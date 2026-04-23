Лияна Панделиева: Великобритания забрани цигарите за 18-годишните, а в България кога?!

Днешните 18-годишни британци не бива да пушат никога през живота си. Отнася се за всички родени след 2008 година.
Това е държавно решение на британския парламент и одобрено от краля. Целта е навършващите пълнолетие и всички след тях никога да не запалят цигара, да димят с вонящите бездимни или вейповете.
Това коментира във "Фейсбук" Лияна Панделиева.
Преди няколко години близка моя приятелка беше глобена в лондонски ресторант с еквивалента на 460 български лева за ползване на електронна цигара в тоалетната. Тя добре запомни какво не може да прави на закрито в Англия.
Българските деца са най-пушещите в целия Европейски съюз. 27% от учениците до 18 години са активни пушачи. А ако случайно не са, в 80% от случаите в дома им поне един роднина пуши непрестанно, но най-често са всички възрастни.
Българската филмова продукция е с най-много пушачи в отделните сцени, независимо от сюжета.
Вече отбелязах, че в Латинска Америка не се пуши - не и видимо. Казвам го от личен опит в Чили, Арженита, Перу, Колумбия. Там няма и табели, че пушенето е забранено, няма и пепелници по масите в заведенията навън.
От 1 юли 2025 г. Франция въведе строга забрана за тютюнопушене на открити обществени места, включително паркове, плажове, гори и в близост до училища.
Испания разшири забраните за димене на открито, като са включени и електронните цигари на плажове, обществени пространства, тераси и спортни зони.
В Италия забраниха пушенето в паркове, на детски площадки и спирки, ако наблизо има хора.
Швеция забрани пушенето в много открити обществени зони, включително тераси на ресторанти.
В Австрия от доста време е невъзможно да се ползват електронни цигари на закрито, забранено и на ски пистите.
Да се върна на англичаните. Явно те нямат супер мощното българско тютюнево лоби. Да, навън пред заведенията във Великобритания пушат много хора, но никой и не помисля да го прави вътре. Не съм виждала тумби деца, които оживено и по детски разговарят с електронни цигари в ръце.
КАК Е У НАС?
Във всеки мол без проблеми се носи тежката воня на "бездимните" изделия; във всеки ресторант всеки може да извади модерната "пръчка" и се понася тежката специфична миризма. Пуши се в киносалоните. Отделно са ресторантите, направили напълно закрити салони за пушачи.
За плажовете дори не отварям дума - това е раят на пушачите. За кучета не може - за фасове може.
Голямото междучасие на всяко българско училище е картина на възхода на тютюневата индустрия.
Портретът на българската търговка е застанала на входа на магазина и трескаво вдишва тутун! Ако искате да влезете, тя възмутено издухва дима навътре в магазина и тромаво се повлича след вас.
Без значение кое правителство е на власт, НИТО ЕДНО никога не е дори споменавало темата за ограничаване на електронните цигари на обществени места. Никога! Та ако ще говорим за лобизъм и подкупи...
В цяла Европа не съществува еквивалент на свободата за пушене на всяко обществено място, както е у нас.
Никой тук не желае да направи проучване каква част от чуждите туристи, които идват със семействата си, няма и да повторят, защото през цялата си почивка са се пазили от димни талази от всички посоки.
Проблемът на родния туризъм отдавна не е пиянството - абсолютно никой не е защитен от окадяване на всяко открито място. Човек може да е в петзвезден хотел с гледка към морето и на утрото първото, което усети в своята стая, е тютюневата смръдня от съседния балкон.
Много ми е любопитно дали от редиците на партията-победител на последните избори ще се яви някой с толкова здрави топки, че да прекрати на първо време вейпването и вонята на обществени места и заведенията. Отделно са тези в които сте длъжни да минете през пушачите, за да влезете вътре.
А че българските деца, още от 11-годишна възраст, ще са най-пушещите в Европа и ще държат палмата на първенството още години наред, е повече от сигурно.
4 честен ционист
До коментар #1 от "Гледай си работата":Ако не отговаряш на критериите за човешко същество, могат да ти забранят, каквото им душа иска.
16:06 23.04.2026
До коментар #13 от "коя е пандалиева ?":е лицето на седесето в миналото време, но се усете навреме.
24 Гост
Решение на Софийски административен съд (юни 2024 г.): Съдът потвърди, че глобите за употреба на вейпове и бездимни устройства на закрито са незаконосъобразни, тъй като чл. 56 от Закона за здравето забранява единствено „тютюнопушенето“, а не употребата на тютюневи или свързани с тях изделия въобще.
Така че, пушенето на електронни цигари в заведенията в България НЕ Е ЗАБРАНЕНО!
Панделиева да си стои в Англия, ако я кефи, че там е РАЗРЕИШЕНО да сменяш пола на децата си на 7 години, с други думи да ги скопяваш...
16:18 23.04.2026
До коментар #18 от "Пандалиевата":Не се е усетила, един хамериканец я заплоди навремето и тя роди в уса. Ама явно му омръзна на хамериканеца и набързо я натири тук. А тя се има за някакъв важен фактор...
