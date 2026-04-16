Николай Слатински: Черната дупка Русия на Путин

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

При масовото пропадане на руската икономика, банковата система, индустриалното производство, медицината, екологията, образованието, науката, доходите, въобще на всичко, оказва се все пак, че има едно-единствено изключение!

Това е ръстът на употребата на водка, самогон, спирт и други, още по-тежки концентрати.

Това коментира във "Фейсбук" Николай Слатински.

Както казва виден руски, антипутински икономист, високоградусният алкохол в Русия не е питие, а антидепресант.

Всеобщо в РФ е чувството за приближаваща се катастрофа.

За задънена улица (тупик) във Войната - превърнала се в абсолютно лишено ос смисъл жертвоприношение на стотици хиляди руснаци.

За останали без спирачки репресивни служби.

За тотално увредено обществено съзнание.

За маpазматичен президент, живеещ не просто в паралелна, а в невъзможна реалност.

Хората започват да изпадат в тежки конвулсии и спазми на депресията. А най-достъпните и евтини депресанти са високоградусните алкохоли.

И руснаците пият както в Голямата война не се е пило. Защото тогава е имало кауза. Имало е поне някакъв смисъл в това да живееш зле и да умреш внезапно.

Съдбата понякога ни дава знаци.

При всеобщата агония на Русия, напомняща средата на 80-те години на миналия век,

както и при наближаването на 40-годишнината от Чернобилската катастрофа (АЕЦ там се казваше “Ленин”), започвам да се опасявам, че при това пълно занемаряване в Русия на безопасността на производството и при кошмарно уязвимото състояние на руската критическа инфраструктура и системата за съхраняване на ОМУ и опасни ядрени, химически, биологически суровини, Русия върви към страшна природна, техногенна и-или антропогенна беда.

Не може една държава да се управлява толкова дилетантски, безотговорно, нечовешки и напук на всякаква логика и стандарти, и голямото бедствие да я подмине, да ѝ се размине.

1986-а година не ѝ се размина.

Някога по повод на Чернобил колега физик в Харковския университет (а аз бях тогава със семейството си в Харков - сравнително недалеч от Аварията!) нещо тъжно и страшно:

- Всички се страхуват от Черната дупка, но тя е най-опасна за самата себе си! Защото може да съществува само като става от Черна по-Черна! За нея светлина в тунела на Надеждата няма!