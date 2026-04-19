Новини
Свят »
„Ройтерс”: България гласува, проруският Радев обещава модерна европейска страна
  Тема: Избори

„Ройтерс": България гласува, проруският Радев обещава модерна европейска страна

19 Април, 2026 12:35 4 611 241

  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • ройтерс-
  • избори-
  • българия-
  • ес

България изостава от другите страни от ЕС по много показатели и корупцията остава ендемична, включително на избори

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българите гласуват в неделя на осмите парламентарни избори за последните пет години, като явният фаворит, проруският бивш президент Румен Радев, обеща да изкорени корупцията и да сложи край на спиралата от слаби, краткотрайни правителства, пише агенция "Ройтерс".

Радев, евроскептичен бивш пилот на изтребител, който се противопоставя на военната подкрепа за военните усилия на Украйна срещу Москва, се оттегли от президентския пост през януари, за да се кандидатира на изборите , които се случват след масови протести, принудили предишното правителство да свали от власт през декември.

„Най-накрая ни е нужен път към демократична, модерна европейска България“, каза Радев, след като пусна бюлетината си в София. „Нуждаем се от нашата много силна програма в парламента, за да подкрепим българските граждани да излязат възможно най-скоро от тази много трудна ситуация.“

Относно отношенията с Москва, той каза: „Надявам се, че ще развием практически отношения с Русия, основани на взаимно уважение и равнопоставеност.“

България се развива бързо след падането на комунизма през 1989 г. и се присъединява към Европейския съюз през 2007 г. Продължителността на живота се е увеличила рязко, безработицата е най-ниската в ЕС, а икономиката има по-големи защитни механизми след присъединяването си към еврозоната през януари.

Но България изостава от другите страни от ЕС по много показатели и корупцията остава ендемична, включително на избори, където купуването на гласове е широко разпространено.

Цената на живот се превърна в особен проблем, откакто България, член на НАТО, прие еврото. Предишното правителство падна на фона на протести срещу нов бюджет, предлагащ повишаване на данъците и по-високи осигурителни вноски.

Това, както и неотдавнашната политическа криза, изглежда са също толкова важни за избирателите, колкото и призивите на Радев за подобряване на отношенията с Москва или за възобновяване на руските петролни и газови доставки към Европа.

Проучванията на общественото мнение в петък показаха, че „Прогресивна България“ на Радев осигурява около 35% от гласовете, което е повече от преди месец. Ако резултатът бъде потвърден, това би било един от най-силните резултати на една партия от години, макар че все още не е постигнала парламентарно мнозинство.

Избирателните секции затварят в 20:00 ч. Очакват се резултатите от екзитполите след края на гласуването.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Варна 3

    69 136 Отговор
    Той е милиционер, не слуга на народа. Русия вън.

    Коментиран от #11, #20, #42, #115, #116, #117

    12:37 19.04.2026

  • 3 Юуп

    122 47 Отговор
    Пък анти Руските Урцули ви обещават бустер, плюс ветарен ток и тралалазия и педрофилия в училище аре чал

    Коментиран от #43, #98

    12:38 19.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да бе!

    54 79 Отговор
    А Боташ!

    Коментиран от #122

    12:39 19.04.2026

  • 7 Ъхъ

    96 28 Отговор
    Пък едни други обещават петрохански хижи навсекъде

    Коментиран от #45

    12:39 19.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Свобода за Палетина!

    61 33 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Кравари и Ушати ВЪН!

    12:40 19.04.2026

  • 12 Нарцис като всички

    45 79 Отговор
    ------Относно отношенията с Москва, той каза: „Надявам се, че ще развием практически отношения с Русия, основани на взаимно уважение и равнопоставеност.“-------
    Не е нужен коментар относно поелия орбанската руска щафета.

    12:40 19.04.2026

  • 13 Павел Пенев

    108 29 Отговор
    Вие от Ройтерс какво обещавате на България, повече от същата отрова. Благодарим ви за гадостите.

    Коментиран от #80

    12:41 19.04.2026

  • 14 От Ройтерс да

    73 19 Отговор
    си дундуркат .ейчетата и академиците мургавелници с които се напълниха за да има кой да оправя канализационната система на девойките им защото те вече са станали модерни трето..........
    Да не се заглеждат в к на яките българи които все още го могат

    12:41 19.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Зепо

    86 36 Отговор
    И кое му е проруското, че бил казал "Крим е руски", което е безспорен факт?!
    А нали Украйна не е все още руска хаха

    Коментиран от #118

    12:42 19.04.2026

  • 17 Хахаха, подлоги кремълски

    46 86 Отговор
    Миризливият Зелен чорап и Европа - що за абсурд?
    Гадев се снима под руски знамена как се ръкува с ботоксовото джудже, а ще градял европейска държава, смях.....

    Коментиран от #194

    12:42 19.04.2026

  • 18 Комунистически ценности

    46 16 Отговор
    Който не гласува!

    После няма право да пcyвa....

    Коментиран от #79

    12:43 19.04.2026

  • 19 Иван

    33 17 Отговор
    Без значение всичко е пропито с корупция няма значение кой ще победи всички еднакви

    12:44 19.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този

    39 55 Отговор
    тръгнал да печели. Не помните ли, когато напусна парламента по време на българския химн. Предател, срам и позор за България.

    12:46 19.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тримцата

    26 15 Отговор

    До коментар #8 от "РумРадев":

    са си триумвират. Отдавна са се разбрали. Олигархиите им ще продължат да си крадат. Скоро ще го усетите. На есен пак на избори.

    12:49 19.04.2026

  • 27 Факт

    56 19 Отговор
    Англия вековен враг на Бг и света Ройтерс да прави като вятъра

    12:50 19.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 az СВО Победа80

    58 18 Отговор
    "Цената на живот се превърна в особен проблем, откакто България, член на НАТО, прие еврото."

    А, е как така???
    Нали уж ставаме част от "клубът на богатите"?

    Нали трябваше да потекат реки от мед и масло като влезем в Еврозоната???

    Нали щяхме да станем богати и щастливи?

    Нали така ни обещаваха разните Дацовци и Хамбарцумяни???

    Защо сега Ройтерс ни казва, че еврото ни е направило по-бедни???

    12:50 19.04.2026

  • 30 ХиХи

    34 18 Отговор
    На Урцулите довечера им пускам Земля в илюминаторе

    12:50 19.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Оооо

    14 3 Отговор

    До коментар #24 от "Сърдит чичка":

    Гледай си овцете и не умувай. Не ти се получава. Ама никак.

    12:50 19.04.2026

  • 33 уахахаха

    26 15 Отговор
    Голям квич на пуделчетата!

    12:50 19.04.2026

  • 34 хаха

    26 16 Отговор
    "проруският" ? ХАХАХА

    Затова хамериканците са зад него а? Байганьовците пак са изтрещели...

    12:51 19.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мишо Дудикоф 🥷

    14 34 Отговор
    Пълни глупости и манипулации! Радев е про-американец! Натовски генерал, завършил военната академия в САЩ!

    Радев ще води същата политика като Тръмп - исраел фърст, уса секонд! октаина на трето място. И чак тогава България, каквото е останало от бюджета.

    Коментиран от #56

    12:53 19.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Накъде

    29 19 Отговор
    Проруският радев не върви. Хем бил на обучение в САЩ, хем проруски. Колко ли е драпал за да го пратят. За 9 години нищо не направи в борбата с корупцията и сега нищо.

    12:53 19.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 малии

    24 14 Отговор
    голям срам "проруският Радев"...в 21 век се занимаваме с членове и комунисти от БКП

    12:54 19.04.2026

  • 41 Копейкин

    15 19 Отговор
    какво ще прави сега? Ще трябва да се пенсионира и да живее само с това дето е завлякъл дотук

    Коментиран от #49

    12:54 19.04.2026

  • 42 ежко

    25 11 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Невероятно е, колко сте лековерни и как за едни 30 години успяха да ви промият мозъците!

    Коментиран от #223

    12:54 19.04.2026

  • 43 1945

    18 30 Отговор

    До коментар #3 от "Юуп":

    режим на тока имаше благодарение на съветските окупатори превзели държавата

    Коментиран от #73

    12:55 19.04.2026

  • 44 Незнайко

    20 28 Отговор
    Не знам, но според мен именно изкуствено и целенасочено насажданият у нас руски манталитет и начин на мислене задържа развитието на България. Да си припомним, че т.нар.преход у нас стана по руски образец с олигарси, икономически кръгове и мутри, и целеше да направи страната икономически зависима от вноса на руски горива. Дано на народа да му дойде акъла и завинаги да се откачи от Московията!

    12:55 19.04.2026

  • 45 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    11 18 Отговор

    До коментар #7 от "Ъхъ":

    Отчаяни сме, правим магии за пари и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    12:56 19.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 РАДЕВ АКО Е ПРОРУСКИ НАСТРОЕН

    24 20 Отговор
    ТОВА Е ПРАВИЛНИЯТ КУРС В ТОВА ВРЕМЕ НА КРАДЦИ И МОШЕННИЦИ В ЕВРОСЪЮЗА И САЩ !

    Коментиран от #57

    12:57 19.04.2026

  • 48 гадател

    12 5 Отговор
    Модерна НРБ

    12:57 19.04.2026

  • 49 този е аут

    24 10 Отговор

    До коментар #41 от "Копейкин":

    Радев обра проруския вот

    12:57 19.04.2026

  • 50 Матю

    19 15 Отговор
    Проруският радев не върви. Хем бил на обучение в САЩ, хем проруски. Колко ли е драпал за да го пратят. За 9 години нищо не направи в борбата с корупцията и сега нищо. Да не говарим, че хал хабер си няма и понятие от това как се управлява.

    12:57 19.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Няма такава излагация и позор

    19 33 Отговор
    Кадри от заключителното събитие от предизборната кампания на "Прогресивна България" предизвикаха сериозно обществено възмущение. Причината - на големия екран в залата в София на 16 април, където Румен Радев бе събрал свои поддръжници, се появиха кадри от негова среща с Путин в Русия (в Сочи през 2018 г. или в Санкт Петербург през 2019). На показаните за кратко снимки се виждаше как доскорошният президент на България се ръкува с ръководител на страна, обявила ни за вражеска държава.

    Коментиран от #54

    12:58 19.04.2026

  • 53 хмммм

    21 25 Отговор
    Крадев е никаквец! той не е нито про-руски нито про-европейски. Просто един никаквец.

    Коментиран от #123

    13:00 19.04.2026

  • 54 Що да е позор?

    22 10 Отговор

    До коментар #52 от "Няма такава излагация и позор":

    Браво на него.

    Коментиран от #60

    13:00 19.04.2026

  • 55 Една фактологична истина

    34 5 Отговор
    Да се забранят ли партиите отново?

    Коментиран от #63, #219

    13:00 19.04.2026

  • 56 1945

    12 10 Отговор

    До коментар #36 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    бил член на БКП има го уикито издигнат за президент от БСП
    какво е това ?

    13:00 19.04.2026

  • 57 Погуляй

    20 21 Отговор

    До коментар #47 от "РАДЕВ АКО Е ПРОРУСКИ НАСТРОЕН":

    А стига смешки. Корупцията вилнее в русия. Бедността е справедливо наказание за глупостта на един народ. Разходи се в руската провинция.

    13:00 19.04.2026

  • 58 Една фактологична истина

    16 4 Отговор
    Да се забранят ли партиите отново?

    Коментиран от #125

    13:01 19.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Унизително е

    12 21 Отговор

    До коментар #54 от "Що да е позор?":

    да излъчваш кадри как се занимаваш с такава сбъркана държава от третия свят като Русия, според мен.

    13:03 19.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Сорос ли каза така

    15 5 Отговор
    Радев е човек на Тръмп, не на Москва, но със стари к..ви нов бардак

    13:03 19.04.2026

  • 63 Диктор

    7 2 Отговор

    До коментар #55 от "Една фактологична истина":

    Ще бъде най-добре народа да управлява България

    13:05 19.04.2026

  • 64 Пламен

    14 12 Отговор
    Копейкин си заминава като Болен .

    13:05 19.04.2026

  • 65 Госあ

    21 9 Отговор
    Проблемът на колониалистите е, че Радев говори за Държавност, Суверенитет и Инвестиции ! Инвестиции за 36 години прозападно владичество - нема. И изглежда надушват откъде може да дойдат.

    13:07 19.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Политкоректен

    26 5 Отговор
    Е, щом Ройтерс лично тичат да ни обясняват, че Радев бил проруски кандидат и толкова много са разтревожени - няма как да не им повярваме.

    13:09 19.04.2026

  • 68 Да бе, да

    12 9 Отговор
    "България се развива бързо след падането на комунизма през 1989 г. и се присъединява към Европейския съюз през 2007 г. Продължителността на живота се е увеличила рязко, безработицата е най-ниската в ЕС, а икономиката има по-големи защитни механизми след присъединяването си към еврозоната през януари."

    13:13 19.04.2026

  • 69 Мразя чужди тарнаджии

    13 6 Отговор
    да квалифицират който и да наш политик.

    13:14 19.04.2026

  • 70 Гласоподавател зад паравана:иху,ихууу

    10 9 Отговор
    Радев бил про-руски.Тия наистина ли си вярват или просто ни лъжат за да гласуват хората за него?Радев си е чисто американски агент.

    13:14 19.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Ццц

    19 12 Отговор
    "Проруският Радев" 🤣🤣🤣. Ако бях прокуророр бих се самосезирал в изборния ден, но както винаги идиотската пропаганда носи обратен ефект. Не виждам нищо проруско в това, че Радев беше от първите смелчаци, които казаха на наркомана в очите да върви да кляка пред Путин докато е време. По това време палячото беше още на вълна планове за победа и знаем колко пара и геймчейнджъри потроши след това. Ако в атлантическата черепна клетка "проруски" означава мислещ, да се молим да има повече проруски българи за сметка на евроатлантите, че виждаме какво става когато главата се ползва само като органайзер за зъби.

    Коментиран от #78, #84, #86, #90

    13:15 19.04.2026

  • 73 1946

    10 10 Отговор

    До коментар #43 от "1945":

    Съветските окупатори беха от трети украински фронт де хръмнаха чернобил и им требваше ток, също като сега дай на укрия, аре нема нужда

    13:16 19.04.2026

  • 74 Тези

    7 12 Отговор
    от Ройтерс и доста хора у нас изобщо не са на ясно, че слънцето от много години вече изгрява от Запад

    13:18 19.04.2026

  • 75 Авв1

    13 3 Отговор

    До коментар #46 от "Балама":

    Ми България е в НАТО, няма генерал, който да не е НАТОВСКИ. Какъв да бъде, Новозеландски ли?

    13:27 19.04.2026

  • 76 Българин

    16 10 Отговор
    Радев не е проруски, той е служител на ГРУ. Човека просто си изпълнява клетвата, която е дал 1982-ра година.

    Коментиран от #87, #215

    13:28 19.04.2026

  • 77 Дори и лошата реклама е все пак реклама

    8 7 Отговор
    Според Ройтерс Радев бил проруски? Според мен е про месиански, както и много други преди него. А дали не е прогермански, след тази “категорична”оценка на Ройтерс? Има ли пробългарска партия в България според Ройтерс???!

    13:29 19.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Дзак

    8 4 Отговор
    Поради географски дадености, България има потенциал да бъде свързваща икономика! Войни се водят за такава роля.

    13:31 19.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Мухахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Румен Радев, разведчика":

    Пашьол знаеш где

    13:33 19.04.2026

  • 84 ха ха ха

    10 8 Отговор

    До коментар #72 от "Ццц":

    А бе като гледаме май руския бункерен nлъх ще трябва да кляка и да се моли докато е време 🤣

    Коментиран от #95

    13:33 19.04.2026

  • 85 Анонимен

    3 4 Отговор

    До коментар #82 от "Прости хорица гласуват за Радев":

    Но явно сте усвоили единствено Злото!

    13:34 19.04.2026

  • 86 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО

    9 7 Отговор

    До коментар #72 от "Ццц":

    Демек директно потвърждаваш думите на които уж се смееш.И ти си същия национален предател спонсориращ тероризма като гумен гадев ! От такива идиоти като вас станахме за смях пред цял свят

    Коментиран от #128

    13:34 19.04.2026

  • 87 1945

    12 4 Отговор

    До коментар #76 от "Българин":

    затова е БСП е съгласувала кандидатурата му за президент с Решетников

    13:34 19.04.2026

  • 88 Хаха

    13 10 Отговор
    Предателят Радев обещавал модерна европейска страна, под ръководството на неговия ментор Путлер.

    Коментиран от #94

    13:34 19.04.2026

  • 89 ако Радев

    9 5 Отговор
    спечели най-голям %, единствената възможност за коалиция е с Възраждане, никой друг няма да иска да управлява с него

    13:36 19.04.2026

  • 90 Ха ха ха

    8 10 Отговор

    До коментар #72 от "Ццц":

    Петрохан педофилите са спонсорирани от хора свързани с руски фирми и руските окупатори, а не са малко и наркоманите в русия, май много повече в русия са от колкото по света , че и пиянки!

    Коментиран от #103

    13:37 19.04.2026

  • 91 Пр ости хорица гласуват за Радев

    11 13 Отговор
    Истинският българин , който си знае и е УЧИЛ история на България няма да гласува за руският цъ рв ула радев, русия винаги е искала да ни унищожи, като народ , под турско робство не се учило турски в училищата, но по руско робство от детската градина ни натрапваха езика на злото!

    Коментиран от #100

    13:39 19.04.2026

  • 92 Стратега

    7 5 Отговор
    ЕС воюва де факто с Русия и който се противопоставя е “русофил”!
    На запад обичат да слагат политически прякори преднамерено!

    13:40 19.04.2026

  • 93 HEРАЗБРАЛ

    7 6 Отговор
    Моля, хора, обяснете ми как натовски генерал с квалификация от Уест Пойнт (а там не пасат трева!!!) с идеи за повече САЩ, повече НАТО, повече ЕС (с имитирана загриженост за лева в 11:55 ч.), с участие в Тримариума за изолиране на Русия може да бъде проруски политик. Ама сериозно и с аргументи.

    13:40 19.04.2026

  • 94 Антитрол

    8 5 Отговор

    До коментар #88 от "Хаха":

    Предателят Кокорчо обещавал модерна европейска страна, под ръководството на неговия ментор Перчема.

    13:40 19.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Прогресивен Боташ

    10 11 Отговор
    Тоя 10 години загробва България. Накрая окончателно ще я погребе.

    Коментиран от #102

    13:41 19.04.2026

  • 97 Възмутен

    6 7 Отговор
    "проруският бивш президент Румен Радев"

    Марийке нали днес е забранена предизборната агитация - или на соросоидните медии нищо не е забранено - те могат да оплюват всеки който не е подчинен на господарите им даже и в деня на изборите.

    13:43 19.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Хеми значи вазелин

    7 1 Отговор

    До коментар #91 от "Пр ости хорица гласуват за Радев":

    Тихо бре ПП ДБ пееее аааааллл,днес е забранена пропагандата !За заслугите си получаваш за наказание 10 ....я на голо на площада !Наслади им се !

    13:45 19.04.2026

  • 101 Факти

    7 8 Отговор
    Радев ни набута над 2 милиарда евро загуба с Боташ. Вече са натрупани 600 милиона загуба. Булгаргаз реално е във фалит и от лятото не е плащал на Боташ. Един мандат на Радев и държавата ще банкрутира.

    Коментиран от #108, #224

    13:46 19.04.2026

  • 102 Антитрол

    8 5 Отговор

    До коментар #96 от "Прогресивен Боташ":

    Да бе пък договора с Украйна не я заробва - 1.5 милиарда евро харизани на зеления не са проблем - Боташ е проблем макар че и сега вземаме газ от там. Парите за Украйна са повече от парите дадени на Боташ за целия период на договора - ама пропагандата на жълтопаветниците трябва да върви.

    Коментиран от #106, #111

    13:46 19.04.2026

  • 103 Ццц

    8 3 Отговор

    До коментар #90 от "Ха ха ха":

    Господине, вървете в САЩ, за да видите с очи преди да пишете глупости. Тъкмо ще видите табелата на селото ви задраскана. А това е важно условие, за да започнете да мислите, което пък е първа крачка да намразите "колективният запад".

    Коментиран от #131

    13:46 19.04.2026

  • 104 Факти

    9 2 Отговор
    Кой има интерес да заблуди хората , че Радев е проруски ?

    Коментиран от #119, #229

    13:47 19.04.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Прогресивен Боташ

    5 10 Отговор

    До коментар #102 от "Антитрол":

    Какви пари си дал на Украйна, троле? България не е дала нито лев на Украйна. Заработила е 7-8 милиарда евро от продажби на оръжия на гърба на украинското нещастие, троле!

    Коментиран от #120

    13:49 19.04.2026

  • 107 123

    3 4 Отговор
    Радев Бойко ДПС ПП ДБ са сглобката

    13:49 19.04.2026

  • 108 Помнещ

    7 6 Отговор

    До коментар #101 от "Факти":

    "Радев ни набута над 2 милиарда евро загуба с Боташ"

    А в момента от къде вземаме газ - Александропулис не работи. Загубата ни я набутаха петроханци защото отказаха руския газ посред зима и не осигуриха от къде другаде да вземаме.

    Коментиран от #132

    13:49 19.04.2026

  • 109 Димитър Георгиев

    6 0 Отговор
    Аве Минн.Дилли що правите пропаганда в деня на изборите ?!!!Направо сте за т.епанье всичките от редакцията .Къде е СЕМ да се сезира и да ви закрият ,Боклкк ....Луцци !

    13:49 19.04.2026

  • 110 Глупости

    6 7 Отговор
    Ако радев бе проруски до сега да са го отсвирили ,или забранили от ЕС както в Румъния.
    Радев е чисто американско протеже.
    Хората пак са излъгани ,за следващите няколко години..

    13:50 19.04.2026

  • 111 Факти

    7 8 Отговор

    До коментар #102 от "Антитрол":

    От Боташ ще сме над 2 милиарда евро загуба (текуща 600 милиона). От споразумението с Украйна ще сме поне 5 милиарда евро печалба. Веднага ще получим 600 милиона за спрените реактори и ще покрием текущата загуба от Боташ.

    13:51 19.04.2026

  • 112 Стокхолмски синдром

    5 7 Отговор
    Никакъв Радев!
    Искаме Борисов!
    Искаме отново ГЕРБ да ни Лъже, да ни Ограбва и да Краде бъдещето на децата ни!
    Колко хубавичко се живееше при Борисов!

    13:51 19.04.2026

  • 113 Ха ха ха

    8 7 Отговор
    Рублен лъже. Иска да ни направи слуги на русия.

    13:51 19.04.2026

  • 114 Атина Палада

    7 4 Отговор
    Радев е с олигархията..Най скъпата предизборна кампания беше неговата!

    Коментиран от #133

    13:51 19.04.2026

  • 115 Объркан ройтерс

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Проруски пък европейски..

    13:52 19.04.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 ганев

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    ЕЕЕЙ...МНОГО ..СИ...

    Коментиран от #121

    13:53 19.04.2026

  • 118 Глупости

    7 8 Отговор

    До коментар #16 от "Зепо":

    Крим е украински. Точка.

    Коментиран от #124

    13:54 19.04.2026

  • 119 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #104 от "Факти":

    Е как кой? Либерастите на Урсула..

    13:54 19.04.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    4 3 Отговор

    До коментар #117 от "ганев":

    АБЕ ТОЗ..Е РОМ...ОТ КАМЕНАР

    13:54 19.04.2026

  • 122 Боташ ли?

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да бе!":

    Сега, като спре руския газ, Боташ ще забръмчи и искри ще хвърля. Унгария, Сърбия, Австрия, Украйна, всички ще получат демократичния газ Кировия.

    13:55 19.04.2026

  • 123 Щом

    7 12 Отговор

    До коментар #53 от "хмммм":

    На предизборната му кампания се веят руски знамена и снимки с Путлер. Направи си сам изводите дали е проруски.

    Коментиран от #129, #130

    13:56 19.04.2026

  • 124 Зевзек

    3 7 Отговор

    До коментар #118 от "Глупости":

    "Крим е украински. Точка."

    Пък Киев руски. Точка.

    13:56 19.04.2026

  • 125 Ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Една фактологична истина":

    Не си чел конституцията

    13:57 19.04.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Пропуските кандидат печели

    4 2 Отговор
    Емирайте европомияри

    13:59 19.04.2026

  • 128 Ццц

    6 3 Отговор

    До коментар #86 от "русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО":

    Не съм дал и 1 стотинка доброволно на Украйна, че да съм спонсор на тероризма. Но недоброволно вече взаха от мен, децата ми, неродените ми внуци и правнуци. Ти колко пари дари за каузата? Или събираш, за да ги инвестираш в шопска салата за Гергьовден? Дано да стане чудо с цените, че да си купиш и втори домат и краставица с майската ти заплата. Но като евроатлантик си над нещата щом вярата ти, че твойта немотия се отразява зле на Русия е непоклатима. Ващите много плакаха като разбраха за диагнозата ти, но виж как благодарение на нея стана евроатлантик! От дебил нататък не е така лесно като при теб.

    Коментиран от #136

    13:59 19.04.2026

  • 129 Зевзек

    6 5 Отговор

    До коментар #123 от "Щом":

    "На предизборната му кампания се веят руски знамена и снимки с Путлер"

    Е друго си е да помагаме на киевската хунта при която се веят нацистки знамена с пречупени кръстове.

    13:59 19.04.2026

  • 130 Браво

    2 0 Отговор

    До коментар #123 от "Щом":

    Дай снимка бе турски Петрохански

    14:00 19.04.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Факти

    5 8 Отговор

    До коментар #108 от "Помнещ":

    Русия ни спря газа едностранно, путинистче. Основно взимаме газ от Азербайджан по тръба, която не е затворена, ама ти откъде да знаеш. Да не говорим, че е по-евтин от руския. Затворен за прифилактика е само терминала за втечнен газ в Александруполис. Втечнен взимаме и от друг гръцки терминал, който работи - Рвитуса. От Боташ сме взели минимални количества и до момента сме 600 МИЛИОНА ЕВРО ЧИСТА ЗАГУБА. Осъзнаваш ли тога колко много пари са? Всеки пенсионер в България е дал по 300 евро на Боташ. Честито! До края на договора загубата ще надхвърли 2 МИЛИАРДА ЕВРО.

    Коментиран от #143, #144, #147, #161, #168

    14:02 19.04.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Ха, честито

    7 7 Отговор
    "Борецът" срещу олигархията не набута с договор, от който България губи над милион лева или около 500 000 евро всеки божи ден. Тези пари можеше да отиват за здравеопазване, за магистрали, за пенсии или за инвестиции. Но те изтичат в посока Турция благодарение на нашия "борец" срещу олигархията. Предполагам, че зад схемата облагодетелстваща турската фирма надничат отново руски интереси.

    Коментиран от #137

    14:03 19.04.2026

  • 135 Проивропейците управляват 36 г.

    4 6 Отговор
    Ликвидираха българите.
    Сега ще има Проруска политика.
    Точка по въпроса Петрохански еераси

    14:03 19.04.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Абсурдистан

    3 1 Отговор
    Всички примати обещават и после точно, като приматите - забравят. Специално мамникът дори не каза как ще изпълни обещаното. Явно и той не знае!

    Коментиран от #141

    14:07 19.04.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Ще го изпълни

    2 1 Отговор

    До коментар #139 от "Абсурдистан":

    Чрез военен режим

    14:09 19.04.2026

  • 142 СЗО

    7 1 Отговор
    Няма по тъпо говедо от българина!

    14:10 19.04.2026

  • 143 Ццц

    6 2 Отговор

    До коментар #132 от "Факти":

    Господине, какво мислите за 90 милиарда кредит за Украйна, 1, 5 млрд. от които са на нашата сметка? За Боташ добре, файда никаква. Но къв ти е кяра, че един палячо сам си се нарича президент на цената за два Боташа?

    Коментиран от #148

    14:10 19.04.2026

  • 144 Помнещ

    11 1 Отговор

    До коментар #132 от "Факти":

    "Русия ни спря газа едностранно, путинистче"

    Пък ние спряхме да плащаме преди това едностранно - ама това го забравяте че не върви пропагандата. На това отгоре имахме дерогация от ЕС - ама и за това получихте амнезия.

    Та и на долу което си написал са лъжи и само лъжи. В момента вземаме от Боташ. За миналата година от Боташ сме взели 4 милиарда кубически метра а по тръбата от Азербайджан само 1 милиард.

    Но ако не лъжете от глад ще умрете.

    Коментиран от #165

    14:11 19.04.2026

  • 145 Ццц

    6 0 Отговор

    До коментар #136 от "русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО":

    Кой свят бе иди? Дето го изолирахме или дето сме ние? Свят, в който Русия е терорист, а САЩ и Израел са божи оръжия е свят за дебили. За това ти е простено, че си го харесваш

    Коментиран от #155

    14:13 19.04.2026

  • 146 Васил

    2 3 Отговор
    Обещава модерна държава ама не казва как???? Как ли да му повярвам? Като няма нито една цифра всичко са някакви лозунги.

    Коментиран от #150, #159

    14:14 19.04.2026

  • 147 Ха ХаХа

    12 2 Отговор

    До коментар #132 от "Факти":

    Кой спря руския договор?
    Я пак мошеннико?
    Киро Парапета и Кокор Тлъстяка го спряха.
    Изчезвай шарлатанино...

    Коментиран от #169

    14:14 19.04.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Констатация

    4 2 Отговор

    До коментар #136 от "русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО":

    Много ти е стеснен света😆😆😆😆😆😆

    14:15 19.04.2026

  • 150 Колегата по горе ти е написал

    3 0 Отговор

    До коментар #146 от "Васил":

    Военен режим.

    14:16 19.04.2026

  • 151 Мерд

    5 0 Отговор
    Който не иска комунистическите комисарки да му нареждат,става проруски.

    Коментиран от #156

    14:17 19.04.2026

  • 152 Давай Радев

    3 4 Отговор
    Народа с непромоти мозъци, е с теб.

    14:17 19.04.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Ха ХаХа

    6 2 Отговор
    Комунистически Китай нарежда на ЕС бе Петрохански.

    14:21 19.04.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Потресаващо

    6 5 Отговор
    В Унгария изхвърлиха руските мишки. В България ще ги върнете отново! Няма разлика между Борисов и Радев! Отвратително.

    Коментиран от #171

    14:21 19.04.2026

  • 161 Да плащаш ресурс

    2 2 Отговор

    До коментар #132 от "Факти":

    в запорирана сметка не става. Няма ресурс без плащане в новата обявена сметка - това стана с руския газ за България.

    14:22 19.04.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Вие сте виновни

    2 2 Отговор

    До коментар #159 от "Антитрол":

    Същите тикви, които гласувахте през просото за Възражданета и ИТНта, вие избрахте Борисов и Пеевски. И вие същите сега които гласувате за Радев, пак ще ги изперете. Защото сте същите тикви.

    14:23 19.04.2026

  • 164 Некоректно

    7 1 Отговор

    До коментар #136 от "русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО":

    Евреите убийци ли са или небесни ангели.Янките бомбардират ли,отвличат ли.За чий х.. ще купуваме златни кенефи на украинците.

    14:24 19.04.2026

  • 165 Факти

    3 9 Отговор

    До коментар #144 от "Помнещ":

    През 2025 г. по тръбата от Азербайджан сме получили точно 1,93 МИЛИАРДА куб.м. газ. През Боташ сме получили 203 МИЛИОНА куб.м. газ - почти 10 ПЪТИ по-малко. През Боташ ме получили само 11% от годишния заявен капацитет от 1,85 МИЛИАРДА куб.м., но сме платили 100% такса пренос от 383 милиона лева. От тях 89% сме ги писали на пясъка.

    Никога не сме спирали да плащаме на Русия по договора, който имахме. Путин ни спря газа ЕДНОСТРАННО.

    Лъжите на путинистите НЯМАТ ГРАНИЦИ. За 13 годишния договор с Боташ руският агент Радев трябва да лежи в затвора. Над 2 милиарда евро ЧИСТА ЗАГУБА.

    Коментиран от #167, #178

    14:24 19.04.2026

  • 166 Учуден

    8 3 Отговор

    До коментар #155 от "България и българите мразят русия":

    Защо ли всички наши козячета си мислят че господарите им ги смятат за "партньори" а не за аборигени от поредната им колония. Защо си мислят че ако се навеждат дълбоко господарите им ще им дадат огризките от вечерята а няма първо да нахранят кучетата а каквото остане за тях.

    14:25 19.04.2026

  • 167 Ха ХаХа

    4 2 Отговор

    До коментар #165 от "Факти":

    Дай договора и не пиши както винаги измислици

    Коментиран от #176

    14:25 19.04.2026

  • 168 Ццц

    6 1 Отговор

    До коментар #132 от "Факти":

    Русия ни спря газта след като спряхме да плащаме. А спряхме, защото едно немско джи пи без медицинска практика ни предаде заповедта на нейните избиратели. Не е хвалба, че си "помнещ", ако никога преди това не си бил "мислещ и разбиращ". И мравката помни пътя си до мравуняка и като теб има достатъчен интелектуален капацитет да стане евроатлант от първи път.

    Коментиран от #170, #172

    14:26 19.04.2026

  • 169 Факти

    5 8 Отговор

    До коментар #147 от "Ха ХаХа":

    Русия го спря, защото поиска да плащаме в рубли. В договора такова нещо нямаше. Путин наруши договора и спря газа. Точка.

    Коментиран от #173

    14:27 19.04.2026

  • 170 Факти

    3 9 Отговор

    До коментар #168 от "Ццц":

    Путин спря газа защото отказахме да плащаме в рубли, което в договора го НЯМА. Стига лъга. Това се случи в самото начало на войната и ЕС не е забранявал на никой да купува руски газ тогава. Решението се взе по-късно и си имаше срок за влизането в сила на забраната. ПУТИН СПРЯ ГАЗА ВЕДНАГА! Също както ни го спря зимата на 2007-8 г. ЕДНОСТРАННО защото така му е кеф.

    Коментиран от #183

    14:29 19.04.2026

  • 171 Гйор

    5 4 Отговор

    До коментар #160 от "Потресаващо":

    Орбан го свалиха с украинските бусове пълни с милиярди.

    14:29 19.04.2026

  • 172 И ти ли е

    7 4 Отговор

    До коментар #168 от "Ццц":

    Предател. Същия си като Радев! Национален предател. Радев по същия начин нападаше своята държава за да защитава Русия. Руснаците измениха действащ договор, което минава през институционална съдимост за обещетение за това самоволно действие на Русия. И сега искам да питам, що за генерал изобщо е този който напада своята страна? Радев е нищожество!

    Коментиран от #175

    14:29 19.04.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Народ

    3 1 Отговор
    Навремето съм чувал от дядо ми,като е болно стадото,не гледано добре,недогрижено се сменя овчарина!
    По зле от това няма да станем.

    14:30 19.04.2026

  • 175 Хайде обсъдете Русия

    5 2 Отговор

    До коментар #172 от "И ти ли е":

    Ако на теб ти конфискуват парите по западни сметки ще влагаш ли в тях още пари?
    Така че отново шарлатанствуваш както винаги и си недоучен.
    Простакът като теб е винаги категоричен

    14:32 19.04.2026

  • 176 Факти

    4 2 Отговор

    До коментар #167 от "Ха ХаХа":

    Питай изкуствения интелект и ще ти каже всичко - откъде колко сме внесли и колко сме платили. И най-важното - няма да те излъже. Знаеш ли, че Булгаргаз с е 400 милиона евро задължения към Боташ и от лятото не е плащал, защото няма пари? Знаеш ли, че Булгаргаз в е технически фалит? Знаеш ли, че Радев само за 2-3 години фалира Булгаргаз с един скандален 13 годишен договор за 2,34 милиарда долара, които ще станат повече, защото всяка година цената се индексира с индекс за инфлацията. ЧЕСТИТО! То до края на тоя договор можем сами да почнем да вадим газ... в сферата на шегата, ама знае ли човек... още цели 10 години има. РАДЕВ Е ЗА ЗАТВОРА!

    Коментиран от #181, #185

    14:37 19.04.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Помнещ

    5 3 Отговор

    До коментар #165 от "Факти":

    "Никога не сме спирали да плащаме на Русия по договора, който имахме. Путин ни спря газа ЕДНОСТРАННО"

    Продължаваш да лъжеш - спряхме плащанията едностранно. При Газпром нямаше постъпили плащания заради санкциите но Газпром това не го интересува - пари при него нямаше. А без постъпили пари никой не дава. Купувача е длъжен да намери начин парите да стигнат до продавача.

    Ти ако са ти блокирали картата и отидеш в Кауфланд да плащаш никой няма да те пита искаш ли да платиш или не искаш - няма транзакция оставяш продуктите и си заминаваш без тях.

    И както казах и всичко надолу е лъжа - и в момента вземаме от Боташ и са минали по него 4 милиарда куб.метта за миналата година (не само за България) - така че опорките си ги заврете ...

    Но както казах трябва да се лъже яко че да има кво да се яде.

    14:37 19.04.2026

  • 179 През 1944 г. Фашистка България

    8 3 Отговор
    Остави:
    4 загубени войни
    37% загубени територии
    500000 убити мъже
    5 млрд.д.активи
    Комунизмът остави:
    45 г.мир
    610 млрд.д.активи.
    Дотук са ви лъжите......
    Колко активи има България сега.
    Обявете и се гръмнете

    Коментиран от #187, #232

    14:38 19.04.2026

  • 180 Русия променя действаш договор

    2 4 Отговор
    Мекере, ти ви национален враг на Българската държава.

    Коментиран от #186

    14:39 19.04.2026

  • 181 Верно

    1 0 Отговор

    До коментар #176 от "Факти":

    това незнаех🇹🇷

    14:39 19.04.2026

  • 182 Няма да забравим

    5 6 Отговор
    Атентата в църквата Света Неделя, където руската измет нанася съкрушителен удар срещу българската държава. Загиват генерали, офицери, майки и бащи!

    Коментиран от #184, #188, #190, #191, #207

    14:40 19.04.2026

  • 183 В Газпромбанк

    6 3 Отговор

    До коментар #170 от "Факти":

    трябваше да се открият две банкови сметки от всеки купувач - едната във валута( долар, евро или друга), другата в рубли. Газпром превалутира постъпленията от всяка валута в рубли като заявеното количество се счита за платено.Чешеш стара тема с надежда, че подробностите не са известни или са забравени😉😉😉

    Коментиран от #193

    14:41 19.04.2026

  • 184 Никога няма да забравим 1923 г.

    6 3 Отговор

    До коментар #182 от "Няма да забравим":

    Избитите 7800 леви интелектуалци.
    Ти ми убий детето пък ще видиш как хвърчи не само Св.Неделя

    14:44 19.04.2026

  • 185 Програмист

    5 3 Отговор

    До коментар #176 от "Факти":

    "Питай изкуствения интелект и ще ти каже всичко"

    Който няма естествен пита изкуствения - само че доказаха че само в 18% от отговорите се верни. Няма такова нещо "изкуствен интелект" - това е машина ровеща се из интернет и събираща мнения като за вярно приема това което най-много се среща а най много се среща пропаганда в интернет. За ИИ еднакво меродавно е официален документ и бълнуванията на някое козяче.

    14:44 19.04.2026

  • 186 Антитрол

    4 4 Отговор

    До коментар #180 от "Русия променя действаш договор":

    Русия не е променяла договора - пак лъжете. Русия нямаше никакъв проблем в каква валута да пристигат плащанията стига да пристигат. Като не пристигат и газът не пристига.

    Вие освен да лъжете друго можете ли - за един приятел питам.

    14:47 19.04.2026

  • 187 Факти

    5 9 Отговор

    До коментар #179 от "През 1944 г. Фашистка България":

    Комунизмът ни остави 100% външен дълг към БВП, официално обявен банкрут и спиране на плащанията по външния дълг, режим на тока, празни магазини, купони за хляб, мляко, яйца, месо, сапун, бензин... хиперинфлация, за бога братя не купувайте... и милиони избягаха от съсипаната държава. Моето село влиза в комунизма 1600 души млади и излиза 300 души старци. Комунизмът ни върна в първи клас и още не можем да се оправим. От Съединението до комунизма България е порастнала от 3 на 7 милиона с отворени граници и без ергенски данък, въпреки войните. По комунизма раждаемостта всяка година пада и ръстът се поддържа със затворени граници и 10% ергенски данък, като в последните години ръст вече няма.

    Коментиран от #192

    14:48 19.04.2026

  • 188 Антитрол

    3 1 Отговор

    До коментар #182 от "Няма да забравим":

    "Загиват генерали, офицери, майки и бащи!"

    Които преди това са избили хиляди българи борещи се срещу фашизма - това защо го пропускаш.

    14:49 19.04.2026

  • 189 Изтрещял Либерал

    4 4 Отговор
    Е щом Радев не подържа ЕврОпидалска политика значи е проРуски. ДагодуатУрсула и компания.

    14:50 19.04.2026

  • 190 Оо Шипка

    2 2 Отговор

    До коментар #182 от "Няма да забравим":

    Защо помогна на българите да се освободят о тимперията която е дундурка цели пет века .

    14:50 19.04.2026

  • 191 Атентатът в

    3 1 Отговор

    До коментар #182 от "Няма да забравим":

    “ Света Неделя” е дело на военното крило на българската комунистическа партия.

    14:53 19.04.2026

  • 192 Помнещ

    8 2 Отговор

    До коментар #187 от "Факти":

    "Комунизмът ни остави 100% външен дълг към БВП"

    Продължаваш да лъжеш - ти друго можеш ли? Имахме 9 милиарда външен дълг 1989 а БВП беше 26 милиарда като Ирак имаше 4.2 милиарда към нас а Либия 1.8 милиарда които изплащаха с петрол. Така че реалния ни външен дълг беше 3 милиарда.

    Опашките и купоните бяха след като свалиха дядо Тошо и господарите ти (Ран и Ът) се сдружиха с комунягите и съставиха план как да унищожат България - разрушиха над 2500 предприятия и затриха селското стопанство. Комунягите пък станаха евроатлантици и козячета и сега се кланят на новите ни господари в замяна на това че не ги търсят за предишните им престъпления.

    Можеш ли ми посочи един евроатлантик който да не е бил комуняга и ченге от ДС.

    Коментиран от #196

    14:57 19.04.2026

  • 193 Факти

    5 7 Отговор

    До коментар #183 от "В Газпромбанк":

    Само дето Русия ти казва новата цена в рубли и не ти превалутира ведната доларовия превод за да си играе с курса. Да, прав си - информацията я има публично достъпна и всеки може да се запознае с нея. България беше готова да плаща по новата сметка в долари, но не и да я ЗАХРАНВА с долари, за да бъдат после те ПРЕВАЛУТИРАНИ в рубли. Русия поиска ПЛАЩАНЕ В РУБЛИ и тъй като ти рубли нямаш, защото откъде да имаш, тя ти казва - дай долари, пък аз ще ти ги обърна в рубли, днеска, утре, както дойде, по какъвто курс каже Путин. Русия до ден днешен си продава втечнен в Европа, но в евро. И защо Русия спря газа на нас и на Полша, а на Германия не го спря? Защото с нас искаше да даде урок на Европа, ама не й стискаше да отреже Германия, от която получава много пари. Толкова за "братушките", които станаха врагушки.

    Коментиран от #195

    15:00 19.04.2026

  • 194 Така де

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Хахаха, подлоги кремълски":

    Радев да благодари на ПП ДБ и джензитата, че го докараха на власт.

    Коментиран от #225

    15:06 19.04.2026

  • 195 Ха ХаХа

    2 5 Отговор

    До коментар #193 от "Факти":

    Луд е бил Руският император да дададе огромни жертви е да прати на Султана Южна България след Съединението.
    Не е чел Законите на Хан Крум за да му е ясно колко крадливо,лъжливо,предателско и алкохолизирано е българското племе.
    Ако ги бе прочел, мърсолът си нямашехда хвърли тук

    Коментиран от #197, #199

    15:08 19.04.2026

  • 196 Факти

    8 4 Отговор

    До коментар #192 от "Помнещ":

    Исках да кажа 100% държавен дълг към БВП. Външен дълг 10,7 милиарда + вътрешен държавен дълг 26,5 милиарда лева - заедно са колкото БВП. Режимът на тока и празните магазини бяха още в края на комунизма. Някои сме живяли тогава. Развали ми се зрението тогава, защото пишех домашни на свещи. Това беше комунизма - мизерия. Комунизмът уби селксото стопанство. Преди комунизма сме били на второ място в Европа след Франция по брой частни кооперации (над 4000) - земеделски, потребителски, кредитни и т.н. Комунизмът убива всичко това, взима земята на хора и ги прави роби за жълти стотинки. Те губят своя стимул да работят и постепенно всичко се срива.

    Коментиран от #198, #203

    15:10 19.04.2026

  • 197 Факти

    8 3 Отговор

    До коментар #195 от "Ха ХаХа":

    Русия е била против Съединението и е изтеглига генералите и другите свои офицери от армията ни. Затова сърбо-българската война е известна като войната на капитаните срещу генералите. Нашите 25 годишни капитани са разгромили опитните сръбски генерали, завършили във военните академии в Прусия и Русия и участвали в много войни. Русия е искала младата ни армия да загуби от Сърбия за да не се Съедини България, да не стане по-голяма, по-силна и да й пречи по пътя към Константинопол. След Съединението се свиква конференция в Цариград и Русия настоява турската армия да влезе в Южна България и да възстанови статуквото, след което да бъде осигурена международна окупация. Англия отказва, защото вижда, че България НЕ ИСКА да бъде руска губерния и така ограничава руското влияние на Балканите. Русия е толкова бясна, че прави атентат срещу Батенберг и го сваля от власт. После праща един руски генерал на ни управлява, докато избере нов княз на България. Да, ама ние му даваме отпор и Русия в отговор къса дипломатически отношения с нас за 10 години. Срам е, че нашите възрожденци не са се огънали пред руските имперски набези към родината, а днес има такива като теб, които искат България да бъде Руска.

    15:17 19.04.2026

  • 198 Ха ХаХа

    8 8 Отговор

    До коментар #196 от "Факти":

    До 1944 г.:
    4 загубени войни
    37% загубени територии
    500000 убити мъже
    Оставени активи 5 млрд.д.
    Комунизмът:
    45 г.мир
    161 млрд.активи
    Прочети и ке окачи на едно търво Петрохански мошеннико Недоучен.
    Нямаше ток защото любимият ти Горбачов каза плащайт във валута а ние имахмеф15 г.договори за плащане в преводни рубли към СИВ.
    Не пиши глупости за фашистка България.
    Никакви пътища
    Никакви водопроводи и канализация
    Клозети на яма отвън и в София вкл.
    Лекари ,учители под минимума

    Коментиран от #202, #217

    15:18 19.04.2026

  • 199 Извинете,

    5 4 Отговор

    До коментар #195 от "Ха ХаХа":

    да не би да сте копейка?
    Само те си плюят родината.
    Чуждите народи винаги си хвалят страните, колкото и мизерни да са те.
    България не ви е виновна, че сте мързелив и неграмотен.

    15:19 19.04.2026

  • 200 Боко

    0 2 Отговор
    Наси💩сте се 😁 от “проруския” 😁
    Лай💩ари 👌 ще продължите до дехидратация да фекалите , понеже ви отнася като моторист-мушица 👍👌

    15:19 19.04.2026

  • 201 Авиа-техник

    4 4 Отговор
    Руски пилот изпраща самолет в последно пикиране към катастрофа.Това..е..100%

    Коментиран от #210

    15:21 19.04.2026

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Боко

    3 2 Отговор

    До коментар #196 от "Факти":

    “факти” , казах ти няколко пъти :
    Не сери където ядеш ! , че после ще те видя с 99.9% инвалидност 👌

    15:24 19.04.2026

  • 204 Ура,

    6 4 Отговор
    Радев и малоумните путинчета ще се изненадат неприятно от резулстите

    Коментиран от #235

    15:28 19.04.2026

  • 205 Ватенка

    1 3 Отговор
    Жедърнята ще вие на умряло

    15:36 19.04.2026

  • 206 Жендър мърляв

    4 2 Отговор
    Тук Москва ли е?

    Коментиран от #209

    15:38 19.04.2026

  • 207 Зьцб

    3 4 Отговор

    До коментар #182 от "Няма да забравим":

    И клаха народа както турчин не го не клал....кой ли го кла ...поема ..Септември...и събитията в..света Неделя бе отговор на мрачния фашистки терор след септемврийското антифашистко въстание .....първо в света

    Коментиран от #212

    15:40 19.04.2026

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #206 от "Жендър мърляв":

    Брюксел.ли е?

    15:41 19.04.2026

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 3 Отговор
    НА ФАШИСТ КАТО ШПИОНИНА МИСТЪР МУНЧО , НЕ ВЯРВАМ .........................

    Коментиран от #214

    15:44 19.04.2026

  • 212 Пере

    9 4 Отговор

    До коментар #207 от "Зьцб":

    За отрязана партизанска глава държавата е плащала 50 000 лв.Големи пари зо онова време.
    И нямало фашизъм.
    Жив мръсен фашизъм е имало.
    12 г.деца са застреляни от упор във Веселиново и Белица

    Коментиран от #218

    15:46 19.04.2026

  • 213 Хйк

    3 2 Отговор
    Радев се опитва да угоди и на запада ...модерна европейска държава....иначе веднага модерния европейски запад щему спретне румънския вариант..намеса на Русия.

    15:47 19.04.2026

  • 214 Ха ХаХа

    1 4 Отговор

    До коментар #211 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Фашисти са Кокора, Тъпото,Боко ,Шебека....и ти гювендиьо

    15:47 19.04.2026

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 СССс

    5 2 Отговор
    Генерал от НАТО , Президент от ЕС , а пак от Русия бил .

    16:06 19.04.2026

  • 217 Морския

    6 2 Отговор

    До коментар #198 от "Ха ХаХа":

    Това което си написал са пълни измишльотини.България затъна по времето на СИВ и болшевишкото робство и още не можем да настигнем нормалните държави.

    16:13 19.04.2026

  • 218 Между другото

    4 3 Отговор

    До коментар #212 от "Пере":

    Една държава трябва да бъде безкомпромисна с червените терористи ..

    16:17 19.04.2026

  • 219 Напомняне

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Една фактологична истина":

    Категорично да! Защото това разделение на обществото и управляващите на враждуващи части само разпилява обществената енергия, убива волята и устрема към някакви високи национални цели и прави нещата в държавата да буксуват и даже да вървят надолу. Надпартийно управление от умни и морални, знаещи и можещи човеци, които обичат Родината поне колкото себе си - това е нужно на България сега и винаги, ако иска да оцелява и напредва.

    16:19 19.04.2026

  • 220 Веселяка

    2 5 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 разбрахте ли, шматки такива 🤣

    16:26 19.04.2026

  • 221 Българин

    5 3 Отговор
    Радев - Дрън Дрън празни приказки

    16:29 19.04.2026

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 Това е безспорен

    0 3 Отговор

    До коментар #42 от "ежко":

    ФАКТ

    16:49 19.04.2026

  • 224 Хи хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #101 от "Факти":

    А тиа дето подписаха я киийюф......с колко ???!

    16:51 19.04.2026

  • 225 На власт

    4 2 Отговор

    До коментар #194 от "Така де":

    го докара Кремъл. Фашиста Путин и руската пета колона, както и другите олигарси, т.е.задкулисието. менкат си вождовете.

    16:53 19.04.2026

  • 226 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 като гледам

    3 1 Отговор
    нещата, трудно ще се състави правитлество при такава ниска избирателна активност и тази есен пак на избори

    17:11 19.04.2026

  • 229 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 230 Ний ша Ва упрайм

    3 2 Отговор
    те тия мин ди ли за проруска я имат и "Алтернатива за Германия" хахахахахаха сичко що отрича либерастията и зеления тероризъм на урсулките са такива хахаха. Давай Радев!

    17:17 19.04.2026

  • 231 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 1 Отговор
    Ройтерс, пийте кафе от маймунски гранули! А ние ще изберем евроскептика Радев, да ни отърве от "евроатлантиците" магнитни Борисов и Пеевски!

    18:14 19.04.2026

  • 232 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор

    До коментар #179 от "През 1944 г. Фашистка България":

    Що ли по света нема КОМУНИЗЪМ като е бил толкова добър....КИМЧО е екзотика.

    19:39 19.04.2026

  • 233 Дедо

    2 0 Отговор
    Аре всички който не са ходили в казарма да не се обаждат. Сещо и всички дето са над 30 години и мама още им маже филмите с масло.

    20:15 19.04.2026

  • 235 Сопот

    0 0 Отговор

    До коментар #204 от "Ура,":

    Урсула ще каца пак.Успешно ли...

    20:34 19.04.2026

  • 236 Мнение

    2 0 Отговор
    Ройтерс да си гледа гейовете и арабските щиков

    21:27 19.04.2026

  • 237 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 238 ВРЕМЕ Е ДА ПИТАМ ?

    1 0 Отговор
    КОГА ЗАЛЕНСКИ ЩЕ ИДВА ПАК В БЪЛГАРИЯ ?

    22:02 19.04.2026

  • 239 РАДЕВ ДА ОРГАНИЗИРА БЪРЗ

    1 0 Отговор
    ВОЕНЕН ТРИБУНАЛ ЗА КРАДЦИТЕ И ПРЕДАТЕЛИТЕ НА ПРЕХОДА ! ОЩЕ ТАЗИ НОЩ ЗА ДА НЕ ИЗБЯГАТ !

    22:05 19.04.2026

  • 240 БОЙКО ГО Е СТРАХ РАДЕВ ДА НЕ

    1 0 Отговор
    ЗАПОЧНЕ ДА КРАДЕ КАТО НЕГО - ТОВА НАПРАВО ЩЕ ГО ВКАРА В ГРОБА !

    22:08 19.04.2026

  • 241 УРСУЛА Е ПОЗДРАВИЛА РАДЕВ , А ТОЙ И Е

    1 0 Отговор
    ПРАТИЛ ЕДНА ДОЗА СЕМЕ !

    22:18 19.04.2026