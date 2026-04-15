"Радев - умерен Орбан?": чужди медии за изборите в България

Румен Радев се надява да успее там, където другите са се провалили - обещава "безкомпромисна борба с корупцията, икономическа политика, способна да защити най-уязвимите слоеве от инфлацията, но и консервативен подход, който да е по-малко евроентусиазиран, като същевременно намеква за възможно затопляне на отношенията с Руската федерация". Всичко това кара мнозина да говорят за потенциален нов Орбан в сърцето на Европейския съюз, четем в обширна статия на Франческо Мартино, публикувана на сайта на Обсерваторията за Балканите и Кавказ, базирана в Италия - част от Центъра за международно сътрудничество. Тя е озаглавена "Избори в България: Радев – умерен Орбан?".

Бившият президент и външнополитическата посока на България

В областта на външната политика най-спорни аспекти бяха позициите на Радев по отношение на руската инвазия в Украйна още докато беше президент, пише авторът. Макар официално да осъди агресията на Кремъл, Радев без колебание се противопостави на военната помощ за Киев и подкрепи необходимостта от изход от конфликта чрез възобновяване на диалога с Москва. Позиция, която през лятото на 2023 го доведе до пряка и емоционална конфронтация с украинския му колега Володимир Зеленски по време на официалното посещение на президента на Украйна в София, припомня Мартино.

В статията си за Обсерваторията за Балканите и Кавказ той пише и за подозренията на настоящото служебно правителство за възможна руска намеса в изборния процес, които са накарали "бившия президент да говори за възможен "румънски сценарий" по модела на неотдавнашните спорни президентски избори в северната съседка. Този сценарий, според Радев, би могъл да бъде опит да се отнеме изборната победа от "Прогресивна България".

Припомняме, че в румънския случай от съдилищата в страната беше установена намеса на чужда държава в изборния процес, заради което президентските избори бяха отменени и бяха насрочени нови.

Подозрения за руска намеса в предизборната кампания?

И независимото издание Insight News Media, специализирано върху новините от Украйна и Източна Европа, се спира на подозренията за руска намеса в българските избори. В статия, озаглавена "Предизборната стратегия на Русия в България: пет наратива, една цел", четем следното: "Група прокремълски медии провежда агресивна информационна кампания, но не за да информира българските избиратели, а за да им повлияе от какво да се страхуват, на кого да се доверяват и дали изобщо да си направят труда да отидат до урните".

Според публикацията кампанията е основана на пет основни наратива, които са озаглавени така: "Русия е нашият освободител, Брюксел е новият ни окупатор"; "НАТО превърна България в мишена, а не в защитен съюзник"; "Всeки лев, изпратен в Киев, е откраднат от българските пенсионери"; "Патриотът и колаборационистът"; "Западът ще остави България да се оправя сама".

Успехът на Радев зависи от потенциална висока избирателна активност?

Статия на журналиста Франк Щир, публикувана на новинарския сайт на германския Бундестаг "Дас парламент, също отправя поглед към изборите в България и амбициите на бившия президент. "По време на президентски мандат Радев неведнъж беше обект на обвинения от страна на сменящите се правителства, че не се задоволява с представителната роля, предвидена в Конституцията за държавния глава, че се намесва в ежедневните политически дела и че очевидно има амбиции за премиерския пост". Високите му рейтинги обаче вероятно са знак, че с тези критични интервенции той е спечелил симпатиите на много българи и се е превърнал в лъч на надежда за онези, които желаят край на спиралата от разпадащите се коалиции, оставки и нови избори, добавя германският журналист.

Евентуалният успех на Радев вероятно ще зависи преди всичко от това доколко ще успее да привлече към урните хора, които преди това не са гласували. Според социолозите избирателната активност, която се срина до рекордно ниско ниво от 34 процента на предпоследните избори през юни 2024, може да се повиши значително до над 50 процента на предстоящите избори.

Франк Щир посочва, че Румен Радев беше издигнат за кандидат за президент през лятото на 2016 от БСП и подчертава, че преди това е бил "напълно неизвестен генерал-майор и командир на Военновъздушните сили на България". Авторът пише, че по време на двата си президентски мандата Радев се е отчуждил от социалистическата партия, а на 19 април може да отмъкне много от нейните избиратели.

В статията на Обсерваторията за Балканите и Кавказ се посочва, че несигурността относно това кои сили ще успеят да преминат избирателния праг и да влязат в следващия парламент може да затрудни значително или дори да направи невъзможно формирането на стабилно мнозинство. "Това би отворило пътя за нови предсрочни избори – твърде реалистична перспектива в България и изход, който далеч не е обнадеждаващ за онези като Радев, които обещават да отворят нова страница в историята на страната."