НАП алармира за нова вълна фалшиви имейли

Нова фишинг атака опитва да източи личните данни и банковите сметки на българските потребители, съобщават от Националната агенция за приходите (НАП). Измамниците използват манипулирани електронни съобщения, маскирани като официална кореспонденция от държавните институции.

Опасните електронни писма приканват хората да преминат през задължителна електронна автентикация на имейл адресите си. За да заблудят максимално жертвите, измамниците посочват приходната агенция като подател, а самото съобщение е оформено върху бланка на Министерството на електронното управление. Писмата се разпращат от адреса "[email protected]", който няма нищо общо с официалните комуникационни канали на данъчните.

От приходната агенция са категорични, че никога не са инициирали подобна кореспонденция към данъкоплатците. Институцията призовава гражданите към повишено внимание и да не отварят линкове от подозрителни източници.

"Това представлява класическа форма на фишинг атака, чрез която се цели опит за кражба на лична информация в интернет - потребителски имена за достъп, пароли, банкови сметки и т.н.", предупреждават от НАП.