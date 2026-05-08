Иван Бакалов: Румен Радев може да управлява два мандата, ако не се издъни от глупост

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На новото правителство хубавото му е, че има много време напред да сменят министри, за да спасяват положението. Защото сред министрите има недоразумения, а неколцина минали през ИТН като ракета носител, което само подсказва задкулисие и договорки.

Ако Радев се запъне да държи без промени тия министри, може да свърши като Виденов.

За това предупреди във "Фейсбук" журналистът Иван Бакалов.

Сега сме в еврозоната и не си управляваме сами лева, който Костадинов иска да връща. Тоест няма опасност от хиперинфлация. Но отливът на доверието идва бързо. Във Великобритания Стармър дойде на власт с историческа победа, само след по-малко от две години е на историческо дъно по доверие. Ще си изкара мандата заради демократичните традиции във Великобритания, ще сменя министри, вече заминаха някои.

България няма демократична култура и народът се научи на избори по два пъти годишно. Много бързо могат да излязат по площадите и по дребен повод. Но тези превъзбудени негативни реакции към новото правителство крият една опасност - думба-лумба на жълтите павета и после Радев пак печели изборите. Както се случваше с Борисов. И после ще има - аааа, сглобка.

Може да му викат зелен чорап, но Радев не е Борисов, който е за затвора. И ако Радев не се издъни от глупост, може да управлява два мандата.

Демократичната опозиция е много слаба и рие в грешната посока.

Борисов като втора политическа сила има по-силни позиции, но връщане на бял, зелен или виолетов кон няма да се състои, както не се състоя от 2021 насам.

Въпросът е дали Борисов и Радев не са се договорили нещо под масата.