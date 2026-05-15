Посещението в Китай на Тръмп приключи и той отпътува към САЩ

Американският президент Доналд Тръмп приключи тридневното си държавно посещение в Китай и отпътува обратно за САЩ, съобщи китайската държавна телевизия CCTV, предава БТА.

По време на визитата Тръмп проведе серия от срещи с китайския президент Си Цзинпин - както в тесен, така и в разширен формат. Основен акцент в разговорите са били международните кризи, включително ситуацията в Украйна и конфликта между САЩ и Иран, както и двустранните търговски отношения.

Американският президент заяви, че по въпроса за Иран Вашингтон и Пекин имат до голяма степен сходни позиции и настояват за прекратяване на въоръженото противопоставяне. Той допълни, че двете страни са постигнали „изключително изгодни търговски споразумения“, без да разкрива подробности.

Китайското външно министерство съобщи, че визитата е допринесла за засилване на доверието между двете държави.

Тръмп беше изпратен с официална церемония - червен килим, почетен караул и присъствие на китайски представители. Преди да се качи на самолета „Еър Форс Уан“, той разговаря с китайския външен министър Ван И.

Преди отпътуването Си Цзинпин показа на Тръмп част от комплекса „Чжуннанхай“ в Пекин, където се намират ръководните институции на Китай. По време на разходката двамата лидери обсъдиха вековни дървета в комплекса, като Си обясни, че някои от тях са на няколкостотин години, а други надхвърлят 1000 години. Тръмп изрази изненада от тяхната възраст и прие поканата да докосне едно от дърветата.

В края на визитата американският президент заяви, че е готов да продължи диалога с китайския лидер и очаква бъдеща среща във Вашингтон. Той определи посещението като успешно и подчерта, че то е привлякло световно внимание.