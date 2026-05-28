Бойко Рашков за незаконния строеж край Варна: ГЕРБ и ДПС прикриваха украинските строители в комисия

Искам да споделя няколко обстоятелства, които до момента убягват. Те са свързани с украинските строители на незаконния град до Варна. Миналата година между септември и края на декември комисията за контрол на службите и специалните разузнавателни служби беше се ръководеше на ротационен принцип от представителя на "Възраждане" Златанов. Той във всяко едно заседание включваше в дневния ред изслушване на и.ф. на ДАНС Деньо Денев по въпроса каква е тази групировка "КУБ", какво прави тук в България и с какво се занимава. Имаше 11 заседание на комисията и всички те бяха бламирани в частта за изслушването на Деньо Денев от депутатите на ГЕРБ и ДПС.

Това заяви в кулоарите на парламента народният представител от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков, който коментира незаконния строеж в местността “Баба Алено” край Варна.

"Деньо Денев се явяваше на заседанията на комисията и мълчаливо си тръгваше. Аз нямах обяснение защо е било това поведение на колегите от ГЕРБ и ДПС. Сега ми се струва, че нещата се изясняват, защото да прикриваш една такава групировка, която строи незаконно на българска територия, подсказва интерес на двете политически партии от тази групировка. Няма да вземем отношение във връзка с дейността на тази групировка, защото се надяваме да бъдат извършени проверки по административен и наказателно правен път. Не е ясно прокуратурата бездействала ли е, приключила ли е образуваните дела по темата. Цялото общество трябва да разбере как така една фирма на чужденци е дошла тук и строи незаконно. Да не би това да идва от един друг доста по-сериозен пример, когато се строеше една магистрала без строителни книжа по време на управлението на Бойко Борисов?", завърши Бойко Рашков.