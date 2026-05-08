Иван Бакалов: Румен Радев може да управлява два мандата, ако не се издъни от глупост

8 Май, 2026 16:00 1 044 20

  • румен радев-
  • иван бакалов-
  • правителство-
  • мандат

Демократичната опозиция е много слаба и рие в грешната посока

Снимка: БГНЕС
Іван Бакалов журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На новото правителство хубавото му е, че има много време напред да сменят министри, за да спасяват положението. Защото сред министрите има недоразумения, а неколцина минали през ИТН като ракета носител, което само подсказва задкулисие и договорки.

Ако Радев се запъне да държи без промени тия министри, може да свърши като Виденов.

За това предупреди във "Фейсбук" журналистът Иван Бакалов.

Сега сме в еврозоната и не си управляваме сами лева, който Костадинов иска да връща. Тоест няма опасност от хиперинфлация. Но отливът на доверието идва бързо. Във Великобритания Стармър дойде на власт с историческа победа, само след по-малко от две години е на историческо дъно по доверие. Ще си изкара мандата заради демократичните традиции във Великобритания, ще сменя министри, вече заминаха някои.

България няма демократична култура и народът се научи на избори по два пъти годишно. Много бързо могат да излязат по площадите и по дребен повод. Но тези превъзбудени негативни реакции към новото правителство крият една опасност - думба-лумба на жълтите павета и после Радев пак печели изборите. Както се случваше с Борисов. И после ще има - аааа, сглобка.

Може да му викат зелен чорап, но Радев не е Борисов, който е за затвора. И ако Радев не се издъни от глупост, може да управлява два мандата.

Демократичната опозиция е много слаба и рие в грешната посока.

Борисов като втора политическа сила има по-силни позиции, но връщане на бял, зелен или виолетов кон няма да се състои, както не се състоя от 2021 насам.

Въпросът е дали Борисов и Радев не са се договорили нещо под масата.


София / България
Оценка 2.9 от 9 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ако не се издъни от глупост

    10 3 Отговор
    айде глупости

    тиквата толкоз пъти се издъни през 20г царуване
    ама стадото му бая голямо остана

    16:03 08.05.2026

  • 2 Оооо , да

    8 3 Отговор
    Краят е предвидим !

    16:03 08.05.2026

  • 3 ха, ха, ха...

    12 2 Отговор
    Той както е започнал и един е много съмнително дали ще изкара...

    16:07 08.05.2026

  • 4 Дориана

    4 14 Отговор
    Със сигурност Румен Радев ще управлява два последователни мандата с пълно мнозинство. Той е умен , отговорен и интелигентен за разлика от Борисов и Пеевски, които разчитат единствено да си купят гласове или да ги откраднат чрез хартиените бюлетини. За техен ужас вече няма да могат да крадат от европейски средства и Обществени поръчки и политическата им паяжина с която са оплели всички институции ще бъде премахната. А, от егоизъм и завист ДБ и Продължаваме Промяната започнаха все повече да се издънват. Избирателите им ще отидат при Радев.

    Коментиран от #9, #13

    16:11 08.05.2026

  • 5 Карлсон от покрива

    13 6 Отговор
    Радев ще приключи кариерата си.....през зимата на 2027 г., както ако беше си останал президент!

    Коментиран от #14

    16:12 08.05.2026

  • 6 Трол

    4 2 Отговор
    Може да управлява и тридесет и пет години, предвид визуалната прилика с Тодор Живков.

    16:12 08.05.2026

  • 7 !!!?

    2 3 Отговор
    Слабите лидери ги сваля опозицията, силните лидери ги помита Народа, а самозабравилите се диктатори ги наказва Историята !!!?

    16:15 08.05.2026

  • 8 1234

    3 2 Отговор
    Начело с тебе и такива като тебе може и три мандата. Абе тоя дето се зове Иван Бакалов кога ще го скриете , че ми писна от него.

    16:15 08.05.2026

  • 9 Джо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Смешки човешки.

    16:17 08.05.2026

  • 10 Стига бе Иванчо

    2 2 Отговор
    ти ли ще ходиш да му сменяш памперса на тоя във втория мандат, ако не дай Боже се случи. Видя се от първия ден колко са неадекватни министрите му. И защо са му четирима заместника, особено единият красив, но отявлен путинофил . Какво ще прави там един син на военен разузнавач от съветско време!

    16:18 08.05.2026

  • 11 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Давам му 5 месеца.Наесен избори две в едно.

    Коментиран от #18

    16:19 08.05.2026

  • 12 Стенли

    1 1 Отговор
    А аз все се чудя що за политически Франкенщайн е тази партия прогресивна България 🤔 Пеканов и Иво Христов голям турлю гювеч ама карай да вървинкакто каза Костадинов на кой му пука че българите след петдесет години ще сме малцинство в собствената си държава нали сме в клуба на богатите и целогодишно има банани😁😕

    16:20 08.05.2026

  • 13 Голяма наивница

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    си! Не разбра ли, че задкулисието е едно и също, а триумвиратът е явен. Радев не ставаше нито за президент, камо ли за премиер. Кукла на конци! Днес, все едно слушах тезисите на бай Тошо от 70 години на миналия век. Тотална демагогия! Добре, че по е влязохме в еврозоната, иначе щяха да срутят валутния борд и да разграбяд всичко тези изедници!

    16:22 08.05.2026

  • 14 Дориана

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Карлсон от покрива":

    Точно обратното на Астрално ниво отдавна е заложено, че Румен Радев и неговата партия ще управляват с пълно мнозинство пълен мандат за ужас на всички корумпирани политици , които са в Парламента не за да работят за народа, а за да се облагодетелстват на негов гръб. Народа им показа червен картон и не ги иска в управлението и политиката. На тях много им се услади властта и неистово продължават да се натискат за нея. По трудния начин ще разберат, че вече са АУТ.

    16:22 08.05.2026

  • 15 За мен !

    1 2 Отговор
    Вече Се Е Идънил !

    Загуби !

    9 Години !

    16:34 08.05.2026

  • 16 ГОСПОДИН БАКАЛОВ

    2 2 Отговор
    КАК СРАВНЯВАШ РУМЕН РАДЕВ С ПЛЪХА,ПАРАПЕТА И БАРЦЕЛОНСКИЯ,ТОЙ РАДЕВ Р НА СВЕТЛИННИ ГОДИНИ ПРЕД ТЯХ.ЗНАМ ЧЕ СИ ДЕСЕН НО НЯМАТЕ КАДРИ.

    16:34 08.05.2026

  • 17 АКУ ПАЗИ ТУЛУПИТЕ МОЖЕ

    0 1 Отговор
    ДА УПРАВЛЯВА И ДЕСЕТ МАНДАТА...

    16:56 08.05.2026

  • 18 ИЗВИНИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    МНОГО СТЕ ВЕЛИКОДУШЕН...БЛАГ. ....

    Коментиран от #20

    17:07 08.05.2026

  • 19 така така

    1 0 Отговор
    Те двата му мандата вече свършиха. Този не знае какво говори.

    17:10 08.05.2026

  • 20 И дори

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "ИЗВИНИТЕ":

    Е мечтател!

    17:16 08.05.2026