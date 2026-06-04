Задържаха бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев в Белград

Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни, съобщи Нова ТВ. Преди това е бил в ОАЕ.
Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка. По това дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 хиляди лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 хиляди лева.
Прокуратурата обвинява Мавродиев в длъжностно присвояване. Той беше в неизвестност от 22 август 2024 г.
Събраните данни сочат, че след като Гайтански е получил през своя фирма 148.5 милиона лева, с част от парите си купил луксозни коли. 30 млн. лв. пък прехвърлил на друга компания, чрез която били платени дългове на ТЕЦ - Варна. Тя се свързва с Ахмед Доган.
През декември 2024 г. тричленен състав на Софийския апелативен съд потвърди решението на СГС, с което беше уважено искането на прокуратурата за издаване на европейска заповед за арест за бившия управител на държавната ББР.
Съдиите счетоха, че Мавродиев може да се укрие, тъй като не бил открит на адресите у нас, на които е посочено, че живее, и то въпреки факта, че е обявен за национално издирване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Радев
Коментиран от #8, #60
11:19 04.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пропиляха
11:21 04.06.2026
6 БРАВО
11:23 04.06.2026
7 Забележете!
Не нашите корумпета!
Позор
11:24 04.06.2026
8 име
До коментар #2 от "Радев":Конкретно този обслужваше предимно шиши и доган.
Коментиран от #10
11:24 04.06.2026
9 Тоя
11:24 04.06.2026
10 Радев
До коментар #8 от "име":То гербдпс е една и съща партия като ппдебъ
11:25 04.06.2026
11 Истината
Ето, значи можело да променят нещата със здрава ръка...браво на Радев
Коментиран от #13
11:25 04.06.2026
12 Хаха
Няма и един месец откакто са на власт и ПБ правят повече, отколкото пуйченето на педроханци за 4 години!
До момента 2 важни неща - махнаха охраната на шишаците и вече доснавят Мавродиев при бай Ставри!
Така се прави, а не празно дрънканибе, а в действителност "изпиране" и чатене по вайбър с шишаците!
Тоя интересни работи има да каже, само да внимават да не му се случи "случка" по време на доставката до бай Ставри или шишаците рязко да не излетят в неизвестна посока...
Коментиран от #21, #31
11:28 04.06.2026
13 Да....
До коментар #11 от "Истината":Че Радев не си е мръднал пръста за това
Издирването е от доста преди него
Коментиран от #27
11:28 04.06.2026
14 Димо
Коментиран от #49
11:28 04.06.2026
15 Агент Сава
11:28 04.06.2026
16 Цвете
11:29 04.06.2026
17 Добре
11:29 04.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хасковски каунь
11:30 04.06.2026
20 Нормално
11:30 04.06.2026
21 Да....
До коментар #12 от "Хаха":Сърбите го арестуват
Издирването е от преди
Радев не арестува дори Коцев, жалък фатмак е
Правил - нищо не прави Радев!
Що не изкара за Петрохан!
Коментиран от #24, #26
11:31 04.06.2026
22 150 Милиона са
B България на година се Крадат по (5) пет милиарда €вро❗️
11:31 04.06.2026
23 Тоя
11:32 04.06.2026
24 хаха
До коментар #21 от "Да....":Я лай бе вГЗраждан Гепераст Новоначалски.
11:33 04.06.2026
25 Кривоверен алкаш
11:33 04.06.2026
26 име
До коментар #21 от "Да....":Пий си хапчетата. Така като без много много биене в гърдити си вършат работата досега, така и за Петрохан ще я свършат. Да видим тогава как же лъжат и мажат ПП-ЛГБТ
11:34 04.06.2026
27 Хаха
До коментар #13 от "Да....":Наивник, няма "случайни" неща!
Не виждам как този арест щеше да се случи при и.ф. Сарафов, при правителство на сглобкаджии и чатещи си по любовно по вайбър, взаимноизпиращи се шишаци и педроханци...
Абсурд!
Коментиран от #30, #34
11:34 04.06.2026
28 Пеевски, Вълка, Ахмед Доган, Бойко
11:36 04.06.2026
29 Роки
11:36 04.06.2026
30 ББР е създаде Кирчо ,доведен от Радев
До коментар #27 от "Хаха":И я използва..
Радев го толерираше
И ти не си " случайник", а
11:37 04.06.2026
31 Факти
До коментар #12 от "Хаха":ПП ако имаха пълно мнозинство щяха да вкарат в затвора Борисов и Пеевски. Надявай се Радев да го направи. Той гърми бушони за да симулира дейност, но пази големите риби. Защо предупреди Невзоров да напусне България преди да раздуха случая по медиите? Мисли малко.
Коментиран от #38
11:38 04.06.2026
32 Погледни
11:40 04.06.2026
33 Тоя ! Със ?
11:41 04.06.2026
34 Факти
До коментар #27 от "Хаха":Кирил Петков арестува Борисов. Много ти е кратка паметта. ПП с 20% не можеха да направят нищо. С пълно мнозинство щяха да вкарат Борисов и Пеевски в затвора, а България в правия път. Ганьо обаче не е много умен и даде пълното мнозинство на Радев - второто пришествие на БСП (БКП).
Коментиран от #47, #48, #51
11:42 04.06.2026
35 Гресирана ватенка
11:44 04.06.2026
36 Иван Асен
11:45 04.06.2026
37 Как Радев е замесен с ББР
11:45 04.06.2026
38 Хаха
До коментар #31 от "Факти":Няма "ако", има 37 депутата!
Щото хората ги оцениха колко струват и как "работят"!
Примери - Кирчо "ще изперем ББ"!
Денков към лице кръстено във вайбър с гальовното "шиши" - "ало, удобно ли е...".
Искаме Сарафов главен прокурор.... Не искаме Сарафов главен прокур... Абе и ние не знаем кво искаме!
Да живей Укрия, вкл. измамниците и бандитите построили 104 къщи край Варна...
Педроханските истории на посетителите в хижата...
Още да ти изброявам ли за изцепките на педроханци!?
11:47 04.06.2026
39 Кочо
11:47 04.06.2026
40 Питане
11:47 04.06.2026
41 Радев да обясни
Нещо????
11:48 04.06.2026
42 МОЛНИЯ!
Молодец е пен ДЕЛА ! Ха-ха-ха
В момента търси ОТНОВО контакт със бай ДОНЧО за да навива Зеленски да не.. долбит Питере и москал, докато Фюрера е ТАМ!
Ха-ха-ха
Коментиран от #45
11:50 04.06.2026
43 Сърбите са с Тръмп
Радев е пренасочвал пари от бюджета към..ББР..
Нещо замириса, на някой му трябва памперс...
11:51 04.06.2026
44 мнение
11:52 04.06.2026
45 Атина Палада
До коментар #42 от "МОЛНИЯ!":Всъщност, Вовка искал ли е разрешение от ЗЕЛЕНСКИ за този форум?
11:53 04.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 име
До коментар #34 от "Факти":Киро пpocтото арестува боко само заради ПР. Факт е че нещо не се случи след този арест. Само дето се биха в гърдите с Рашков.
Коментиран от #52
11:54 04.06.2026
48 КИРО ЖЪРТЪ
До коментар #34 от "Факти":ТРИТЕ. ВЛЪХВИ. В. ЗАТВОРА БОРИСОВ,
ДОГАН. И. ПЕЕВСКИ, ПЪЛНО. РАЗСЛЕДВАНЕ. НА. ГРАБЕЖА. ИЗВЪРШЕН. ОТ. ТЯХ. И. ПРИЛЕЖАЩИТЕ. ИМ. ФИРМИ.
КТБ,БУЛГАРТАБАК, МАГИСТРАЛИ, ЧЕКМЕДЖЕТА, ВСИЧКО. ТРЯБВА. ДА. ДЕ. РАЗСЛЕДВА. ДО. ДУПКА. И. ПЪЛНА. КОНФИСКАЦИЯ, ТОВА. НЕ. Е ОТМЪЩЕНИЕ, ТОВА. ГО. ИСКАШЕ. НАРОДА. ПРЕДИ. ИЗБОРИТЕ. ПО. ПРОТЕСТИТЕ. ИНАЧЕ
ДРУГАРЯТ. РАДЕВ. ЩЕ. СЕ. СБЛЪСКА. С. НАРОНАТА. ЛЮБОВ. МНОГО. СКОРО.
11:54 04.06.2026
49 АГАТ а Кристи
До коментар #14 от "Димо":"Трай коню за зелена трева"...
"Тати ще ми купи колело, ама друг път"...
"Блаженни са вярващите"...
Все неща, които не можеш да обориш, докато не дойде Пин.очет и не затвори вратите на стадион "В. Левски". А Сопот бълва производство
11:54 04.06.2026
50 Факт
11:55 04.06.2026
51 Хаха
До коментар #34 от "Факти":Памет имам, но ти акъл нямаш!
Ако имаше щеше да знаеш, че Киро в качеството си на премиер министър няма законови права да "арестува" никой!
Щото не е главен ил някакъв друг прокурор, дори не е полицай, които по закон имат право да арестуват!
Съдът доказа, че си е превишил правата, арестува безкнижника без повдигнати конкретни обвинения /не че не могат да се намерят такива, ако се разтърси човек/, за пиар и по-късно да може да го "изпере" и сглоби с него!
Факт ли е това, факт неоспорим!
Коментиран от #53, #56
11:55 04.06.2026
52 Факти
До коментар #47 от "име":Кирил Петков арестува Борисов защото има топки и воля да се бори с мафията. Радев няма нито едното, нито другото. Той е просто сламен човек - марионетка на Путин. Радев обеща да премахне моделът Борисов-Пеевски. Това означава, че той ги обявява за най-голяма зло, тоест за най-големите престъпници. Това пък означава, че трябва да ги вкара в затвора. Има пълно мнозинство и цялата власт. Няма никакви извинения да не ги вкара в затвора. Залагам си живота, че няма да го направи.
Коментиран от #54
11:57 04.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 име
До коментар #52 от "Факти":И как завърши борбата на пpocто-кичовците срещу мафията? В скута на шиши! Много борба, много нещо!
Коментиран от #57
12:00 04.06.2026
55 просто мнение
12:02 04.06.2026
56 Факти
До коментар #51 от "Хаха":Превишил, не превишил, той го направи защото има топки. Никой не се е осмелявал да пипне Мутрата на републиката. На Петков пиар не му трябваше - той вече беше премиер. Той спаси Украйна без никой да разбере. Той изгони 80 руски агенти. Той изгони мафията от границата. Той спря далаверите с пътни строежи. За няколко месеца той намачка мафията както никой никога не се е осмелявал да го направи и затова задействаха патерицата ИТН да го свали. КИРИЛ ПЕТКОВ Е НАЙ-ВЕЛИКИЯТ ПРЕМИЕР В НОВАТА НИ ИСТОРИЯ! Ганьо обаче не го подкрепи защото се кефи на мутри и комунисти.
Коментиран от #58
12:03 04.06.2026
57 Факти
До коментар #54 от "име":А какво искаш да направят с 20%? Да свалят мафията, която държи другите 80% и е окупирала държавата реално от 09.09.1944 г.? Тая глава ти е за мислене. Сега ще го видим вашия Радев с пълното мнозинство. 7,5% дефицит...
Коментиран от #61, #62
12:05 04.06.2026
58 Хаха
До коментар #56 от "Факти":"КИРИЛ ПЕТКОВ Е НАЙ-ВЕЛИКИЯТ ПРЕМИЕР В НОВАТА НИ ИСТОРИЯ!"
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12:06 04.06.2026
59 Бай Араб
12:06 04.06.2026
60 Бай Араб
До коментар #2 от "Радев":Кажи кога свършва сезона на БОТАШ
12:07 04.06.2026
61 име
До коментар #57 от "Факти":Като се прегърнаха с боко и шишо какво направиха, бе, умник? Освен един тюрлю гювеч с конституцията, нещо друго направиха ли? Направиха ли поне опит да сложат нови шефове на регулатори, направиха ли опит за реформа в администрацията, да прокарат някаква форма на съдебна реформа преди да се опитат да пресекат схемите им? НИЩО.
12:11 04.06.2026
62 име
До коментар #57 от "Факти":Освен това, как да получат повече от 20% след онези записи с "ала-бала"та на изборите и овладяването на службите. Те си го казват и знаят сами - 7%, другото е от "ала-бала". Даге и тези са им много, но благодарение на платени и безплатни "умници" като теб, пак толкова вързват.
12:13 04.06.2026
63 Дано
12:16 04.06.2026
64 Реалист
12:17 04.06.2026
65 ООрана държава
12:19 04.06.2026
66 нннн
12:32 04.06.2026