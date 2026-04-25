Ние, отбранителите

Като махнем изборната истерия, без да усетим, се прокрадва една доста устойчива новина. То дори не е новина, а твърдение, при това глупаво, но нека я наричаме новина, за да звучи по-журналистически.
Говори се, че Русия ще атакува НАТО.
Това за четири години война не се случи, въпреки че НАТО се бие с Русия. Обаче, ако продължаваме така, Русия най-накрая наистина ще удари НАТО.
Като се замисля, има защо. То не бяха заплахи, санкции, блокажи, не бяха вмешателства, не бяха наемници под формата на миротворци, не бяха военни под формата на инструктори. Не беше целеполагане, не бяха сателити, нови военни технологии, оръжия. Не бяха пари.
Не бяха натовски територии, през които да се атакуват обекти в Русия.
Сега и армии щели да се вдигат, да се мобилизират някакви клети европейци, да се привеждат в бойна готовност. Дори и за някакво общоевропейско ядрено оръжие вече се заговори.
Не! Наистина!? Вие как си представяте, че Русия няма да удари НАТО? Какво да чака?
Западът иска да убие Русия от четиристотин години – само военачалниците и прийомите са различни. Да не говорим, че най-добрата представа на Запада за България е като за турска провинция.
Пък сега НАТО се оказа и отбранителен съюз. Отбранителен съюз с нула отбранителни мероприятия. Отбранителен съюз, който не миряса да напада.
Пък и ние – барабар Петко с мъжете – сме отбранители. Строим заводи за отбранителен барут. Строим заводи за отбранителни дронове. Пращаме отбранителни бомби, отбранителни ракети и отбранителни муниции. Като се замисля, ние сме едни тотални отбранители, ама защо си навираме гагата там, където не ни е мястото? Сигурно защото ни управляват тотални отбранителни идиоти?
Не разбрахте ли, че идейната отбранителна платформа е толкова тъпа, че никой няма да се жертва за вашите смешни, безумни и напълно противоречащи си каузи. Глупостите ви са недопустими за осмисляне. В реално време виждаме колко струва животът на украинците. По-зле са от бройлери. Ловят ги по улиците и насилствено ги изпращат на фронта, където животът им е сведен до четири часа, ако нацелят гореща точка.
Затова, ако ще нападате Русия, моля да го правите без нас. Направете си няколко роти от отбранители и заминавайте да ви отстрелват. Ние ще ви заделим един приличен парцел, в който ще направим едно отбранително гробище като за вас.
Освен това ние, неотбранителите, няма за какво да отмъщаваме на руснаците. Можем да им благодарим за няколко неща и дотам.
1 Сталин
13:04 25.04.2026
2 Путин
13:05 25.04.2026
3 Последния Софиянец
4 любопитно
5 хмм
6 имил гьотоф
8 Последния Софиянец
До коментар #5 от "хмм":Ама ЕС се готви за война с Русия.
9 Виж ти...
До коментар #2 от "Путин":Как се повишава раждаемост, когато мъжете са на война?
10 Как се манипулират оценките
Каква е била третата оценка, за да се получи 3,7 като крайна оценка?
(5+5+ х) : 3 = 3,7
5+5 + х = 3,7 х 3 = 11,7
х = 11,7 - 10 = 1,7
Тоест, сайтът твърди, че някой е дал оценка 1,7 на статията!
11 хмм
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Ами готви се, понеже не му вярват. Тази война така започна, заради недоверието.
12 Наблюдател
13 ммх
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Дреме му на ЕС за русийката.
15 Гечко
16 таджиките арийци
До коментар #9 от "Виж ти...":ще оправят раждаемоста в мордор
17 Братушката
Днес, обаче, БА не може три гаубици да купи, щото това било провокация към рассия..
А за благодарностите..аз нямам намерение да боготворя на въображаеми освободители, оставям това на копейките. Сан Стефано се реализира на 21ви април 1941, а не на 3ти март 1878..
18 Гечко
До коментар #10 от "Как се манипулират оценките":Математика,марш в Руцията! Аз съм третия с 1 звезда,ха сега раздели 11 на 3. Аман от компетентни
19 1111
До коментар #10 от "Как се манипулират оценките":Това, тъпото, закръгля до цяло число. Затова не ти се получава.
20 Хаха
21 Емигрант
До коментар #1 от "Сталин":Важното е, че децата на мафиотите и продажниците ще разказват, че точно в този период фамилията им се е обогатила значително.
Богатството не се губи, а преминава от един (или няколко) джоба в друг.
22 Искаш ли мир,
До коментар #8 от "Последния Софиянец":готви се за война. Който не храни своята армия, храни чужда. Не помня чии бяха тия поговорки, но са явно измислени и изстрадани от народите.
23 Ддд
Да каже за тази нощ 47 ракети и 600 дрона са атакували Украйна, има убити и ранени. Ако нас ни нападнат, ще се предадем веднага ли, или ще се бием. Много искам да чуя отговор от този ПУ,ТЬО?
26 Голям
До коментар #21 от "Емигрант":Неспособните бок-луци винаги ще си измислят някой враг, все някой друг да е виновен за мизерията в която живее, ами неспособни сте русофилските бок-луци, чакащи "големия брат" да ви оправи в живота, да стане комунизъм и отново необразованите гниди да станете директори, бок-луци с бок-луците русофилски.
27 Put in Млък!
28 Малко за автора
Завършва Националната природоматематическа гимназия (НПМГ) в София и „Медицина“ във Висшия медицински институт в София (1996). Работил е като лекар в клиниките по диабетна хемодиализа и фтизиатрия.
В момента е публицист, сценарист, драматург!"
Драскащите тук са аморфна биомаса от невежи пубери !
29 Тъпото руско говедо
30 Цензура
До коментар #26 от "Голям":Ти затова ли си отишъл в Лондон да лaпаш на пакистанците?
31 Цензура
До коментар #2 от "Путин":Ами пробвай се, отиди на фронта. Ама като те хванат руснаците и ти наврaт дулото на шмайзерът дълбоко отзaд, да не квичиш много?
32 Малко за автора
33 Хайде сега да обясниш
До коментар #26 от "Голям":как се “ скача” от социализъм в капитализъм и кой/ кои имаха контрол върху ресурсите и икономиката на България през социализма. Олигархията в България как възникна -с реализиране на свои идеи за бизнес и кредитирани от чужди банки или по друг начин???
34 Тоя, пък.
До коментар #13 от "ммх":Хахаха, като видя някой да пише "русийката" умалително и умирам от смях. За какъв се мислиш ти, бе - за някакъв великан? Като не му дреме на ЕС, защо трепери от страх сега - а преди защо се зъбеше? Даже си правеха сметка как ще разпокъсат "русийката"? Ама нека се пробват - щото "русийката" бие много лошо !!! Ще ги видим и такива като тебе - като ви пратят повиквателните - щото то да ходиш на война не е като да си играете на трас-трас отзад с либерастите-аверчета !!!
А на авторът - браво за статията.
35 Българин
36 Що бе
До коментар #17 от "Братушката":Нали за нуждите на БА бяха закупени няколко броя F-16, но въздушното ни пространство се пази от съседите?
37 Винаги сме били отбранители
38 Сърдит чичка
39 Голям майтап
До коментар #28 от "Малко за автора":Когато слушам русофилските публицисти как се прехласват по Хитлер и как го величаят, за избитите от него хора ми се повдига... Хитлер ли написах, Путин имах предвид, то е едно и също. Кажи, как един такъв боклук без морален компас, публицист се писа, ще ми обяснява как Русия била освободителка на Украйна... освободителка на Украйна, но от украинците... не ви ли светва червена лампичка, че нещо не е както трябва, защо украинците се съпротивляват и не желаят да бъдат освобождавани от Русия, вече пета година... докога ще спите и ще се самозаблуждавате, това русофилите сте загубена кауза, свикнали така да бъдат хранени от руското посолство и когато липсва дозата ви предателство сте в абстиненция... а в България сте много, тези български офицери, които ги хванаха да предават секретна военна информация в руското посолство са само върха на айсберга.... Румен Радев е един от тези предатели, смо ще кажа жалко за България.
40 Учил математика,
До коментар #28 от "Малко за автора":после медицина, а сега е журналист. Явно се е провалил като математик и лекар. Не знае, че в отбранителните оръжия също има взрив, електроника много по-сложна от тази в нападателните. Защитата е много по-трудна от нападението. И още една поговорка: Този който изкова от меча си плуг сега храни този който си запази меча.
41 Кирил
42 Петнадесети км
43 Щото така
До коментар #36 от "Що бе":Не са още в експлоатация бе, красавец, ей за тва. Точно тази покупка отнесе толкова помия, че не е истина просто. Всяка една идея за инвестиция в армията среща невероятен отпор от петата руска колона в бг. Рамбо Радев, новият спасител, даже използваше слухове от разни ютюбърчета в опит да провали сделката с Райнметал..
България вместо да използва ситуацията да развие инвестиции, инфраструктура и връзки, като една Полша или Румъния, ние обслужване великосръбски интереси в района и руски на континента.
Толкова си можем..
44 Голям
До коментар #30 от "Цензура":Когато бяхме под руска окупация и границите на България бяха затворени за обикновените хора е нещо нормално да пътуваш в чужбина, това не стана реалност докато не се освободихме от вас. А Англия е едно прекрасно място за живеене, със справедливи, закони където не ти смъкват ризата от гърба, както е в Русия, както беше и в България.
