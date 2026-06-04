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МОН даде зелена светлина на ВУЗ-ове да намалят бакалавъра на 3 г., ако искат

МОН даде зелена светлина на ВУЗ-ове да намалят бакалавъра на 3 г., ако искат

4 Юни, 2026 11:08 1 141 25

  • мон-
  • вуз-ове-
  • бакалавърска програма-
  • проф. георги вълчев

На срещата бяха обсъдени мерки за облекчаване на процедурите за привличане на чуждестранни студенти, както и продължаването на програмите за ремонт на общежития

МОН даде зелена светлина на ВУЗ-ове да намалят бакалавъра на 3 г., ако искат - 1
Снимка: МОН
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Политиката за повишаване на качеството на висшето образование трябва да бъде продължена. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев на среща с ректорите на висшите училища.

Той представи пред тях част от приоритетите в сектора и заяви готовност за диалог по всички въпроси с висшите училища. „Системата на висшето образование е една от най-реформираните и това се оценява, както с вътрешни, така и с външни инструменти“, посочи министърът. По думите му МОН ще продължи да насърчава научноизследователската дейност, а образованието ще остане приоритет за правителството въпреки сложната бюджетна ситуация.

Министър Вълчев постави фокус на подготовката на бъдещите учители и призова ръководителите на висшите училища да не правят компромиси с недобре подготвени студенти в това поприще. „Това е ключово не само за качеството на средното образование, но и за висшето“, изтъкна проф. Вълчев.

На срещата бяха обсъдени мерки за облекчаване на процедурите за привличане на чуждестранни студенти, както и продължаването на програмите за ремонт на общежития. Министър Вълчев посочи, че МОН не планира целенасочена политика за намаляване на срока на бакалавърските програми от 4 на 3 години, но висшите училища могат да направят такава промяна по определени специалности, ако я считат за целесъобразна.

В срещата участваха и заместник министрите на образованието и науката проф. Сеня Терзиев и акад. Николай Витанов, началникът на кабинета на министъра Георги Балджиев и директорът на дирекция „Финанси“ в МОН Соня Кръстанова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    27 1 Отговор
    Нема кво да ги бават 3 години. Животът не чака. На края на първата да си плащат и да бегат.

    Коментиран от #14

    11:10 04.06.2026

  • 2 не е редно

    26 2 Отговор
    Едно време средно образование за фермер плюс специализация се вземаше за пет години, а сега висше за три. Егати резила. После всички били дебилни и прости - ами така ще е. То нито учат, нито изпитите са нормални, а сега исрокът съкращават. Абе направо да приемат закон, че отиваш, плащаш си и ти дават диплома. То без това през последните петнадесет години е така.

    Коментиран от #4, #8

    11:13 04.06.2026

  • 3 Хайде да отрежем !

    11 0 Отговор
    И от Образованието !

    Не че то Въобще !

    Струва Нещо !

    11:14 04.06.2026

  • 4 Не е Важно Колко Е Години !

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "не е редно":

    А Какво е Научил !

    Ако Има !

    Откъде да го Научи !

    11:16 04.06.2026

  • 5 честен ционист

    4 4 Отговор
    Правилно. Висшето образование в България е просто губене на време, а и през последните години и на немалко пари. По мое време записвахме ВУЗ почти без пари, което си отговаряше и на бозите, скоито ни пълнеха главите. Висшето образование в България е полезно само 2 неща нещо, да ти отвори очите, в какъв батак си попаднал и заради безразборния секс.

    11:21 04.06.2026

  • 6 влиза планктон

    12 0 Отговор
    излиза планктон с диплома

    11:26 04.06.2026

  • 7 урко

    10 1 Отговор
    Направо да им разрешат да печатат дипломите за виШо веднага, след като получат парите. Така ще спестим много време и пари на държавата

    11:39 04.06.2026

  • 8 То вече живота стана безмислица

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "не е редно":

    Ти говориш за калпавото образование и калпавия био материал

    11:44 04.06.2026

  • 9 Пико

    3 0 Отговор
    Които университети имат умни ректори ще намалят обучението на три години.Това веднага ще увеличи потока на студенти към техните университети.

    11:52 04.06.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Те и сега дават вишУ за добър ден... какво качество точно ще се предлага за 3 годишно обучение историята ще остане няма...

    11:52 04.06.2026

  • 11 Учител

    6 1 Отговор
    Те за 5 години излизат неграмотни пък смятай за 3 хахахах 😆😁😆🤣😂

    11:53 04.06.2026

  • 12 Кочо

    1 1 Отговор
    Вуза няма сметка да му плащат година по малко! 15 години за букалавар е по добре! Както и 1 година за основно, за да получи книжка за МПС! Аз като учих 8 години за основно и още един срок в СПТУ за да не би да знам много? Един препинателен не мога да поставя и само минуси и триене тука...

    11:53 04.06.2026

  • 13 Даса

    1 0 Отговор
    Завършил съм ТУ-СОФИЯ, след което магистър в Германия. Абсолютно подкрепя с 2 ръце.

    11:54 04.06.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Абе колега много ги мъчиш бе!
    Ще предложа още по-радиокални промени - влизаш във ВУЗ с билетче, като в музей и на изхода вместо сувенир си избираш каква диплома искаш - могат направо да ги предлагат с магнитчета. Хубав бизнес ще стане!

    11:54 04.06.2026

  • 15 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор
    На тия МОН овци идеята им е дошла сигурно като са разбрали,че Моцарт е писал симфонии на 6 години.А на мен,ако ми дойде в отдела три годишен "бакалавър" ще го карам цял ден да ми пее народни песни.

    Коментиран от #20

    12:01 04.06.2026

  • 16 И този министър не е в час!

    3 0 Отговор
    Нищо не казва за ненужните калинки!

    12:01 04.06.2026

  • 17 Земеделски колеж

    5 0 Отговор
    Вузовете трябва да се намалят на половина както и броя на депутатите.

    12:02 04.06.2026

  • 18 Сбъркана политика

    2 0 Отговор
    За да имат студенти и делегиран бюджет!

    12:03 04.06.2026

  • 19 Как ще ги стигнем австрийците

    3 0 Отговор
    Мой колега хабилитиран преподавател ходи в Австрия и отивайки да види свой познат в университета, го намира на изпит с кандидат-студенти. Пита го кога ще свърши изпита, че да се видят, а получава отговор веднага да пият кафе. --Ами нали си на изпит, кандидатите ще преписват ако ги оставиш? – Ще помоля чистачката да ги наглежда. Тия 20 души се борят за 2 стипендии от Сименс, да ги виждаш да си помагат? Ако някой се опита да препише, другите веднага го издават. Нашият колега беше много опитен в това отношение и казва: Не само, че не си помагат ами се и крият един от друг. По време на разговора става дума, че в Сименс имат двама инженери завършили преди 35 години и конкурсът сега е за техните места когато се пенсионират след 5 години. Тия инженери са поддържали връзка с ВУЗА през цялото време - с бившите си преподаватели и с техните асистенти. Сега спечелилите студенти получават пълна издръжка от Сименс, а всяко лято ще ходят на дуално обучение при пенсиониращите се инженери. Ето на това се казва приемственост!

    Коментиран от #21

    12:05 04.06.2026

  • 20 Те стават продавачки в лидол и куфланд

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "🦁ЩЩД🦁":

    Няма да дойдат в офиса а пък и ти нямаш офис това е също проблем.

    12:06 04.06.2026

  • 21 Продължение

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Как ще ги стигнем австрийците":

    Ако и у нас се въведат такива стипендии и нашите студенти ще правят като австрийските и немските. Работил съм във ВУЗ и виждам как работодателите идват да се срещат и предлагат работа на нашите абсолвенти - вече изучени, не знаещи какво точно ще работят, издържали се сами или от родителите си. Когато им кажем как е в Австрия и други бели държави започват да се оправдават, че видите ли не можем да издържаме някой 5 години и после да не дойде при тях, фирмата може да има нужда от други специалисти тогава и т.н. Другото е, че и да обявят такава стипендия тя ще е за някое дете на шеф или техен човек който едва ли ще има съответните качества.

    12:06 04.06.2026

  • 22 "Страхувам се от деня,

    3 0 Отговор
    в който технологията ще надмине нашето човешко взаимодействие. Светът ще има поколение идиоти." - Алберт Айнщайн(починал 1955г.)

    12:12 04.06.2026

  • 23 Като се знам какъв инженер съм

    2 0 Отговор
    Ме е страх да отида на лекар.

    Коментиран от #25

    12:16 04.06.2026

  • 24 Направо

    3 0 Отговор
    да ксерокопират и с приема веднага да го дават ! Даваш парите и получаваш документа ! Какво да си играем ? И без това резултата след 3 или 4 години е същия ! Не магат да си завържат и маратонките с образование ще се хвалят !?

    12:17 04.06.2026

  • 25 Архитектура, медицина

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Като се знам какъв инженер съм":

    и минно инженерство са все още регулирани от държавата специалности. За инДжИнерите не важи.

    12:27 04.06.2026

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