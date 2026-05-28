Янтра се раздели с мечтата за елита: "Ще боли, но само за кратко"

Футболният клуб Янтра Габрово преживя разочароваща момент, след като отстъпи с 1:2 при гостуването си на Септември София и така се прости с амбициите си за промоция в Първа лига. Веднага след последния съдийски сигнал, от ръководството на габровския тим отправиха емоционално послание към своите верни привърженици.

В специално обръщение, публикувано минути след края на срещата, от Янтра благодариха на всички, които неотлъчно са подкрепяли отбора през целия сезон.

Ето какво написаха от клуба:

"Не успяхме, но си тръгваме с високо вдигнати глави. Понякога именно загубите учат най-много. Те каляват характера, изграждат отборния дух и правят бъдещите успехи още по-ценни.

Янтра не успя да изпълни голямата цел, но показа сърце, характер и футбол, с който Габрово може да се гордее.



Този сезон върна надеждата, обедини феновете и доказа, че клубът върви в правилната посока.

Огромна благодарност към футболистите, треньорския щаб и всички хора зад отбора за силния сезон, за отдадеността, битките и емоциите, които подариха на габровските привърженици. С труд, характер и вяра Янтра отново накара хората да мечтаят.



Благодарим и на феновете, които бяха до отбора навсякъде – по трибуните, пред телевизорите и по пътищата към гостуванията. Подкрепата ви беше безценна.



Ще боли, но само за кратко. Защото Янтра ще се върне по-силна."