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„Възраждане“ поиска оставката на Благомир Коцев заради казуса „Баба Алино“

„Възраждане“ поиска оставката на Благомир Коцев заради казуса „Баба Алино“

4 Юни, 2026 10:14 637 28

  • коста стоянов-
  • благомир коцев-
  • варна-
  • кмет-
  • оставка

"Случаят „Баба Алино“ отвори въпроси за законността, за работата на институциите и за политическата отговорност на местната власт

„Възраждане“ поиска оставката на Благомир Коцев заради казуса „Баба Алино“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Възраждане" поиска оставката на кмета на Варна Благомир Коцев заради казуса "Баба Алино". Това стана ясно от декларация, прочетена от парламентарната трибуна от депутата Коста Стоянов в началото на редовното заседание на парламента, уточни nova.bg.

"Вчера във Варна имаше протест за оставката на кмета. Надавам се един от многото до постигане на крайната цел - оставка", заяви той.

"Днес излизам на тази трибуна като народен представител от Варна, защото смятам, че има моменти, в които мълчанието е равносилно на съучастие. Има моменти, в които човек е длъжен да каже на глас онова, което хиляди граждани обсъждат по улиците, в домовете си и на работните си места. Такъв момент е днес", подчерта народният представител.

През последните дни Варна е разтърсена от скандал, чиито мащаби далеч надхвърлят рамките на един обикновен административен казус, изтъкна той. "Случаят „Баба Алино“ отвори въпроси за законността, за работата на институциите и за политическата отговорност на местната власт.

През последните седмици цяла България видя кадри от местността край Варна. Хората видяха десетки декари застрояване, множество обекти с мащаб, който трудно може да бъде обяснен като единично нарушение или случайно недоразумение.

И съвсем логично си зададоха въпроса: как е възможно подобни действия да се случват с години, без да бъдат спрени навреме?", попита Стоянов.

И заяви, че "никой не твърди, че кметът лично е изградил тези обекти". "Но кметът е човекът, който ръководи администрацията. Благомир Коцев е човекът, който носи политическата отговорност за работата на тази администрация. Затова ние от „Възраждане“ смятаме, че заради това бездействие от страна на кмета на Варна Благомир Коцев той трябва незабавно да подаде оставка. Ако случаят „Баба Алино“ беше изолиран инцидент, вероятно днес нямаше да говорим за оставка. Проблемът обаче е, че това не е изолиран случай", допълни народният представител.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казусът Али Баба

    6 2 Отговор
    Влизат хиляди, излизат милиони..

    10:17 04.06.2026

  • 2 червен

    5 4 Отговор
    Кой не скача е зелен !!!

    10:23 04.06.2026

  • 3 Време е

    13 10 Отговор
    да поискат оставката на това измислено правителство. С тези идиоти нищо не става. Продължават да крадат по същата схема. Есента ще го духат всички.

    Коментиран от #10

    10:24 04.06.2026

  • 4 Атина Палада

    8 11 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    10:24 04.06.2026

  • 5 Не само Коцев

    7 7 Отговор
    Всички по веригата с пранги и да копат канали!
    Трябва с промени в яконституцията да се забрани продажба на недвижими имоти на чужденци! Без значение от кой съюз и държава са, а вече продадените да се национализират!

    Коментиран от #8

    10:25 04.06.2026

  • 6 Гресирана ватенка

    7 7 Отговор
    Първо опушеният да върне субсидийте 😁😁😁

    10:25 04.06.2026

  • 7 Исторически парк

    8 8 Отговор
    КОЦЕВ Е МЮРЕТО НА УКРАИНСКАТА МАФИЯ!

    10:26 04.06.2026

  • 8 Ами да се започне от

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "Не само Коцев":

    Комплекс Камчия.

    10:26 04.06.2026

  • 9 Хе-хе

    11 5 Отговор
    Новото ИТН! Заедно се хилеха от седалките, провокираха и се подиграваха на педроханците! Латентни новоначалци - герберюги! ПБ и те си траят, защото и за тях е изгодно да няма ПП и ДБ! Тя Иванчева се опита да спре един строеж и я въдвориха при 14 убийци, половината на сопствените си деца! В Сливен!

    10:26 04.06.2026

  • 10 Програмист

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "Време е":

    И да върнем бойко българоубиеца на бял кон ли?!

    10:27 04.06.2026

  • 11 Юрист

    6 6 Отговор
    ЗАТВОР И БЕЛЕНЕ ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ППДЕБЪ И ЦЕЛИЯ ИМ ЕЛЕКТОРАТ! 🤬😡💀

    10:28 04.06.2026

  • 12 България заприлича

    6 2 Отговор
    На разложен труп за хиени!
    Всеки ни ръфа.

    10:28 04.06.2026

  • 13 Варненец

    5 11 Отговор
    КОЦЕВ Е СЛУГА НА УКРАИНСКАТА МАФИЯ И МАША И ЧАДЪР!

    10:29 04.06.2026

  • 14 Пламен

    11 9 Отговор
    Таен свидетел срещу Коцев беше шефа на КУБ, заедно с Пламенка на руснака Портних.
    Нещата показват , че Коцев е възпрепятствал строежа и затова го вкараха в ареста.

    Така че , каква оставка иска туй ?!

    10:29 04.06.2026

  • 15 Трол

    6 2 Отговор
    Благо не е такъв човек.

    10:30 04.06.2026

  • 16 смях в залата

    11 6 Отговор
    Копейките да кажат за комплекса в Камчия. Български ли е или руски. Какво знаме се вее? Българско ли е или руско?Ако е руско да се консултират със зеления чорап дали територията е руска.

    Коментиран от #23

    10:31 04.06.2026

  • 17 Абе 🔨 възрожденски

    7 5 Отговор
    Дека е МОЧАТА и ЛЕВА,дето щяхте да ги браните?😂

    10:31 04.06.2026

  • 18 Чума

    6 3 Отговор
    Вчера всичката опозиция нападна ПБ, но само Асен Василев най простичко и убедително обясни кое е нередно, като им посочи - ,,Вие ето какво ще направите! Двама души с еднакъв стаж, длъжност и професия! Този, който се пенсионира на 1 юли, ще получи 30 евро по малко от другия, пенсионирал се на 30 юни! Заради отпадналата ковид добавка!

    Коментиран от #24

    10:31 04.06.2026

  • 19 Фактъ

    10 4 Отговор
    Възраждане за последно са в парламента .

    Коментиран от #28

    10:33 04.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 мхм

    6 3 Отговор
    възраждане как успяхте да влезете изобщо. новото ИТН

    10:37 04.06.2026

  • 22 айхсг

    6 3 Отговор
    помним как копейката ходеше да се бие с кмета в общината.
    вземете се скрийте

    10:38 04.06.2026

  • 23 Русофил

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "смях в залата":

    Тоя комплекс беше национализиран и затворен от мутренската държава, която трябва да бъде закрита ! Там преди имаше десетки хиляди туристи, сега има 0.

    10:38 04.06.2026

  • 24 Радев

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Чума":

    Тая добавка е 2 евро бе пепейка

    10:39 04.06.2026

  • 25 Тиквата +Шиши =💩

    3 0 Отговор
    Всичко идва от предишното Тимаджийско управление на кмета Портних. Там е разковничето на корупцията в община Варна 💩💩💩

    10:42 04.06.2026

  • 26 Сарафов

    2 0 Отговор
    Възраждане да си пазят техният спонсор Дидо Дънката !!! Сега ще разберете защо толкова настояваха да си подам оставката !!! Но има документи които ще докажат как Възраждане и Дидо Дънката с Борисов и Пеевски си делят баницата !! А ТИМ са отстранени от този процес!!!

    10:43 04.06.2026

  • 27 Герги

    2 1 Отговор
    На момента да се маха ако се докаже че е виновен и под съдебна отговорност.Не става такъв строеж да има и отговорните лица да не знаят...НЯМА ТАКЪВ ФИЛМ...

    10:45 04.06.2026

  • 28 Пепи Волгата

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Фактъ":

    Аз пък избрах еврото!

    10:50 04.06.2026

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