Николай Слатински: Черната дупка Русия на Путин
  Тема: Украйна

16 Април, 2026 13:01 1 221 65

И руснаците пият както в Голямата война не се е пило

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

При масовото пропадане на руската икономика, банковата система, индустриалното производство, медицината, екологията, образованието, науката, доходите, въобще на всичко, оказва се все пак, че има едно-единствено изключение!

Това е ръстът на употребата на водка, самогон, спирт и други, още по-тежки концентрати.

Това коментира във "Фейсбук" Николай Слатински.

Както казва виден руски, антипутински икономист, високоградусният алкохол в Русия не е питие, а антидепресант.

Всеобщо в РФ е чувството за приближаваща се катастрофа.

За задънена улица (тупик) във Войната - превърнала се в абсолютно лишено ос смисъл жертвоприношение на стотици хиляди руснаци.

За останали без спирачки репресивни служби.

За тотално увредено обществено съзнание.

За маpазматичен президент, живеещ не просто в паралелна, а в невъзможна реалност.

Хората започват да изпадат в тежки конвулсии и спазми на депресията. А най-достъпните и евтини депресанти са високоградусните алкохоли.

И руснаците пият както в Голямата война не се е пило. Защото тогава е имало кауза. Имало е поне някакъв смисъл в това да живееш зле и да умреш внезапно.

Съдбата понякога ни дава знаци.

При всеобщата агония на Русия, напомняща средата на 80-те години на миналия век,

както и при наближаването на 40-годишнината от Чернобилската катастрофа (АЕЦ там се казваше “Ленин”), започвам да се опасявам, че при това пълно занемаряване в Русия на безопасността на производството и при кошмарно уязвимото състояние на руската критическа инфраструктура и системата за съхраняване на ОМУ и опасни ядрени, химически, биологически суровини, Русия върви към страшна природна, техногенна и-или антропогенна беда.

Не може една държава да се управлява толкова дилетантски, безотговорно, нечовешки и напук на всякаква логика и стандарти, и голямото бедствие да я подмине, да ѝ се размине.

1986-а година не ѝ се размина.

Някога по повод на Чернобил колега физик в Харковския университет (а аз бях тогава със семейството си в Харков - сравнително недалеч от Аварията!) нещо тъжно и страшно:

- Всички се страхуват от Черната дупка, но тя е най-опасна за самата себе си! Защото може да съществува само като става от Черна по-Черна! За нея светлина в тунела на Надеждата няма!


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1102

    45 18 Отговор
    Черна дупка сме ние! Ако се разпадне ЕС ще пасем трева! ЕС ни храни, НАТО ни брани а ние сме едно мекотело което нищо не може и живее на заеми. Тръгнали нашите други държави да обсъждат!!!

    Коментиран от #9, #38, #43

    13:04 16.04.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    28 9 Отговор
    ПРОЛЕТТА И РАДЕВ
    САМО ЗАСИЛИХА ПСИХИАТРИЧНИТЕ ПАТОЛОГИИ ПРИ
    НЯКОИ ИНДИВИДИ СТРЕСИРАНИ ОТ ПУТИН :)

    13:05 16.04.2026

  • 3 Цензура

    40 15 Отговор
    Защо ни занимавате с тоя нещастен човечец слатински и неговите бълнувания? Мислех, че са го затворили в някоя психиатрия, но явно не са.
    Ако руската икономика "пропада", какво да кежем за еврогейташката? А руснаците отдавна са извън Топ 10 на най-пиещите нации !!!

    Впрочем повечето хора - само като са видели: "слатински", сигурно изобщо не са отворили тоя бълвoч !!!

    Коментиран от #15, #19

    13:07 16.04.2026

  • 4 Див селянин

    22 8 Отговор
    Яла та издрънча и тебе с аннъ лопата.

    13:08 16.04.2026

  • 5 пoмиярa от кв. Слатина

    28 11 Отговор
    абе друго си е да хвърляш по минимум 100 милиарда евро на година през златната дупка в кeнефa на Зельонский

    13:09 16.04.2026

  • 6 Сила

    19 24 Отговор
    Кафявата дупка на Путин в БГ то е Костя Копейкин ....

    13:09 16.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хехехехех

    26 10 Отговор
    Николай Слатински: Черната дупка в квадратната ми глава.

    13:10 16.04.2026

  • 9 тия пусти банани

    15 13 Отговор

    До коментар #1 от "1102":

    бяха в устата на всеки руснак. Но сте малки и не помните песничките от комунизма
    Чудо-остров, чудо-остров
    Жить на нем легко и просто,
    Жить на нем легко и просто
    Чунга-чанга.
    Наше счастье постоянно!
    Жуй кокосы! Ешь бананы!
    Жуй кокосы! Ешь бананы!
    Чунга-чанга.
    Как па тооооооооолкова хубаво в комизма, а един плод който го яде всеки тошко африкнски е голям проблем на комуниста. Боже какво нещо беше да се докопаш. Само ония горе дето бяха по-комунисти от Маркс и Енглес и ядяха. И ти мечтаеш още за това време... всички равни, ма по-по-най-равните си живеят живота и обикалят света на Сфарита, а ти се радваш като ходиш с карта на кални бани... да свикваш с пръстта.

    13:11 16.04.2026

  • 10 Експерта Сланински

    25 11 Отговор
    Това сега платена публикация ли е или продуктово позициониране?

    Коментиран от #12

    13:14 16.04.2026

  • 11 Така е!

    11 16 Отговор
    Точно такива са фактите.

    13:15 16.04.2026

  • 12 не бе

    7 15 Отговор

    До коментар #10 от "Експерта Сланински":

    временно махане с розовите очила на пулерофилите. МА споко... пак ще ги сложиш и всичко ще е наред според тебе.

    Коментиран от #20

    13:17 16.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тити

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "Цензура":

    Да живеят руските братя и дано скоро да батальсат

    13:21 16.04.2026

  • 16 По точно

    15 5 Отговор
    "Не може една държава Русия да се управлява толкова дилетантски, безотговорно, нечовешки и напук на всякаква логика и стандарти, и голямото бедствие да я подмине, да ѝ се размине".
    А, може, може! САЩ как се управлява?

    Коментиран от #53

    13:21 16.04.2026

  • 17 Черната Дупка на Путин

    11 12 Отговор
    Я разшириха Украинците

    Коментиран от #61

    13:21 16.04.2026

  • 18 морален екскремент е

    24 8 Отговор
    Николайчо Сатанински и той завършил в Масква, пък после плюе където е ял и пил. Не мога да уважам такива хора.

    13:22 16.04.2026

  • 19 Пловдив

    14 6 Отговор

    До коментар #3 от "Цензура":

    Позна! Но това човекоподобно няма и некролога да прочета!

    Коментиран от #23

    13:23 16.04.2026

  • 20 Така де

    11 12 Отговор

    До коментар #12 от "не бе":

    Фен съм на Путин. Само той може да разбие напълно руската държава.

    13:24 16.04.2026

  • 21 Орешник

    14 7 Отговор
    Тоя пак е избягал от Карлуково!

    13:25 16.04.2026

  • 22 Тома

    15 4 Отговор
    Слатински го чакаме по налъми на софия прайд

    13:27 16.04.2026

  • 23 Русофил

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "Пловдив":

    Търся Гей Клуб в Пловдив.

    Коментиран от #31

    13:27 16.04.2026

  • 24 койдазнай

    4 9 Отговор
    Путин е служител на сорос и основната задача е да унищожи Русия, както Горбачов унищожи СССР!
    Това е цялата "тайна" на днешните кремълци!

    13:28 16.04.2026

  • 25 Моряка

    7 6 Отговор
    Личи си,че си бил близо до Чернобил- май 1986г
    Няма нищо чудна,че си останал жив.С тази цеметена глава радиация не те лови.Както хлебарките.

    13:28 16.04.2026

  • 26 Минавам само да кажа

    6 11 Отговор
    Русия е кенеФ,а копейките нужници.

    Коментиран от #28, #29, #35

    13:29 16.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Кюмюра от Драгалевци

    8 3 Отговор
    Абе на този грррр ... Зен. Утре . Пак кой му спонсорира статиите ?

    13:30 16.04.2026

  • 31 Кирчо Простев, ЛГПП Канада

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Русофил":

    Ела да те водя на частния ми плаж Корал!

    13:31 16.04.2026

  • 32 Ива

    12 5 Отговор
    Със сигурност ,Слатински, в твоята глава няма нищо .

    13:32 16.04.2026

  • 33 Кой е господин слатински

    10 4 Отговор
    и ако позвъни на Тръмп по телефона дали той ще го вдигне или ще се чуди кой е този индивид.
    Тръмп и Путин си говорят по телефона като приятели и предполагам че даже имат номерата на личните си телефони.
    Въпросът е как някакъв си никаквец има сурат да обсъжда президент на водеща световна сила.

    13:32 16.04.2026

  • 34 Володимир Зеленски, бивш президент

    12 3 Отговор
    Черна дупка е Украйна и продажния мозък на Слатински.

    13:33 16.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Кърджали

    10 3 Отговор
    Слатински и Петроханците ги познавам отлично.
    Много са кръшни в ханша...

    13:34 16.04.2026

  • 38 Здравейте

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "1102":

    Защо си въобразявате че европейският съюз е някаква сила и ни храни анато може да ни опази без присъствието на съединените щати в Европа.
    Хайде да не ставаме смешни че Урсула където отиде и я слагат на килимчета и згъваеми столчета

    13:34 16.04.2026

  • 39 Льохман,

    6 5 Отговор
    Айде, ве, николинке! Къде се губиш?!

    13:40 16.04.2026

  • 40 Този гнусен глист

    11 3 Отговор
    пак изпълзя да ръси глупости. Да се връща там откъдето е излязъл.

    13:41 16.04.2026

  • 41 Димитър Георгиев

    4 7 Отговор
    Тъжно ми е за копейките! Психично увредени от руската пропаганда!

    Коментиран от #57

    13:43 16.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Голям майтап

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "1102":

    Ей, къде е Русия я върви да живееш в руския рай, а ние в Европа да се "разпадаме" от нормален добър и качествен, щастлив живот.

    И понеже искаш в България да бъде по-добре, трябва да започнем да изнасяме природна газ за Европа, имаме огромни залежи в Северна България, а Русия не пее в хора.

    Ето, това е начина да не сме "черна дупка", само, че не ви устройва вас русофилите, щото Путин ви е казал, че не може България да бъде Швейцария на Балканите.

    Коментиран от #55

    13:44 16.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 стоян георгиев

    5 4 Отговор
    Слатински ,вие евреите и жълтопаветната ви шорошка седерастия вкарахте България в най черната дупка..

    Коментиран от #46

    13:46 16.04.2026

  • 46 Голям майтап

    4 4 Отговор

    До коментар #45 от "стоян георгиев":

    Я върви в Русия та да видиш на какво се казва дупка, русофилче сладко доволен ще останеш.

    13:49 16.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Миро

    3 6 Отговор
    Пожелавам по една ракета в жилището на всяка копейка от Путин! Ей така, да видя какво ще пишете после,ако сте оцелели!

    Коментиран от #50

    13:49 16.04.2026

  • 49 Ленче кремче

    3 2 Отговор
    Тоя дърт маркуч се изживява като някакъв фактор, ахахаха...

    13:51 16.04.2026

  • 50 Лиро

    3 3 Отговор

    До коментар #48 от "Миро":

    Пожелавам по една ракета в жилището на всяка тъпeйкa от Зеленски! Ей така, да видя какво ще пишете после,ако сте оцелели!

    13:52 16.04.2026

  • 51 Вааахти и нищожеството

    4 2 Отговор
    е тоя.
    не вижда какво е в България, за Русия се е загрижил.
    Абе ти да нямаш там рода?

    13:54 16.04.2026

  • 52 Перо

    3 1 Отговор
    Тоя пернишки винкел не разбра ли, че колкото и да се слага е цакан със седмица спатия и никой няма да го вземе даже за чистач! Наближат ли избори, тоя не се удържа, да се навежда на всеки!

    13:58 16.04.2026

  • 53 На тоя

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "По точно":

    d-ръвник да му кажа:
    Рсия беше една развалина след Елцин и то не без помощта на Запада.
    Дойде Путин и започна да опрая нещата/
    Така че Русия се управляваше много добре от Путин, като се вземе предвид в какво състояние я завари.
    И започна да се развива, жизненият стандарт да се вдига. Путин искаше да си продава ресурсите и дори направи потоците.
    Само че на Запада тая Русия не му хареса, затова започнаха първо със санкции, Скрипали, после война и те така.
    Само че тоя пън явно не ги разбира тия неща.
    А може и да ги разбира но да се прави на ударен.

    Коментиран от #56

    13:59 16.04.2026

  • 54 Революциите стават от алкохолни забрани!

    1 2 Отговор
    Щом просиянците пият значи ще я бъде още просията!Когато горбачов им спря водката СССР се разцепи....Дядо дръмпи информира жадните за знания русо-хили!"Това е ново" – Украйна не само забавя войските на Путин, но и възстановява ключови райони, анализ на конфликта в Института за изследване на войната, написа че Украйна вече печели все повече територии срещу руските сили.

    "Забележително е, че през февруари украинците освободиха повече територии в зоната на войната, отколкото руснаците завзеха (...) Това е ново", казаха те отбелязвайки, че това е първият път след украинската контраофанзива през 2023 г.очакванията са ,че тенденцията ще продължи и кризата в росия ще се задълбочи!Дядо дръмпир

    14:00 16.04.2026

  • 55 Перо

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Голям майтап":

    Пи ли си розовите хапчета?

    Коментиран от #58

    14:00 16.04.2026

  • 56 Колективен руски крепостен

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "На тоя":

    С защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    14:01 16.04.2026

  • 57 Линда

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Димитър Георгиев":

    Диди ръгай си яко чушки 🌶️ в боба и да не ти пука на дпппетто сладичко !

    Коментиран от #59

    14:02 16.04.2026

  • 58 Ей това да си копейка е Божие наказание

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Перо":

    Без хапчета.

    14:02 16.04.2026

  • 59 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Линда":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в сектор Газа.

    14:06 16.04.2026

  • 60 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    0 2 Отговор
    И тези АЛКАШИ щели нато да победят. Най много да превземат някой вимпром 😅😅😅😅😅😅😅

    14:07 16.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Василеску

    3 1 Отговор
    За разлика от западняците и нас, които вече сме побъркани от всякакви наркотици. Лумпенски Слатински

    14:07 16.04.2026

  • 63 Я колко бил загрижен

    2 0 Отговор
    Слатински за Русия… Това, че България е в Топ 10 по употреба на чист алкохол по статистика на СЗО за лица над 15 години ( 11,2литра ) за 2022 г. прави ли от България черна дупка???!

    14:11 16.04.2026

  • 64 Наздраве на краварската слуга никито

    3 1 Отговор
    Ненормалник

    14:12 16.04.2026

  • 65 Според мен

    2 1 Отговор
    Мястото на Н.Слатински е в ЗАТВОРА -

    за разпространяване на ОТКРОВЕНИ ЛЪЖИ,

    и за неетична пропаганда, основана на лъжа.

    14:14 16.04.2026