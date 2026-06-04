МОН даде зелена светлина на ВУЗ-ове да намалят бакалавъра на 3 г., ако искат

Политиката за повишаване на качеството на висшето образование трябва да бъде продължена. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев на среща с ректорите на висшите училища.
Той представи пред тях част от приоритетите в сектора и заяви готовност за диалог по всички въпроси с висшите училища. „Системата на висшето образование е една от най-реформираните и това се оценява, както с вътрешни, така и с външни инструменти“, посочи министърът. По думите му МОН ще продължи да насърчава научноизследователската дейност, а образованието ще остане приоритет за правителството въпреки сложната бюджетна ситуация.
Министър Вълчев постави фокус на подготовката на бъдещите учители и призова ръководителите на висшите училища да не правят компромиси с недобре подготвени студенти в това поприще. „Това е ключово не само за качеството на средното образование, но и за висшето“, изтъкна проф. Вълчев.
На срещата бяха обсъдени мерки за облекчаване на процедурите за привличане на чуждестранни студенти, както и продължаването на програмите за ремонт на общежития. Министър Вълчев посочи, че МОН не планира целенасочена политика за намаляване на срока на бакалавърските програми от 4 на 3 години, но висшите училища могат да направят такава промяна по определени специалности, ако я считат за целесъобразна.
В срещата участваха и заместник министрите на образованието и науката проф. Сеня Терзиев и акад. Николай Витанов, началникът на кабинета на министъра Георги Балджиев и директорът на дирекция „Финанси“ в МОН Соня Кръстанова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #14
11:10 04.06.2026
2 не е редно
Коментиран от #4, #8
11:13 04.06.2026
3 Хайде да отрежем !
Не че то Въобще !
Струва Нещо !
11:14 04.06.2026
4 Не е Важно Колко Е Години !
До коментар #2 от "не е редно":А Какво е Научил !
Ако Има !
Откъде да го Научи !
11:16 04.06.2026
5 честен ционист
11:21 04.06.2026
6 влиза планктон
11:26 04.06.2026
7 урко
11:39 04.06.2026
8 То вече живота стана безмислица
До коментар #2 от "не е редно":Ти говориш за калпавото образование и калпавия био материал
11:44 04.06.2026
9 Пико
11:52 04.06.2026
10 ДрайвингПлежър
11:52 04.06.2026
11 Учител
11:53 04.06.2026
12 Кочо
11:53 04.06.2026
13 Даса
11:54 04.06.2026
14 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "Абе":Абе колега много ги мъчиш бе!
Ще предложа още по-радиокални промени - влизаш във ВУЗ с билетче, като в музей и на изхода вместо сувенир си избираш каква диплома искаш - могат направо да ги предлагат с магнитчета. Хубав бизнес ще стане!
11:54 04.06.2026
15 🦁ЩЩД🦁
Коментиран от #20
12:01 04.06.2026
16 И този министър не е в час!
12:01 04.06.2026
17 Земеделски колеж
12:02 04.06.2026
18 Сбъркана политика
12:03 04.06.2026
19 Как ще ги стигнем австрийците
Коментиран от #21
12:05 04.06.2026
20 Те стават продавачки в лидол и куфланд
До коментар #15 от "🦁ЩЩД🦁":Няма да дойдат в офиса а пък и ти нямаш офис това е също проблем.
12:06 04.06.2026
21 Продължение
До коментар #19 от "Как ще ги стигнем австрийците":Ако и у нас се въведат такива стипендии и нашите студенти ще правят като австрийските и немските. Работил съм във ВУЗ и виждам как работодателите идват да се срещат и предлагат работа на нашите абсолвенти - вече изучени, не знаещи какво точно ще работят, издържали се сами или от родителите си. Когато им кажем как е в Австрия и други бели държави започват да се оправдават, че видите ли не можем да издържаме някой 5 години и после да не дойде при тях, фирмата може да има нужда от други специалисти тогава и т.н. Другото е, че и да обявят такава стипендия тя ще е за някое дете на шеф или техен човек който едва ли ще има съответните качества.
12:06 04.06.2026
22 "Страхувам се от деня,
12:12 04.06.2026
23 Като се знам какъв инженер съм
Коментиран от #25
12:16 04.06.2026
24 Направо
12:17 04.06.2026
25 Архитектура, медицина
До коментар #23 от "Като се знам какъв инженер съм":и минно инженерство са все още регулирани от държавата специалности. За инДжИнерите не важи.
12:27 04.06.2026