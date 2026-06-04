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Цветомир Найденов оповести подробности около подготовката на ЦСКА 1948

Цветомир Найденов оповести подробности около подготовката на ЦСКА 1948

4 Юни, 2026 11:08 531 0

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Отборът ще проведе лагери в Банско и Словения

Цветомир Найденов оповести подробности около подготовката на ЦСКА 1948 - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Финансовият двигател на ЦСКА 1948, Цветомир Найденов, обяви в социалните мрежи, че отборът стартира своята подготовка за новия сезон с пълна сила. На 8 юни играчите ще се съберат за първите медицински прегледи, след което ще се отправят към планинския курорт Банско за първия си подготвителен лагер.

Тренировъчният процес няма да се ограничи само в България. След интензивните занимания в Банско, на 25 юни тимът ще отпътува за Словения, където ще се проведе вторият етап от подготовката. Найденов с чувство за хумор нарече тези лагери „лагери на смъртта“, подчертавайки колко сериозно ще бъде натоварването за футболистите.

Завръщането в родината е планирано за 10 юли, когато отборът трябва да бъде напълно готов за старта на новия шампионат.

Ето какво написа Найденов във Фейсбук:

"Край. Ваканцията за ЦСКА приключи вчера. Започваме медицински прегледи и на 8 се качваме на Банско за Лагерът на смъртта vol. 1/ На 25-ти заминаваме за Словения за Лагерът на смъртта vol.2. Връщаме се в България на 10-ти юли готови за сезона. Очаква ни много тежък сезон. Ефбет лига е с намален брой отбори, битката за оцеляване ще е още по-жестока. Las Cucarachas дебнат зад всеки кухненски перваз и са готови за действия. От ЕКТ очаквам безславно отпадане още на старта, нема кво да стане... разбира се."


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