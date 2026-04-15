"Радев - умерен Орбан?": чужди медии за изборите в България

Румен Радев се надява да успее там, където другите са се провалили - обещава "безкомпромисна борба с корупцията, икономическа политика, способна да защити най-уязвимите слоеве от инфлацията, но и консервативен подход, който да е по-малко евроентусиазиран, като същевременно намеква за възможно затопляне на отношенията с Руската федерация". Всичко това кара мнозина да говорят за потенциален нов Орбан в сърцето на Европейския съюз, четем в обширна статия на Франческо Мартино, публикувана на сайта на Обсерваторията за Балканите и Кавказ, базирана в Италия - част от Центъра за международно сътрудничество. Тя е озаглавена "Избори в България: Радев – умерен Орбан?".
Бившият президент и външнополитическата посока на България
В областта на външната политика най-спорни аспекти бяха позициите на Радев по отношение на руската инвазия в Украйна още докато беше президент, пише авторът. Макар официално да осъди агресията на Кремъл, Радев без колебание се противопостави на военната помощ за Киев и подкрепи необходимостта от изход от конфликта чрез възобновяване на диалога с Москва. Позиция, която през лятото на 2023 го доведе до пряка и емоционална конфронтация с украинския му колега Володимир Зеленски по време на официалното посещение на президента на Украйна в София, припомня Мартино.
В статията си за Обсерваторията за Балканите и Кавказ той пише и за подозренията на настоящото служебно правителство за възможна руска намеса в изборния процес, които са накарали "бившия президент да говори за възможен "румънски сценарий" по модела на неотдавнашните спорни президентски избори в северната съседка. Този сценарий, според Радев, би могъл да бъде опит да се отнеме изборната победа от "Прогресивна България".
Припомняме, че в румънския случай от съдилищата в страната беше установена намеса на чужда държава в изборния процес, заради което президентските избори бяха отменени и бяха насрочени нови.
Подозрения за руска намеса в предизборната кампания?
И независимото издание Insight News Media, специализирано върху новините от Украйна и Източна Европа, се спира на подозренията за руска намеса в българските избори. В статия, озаглавена "Предизборната стратегия на Русия в България: пет наратива, една цел", четем следното: "Група прокремълски медии провежда агресивна информационна кампания, но не за да информира българските избиратели, а за да им повлияе от какво да се страхуват, на кого да се доверяват и дали изобщо да си направят труда да отидат до урните".
Според публикацията кампанията е основана на пет основни наратива, които са озаглавени така: "Русия е нашият освободител, Брюксел е новият ни окупатор"; "НАТО превърна България в мишена, а не в защитен съюзник"; "Всeки лев, изпратен в Киев, е откраднат от българските пенсионери"; "Патриотът и колаборационистът"; "Западът ще остави България да се оправя сама".
Успехът на Радев зависи от потенциална висока избирателна активност?
Статия на журналиста Франк Щир, публикувана на новинарския сайт на германския Бундестаг "Дас парламент, също отправя поглед към изборите в България и амбициите на бившия президент. "По време на президентски мандат Радев неведнъж беше обект на обвинения от страна на сменящите се правителства, че не се задоволява с представителната роля, предвидена в Конституцията за държавния глава, че се намесва в ежедневните политически дела и че очевидно има амбиции за премиерския пост". Високите му рейтинги обаче вероятно са знак, че с тези критични интервенции той е спечелил симпатиите на много българи и се е превърнал в лъч на надежда за онези, които желаят край на спиралата от разпадащите се коалиции, оставки и нови избори, добавя германският журналист.
Евентуалният успех на Радев вероятно ще зависи преди всичко от това доколко ще успее да привлече към урните хора, които преди това не са гласували. Според социолозите избирателната активност, която се срина до рекордно ниско ниво от 34 процента на предпоследните избори през юни 2024, може да се повиши значително до над 50 процента на предстоящите избори.
Франк Щир посочва, че Румен Радев беше издигнат за кандидат за президент през лятото на 2016 от БСП и подчертава, че преди това е бил "напълно неизвестен генерал-майор и командир на Военновъздушните сили на България". Авторът пише, че по време на двата си президентски мандата Радев се е отчуждил от социалистическата партия, а на 19 април може да отмъкне много от нейните избиратели.
В статията на Обсерваторията за Балканите и Кавказ се посочва, че несигурността относно това кои сили ще успеят да преминат избирателния праг и да влязат в следващия парламент може да затрудни значително или дори да направи невъзможно формирането на стабилно мнозинство. "Това би отворило пътя за нови предсрочни избори – твърде реалистична перспектива в България и изход, който далеч не е обнадеждаващ за онези като Радев, които обещават да отворят нова страница в историята на страната."
2 Гласувайте за Радев
А като върнат лева ще ви плащат казармена заплата по 2 лева и 50 стотинки на месец.
7 Емигрант
10 КарабасБарабас
Дано не направи грешките на всички други , които се прегърнаха с ГЕРБ и впоследствие бяха претопени, забравени , изчезнали и низвергнати. Примери , колкото искаш - Атака , ВМРО , ИТн , Воля , СДС , ПП , РЗС.......
11 Интересното
До коментар #2 от "Гласувайте за Радев":е, че баш такива като тебе дето пискат да се върне казармата няма да си пуснат внуците и синовете в казарма
12 Гресирана ватенка
До коментар #4 от "Пич":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го буташ не задният двор 😁😁😁
13 насила дарител
До коментар #9 от ".....":Как ли тогава ще наречеш Борисов , Пеевски и хората им , наречени ШАЙКА ? Или за тях си мил и любвеобилен ?
15 .....
До коментар #13 от "насила дарител":ОРБАН СИ ОТИДЕ ! РЕД Е НА РАДЕВ - Нямаме време да чакаме и да му гледаме кремълската мутра !
20 Оракула от Делфи
Не бъркайте Румен Радев, с Орбан , че е русофил е ясно , но Орбан си беше несъмнено корумпе от класата на Банкера от Банкя , и Путиновата олигархия, докато бившия държавен глава , за момента не показва тази "смелост"!!!
Дано не стане "Тръмпист", че тогава ства страшно????
07:24 15.04.2026
21 Българин
До коментар #7 от "Емигрант":DW е немска медия, глупендер.
07:24 15.04.2026
23 По-скоро с ГЕРБ
До коментар #2 от "Гласувайте за Радев":Аз очаквах ГЕРБ (и всички останали, особено Възраждане, които са най-ощетени) да цвилят за Боташ от сутрин до вечер, особено в последната седмица преди изборите. Това че не го правят означава, че има поредната разбиранка.
Единствено, което не разбирам е защо не пасуват на това раздаване. Както сме гледали 100 пъти вече, на второ явяване на избори, Радев ще спихне някой и друг процент…
24 54321
До коментар #19 от "фон Сморхаузен":Според мен няма шанс нашия фатмак да се превърне в наследник на Орбан в Европа! Ще изгърми много бързо, като дефектна пиратка! Той няма нито ума, нито капацитета, нито харизмата на Орбан от преди 15 години! Другата неделя няма да вземе и 25% от гласовете, няма да състави правителство (другите ще го избягват умишлено) и на есен резултата му ще е наполовина!
26 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #2 от "Гласувайте за Радев":Много бе колега по лев и педесе даваха,за три стюардеси с филтър! Е на младсикижантите може и по два и педесе да са давали,не помниме.
29 Пич
До коментар #12 от "Гресирана ватенка":Някой толкова праззз не трябва да живее с надеждата, че ще му обърна внимание! Паветната тъпотия е толкова всеобхватна, че дори не е забавна! Но....... когато ви разкъсвам като вълк овче стадо го правя, само за да ви сложа на място!!! В тинята и калта, откъдето се провиквате!!!
30 Радев - Новата Тиква
До коментар #19 от "фон Сморхаузен":Дайте му власт и се нacepете от кеф.
Радев не е Новият Орбан, а Новата Тиква, новият Борисов. Всичко дето беше характерно за хирактерно за Старата Тиква, ще продължи при Новата Тиква.
32 Н его изпращай...
До коментар #15 от ".....":още не дошъл , ред е за "Тандема" да вдига гълъбите за Дюбай!!!
Банкера от Банкя има ЛИЧНИ ПРОБЛЕМИ ,
КАК СЕ МЕСТИ цяла ЕДНА банка , ПЪЛНА С ПАРИ, не е само ГЕРБ???
Видя ли ,че стария от този медиен кенеф хич не си правя труда да го чета.
До коментар #14 от "Гулю, гулю.. мисирки":Назначен.
35 Гласувайте
До коментар #11 от "Интересното":Никой не те пита пускаш или не пускаш. Идва военна милиция и ги прибира внуците. Излежават си присъдата и пак си отслужват.
36 Припомням на DW, че
"Припомняме, че в румънския случай от съдилищата в страната беше установена намеса на чужда държава в изборния процес, заради което президентските избори бяха отменени и бяха насрочени нови."
/Урсула фон дер Лайен/
40 Казармата я връщат
До коментар #2 от "Гласувайте за Радев":в целия ЕССР! Не четеш ли новини?
42 Копеи не философствай!
До коментар #29 от "Пич":Отивай да пълниш снаряди за братята украинци!Плаща се!!!Марш!!!
