Лияна Панделиева: Великобритания забрани цигарите за 18-годишните, а в България кога?!

Днешните 18-годишни британци не бива да пушат никога през живота си. Отнася се за всички родени след 2008 година.

Това е държавно решение на британския парламент и одобрено от краля. Целта е навършващите пълнолетие и всички след тях никога да не запалят цигара, да димят с вонящите бездимни или вейповете.

Това коментира във "Фейсбук" Лияна Панделиева.

Преди няколко години близка моя приятелка беше глобена в лондонски ресторант с еквивалента на 460 български лева за ползване на електронна цигара в тоалетната. Тя добре запомни какво не може да прави на закрито в Англия.

Българските деца са най-пушещите в целия Европейски съюз. 27% от учениците до 18 години са активни пушачи. А ако случайно не са, в 80% от случаите в дома им поне един роднина пуши непрестанно, но най-често са всички възрастни.

Българската филмова продукция е с най-много пушачи в отделните сцени, независимо от сюжета.

Вече отбелязах, че в Латинска Америка не се пуши - не и видимо. Казвам го от личен опит в Чили, Арженита, Перу, Колумбия. Там няма и табели, че пушенето е забранено, няма и пепелници по масите в заведенията навън.

От 1 юли 2025 г. Франция въведе строга забрана за тютюнопушене на открити обществени места, включително паркове, плажове, гори и в близост до училища.

Испания разшири забраните за димене на открито, като са включени и електронните цигари на плажове, обществени пространства, тераси и спортни зони.

В Италия забраниха пушенето в паркове, на детски площадки и спирки, ако наблизо има хора.

Швеция забрани пушенето в много открити обществени зони, включително тераси на ресторанти.

В Австрия от доста време е невъзможно да се ползват електронни цигари на закрито, забранено и на ски пистите.

Да се върна на англичаните. Явно те нямат супер мощното българско тютюнево лоби. Да, навън пред заведенията във Великобритания пушат много хора, но никой и не помисля да го прави вътре. Не съм виждала тумби деца, които оживено и по детски разговарят с електронни цигари в ръце.

КАК Е У НАС?

Във всеки мол без проблеми се носи тежката воня на "бездимните" изделия; във всеки ресторант всеки може да извади модерната "пръчка" и се понася тежката специфична миризма. Пуши се в киносалоните. Отделно са ресторантите, направили напълно закрити салони за пушачи.

За плажовете дори не отварям дума - това е раят на пушачите. За кучета не може - за фасове може.

Голямото междучасие на всяко българско училище е картина на възхода на тютюневата индустрия.

Портретът на българската търговка е застанала на входа на магазина и трескаво вдишва тутун! Ако искате да влезете, тя възмутено издухва дима навътре в магазина и тромаво се повлича след вас.

Без значение кое правителство е на власт, НИТО ЕДНО никога не е дори споменавало темата за ограничаване на електронните цигари на обществени места. Никога! Та ако ще говорим за лобизъм и подкупи...

В цяла Европа не съществува еквивалент на свободата за пушене на всяко обществено място, както е у нас.

Никой тук не желае да направи проучване каква част от чуждите туристи, които идват със семействата си, няма и да повторят, защото през цялата си почивка са се пазили от димни талази от всички посоки.

Проблемът на родния туризъм отдавна не е пиянството - абсолютно никой не е защитен от окадяване на всяко открито място. Човек може да е в петзвезден хотел с гледка към морето и на утрото първото, което усети в своята стая, е тютюневата смръдня от съседния балкон.

Много ми е любопитно дали от редиците на партията-победител на последните избори ще се яви някой с толкова здрави топки, че да прекрати на първо време вейпването и вонята на обществени места и заведенията. Отделно са тези в които сте длъжни да минете през пушачите, за да влезете вътре.

А че българските деца, още от 11-годишна възраст, ще са най-пушещите в Европа и ще държат палмата на първенството още години наред, е повече от сигурно.