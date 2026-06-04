Депутатите орязаха правата на особения управител на „Лукойл“

Парламентът одобри на второ четене, почти без дебат, промени, с които се засилва държавният контрол върху дейността на особения търговски управител на „Лукойл“, съобщи nova.bg.
Съгласно новите текстове управителят ще бъде задължен да предоставя ежемесечен отчет до министъра на икономиката за дейността на всяко от управляваните дружества. Освен това се въвежда и съдебен контрол върху ключови разпоредителни актове - включително сделки с акции или дялове, както и сделки с имущество на дружествата, когато те засягат правата на акционери, съдружници или еднолични собственици на капитала.
По време на дебатите в пленарната зала от опозицията и управляващите бяха изразени противоположни позиции.
Депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев заяви, че ограничаването на правомощията на особения управител поставя въпроса за самата необходимост от институцията и дали не трябва тя да бъде премахната и управлението да се върне на собствениците.
От своя страна Слави Василев от „Прогресивна България“ подчерта, че наличието на особен управител защитава рафинерията от външен политически натиск и предотвратява разпокъсване и разпродажба на активи. Той посочи още, че по данни, които цитира, „Лукойл“ е генерирал печалба за един месец, по-голяма от тази за последните 12 месеца преди това.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 евалата чалгопитеци
Коментиран от #7
10:25 04.06.2026
2 ЗА ЕДИН МЕСЕЦ ПОВЕЧЕ
10:26 04.06.2026
3 Хубавата новина е че изритаха Спецов нек
10:26 04.06.2026
4 Много глупаво
Коментиран от #5
10:28 04.06.2026
5 не за носа
До коментар #4 от "Много глупаво":ГЕРБ са на светлинни години пред аматьорите от ПБ.
10:30 04.06.2026
6 Леле - леле ! 🤔
10:31 04.06.2026
7 Тяхна си е
До коментар #1 от "евалата чалгопитеци":А ти искаше Турция да я прилапа , нали ? Знаем ви в атлантическата седянка .
Коментиран от #8
10:33 04.06.2026
8 защо
До коментар #7 от "Тяхна си е":Турция си няма рафинерии ли?
Коментиран от #10
10:34 04.06.2026
9 Този
10:35 04.06.2026
10 Защото
До коментар #8 от "защо":Апетитът идва с яденето . Защо продажните български политици да не вземат комисионни от турските Ченгиз холдинг и Akpet , които са мераклии ?
Коментиран от #11
10:39 04.06.2026
11 глупусти
До коментар #10 от "Защото":Аз пък очаквам скоро Нефтохим да започне да изпраща бензин за майчица РФ. Не ли?
Коментиран от #12
10:41 04.06.2026
12 Защо
До коментар #11 от "глупусти":Щото Зеленски е унищожил всички руски рафинерии ли ? Не , такива глупУсти и Дойче Веле не може да съчини.
Коментиран от #13
10:47 04.06.2026
13 а не ве
До коментар #12 от "Защо":Той Зеленски само въведе ограничението от 60 литра бензин месечно в Москва.
10:48 04.06.2026
14 Ще имТръба.
Коментиран от #15
10:49 04.06.2026
15 га га
До коментар #14 от "Ще имТръба.":Нефтохим от години не работи с руски нефт.
10:49 04.06.2026