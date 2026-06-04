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Задържаха бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев в Белград

Задържаха бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев в Белград

4 Юни, 2026 11:18 3 563 66

  • стоян мавродиев-
  • румен гайтански-
  • ббр

Той е пребивавал и в ОАЕ

Задържаха бившия шеф на ББР Стоян Мавродиев в Белград - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни, съобщи Нова ТВ. Преди това е бил в ОАЕ.

Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка. По това дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 хиляди лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 хиляди лева.

Прокуратурата обвинява Мавродиев в длъжностно присвояване. Той беше в неизвестност от 22 август 2024 г.

Събраните данни сочат, че след като Гайтански е получил през своя фирма 148.5 милиона лева, с част от парите си купил луксозни коли. 30 млн. лв. пък прехвърлил на друга компания, чрез която били платени дългове на ТЕЦ - Варна. Тя се свързва с Ахмед Доган.

През декември 2024 г. тричленен състав на Софийския апелативен съд потвърди решението на СГС, с което беше уважено искането на прокуратурата за издаване на европейска заповед за арест за бившия управител на държавната ББР.

Съдиите счетоха, че Мавродиев може да се укрие, тъй като не бил открит на адресите у нас, на които е посочено, че живее, и то въпреки факта, че е обявен за национално издирване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Радев

    95 4 Отговор
    Откривам ловния сезон на гербари!

    Коментиран от #8, #60

    11:19 04.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пропиляха

    87 0 Отговор
    милиарди и делкаха с всевъзможни криминални субекти !

    11:21 04.06.2026

  • 6 БРАВО

    88 1 Отговор
    ГРОБаджиите и шопарите се тресат от страх!

    11:23 04.06.2026

  • 7 Забележете!

    95 0 Отговор
    Сърбите го задържаха!
    Не нашите корумпета!
    Позор

    11:24 04.06.2026

  • 8 име

    78 1 Отговор

    До коментар #2 от "Радев":

    Конкретно този обслужваше предимно шиши и доган.

    Коментиран от #10

    11:24 04.06.2026

  • 9 Тоя

    69 0 Отговор
    Мавродиев,горанов с крадения джип магнитската с-и-чуг и сикаджииската герберска мутра в Белене-гьола да ги види НАРОДА

    11:24 04.06.2026

  • 10 Радев

    47 4 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    То гербдпс е една и съща партия като ппдебъ

    11:25 04.06.2026

  • 11 Истината

    57 5 Отговор
    И най-силната мафия е безсилна пред най-слабата държава

    Ето, значи можело да променят нещата със здрава ръка...браво на Радев

    Коментиран от #13

    11:25 04.06.2026

  • 12 Хаха

    45 5 Отговор
    Така се прави, без празни приказки по телевизора!
    Няма и един месец откакто са на власт и ПБ правят повече, отколкото пуйченето на педроханци за 4 години!
    До момента 2 важни неща - махнаха охраната на шишаците и вече доснавят Мавродиев при бай Ставри!
    Така се прави, а не празно дрънканибе, а в действителност "изпиране" и чатене по вайбър с шишаците!
    Тоя интересни работи има да каже, само да внимават да не му се случи "случка" по време на доставката до бай Ставри или шишаците рязко да не излетят в неизвестна посока...

    Коментиран от #21, #31

    11:28 04.06.2026

  • 13 Да....

    18 32 Отговор

    До коментар #11 от "Истината":

    Че Радев не си е мръднал пръста за това
    Издирването е от доста преди него

    Коментиран от #27

    11:28 04.06.2026

  • 14 Димо

    51 0 Отговор
    Да почва Мавродиев да пее за Пеевски, Борисов и Доган! Кой какво му е нареждал да прави!

    Коментиран от #49

    11:28 04.06.2026

  • 15 Агент Сава

    14 15 Отговор
    Ще го пуснат след 18 дни.

    11:28 04.06.2026

  • 16 Цвете

    37 0 Отговор
    ЕТО, ТАКА ДА ЗАПОЧНАТ С ВСИЧКИ, КОИТО ОТКРАДНАХА ПАРИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ. ДА ГО ЕКСТРАДИРАТ И СЪДЯТ ПО НАЙ БЪРЗАТА ПРОЦЕДУРА. ДВЕ ГОДИНИ, ЗАЩО СЕ КРИЕ? ЕТО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ,ЗАЩОТО ГО Е ШУБЕ. 🤦‍♂️🤷‍♀️🚔👨‍🎓👨‍🎓🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    11:29 04.06.2026

  • 17 Добре

    24 0 Отговор
    Човек на Доган.

    11:29 04.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хасковски каунь

    22 0 Отговор
    Дръндарският мън+Гал ще връща ли пари5928

    11:30 04.06.2026

  • 20 Нормално

    10 13 Отговор
    Мавродиев се появи след като мина давността от 7 години. Сега ще го хванат за...

    11:30 04.06.2026

  • 21 Да....

    14 24 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    Сърбите го арестуват
    Издирването е от преди

    Радев не арестува дори Коцев, жалък фатмак е
    Правил - нищо не прави Радев!

    Що не изкара за Петрохан!

    Коментиран от #24, #26

    11:31 04.06.2026

  • 22 150 Милиона са

    18 1 Отговор
    taschengeld, демек Джобни Пари.

    B България на година се Крадат по (5) пет милиарда €вро❗️

    11:31 04.06.2026

  • 23 Тоя

    28 1 Отговор
    Хасковски крупен мошеник от почти две години има европейска заповед за арест. Сега ще го екстрадират в България и ще го чистят ! А прокуратурата още мълчи , няма ли радост ?

    11:32 04.06.2026

  • 24 хаха

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Да....":

    Я лай бе вГЗраждан Гепераст Новоначалски.

    11:33 04.06.2026

  • 25 Кривоверен алкаш

    11 2 Отговор
    Малко е платил,защо не върнат Василев..

    11:33 04.06.2026

  • 26 име

    9 6 Отговор

    До коментар #21 от "Да....":

    Пий си хапчетата. Така като без много много биене в гърдити си вършат работата досега, така и за Петрохан ще я свършат. Да видим тогава как же лъжат и мажат ПП-ЛГБТ

    11:34 04.06.2026

  • 27 Хаха

    10 8 Отговор

    До коментар #13 от "Да....":

    Наивник, няма "случайни" неща!
    Не виждам как този арест щеше да се случи при и.ф. Сарафов, при правителство на сглобкаджии и чатещи си по любовно по вайбър, взаимноизпиращи се шишаци и педроханци...
    Абсурд!

    Коментиран от #30, #34

    11:34 04.06.2026

  • 28 Пеевски, Вълка, Ахмед Доган, Бойко

    21 2 Отговор
    Борисов, Митко каратиста, Пепи €врото, Нотариуса и т.н., Цветан Цветанов, Костов и т.н.

    11:36 04.06.2026

  • 29 Роки

    12 7 Отговор
    Накратко, мазане на очите, че нещо се прави. В същото време Бокич и Свинич си живуркат спокойно с откраднатите над 50 милиарда евро народна пара в последните 20 години, понеже имат достатъчно компромати срещу новата им марионетка Боташич.

    11:36 04.06.2026

  • 30 ББР е създаде Кирчо ,доведен от Радев

    4 14 Отговор

    До коментар #27 от "Хаха":

    И я използва..
    Радев го толерираше
    И ти не си " случайник", а

    11:37 04.06.2026

  • 31 Факти

    11 8 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    ПП ако имаха пълно мнозинство щяха да вкарат в затвора Борисов и Пеевски. Надявай се Радев да го направи. Той гърми бушони за да симулира дейност, но пази големите риби. Защо предупреди Невзоров да напусне България преди да раздуха случая по медиите? Мисли малко.

    Коментиран от #38

    11:38 04.06.2026

  • 32 Погледни

    8 0 Отговор
    Само,какъв шматарог е.Абе вие нормални ли сте да ги бавите тези престъпници.Защо не се осъждат по бързата процедура,като и тези във Варна?Сега всички ще шикалкавят,и шапка на тояга,що за хора сме?

    11:40 04.06.2026

  • 33 Тоя ! Със ?

    1 0 Отговор
    Сламка Ли ги Изсмуква ?

    11:41 04.06.2026

  • 34 Факти

    9 11 Отговор

    До коментар #27 от "Хаха":

    Кирил Петков арестува Борисов. Много ти е кратка паметта. ПП с 20% не можеха да направят нищо. С пълно мнозинство щяха да вкарат Борисов и Пеевски в затвора, а България в правия път. Ганьо обаче не е много умен и даде пълното мнозинство на Радев - второто пришествие на БСП (БКП).

    Коментиран от #47, #48, #51

    11:42 04.06.2026

  • 35 Гресирана ватенка

    11 0 Отговор
    Бацето познава ли го този или го е виждал само един път 😁😁😁

    11:44 04.06.2026

  • 36 Иван Асен

    6 0 Отговор
    Известно време очаквам гробно мълчание от блажилите на близката до сърцето му партия. Той знае много, кой му е нареждал и в полза на кого.

    11:45 04.06.2026

  • 37 Как Радев е замесен с ББР

    2 2 Отговор
    "Кабинетът "Радев": В периода на служебните и редовните правителства, свързани с президента (и по-късно премиер) Румен Радев, се провеждат преструктурирания на ББР. Взети са решения за насочване на ресурс за преференциални кредити, но също така и за изтегляне на средства от държавния бюджет към банката."

    11:45 04.06.2026

  • 38 Хаха

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    Няма "ако", има 37 депутата!
    Щото хората ги оцениха колко струват и как "работят"!
    Примери - Кирчо "ще изперем ББ"!
    Денков към лице кръстено във вайбър с гальовното "шиши" - "ало, удобно ли е...".
    Искаме Сарафов главен прокурор.... Не искаме Сарафов главен прокур... Абе и ние не знаем кво искаме!
    Да живей Укрия, вкл. измамниците и бандитите построили 104 къщи край Варна...
    Педроханските истории на посетителите в хижата...
    Още да ти изброявам ли за изцепките на педроханци!?

    11:47 04.06.2026

  • 39 Кочо

    3 0 Отговор
    Сърбете ще искат откуп! 1 милиард златни динари!

    11:47 04.06.2026

  • 40 Питане

    3 0 Отговор
    А кога прокуратурата ще обсининие срещу персонален съдия за омаловажава не на факти, за прикриване на очевидни неща, или те са си като чер.вата на сFin Ята?

    11:47 04.06.2026

  • 41 Радев да обясни

    3 2 Отговор
    Как по неговите служебни тегли от бюджета пари към банката?

    Нещо????

    11:48 04.06.2026

  • 42 МОЛНИЯ!

    2 5 Отговор
    Старухата Педофил пак Избега! Днес трябваше да пристигне в Питере и да говори пред гостите на Международната икономическа среща! Но...поради бездарието на смешното монгольяк ПВО,..остава у бункера! Ха-ха-ха
    Молодец е пен ДЕЛА ! Ха-ха-ха
    В момента търси ОТНОВО контакт със бай ДОНЧО за да навива Зеленски да не.. долбит Питере и москал, докато Фюрера е ТАМ!
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #45

    11:50 04.06.2026

  • 43 Сърбите са с Тръмп

    3 5 Отговор
    Идва американски посланик

    Радев е пренасочвал пари от бюджета към..ББР..

    Нещо замириса, на някой му трябва памперс...

    11:51 04.06.2026

  • 44 мнение

    3 4 Отговор
    Ако си мислите, че нещо се прави за държавата сте много заблудени. Хващат се всички касички - Баба Алино, Мавродиев,... събират се компромати и с тях се иска от Боко, Шиши, Асеня, Киро, ... да се откупят - с пари, с имоти, с прехвърляне собственост върху канали. Типична мафиотска борба и способи. Почти десет години лакардии и нищоправене трябваше да са Ви отворили очите.

    11:52 04.06.2026

  • 45 Атина Палада

    2 6 Отговор

    До коментар #42 от "МОЛНИЯ!":

    Всъщност, Вовка искал ли е разрешение от ЗЕЛЕНСКИ за този форум?

    11:53 04.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 име

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    Киро пpocтото арестува боко само заради ПР. Факт е че нещо не се случи след този арест. Само дето се биха в гърдите с Рашков.

    Коментиран от #52

    11:54 04.06.2026

  • 48 КИРО ЖЪРТЪ

    11 0 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    ТРИТЕ. ВЛЪХВИ. В. ЗАТВОРА БОРИСОВ,
    ДОГАН. И. ПЕЕВСКИ, ПЪЛНО. РАЗСЛЕДВАНЕ. НА. ГРАБЕЖА. ИЗВЪРШЕН. ОТ. ТЯХ. И. ПРИЛЕЖАЩИТЕ. ИМ. ФИРМИ.
    КТБ,БУЛГАРТАБАК, МАГИСТРАЛИ, ЧЕКМЕДЖЕТА, ВСИЧКО. ТРЯБВА. ДА. ДЕ. РАЗСЛЕДВА. ДО. ДУПКА. И. ПЪЛНА. КОНФИСКАЦИЯ, ТОВА. НЕ. Е ОТМЪЩЕНИЕ, ТОВА. ГО. ИСКАШЕ. НАРОДА. ПРЕДИ. ИЗБОРИТЕ. ПО. ПРОТЕСТИТЕ. ИНАЧЕ
    ДРУГАРЯТ. РАДЕВ. ЩЕ. СЕ. СБЛЪСКА. С. НАРОНАТА. ЛЮБОВ. МНОГО. СКОРО.

    11:54 04.06.2026

  • 49 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Димо":

    "Трай коню за зелена трева"...
    "Тати ще ми купи колело, ама друг път"...
    "Блаженни са вярващите"...
    Все неща, които не можеш да обориш, докато не дойде Пин.очет и не затвори вратите на стадион "В. Левски". А Сопот бълва производство

    11:54 04.06.2026

  • 50 Факт

    1 5 Отговор
    Някой чисти руските подлоги русофилите оня трактора,Доган,русофилите петроханци

    11:55 04.06.2026

  • 51 Хаха

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    Памет имам, но ти акъл нямаш!
    Ако имаше щеше да знаеш, че Киро в качеството си на премиер министър няма законови права да "арестува" никой!
    Щото не е главен ил някакъв друг прокурор, дори не е полицай, които по закон имат право да арестуват!
    Съдът доказа, че си е превишил правата, арестува безкнижника без повдигнати конкретни обвинения /не че не могат да се намерят такива, ако се разтърси човек/, за пиар и по-късно да може да го "изпере" и сглоби с него!
    Факт ли е това, факт неоспорим!

    Коментиран от #53, #56

    11:55 04.06.2026

  • 52 Факти

    5 4 Отговор

    До коментар #47 от "име":

    Кирил Петков арестува Борисов защото има топки и воля да се бори с мафията. Радев няма нито едното, нито другото. Той е просто сламен човек - марионетка на Путин. Радев обеща да премахне моделът Борисов-Пеевски. Това означава, че той ги обявява за най-голяма зло, тоест за най-големите престъпници. Това пък означава, че трябва да ги вкара в затвора. Има пълно мнозинство и цялата власт. Няма никакви извинения да не ги вкара в затвора. Залагам си живота, че няма да го направи.

    Коментиран от #54

    11:57 04.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 име

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Факти":

    И как завърши борбата на пpocто-кичовците срещу мафията? В скута на шиши! Много борба, много нещо!

    Коментиран от #57

    12:00 04.06.2026

  • 55 просто мнение

    2 1 Отговор
    Процедурата по екстрадация е дълга и тромава...А Цветан Василев е вече 12 години в Сърбия и си щрака с пръсти. Предлолагам и с този ще се случи така. Парица йе царица - Алеко Константинов, До Чикаго и назад.

    12:02 04.06.2026

  • 56 Факти

    5 5 Отговор

    До коментар #51 от "Хаха":

    Превишил, не превишил, той го направи защото има топки. Никой не се е осмелявал да пипне Мутрата на републиката. На Петков пиар не му трябваше - той вече беше премиер. Той спаси Украйна без никой да разбере. Той изгони 80 руски агенти. Той изгони мафията от границата. Той спря далаверите с пътни строежи. За няколко месеца той намачка мафията както никой никога не се е осмелявал да го направи и затова задействаха патерицата ИТН да го свали. КИРИЛ ПЕТКОВ Е НАЙ-ВЕЛИКИЯТ ПРЕМИЕР В НОВАТА НИ ИСТОРИЯ! Ганьо обаче не го подкрепи защото се кефи на мутри и комунисти.

    Коментиран от #58

    12:03 04.06.2026

  • 57 Факти

    5 1 Отговор

    До коментар #54 от "име":

    А какво искаш да направят с 20%? Да свалят мафията, която държи другите 80% и е окупирала държавата реално от 09.09.1944 г.? Тая глава ти е за мислене. Сега ще го видим вашия Радев с пълното мнозинство. 7,5% дефицит...

    Коментиран от #61, #62

    12:05 04.06.2026

  • 58 Хаха

    1 4 Отговор

    До коментар #56 от "Факти":

    "КИРИЛ ПЕТКОВ Е НАЙ-ВЕЛИКИЯТ ПРЕМИЕР В НОВАТА НИ ИСТОРИЯ!"

    Мислил ли си да потърсиш специализирана помощ?
    Имаш нужда!

    12:06 04.06.2026

  • 59 Бай Араб

    1 1 Отговор
    Румен Радев е в основата на кражбите

    12:06 04.06.2026

  • 60 Бай Араб

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Радев":

    Кажи кога свършва сезона на БОТАШ

    12:07 04.06.2026

  • 61 име

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Факти":

    Като се прегърнаха с боко и шишо какво направиха, бе, умник? Освен един тюрлю гювеч с конституцията, нещо друго направиха ли? Направиха ли поне опит да сложат нови шефове на регулатори, направиха ли опит за реформа в администрацията, да прокарат някаква форма на съдебна реформа преди да се опитат да пресекат схемите им? НИЩО.

    12:11 04.06.2026

  • 62 име

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "Факти":

    Освен това, как да получат повече от 20% след онези записи с "ала-бала"та на изборите и овладяването на службите. Те си го казват и знаят сами - 7%, другото е от "ала-бала". Даге и тези са им много, но благодарение на платени и безплатни "умници" като теб, пак толкова вързват.

    12:13 04.06.2026

  • 63 Дано

    2 0 Отговор
    Престъпник ! Браво ! Дано скоро да е осъден !

    12:16 04.06.2026

  • 64 Реалист

    0 0 Отговор
    Гледам тук каква радост от този арест?! Ами с нашите, откраднати пари няколко сърбета ще напълнят гушите! Колкото екстрадираха Цецко, толкова и тоя. Ще си плати подкупите, с за нас- среден пръст

    12:17 04.06.2026

  • 65 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Как започват да се случват нещата когато не сме с бойковото мвр

    12:19 04.06.2026

  • 66 нннн

    0 0 Отговор
    Чудно, но като започне разследване на някой, който е голяма капия, той веднага заминава в чужбина. КОЙ го предупреждава? А не трябва ли да го спрат на границата?

    12:32 04.06.2026

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