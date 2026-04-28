Боян Рашев: Кризата в Персийския залив не свършва: Преминаваме отвъд лошия сценарий

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Анализатори и рейтингови агенции масово вдигат прогнозите си за цените на нефта, газа, торовете, пластмасите, храните, някои индустриални метали и множество други продукти за втората половина на 2026 г. Говорим за 50-100% скок в цените на всичко, което поддържа цивилизацията спрямо февруари, 2026 г. В същото време в Азия и Австралия вече се наблюдава спад на търсенето - основно на керосин, дизел и газ. Това значи инфлация, която вероятно ще се смеси с рецесия.

За това предупреди във "Фейсбук" Боян Рашев.

Тук на потребителско ниво все още не усещаме нищо съществено, като изключим ръста на цените по бензиностанциите. Оставаме слепи и глухи за удара, който наближава - тихо, бавно и полека.

Долната графика е публикувана в началото на април с идеята да покаже лошия сценарий за загубата на добив на петрол на глобално ниво заради войната в Персийския залив. Допускането тогава е било, че пропуснатото производство от 13 млн. барела на ден ще трае максимум до края на април и ще започне да се възстановява бързо с отварянето на Ормузкия проток от началото на месец май. Очакваната кумулативна загуба на добив трябваше да достигне максимум от 1 милиард барела в средата на юни и след това нещата да се нормализират.

Да, ама не. Краят на април е тук, а няма и намек за край на войната. Нещо повече - американската блокада затруднява износа и на ирански нефт и горива. Иран има броени дни, докато и на тях им се наложи да ограничат добива. С две думи, вече сме отвъд лошия сценарий.

Това не е препоръка за инвестиции, а по-скоро предупреждение.

Снимка: Фейсбук/Боян Рашев