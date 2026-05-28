Американски конгресмени настояват за още системи „Пейтриът“ за Украйна

Двама американски конгресмени призоваха администрацията на САЩ да откликне положително на искането на украинския президент Володимир Зеленски за допълнителни ракети за противовъздушна отбрана, които да помогнат за защитата на Киев от засилващите се руски удари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
През тази седмица Зеленски е изпратил писмо до президента Доналд Тръмп и до членовете на Конгреса, в което настоява за още системи „Пейтриът“ - смятани за най-ефективната защита срещу руските балистични ракети, използвани срещу Украйна.
В понеделник Русия предупреди чуждестранните граждани и дипломати да напуснат Киев, като заяви, че ще извършва систематични атаки срещу цели в украинската столица.
При последната мащабна руска атака в неделя срещу Украйна са били изстреляни 30 балистични ракети, като украинската противовъздушна отбрана е успяла да прехване едва 11 от тях, съобщиха украинските военновъздушни сили.
След среща със Зеленски в Киев сенаторът от Кънектикът Ричард Блументал заяви, че САЩ и преди са отговаряли на подобни искания от страна на Украйна.
„Надеждата и очакването ми е, че Америка ще отговори положително и на това искане“, каза Блументал в съвместно изявление с конгресмена Джим Хаймс.
Двамата американски представители заявиха, че при завръщането си във Вашингтон ще настояват за допълнителни доставки на противовъздушни ракети за Украйна, както и за по-строги санкции срещу Русия.
„Това, което ще смятаме за своя мисия, когато се върнем, е да се уверим, че Украйна разполага със средствата да свърши работата“, подчерта Блументал.
От встъпването в длъжност на Доналд Тръмп Украйна получава ракети „Пейтриът“ чрез инициативата на НАТО PURL („Списък с първостепенните нужди на Украйна“), финансирана от европейските съюзници на Киев.
В писмото си Зеленски е благодарил на САЩ за оказаната подкрепа, но е предупредил, че темпото на доставките вече не съответства на нарастващата заплаха за страната.
Конгресменът Джим Хаймс отбеляза, че дискусиите във Вашингтон относно военната помощ за Украйна се усложняват заради ангажираността на САЩ в конфликта с Иран, който изисква значителни военни ресурси.
„Този конфликт трябваше вече да е приключил по много причини, включително защото оръжията, които сега се използват в Персийския залив, трябва да бъдат насочени към нашата собствена отбрана и към подкрепа за Украйна“, заяви Хаймс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха,ха
23:02 28.05.2026
2 Тц,тц,тц
23:02 28.05.2026
3 Иван
23:07 28.05.2026
4 Проба... Проба
23:08 28.05.2026
5 Дамрат
23:09 28.05.2026
6 ПАРИ НА ВЕТЪРА
Коментиран от #19
23:10 28.05.2026
7 Обичам зеленски
23:10 28.05.2026
8 пешо
23:12 28.05.2026
9 Крим е Руски
Коментиран от #20
23:12 28.05.2026
10 А не настояват ли
23:16 28.05.2026
11 Последния Софиянец
23:17 28.05.2026
12 Тоя, не е
23:26 28.05.2026
13 ?????
Получава се че Западът воюва с Русия чрез прокситата си Зеленски и ко с Русия до последния жив украинец.
Или не е така? А?
Украйна на как да кажа евреина Зеленски коленичил пред останките на палача на Бабий Яр е нормално?
Еврейска им работа. Да се оправят кой крив, кой прав.
Но все пак да напомня - там са убити и закопани като за начало 33 000 еврея. По-нататък още повече евреи, славяни, и т.н.
До 1943 г. около 120 000 човека.
От цивилизованите европейци, които тогава владеят цяла Европа.
И сега пак са тръгнали на Изток.
Уф.
Разбирам ги вече руските блогъри, които сравняват Путин с иранските аятоласи не в негова полза.
Коментиран от #23
23:28 28.05.2026
14 оня с коня
Коментиран от #15
23:33 28.05.2026
15 ?????
До коментар #14 от "оня с коня":"Земи,Имоти,Фабрики и Пари в Банки на Успелите хора"
Тва хумореска ли е бре?
Коментиран от #21
23:37 28.05.2026
16 хахахахха
23:41 28.05.2026
17 име
23:41 28.05.2026
18 Име
23:44 28.05.2026
19 Шопо
До коментар #6 от "ПАРИ НА ВЕТЪРА":Железния купол се оказа железен гевгир.
23:47 28.05.2026
20 Град Козлодуй
До коментар #9 от "Крим е Руски":Украйна не е държава а територия, руска територия.
Коментиран от #26
23:51 28.05.2026
21 оня с коня
До коментар #15 от "?????":Уникален си- да питаш нещо дали е смешно и ако получиш утвърдителен отговор,чак тогава да почнеш да се смееш?!
Коментиран от #24, #27
23:52 28.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ха,ха
До коментар #13 от "?????":Курабийката им прави майдайни,па буферайна сключила договори за сто години с англичаните😂😂
23:56 28.05.2026
24 ?????
До коментар #21 от "оня с коня":"Земи,Имоти,Фабрики и Пари в Банки на Успелите хора"
Уф.
Коментирай го в позитивен план.
Ако можеш.
Аз естествено ще добавя след тва.
23:56 28.05.2026
25 Пилотът Гошу
23:57 28.05.2026
26 .....
До коментар #20 от "Град Козлодуй":Буферайна е буферайна,кво стана с унгарците в Задкарпатието?
23:57 28.05.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ООрана държава
00:18 29.05.2026