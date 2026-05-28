Винченцо Италиано напусна Болоня: Пътят води към Наполи?

28 Май, 2026 22:56 544 0

Бившият наставник на Фиорентина пред ново предизвикателство

Винченцо Италиано напусна Болоня: Пътят води към Наполи? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Винченцо Италиано вече не е част от треньорския щаб на Болоня, след като двете страни се разделиха по взаимно съгласие. Новината, разпространена от „Ройтерс“, предизвика вълна от коментари в италианските футболни среди и разпали слуховете за бъдещето на амбициозния специалист.

Италиано, който пое Болоня през 2024 година, оставя след себе си впечатляваща следа. Още в първия си сезон той изведе тима до дългоочакван триумф – Купата на Италия, която клубът не бе печелил повече от половин век. Освен това, под негово ръководство Болоня завърши на престижното осмо място в Серия „А“ и достигна до четвъртфиналите на Лига Европа – постижения, които върнаха надеждата и гордостта на феновете.

В специално изявление ръководството на Болоня изрази признателност към Италиано: „Винченцо ни уведоми, че счита мисията си тук за изпълнена след два сезона, изпълнени с успехи. Благодарим му за страстта, професионализма и отдадеността, с които работи през този исторически период за клуба.“

Междувременно, Наполи – вицешампионът на Италия, който наскоро се раздели с Антонио Конте, е сочен за следваща дестинация на Италиано.


