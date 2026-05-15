Посещението в Китай на Тръмп приключи и той отпътува към САЩ

15 Май, 2026 10:16, обновена 15 Май, 2026 10:16 2 112 132

Двамата лидери обсъдиха Украйна и Иран, търговски отношения и международната сигурност, като обявиха напредък в двустранните контакти

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп приключи тридневното си държавно посещение в Китай и отпътува обратно за САЩ, съобщи китайската държавна телевизия CCTV, предава БТА.

По време на визитата Тръмп проведе серия от срещи с китайския президент Си Цзинпин - както в тесен, така и в разширен формат. Основен акцент в разговорите са били международните кризи, включително ситуацията в Украйна и конфликта между САЩ и Иран, както и двустранните търговски отношения.

Американският президент заяви, че по въпроса за Иран Вашингтон и Пекин имат до голяма степен сходни позиции и настояват за прекратяване на въоръженото противопоставяне. Той допълни, че двете страни са постигнали „изключително изгодни търговски споразумения“, без да разкрива подробности.

Китайското външно министерство съобщи, че визитата е допринесла за засилване на доверието между двете държави.

Тръмп беше изпратен с официална церемония - червен килим, почетен караул и присъствие на китайски представители. Преди да се качи на самолета „Еър Форс Уан“, той разговаря с китайския външен министър Ван И.

Преди отпътуването Си Цзинпин показа на Тръмп част от комплекса „Чжуннанхай“ в Пекин, където се намират ръководните институции на Китай. По време на разходката двамата лидери обсъдиха вековни дървета в комплекса, като Си обясни, че някои от тях са на няколкостотин години, а други надхвърлят 1000 години. Тръмп изрази изненада от тяхната възраст и прие поканата да докосне едно от дърветата.

В края на визитата американският президент заяви, че е готов да продължи диалога с китайския лидер и очаква бъдеща среща във Вашингтон. Той определи посещението като успешно и подчерта, че то е привлякло световно внимание.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А това?

    42 6 Отговор
    Словашкият министър на земеделието Рихард Такач (чиято компания „Мета“ се счита за екстремистка и е забранена в Русия) заяви на страницата си във Facebook, че украинският президент Володимир Зеленски трябва да подаде оставка поради „употребата на наркотици“.

    Коментирайки интервю с бившия прессекретар на украинския президент Юлия Мендел, Тъкър Карлсън, той отбеляза, че „отдавна има слухове, че Зеленски употребява наркотици, но сега това е потвърдено“.

    Такач също каза, че Зеленски е „изнудвал“ министрите си и „поне знаем какво се случва с парите, които Европейският съюз толкова охотно изпраща там“

    Коментиран от #5, #9, #10, #33

    10:17 15.05.2026

  • 2 СИ клекна пред Тръмп

    4 47 Отговор
    За Тайван и Иран.

    Коментиран от #7, #79, #99

    10:19 15.05.2026

  • 3 Овчар

    37 2 Отговор
    Посещението на Тръмп е илюзия в която вярват само глупаците..!

    Коментиран от #8

    10:19 15.05.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    3 38 Отговор
    Отпътува и китайския пазар за Русия !!!
    Но пък имаме Лаос, Камбоджа и Джабути ☝️😁

    Коментиран от #107

    10:20 15.05.2026

  • 5 Евала Зеленски

    5 37 Отговор

    До коментар #1 от "А това?":

    ЕС не праща пари в Украйна.
    А оръжия.
    Ама ти откъде да знаеш.

    Коментиран от #21, #80

    10:21 15.05.2026

  • 6 СИ клекна пред Тръмп

    2 31 Отговор
    Тайван бил....Тайвански.

    Коментиран от #31, #48

    10:22 15.05.2026

  • 7 жик так

    41 2 Отговор

    До коментар #2 от "СИ клекна пред Тръмп":

    Дрънкаш пълни глупости . Чичо ако не беше на зор нямаше да ходи в Китай .

    Коментиран от #11, #12

    10:22 15.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Абе чук

    1 22 Отговор

    До коментар #1 от "А това?":

    Опитай с нещо по-оригинално. Тази партенка отдава отшумя, отдавна излезе всичко за въпросната госпожа и нейните инпровизации. Ей, изпростяхте здраво нечетящите

    Коментиран от #83

    10:25 15.05.2026

  • 11 Абе чук

    2 18 Отговор

    До коментар #7 от "жик так":

    Как реши това или и ти до глупаците да се наредиш

    Коментиран от #28

    10:26 15.05.2026

  • 12 СИ клекна пред Тръмп

    1 31 Отговор

    До коментар #7 от "жик так":

    Лошо е да КЛЕКНЕШ у дома.
    За Тайван и Иран.

    Коментиран от #16, #20

    10:27 15.05.2026

  • 13 МНОГО ПОЗИРАНЕ

    36 1 Отговор
    И ДЕМОНСТРАЦИИ,А РЕЗУЛТАТА ЗА ТРЪМП Е КРЪГЛА 0.

    10:28 15.05.2026

  • 14 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 31 Отговор
    СИ безпомощен

    Коментиран от #22, #86

    10:28 15.05.2026

  • 15 ще се моли на Си , я ...

    37 0 Отговор
    Саудитска Арабия спря достъпа на американски военни до техните бази и затвори въздушното си пространство. Тръмп се отказа от плана си за Ормузкия проток...

    Очевидно е,че новото пренареждане е в ход.В целия свят има прегрупиране.

    10:28 15.05.2026

  • 16 жик так

    25 0 Отговор

    До коментар #12 от "СИ клекна пред Тръмп":

    Продължавай с мантрите . Може и някой сляп да ти повярва !

    10:29 15.05.2026

  • 17 ПРИЯТНО Е

    28 2 Отговор
    Да наблюдаваш англосаксонското унижение.

    10:30 15.05.2026

  • 18 Китайска ДЖОНГА

    4 23 Отговор
    Ша каталясаме в Персийския залив.
    СИ ни предаде.

    Коментиран от #23

    10:30 15.05.2026

  • 19 Миролюб Войнов, аналитик

    5 29 Отговор
    Договорката е венецуелска нефт, срещу китайски инвестиции в С.А.Щ. и отказ от руските енергоносители. Някой в Кремле будет cocaть 😏

    10:30 15.05.2026

  • 20 ха ха ха ...

    24 5 Отговор

    До коментар #12 от "СИ клекна пред Тръмп":

    ....вярно Иран капитулира петролът е без пари РФ фалира вчера Купянск е украински 😄😁😄😀😄😁😁😄

    10:30 15.05.2026

  • 21 Опитай пак

    25 3 Отговор

    До коментар #5 от "Евала Зеленски":

    В Украйна текат мащабни разследвания за корупция и злоупотреби с държавни и международни средства, обхващащи енергийния сектор, отбраната и президентската администрация.
    Ама ти от къде да знаеш.

    Коментиран от #51

    10:30 15.05.2026

  • 22 ТАПАТА В МОЗЪКА ТИ

    23 0 Отговор

    До коментар #14 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":

    Няма кой да премахне.

    10:31 15.05.2026

  • 23 Ееех и бр ,иц и

    25 1 Отговор

    До коментар #18 от "Китайска ДЖОНГА":

    Техеран за един ден щяхте да превземате пък то какво стана

    10:32 15.05.2026

  • 24 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    1 20 Отговор
    Да дават АЯТОЛАСИТЕ УРАНА.
    БИБИ чака с нетърпение да ги почва.

    10:32 15.05.2026

  • 25 ТРЪМП ДОЙДЕ КАТО АСЛАН

    22 3 Отговор
    А си тръгна като нас..ран

    10:32 15.05.2026

  • 26 до колкото знам

    4 25 Отговор
    Путин ще продава на Китай за трети път руска земя. Е няма такъв родинопродажник. Оак няколко стотици хиляди хектара

    Коментиран от #30

    10:32 15.05.2026

  • 27 СИ клекна пред Тръмп

    2 21 Отговор
    Ша купува технологични ЧИПОВЕ от САЩ....

    10:33 15.05.2026

  • 28 жик так

    24 2 Отговор

    До коментар #11 от "Абе чук":

    Чичо е в "цуг-цванг", демек няма полезен ход! СИ ще докладва на ПУТИН за разговорите си с главния пастир и Краварника ще обяви нова победа!

    10:34 15.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 нотариуса

    17 0 Отговор

    До коментар #26 от "до колкото знам":

    Я покажи документи за първите две покупки ?!!

    10:34 15.05.2026

  • 31 МАЙ КА ТИ

    18 0 Отговор

    До коментар #6 от "СИ клекна пред Тръмп":

    И ТЯ МИ КЛЕКНА НА СОПОЛИВИЯ.

    10:34 15.05.2026

  • 32 СИ клекна пред Тръмп

    0 20 Отговор
    САЩ ша продават храни за милиарди.
    На гладните китайчета.

    Коментиран от #36, #37

    10:34 15.05.2026

  • 33 Зеления бил наркоман

    2 19 Отговор

    До коментар #1 от "А това?":

    А това?
    72ОТГОВОР
    Словашкият министър на земеделието Рихард Такач
    -;-
    Зеления бил наркоман, а Ботокса какво консумира- само пелмени ли!

    10:35 15.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 СИ клекна пред Тръмп

    1 16 Отговор
    Молил Тръмп да му продаде 500 Бойнга.
    Китайците не щат руските таралясници.

    Коментиран от #128

    10:36 15.05.2026

  • 36 верно ама

    23 1 Отговор

    До коментар #32 от "СИ клекна пред Тръмп":

    Кравите няма какво да ядат . Руснаците думнали всички техни фирми в украйна , ама кравите мълчат и дума не обелват .

    Коментиран от #42

    10:36 15.05.2026

  • 37 а САЩ чиповете за ситите китайци

    0 11 Отговор

    До коментар #32 от "СИ клекна пред Тръмп":

    СИ клекна пред Тръмп
    00ОТГОВОР
    САЩ ша продават храни за милиарди.
    На гладните китайчета.
    -;-
    Ама ще има и нещо за ситите китайци!

    10:37 15.05.2026

  • 38 ка Путин БОКЛУК

    2 18 Отговор
    Най- големия резил беше за комплексираното бункерно джудже. Веднага му се прииска да отиде там и се помоли на Си. Но той му отказа. Ха ха ха

    Коментиран от #52

    10:37 15.05.2026

  • 39 Ели, нещо съществено вместо лялане

    13 0 Отговор
    за Посещението на Тръмп в Китай.

    Аве алоуу, аз ли трябва да Ви пиша новините или Вие да свършите неква работа за 5 стинки?🤣

    10:37 15.05.2026

  • 40 Л. Лазарова

    17 1 Отговор
    Мятат се като риба в мрежа америте и се чудят как да излязат от войната срещу Иран, КОЯТО ЗАГУБИХА! ПИТАЙТЕ НЕТ АНЯХУ , КОЙТО ВИ ВКАРА В ТАЗИ ВОЙНА. ДЕВОЙЧЕТА ЩЕ ТРЕПЕТЕ В УЧИЛИЩЕ, А?

    10:39 15.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Важно е че путлеристите били сити и СВО

    0 16 Отговор

    До коментар #36 от "верно ама":

    верно ама
    10ОТГОВОР
    До коментар 32 от "СИ клекна пред Тръмп":

    Кравите няма какво да ядат .
    -;-
    Колко вдлъбнатост има на Позитано- хамериканците имат хипер производство на царевица и соя.
    А рашистите искат да станат голем производител на пшеница и затова им трябва освобедената и несъществуваща Украйна!
    Важно е че путлеристите били сити и СВО-то им върви точно и по плана!

    Нещо като победата на комунизъма в 1968г според намеренията на Брежнев!

    10:40 15.05.2026

  • 43 Смех

    21 0 Отговор
    Тотално унижение за перчема 🤡🤡🤡 да се моли като просяк на другаря Си иначе по десет пъти на ден побеждава Иран смех

    10:40 15.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 СИ клекна пред Тръмп

    0 15 Отговор
    Пролива в персийския залив остава затворен.
    СИ безпомощен.

    10:42 15.05.2026

  • 46 СИ клекна пред Тръмп

    0 14 Отговор
    Тайван остава....Тайвански.

    10:43 15.05.2026

  • 47 русия в трета Глуха

    1 15 Отговор
    Фашистка русия се озова в трета глуха линия ! Новите полюси на света са САЩ Китай и ЕС!

    Коментиран от #56

    10:43 15.05.2026

  • 48 Тайван нещо не иска КНР-то

    0 10 Отговор

    До коментар #6 от "СИ клекна пред Тръмп":

    СИ клекна пред Тръмп
    110ОТГОВОР
    Тайван бил....Тайвански.
    -;-
    Що така Тайванците не искат да са китайска соственост!

    Нещо като- що прибалтииците не искат рашистите!
    А ние на 19.05.2026 година показахме ли на комунистите кого не искаме!

    Що е то путлеризъм и има ли почва у нас!!!!!!!!!!

    10:44 15.05.2026

  • 49 гъбарко

    15 0 Отговор
    Иран използва ЖП връзка с Китай, за да заобиколи блокадата на фаш .

    Железопътният маршрут също така допринася за зависимостта на Иран от Китай, който е най-големият производител в света, като Пекин купува почти целия ирански петрол.

    Контейнерите с оръжие вървят според графика .

    10:45 15.05.2026

  • 50 ПОСЕЩЕНИЕТО НА ТРЪМП

    16 0 Отговор
    Е пълен провал както обикновенно. Тръмп е слуга на евреите и Си не го приема на сериозно.

    10:46 15.05.2026

  • 51 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "Опитай пак":

    Разследване тече, за некаква "колиба" построена от Ермак. Осъдени нема.....
    Може би е присвоил, танкове и ракети....

    Коментиран от #115

    10:47 15.05.2026

  • 52 Путлер ще се среща със Императора Си

    1 12 Отговор

    До коментар #38 от "ка Путин БОКЛУК":

    ка Путин БОКЛУК
    15ОТГОВОР
    Най- големия резил беше за комплексираното бункерно джудже. Веднага му се прииска да отиде там и се помоли на Си
    ...
    -;-
    Зеления разчита на Шерифа, Ботокса- на Си!
    Важното е Путлер какво ще получи даром от ДНР и яголасите дали ще си продадат 480кг обогатен за мирните цели Уран!!

    Каква Първа Икономика
    каква Втора армия
    каква Трета валута

    Коментиран от #55

    10:47 15.05.2026

  • 53 Информационна агенция един Блумбърг каза

    9 0 Отговор
    Първо Си ще попита свети Оранжий какво доставя той на т. нар. Тайван, както и на филипините, после ще нарече оръжейните доставки хуманитарна помощ или доставка на несмъртоносни оръжия, по подобие на дейността на ФАЩ, а накрая даже може да заяви, че Китай е непричом към "спонтанната поява" на оръжия, компоненти и технологии с китайски произход в ръцете на Иран.

    10:48 15.05.2026

  • 54 СИ клекна пред Тръмп

    0 11 Отговор
    Ша му продава редкоземни минерали.
    Китай, суровинен придатък на САЩ.

    10:48 15.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ЕС -то да купува

    1 10 Отговор

    До коментар #47 от "русия в трета Глуха":

    русия в трета Глуха
    12ОТГОВОР
    Фашистка русия се озова в трета глуха линия ! Новите полюси на света са САЩ Китай и ЕС!
    -;-
    А за Четвъртия райх остана надеждата да продаде нещо, та да спаси рублата!
    А импортазамещението щеше да направи чудесата!

    10:50 15.05.2026

  • 57 деня на Страшния сад

    15 0 Отговор
    Наистина не съм предполагал, че ще съм свидетел на такива тотални безумия! До кога наглия и арогантен хегемон ще се опитва определя, кой какво може и какво, не?! Но най-страшното е, че вместо да еволюира, човешката цивилизация деградира с всеки изминал ден! Факт. Връщаме се към тъмата на Средновековието и то с бесни темпове…

    Коментиран от #68

    10:50 15.05.2026

  • 58 СИ клекна пред Тръмп

    0 11 Отговор
    Китай, ша внася технологични ЧИПОВЕ от САЩ....
    УЖ китайците били най добри в тая област.

    10:50 15.05.2026

  • 59 Пари нема действайте!

    16 0 Отговор
    Боинг ще става китайска собственост. Тръмп предлага покупка на 500 самолета на Си, а Си предлага да изчака до фалита на Боинг и да го купи за един долар.

    10:51 15.05.2026

  • 60 Оракула от Делфи

    8 1 Отговор
    "Миротвореца" се интересува от единственно от " инсайдер -начин" по който да стане най-богатия американец и да управлява борсите в света!

    10:52 15.05.2026

  • 61 читател

    6 1 Отговор
    Си е казал общи фрази за Иран. Какво точно са се разбрали е трудно да се каже. За Китай въпросът с Тайван е най-важен, както и за Саш, защото засега TSMC е ключовият производител на най-бързите чипове. Без тези чипове няма AI, а без AI няма такова военно-технологично надмощие на Саш над другите. Самсунг и TSMC са в процес на отваряне на заводи чипове в Саш за такива с 2nm характеристики (2nm не е мярка за физическа характеристика, а по-скоро за достигнато поколение), но колко скоро ще достигнат качеството и капацитета на заводите на TSMC в Тайван не е ясно. Китай догонва в произвоството на най-висок клас чипове, но има други области в които е значително по-назад. Например авиационните двигатели, производтсвото на които е не по-малко сложно (заради комплексността си) от това на чиповете. Ситуацията с Иран е проблематична най-вече за Иран и страните, които зависят от износа / получаването на въгловодороди от Персийския залив. За Китай и Саш има известни неудобства, но те не са големи. Приятелите на Дон Чичо спечелиха много пари от кризата с Иран. Китай не е готов за глобална конфронтация със Саш, а вероятно не иска такава въобще. Саш искат като минимум да запазят доминиращото си положение в света и засега се справят успешно.

    Коментиран от #64

    10:52 15.05.2026

  • 62 Путин в тих ужас

    0 5 Отговор
    500 Бойнга за КИТАЙ.....
    За около 300 МИЛИАРДА $$$$

    Коментиран от #70

    10:52 15.05.2026

  • 63 ПРИЯТНО Е

    8 0 Отговор
    Да наблюдаваш англосаксонското унижение. Тръмп беше изпратен на летището от треторазрядни чиновници.

    10:53 15.05.2026

  • 64 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 3 Отговор

    До коментар #61 от "читател":

    Другото е без значение.

    Коментиран от #65

    10:53 15.05.2026

  • 65 жик так

    6 0 Отговор

    До коментар #64 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":

    Тапата я сложи Иран , а вие само я облизвате !!!
    Скоро и други неща на аятолаха ще облизвате !!

    10:55 15.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 бай Ормуз

    5 0 Отговор
    Натътрузих ли ви го , а ?!

    10:56 15.05.2026

  • 68 Така е когато...

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "деня на Страшния сад":

    избереш " инсайдер играч" на борсата за президент!!!
    Всичко се манипулира за да може аккциите да се сринат , за да станат печеливши след
    като ги купи на безценица!!!
    Да му мислят собствениците на фалиралите фирми!!!

    10:58 15.05.2026

  • 69 КИТАЙСКО ОРЪЖИЕ

    7 0 Отговор
    Сваля американските самолети в Залива, а Президент Си се усмихва любезно.

    Коментиран от #73

    10:58 15.05.2026

  • 70 БОИНГ Е КОМПРОМЕТИРАНА СТОКА

    10 0 Отговор

    До коментар #62 от "Путин в тих ужас":

    САЩ няма какво да предложат на Китай. На китайците вече даже и долари не им трябват.

    Коментиран от #72

    11:01 15.05.2026

  • 71 СИ клекна пред Тръмп

    1 5 Отговор
    Китайските квартали в САЩ нарастват.
    Били по добро място за живеене.

    11:02 15.05.2026

  • 72 СИ клекна пред Тръмп

    0 7 Отговор

    До коментар #70 от "БОИНГ Е КОМПРОМЕТИРАНА СТОКА":

    Ша купува 500 "компрометирани" Боинга.
    За 300 милиарда $$$$.
    Путин в шок.

    11:03 15.05.2026

  • 73 СИ клекна пред Тръмп

    0 6 Отговор

    До коментар #69 от "КИТАЙСКО ОРЪЖИЕ":

    Китайското оръжие..
    Смляха го във Венецуела...
    Смляха го в Иран....

    11:05 15.05.2026

  • 74 ОТМИНА КРАВАРСКАТА СЛАВА

    8 0 Отговор
    Сега САЩ са просто слуги на евреите.

    11:07 15.05.2026

  • 75 Рижавия ветропоказател,

    5 0 Отговор
    си тръгва с пръст в ъз и нищо не постигна. Председателя Си тактично му подхвърли ад стои далеч от Тайван и със сила не става,да не се таралежи много,че ша има китайски яки шамари.

    11:08 15.05.2026

  • 76 СИ...в ЦАЙТНОТ.

    0 6 Отговор
    Тайван бил...Тайвански
    Иран ша ставал....ничии.

    11:10 15.05.2026

  • 77 Факт

    10 0 Отговор
    Кратка екскурзийка и нито едн подпис под документ

    Коментиран от #87

    11:11 15.05.2026

  • 78 ПОСЕЩЕНИЕТО ЗАВЪРШИ

    7 0 Отговор
    Както и започна - безславно.

    11:12 15.05.2026

  • 79 Клекнал си ти

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "СИ клекна пред Тръмп":

    на дупката у външното WC.Си тактично му заяви,че със сила не става и единството на Китай ще се случи,а за Иран бе подчертано,че е техен верен съюзник. Клякането е на рижавия ветропоказател и нито един договор не се сключи въпреки многото предприемачи доведени от рижата. Имаше само общи приказки и нищо конкретно.

    11:12 15.05.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 СИ...в ЦАЙТНОТ.

    0 6 Отговор
    Китайчета ша купуват ЧИПОВЕ от янките......

    11:19 15.05.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 7 Отговор
    СИ клекна пред Тръмп...
    Ша купува щатски петрол....май.

    11:21 15.05.2026

  • 85 СИ...в ЦАЙТНОТ.

    1 3 Отговор
    САЩ ша изнасят китайски фенери за....Китай.

    11:22 15.05.2026

  • 86 И къ го реши тва,гадателка като на

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":

    дясната ръка на зиления наркоман ли те напътства? Вчера са минали 3 китайски танкера през протока и са се отправили по своя курс,а за краварите остава един кur.

    11:23 15.05.2026

  • 87 ти луд ли си?

    1 5 Отговор

    До коментар #77 от "Факт":

    или просто сънуваш.
    "Както отбеляза Си Дзинпин, сегашното посещение на Тръмп в Китай се превърна в „историческо и значимо събитие“"
    Китай закупи 200 самолета Боинг. Стотици нови договори. Ама не... ти не си ги видял във Факти. Щото ако не е тука - не е истина. Дори да е тука - пак не е истина ако не ти изнася.

    11:24 15.05.2026

  • 88 СИ...в ЦАЙТНОТ.

    1 3 Отговор
    Мъск разширява двата най големи завода в Шанхай на Тесла.

    Коментиран от #90

    11:24 15.05.2026

  • 89 риа.ру

    0 4 Отговор
    Си Цзиньпин согласился закупить 200 самолетов у Boeing

    11:25 15.05.2026

  • 90 СИ...в ЦАЙТНОТ.

    0 4 Отговор

    До коментар #88 от "СИ...в ЦАЙТНОТ.":

    Giga Shanghai (Gigafactory 3)
    Това е най-големият и най-ефективен завод на Tesla в света.
    Производство: Тук се сглобяват масовите модели Model 3 и Model Y.

    Капацитет: Заводът има ключово значение за глобалния износ, като произвежда стотици хиляди автомобили годишно за пазарите в Китай, Европа и други части на Азия

    11:27 15.05.2026

  • 91 Тръмп

    0 5 Отговор
    Дойдох, Видях, Победих
    Цунаха ме по г зо и се прибирам в цивилизацията като ги накарах да купят 500 бойнга.

    Коментиран от #129

    11:30 15.05.2026

  • 92 ДоЦент

    10 0 Отговор
    Си Дзинпин и Путин се договориха още преди много години на олимпийските игри в Пекин как да се разправят категорично с американците, като и двамата знаеха какво точно ще се случи и с Украйна и с Иран и се подготвиха добре.
    Неслучайно външният министър на Китай наскоро обяви , че връзката с Русия е здрава като камък.

    По същество:
    Камък номер едно: В Китай няма евреи и това е най-големият проблем на ционистите искащи да владеят света, защото нямат лоби и лостове за никакво влияние.
    Камък номер две: Китайският юан не се търгува на фондовите борси и не е конвертируем по капиталовите сметки и това е другият проблем на евреите ционисти, които не могат да го съборят със спекулативни операции.
    Камък номер три: Китайските патенти са 40 процента от световните патенти и изобретения и Китай вече няма нужда от чужди технологии.
    Камък номер четири: В Китай се намират едни от най-големите находища в света на редкоземни метали , а и не само.
    Камък номер пет: Китай и Русия имат обща граница!
    Камък номер шест: Русия и Китай са неразривно свързани идеологически чрез СССР завинаги!
    Камък номер седем: Евреите и евангелистите ционисти са воденичен камък за човечеството и Китай и Русия много добре осъзнават това!

    Комунизъм срещу Капитализъм !

    Победителят е ясен!

    Коментиран от #94

    11:31 15.05.2026

  • 93 СИ...в ЦАЙТНОТ.

    0 6 Отговор
    Одобрение за Nvidia:
    Администрацията на САЩ официално даде зелена светлина на американската компания Nvidia да продава по-мощните си графични процесори за изкуствен интелект (AI) H200 на избрани китайски технологични гиганти.

    Забрана за най-високия клас:
    Белият дом изрично забранява износа към Китай на най-авангардната архитектура Blackwell, запазвайки най-бързите процесори изцяло за пазара в САЩ.

    11:32 15.05.2026

  • 94 мдааа

    1 3 Отговор

    До коментар #92 от "ДоЦент":

    копи пейст и сега очакваме ИП сменячката да си набиеш плюсчетата на тази небивалица. 1.3 млрд китайци им пукало за 130 млн руснаци. ха ха ха... боже мили.... колко наивни хора има.
    Камъка било обща граница... т.е. Гърция и Туърция... Афганистан и Пакистан... здрави връзки бе ей... Идеологически... уауу...Яки капиталисти сътс здрава икономика с/у васал със западаща...
    40 процента от световните патенти - от тях 1.44% са ИЗПОЛЗВАЕМИ - другите са от типа Фенерче със слънчев панел - седни и прочети малко повече по темата, а не само пропагандата от нея... ама това правило връзката с русия камък - ха ха ха :)))

    Коментиран от #110

    11:37 15.05.2026

  • 95 СИ...в ЦАЙТНОТ.

    1 4 Отговор
    Megafactory Shanghai - производство батерии

    Основна дейност: Производство на търговски батерии за съхранение на енергия (Megapack).от Tesla.

    Капацитет: Фабриката е проектирана да произвежда 10 000 броя Megapacks годишно, което се равнява на около 40 гигаватчаса (GWh) енергийно съхранение.

    Цел: Задоволяване на глобалното търсене в сектора на възобновяемата енергия Tesla строи завод за производство на батерии в Китай - GLOBUL.

    11:38 15.05.2026

  • 96 СИ...в ЦАЙТНОТ.

    1 4 Отговор
    БОЙНГ за Китай.

    Обем на поръчката: Китай ще закупи 200 самолета. Първоначално главният изпълнителен директор на Boeing Кели Ортберг е преговарял за 150 машини, но бройката е договорена на 200.

    За по голям брой се предвижда допълнително споразумение между Китай и Боинг.

    11:44 15.05.2026

  • 97 Авторката

    3 0 Отговор
    Не е имало серия от срещи със Си, а само две!
    Бааа си и некадърството!

    11:47 15.05.2026

  • 98 САЩ ДРАПАТ ЗА ДОСТЪП

    8 0 Отговор
    До китайския технологичен пазар. Разбират, че иначе са обречени.

    Коментиран от #103

    11:48 15.05.2026

  • 99 Толкова си тъп

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "СИ клекна пред Тръмп":

    Че не си струва да те коменитар!
    Гукай си с драскачката!
    На едно ниво сте!

    11:49 15.05.2026

  • 100 СИ...в ЦАЙТНОТ.

    0 1 Отговор
    Износът на селскостопански продукти и храни от САЩ за Китай за 2025г. възлиза на 18,37 милиарда долара за последната пълна календарна година, съгласно официалните данни на Министерството на земеделието на САЩ (USDA). Това представлява мащабен спад спрямо предходните години (през 2024 г. сумата беше 24,7 милиарда долара), дължащ се на сериозното геополитическо и тарифно напрежение между двете държави.

    11:49 15.05.2026

  • 101 СИ клекна пред Тръмп

    1 3 Отговор
    Ша изнася редкоземни метали за САЩ.
    Ша внася чипове за ИИ от САЩ.

    Китай става суровинен придатък на САЩ.

    Коментиран от #105

    11:52 15.05.2026

  • 102 щтрак,щтрка кажи зелееее

    4 0 Отговор
    Китайците си направиха селфита с американските екземпляри и ги натириха обратно с целия им катун и психодиспансер.

    11:52 15.05.2026

  • 103 СИ...в ЦАЙТНОТ.

    0 4 Отговор

    До коментар #98 от "САЩ ДРАПАТ ЗА ДОСТЪП":

    САЩ предлагат, Китай купува....
    Нещо нормално между най могъщите държави в света.

    11:54 15.05.2026

  • 104 КИТАЙ Е СВЕТОВЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ЛИДЕР

    5 0 Отговор
    И само кухите центаци не го разбират това.

    11:55 15.05.2026

  • 105 цветна прожекция за туй евро нещо

    6 0 Отговор

    До коментар #101 от "СИ клекна пред Тръмп":

    Тръп няма суровини за въоръжение моли се на Китайците ма няма един документ подписан за редкоземните.Ша духате бахура както ЕС.

    Коментиран от #123

    11:56 15.05.2026

  • 106 СИ...в ЦАЙТНОТ.

    0 4 Отговор
    Дженерали мотърс в Китай.

    Ръст през 2025 г.: Автопроизводителят отчете близо 2,9 милиона продажби (ръст от 2,3% спрямо предходната година).

    General Motors
    Завой към електромобили (NEV): Продажбите на електрически превозни средства и плъгин хибриди достигнаха рекордно ниво от близо 1 милион бройки през 2025 г., преминавайки границата от 50% от общия обем на GM в страната.

    Промяна през Q1 2026 г.: Общите доставки за първото тримесечие на 2026 г. спаднаха до около 350 000 автомобила (спрямо 442 000 през Q1 2025). Това се дължи на стратегическото решение на GM да се оттегли от преследването на евтин масов обем и да се насочи към модели с по-висока добавена стойност.

    12:03 15.05.2026

  • 107 Обама пенсионер

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Средна цена на "Уралс" -94,87 долара

    Коментиран от #116

    12:08 15.05.2026

  • 108 СИ...в ЦАЙТНОТ.

    0 2 Отговор
    Износ на приз от САЩ за Китай.

    Финансови прогнози: Министерството на земеделието на САЩ (USDA) изчислява, че при пълно разгръщане на търговското споразумение (Phase One Agreement), потенциалът за износ на американски ориз към Китай може да достигне 600 милиона долара на годишна база.


    Общ контекст на износа: За сравнение, общият износ на ориз от САЩ за целия свят за текущите сезони се движи около 3 милиона метрични тона годишно, като водещите пазари за САЩ остават Мексико, Хаити и Япония.

    Коментиран от #112

    12:12 15.05.2026

  • 109 puжко

    1 0 Отговор
    го наритаха

    12:16 15.05.2026

  • 110 НА КИТАЙЦИТЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #94 от "мдааа":

    НЕ ЗНАМ ДАЛИ ИМ ПУКА ЗА РУСНАЦИТЕ
    ЗА АМЕРИКАНЦИТЕ ПЪК ИЗОБЩО
    ЕВРОПЕЙЦИТЕ ОТ ТАМ СЕ ПРИБИРАТ С АВТОБУСА КАТО УРСУЛА ПРЕДИ ВРЕМЕ
    АБЕ КО СТАНА С МАКАРОНА ВИДЯ ЛИ СЕ СЪС СИ
    АМА ТЕБЕ ТА ИЗДИРВАТ КАТО ЕТАЛОН ЗА ТЪПО....ТИЯ
    ТРЯБВАШ ИМ ЗА ДА МОГАТ ДА СЛОЖАТ ДОЛНА РАМКА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ
    ЩОТО СЛЕД ТАЯ ГРАНИЦА СЛЕДВА САМОРАЗРУШАВАНЕ

    Коментиран от #113

    12:21 15.05.2026

  • 111 Ачо

    4 1 Отговор
    Скоро Путин също ще посети Китай.Ако при слизане от самолета го посрещне самият Си
    Дзинпин,това ще значи,че Тръмп е бита карта.Гледайте!

    12:24 15.05.2026

  • 112 КОЛКО КАЗВАШ

    2 0 Отговор

    До коментар #108 от "СИ...в ЦАЙТНОТ.":

    ИЗНОСА НА ОРИЗ ЗА КИТАЙ ЗА 600 МИЛИОНА ДОЛАРА
    ПО 50 ЦЕНТА НА КИТАЕЦ
    АБЕ НЕ Е ЛИ ПО ДОБРЕ САЩ ДА ИЗНАСЯТ ПРОСЯЦИ
    ПО ПЕЧЕЛИВШО ША Е
    И ОЩЕ ЛЕЛИИИИИ САЩ СИ ОПРАЙХА ДЪЛГА

    Коментиран от #122, #124

    12:25 15.05.2026

  • 113 мдааа

    0 4 Отговор

    До коментар #110 от "НА КИТАЙЦИТЕ":

    Абе мунчо афрокански. ЕС е пазар, а за всеки производител това е НАЙ-ВАЖНОТО. Русия са бита карта. Освен да им изкупуват земята за друго ме стават. Дори им се подиграха с газа по СИЛАТА НА СИБИР - 60 ДОЛАРА на 1000м3. На времето България плащаше 512, а Германия 250... А ка Путин се пробва да изнуди на 2000 преди да му бият шута. Сега стой като натирено п СЕ в бункера и вие чрез вас троловете му.

    Коментиран от #118

    12:31 15.05.2026

  • 114 Хихихихиииии

    4 0 Отговор
    Тръмпанара отиде да се моли на Си да го пусне през Ормуз, президента на първата армия в света, палячовци.

    12:34 15.05.2026

  • 115 Голем палячо

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Оръжията се продават, кух.

    Коментиран от #119

    12:36 15.05.2026

  • 116 Рашистите и на 70дол/бар си сделваха

    0 3 Отговор

    До коментар #107 от "Обама пенсионер":

    оръжията
    -;-
    Обама пенсионер
    До коментар 4 от "Владимир Путин, президент":
    Средна цена на "Уралс" -94,87 долара
    -;-
    Рашистите им трябвата долари , та да се борят за свободата на руските украинци!
    А руските руснаци са си свикнали на картофи, самогон и външни тоалетни!

    12:36 15.05.2026

  • 117 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Считам че посещението на Тръмп в Китай е завършило с неща за които скоро няма да научим!?Просто е жалко да видя какви глупости са написали някои ...най-вече заради това че е жалко да има толкова хора които не могат да се ориентират какво се случва!?затова ще подам един джокер -Путин обяви че войната в Украйна ще свърши скоро ...но -според мен обяснявам -това не означава че военните действия ще свършат скоро!?С това Путин иска да каже че условията в които вече живеем са такива че хибридната война Изток -Запад отива към своя край...което ще сложи край на войната в Украйна !?И посещението на Тръмп в Китай е елемент от този край ...дали ще има споразумения дали ще има финален сблъсък ще видим ...но войната отива към края си!?Не считам че САЩ ще загубят войната ...но какво да кажа за ЕС...ами вие кажете!?

    12:39 15.05.2026

  • 118 МНОО СИ ГОТИН

    1 1 Отговор

    До коментар #113 от "мдааа":

    ХЕМ СИ ДЕБ...ИЛ ХЕМ ОБЯСНВАШ
    И КОГАТО КИТАЙЦИТЕ КУПЯТ ЗЕМЯТА НА РУСИЯ КО ША Я ПРАЯТ
    ША СИ Я НОСЯТ В КЪЩИ
    КАТО БЛЕКРОК ДЕТ ИЗКУПИХА УКРАИНСКАТА
    АБЕ КО СТАНА С ТЕА ОРА
    НЯМА ПОБЕДА НЯМА ЗЕМЯ
    СЕГА ША ТРЯЯЯ ДА Я КУПУВАТ ВТОРИ ПЪТ ОТ РУСНАЦИТЕ
    АЙДЕ КУХА ЛЕЙКО ША СА ОБАДЯ КЪМ 17 ЧАСА

    Коментиран от #120, #125, #126

    13:24 15.05.2026

  • 119 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "Голем палячо":

    Кой ли си купува танк, ракета, гаубица, изтребител.
    А калашници и други пушки колкото щеш на бойното поле....безплатно.
    Иначе парите за оръжията ЗА УКРАЙНА, отиват в производителя директно...
    Ама кой да знай.

    13:24 15.05.2026

  • 120 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #118 от "МНОО СИ ГОТИН":

    Американците не КУПУВАТ ЧУЖДА ЗЕМЯ.
    ТЕ Я ЕКСПЛОАТИРАТ.

    13:26 15.05.2026

  • 121 Злобното Зели

    0 0 Отговор
    Нещо не разбрах как са им сходни позициите ???Кой кого напада???

    13:28 15.05.2026

  • 122 СИ...в ЦАЙТНОТ.

    0 1 Отговор

    До коментар #112 от "КОЛКО КАЗВАШ":

    С тоя ориз САЩ ша нахранят доста китайчета...
    А иначе КИТАЙЦИ, са изнасят с цели градове в САЩ....що ли?????

    13:29 15.05.2026

  • 123 СИ клекна пред Тръмп

    0 2 Отговор

    До коментар #105 от "цветна прожекция за туй евро нещо":

    Тръмп си взима суровини от където си иска.
    Що и китайчетата да не изкарат неколко милиарда щатски долара.

    13:32 15.05.2026

  • 124 СИ...в ЦАЙТНОТ.

    0 1 Отговор

    До коментар #112 от "КОЛКО КАЗВАШ":

    САЩ живеят приблизително 5,4 милиона души от китайски произход според официалните данни от демографските проучвания на Бюрото за преброяване на населението на САЩ (U.S. Census Bureau).
    Китайците представляват най-голямата етническа група сред азиатското население в страната (около 24% от всички азиатски американци).

    Що ли бегат да живеят в САЩ????
    Колко ли американци живеят в....Китай.

    13:36 15.05.2026

  • 125 абе мунпо африкански

    4 0 Отговор

    До коментар #118 от "МНОО СИ ГОТИН":

    Путин 2 пъти продава на Китай стотици хиляди хектара руска земя по границата с Китай? Ти на 15 години ли си бе? Седни се информирай малко . Точно както дедите му продадоха Аляска за един куфар мръсни долари, сега пак за мръсни доларчетя я продаваше той. ДВА ПЪТИ!!!!!

    Коментиран от #131

    13:39 15.05.2026

  • 126 ЗНАЕЩ

    4 0 Отговор

    До коментар #118 от "МНОО СИ ГОТИН":

    ДО 17 СЕДНИ ПРОЧЕТИ ТОВА ОНОВА,ЧЕ МНОГО СЕ ИЗЛОЖИ С БЕДНИТЕ СИ ЗНАНИЯ.

    13:42 15.05.2026

  • 127 СИ...в ЦАЙТНОТ.

    0 0 Отговор
    Щатско влияние в Китай.

    KFC и McDonalds: Веригите са абсолютен феномен, като KFC адаптира менюто си с местни вкусове и държи хиляди обекти.

    Starbucks: Символ на средната класа, променил традиционната чаена култура на Китай.

    Apple и Tesla: Продуктите им остават висш статусен символ за модерния китайски потребител.

    🎬 Холивуд и поп култура
    Кино боксофис: Американските блокбъстъри (Marvel, Бързи и яростни) генерират стотици милиарди долари в Китай, макар и под строга квотна система на Пекин.

    Музика и стрийминг: Изпълнители като Тейлър Суифт разпродават стадиони и чупят рекорди по дигитални продажби на платформи като Tencent Music.
    Забавления: Дисниленд в Шанхай и Юнивърсъл Студиос в Пекин са сред най-посещаваните атракциони в страната.
    Спорт: Денонощни канали за предаване на директни спортни събития от САЩ

    Казината в МАКАО са построени по американски "тертип" и са едни от най посещаваните в света.

    Коментиран от #132

    13:45 15.05.2026

  • 128 Kaнадец

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "СИ клекна пред Тръмп":

    Тръмп помоли Си за договор за 500 боинга, Си се съгласи на 200. На боинг акциите тази сутрин са 4% надолу. Четенето не боли а и може нещо да се научи като чете човек.

    17:34 15.05.2026

  • 129 Канадец

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Тръмп":

    От 500 станаха 200, акциите на Боеинг 4% надолу/

    17:42 15.05.2026

  • 130 Канадец

    1 0 Отговор
    Всеки може да си пише каквото иска, но най добрата оценка на "големия успех " на Тръмп е макета. А ето го и него NASDAG -1.09%, SP 500 - 0.83% DOW JONES -0.88 . Излиза че голямата кошница с която Тръмп тръгна май не е толкова пълна както някои тук се опитват да докажат.
    Но общо взето важното е пропагандата да върви.

    18:43 15.05.2026

  • 131 И КАК Е

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "абе мунпо африкански":

    ГРАНИЦАТА МЕСТИ ЛИ СЕ БЕ МАЛО....УМНИК
    А В УКРАЙНА СЕ МЕСТИ НАЛИ СХВАЩАШ
    А ЗЕМЯТА В УКРАЙНЕ НЕ Е ЛИ СОБСТВЕННОСТ НА БЛЯКРОК
    И КАК МИСЛИШ КОЙ ША Я РАБОТИ
    АМИ УКРАИНСКИТЕ РОБИ
    А ТУРСКИТЕ И АРАБСКИ И ЕВРЕЙСКИ ФИРМИ КОЛКО ДЕКАРА ИМАТ В БЪЛГАРИЯ
    И КОЙ ЩЕ Я РАБОТИ
    АМИ СИНЧЕТО ТИ ЗА 1000 ЕВРО НА МЕСЕЦ
    АМА ТИ МИЛИ МИ КРЕ....ТЕНЕ СА СИ СЕ ЗАГРИЖИЛ ЗА РУСИЯ А НЕ СИ ГЛЕДАШ ГОЛИЯ ОС......АН ЗАД....НИК

    19:33 15.05.2026

  • 132 ЩАТСКОТО ВЛИЯНИЕ В КИТАЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "СИ...в ЦАЙТНОТ.":

    ЛЕЛИИИИ
    А КО ШИ КАЙШ ЗА КИТАЙСКИТЕ РЕСТОРАНТИ ПО СВЕТА
    В ТЯХ МНОО СЕ ЦЕНИ МОЗЪК ОТ ДЕ...БИЛ
    ЧЕСТО СЕ СРЕЩА АМА С МИНИМАЛЕН ГРАМАЖ

    19:38 15.05.2026