова сравнително кратък период от време.

От медиите до съдебната система и от университетите до местните власти, империята на Орбан е проникнала във всяка държавна институция. Нищо не може да се направи в Унгария без политически връзки, заяви един от най-богатите бизнесмени в Унгария пред полския вестник Gazeta Wyborcza през април, като поиска да остане анонимен.

Дясната центристко-дясна партия "Тиса" на Мадяр спечели 141 места в парламента на априлските избори, което ѝ даде голямо мнозинство за укрепване на върховенството на закона и потенциално отключване на милиарди финансиране от Европейския съюз, който замрази разпределението по времето на Орбан поради опасения от корупция и демократично отстъпление. И все пак времето е от съществено значение. Мадяр предупреди, че олигарсите, съюзени с Орбан, са започнали да източват активи към Съединените щати, Обединените арабски емирства, Уругвай и други далечни страни.

Полският опит би могъл да даде известна представа за възможностите, които съществуват за Унгария. След като либерален опозиционен блок, воден от Доналд Туск, поведе на парламентарните избори през октомври 2023 г., Туск обеща като министър-председател да реформира полските институции след осем години управление на дясна партия "Право и справедливост" (ПиС). Той незабавно уволни известни личности и заобиколи някои от правните пречки, оставени от предишното правителство.

FRANCE 24 разговаря с Балинт Мадяр - социолог, бивш министър на образованието и автор на книгата "Унгарският октопод: Посткомунистическата мафиотска държава", който твърди, че Унгария се впуска не просто в смяна на правителството, а в пълна смяна на режима.

Мадяр обеща да преследва корумпирани служители, които са били част от така наречената система на Орбан. Рискува ли да попадне в същия нелиберализъм, който обеща да премахне, търсейки разрив с годините на Орбан?

Петер Мадяр спечели 53% от гласовете на вота на 12 април, което му осигури мнозинство от над две трети в парламента. Това означава, че опитите на Орбан да направи изборното законодателство по-непропорционално, са се провалили. Такова конституционно мнозинство е достатъчно, за да промени всеки закон.

Сред обещанията на Мадяр по време на изборите бе въвеждането на пропорционална избирателна система. Встъпващият в длъжност премиер също така обеща да ограничи максималния срок за бъдещите министър-председатели до два мандата - общо осем години. Това, което се случи, не бе смяна на правителството, а смяна на режима. Смяната на правителството означава, че основните ценности се споделят от конкуриращите се партии. В един режим конкуриращите се партии не споделят едни и същи политически ценности.

Унгарците станаха свидетели на първата смяна на режима през 1990 г. от комунистическа диктатура към либерална демокрация. Втората смяна на режима се случва през 2010 г. - от либерална демокрация към автокрация. Орбан нарече това "революция пред урните". През 2011 г. той бързо прокара нова конституция през парламента без никакви консултации с обществеността (наречена Основен закон на Унгария, новата конституция кодифицира ново тълкуване на историята и етнонационалистическите принципи).

Победата на Унгария представлява третата смяна на режима в новата история на Унгария, от автокрация - да се надяваме - обратно към либерална демокрация. Встъпващият в длъжност премиер обеща да проведе референдум за приемане на нова конституция.

Колко трудно ще бъде преследването на високопоставени служители като Петер Сиярто, министър на външните работи и търговията, който според съобщенията е изтекъл информация за дискусиите на върха на ЕС на Русия?

В опит да обърне страницата с мандата на Орбан, Мадяр обеща да преследва служители и корпоративни лидери, обвинени в корупция. По време на кампанията си той стартира програма, наречена "Пътят към затвора". Това не е обикновен вид корупция. Ако погледнете международната сцена, можете да видите обвинения, повдигнати срещу бившия заместник-министър на правосъдието на Полша в правителството на "Право и справедливост" Марчин Романовски, или срещу румънски политици. Това са незначителни случаи в сравнение с мащаба на грабежа на държавата, извършен от политиците и олигарсите на клана Орбан.

Правителството на "Фидес" функционираше като мафиотска държава. Всички допринасящи членове на обществото бяха подчинени на нея. Това беше политическо предприятие, което завладя държавата, икономиката и олигарсите. Мафиотската държава имаше две мотивации: монополизиране на политическата власт и натрупване на лично и семейно богатство. С възможността едностранно да назначава ръководителите на контролиращите организации и президентите на републиката, централната банка, конституционния съд, главната прокуратура и държавната сметка, Орбан би могъл да упражнява пряка принуда и изнудване над цялото общество. Тъй като всички тези фигури бяха подчинени на Орбан, той би могъл да управлява държавата като престъпна организация. Повечето от тези участници и свързани с Орбан олигарси са извършили престъпления, според съществуващия унгарски правен кодекс.

Мадяр призова всички ръководители на гореспоменатите институции да подадат оставка. Ако те не се съобразят, той ще използва законови средства, за да ги отстрани от постовете им.

Полицията вече е започнала разследвания, въпреки че унгарското правителство все още не е встъпило в длъжност. Не мисля, че обикновените лоялисти ще бъдат преследвани. Това, на което ще станем свидетели, е пълният крах на мафиотско-държавната организация, водена от Орбан.

Също така, разликата между унгарския и полския случай е, че полският лидер на партията ПиС, Ярослав Качниски, е автократ, но не и престъпник, докато Орбан беше едновременно автократ и престъпник.

Ще има широко разпространени съдебни процедури, въпреки че имам известни съмнения, че откраднатите държавни активи ще бъдат възстановени. (Според Financial Times, богати унгарци напускат страната и прехвърлят финансови активи.).

Орбан беше отстранен от власт, но веднъж в интервю за австрийски таблоид той заяви, че "би искал да върже ръцете на следващото правителство. И не само на следващото, но и на следващите 10 правителства". Колко голяма заплаха представляват той и Фидес за входящото правителство?

Поражението на Орбан на последните избори представлява не само политически, но и пълен морален колапс. Има разлика между мафиотска държава и "класическа" мафия. Позициите в класическата мафия са неформални: те могат да подкупват държавни служители, ако е необходимо, но действат предимно извън правителствените органи.

В случая с мафиотската държава позициите са в рамките на държавния апарат. След като спечели конституционно мнозинство, унгарската центристко-дясна партия "Тиса" може да си върне тези политически и административни позиции. Следователно политико-икономическият клан на Орбан е изправен пред неизбежен колапс.

Национално проучване на общественото мнение, публикувано тази седмица, попита унгарците за основната причина за поражението на Орбан. Около 49% отговарят, че това е корупция, около 18% посочват, че е лошата икономическа ситуация, а около 10% отдават поражението на лъжите на правителството. Това представлява двойствената природа на широкото народно недоволство - а именно пълната аморалност и неспособност на режима на Орбан.