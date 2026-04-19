„Ройтерс”: България гласува, проруският Радев обещава модерна европейска страна

Българите гласуват в неделя на осмите парламентарни избори за последните пет години, като явният фаворит, проруският бивш президент Румен Радев, обеща да изкорени корупцията и да сложи край на спиралата от слаби, краткотрайни правителства, пише агенция "Ройтерс".
Радев, евроскептичен бивш пилот на изтребител, който се противопоставя на военната подкрепа за военните усилия на Украйна срещу Москва, се оттегли от президентския пост през януари, за да се кандидатира на изборите , които се случват след масови протести, принудили предишното правителство да свали от власт през декември.
„Най-накрая ни е нужен път към демократична, модерна европейска България“, каза Радев, след като пусна бюлетината си в София. „Нуждаем се от нашата много силна програма в парламента, за да подкрепим българските граждани да излязат възможно най-скоро от тази много трудна ситуация.“
Относно отношенията с Москва, той каза: „Надявам се, че ще развием практически отношения с Русия, основани на взаимно уважение и равнопоставеност.“
България се развива бързо след падането на комунизма през 1989 г. и се присъединява към Европейския съюз през 2007 г. Продължителността на живота се е увеличила рязко, безработицата е най-ниската в ЕС, а икономиката има по-големи защитни механизми след присъединяването си към еврозоната през януари.
Но България изостава от другите страни от ЕС по много показатели и корупцията остава ендемична, включително на избори, където купуването на гласове е широко разпространено.
Цената на живот се превърна в особен проблем, откакто България, член на НАТО, прие еврото. Предишното правителство падна на фона на протести срещу нов бюджет, предлагащ повишаване на данъците и по-високи осигурителни вноски.
Това, както и неотдавнашната политическа криза, изглежда са също толкова важни за избирателите, колкото и призивите на Радев за подобряване на отношенията с Москва или за възобновяване на руските петролни и газови доставки към Европа.
Проучванията на общественото мнение в петък показаха, че „Прогресивна България“ на Радев осигурява около 35% от гласовете, което е повече от преди месец. Ако резултатът бъде потвърден, това би било един от най-силните резултати на една партия от години, макар че все още не е постигнала парламентарно мнозинство.
Избирателните секции затварят в 20:00 ч. Очакват се резултатите от екзитполите след края на гласуването.
Варна 3
12:37 19.04.2026
12:37 19.04.2026
Юуп
12:38 19.04.2026
12:38 19.04.2026
Да бе!
12:39 19.04.2026
12:39 19.04.2026
Ъхъ
12:39 19.04.2026
12:39 19.04.2026
11 Свобода за Палетина!
До коментар #2 от "Варна 3":Кравари и Ушати ВЪН!
12:40 19.04.2026
12 Нарцис като всички
Не е нужен коментар относно поелия орбанската руска щафета.
12:40 19.04.2026
Павел Пенев
12:41 19.04.2026
12:41 19.04.2026
14 От Ройтерс да
Да не се заглеждат в к на яките българи които все още го могат
12:41 19.04.2026
16 Зепо
12:42 19.04.2026
Коментиран от #118
12:42 19.04.2026
17 Хахаха, подлоги кремълски
Гадев се снима под руски знамена как се ръкува с ботоксовото джудже, а ще градял европейска държава, смях.....
Коментиран от #194
12:42 19.04.2026
18 Комунистически ценности
После няма право да пcyвa....
Коментиран от #79
12:43 19.04.2026
Иван
12:44 19.04.2026
Този
12:46 19.04.2026
Тримцата
До коментар #8 от "РумРадев":са си триумвират. Отдавна са се разбрали. Олигархиите им ще продължат да си крадат. Скоро ще го усетите. На есен пак на избори.
12:49 19.04.2026
Факт
12:50 19.04.2026
29 az СВО Победа80
А, е как така???
Нали уж ставаме част от "клубът на богатите"?
Нали трябваше да потекат реки от мед и масло като влезем в Еврозоната???
Нали щяхме да станем богати и щастливи?
Нали така ни обещаваха разните Дацовци и Хамбарцумяни???
Защо сега Ройтерс ни казва, че еврото ни е направило по-бедни???
12:50 19.04.2026
ХиХи
12:50 19.04.2026
Оооо
12:50 19.04.2026
уахахаха
12:50 19.04.2026
34 хаха
Затова хамериканците са зад него а? Байганьовците пак са изтрещели...
12:51 19.04.2026
36 Мишо Дудикоф 🥷
12:53 19.04.2026
Коментиран от #56
12:53 19.04.2026
Накъде
12:53 19.04.2026
малии
12:54 19.04.2026
Копейкин
12:54 19.04.2026
12:54 19.04.2026
42 ежко
До коментар #2 от "Варна 3":Невероятно е, колко сте лековерни и как за едни 30 години успяха да ви промият мозъците!
12:54 19.04.2026
1945
До коментар #3 от "Юуп":режим на тока имаше благодарение на съветските окупатори превзели държавата
Коментиран от #73
12:55 19.04.2026
Незнайко
12:55 19.04.2026
45 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂
До коментар #7 от "Ъхъ":Отчаяни сме, правим магии за пари и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂
12:56 19.04.2026
РАДЕВ АКО Е ПРОРУСКИ НАСТРОЕН
12:57 19.04.2026
12:57 19.04.2026
гадател
12:57 19.04.2026
49 този е аут
До коментар #41 от "Копейкин":Радев обра проруския вот
12:57 19.04.2026
Матю
12:57 19.04.2026
Няма такава излагация и позор
12:58 19.04.2026
12:58 19.04.2026
хмммм
13:00 19.04.2026
54 Що да е позор?
До коментар #52 от "Няма такава излагация и позор":Браво на него.
Една фактологична истина
13:00 19.04.2026
56 1945
До коментар #36 от "Мишо Дудикоф 🥷":бил член на БКП има го уикито издигнат за президент от БСП
какво е това ?
13:00 19.04.2026
57 Погуляй
До коментар #47 от "РАДЕВ АКО Е ПРОРУСКИ НАСТРОЕН":А стига смешки. Корупцията вилнее в русия. Бедността е справедливо наказание за глупостта на един народ. Разходи се в руската провинция.
13:00 19.04.2026
Една фактологична истина
13:01 19.04.2026
13:01 19.04.2026
Сорос ли каза така
13:05 19.04.2026
Пламен
13:05 19.04.2026
Госあ
13:07 19.04.2026
Политкоректен
13:09 19.04.2026
Да бе, да
13:13 19.04.2026
Мразя чужди тарнаджии
13:14 19.04.2026
Гласоподавател зад паравана:иху,ихууу
13:14 19.04.2026
Ццц
13:15 19.04.2026
73 1946
До коментар #43 от "1945":Съветските окупатори беха от трети украински фронт де хръмнаха чернобил и им требваше ток, също като сега дай на укрия, аре нема нужда
13:16 19.04.2026
Тези
13:18 19.04.2026
75 Авв1
До коментар #46 от "Балама":Ми България е в НАТО, няма генерал, който да не е НАТОВСКИ. Какъв да бъде, Новозеландски ли?
13:27 19.04.2026
76 Българин
13:39 19.04.2026
Антитрол
13:40 19.04.2026
13:29 19.04.2026
Дзак
13:31 19.04.2026
83 Мухахаха
13:33 19.04.2026
13:33 19.04.2026
84 ха ха ха
До коментар #72 от "Ццц":А бе като гледаме май руския бункерен nлъх ще трябва да кляка и да се моли докато е време 🤣
85 Анонимен
13:34 19.04.2026
86 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО
Коментиран от #128
87 1945
До коментар #76 от "Българин":затова е БСП е съгласувала кандидатурата му за президент с Решетников
Хйк
88 Хаха
СССс
16:06 19.04.2026
13:36 19.04.2026
90 Ха ха ха
Веселяка
16:26 19.04.2026
Българин
16:29 19.04.2026
като гледам
17:11 19.04.2026
Ний ша Ва упрайм
17:17 19.04.2026
4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
18:14 19.04.2026
Дедо
20:15 19.04.2026
Мнение
21:27 19.04.2026
ВРЕМЕ Е ДА ПИТАМ ?
22:02 19.04.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Хеми значи вазелин
До коментар #91 от "Пр ости хорица гласуват за Радев":Тихо бре ПП ДБ пееее аааааллл,днес е забранена пропагандата !За заслугите си получаваш за наказание 10 ....я на голо на площада !Наслади им се !
13:45 19.04.2026
101 Факти
Коментиран от #108, #224
13:46 19.04.2026
102 Антитрол
До коментар #96 от "Прогресивен Боташ":Да бе пък договора с Украйна не я заробва - 1.5 милиарда евро харизани на зеления не са проблем - Боташ е проблем макар че и сега вземаме газ от там. Парите за Украйна са повече от парите дадени на Боташ за целия период на договора - ама пропагандата на жълтопаветниците трябва да върви.
Коментиран от #106, #111
13:46 19.04.2026
103 Ццц
До коментар #90 от "Ха ха ха":Господине, вървете в САЩ, за да видите с очи преди да пишете глупости. Тъкмо ще видите табелата на селото ви задраскана. А това е важно условие, за да започнете да мислите, което пък е първа крачка да намразите "колективният запад".
Коментиран от #131
13:46 19.04.2026
104 Факти
Коментиран от #119, #229
13:47 19.04.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Прогресивен Боташ
До коментар #102 от "Антитрол":Какви пари си дал на Украйна, троле? България не е дала нито лев на Украйна. Заработила е 7-8 милиарда евро от продажби на оръжия на гърба на украинското нещастие, троле!
Коментиран от #120
13:49 19.04.2026
107 123
13:49 19.04.2026
108 Помнещ
До коментар #101 от "Факти":"Радев ни набута над 2 милиарда евро загуба с Боташ"
А в момента от къде вземаме газ - Александропулис не работи. Загубата ни я набутаха петроханци защото отказаха руския газ посред зима и не осигуриха от къде другаде да вземаме.
Коментиран от #132
13:49 19.04.2026
109 Димитър Георгиев
13:49 19.04.2026
110 Глупости
Радев е чисто американско протеже.
Хората пак са излъгани ,за следващите няколко години..
13:50 19.04.2026
111 Факти
До коментар #102 от "Антитрол":От Боташ ще сме над 2 милиарда евро загуба (текуща 600 милиона). От споразумението с Украйна ще сме поне 5 милиарда евро печалба. Веднага ще получим 600 милиона за спрените реактори и ще покрием текущата загуба от Боташ.
13:51 19.04.2026
112 Стокхолмски синдром
Искаме Борисов!
Искаме отново ГЕРБ да ни Лъже, да ни Ограбва и да Краде бъдещето на децата ни!
Колко хубавичко се живееше при Борисов!
13:51 19.04.2026
113 Ха ха ха
13:51 19.04.2026
114 Атина Палада
Коментиран от #133
13:51 19.04.2026
115 Объркан ройтерс
До коментар #2 от "Варна 3":Проруски пък европейски..
13:52 19.04.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 ганев
До коментар #2 от "Варна 3":ЕЕЕЙ...МНОГО ..СИ...
Коментиран от #121
13:53 19.04.2026
118 Глупости
До коментар #16 от "Зепо":Крим е украински. Точка.
Коментиран от #124
13:54 19.04.2026
119 Атина Палада
До коментар #104 от "Факти":Е как кой? Либерастите на Урсула..
13:54 19.04.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #117 от "ганев":АБЕ ТОЗ..Е РОМ...ОТ КАМЕНАР
13:54 19.04.2026
122 Боташ ли?
До коментар #6 от "Да бе!":Сега, като спре руския газ, Боташ ще забръмчи и искри ще хвърля. Унгария, Сърбия, Австрия, Украйна, всички ще получат демократичния газ Кировия.
13:55 19.04.2026
123 Щом
До коментар #53 от "хмммм":На предизборната му кампания се веят руски знамена и снимки с Путлер. Направи си сам изводите дали е проруски.
Коментиран от #129, #130
13:56 19.04.2026
124 Зевзек
До коментар #118 от "Глупости":"Крим е украински. Точка."
Пък Киев руски. Точка.
13:56 19.04.2026
125 Ха ха ха
До коментар #58 от "Една фактологична истина":Не си чел конституцията
13:57 19.04.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Пропуските кандидат печели
13:59 19.04.2026
128 Ццц
До коментар #86 от "русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО":Не съм дал и 1 стотинка доброволно на Украйна, че да съм спонсор на тероризма. Но недоброволно вече взаха от мен, децата ми, неродените ми внуци и правнуци. Ти колко пари дари за каузата? Или събираш, за да ги инвестираш в шопска салата за Гергьовден? Дано да стане чудо с цените, че да си купиш и втори домат и краставица с майската ти заплата. Но като евроатлантик си над нещата щом вярата ти, че твойта немотия се отразява зле на Русия е непоклатима. Ващите много плакаха като разбраха за диагнозата ти, но виж как благодарение на нея стана евроатлантик! От дебил нататък не е така лесно като при теб.
Коментиран от #136
13:59 19.04.2026
129 Зевзек
До коментар #123 от "Щом":"На предизборната му кампания се веят руски знамена и снимки с Путлер"
Е друго си е да помагаме на киевската хунта при която се веят нацистки знамена с пречупени кръстове.
13:59 19.04.2026
130 Браво
До коментар #123 от "Щом":Дай снимка бе турски Петрохански
14:00 19.04.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Факти
До коментар #108 от "Помнещ":Русия ни спря газа едностранно, путинистче. Основно взимаме газ от Азербайджан по тръба, която не е затворена, ама ти откъде да знаеш. Да не говорим, че е по-евтин от руския. Затворен за прифилактика е само терминала за втечнен газ в Александруполис. Втечнен взимаме и от друг гръцки терминал, който работи - Рвитуса. От Боташ сме взели минимални количества и до момента сме 600 МИЛИОНА ЕВРО ЧИСТА ЗАГУБА. Осъзнаваш ли тога колко много пари са? Всеки пенсионер в България е дал по 300 евро на Боташ. Честито! До края на договора загубата ще надхвърли 2 МИЛИАРДА ЕВРО.
Коментиран от #143, #144, #147, #161, #168
14:02 19.04.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Ха, честито
Коментиран от #137
14:03 19.04.2026
135 Проивропейците управляват 36 г.
Сега ще има Проруска политика.
Точка по въпроса Петрохански еераси
14:03 19.04.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Абсурдистан
Коментиран от #141
14:07 19.04.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Ще го изпълни
До коментар #139 от "Абсурдистан":Чрез военен режим
14:09 19.04.2026
142 СЗО
14:10 19.04.2026
143 Ццц
До коментар #132 от "Факти":Господине, какво мислите за 90 милиарда кредит за Украйна, 1, 5 млрд. от които са на нашата сметка? За Боташ добре, файда никаква. Но къв ти е кяра, че един палячо сам си се нарича президент на цената за два Боташа?
Коментиран от #148
14:10 19.04.2026
144 Помнещ
До коментар #132 от "Факти":"Русия ни спря газа едностранно, путинистче"
Пък ние спряхме да плащаме преди това едностранно - ама това го забравяте че не върви пропагандата. На това отгоре имахме дерогация от ЕС - ама и за това получихте амнезия.
Та и на долу което си написал са лъжи и само лъжи. В момента вземаме от Боташ. За миналата година от Боташ сме взели 4 милиарда кубически метра а по тръбата от Азербайджан само 1 милиард.
Но ако не лъжете от глад ще умрете.
Коментиран от #165
14:11 19.04.2026
145 Ццц
До коментар #136 от "русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО":Кой свят бе иди? Дето го изолирахме или дето сме ние? Свят, в който Русия е терорист, а САЩ и Израел са божи оръжия е свят за дебили. За това ти е простено, че си го харесваш
Коментиран от #155
14:13 19.04.2026
146 Васил
Коментиран от #150, #159
14:14 19.04.2026
147 Ха ХаХа
До коментар #132 от "Факти":Кой спря руския договор?
Я пак мошеннико?
Киро Парапета и Кокор Тлъстяка го спряха.
Изчезвай шарлатанино...
Коментиран от #169
14:14 19.04.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Констатация
До коментар #136 от "русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО":Много ти е стеснен света😆😆😆😆😆😆
14:15 19.04.2026
150 Колегата по горе ти е написал
До коментар #146 от "Васил":Военен режим.
14:16 19.04.2026
151 Мерд
Коментиран от #156
14:17 19.04.2026
152 Давай Радев
14:17 19.04.2026
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Ха ХаХа
14:21 19.04.2026
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Потресаващо
Коментиран от #171
14:21 19.04.2026
161 Да плащаш ресурс
До коментар #132 от "Факти":в запорирана сметка не става. Няма ресурс без плащане в новата обявена сметка - това стана с руския газ за България.
14:22 19.04.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Вие сте виновни
До коментар #159 от "Антитрол":Същите тикви, които гласувахте през просото за Възражданета и ИТНта, вие избрахте Борисов и Пеевски. И вие същите сега които гласувате за Радев, пак ще ги изперете. Защото сте същите тикви.
14:23 19.04.2026
164 Некоректно
До коментар #136 от "русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО":Евреите убийци ли са или небесни ангели.Янките бомбардират ли,отвличат ли.За чий х.. ще купуваме златни кенефи на украинците.
14:24 19.04.2026
165 Факти
До коментар #144 от "Помнещ":През 2025 г. по тръбата от Азербайджан сме получили точно 1,93 МИЛИАРДА куб.м. газ. През Боташ сме получили 203 МИЛИОНА куб.м. газ - почти 10 ПЪТИ по-малко. През Боташ ме получили само 11% от годишния заявен капацитет от 1,85 МИЛИАРДА куб.м., но сме платили 100% такса пренос от 383 милиона лева. От тях 89% сме ги писали на пясъка.
Никога не сме спирали да плащаме на Русия по договора, който имахме. Путин ни спря газа ЕДНОСТРАННО.
Лъжите на путинистите НЯМАТ ГРАНИЦИ. За 13 годишния договор с Боташ руският агент Радев трябва да лежи в затвора. Над 2 милиарда евро ЧИСТА ЗАГУБА.
Коментиран от #167, #178
14:24 19.04.2026
166 Учуден
До коментар #155 от "България и българите мразят русия":Защо ли всички наши козячета си мислят че господарите им ги смятат за "партньори" а не за аборигени от поредната им колония. Защо си мислят че ако се навеждат дълбоко господарите им ще им дадат огризките от вечерята а няма първо да нахранят кучетата а каквото остане за тях.
14:25 19.04.2026
167 Ха ХаХа
До коментар #165 от "Факти":Дай договора и не пиши както винаги измислици
Коментиран от #176
14:25 19.04.2026
168 Ццц
До коментар #132 от "Факти":Русия ни спря газта след като спряхме да плащаме. А спряхме, защото едно немско джи пи без медицинска практика ни предаде заповедта на нейните избиратели. Не е хвалба, че си "помнещ", ако никога преди това не си бил "мислещ и разбиращ". И мравката помни пътя си до мравуняка и като теб има достатъчен интелектуален капацитет да стане евроатлант от първи път.
Коментиран от #170, #172
14:26 19.04.2026
169 Факти
До коментар #147 от "Ха ХаХа":Русия го спря, защото поиска да плащаме в рубли. В договора такова нещо нямаше. Путин наруши договора и спря газа. Точка.
Коментиран от #173
14:27 19.04.2026
170 Факти
До коментар #168 от "Ццц":Путин спря газа защото отказахме да плащаме в рубли, което в договора го НЯМА. Стига лъга. Това се случи в самото начало на войната и ЕС не е забранявал на никой да купува руски газ тогава. Решението се взе по-късно и си имаше срок за влизането в сила на забраната. ПУТИН СПРЯ ГАЗА ВЕДНАГА! Също както ни го спря зимата на 2007-8 г. ЕДНОСТРАННО защото така му е кеф.
Коментиран от #183
14:29 19.04.2026
171 Гйор
До коментар #160 от "Потресаващо":Орбан го свалиха с украинските бусове пълни с милиярди.
14:29 19.04.2026
172 И ти ли е
До коментар #168 от "Ццц":Предател. Същия си като Радев! Национален предател. Радев по същия начин нападаше своята държава за да защитава Русия. Руснаците измениха действащ договор, което минава през институционална съдимост за обещетение за това самоволно действие на Русия. И сега искам да питам, що за генерал изобщо е този който напада своята страна? Радев е нищожество!
Коментиран от #175
14:29 19.04.2026
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 Народ
По зле от това няма да станем.
14:30 19.04.2026
175 Хайде обсъдете Русия
До коментар #172 от "И ти ли е":Ако на теб ти конфискуват парите по западни сметки ще влагаш ли в тях още пари?
Така че отново шарлатанствуваш както винаги и си недоучен.
Простакът като теб е винаги категоричен
14:32 19.04.2026
176 Факти
До коментар #167 от "Ха ХаХа":Питай изкуствения интелект и ще ти каже всичко - откъде колко сме внесли и колко сме платили. И най-важното - няма да те излъже. Знаеш ли, че Булгаргаз с е 400 милиона евро задължения към Боташ и от лятото не е плащал, защото няма пари? Знаеш ли, че Булгаргаз в е технически фалит? Знаеш ли, че Радев само за 2-3 години фалира Булгаргаз с един скандален 13 годишен договор за 2,34 милиарда долара, които ще станат повече, защото всяка година цената се индексира с индекс за инфлацията. ЧЕСТИТО! То до края на тоя договор можем сами да почнем да вадим газ... в сферата на шегата, ама знае ли човек... още цели 10 години има. РАДЕВ Е ЗА ЗАТВОРА!
Коментиран от #181, #185
14:37 19.04.2026
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Помнещ
До коментар #165 от "Факти":"Никога не сме спирали да плащаме на Русия по договора, който имахме. Путин ни спря газа ЕДНОСТРАННО"
Продължаваш да лъжеш - спряхме плащанията едностранно. При Газпром нямаше постъпили плащания заради санкциите но Газпром това не го интересува - пари при него нямаше. А без постъпили пари никой не дава. Купувача е длъжен да намери начин парите да стигнат до продавача.
Ти ако са ти блокирали картата и отидеш в Кауфланд да плащаш никой няма да те пита искаш ли да платиш или не искаш - няма транзакция оставяш продуктите и си заминаваш без тях.
И както казах и всичко надолу е лъжа - и в момента вземаме от Боташ и са минали по него 4 милиарда куб.метта за миналата година (не само за България) - така че опорките си ги заврете ...
Но както казах трябва да се лъже яко че да има кво да се яде.
14:37 19.04.2026
179 През 1944 г. Фашистка България
4 загубени войни
37% загубени територии
500000 убити мъже
5 млрд.д.активи
Комунизмът остави:
45 г.мир
610 млрд.д.активи.
Дотук са ви лъжите......
Колко активи има България сега.
Обявете и се гръмнете
Коментиран от #187, #232
14:38 19.04.2026
180 Русия променя действаш договор
Коментиран от #186
14:39 19.04.2026
181 Верно
До коментар #176 от "Факти":това незнаех🇹🇷
14:39 19.04.2026
182 Няма да забравим
Коментиран от #184, #188, #190, #191, #207
14:40 19.04.2026
183 В Газпромбанк
До коментар #170 от "Факти":трябваше да се открият две банкови сметки от всеки купувач - едната във валута( долар, евро или друга), другата в рубли. Газпром превалутира постъпленията от всяка валута в рубли като заявеното количество се счита за платено.Чешеш стара тема с надежда, че подробностите не са известни или са забравени😉😉😉
Коментиран от #193
14:41 19.04.2026
184 Никога няма да забравим 1923 г.
До коментар #182 от "Няма да забравим":Избитите 7800 леви интелектуалци.
Ти ми убий детето пък ще видиш как хвърчи не само Св.Неделя
14:44 19.04.2026
185 Програмист
До коментар #176 от "Факти":"Питай изкуствения интелект и ще ти каже всичко"
Който няма естествен пита изкуствения - само че доказаха че само в 18% от отговорите се верни. Няма такова нещо "изкуствен интелект" - това е машина ровеща се из интернет и събираща мнения като за вярно приема това което най-много се среща а най много се среща пропаганда в интернет. За ИИ еднакво меродавно е официален документ и бълнуванията на някое козяче.
14:44 19.04.2026
186 Антитрол
До коментар #180 от "Русия променя действаш договор":Русия не е променяла договора - пак лъжете. Русия нямаше никакъв проблем в каква валута да пристигат плащанията стига да пристигат. Като не пристигат и газът не пристига.
Вие освен да лъжете друго можете ли - за един приятел питам.
14:47 19.04.2026
187 Факти
До коментар #179 от "През 1944 г. Фашистка България":Комунизмът ни остави 100% външен дълг към БВП, официално обявен банкрут и спиране на плащанията по външния дълг, режим на тока, празни магазини, купони за хляб, мляко, яйца, месо, сапун, бензин... хиперинфлация, за бога братя не купувайте... и милиони избягаха от съсипаната държава. Моето село влиза в комунизма 1600 души млади и излиза 300 души старци. Комунизмът ни върна в първи клас и още не можем да се оправим. От Съединението до комунизма България е порастнала от 3 на 7 милиона с отворени граници и без ергенски данък, въпреки войните. По комунизма раждаемостта всяка година пада и ръстът се поддържа със затворени граници и 10% ергенски данък, като в последните години ръст вече няма.
Коментиран от #192
14:48 19.04.2026
188 Антитрол
До коментар #182 от "Няма да забравим":"Загиват генерали, офицери, майки и бащи!"
Които преди това са избили хиляди българи борещи се срещу фашизма - това защо го пропускаш.
14:49 19.04.2026
189 Изтрещял Либерал
14:50 19.04.2026
190 Оо Шипка
До коментар #182 от "Няма да забравим":Защо помогна на българите да се освободят о тимперията която е дундурка цели пет века .
14:50 19.04.2026
191 Атентатът в
До коментар #182 от "Няма да забравим":“ Света Неделя” е дело на военното крило на българската комунистическа партия.
14:53 19.04.2026
192 Помнещ
До коментар #187 от "Факти":"Комунизмът ни остави 100% външен дълг към БВП"
Продължаваш да лъжеш - ти друго можеш ли? Имахме 9 милиарда външен дълг 1989 а БВП беше 26 милиарда като Ирак имаше 4.2 милиарда към нас а Либия 1.8 милиарда които изплащаха с петрол. Така че реалния ни външен дълг беше 3 милиарда.
Опашките и купоните бяха след като свалиха дядо Тошо и господарите ти (Ран и Ът) се сдружиха с комунягите и съставиха план как да унищожат България - разрушиха над 2500 предприятия и затриха селското стопанство. Комунягите пък станаха евроатлантици и козячета и сега се кланят на новите ни господари в замяна на това че не ги търсят за предишните им престъпления.
Можеш ли ми посочи един евроатлантик който да не е бил комуняга и ченге от ДС.
Коментиран от #196
14:57 19.04.2026
193 Факти
До коментар #183 от "В Газпромбанк":Само дето Русия ти казва новата цена в рубли и не ти превалутира ведната доларовия превод за да си играе с курса. Да, прав си - информацията я има публично достъпна и всеки може да се запознае с нея. България беше готова да плаща по новата сметка в долари, но не и да я ЗАХРАНВА с долари, за да бъдат после те ПРЕВАЛУТИРАНИ в рубли. Русия поиска ПЛАЩАНЕ В РУБЛИ и тъй като ти рубли нямаш, защото откъде да имаш, тя ти казва - дай долари, пък аз ще ти ги обърна в рубли, днеска, утре, както дойде, по какъвто курс каже Путин. Русия до ден днешен си продава втечнен в Европа, но в евро. И защо Русия спря газа на нас и на Полша, а на Германия не го спря? Защото с нас искаше да даде урок на Европа, ама не й стискаше да отреже Германия, от която получава много пари. Толкова за "братушките", които станаха врагушки.
Коментиран от #195
15:00 19.04.2026
194 Така де
До коментар #17 от "Хахаха, подлоги кремълски":Радев да благодари на ПП ДБ и джензитата, че го докараха на власт.
Коментиран от #225
15:06 19.04.2026
195 Ха ХаХа
До коментар #193 от "Факти":Луд е бил Руският император да дададе огромни жертви е да прати на Султана Южна България след Съединението.
Не е чел Законите на Хан Крум за да му е ясно колко крадливо,лъжливо,предателско и алкохолизирано е българското племе.
Ако ги бе прочел, мърсолът си нямашехда хвърли тук
Коментиран от #197, #199
15:08 19.04.2026
196 Факти
До коментар #192 от "Помнещ":Исках да кажа 100% държавен дълг към БВП. Външен дълг 10,7 милиарда + вътрешен държавен дълг 26,5 милиарда лева - заедно са колкото БВП. Режимът на тока и празните магазини бяха още в края на комунизма. Някои сме живяли тогава. Развали ми се зрението тогава, защото пишех домашни на свещи. Това беше комунизма - мизерия. Комунизмът уби селксото стопанство. Преди комунизма сме били на второ място в Европа след Франция по брой частни кооперации (над 4000) - земеделски, потребителски, кредитни и т.н. Комунизмът убива всичко това, взима земята на хора и ги прави роби за жълти стотинки. Те губят своя стимул да работят и постепенно всичко се срива.
Коментиран от #198, #203
15:10 19.04.2026
197 Факти
До коментар #195 от "Ха ХаХа":Русия е била против Съединението и е изтеглига генералите и другите свои офицери от армията ни. Затова сърбо-българската война е известна като войната на капитаните срещу генералите. Нашите 25 годишни капитани са разгромили опитните сръбски генерали, завършили във военните академии в Прусия и Русия и участвали в много войни. Русия е искала младата ни армия да загуби от Сърбия за да не се Съедини България, да не стане по-голяма, по-силна и да й пречи по пътя към Константинопол. След Съединението се свиква конференция в Цариград и Русия настоява турската армия да влезе в Южна България и да възстанови статуквото, след което да бъде осигурена международна окупация. Англия отказва, защото вижда, че България НЕ ИСКА да бъде руска губерния и така ограничава руското влияние на Балканите. Русия е толкова бясна, че прави атентат срещу Батенберг и го сваля от власт. После праща един руски генерал на ни управлява, докато избере нов княз на България. Да, ама ние му даваме отпор и Русия в отговор къса дипломатически отношения с нас за 10 години. Срам е, че нашите възрожденци не са се огънали пред руските имперски набези към родината, а днес има такива като теб, които искат България да бъде Руска.
15:17 19.04.2026
198 Ха ХаХа
До коментар #196 от "Факти":До 1944 г.:
4 загубени войни
37% загубени територии
500000 убити мъже
Оставени активи 5 млрд.д.
Комунизмът:
45 г.мир
161 млрд.активи
Прочети и ке окачи на едно търво Петрохански мошеннико Недоучен.
Нямаше ток защото любимият ти Горбачов каза плащайт във валута а ние имахмеф15 г.договори за плащане в преводни рубли към СИВ.
Не пиши глупости за фашистка България.
Никакви пътища
Никакви водопроводи и канализация
Клозети на яма отвън и в София вкл.
Лекари ,учители под минимума
Коментиран от #202, #217
15:18 19.04.2026
199 Извинете,
До коментар #195 от "Ха ХаХа":да не би да сте копейка?
Само те си плюят родината.
Чуждите народи винаги си хвалят страните, колкото и мизерни да са те.
България не ви е виновна, че сте мързелив и неграмотен.
15:19 19.04.2026
200 Боко
Лай💩ари 👌 ще продължите до дехидратация да фекалите , понеже ви отнася като моторист-мушица 👍👌
15:19 19.04.2026
201 Авиа-техник
Коментиран от #210
15:21 19.04.2026
202 Този коментар е премахнат от модератор.
203 Боко
До коментар #196 от "Факти":“факти” , казах ти няколко пъти :
Не сери където ядеш ! , че после ще те видя с 99.9% инвалидност 👌
15:24 19.04.2026
204 Ура,
Коментиран от #235
15:28 19.04.2026
205 Ватенка
15:36 19.04.2026
206 Жендър мърляв
Коментиран от #209
15:38 19.04.2026
207 Зьцб
До коментар #182 от "Няма да забравим":И клаха народа както турчин не го не клал....кой ли го кла ...поема ..Септември...и събитията в..света Неделя бе отговор на мрачния фашистки терор след септемврийското антифашистко въстание .....първо в света
Коментиран от #212
15:40 19.04.2026
208 Този коментар е премахнат от модератор.
209 Ха ХаХа
До коментар #206 от "Жендър мърляв":Брюксел.ли е?
15:41 19.04.2026
210 Този коментар е премахнат от модератор.
211 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #214
15:44 19.04.2026
212 Пере
До коментар #207 от "Зьцб":За отрязана партизанска глава държавата е плащала 50 000 лв.Големи пари зо онова време.
И нямало фашизъм.
Жив мръсен фашизъм е имало.
12 г.деца са застреляни от упор във Веселиново и Белица
Коментиран от #218
15:46 19.04.2026
213 Хйк
15:47 19.04.2026
214 Ха ХаХа
До коментар #211 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Фашисти са Кокора, Тъпото,Боко ,Шебека....и ти гювендиьо
15:47 19.04.2026
215 Този коментар е премахнат от модератор.
216 СССс
16:06 19.04.2026
217 Морския
До коментар #198 от "Ха ХаХа":Това което си написал са пълни измишльотини.България затъна по времето на СИВ и болшевишкото робство и още не можем да настигнем нормалните държави.
16:13 19.04.2026
218 Между другото
До коментар #212 от "Пере":Една държава трябва да бъде безкомпромисна с червените терористи ..
16:17 19.04.2026
219 Напомняне
До коментар #55 от "Една фактологична истина":Категорично да! Защото това разделение на обществото и управляващите на враждуващи части само разпилява обществената енергия, убива волята и устрема към някакви високи национални цели и прави нещата в държавата да буксуват и даже да вървят надолу. Надпартийно управление от умни и морални, знаещи и можещи човеци, които обичат Родината поне колкото себе си - това е нужно на България сега и винаги, ако иска да оцелява и напредва.
16:19 19.04.2026
220 Веселяка
16:26 19.04.2026
221 Българин
16:29 19.04.2026
222 Този коментар е премахнат от модератор.
223 Това е безспорен
До коментар #42 от "ежко":ФАКТ
16:49 19.04.2026
224 Хи хи хи
До коментар #101 от "Факти":А тиа дето подписаха я киийюф......с колко ???!
16:51 19.04.2026
225 На власт
До коментар #194 от "Така де":го докара Кремъл. Фашиста Путин и руската пета колона, както и другите олигарси, т.е.задкулисието. менкат си вождовете.
16:53 19.04.2026
226 Този коментар е премахнат от модератор.
227 Този коментар е премахнат от модератор.
228 като гледам
17:11 19.04.2026
229 Този коментар е премахнат от модератор.
230 Ний ша Ва упрайм
17:17 19.04.2026
231 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
18:14 19.04.2026
232 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #179 от "През 1944 г. Фашистка България":Що ли по света нема КОМУНИЗЪМ като е бил толкова добър....КИМЧО е екзотика.
19:39 19.04.2026
233 Дедо
20:15 19.04.2026
234 Дедо
20:16 19.04.2026
235 Сопот
До коментар #204 от "Ура,":Урсула ще каца пак.Успешно ли...
20:34 19.04.2026
236 Мнение
21:27 19.04.2026
237 Този коментар е премахнат от модератор.
238 ВРЕМЕ Е ДА ПИТАМ ?
22:02 19.04.2026
239 РАДЕВ ДА ОРГАНИЗИРА БЪРЗ
22:05 19.04.2026
240 БОЙКО ГО Е СТРАХ РАДЕВ ДА НЕ
22:08 19.04.2026
241 УРСУЛА Е ПОЗДРАВИЛА РАДЕВ , А ТОЙ И Е
22:18 19.04.2026