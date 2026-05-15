Пари, снаряди и вятър в главите

15 Май, 2026 10:00 1 657 27

  • германия-
  • турция-
  • снаряди

Дали капацитетът на немските предприятия е недостатъчен, щом са потърсили помощта на турците?

Пари, снаряди и вятър в главите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Турската компания „ARCA Defense“ е сред големите оръжейни производители на европейския континент. На изложението „SAHA 2026“, проведено в Истанбул от 5 до 9 май, нейните представители са подписали договори за общо 3,7 милиарда долара за доставка на артилерийски боеприпаси за следните клиенти:

Министерството на отбраната на Естония. Контракт за 300 милиона щ. д.. Отношенията между Анкара и Талин са топли, така че това е сделка по подразбиране, като между аркадаши. Между другото, турците строят в балтийската страна фабрика под марката „ARCA Baltic“, в която ще се произвеждат снаряди M107 (калибър 155 mm), минохвъргачки (60 mm, 81 mm и 120 mm) и 122-милиметрови ракети с далекобойност 20 километра.

„Global Military Products“ (САЩ). Контракт за 1,2 милиарда щ. д.. Компанията работи за Пентагона и НАТО. По-рано тя съвместно с „Rheinmetall Expal Munitions” спечели търг за доставка до юли 2027 год. на 155-милиметрови снаряди за американската армия за 639,8 милиона долара. Дали капацитетът на немските предприятия е недостатъчен, щом са потърсили помощта на турците? Или има и друг проект?

Една софийска фирма, основана от генерал. Контракт за 2,2 милиарда щ.д.. За текстовете не получавам хонорари, затова не посочвам повече данни за нашия търговец.

Няколко банални мисли за завършек:

1. Лесно може да се предположи къде ще отидат турските снаряди.

2. Пари има дори в най-бедната и болна от евроатлантизъм васална територия... Много пари... Проблемът е, че те не се използват по предназначение.

3. Народ, който не храни своя армия, скоро ще храни чужда... Актуално е...


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хипотетично

    17 6 Отговор
    💲Народ, който не храни своя армия, скоро ще храни чужда..💲
    Изстрадана мъдрост , отправена към новите управляващи.

    Коментиран от #6, #22

    10:09 15.05.2026

  • 3 Уран от Иран

    9 9 Отговор
    Топлите отношения между някои новоизлюпени евроатлантически демокрации бързо могат да станат твърде горещи и радиоактивни.

    10:09 15.05.2026

  • 4 Сателитно наблюдение

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Вижте кво!":

    А кои сте вие?

    Коментиран от #8, #10

    10:10 15.05.2026

  • 5 Виш Ся

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Вижте кво!":

    А на бас, че нито едно от трите ти твърдения не е вярно!?
    А най-важното, че нито едно от твоите въжделния не се подкрепя от повече от 10% от българите!

    Коментиран от #19

    10:11 15.05.2026

  • 6 България е НАТО.

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Хипотетично":

    Чия е армията на НАТО, щом никой не смее да ни барне.

    10:12 15.05.2026

  • 7 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    13 4 Отговор
    Натовска държава произвежда боеприпаси по поръчка на друга НАТОВСКА държава.
    Какъв е проблема.

    10:13 15.05.2026

  • 8 Ние сме

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сателитно наблюдение":

    си в страната, в която вие не сте били и няма никога да бъдете.

    Коментиран от #12

    10:14 15.05.2026

  • 9 Опа

    10 6 Отговор
    Инженерчето се е събудило от деветомайския махмурлук и рашисткото шествие - т.н. безсмъртен полк.
    А шизофреника коментатор наименовал се "сталин" - още не.
    "Уолстрий Джърнъл" - вестник приближен до тръмп, излезе с обширна статия, че Белият дом се чуди как да спаси путин. А инженерчето - плаче. За кого? За нас? Ами няма нужда. Нека отсега оплаква своя кумир - бункерното джудже. И да пренапише старата опорка - СССР си беше супер, ама няколко предатели го погубиха. Лесно е - сменя СССР с РФ и Горбачов/Елцин с Белоусов, например и готово.

    Коментиран от #13

    10:15 15.05.2026

  • 10 Румен Решетников

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сателитно наблюдение":

    Ние не сме петолъчници като вас!

    10:15 15.05.2026

  • 11 От Варна

    5 2 Отговор
    Интересна информация, но добре беше да дадеш поне инициалите на този паралия! Щото, генерали у нас с лопата да ринеш! Дано е изряден пред НАП, ама надали?!Малей, по-платежни от САЩ се оказва и то частна фирма! Гордост, повече снаряди на глава от населението у нас???? Вярно, направо буря е разджуркала мозъка на българските граждани!

    Коментиран от #25

    10:18 15.05.2026

  • 12 А, ясно, в

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ние сме":

    психиатричната клиника сте.И скоро каро гледам, няма да ви изпишат.

    10:22 15.05.2026

  • 13 Виж, по-добре е да започнеш да

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Опа":

    си приемаш лекарствата, така поне ще имаш някакъв минимален шанс да те изпишат.

    Коментиран от #15

    10:24 15.05.2026

  • 14 И Преди и сега

    8 3 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    10:26 15.05.2026

  • 15 Опа

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "Виж, по-добре е да започнеш да":

    Чакам да спрете водката. И руските канали.
    Или спориш с "Уолстрийт Джърнъл"?
    Искаш ли да ти пратя линк да я прочетеш?
    Ако знаеш английски и имаш 4 еврака за абонамент?
    Байче, от мен да знаеш - руският език убива мозъчните клетки.

    Коментиран от #23

    10:30 15.05.2026

  • 16 Ердоганчо

    5 2 Отговор
    Стига да си плащат ще продавам снаряди и на Киевчо, и на Московчо, и на Вашингтончо ... Важното е в хазната ми да влизат гримни, рубли, дорари ...

    10:31 15.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Опа

    5 2 Отговор
    "Настъпи един разумно предвидим момент. Украйна има ново основание да бъде раздвоена дали да размени земя срещу мир – поне земята, която Русия вече е окупирала. Това е сделката, за която администрацията на Тръмп настояваше пред Украйна, а администрацията на Байдън сигнализира по-рано. Сега обаче, ако отново бъде поискано от Украйна да направи отстъпки пред Русия, от нея по същество може да се поиска да послужи като инструмент за спасението на Владимир Путин."

    10:33 15.05.2026

  • 19 Казуар

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Виш Ся":

    По време на живковизма винаги до българското знаме се слагаше съветското червено. Във всяко българско министерство имаше кабинет с надпис - съветски специалист. Специалист от КГБ.

    10:33 15.05.2026

  • 20 Опа

    5 3 Отговор
    Основния аргумент на рашките, нашите копейки (начело с радев) е че човешкият потенциал на русията е причина, тя да спечели войната на изтощение.
    Да, ама не.
    В момента руснаците губят убити и ранени в съотношение 1:1, нещо невиждано във военната история. В мрежата е пълно с обръщения на разни тетки, които молят путин, да направи нещо с въпроса за "безследно изчезналите", броят на които драстично скочи напоследък. Разбира се, не защото жалеят за своите алкаши, а за да получат "гробовые" - паричната компенсация, която да ги изведе от мизерията. А ростовската морга е препълнена с трупове. Мобилизационния потенциал на рашките - алкохолизираното население от неблагополучните райони е изчерпан. Ама да се мобилизират московчани и питерци - забрави.

    10:42 15.05.2026

  • 21 Кольоооо, Кольо

    7 3 Отговор
    По какво си инженер бе Кольо? Май вятъра в главата ти отдавна е отвял всичко, освен сърпа, чука и червената петолъчка. Най добре не се изявявай тук а някъде в Мацква, там поже и да не го приемат за излагация

    10:48 15.05.2026

  • 22 Българин

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Хипотетично":

    Ние винаги сме се подчинявали на по-големите и по-силните и така сме оцелявали. Не ни трябват никакви оръжия! Който много иска да се бие, да ходи в бивша окраина!

    Коментиран от #26

    10:55 15.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Правосъдието

    2 1 Отговор
    Урсулата и дружката и Вебер,го казаха на изумената публика,,война,докогато трябва,,Четете Оруел,,1984г.,,и те са я чели.Това е сценарият,а сценаристите са ДАВИДОВЦИ.

    12:49 15.05.2026

  • 25 ромей

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "От Варна":

    от максуда

    14:52 15.05.2026

  • 26 помак

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    искам да те бшя отzag

    14:55 15.05.2026

  • 27 Тая кукувица

    1 0 Отговор
    Пак се опитва да снася яйце в чуждо гнездо!

    16:00 15.05.2026