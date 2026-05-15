НАП алармира за нова вълна фалшиви имейли

15 Май, 2026 16:13 1 298 6

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нова фишинг атака опитва да източи личните данни и банковите сметки на българските потребители, съобщават от Националната агенция за приходите (НАП). Измамниците използват манипулирани електронни съобщения, маскирани като официална кореспонденция от държавните институции.

Опасните електронни писма приканват хората да преминат през задължителна електронна автентикация на имейл адресите си. За да заблудят максимално жертвите, измамниците посочват приходната агенция като подател, а самото съобщение е оформено върху бланка на Министерството на електронното управление. Писмата се разпращат от адреса "[email protected]", който няма нищо общо с официалните комуникационни канали на данъчните.

От приходната агенция са категорични, че никога не са инициирали подобна кореспонденция към данъкоплатците. Институцията призовава гражданите към повишено внимание и да не отварят линкове от подозрителни източници.

"Това представлява класическа форма на фишинг атака, чрез която се цели опит за кражба на лична информация в интернет - потребителски имена за достъп, пароли, банкови сметки и т.н.", предупреждават от НАП.


  • 1 мдааа

    1 0 Отговор
    . сom хе хе😉 Внимавайте с домейните!

    16:18 15.05.2026

  • 2 Лов и риболов

    5 0 Отговор
    Благодарение на НАП, всички лични данни на аборигените от територията са из нетя, както и данните от търговския регистър. За електронно управление и киберсигурност са усвоени и изхарчени стотици милиони евро и пак същата работа.

    16:33 15.05.2026

  • 3 Така е в цял свят

    5 0 Отговор
    Не е само в Територията. Затова правото на Кеш и материални носители трябва да се ползват по избор от гражданите. А не насилствено да ни цифровизират, което е нож с две остриета.

    16:45 15.05.2026

  • 4 Механик

    0 1 Отговор
    Аз получих точно такъв мейл. Но не схванах за какво иде реч, тъй като в писмото е посочен за връзка точно номера на НАП. Нямаше никакъв линк или номер за връзка с оригиналния подател. Как ще ми източат картата или ще добият някакви данни, като в същност те нищо не искат, а данните ми са ги добили, щом знаят къде да ми пишат и какво точно да ми пишат?

    17:19 15.05.2026

  • 5 Тити

    1 0 Отговор
    Ми то цялата държава е един фалш.

    17:40 15.05.2026

  • 6 НАП е фалшива отвсякъде

    1 0 Отговор
    НАП бухалка на мацията

    20:11 15.05.2026

