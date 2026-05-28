Нургюл Салимова с впечатляваща серия на Европейското по шахмат – трета поредна победа за българката

Нургюл Салимова демонстрира хладнокръвие и стратегическо майсторство, като постигна трета последователна победа на Европейското първенство по класически шахмат за жени, което се провежда в Батуми, Грузия.

В четвъртия кръг талантливата ни състезателка, играейки с белите фигури, надделя над руската шахматистка Варвара Полякова. Двубоят бе изключително оспорван – до 50-ия ход позицията на дъската бе почти изравнена, въпреки че Салимова разполагаше с пешка повече. Всичко се реши след неточен ход на Полякова, който българката мигновено използва, за да принуди съперничката си да се предаде на 60-ия ход

С този успех Нургюл Салимова вече има 3,5 точки и дели третото до шестото място във временното класиране, като затвърждава позицията си на най-високо ранкираната българка в световната ранглиста.

Надя Тончева също се представя стабилно – тя добави още половин точка към актива си след реми с Улвия Фаталийева от Азербайджан и вече има 3 точки.

Габриела Антова, след поражение от Гюнай Мамадзада (Азербайджан), остава с 2,5 точки.

Белослава Кръстева също се отличи, като победи с черните фигури италианката Теа Гуеци и вече има 2,5 точки.

За съжаление, останалите български представителки не успяха да се поздравят с успех в този кръг: Гергана Пейчева отстъпи пред Алиция Сливицка (Полша) и остава с 2 точки, Виктория Радева загуби от Юлия Лявонова (Беларус) и има 1,5 точки, а Анджелика Ненова бе победена от 11-годишната английска сензация Бодхана Сивандан и остава с 1 точка.

Петият кръг на Европейското първенство предстои в петък, а в челото на класирането с максимален актив от 4 точки са Елмира Мирзоева (Англия) и Анастасия Хнатишин (Украйна).