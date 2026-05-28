Бойко Рашков за незаконния строеж край Варна: ГЕРБ и ДПС прикриваха украинските строители в комисия

28 Май, 2026 14:55 3 527 66

Деньо Денев се явяваше на заседанията на комисията и мълчаливо си тръгваше. Аз нямах обяснение защо е било това поведение на колегите от ГЕРБ и ДПС

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Искам да споделя няколко обстоятелства, които до момента убягват. Те са свързани с украинските строители на незаконния град до Варна. Миналата година между септември и края на декември комисията за контрол на службите и специалните разузнавателни служби беше се ръководеше на ротационен принцип от представителя на "Възраждане" Златанов. Той във всяко едно заседание включваше в дневния ред изслушване на и.ф. на ДАНС Деньо Денев по въпроса каква е тази групировка "КУБ", какво прави тук в България и с какво се занимава. Имаше 11 заседание на комисията и всички те бяха бламирани в частта за изслушването на Деньо Денев от депутатите на ГЕРБ и ДПС.

Това заяви в кулоарите на парламента народният представител от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков, който коментира незаконния строеж в местността “Баба Алено” край Варна.

"Деньо Денев се явяваше на заседанията на комисията и мълчаливо си тръгваше. Аз нямах обяснение защо е било това поведение на колегите от ГЕРБ и ДПС. Сега ми се струва, че нещата се изясняват, защото да прикриваш една такава групировка, която строи незаконно на българска територия, подсказва интерес на двете политически партии от тази групировка. Няма да вземем отношение във връзка с дейността на тази групировка, защото се надяваме да бъдат извършени проверки по административен и наказателно правен път. Не е ясно прокуратурата бездействала ли е, приключила ли е образуваните дела по темата. Цялото общество трябва да разбере как така една фирма на чужденци е дошла тук и строи незаконно. Да не би това да идва от един друг доста по-сериозен пример, когато се строеше една магистрала без строителни книжа по време на управлението на Бойко Борисов?", завърши Бойко Рашков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    27 36 Отговор
    БКП червеният милионер си е недосегаем

    14:58 28.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анонимен

    23 29 Отговор
    БКП червеният милионер си е недосегаем

    14:58 28.05.2026

  • 4 честен ционист

    38 39 Отговор
    Рашков да няма някой апартамент в украинския кибуц?

    Коментиран от #31, #62

    14:59 28.05.2026

  • 5 А ваш

    47 12 Отговор
    Бляжко е девствен и невинен.

    14:59 28.05.2026

  • 6 Хаха

    90 9 Отговор
    Урсула даде но Украйна 90 милиарда, а ония си строят хотели и палати покрай морето.

    Коментиран от #16

    14:59 28.05.2026

  • 7 Пич

    49 30 Отговор
    Аооо........дамаджан съвсем стана неадекватен!!! Кметът на ПП/ДБ и те незнаели, само ГЕРБ и ДПС знаели!!! Явно замесените очакват квадратен да им влезе!!! И трябва да им влезе!!! Предатели...!!!

    14:59 28.05.2026

  • 8 1488

    41 14 Отговор
    след продължително лобиране в бг парламент, градовете от Варна до Провадия, Айтос, Поморие и Бяла (3000 кв км), и тяхната водна територия (900 кв км) стават част от нововъзниквалата край местността Баба Алено украинска дьржава - Нова Украйна

    до месец се очаква посещение от председателя на европейската комисия и официално признаване от брюксел на автономията на Нова Украйна със столица Нова Одеса (бившата варна)

    Коментиран от #11

    15:00 28.05.2026

  • 9 Ахааа

    70 13 Отговор
    Абе ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ- всички са съучастници в престъплението ! Мръсна евроатлантическа сглобка!

    15:00 28.05.2026

  • 10 Ллама Рашков

    45 15 Отговор
    Вече не сте смешни. Жалки сте ППейците.

    15:04 28.05.2026

  • 11 Да бе да

    38 4 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    И кво,ние ще ходим там с визи ли?

    Коментиран от #13

    15:04 28.05.2026

  • 12 Нотариусите да спрат

    56 4 Отговор
    продажбите на апартаментите в този комплекс,те са незаконни,държавата спокойно може да направи запор щом няма разрешение за строеж.

    15:05 28.05.2026

  • 13 честен ционист

    24 13 Отговор

    До коментар #11 от "Да бе да":

    Не, просто руснаците ще си защитят съгражданите във Варна, които съвсем не са малко.

    15:06 28.05.2026

  • 14 ДРУГАРЯ ДАМАДЖАН

    19 13 Отговор
    С 21 ТОАЛЕТНИ , ЗАЩО НЕ Е ПРИ БАЙ СТАВРИ ДРУГАРЮ МУНЧО ? ? ? ...................

    15:09 28.05.2026

  • 15 Тотално пробита територия!

    33 9 Отговор
    Кой полезен идиот от Брюксел взе това корумпирано племе в ЕС и НАТО?

    Коментиран от #29

    15:10 28.05.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    39 5 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    Ами те все повтарят:
    " Я не хачу на фронте,
    я хачу на море!"❗
    А тук все ни повтарят,
    че укр...ите ни пазели
    от льошия Путлер❗

    Коментиран от #37

    15:12 28.05.2026

  • 17 Цвете

    35 6 Отговор
    ЕТО ГО " ЧАДЪРЧЕТО " ГЕРБ И ДПС?! КОЙ Е ПОЛОЖИЛ ПОДПИС ЗА НЕЗАКОННИЯТ СТРОЕЖ? ДЕНЕВ ДА РАЗКАЗВА, КОГАТО ПОДПИСВА ЗА ЕКСТРАДАЦИЯ НА УКРАИНЕЦА ,КОЙ МУ НАЛАГА ДА ГО ВЪРНАТ ОТНОВО НА 7 ЮЛИ 2025 ГОДИНА И ДА " ВЪЗОБНОВИ " ПРЕБИВАВАНЕТО НА БАШ МАЙСТОРА ? ДЕНЕВ ГО ГОНИ И ПОСЛЕ ИМА НОВА ЗАПОВЕД, КОГАТО ТОЙ СЛАГА ПОДПИС ДА ОСТАНЕ ?! ЧИЯ Е ИДЕЯТА? 🐷🐖🐑🪆🎃🫡🤦‍♂️🤔🤷‍♀️🇧🇬🤦‍♂️

    15:13 28.05.2026

  • 18 Помните ли Царево?

    21 14 Отговор
    Там нямаше украинци!
    Там бяха руските мутри!
    Бетонните развалини още стоят!

    Коментиран от #21, #34

    15:14 28.05.2026

  • 19 кристално ясно

    39 7 Отговор
    Тиквенопрасешката мафия служи на укромафията!

    15:14 28.05.2026

  • 20 Цвете

    22 3 Отговор
    • 20 Цвете

    15:15 28.05.2026

  • 21 А помниш ли Камчия?

    23 13 Отговор

    До коментар #18 от "Помните ли Царево?":

    Евродепутата комуняга Станишев хариза Камчия не руснаците!

    15:17 28.05.2026

  • 22 Мнение

    43 3 Отговор
    Ще се разбере, когато "цъфнат налъмите". Колкото се разбра КОЙ уби шестимата от Петрохан, толкова и сега ще се разбере. Е, за какво доверие в институциите говорим?

    15:18 28.05.2026

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    35 5 Отговор
    Хак ви е. Нищо не знаете за украинците, колко пъти ви казвах.Сега укрите ще ви освободят от руснаците и от вас ще освободят територичта.Щото след войната трябва някъде да живеят.В Новорусия няма да могат.

    Коментиран от #35, #66

    15:21 28.05.2026

  • 24 Пуделче с пачки

    11 11 Отговор
    Едни пият от мъка по властта, други като Рашков от сутринта.

    15:21 28.05.2026

  • 25 Някой

    16 3 Отговор
    О, пък вашия кмет "Ни чул , ни видял"

    15:25 28.05.2026

  • 26 СТРАННО!

    21 5 Отговор
    Може и да е така…лошите ГЕРБ са прикривали по-лошите-украинците…ама вие “добрите” как пък веднъж не споменахте за това безобразие по телевизията, а?! Вашият човек във варна взел властта и година по-късно констатирал безобразията и написал писма…ще пукна от смях…бил писмовен чувякът!

    15:27 28.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 УДРИ РАШКОВ

    20 11 Отговор
    ДОЛУ ГЕРБ ДПС И МАФИЯТА

    Коментиран от #63

    15:29 28.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 И това ченге

    26 2 Отговор
    криви нещата ! Какви комисии какви пет лева/2.57 евро 😀 ?
    Отговорността за установяване и премахване на незаконно строителство в дадена община е на общинската администрация и начело Кмета - правомощията са изцяло негови !
    И Кмета и всички "променливи" политици ни пращат от болната глава настрани ! 😀
    А, не ни правете на чак толкУва проЗти бе !

    15:31 28.05.2026

  • 31 Няма,

    16 4 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    бъди сигурен.
    Но що се отнася до украинския град във Варна, в България - такова нещо тук няма място. Украинците вече са гонени от Европа. А ние все още ги търпим, но няма да е за дълго. Време е да си ходят и да се сражават за родината си.

    15:31 28.05.2026

  • 32 ПрекриваХА.

    14 4 Отговор
    А ти къде си дремал? Като си знаел, че прикриват?
    Я си помисли, дане би женати да има някакво участие в схемата? Варненка.
    Че нещо забрави че тъста ти работеше при Цв Василев? Или каквато и да е връзката там!
    Недей да се цъклиш, ами стегай чантата. Поне познаваш арестите на Ге Ме то

    15:33 28.05.2026

  • 33 Що сега се сети

    8 2 Отговор
    Що така
    Как ти точна не си разбрал
    А ти харесвах уж оправен
    Няма страшно
    По добре късно отколкото никога

    15:34 28.05.2026

  • 34 Миме

    10 5 Отговор

    До коментар #18 от "Помните ли Царево?":

    и каква е разликата между руснаци и украинци?м?

    Коментиран от #36, #40

    15:35 28.05.2026

  • 35 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    4 19 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Добре са дошли !
    Украинците са наши братя.

    Коментиран от #39

    15:38 28.05.2026

  • 36 А помниш ли Камчия?

    8 8 Отговор

    До коментар #34 от "Миме":

    Няма разлика!
    Путин каза, че са едно сбъркано племе!

    15:38 28.05.2026

  • 37 ПАЗЯТ

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    СОБСТВЕНИТЕ СИ ZAДHИЦИ И СПОКОЙСТВИЕТО СИ.

    15:39 28.05.2026

  • 38 Миме

    12 3 Отговор
    корумпета коцев що още не при бай ставри?

    15:39 28.05.2026

  • 39 Никакви братя

    11 5 Отговор

    До коментар #35 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    не са ни,а са белите цигани на Европа.
    Братя са ни руснаците.

    Коментиран от #41

    15:41 28.05.2026

  • 40 За Московия с любов

    4 10 Отговор

    До коментар #34 от "Миме":

    Отговора го дава граф Толстой:
    Първата Русия (Киевска Рус): Корени в европейската и световна култура. Носител на идеите за доброто, честта, свободата, просветлението и хуманизма.

    Втората Русия (Московска/Монголска Русия): Дива, монголска, зверска и хищническа. Тя произлиза от гората и тайгата, издигайки в култ деспотизма, насилието и азиатския авторитаризъм

    Коментиран от #53

    15:43 28.05.2026

  • 41 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    8 8 Отговор

    До коментар #39 от "Никакви братя":

    Кои по точно са ти братя : татари, чеченци, башкири, чуваши, аварци, арменци, украинци, даргинци, казахи, кумики, ингуши, лезгини, якути, осетинци, марийци, мордовци, удмурти, коми и кабардинци.
    Само npoдажна craн може да каже, че тези са ни братя.
    На мен тези не са ми братя !

    Коментиран от #49

    15:46 28.05.2026

  • 42 Българин 🇧🇬

    12 4 Отговор
    Украинските дипломати - представители на киевската хунта трябва да се изгонят от България . Незаконните постройки да се съборят . И двете кметски ръководства ,( на Гроб и ПеПетроханци ) да се подведат под съдебна отговорност !

    15:47 28.05.2026

  • 43 Старчо Сарача

    11 3 Отговор
    А в същото време този мазен плужек плюскаше заедно с бандитите и разнасяха пачки и пудели!

    15:47 28.05.2026

  • 44 Я се подсигурете

    3 2 Отговор
    че това не е поредният кибуц в България . Защото ако се окаже такъв ,как ще се оправдаете за този шум не знам.

    15:51 28.05.2026

  • 45 Из падмасковие

    8 3 Отговор
    Съсобственика на куб читадзе е от москва,

    15:53 28.05.2026

  • 46 гост

    7 0 Отговор
    за разлика от Варна, в София, кв. Младост всичко се строи по закон

    15:53 28.05.2026

  • 47 ООрана държава

    2 5 Отговор
    Това беше с гербародепесарщината, от тук на татък само присъди и затвор

    Коментиран от #61

    15:55 28.05.2026

  • 48 ВИК

    5 2 Отговор
    Фашизоидните богаташи, за сметка на ЕС, нямат място в България.

    15:57 28.05.2026

  • 49 1234

    5 3 Отговор

    До коментар #41 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Пропускаш двете диви варварски руски племена хазари и печенеги,които в съюз с татарите са нападали няколко пъти България,но Кан Тервел и княз Светослав са ги попилява ли,по късно през русофилите успяват

    15:59 28.05.2026

  • 50 Голям майтап

    12 5 Отговор
    А кой е корумпираният кмет на Варна, да не би случайно да е от вашата ПП ДБ партия и името му да е Благомир Коцев ислед всичкото това имате очи да обвинявате отново ГЕРБ?

    16:03 28.05.2026

  • 51 Даката

    8 5 Отговор
    Сега се запитайте как русофилът Бойко Рашков в един момент се е събудил многоимотен мултимилионер, да не би това да са все дарения от благодарни пенсионери, щото в наше село доматите с колците ги ядем.

    16:09 28.05.2026

  • 52 Тити

    3 1 Отговор
    Много ясно всяка незаконна дейност във България за да съшествува трябва да има политически ☂️

    16:09 28.05.2026

  • 53 Миме

    0 3 Отговор

    До коментар #40 от "За Московия с любов":

    брее е не е истина върл евроатлантик се позовава на копейка а и да те питам миличък ерудите де казаният граф го е рекъл тва?

    16:11 28.05.2026

  • 54 Ироничен

    7 5 Отговор
    Рашко, ти едно време ходеше с една папка и заплашваше някого. Но никога не отвари папката. Натискай си парцалите сега, защото можеш да кажеш, че вътре е имало и динозаври.

    16:11 28.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 И ТИ СИ ПРЕСТЪПИЛ ЗАКОНА ЩОМ СИ ЗНАЕЛ И

    6 2 Отговор
    ЗАТАИЛ ИНФОРМАЦИЯТА - ПЪК И КОЦЕВ Е ОТ ВАШАТА ПАРТИЯ МОШЕНИКО ! ТОЙ И ПУДЕЛА ДЕТО НОСЕШЕ ПАЧКИ У ВАС И ТОЙ Е ОТ ППДБ !

    16:20 28.05.2026

  • 57 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Преди 1944г. във Велико Търново всички улици са били изградени с каменни кубчета. Незаменима Природна Извайна Красота! По времето на Соца наслагаха асфалт директно над кубчетата. Замириса на асфалтова смрад. Прекарваха тръби и там където е прекарана тръбата слагаха асфалт, а не отново да възстановят каменните кубчета! Другари КомунКатър Асфалтови Бизнесмени! Престанете да унищожавате Прекрасната Омайна Майка България! Спрете да унищожавате старите работещи технологии на нашите деди. Идете в Еленския Балкан и вижте! Къщи - Първи етаж от камък изграден. Втори етаж от дърво изграден! По стредата на къщата джамал за топлене чрез изгаряне на слама! Преди селяните са притежавали своя земя и са отглеждали всичко и не е имало гладни. По градовете е имало "Изваяни от Художници Згради и Къщички" за живеене. Преди хората са живеели по къщички в градовете, сега от построените от по времето на Соца Блокове и след него живееме по цементови БЛОКОВЕ - ЗАТВОРИ - ЗАНДАНИ! и сега строителни комунистически фирми, за да имат КомунКатърБизнес Парички! Една зелена Градинка не остана!

    16:20 28.05.2026

  • 59 Лева рЪка - десен ДжоПП

    3 0 Отговор
    Аз съм Благо💲💲💲, Благо съм бе😂😂😂

    16:37 28.05.2026

  • 60 Дзак

    0 0 Отговор
    Този случай едва ли е единствен. Че терени се придобиват с подкуп, е ясно от край време и отговорните лица могат да бъдат привлечени незабавно. По-интересна е финансовата част. За нея никой не говори.

    16:38 28.05.2026

  • 61 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "ООрана държава":

    Гледай ти да не влезеш в затвора какво те интересуват другите нещастни злобари

    16:41 28.05.2026

  • 62 Там се продава само

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    на русофили. Другите хора, нормалните, сме нежелани там. Така или иначе сега ще бутат русофилския комплекс.

    16:43 28.05.2026

  • 63 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "УДРИ РАШКОВ":

    Че по голяма мафия от този бкп олигарх незнам да има цял живот на държавната хранилка и е недосегаем това е

    16:43 28.05.2026

  • 64 Дориана

    0 0 Отговор
    Много ясно Борисов и Пеевски са най- вредните политици в България довели държавата на едно от първите места по корупция, мафия, рекети и не работещи и политически зависими Съд, Прокуратура, МВР, Администрация и Общини.

    16:47 28.05.2026

  • 65 Жеро

    0 0 Отговор
    По точното е и е видимо така, че ГЕРБ и ДПС прикриваха строежа във Варна с добри комисионни за годините! Не в Кърджали, а във Варна трябваше да акустира Дремеджиев! По вода,суша, въздух, даже и под вода!

    16:48 28.05.2026

  • 66 Добре е да уточниш за какъв субектстава

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    въпрос. Това е проруски сепаратист от източна Украйна. Т.е. индивид с промито съзнание от кремълската пропаганда, един вид путинофил. Издирвано лице в Украйна, със запорирано имущество и банкови сметки поради множество измами и връзки с Русия. :)

    16:48 28.05.2026

