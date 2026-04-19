„Ройтерс”: България гласува, проруският Радев обещава модерна европейска страна

Българите гласуват в неделя на осмите парламентарни избори за последните пет години, като явният фаворит, проруският бивш президент Румен Радев, обеща да изкорени корупцията и да сложи край на спиралата от слаби, краткотрайни правителства, пише агенция "Ройтерс".

Радев, евроскептичен бивш пилот на изтребител, който се противопоставя на военната подкрепа за военните усилия на Украйна срещу Москва, се оттегли от президентския пост през януари, за да се кандидатира на изборите , които се случват след масови протести, принудили предишното правителство да свали от власт през декември.

„Най-накрая ни е нужен път към демократична, модерна европейска България“, каза Радев, след като пусна бюлетината си в София. „Нуждаем се от нашата много силна програма в парламента, за да подкрепим българските граждани да излязат възможно най-скоро от тази много трудна ситуация.“

Относно отношенията с Москва, той каза: „Надявам се, че ще развием практически отношения с Русия, основани на взаимно уважение и равнопоставеност.“

България се развива бързо след падането на комунизма през 1989 г. и се присъединява към Европейския съюз през 2007 г. Продължителността на живота се е увеличила рязко, безработицата е най-ниската в ЕС, а икономиката има по-големи защитни механизми след присъединяването си към еврозоната през януари.

Но България изостава от другите страни от ЕС по много показатели и корупцията остава ендемична, включително на избори, където купуването на гласове е широко разпространено.

Цената на живот се превърна в особен проблем, откакто България, член на НАТО, прие еврото. Предишното правителство падна на фона на протести срещу нов бюджет, предлагащ повишаване на данъците и по-високи осигурителни вноски.

Това, както и неотдавнашната политическа криза, изглежда са също толкова важни за избирателите, колкото и призивите на Радев за подобряване на отношенията с Москва или за възобновяване на руските петролни и газови доставки към Европа.

Проучванията на общественото мнение в петък показаха, че „Прогресивна България“ на Радев осигурява около 35% от гласовете, което е повече от преди месец. Ако резултатът бъде потвърден, това би било един от най-силните резултати на една партия от години, макар че все още не е постигнала парламентарно мнозинство.

Избирателните секции затварят в 20:00 ч. Очакват се резултатите от екзитполите след края на гласуването.