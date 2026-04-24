Д-р Петър Кичашки: Геополитическият алгоритъм „Тръмп“

В суровата и често безпощадна арена на международната дипломация, където кариери се изграждат върху предпазлив език и постепенни отстъпки, Доналд Тръмп действа по съвсем различна логика. Тази логика е по същество елемент от доктрината „Тръмп“, както добре я описва в научната литература доц. д-р Борислав Цеков. Логиката му е геополитиката можем да я наречем условно „Алгоритъмът Тръмп“ - целенасочена, контраинтуитивна стратегия, при която се отправят искания толкова дръзки и на пръв поглед неразумни, че предизвикват незабавно възмущение, дипломатическа истерия и медийни подигравки. Съюзници и противници реагират с отдръпване, предричат катастрофи и се обединяват в осъждането. И все пак, отново и отново, бурята утихва, прахът се слегва и Съединените щати излизат със стратегически победи, убягвали на предходни администрации десетилетия наред. Този алгоритъм не е хаос заради самия хаос. Той е лост за въздействие, изграден чрез непредсказуемост, който принуждава света да се изправи пред твърдите реалности - но при условията на Америка. Критиците го наричат безразсъден, привържениците - гениален. Историята, особено събитията от втория мандат на Тръмп, все по-убедително доказва второто.

В сърцевината си „Алгоритъмът Тръмп“ преминава през четири етапа. Първо - идентифициране на жизненоважен американски интерес: енергийна сигурност, военно позициониране, икономическа справедливост или геополитическо сдържане, пренебрегвани или експлоатирани от други. Второ - формулиране на максималистично искане: покупка на Гренландия, налагане на всеобхватни мита или заплаха от решителни действия срещу непокорен режим. Искането се изразява без дипломатически заврънтулки, често чрез социални платформи или пред публика, с гарантирана максимална видимост. Трето - поемане на неизбежния отпор: световни лидери го заклеймяват като „безпрецедентно“, редакционни колегии негодуват, опозицията в Конгреса свиква изслушвания. Шумът е целта - той усилва натиска върху всички участници. Четвърто - преговори от позиция на сила или наблюдение как самият натиск дава резултати. Съюзниците засилват собствената си отбрана, противниците отстъпват, а първоначалното искане често става излишно, защото основната цел вече е постигната - нерядко с по-ниска цена и по-широка подкрепа, отколкото традиционният подход би позволил.

Показателен пример е сагата около Гренландия - вероятно най-чистата илюстрация на алгоритъма в действие. Какво стана с Гренландия? Къде изчезна цялата истерия около казуса? Нека видим цялата фактология. През 2019 г., в първия си мандат, Тръмп лансира идеята САЩ да закупят огромната арктическа територия от Дания. Предложението бе отхвърлено като фантазия на предприемач от сферата на недвижимите имоти. „Гренландия не се продава“, отвърнаха датските власти, а европейските медии осмяха идеята. Тръмп остави темата да отлежи. С връщането си в Белия дом през 2025 г., на фона на засилващия се интерес на Русия и Китай към Арктика, той я възроди с характерната си прямота. Последваха заплахи от наказателни мита срещу Дания и съюзници от НАТО, ако не бъде постигнато споразумение за американско придобиване или контрол. Заговори се дори за военни варианти. Реакцията бе мигновена и бурна. Копенхаген обяви суверенитета за ненакърним, европейски лидери предупредиха за крах на НАТО, а съюзниците засилиха военното си присъствие на острова. Заглавията говореха за криза. Целият свят, включително и из родните социални мрежи, всички се упражняваха върху Тръмп и неговия подход, неговия алгоритъм на действие.

Именно тук алгоритъмът дава резултат. През януари 2026 г., след срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Давос, Тръмп обяви „рамка за бъдещо споразумение“, обхващащо Гренландия и Арктика. Митата бяха отменени, употребата на сила - изключена. В замяна САЩ получиха разширен достъп до критични минерални ресурси, право на вето върху китайски и руски инвестиции, както и засилено военно присъствие. Същевременно Европа бе принудена да поеме по-голяма отговорност за сигурността на острова. Така целта - стратегическа защита на региона - бе постигната без американска окупация и без огромни разходи. Дания запази формалния суверенитет; Западът придоби реално стратегическо предимство. Какво означава това? Означава, че изначалната цел на Тръмп беше постигната - Европа пази собствената си територия в Гренландия, Америка има досег до нейните ресурси, Китай и Русия са вън от уравнението и нищо драматично не последва. Стана това, което трябваше да стане. И темата потъна. Но няма да чуете нито един противник на Тръмп да го признае.

Друг пример е Венецуела. Режимът на Николас Мадуро превърна страната в източник на нестабилност. Предходни администрации разчитаха на санкции и декларации. Тръмп, още в първия си мандат, призна Хуан Гуайдо за легитимен лидер. При завръщането си на власт той премина към по-драстични действия. През 2026 г. американски сили задържаха Мадуро и неговото обкръжение. Реакцията бе бурна - обвинения в империализъм, извънредни заседания на ООН, прогнози за регионален конфликт. Но резултатът бе различен: режимът бе разклатен, започна преход, инфраструктурата бе възстановена, а петролните приходи - пренасочени към икономическо възстановяване. Наркотрафикът бе ограничен, миграционният натиск - намален, а енергийната сигурност - укрепена. Така „неразумната“ намеса доведе до конкретни стратегически ползи.

Сходна динамика се наблюдава и спрямо Иран. След години на безрезултатни преговори и ядрен напредък, Тръмп възобнови политиката на максимален натиск - санкции, удари, морски блокади и твърди срокове. Напрежението нарасна, но резултатът е връщане на Техеран на масата за преговори при по-неблагоприятни условия. Алгоритъмът подсказва, че финалът ще бъде споразумение или развръзка, която ограничава ядрената заплаха и стабилизира региона.

Успехът на този подход не се изчерпва с тези случаи. Натискът върху съюзниците в НАТО доведе до увеличени военни разходи. Авраамови споразумения промениха динамиката в Близкия изток. Търговските споразумения с Китай, Мексико и Канада последваха същия модел - заплаха, възмущение, по-добра сделка.

Какво обяснява ефективността на алгоритъма? Първо - възстановяване на американския лост за влияние. Второ - използване на психологията на ескалацията. Трето - пренареждане на стимулите за съюзници и противници. И четвърто - приоритет на резултатите пред външния облик. За Тръмп не е нужна всеобща симпатия, а конкретен резултат: сигурност, стабилност, стратегическо предимство. Критиците предпочитат стария модел - безкрайни срещи и неясни декларации. Те бъркат процеса с прогреса. „Алгоритъмът Тръмп“ разсича този възел. Той показва, че чрез искане на привидно неразумното може да се постигне реалистичното. Гренландия е защитена, Венецуела стабилизирана, Иран - под натиск. Това не са случайности, а доказателства за работещ модел.

С напредването на втория мандат на Тръмп светът започва да разчита този код. Възмущението е временно; силата - трайна. Това не е дипломация по старому, а дипломация такава, каквато трябва да бъде - директна, ориентирана към резултати и без извинения поставяща Америка на първо място - точно това, за което американските избиратели поставиха Доналд Тръмп в Белия дом. И когато Америка е силна, нейните съюзници също печелят. Историците може да спорят за стила, но равносметката от постигнатото ще бъде недвусмислена.

Благодаря ви за вниманието по този въпрос.