Ние, отбранителите

Ние, отбранителите

25 Април, 2026 13:01 1 201 44

Западът иска да убие Русия от четиристотин години – само военачалниците и прийомите са различни. Да не говорим, че най-добрата представа на Запада за България е като за турска провинция

Ние, отбранителите - 1
Емил Йотовски Емил Йотовски
Като махнем изборната истерия, без да усетим, се прокрадва една доста устойчива новина. То дори не е новина, а твърдение, при това глупаво, но нека я наричаме новина, за да звучи по-журналистически.

Говори се, че Русия ще атакува НАТО.

Това за четири години война не се случи, въпреки че НАТО се бие с Русия. Обаче, ако продължаваме така, Русия най-накрая наистина ще удари НАТО.

Като се замисля, има защо. То не бяха заплахи, санкции, блокажи, не бяха вмешателства, не бяха наемници под формата на миротворци, не бяха военни под формата на инструктори. Не беше целеполагане, не бяха сателити, нови военни технологии, оръжия. Не бяха пари.

Не бяха натовски територии, през които да се атакуват обекти в Русия.

Сега и армии щели да се вдигат, да се мобилизират някакви клети европейци, да се привеждат в бойна готовност. Дори и за някакво общоевропейско ядрено оръжие вече се заговори.

Не! Наистина!? Вие как си представяте, че Русия няма да удари НАТО? Какво да чака?

Западът иска да убие Русия от четиристотин години – само военачалниците и прийомите са различни. Да не говорим, че най-добрата представа на Запада за България е като за турска провинция.

Пък сега НАТО се оказа и отбранителен съюз. Отбранителен съюз с нула отбранителни мероприятия. Отбранителен съюз, който не миряса да напада.

Пък и ние – барабар Петко с мъжете – сме отбранители. Строим заводи за отбранителен барут. Строим заводи за отбранителни дронове. Пращаме отбранителни бомби, отбранителни ракети и отбранителни муниции. Като се замисля, ние сме едни тотални отбранители, ама защо си навираме гагата там, където не ни е мястото? Сигурно защото ни управляват тотални отбранителни идиоти?

Не разбрахте ли, че идейната отбранителна платформа е толкова тъпа, че никой няма да се жертва за вашите смешни, безумни и напълно противоречащи си каузи. Глупостите ви са недопустими за осмисляне. В реално време виждаме колко струва животът на украинците. По-зле са от бройлери. Ловят ги по улиците и насилствено ги изпращат на фронта, където животът им е сведен до четири часа, ако нацелят гореща точка.

Затова, ако ще нападате Русия, моля да го правите без нас. Направете си няколко роти от отбранители и заминавайте да ви отстрелват. Ние ще ви заделим един приличен парцел, в който ще направим едно отбранително гробище като за вас.

Освен това ние, неотбранителите, няма за какво да отмъщаваме на руснаците. Можем да им благодарим за няколко неща и дотам.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    44 4 Отговор
    Представете си какво ще бъде написано след време в учебниците по история на България,за така наречения демократичен период,децата ще научат че това е било период на упадък,икономически, социален,индустриален , повсеместна корупция и морална и нравствена деградация на населението,което е довело до смъртта на 3 000 000 българи,най големия геноцид в историята на България,представете си срама ,шока и ужаса у децата когато прочетат и научат че от Посолството са правили сглобки от Тикви, Прасета и Простокирчовци да управляват Държавата и също че техните родители са гласували за партии които са им обещавали евтини банани,защото за българина Банана е символ на "свободата" и " демокрацията .

    Коментиран от #21, #24

    13:04 25.04.2026

  • 2 Путин

    4 34 Отговор
    И аз искам да уб ия Русийката. Раждаемостта в Русия достигна 200-годишно дъно, въпреки призивите на Путин.

    Коментиран от #9, #31

    13:05 25.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Войната между Ариите и Хазарите продължава вече хиляди години.

    13:06 25.04.2026

  • 4 любопитно

    6 26 Отговор
    За странични приходи ли се е постарал с текста или за заявка да не бъде забравен от новата посока на вятъра?

    13:08 25.04.2026

  • 5 хмм

    22 3 Отговор
    Русия няма да атакува НАТО, защото на руснаците им писна от тази война и друга не им трябва! Ако случайно в нечия глава се е зародила подобна мисъл, значи времето за смяна Е ДОШЛО!

    Коментиран от #8

    13:12 25.04.2026

  • 6 имил гьотоф

    2 18 Отговор
    не е ашладисван а вече е пролет.много нервна🤡

    13:13 25.04.2026

  • 8 Последния Софиянец

    12 5 Отговор

    До коментар #5 от "хмм":

    Ама ЕС се готви за война с Русия.

    Коментиран от #11, #13, #22

    13:14 25.04.2026

  • 9 Виж ти...

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Как се повишава раждаемост, когато мъжете са на война?

    Коментиран от #16

    13:15 25.04.2026

  • 10 Как се манипулират оценките

    7 3 Отговор
    При една оценка 5, дадох втора оценка 5, а сайтът изписа крайна оценка 3,7 от три оценки.

    Каква е била третата оценка, за да се получи 3,7 като крайна оценка?

    (5+5+ х) : 3 = 3,7

    5+5 + х = 3,7 х 3 = 11,7

    х = 11,7 - 10 = 1,7

    Тоест, сайтът твърди, че някой е дал оценка 1,7 на статията!

    Коментиран от #18, #19

    13:15 25.04.2026

  • 11 хмм

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Ами готви се, понеже не му вярват. Тази война така започна, заради недоверието.

    13:17 25.04.2026

  • 12 Наблюдател

    21 8 Отговор
    Емил Йотовски е най-добрият и обективен журналист когото съм срещал. С голям поклон.

    13:17 25.04.2026

  • 13 ммх

    2 11 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Дреме му на ЕС за русийката.

    Коментиран от #34

    13:19 25.04.2026

  • 15 Гечко

    5 14 Отговор
    Края на свободната журналистика настъпва с просперитета на България! Пожелавам на “автора” да се бие на страната на Путин когато нападнат НАТО!

    13:20 25.04.2026

  • 16 таджиките арийци

    2 11 Отговор

    До коментар #9 от "Виж ти...":

    ще оправят раждаемоста в мордор

    13:21 25.04.2026

  • 17 Братушката

    4 12 Отговор
    Хех нашите чебурашки са горди с всичките самолети, ракети и танкове, които БНА е имала едно време. Това тогава не е било провокация, ами личен избор, ей така, за отбрана..
    Днес, обаче, БА не може три гаубици да купи, щото това било провокация към рассия..
    А за благодарностите..аз нямам намерение да боготворя на въображаеми освободители, оставям това на копейките. Сан Стефано се реализира на 21ви април 1941, а не на 3ти март 1878..

    Коментиран от #36

    13:24 25.04.2026

  • 18 Гечко

    5 10 Отговор

    До коментар #10 от "Как се манипулират оценките":

    Математика,марш в Руцията! Аз съм третия с 1 звезда,ха сега раздели 11 на 3. Аман от компетентни

    13:24 25.04.2026

  • 19 1111

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Как се манипулират оценките":

    Това, тъпото, закръгля до цяло число. Затова не ти се получава.

    13:25 25.04.2026

  • 20 Хаха

    2 14 Отговор
    Къв е тоя джендър бе..

    13:27 25.04.2026

  • 21 Емигрант

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Важното е, че децата на мафиотите и продажниците ще разказват, че точно в този период фамилията им се е обогатила значително.

    Богатството не се губи, а преминава от един (или няколко) джоба в друг.

    Коментиран от #26

    13:27 25.04.2026

  • 22 Искаш ли мир,

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    готви се за война. Който не храни своята армия, храни чужда. Не помня чии бяха тия поговорки, но са явно измислени и изстрадани от народите.

    13:29 25.04.2026

  • 23 Ддд

    2 13 Отговор
    Още един ПУ%,ТЬО който си мисли че, войната е по желание.
    Да каже за тази нощ 47 ракети и 600 дрона са атакували Украйна, има убити и ранени. Ако нас ни нападнат, ще се предадем веднага ли, или ще се бием. Много искам да чуя отговор от този ПУ,ТЬО?

    13:30 25.04.2026

  • 26 Голям

    4 11 Отговор

    До коментар #21 от "Емигрант":

    Неспособните бок-луци винаги ще си измислят някой враг, все някой друг да е виновен за мизерията в която живее, ами неспособни сте русофилските бок-луци, чакащи "големия брат" да ви оправи в живота, да стане комунизъм и отново необразованите гниди да станете директори, бок-луци с бок-луците русофилски.

    Коментиран от #30, #33

    13:40 25.04.2026

  • 27 Put in Млък!

    1 4 Отговор
    Млък!

    13:41 25.04.2026

  • 28 Малко за автора

    11 4 Отговор
    "Роден в София на 5 септември 1970 г. Майка му е лекар, баща му е художник.
    Завършва Националната природоматематическа гимназия (НПМГ) в София и „Медицина“ във Висшия медицински институт в София (1996). Работил е като лекар в клиниките по диабетна хемодиализа и фтизиатрия.
    В момента е публицист, сценарист, драматург!"
    Драскащите тук са аморфна биомаса от невежи пубери !

    Коментиран от #39, #40

    13:42 25.04.2026

  • 29 Тъпото руско говедо

    2 9 Отговор
    Този журналистически отпадък е напълно приемлив за радевата клика в Парламента, то няма никакъв морал чест и достойнство у това гнусно същество Емил Йотовски... ще е перфектен за Радев и новия "Боташ" 2, защото това ни чака, да не си помислихте че няма да има нов договор "Боташ" 2 и 3... тепърва ще затъваме там където е Русия, докато се върнем назад в миналия век.

    13:44 25.04.2026

  • 30 Цензура

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Голям":

    Ти затова ли си отишъл в Лондон да лaпаш на пакистанците?

    Коментиран от #44

    13:45 25.04.2026

  • 31 Цензура

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Ами пробвай се, отиди на фронта. Ама като те хванат руснаците и ти наврaт дулото на шмайзерът дълбоко отзaд, да не квичиш много?

    13:46 25.04.2026

  • 32 Малко за автора

    0 6 Отговор
    Платен близач.Ако му платят зулусите и тях ще слави.

    13:53 25.04.2026

  • 33 Хайде сега да обясниш

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Голям":

    как се “ скача” от социализъм в капитализъм и кой/ кои имаха контрол върху ресурсите и икономиката на България през социализма. Олигархията в България как възникна -с реализиране на свои идеи за бизнес и кредитирани от чужди банки или по друг начин???

    13:53 25.04.2026

  • 34 Тоя, пък.

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "ммх":

    Хахаха, като видя някой да пише "русийката" умалително и умирам от смях. За какъв се мислиш ти, бе - за някакъв великан? Като не му дреме на ЕС, защо трепери от страх сега - а преди защо се зъбеше? Даже си правеха сметка как ще разпокъсат "русийката"? Ама нека се пробват - щото "русийката" бие много лошо !!! Ще ги видим и такива като тебе - като ви пратят повиквателните - щото то да ходиш на война не е като да си играете на трас-трас отзад с либерастите-аверчета !!!

    А на авторът - браво за статията.

    13:54 25.04.2026

  • 35 Българин

    1 5 Отговор
    Този безполезен идиот плаща ли си, за да го публикувате?

    13:56 25.04.2026

  • 36 Що бе

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Братушката":

    Нали за нуждите на БА бяха закупени няколко броя F-16, но въздушното ни пространство се пази от съседите?

    Коментиран от #43

    13:56 25.04.2026

  • 37 Винаги сме били отбранители

    1 4 Отговор
    Русия, както всяка непросветена империя, винаги е била агресор.

    13:57 25.04.2026

  • 38 Сърдит чичка

    0 3 Отговор
    Не му ли спряха субсидията от руSSкото посолство на тоя? Аман от малоумни драскачи

    13:57 25.04.2026

  • 39 Голям майтап

    3 5 Отговор

    До коментар #28 от "Малко за автора":

    Когато слушам русофилските публицисти как се прехласват по Хитлер и как го величаят, за избитите от него хора ми се повдига... Хитлер ли написах, Путин имах предвид, то е едно и също. Кажи, как един такъв боклук без морален компас, публицист се писа, ще ми обяснява как Русия била освободителка на Украйна... освободителка на Украйна, но от украинците... не ви ли светва червена лампичка, че нещо не е както трябва, защо украинците се съпротивляват и не желаят да бъдат освобождавани от Русия, вече пета година... докога ще спите и ще се самозаблуждавате, това русофилите сте загубена кауза, свикнали така да бъдат хранени от руското посолство и когато липсва дозата ви предателство сте в абстиненция... а в България сте много, тези български офицери, които ги хванаха да предават секретна военна информация в руското посолство са само върха на айсберга.... Румен Радев е един от тези предатели, смо ще кажа жалко за България.

    14:00 25.04.2026

  • 40 Учил математика,

    0 5 Отговор

    До коментар #28 от "Малко за автора":

    после медицина, а сега е журналист. Явно се е провалил като математик и лекар. Не знае, че в отбранителните оръжия също има взрив, електроника много по-сложна от тази в нападателните. Защитата е много по-трудна от нападението. И още една поговорка: Този който изкова от меча си плуг сега храни този който си запази меча.

    14:00 25.04.2026

  • 41 Кирил

    1 5 Отговор
    Тоя и.. от е кръстоска между..., сещайте се

    14:01 25.04.2026

  • 42 Петнадесети км

    0 0 Отговор
    На позиция на Гърбатата скала!

    14:02 25.04.2026

  • 43 Щото така

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Що бе":

    Не са още в експлоатация бе, красавец, ей за тва. Точно тази покупка отнесе толкова помия, че не е истина просто. Всяка една идея за инвестиция в армията среща невероятен отпор от петата руска колона в бг. Рамбо Радев, новият спасител, даже използваше слухове от разни ютюбърчета в опит да провали сделката с Райнметал..
    България вместо да използва ситуацията да развие инвестиции, инфраструктура и връзки, като една Полша или Румъния, ние обслужване великосръбски интереси в района и руски на континента.
    Толкова си можем..

    14:03 25.04.2026

  • 44 Голям

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Цензура":

    Когато бяхме под руска окупация и границите на България бяха затворени за обикновените хора е нещо нормално да пътуваш в чужбина, това не стана реалност докато не се освободихме от вас. А Англия е едно прекрасно място за живеене, със справедливи, закони където не ти смъкват ризата от гърба, както е в Русия, както беше и в България.

    14:05 25.04.2026