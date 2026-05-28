Американски конгресмени настояват за още системи „Пейтриът“ за Украйна

28 Май, 2026 22:56

Вашингтон е призован да засили противовъздушната помощ за Киев на фона на ескалиращите руски атаки

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двама американски конгресмени призоваха администрацията на САЩ да откликне положително на искането на украинския президент Володимир Зеленски за допълнителни ракети за противовъздушна отбрана, които да помогнат за защитата на Киев от засилващите се руски удари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

През тази седмица Зеленски е изпратил писмо до президента Доналд Тръмп и до членовете на Конгреса, в което настоява за още системи „Пейтриът“ - смятани за най-ефективната защита срещу руските балистични ракети, използвани срещу Украйна.

В понеделник Русия предупреди чуждестранните граждани и дипломати да напуснат Киев, като заяви, че ще извършва систематични атаки срещу цели в украинската столица.

При последната мащабна руска атака в неделя срещу Украйна са били изстреляни 30 балистични ракети, като украинската противовъздушна отбрана е успяла да прехване едва 11 от тях, съобщиха украинските военновъздушни сили.

След среща със Зеленски в Киев сенаторът от Кънектикът Ричард Блументал заяви, че САЩ и преди са отговаряли на подобни искания от страна на Украйна.

„Надеждата и очакването ми е, че Америка ще отговори положително и на това искане“, каза Блументал в съвместно изявление с конгресмена Джим Хаймс.

Двамата американски представители заявиха, че при завръщането си във Вашингтон ще настояват за допълнителни доставки на противовъздушни ракети за Украйна, както и за по-строги санкции срещу Русия.

„Това, което ще смятаме за своя мисия, когато се върнем, е да се уверим, че Украйна разполага със средствата да свърши работата“, подчерта Блументал.

От встъпването в длъжност на Доналд Тръмп Украйна получава ракети „Пейтриът“ чрез инициативата на НАТО PURL („Списък с първостепенните нужди на Украйна“), финансирана от европейските съюзници на Киев.

В писмото си Зеленски е благодарил на САЩ за оказаната подкрепа, но е предупредил, че темпото на доставките вече не съответства на нарастващата заплаха за страната.

Конгресменът Джим Хаймс отбеляза, че дискусиите във Вашингтон относно военната помощ за Украйна се усложняват заради ангажираността на САЩ в конфликта с Иран, който изисква значителни военни ресурси.

„Този конфликт трябваше вече да е приключил по много причини, включително защото оръжията, които сега се използват в Персийския залив, трябва да бъдат насочени към нашата собствена отбрана и към подкрепа за Украйна“, заяви Хаймс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха,ха

    15 4 Отговор
    Понеже са нагли и нахални,може повече и нищо да не им се отпуска.

    23:02 28.05.2026

  • 2 Тц,тц,тц

    15 4 Отговор
    Да се спасяват,омръзнаха на всички.

    23:02 28.05.2026

  • 3 Иван

    16 4 Отговор
    Какво е това "още"? Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски пак ще се оплаква, кълне и настоява.......ционистките сатанисти в Конгреса да ги дадат всичките, накуп......еврейската хазарска кока да се изкефи.

    23:07 28.05.2026

  • 4 Проба... Проба

    7 2 Отговор
    Значи още не успяват да ме блокират-четири г. вече...

    23:08 28.05.2026

  • 5 Дамрат

    7 5 Отговор
    Сички зелени

    23:09 28.05.2026

  • 6 ПАРИ НА ВЕТЪРА

    14 6 Отговор
    ТОВА ЖЕЛЕЗО НЕ ВЪРШИ НИКАКВА РАБОТА

    Коментиран от #19

    23:10 28.05.2026

  • 7 Обичам зеленски

    9 4 Отговор
    Като торта-студен и със свещи

    23:10 28.05.2026

  • 8 пешо

    10 4 Отговор
    да има руснаците кво да думкат

    23:12 28.05.2026

  • 9 Крим е Руски

    10 4 Отговор
    ген. Радев.... киеф също

    Коментиран от #20

    23:12 28.05.2026

  • 10 А не настояват ли

    10 3 Отговор
    За Сарми във Вашингтон? Че то едното е свързано с другото!

    23:16 28.05.2026

  • 11 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    И откъде ще ги вземат?

    23:17 28.05.2026

  • 12 Тоя, не е

    12 2 Отговор
    Разбрал още че при хиперзвукови ракети не помага нищо. Просто четка дядо Дончо и рекламира Пейтриът. А оръжейната индустрия и нейните сенатори ястреби за пари са готови на всичко. Но докато дойдат Украйна няма да я има.

    23:26 28.05.2026

  • 13 ?????

    5 2 Отговор
    Само да попитам?
    Получава се че Западът воюва с Русия чрез прокситата си Зеленски и ко с Русия до последния жив украинец.
    Или не е така? А?
    Украйна на как да кажа евреина Зеленски коленичил пред останките на палача на Бабий Яр е нормално?
    Еврейска им работа. Да се оправят кой крив, кой прав.
    Но все пак да напомня - там са убити и закопани като за начало 33 000 еврея. По-нататък още повече евреи, славяни, и т.н.
    До 1943 г. около 120 000 човека.
    От цивилизованите европейци, които тогава владеят цяла Европа.
    И сега пак са тръгнали на Изток.
    Уф.
    Разбирам ги вече руските блогъри, които сравняват Путин с иранските аятоласи не в негова полза.

    Коментиран от #23

    23:28 28.05.2026

  • 14 оня с коня

    3 6 Отговор
    Гладните български Русофили наивно вярват че е възможен нов 9-ти Септември със прилежащата национализация на Земи,Имоти,Фабрики и Пари в Банки на Успелите хора.Всъщност лошо няма - нека си вярват щото е казано :"Отнемеш ли вярата на Някого,все едно че си го унищожил":)

    Коментиран от #15

    23:33 28.05.2026

  • 15 ?????

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    "Земи,Имоти,Фабрики и Пари в Банки на Успелите хора"
    Тва хумореска ли е бре?

    Коментиран от #21

    23:37 28.05.2026

  • 16 хахахахха

    8 3 Отговор
    хахлите няма да получат повече подкрепа,квото беше беше

    23:41 28.05.2026

  • 17 име

    5 3 Отговор
    Ко стана с предишните? Пейтриъта не можа даже себе си да опази!

    23:41 28.05.2026

  • 18 Име

    5 2 Отговор
    Приятни сънища!

    23:44 28.05.2026

  • 19 Шопо

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "ПАРИ НА ВЕТЪРА":

    Железния купол се оказа железен гевгир.

    23:47 28.05.2026

  • 20 Град Козлодуй

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Крим е Руски":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #26

    23:51 28.05.2026

  • 21 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "?????":

    Уникален си- да питаш нещо дали е смешно и ако получиш утвърдителен отговор,чак тогава да почнеш да се смееш?!

    Коментиран от #24, #27

    23:52 28.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ха,ха

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "?????":

    Курабийката им прави майдайни,па буферайна сключила договори за сто години с англичаните😂😂

    23:56 28.05.2026

  • 24 ?????

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    "Земи,Имоти,Фабрики и Пари в Банки на Успелите хора"
    Уф.
    Коментирай го в позитивен план.
    Ако можеш.
    Аз естествено ще добавя след тва.

    23:56 28.05.2026

  • 25 Пилотът Гошу

    2 1 Отговор
    И техните дYпетати са умни колкото нашите... Те мислят, че се произвеждат по 100 хиляди ракети на ден или седмица за тея Пейтриът и могат да се пращат га им скимне...

    23:57 28.05.2026

  • 26 .....

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Град Козлодуй":

    Буферайна е буферайна,кво стана с унгарците в Задкарпатието?

    23:57 28.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Нали им ги плащаме, много ясно че ще настояват че да захлебят

    00:18 29.05.2026