Лияна Панделиева: Великобритания забрани цигарите за 18-годишните, а в България кога?!

23 Април, 2026 16:00 640 33

В цяла Европа не съществува еквивалент на свободата за пушене на всяко обществено място, както е у нас

Снимка: БГНЕС
Лияна Панделиева журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днешните 18-годишни британци не бива да пушат никога през живота си. Отнася се за всички родени след 2008 година.

Това е държавно решение на британския парламент и одобрено от краля. Целта е навършващите пълнолетие и всички след тях никога да не запалят цигара, да димят с вонящите бездимни или вейповете.

Това коментира във "Фейсбук" Лияна Панделиева.

Преди няколко години близка моя приятелка беше глобена в лондонски ресторант с еквивалента на 460 български лева за ползване на електронна цигара в тоалетната. Тя добре запомни какво не може да прави на закрито в Англия.

Българските деца са най-пушещите в целия Европейски съюз. 27% от учениците до 18 години са активни пушачи. А ако случайно не са, в 80% от случаите в дома им поне един роднина пуши непрестанно, но най-често са всички възрастни.

Българската филмова продукция е с най-много пушачи в отделните сцени, независимо от сюжета.

Вече отбелязах, че в Латинска Америка не се пуши - не и видимо. Казвам го от личен опит в Чили, Арженита, Перу, Колумбия. Там няма и табели, че пушенето е забранено, няма и пепелници по масите в заведенията навън.

От 1 юли 2025 г. Франция въведе строга забрана за тютюнопушене на открити обществени места, включително паркове, плажове, гори и в близост до училища.

Испания разшири забраните за димене на открито, като са включени и електронните цигари на плажове, обществени пространства, тераси и спортни зони.

В Италия забраниха пушенето в паркове, на детски площадки и спирки, ако наблизо има хора.

Швеция забрани пушенето в много открити обществени зони, включително тераси на ресторанти.

В Австрия от доста време е невъзможно да се ползват електронни цигари на закрито, забранено и на ски пистите.

Да се върна на англичаните. Явно те нямат супер мощното българско тютюнево лоби. Да, навън пред заведенията във Великобритания пушат много хора, но никой и не помисля да го прави вътре. Не съм виждала тумби деца, които оживено и по детски разговарят с електронни цигари в ръце.

КАК Е У НАС?

Във всеки мол без проблеми се носи тежката воня на "бездимните" изделия; във всеки ресторант всеки може да извади модерната "пръчка" и се понася тежката специфична миризма. Пуши се в киносалоните. Отделно са ресторантите, направили напълно закрити салони за пушачи.

За плажовете дори не отварям дума - това е раят на пушачите. За кучета не може - за фасове може.

Голямото междучасие на всяко българско училище е картина на възхода на тютюневата индустрия.

Портретът на българската търговка е застанала на входа на магазина и трескаво вдишва тутун! Ако искате да влезете, тя възмутено издухва дима навътре в магазина и тромаво се повлича след вас.

Без значение кое правителство е на власт, НИТО ЕДНО никога не е дори споменавало темата за ограничаване на електронните цигари на обществени места. Никога! Та ако ще говорим за лобизъм и подкупи...

В цяла Европа не съществува еквивалент на свободата за пушене на всяко обществено място, както е у нас.

Никой тук не желае да направи проучване каква част от чуждите туристи, които идват със семействата си, няма и да повторят, защото през цялата си почивка са се пазили от димни талази от всички посоки.

Проблемът на родния туризъм отдавна не е пиянството - абсолютно никой не е защитен от окадяване на всяко открито място. Човек може да е в петзвезден хотел с гледка към морето и на утрото първото, което усети в своята стая, е тютюневата смръдня от съседния балкон.

Много ми е любопитно дали от редиците на партията-победител на последните избори ще се яви някой с толкова здрави топки, че да прекрати на първо време вейпването и вонята на обществени места и заведенията. Отделно са тези в които сте длъжни да минете през пушачите, за да влезете вътре.

А че българските деца, още от 11-годишна възраст, ще са най-пушещите в Европа и ще държат палмата на първенството още години наред, е повече от сигурно.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гледай си работата

    17 7 Отговор
    На какво основание някой ще забрани на пълнолетен човек да си купува цигари?

    Коментиран от #4

    16:02 23.04.2026

  • 2 Комисия по цигарите

    6 0 Отговор
    За да бъдете оторизирана да питате, трябва да преминете на изпит при нас за правилното смучене на пури и цигари!!!

    16:03 23.04.2026

  • 3 Сталин

    22 3 Отговор
    Поредното нарушаване правата на човека в Англия ,значи забраниха цигарите ,а дрога може да си купиш отвсякъде,отделно върховния съд на Англия разреши ползването на камери за лицево разпознаване в транспортната система и пътища ,което нарушава 3 закона от хартата за правата на човека

    16:04 23.04.2026

  • 4 честен ционист

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гледай си работата":

    Ако не отговаряш на критериите за човешко същество, могат да ти забранят, каквото им душа иска.

    16:06 23.04.2026

  • 5 4321

    18 3 Отговор
    Лияна Панделиева да си ходи при чатраците във Великобритания, и там да се прави на умна

    16:07 23.04.2026

  • 6 Анонимен

    13 3 Отговор
    Ми като небя кефи Бг,да си заминава на запад, тук е Бг и така сме свикнали.Да си ходи да налага ценности в Иран!?

    16:08 23.04.2026

  • 7 Достатъчно

    10 3 Отговор
    си дърта за да си разбрала, че със забрани нищо не се постига. Освен това пушачите вредят основно на себе си. Не е като дрога, алкохол или хазарт, когато вредиш основно близките си и обществото, като цяло.

    16:09 23.04.2026

  • 8 Безидейно бездарие

    6 0 Отговор
    Липса на въображение.

    16:09 23.04.2026

  • 9 хахахахахаха

    11 0 Отговор
    Лиана ли си, лияна ли може да правиш като вятъра. Всички загрижени либерали много обичат да забраняват. От неделя насам искат да забранят и демикрацията, щото не им харесва резултата. А да забраним частните училища ще се съгласите ли, либерал демократи?

    16:10 23.04.2026

  • 10 шмърканчо

    2 0 Отговор
    Ми хубу...

    16:10 23.04.2026

  • 11 Трол

    2 1 Отговор
    Първо трябва да легализираме тревата.

    16:11 23.04.2026

  • 12 име

    1 10 Отговор
    Нормално, гaньo балкански ще докара от десет кладенеца вода за да ви обясни колко несправедливо е решението на ocтpoвнитe poдоcмecители.

    16:11 23.04.2026

  • 13 коя е пандалиева ?

    7 1 Отговор
    кво разбира от пушене тая ? знае ли колко е хубаво да ти замирише на истински тютюн а не тея западнипръдни ?

    Коментиран от #18

    16:11 23.04.2026

  • 14 България

    2 1 Отговор
    е черният дроб на планетата. Задължени сме да пречиства е всичко и отровите също.

    16:11 23.04.2026

  • 15 Сатана Z

    10 1 Отговор
    От кога тази СДСрастка пача станА .....хм... журналист ,щото преди се снимаше за мъжки списания?

    16:12 23.04.2026

  • 16 не знам

    9 1 Отговор
    разни чуждопоклоници и чуждоплоклонички вярват, че от Запад идват само хубави примери. Достатъчно е да се разходите из Лондон, Ню Йорк, Париж, Берлин и др., за да установите, че не е добре за нас да им се водим по акъла. Дали човек ще пуши или не, си е негова лична работа, ако не пречи на останалите. Днес ще забранят цигарите, утре алкохола, пътуванията ще доведе до невъзможност, и само работата по 12 часа 7 дни в седмицата за минимална заплата ще ни бъде позволена. Лицето на демокрацията остаря, но не стана нито по-умно, нито по-мъдро.

    16:12 23.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пандалиевата

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "коя е пандалиева ?":

    е лицето на седесето в миналото време, но се усете навреме.

    Коментиран от #28

    16:14 23.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Анонимен

    12 1 Отговор
    В Англия вече не е модерно да се пушат цигари и са преминали на наркотици! Защо не се противите срещу това,а само цигарите виждате!7

    16:15 23.04.2026

  • 21 кой мy дpeмe

    8 1 Отговор
    кажете й че е к0рвa

    16:15 23.04.2026

  • 22 Камерите за лицево

    6 0 Отговор
    разпознаване в Територията съществуват още при Цветанов, той ги закупи. А отпечатъците от десет пръста официарно са взети при нови лични карти и паспорти, предишните само от палците. База данни ДНК официално подарено на частни фирми, при Кирил Петков. Здравните данни на децата от 2 години изтичат в която държава не ги е поизкала. Електронни здравни досиета и рецепти дават информация за всеки българин на всяка чужда служба. Вие къде живеете. Цифровото евро е финален етап. Подготовката започна с P2P невинно игрички, торенти, основата на блокчейн технология. Закриха торент сайтове, защото технологията се усъвършенства и красиви приказки не им трябват. А какво са ваучери? Въглеродни отпечатъци, индивидуални, безплатни приложения банки. Добре дошли в цифров концлагер на Хи.лер. Споменах ли за Цифрови Актове? А защо Швейцария последно вписа право на Кеш в Конституцията си? Тук неща да се спомена за Кеш и Конституция от Радев и ПП, ДБ.

    16:15 23.04.2026

  • 23 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Във Великобритания кутия премиум Кинг сайз цигари струва ..18£ ,цена непосилна за 18 годишните келемета,които смъркат вайп,а забраната е чист лобизъм в полза на синтетичните отрови.

    16:16 23.04.2026

  • 24 Гост

    5 0 Отговор
    Съдилищата в България (включително Софийският административен съд в решения от 2024 г.) приемат, че употребата на бездимни тютюневи изделия и електронни цигари не е „тютюнопушене“, защото при тях липсва процес на горене.
    Решение на Софийски административен съд (юни 2024 г.): Съдът потвърди, че глобите за употреба на вейпове и бездимни устройства на закрито са незаконосъобразни, тъй като чл. 56 от Закона за здравето забранява единствено „тютюнопушенето“, а не употребата на тютюневи или свързани с тях изделия въобще.

    Така че, пушенето на електронни цигари в заведенията в България НЕ Е ЗАБРАНЕНО!
    Панделиева да си стои в Англия, ако я кефи, че там е РАЗРЕИШЕНО да сменяш пола на децата си на 7 години, с други думи да ги скопяваш...

    16:18 23.04.2026

  • 25 Оператор на права лопата

    3 0 Отговор
    Моят син пуши от 4-годишен, пък нищо му няма. Намерил една хвърлена неизгасена цигара, докато си играе, и решил да види какво е. 2-3 клас съм го пращал с една кутия на училище... изпуши 5-6, още толкова раздаде на останалите деца. Животът е един, трябва да се наслаждаваме на благата, които ни поднася, да опитваме от всичко.

    16:19 23.04.2026

  • 26 Файърфлай

    5 0 Отговор
    Пушенето уврежда здравето,верно е.И други неща го увреждат,но не ги забраняват.А във Великобритания забраняват пушенето,но пък са все по-често срещани еднополовите бракове.Те не са забранени,даже го поощряват.Само,че това унищожава Човешката Цивилизация.Впрочем само Западната й част.На Изток повечето сме си нормални.За сега.

    16:20 23.04.2026

  • 27 а що не забранят проидводството

    1 0 Отговор
    и продажбата на цигари или командира е америан бритиш тъбеко а ?

    16:27 23.04.2026

  • 28 Дддд

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пандалиевата":

    Не се е усетила, един хамериканец я заплоди навремето и тя роди в уса. Ама явно му омръзна на хамериканеца и набързо я натири тук. А тя се има за някакъв важен фактор...

    16:28 23.04.2026

  • 29 Мурка

    2 0 Отговор
    ми ДААААА И ПРОСТИТУЦИЯТА ТРЯБВА ПАНДЕЛИЕВА

    16:33 23.04.2026

  • 30 ПРОГРЕС

    1 0 Отговор
    Трябва цигарите да се забранят по цял свят, и тютюно производството. Но който иска да отглежда за собствени нужди тютюн и коноп. Никакви магазини, за зависимите да има хапчета. И алкохолът да се забрани по цял свят, само по интернет и то със закъснение от 3 дни.

    16:35 23.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.