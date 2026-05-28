Американски конгресмени настояват за още системи „Пейтриът“ за Украйна

Двама американски конгресмени призоваха администрацията на САЩ да откликне положително на искането на украинския президент Володимир Зеленски за допълнителни ракети за противовъздушна отбрана, които да помогнат за защитата на Киев от засилващите се руски удари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

През тази седмица Зеленски е изпратил писмо до президента Доналд Тръмп и до членовете на Конгреса, в което настоява за още системи „Пейтриът“ - смятани за най-ефективната защита срещу руските балистични ракети, използвани срещу Украйна.

В понеделник Русия предупреди чуждестранните граждани и дипломати да напуснат Киев, като заяви, че ще извършва систематични атаки срещу цели в украинската столица.

При последната мащабна руска атака в неделя срещу Украйна са били изстреляни 30 балистични ракети, като украинската противовъздушна отбрана е успяла да прехване едва 11 от тях, съобщиха украинските военновъздушни сили.

След среща със Зеленски в Киев сенаторът от Кънектикът Ричард Блументал заяви, че САЩ и преди са отговаряли на подобни искания от страна на Украйна.

„Надеждата и очакването ми е, че Америка ще отговори положително и на това искане“, каза Блументал в съвместно изявление с конгресмена Джим Хаймс.

Двамата американски представители заявиха, че при завръщането си във Вашингтон ще настояват за допълнителни доставки на противовъздушни ракети за Украйна, както и за по-строги санкции срещу Русия.

„Това, което ще смятаме за своя мисия, когато се върнем, е да се уверим, че Украйна разполага със средствата да свърши работата“, подчерта Блументал.

От встъпването в длъжност на Доналд Тръмп Украйна получава ракети „Пейтриът“ чрез инициативата на НАТО PURL („Списък с първостепенните нужди на Украйна“), финансирана от европейските съюзници на Киев.

В писмото си Зеленски е благодарил на САЩ за оказаната подкрепа, но е предупредил, че темпото на доставките вече не съответства на нарастващата заплаха за страната.

Конгресменът Джим Хаймс отбеляза, че дискусиите във Вашингтон относно военната помощ за Украйна се усложняват заради ангажираността на САЩ в конфликта с Иран, който изисква значителни военни ресурси.

„Този конфликт трябваше вече да е приключил по много причини, включително защото оръжията, които сега се използват в Персийския залив, трябва да бъдат насочени към нашата собствена отбрана и към подкрепа за Украйна“, заяви Хаймс.