"Радев - умерен Орбан?": чужди медии за изборите в България

15 Април, 2026 07:09 908 42

Румен Радев се надява да успее там, където другите са се провалили - обещава "безкомпромисна борба с корупцията, икономическа политика, способна да защити най-уязвимите слоеве от инфлацията, но и консервативен подход, който да е по-малко евроентусиазиран, като същевременно намеква за възможно затопляне на отношенията с Руската федерация". Всичко това кара мнозина да говорят за потенциален нов Орбан в сърцето на Европейския съюз, четем в обширна статия на Франческо Мартино, публикувана на сайта на Обсерваторията за Балканите и Кавказ, базирана в Италия - част от Центъра за международно сътрудничество. Тя е озаглавена "Избори в България: Радев – умерен Орбан?".

Бившият президент и външнополитическата посока на България

В областта на външната политика най-спорни аспекти бяха позициите на Радев по отношение на руската инвазия в Украйна още докато беше президент, пише авторът. Макар официално да осъди агресията на Кремъл, Радев без колебание се противопостави на военната помощ за Киев и подкрепи необходимостта от изход от конфликта чрез възобновяване на диалога с Москва. Позиция, която през лятото на 2023 го доведе до пряка и емоционална конфронтация с украинския му колега Володимир Зеленски по време на официалното посещение на президента на Украйна в София, припомня Мартино.

В статията си за Обсерваторията за Балканите и Кавказ той пише и за подозренията на настоящото служебно правителство за възможна руска намеса в изборния процес, които са накарали "бившия президент да говори за възможен "румънски сценарий" по модела на неотдавнашните спорни президентски избори в северната съседка. Този сценарий, според Радев, би могъл да бъде опит да се отнеме изборната победа от "Прогресивна България".

Припомняме, че в румънския случай от съдилищата в страната беше установена намеса на чужда държава в изборния процес, заради което президентските избори бяха отменени и бяха насрочени нови.

Подозрения за руска намеса в предизборната кампания?

И независимото издание Insight News Media, специализирано върху новините от Украйна и Източна Европа, се спира на подозренията за руска намеса в българските избори. В статия, озаглавена "Предизборната стратегия на Русия в България: пет наратива, една цел", четем следното: "Група прокремълски медии провежда агресивна информационна кампания, но не за да информира българските избиратели, а за да им повлияе от какво да се страхуват, на кого да се доверяват и дали изобщо да си направят труда да отидат до урните".

Според публикацията кампанията е основана на пет основни наратива, които са озаглавени така: "Русия е нашият освободител, Брюксел е новият ни окупатор"; "НАТО превърна България в мишена, а не в защитен съюзник"; "Всeки лев, изпратен в Киев, е откраднат от българските пенсионери"; "Патриотът и колаборационистът"; "Западът ще остави България да се оправя сама".

Успехът на Радев зависи от потенциална висока избирателна активност?

Статия на журналиста Франк Щир, публикувана на новинарския сайт на германския Бундестаг "Дас парламент, също отправя поглед към изборите в България и амбициите на бившия президент. "По време на президентски мандат Радев неведнъж беше обект на обвинения от страна на сменящите се правителства, че не се задоволява с представителната роля, предвидена в Конституцията за държавния глава, че се намесва в ежедневните политически дела и че очевидно има амбиции за премиерския пост". Високите му рейтинги обаче вероятно са знак, че с тези критични интервенции той е спечелил симпатиите на много българи и се е превърнал в лъч на надежда за онези, които желаят край на спиралата от разпадащите се коалиции, оставки и нови избори, добавя германският журналист.

Евентуалният успех на Радев вероятно ще зависи преди всичко от това доколко ще успее да привлече към урните хора, които преди това не са гласували. Според социолозите избирателната активност, която се срина до рекордно ниско ниво от 34 процента на предпоследните избори през юни 2024, може да се повиши значително до над 50 процента на предстоящите избори.

Франк Щир посочва, че Румен Радев беше издигнат за кандидат за президент през лятото на 2016 от БСП и подчертава, че преди това е бил "напълно неизвестен генерал-майор и командир на Военновъздушните сили на България". Авторът пише, че по време на двата си президентски мандата Радев се е отчуждил от социалистическата партия, а на 19 април може да отмъкне много от нейните избиратели.

В статията на Обсерваторията за Балканите и Кавказ се посочва, че несигурността относно това кои сили ще успеят да преминат избирателния праг и да влязат в следващия парламент може да затрудни значително или дори да направи невъзможно формирането на стабилно мнозинство. "Това би отворило пътя за нови предсрочни избори – твърде реалистична перспектива в България и изход, който далеч не е обнадеждаващ за онези като Радев, които обещават да отворят нова страница в историята на страната."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    14 2 Отговор
    Уфцете и гуведата на територията са захласнати по зелените ливади нарисувани по стените на месокомбината в клуба на богатите и не могат да включат собствено мислене, защото носят телевизор на раменете си.

    07:11 15.04.2026

  • 2 Гласувайте за Радев

    5 14 Отговор
    Коалиция Радев + Възраждане да върнат Казармата и който не е служил да служи 2 години.

    А като върнат лева ще ви плащат казармена заплата по 2 лева и 50 стотинки на месец.

    Коментиран от #11, #23, #26, #40

    07:12 15.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    7 2 Отговор
    Едва ли !!! Никой политически пла змо дий в България няма гръбнак, да се изправи срещу Урсулианците!!!

    Коментиран от #12

    07:13 15.04.2026

  • 5 Р.Р. коалиция Б.Б.

    4 3 Отговор
    Ама и тоя ги е събрал старите муцуни

    07:13 15.04.2026

  • 6 Фен

    12 0 Отговор
    ДВ са срещу Радев. Щото краде гласове от Сектата.

    07:14 15.04.2026

  • 7 Емигрант

    17 2 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.

    Коментиран от #21

    07:14 15.04.2026

  • 8 123

    8 9 Отговор
    Радев е слуга на Сатанистите. Поредния фалшив спасител.

    07:14 15.04.2026

  • 9 .....

    5 13 Отговор
    Българският Орбан е душевно болен ретро-болщевик

    Коментиран от #13

    07:15 15.04.2026

  • 10 КарабасБарабас

    7 2 Отговор
    Пожелавам успех на Радев и то най вече с борбата срещу ширещите се Бойковщина и Пеевщина !
    Дано не направи грешките на всички други , които се прегърнаха с ГЕРБ и впоследствие бяха претопени, забравени , изчезнали и низвергнати. Примери , колкото искаш - Атака , ВМРО , ИТн , Воля , СДС , ПП , РЗС.......

    Коментиран от #39

    07:15 15.04.2026

  • 11 Интересното

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гласувайте за Радев":

    е, че баш такива като тебе дето пискат да се върне казармата няма да си пуснат внуците и синовете в казарма

    Коментиран от #35

    07:16 15.04.2026

  • 12 Гресирана ватенка

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го буташ не задният двор 😁😁😁

    Коментиран от #29

    07:16 15.04.2026

  • 13 насила дарител

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от ".....":

    Как ли тогава ще наречеш Борисов , Пеевски и хората им , наречени ШАЙКА ? Или за тях си мил и любвеобилен ?

    Коментиран от #15

    07:17 15.04.2026

  • 14 Гулю, гулю.. мисирки

    5 1 Отговор
    Абе, пискате не пискате, Радев ще е големия победител на предстоящите избори. Пък ще видим какво ще направи с доверието на хората.

    Коментиран от #34

    07:17 15.04.2026

  • 15 .....

    4 11 Отговор

    До коментар #13 от "насила дарител":

    ОРБАН СИ ОТИДЕ ! РЕД Е НА РАДЕВ - Нямаме време да чакаме и да му гледаме кремълската мутра !

    Коментиран от #32

    07:17 15.04.2026

  • 16 Баце ЕООД

    4 1 Отговор
    Стигнах до "руската инвазия в Украйна" и ми стана ясно, че тия са тотални фабтазьорчета

    07:17 15.04.2026

  • 17 До вчера

    2 3 Отговор
    новият Орбан, днес- умерен Орбан. Много е хлъзгав.

    07:21 15.04.2026

  • 18 Ново пет

    2 4 Отговор
    Гледайте Орбан, мислете за наш Мунчо

    07:23 15.04.2026

  • 19 фон Сморхаузен

    5 0 Отговор
    Радев може да го наричате всякакъв , но в сравнение с лидерите ББ - Тиквата и ДП - Шишито е като едно невинно малко дете ! Те са единицата за пошлост , зло , корумпираност , фалшивост и алчност в България ! И са ненадминати м тази си роля. Гледаме позвизите им вече 10-15-20 години и то в тандем !

    Коментиран от #24, #30

    07:23 15.04.2026

  • 20 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор
    Умерен Орбан ???
    Не бъркайте Румен Радев, с Орбан , че е русофил е ясно , но Орбан си беше несъмнено корумпе от класата на Банкера от Банкя , и Путиновата олигархия, докато бившия държавен глава , за момента не показва тази "смелост"!!!
    Дано не стане "Тръмпист", че тогава ства страшно????

    07:24 15.04.2026

  • 21 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Емигрант":

    DW е немска медия, глупендер.

    07:24 15.04.2026

  • 22 Аз съм веган

    2 1 Отговор
    Откакто Зеленски забърса пода с мунчо, ми е ясен

    07:24 15.04.2026

  • 23 По-скоро с ГЕРБ

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гласувайте за Радев":

    Аз очаквах ГЕРБ (и всички останали, особено Възраждане, които са най-ощетени) да цвилят за Боташ от сутрин до вечер, особено в последната седмица преди изборите. Това че не го правят означава, че има поредната разбиранка.
    Единствено, което не разбирам е защо не пасуват на това раздаване. Както сме гледали 100 пъти вече, на второ явяване на избори, Радев ще спихне някой и друг процент…

    07:25 15.04.2026

  • 24 54321

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "фон Сморхаузен":

    Според мен няма шанс нашия фатмак да се превърне в наследник на Орбан в Европа! Ще изгърми много бързо, като дефектна пиратка! Той няма нито ума, нито капацитета, нито харизмата на Орбан от преди 15 години! Другата неделя няма да вземе и 25% от гласовете, няма да състави правителство (другите ще го избягват умишлено) и на есен резултата му ще е наполовина!

    07:25 15.04.2026

  • 25 Мунчо

    1 2 Отговор
    С брадавицата беше по-готин. Сега прилича на Тодор Живков.

    07:25 15.04.2026

  • 26 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гласувайте за Радев":

    Много бе колега по лев и педесе даваха,за три стюардеси с филтър! Е на младсикижантите може и по два и педесе да са давали,не помниме.

    07:25 15.04.2026

  • 27 За заблуда

    1 0 Отговор
    Руската пропаганда разпространява че бил евроатлантик.

    07:26 15.04.2026

  • 28 Демократ

    1 0 Отговор
    И тоя иска да маха еурото

    07:26 15.04.2026

  • 29 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гресирана ватенка":

    Някой толкова праззз не трябва да живее с надеждата, че ще му обърна внимание! Паветната тъпотия е толкова всеобхватна, че дори не е забавна! Но....... когато ви разкъсвам като вълк овче стадо го правя, само за да ви сложа на място!!! В тинята и калта, откъдето се провиквате!!!

    Коментиран от #42

    07:27 15.04.2026

  • 30 Радев - Новата Тиква

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "фон Сморхаузен":

    Дайте му власт и се нacepете от кеф.

    Радев не е Новият Орбан, а Новата Тиква, новият Борисов. Всичко дето беше характерно за хирактерно за Старата Тиква, ще продължи при Новата Тиква.

    07:27 15.04.2026

  • 31 Поредният проект

    1 0 Отговор
    активиран по необходимост. Мантрата "проруски" е заблуда за печелене на гласове. Анализирайки какво свърши за 9 год.

    07:28 15.04.2026

  • 32 Н его изпращай...

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от ".....":

    още не дошъл , ред е за "Тандема" да вдига гълъбите за Дюбай!!!
    Банкера от Банкя има ЛИЧНИ ПРОБЛЕМИ ,
    КАК СЕ МЕСТИ цяла ЕДНА банка , ПЪЛНА С ПАРИ, не е само ГЕРБ???

    07:29 15.04.2026

  • 33 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    DW е соросииден медиен клозет за дезинформация и манипулация.
    Видя ли ,че стария от този медиен кенеф хич не си правя труда да го чета.

    07:30 15.04.2026

  • 34 Ще е поредният

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гулю, гулю.. мисирки":

    Назначен.

    07:30 15.04.2026

  • 35 Гласувайте

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Интересното":

    Никой не те пита пускаш или не пускаш. Идва военна милиция и ги прибира внуците. Излежават си присъдата и пак си отслужват.

    07:31 15.04.2026

  • 36 Припомням на DW, че

    0 0 Отговор
    след изборите в Румъния, накрая бе установено, че е НЯМАЛО такава намеса!

    "Припомняме, че в румънския случай от съдилищата в страната беше установена намеса на чужда държава в изборния процес, заради което президентските избори бяха отменени и бяха насрочени нови."

    /Урсула фон дер Лайен/

    07:31 15.04.2026

  • 37 Ачо

    0 1 Отговор
    Този е поредният месия,лакей на америка.Ще го разберем,ама пак късно!

    07:32 15.04.2026

  • 38 Костадинов

    1 0 Отговор
    Мунчо така и не каза какво мисли да прави след като спечели.Повтара само две оpорки : Едната е че щял да бори олигархията и другата за дебата около еврото.

    07:34 15.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Казармата я връщат

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гласувайте за Радев":

    в целия ЕССР! Не четеш ли новини?

    07:35 15.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Копеи не философствай!

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пич":

    Отивай да пълниш снаряди за братята украинци!Плаща се!!!Марш!!!

    07:37 15.04.2026