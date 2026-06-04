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Депутатите орязаха правата на особения управител на „Лукойл“

Депутатите орязаха правата на особения управител на „Лукойл“

4 Юни, 2026 10:18 686 15

  • лукойл-
  • особен управител-
  • депутати-
  • права

Освен това се въвежда и съдебен контрол върху ключови разпоредителни актове - включително сделки с акции или дялове, както и сделки с имущество на дружествата

Депутатите орязаха правата на особения управител на „Лукойл“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Парламентът одобри на второ четене, почти без дебат, промени, с които се засилва държавният контрол върху дейността на особения търговски управител на „Лукойл“, съобщи nova.bg.

Съгласно новите текстове управителят ще бъде задължен да предоставя ежемесечен отчет до министъра на икономиката за дейността на всяко от управляваните дружества. Освен това се въвежда и съдебен контрол върху ключови разпоредителни актове - включително сделки с акции или дялове, както и сделки с имущество на дружествата, когато те засягат правата на акционери, съдружници или еднолични собственици на капитала.

По време на дебатите в пленарната зала от опозицията и управляващите бяха изразени противоположни позиции.

Депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев заяви, че ограничаването на правомощията на особения управител поставя въпроса за самата необходимост от институцията и дали не трябва тя да бъде премахната и управлението да се върне на собствениците.

От своя страна Слави Василев от „Прогресивна България“ подчерта, че наличието на особен управител защитава рафинерията от външен политически натиск и предотвратява разпокъсване и разпродажба на активи. Той посочи още, че по данни, които цитира, „Лукойл“ е генерирал печалба за един месец, по-голяма от тази за последните 12 месеца преди това.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 евалата чалгопитеци

    2 2 Отговор
    Нали затова гласувахте? Руснаците си прибраха рафинерията.

    Коментиран от #7

    10:25 04.06.2026

  • 2 ЗА ЕДИН МЕСЕЦ ПОВЕЧЕ

    5 1 Отговор
    Печалба от колко за 12 месеца миналата година.. АКО Е ВЯРНО НАРОДЕ ВИЖ СЛУШАЙ ЩО СТАВА САМО ЗА ГОДИНА ПРИ СПЕЦОВ УДУРМАТА НА ШИШ И ТУУП. ТЕ ГО СЛОЖИХА. А КАКВО ЛИ Е БИЛО ПОСЛЕДНИТЕ 16 ГОДИНИ И ОТ 89 ГОДИНА НАСАМ. И ВАСИЛЕВ ДАВАЙТЕ ФАКТИ НЕ САМО ПРИКАЗКИ.

    10:26 04.06.2026

  • 3 Хубавата новина е че изритаха Спецов нек

    3 0 Отговор
    Некадърника

    10:26 04.06.2026

  • 4 Много глупаво

    4 1 Отговор
    Можеха още като дойдоха да орежат правата на Спеца първо. Второ те режат правата на техния човек който едва вчера го сложиха. Няма никакъв синхрон между изпълнителната и законодателната власт. Герб и ДПС че дори и ППДБ ги водят за носа съжалявам да го кажа но е така.

    Коментиран от #5

    10:28 04.06.2026

  • 5 не за носа

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Много глупаво":

    ГЕРБ са на светлинни години пред аматьорите от ПБ.

    10:30 04.06.2026

  • 6 Леле - леле ! 🤔

    3 1 Отговор
    Как да разсипем работеща рафинерия , защото западняците нямат такава и искат да я дадат на турските си авери . Да не стане като с V блок на АЕЦ Козлодуй , където за по-разнообеазно минахме на американско ядрено гориво , което никой не иска , и почнаха ремонт след ремонта . И сега Пети блок не работи .

    10:31 04.06.2026

  • 7 Тяхна си е

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "евалата чалгопитеци":

    А ти искаше Турция да я прилапа , нали ? Знаем ви в атлантическата седянка .

    Коментиран от #8

    10:33 04.06.2026

  • 8 защо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тяхна си е":

    Турция си няма рафинерии ли?

    Коментиран от #10

    10:34 04.06.2026

  • 9 Този

    1 0 Отговор
    Завзеха цялата власт руснаците и сега си заздравява интересите.Да не се продават акции пр.Сега ви чака още руско-шумкарски безскруполност.Нали разбрахте че онзи Ботошко са го назначил пак с 18 МИ. заплати на месец.

    10:35 04.06.2026

  • 10 Защото

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "защо":

    Апетитът идва с яденето . Защо продажните български политици да не вземат комисионни от турските Ченгиз холдинг и Akpet , които са мераклии ?

    Коментиран от #11

    10:39 04.06.2026

  • 11 глупусти

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Защото":

    Аз пък очаквам скоро Нефтохим да започне да изпраща бензин за майчица РФ. Не ли?

    Коментиран от #12

    10:41 04.06.2026

  • 12 Защо

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "глупусти":

    Щото Зеленски е унищожил всички руски рафинерии ли ? Не , такива глупУсти и Дойче Веле не може да съчини.

    Коментиран от #13

    10:47 04.06.2026

  • 13 а не ве

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Защо":

    Той Зеленски само въведе ограничението от 60 литра бензин месечно в Москва.

    10:48 04.06.2026

  • 14 Ще имТръба.

    0 1 Отговор
    Какво ще правят, ако им спре руска нефт и останат само тръби и сгради?Може и до там ще стигне и ше делят празни тръби.

    Коментиран от #15

    10:49 04.06.2026

  • 15 га га

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ще имТръба.":

    Нефтохим от години не работи с руски нефт.

    10:49 04.06.2026

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