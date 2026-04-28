Боян Рашев: Кризата в Персийския залив не свършва: Преминаваме отвъд лошия сценарий

Анализатори и рейтингови агенции масово вдигат прогнозите си за цените на нефта, газа, торовете, пластмасите, храните, някои индустриални метали и множество други продукти за втората половина на 2026 г. Говорим за 50-100% скок в цените на всичко, което поддържа цивилизацията спрямо февруари, 2026 г. В същото време в Азия и Австралия вече се наблюдава спад на търсенето - основно на керосин, дизел и газ. Това значи инфлация, която вероятно ще се смеси с рецесия.
За това предупреди във "Фейсбук" Боян Рашев.
Тук на потребителско ниво все още не усещаме нищо съществено, като изключим ръста на цените по бензиностанциите. Оставаме слепи и глухи за удара, който наближава - тихо, бавно и полека.
Долната графика е публикувана в началото на април с идеята да покаже лошия сценарий за загубата на добив на петрол на глобално ниво заради войната в Персийския залив. Допускането тогава е било, че пропуснатото производство от 13 млн. барела на ден ще трае максимум до края на април и ще започне да се възстановява бързо с отварянето на Ормузкия проток от началото на месец май. Очакваната кумулативна загуба на добив трябваше да достигне максимум от 1 милиард барела в средата на юни и след това нещата да се нормализират.
Да, ама не. Краят на април е тук, а няма и намек за край на войната. Нещо повече - американската блокада затруднява износа и на ирански нефт и горива. Иран има броени дни, докато и на тях им се наложи да ограничат добива. С две думи, вече сме отвъд лошия сценарий.
Това не е препоръка за инвестиции, а по-скоро предупреждение.
1 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Коментиран от #8
16:04 28.04.2026
2 ПеПедофил
16:05 28.04.2026
3 Ха,ха
16:06 28.04.2026
4 Сталин
16:07 28.04.2026
5 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
16:07 28.04.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #12
16:10 28.04.2026
7 Трол
16:11 28.04.2026
8 Ходи при макяси
До коментар #1 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Да сучиш бе галFon
16:11 28.04.2026
9 бай Бончо
Коментиран от #11
16:18 28.04.2026
10 икономист
16:20 28.04.2026
11 Баба бонка
До коментар #9 от "бай Бончо":Много готино беше, телена ограда, Белене, трудови бригади за децата, дънки само в Кореком за комунделите и построи крепостния бг от кота нула, за да го приватизират пак същите 😂😂
16:27 28.04.2026
12 Ох, не мога бе
До коментар #6 от "Сатана Z":Дръж се Лондон😂😂
16:28 28.04.2026
13 жжжжжж
16:33 28.04.2026
14 Путин
16:38 28.04.2026
15 Трилиони
16:39 28.04.2026
16 Пловдив
17:15 28.04.2026