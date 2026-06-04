Депутатите орязаха правата на особения управител на „Лукойл“

Парламентът одобри на второ четене, почти без дебат, промени, с които се засилва държавният контрол върху дейността на особения търговски управител на „Лукойл“, съобщи nova.bg.

Съгласно новите текстове управителят ще бъде задължен да предоставя ежемесечен отчет до министъра на икономиката за дейността на всяко от управляваните дружества. Освен това се въвежда и съдебен контрол върху ключови разпоредителни актове - включително сделки с акции или дялове, както и сделки с имущество на дружествата, когато те засягат правата на акционери, съдружници или еднолични собственици на капитала.

По време на дебатите в пленарната зала от опозицията и управляващите бяха изразени противоположни позиции.

Депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев заяви, че ограничаването на правомощията на особения управител поставя въпроса за самата необходимост от институцията и дали не трябва тя да бъде премахната и управлението да се върне на собствениците.

От своя страна Слави Василев от „Прогресивна България“ подчерта, че наличието на особен управител защитава рафинерията от външен политически натиск и предотвратява разпокъсване и разпродажба на активи. Той посочи още, че по данни, които цитира, „Лукойл“ е генерирал печалба за един месец, по-голяма от тази за последните 12 месеца преди това.