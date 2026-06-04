„Възраждане“ поиска оставката на Благомир Коцев заради казуса „Баба Алино“

"Възраждане" поиска оставката на кмета на Варна Благомир Коцев заради казуса "Баба Алино". Това стана ясно от декларация, прочетена от парламентарната трибуна от депутата Коста Стоянов в началото на редовното заседание на парламента, уточни nova.bg.
"Вчера във Варна имаше протест за оставката на кмета. Надавам се един от многото до постигане на крайната цел - оставка", заяви той.
"Днес излизам на тази трибуна като народен представител от Варна, защото смятам, че има моменти, в които мълчанието е равносилно на съучастие. Има моменти, в които човек е длъжен да каже на глас онова, което хиляди граждани обсъждат по улиците, в домовете си и на работните си места. Такъв момент е днес", подчерта народният представител.
През последните дни Варна е разтърсена от скандал, чиито мащаби далеч надхвърлят рамките на един обикновен административен казус, изтъкна той. "Случаят „Баба Алино“ отвори въпроси за законността, за работата на институциите и за политическата отговорност на местната власт.
През последните седмици цяла България видя кадри от местността край Варна. Хората видяха десетки декари застрояване, множество обекти с мащаб, който трудно може да бъде обяснен като единично нарушение или случайно недоразумение.
И съвсем логично си зададоха въпроса: как е възможно подобни действия да се случват с години, без да бъдат спрени навреме?", попита Стоянов.
И заяви, че "никой не твърди, че кметът лично е изградил тези обекти". "Но кметът е човекът, който ръководи администрацията. Благомир Коцев е човекът, който носи политическата отговорност за работата на тази администрация. Затова ние от „Възраждане“ смятаме, че заради това бездействие от страна на кмета на Варна Благомир Коцев той трябва незабавно да подаде оставка. Ако случаят „Баба Алино“ беше изолиран инцидент, вероятно днес нямаше да говорим за оставка. Проблемът обаче е, че това не е изолиран случай", допълни народният представител.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Казусът Али Баба
10:17 04.06.2026
2 червен
10:23 04.06.2026
3 Време е
Коментиран от #10
10:24 04.06.2026
4 Атина Палада
10:24 04.06.2026
5 Не само Коцев
Трябва с промени в яконституцията да се забрани продажба на недвижими имоти на чужденци! Без значение от кой съюз и държава са, а вече продадените да се национализират!
Коментиран от #8
10:25 04.06.2026
6 Гресирана ватенка
10:25 04.06.2026
7 Исторически парк
10:26 04.06.2026
8 Ами да се започне от
До коментар #5 от "Не само Коцев":Комплекс Камчия.
10:26 04.06.2026
9 Хе-хе
10:26 04.06.2026
10 Програмист
До коментар #3 от "Време е":И да върнем бойко българоубиеца на бял кон ли?!
10:27 04.06.2026
11 Юрист
10:28 04.06.2026
12 България заприлича
Всеки ни ръфа.
10:28 04.06.2026
13 Варненец
10:29 04.06.2026
14 Пламен
Нещата показват , че Коцев е възпрепятствал строежа и затова го вкараха в ареста.
Така че , каква оставка иска туй ?!
10:29 04.06.2026
15 Трол
10:30 04.06.2026
16 смях в залата
Коментиран от #23
10:31 04.06.2026
17 Абе 🔨 възрожденски
10:31 04.06.2026
18 Чума
Коментиран от #24
10:31 04.06.2026
19 Фактъ
Коментиран от #28
10:33 04.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 мхм
10:37 04.06.2026
22 айхсг
вземете се скрийте
10:38 04.06.2026
23 Русофил
До коментар #16 от "смях в залата":Тоя комплекс беше национализиран и затворен от мутренската държава, която трябва да бъде закрита ! Там преди имаше десетки хиляди туристи, сега има 0.
10:38 04.06.2026
24 Радев
До коментар #18 от "Чума":Тая добавка е 2 евро бе пепейка
10:39 04.06.2026
25 Тиквата +Шиши =💩
10:42 04.06.2026
26 Сарафов
10:43 04.06.2026
27 Герги
10:45 04.06.2026
28 Пепи Волгата
До коментар #19 от "Фактъ":Аз пък избрах еврото!
10:50 04.06.2026