Ние, отбранителите

Като махнем изборната истерия, без да усетим, се прокрадва една доста устойчива новина. То дори не е новина, а твърдение, при това глупаво, но нека я наричаме новина, за да звучи по-журналистически.

Говори се, че Русия ще атакува НАТО.

Това за четири години война не се случи, въпреки че НАТО се бие с Русия. Обаче, ако продължаваме така, Русия най-накрая наистина ще удари НАТО.

Като се замисля, има защо. То не бяха заплахи, санкции, блокажи, не бяха вмешателства, не бяха наемници под формата на миротворци, не бяха военни под формата на инструктори. Не беше целеполагане, не бяха сателити, нови военни технологии, оръжия. Не бяха пари.

Не бяха натовски територии, през които да се атакуват обекти в Русия.

Сега и армии щели да се вдигат, да се мобилизират някакви клети европейци, да се привеждат в бойна готовност. Дори и за някакво общоевропейско ядрено оръжие вече се заговори.

Не! Наистина!? Вие как си представяте, че Русия няма да удари НАТО? Какво да чака?

Западът иска да убие Русия от четиристотин години – само военачалниците и прийомите са различни. Да не говорим, че най-добрата представа на Запада за България е като за турска провинция.

Пък сега НАТО се оказа и отбранителен съюз. Отбранителен съюз с нула отбранителни мероприятия. Отбранителен съюз, който не миряса да напада.

Пък и ние – барабар Петко с мъжете – сме отбранители. Строим заводи за отбранителен барут. Строим заводи за отбранителни дронове. Пращаме отбранителни бомби, отбранителни ракети и отбранителни муниции. Като се замисля, ние сме едни тотални отбранители, ама защо си навираме гагата там, където не ни е мястото? Сигурно защото ни управляват тотални отбранителни идиоти?

Не разбрахте ли, че идейната отбранителна платформа е толкова тъпа, че никой няма да се жертва за вашите смешни, безумни и напълно противоречащи си каузи. Глупостите ви са недопустими за осмисляне. В реално време виждаме колко струва животът на украинците. По-зле са от бройлери. Ловят ги по улиците и насилствено ги изпращат на фронта, където животът им е сведен до четири часа, ако нацелят гореща точка.

Затова, ако ще нападате Русия, моля да го правите без нас. Направете си няколко роти от отбранители и заминавайте да ви отстрелват. Ние ще ви заделим един приличен парцел, в който ще направим едно отбранително гробище като за вас.

Освен това ние, неотбранителите, няма за какво да отмъщаваме на руснаците. Можем да им благодарим за няколко неща и дотам.