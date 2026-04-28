Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
Боян Рашев: Кризата в Персийския залив не свършва: Преминаваме отвъд лошия сценарий

28 Април, 2026 16:01 1 256 16

  • иран-
  • сащ-
  • война-
  • нефт-
  • петрол-
  • ормузки проток-
  • ормузки пролия-
  • блокада

Боян Рашев Боян Рашев анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Анализатори и рейтингови агенции масово вдигат прогнозите си за цените на нефта, газа, торовете, пластмасите, храните, някои индустриални метали и множество други продукти за втората половина на 2026 г. Говорим за 50-100% скок в цените на всичко, което поддържа цивилизацията спрямо февруари, 2026 г. В същото време в Азия и Австралия вече се наблюдава спад на търсенето - основно на керосин, дизел и газ. Това значи инфлация, която вероятно ще се смеси с рецесия.

За това предупреди във "Фейсбук" Боян Рашев.

Тук на потребителско ниво все още не усещаме нищо съществено, като изключим ръста на цените по бензиностанциите. Оставаме слепи и глухи за удара, който наближава - тихо, бавно и полека.

Долната графика е публикувана в началото на април с идеята да покаже лошия сценарий за загубата на добив на петрол на глобално ниво заради войната в Персийския залив. Допускането тогава е било, че пропуснатото производство от 13 млн. барела на ден ще трае максимум до края на април и ще започне да се възстановява бързо с отварянето на Ормузкия проток от началото на месец май. Очакваната кумулативна загуба на добив трябваше да достигне максимум от 1 милиард барела в средата на юни и след това нещата да се нормализират.

Да, ама не. Краят на април е тук, а няма и намек за край на войната. Нещо повече - американската блокада затруднява износа и на ирански нефт и горива. Иран има броени дни, докато и на тях им се наложи да ограничат добива. С две думи, вече сме отвъд лошия сценарий.

Това не е препоръка за инвестиции, а по-скоро предупреждение.

България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 20 Отговор
    Бако Тръмп ще изгърби тези брадати козари чалмосани ирански цигани гърбави от бой а Американският Флаг ще се развее над цялата планета 🇺🇲 а Англосаксонските кучета ще подвият и двата крака от страх

    Коментиран от #8

    16:04 28.04.2026

  • 2 ПеПедофил

    20 3 Отговор
    Споко, вече сме в клуба на богатите, инфлацията е няма и 3%, а американците ни осигуряват евтин газ и петрол. Всички да повтарят: НАТО ни брани, а ЕС ни храни!

    16:05 28.04.2026

  • 3 Ха,ха

    8 0 Отговор
    Пиратейшън не е бил толкова път напразно.🗽

    16:06 28.04.2026

  • 4 Сталин

    14 1 Отговор
    Идват локдауни поради липса на горива .

    16:07 28.04.2026

  • 5 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    14 0 Отговор
    За всичките тези цени на всичко най вече за бензина и дизела е виновен масовия убиец терорист лъжец и педофил ЕВРЕЙНА ционист Тръмп тромпета заедно с другия убиец на деца Нетаняху...кво прави Европа та не се намеси и не спре сащ и Израел да убиват и унищожават света ...еми ЕС да се събере с Китай с южно американските и азиатските страни и да тропнат по масата .да се каже БАСТА на Тръмп вече

    16:07 28.04.2026

  • 6 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Цената на горивата в Лондон бележат спад днес.

    Коментиран от #12

    16:10 28.04.2026

  • 7 Трол

    5 0 Отговор
    След това ще преминем отвъд отвъд лошия сценарий.

    16:11 28.04.2026

  • 8 Ходи при макяси

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Да сучиш бе галFon

    16:11 28.04.2026

  • 9 бай Бончо

    17 1 Отговор
    Добре си бяхме с Русия ,имахме си горива , евтин ток , изобилие от храна ,чисти води .Една шепа хора разбиха държавата за да станат богати , а дойдоха с бели хавлиени чорапи и костюми от Валентина .Сега на едно море да отидеш плащаш вход и го плащаш на тях . Социализма е недостижим .

    Коментиран от #11

    16:18 28.04.2026

  • 10 икономист

    11 0 Отговор
    Още не са разбрали политиците ни какво предстои .Като видят кило сирене на промоция от 60 евро , може и да им светне

    16:20 28.04.2026

  • 11 Баба бонка

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "бай Бончо":

    Много готино беше, телена ограда, Белене, трудови бригади за децата, дънки само в Кореком за комунделите и построи крепостния бг от кота нула, за да го приватизират пак същите 😂😂

    16:27 28.04.2026

  • 12 Ох, не мога бе

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Дръж се Лондон😂😂

    16:28 28.04.2026

  • 13 жжжжжж

    5 0 Отговор
    Има ли инфлация , целия бизнес буквално спира .Няма никакво значение в каква сфера , всичко замръзва .

    16:33 28.04.2026

  • 14 Путин

    3 7 Отговор
    След Иран е Русия,браво на чичо Дончо, вече съм му фен,до всички русофили нали много му се кефехте,сега що мълчите,поздравете го.

    16:38 28.04.2026

  • 15 Трилиони

    2 0 Отговор
    дългове ще бъдат погасени от задаващата се инфлация. Около 50 милиарда в депозити по нашите банки също ще бъдат заличени от инфлацията, ако авторът е прав за размера на инфлацията.

    16:39 28.04.2026

  • 16 Пловдив

    2 0 Отговор
    Русия да не би да е спряла да произвежда петрол?!

    17:15 28.04.2026