Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Други спортове »
Нургюл Салимова с впечатляваща серия на Европейското по шахмат – трета поредна победа за българката

Нургюл Салимова с впечатляваща серия на Европейското по шахмат – трета поредна победа за българката

28 Май, 2026 23:19 603 6

  • нургюл салимова-
  • майсторство-
  • победа-
  • европейското първенство по класически шахмат-
  • жени-
  • батуми-
  • грузия-
  • шах-
  • надя тончева-
  • габриела антова-
  • белослава кръстева

Българските шахматистки продължават битката в Батуми

Нургюл Салимова с впечатляваща серия на Европейското по шахмат – трета поредна победа за българката - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Нургюл Салимова демонстрира хладнокръвие и стратегическо майсторство, като постигна трета последователна победа на Европейското първенство по класически шахмат за жени, което се провежда в Батуми, Грузия.

В четвъртия кръг талантливата ни състезателка, играейки с белите фигури, надделя над руската шахматистка Варвара Полякова. Двубоят бе изключително оспорван – до 50-ия ход позицията на дъската бе почти изравнена, въпреки че Салимова разполагаше с пешка повече. Всичко се реши след неточен ход на Полякова, който българката мигновено използва, за да принуди съперничката си да се предаде на 60-ия ход

С този успех Нургюл Салимова вече има 3,5 точки и дели третото до шестото място във временното класиране, като затвърждава позицията си на най-високо ранкираната българка в световната ранглиста.

Надя Тончева също се представя стабилно – тя добави още половин точка към актива си след реми с Улвия Фаталийева от Азербайджан и вече има 3 точки.

Габриела Антова, след поражение от Гюнай Мамадзада (Азербайджан), остава с 2,5 точки.

Белослава Кръстева също се отличи, като победи с черните фигури италианката Теа Гуеци и вече има 2,5 точки.

За съжаление, останалите български представителки не успяха да се поздравят с успех в този кръг: Гергана Пейчева отстъпи пред Алиция Сливицка (Полша) и остава с 2 точки, Виктория Радева загуби от Юлия Лявонова (Беларус) и има 1,5 точки, а Анджелика Ненова бе победена от 11-годишната английска сензация Бодхана Сивандан и остава с 1 точка.

Петият кръг на Европейското първенство предстои в петък, а в челото на класирането с максимален актив от 4 точки са Елмира Мирзоева (Англия) и Анастасия Хнатишин (Украйна).


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чичо Таско

    9 4 Отговор
    Браво Нургюлче. Ти си истинска българка от турски произход. Хвала, че се състезаваш за България и българския трибагреник. Честит Курбан байрям! И да не се снимаш с Пеевски-

    23:36 28.05.2026

  • 2 за да не повтаряме

    2 3 Отговор
    Виж коментара в Спорт по тв от сутринта. Само ще добавя, че Ненова и особено Радева загубиха в позиции, в които се оглеждаха за овации за победи в няколко хода. Такива партии не могат да се загубят освен от наши пълководци.

    23:42 28.05.2026

  • 3 Иван

    2 3 Отговор
    БРАВО

    23:46 28.05.2026

  • 4 хаха

    2 3 Отговор
    "за българката"

    ХАХАХА! Сигурно сигурно! Някакъв ориенталски мелезак...

    23:52 28.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Баба Гошка

    0 1 Отговор
    Поней бялаа. ЧакайтИ да видитИ мустаккатитИ "българки" от Пакистанцитте, дет вкарват сега у нас. Много скоро ще се намножат и повече от братчедите, дет отидоха у немско за детските. ЧестктУ ви мултикултитюрлю гюввечч.

    00:03 29.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове