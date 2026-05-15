Пари, снаряди и вятър в главите

Турската компания „ARCA Defense“ е сред големите оръжейни производители на европейския континент. На изложението „SAHA 2026“, проведено в Истанбул от 5 до 9 май, нейните представители са подписали договори за общо 3,7 милиарда долара за доставка на артилерийски боеприпаси за следните клиенти:

Министерството на отбраната на Естония. Контракт за 300 милиона щ. д.. Отношенията между Анкара и Талин са топли, така че това е сделка по подразбиране, като между аркадаши. Между другото, турците строят в балтийската страна фабрика под марката „ARCA Baltic“, в която ще се произвеждат снаряди M107 (калибър 155 mm), минохвъргачки (60 mm, 81 mm и 120 mm) и 122-милиметрови ракети с далекобойност 20 километра.

„Global Military Products“ (САЩ). Контракт за 1,2 милиарда щ. д.. Компанията работи за Пентагона и НАТО. По-рано тя съвместно с „Rheinmetall Expal Munitions” спечели търг за доставка до юли 2027 год. на 155-милиметрови снаряди за американската армия за 639,8 милиона долара. Дали капацитетът на немските предприятия е недостатъчен, щом са потърсили помощта на турците? Или има и друг проект?

Една софийска фирма, основана от генерал. Контракт за 2,2 милиарда щ.д.. За текстовете не получавам хонорари, затова не посочвам повече данни за нашия търговец.

Няколко банални мисли за завършек:

1. Лесно може да се предположи къде ще отидат турските снаряди.

2. Пари има дори в най-бедната и болна от евроатлантизъм васална територия... Много пари... Проблемът е, че те не се използват по предназначение.

3. Народ, който не храни своя армия, скоро ще храни чужда... Актуално е...