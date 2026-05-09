Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария

9 Май, 2026 17:48, обновена 9 Май, 2026 17:54 382 7

  петер мадяр
  унгария
  фидес
  виктор орбан

Мадяр дойде на власт с обещания за промяна след години на икономическа стагнация и обтегнати отношения с ключови съюзници при предшественика му Виктор Орбан, който управлява страната през последните 16 години

Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Дясноцентриският лидер Петер Мадяр положи днес клетва като премиер на Унгария, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мадяр беше избран на този пост благодарение на обещанията си за промяна след години на икономическа стагнация и напрегнати отношения с ключови съюзници при управлението на предшественика му Виктор Орбан. Мадяр спечели изборите на 12 април с убедителна победа над управлявалия 16 години националист Орбан, като осигури на партията си ТИСА конституционно мнозинство, което ще му позволи да отмени реформите, отслабили според критиците демокрацията в страната.

Чуждестранни инвеститори и унгарци приветстваха победата на Мадяр. Форинтът (унгарската валута) достигна най-високото си ниво спрямо еврото от четири години насам, доходността по облигациите спадна, а следизборните допитвания показаха ръст на подкрепата за ТИСА сред избирателите.

Възможно е периодът на политически „меден месец“ да се окаже кратък за 45-годишният лидер, тъй като натискът за осигуряване на милиардите евро замразено финансиране от Европейския съюз - средства, необходими за съживяване на икономиката и стабилизиране на натоварените публични финанси, нараства.

„Унгарският народ ни даде правомощия да сложим край на десетилетията безцелно лутане“, каза Мадяр. „Те ни дадоха мандат да отворим нова глава в историята на Унгария. Не само да сменим правителството, но и да променим системата. Да започнем отначало.“

Мадяр наследява икономика, която едва излезе от стагнация през първото тримесечие. Освен това сега е изправена и пред нови затруднения заради рязкото поскъпване на енергията, свързано с конфликта в Близкия изток, което може сериозно да натежи върху зависимата от внос европейска икономика.

Данни, публикувани вчера, показаха, че още до април Унгария е изчерпала 71% от планирания за цялата година бюджетен дефицит заради високите предизборни разходи на Виктор Орбан. Тази година бюджетният дефицит може да достигне около 7% от БВП на страната, каза новият премиер.

Той обеща да потвърди западната ориентация на Унгария. Страната член на НАТО бе възприемана като постепенно насочваща се към Кремъл по време на управлението на Орбан, който се противопоставяше на усилията на ЕС да подкрепя Украйна срещу руската инвазия.

Мадяр също така заяви, че ще спре новинарските емисии на обществените медии след идването си на власт, като обвини държавните медии и проправителствените медийни издания, че са помогнали на бившия лидер да запази властта си и че същевременно са давали ограничено ефирно време на критиците на Орбан.

Премиерът, който обеща мащабна антикорупционна кампания, цели да постигне споразумение с лидерите на ЕС за деблокиране на замразеното европейско финансиране до 25 май.

Избраната днес председателката на новия състав на унгарския парламент Агнеш Форщхофер заяви, че европейският флаг ще бъде върнат на сградата на парламента в Будапеща след 12-годишно отсъствие, предаде Франс прес.

“Наредих това още от днес - след 12 години флагът на Европейския съюз ще се развява отново на сградата на унгарския парламент”, каза Форшхофер, която беше избрана със 193 от 199 гласа.

Тя подчерта, че това “първо решение” на новата ѝ позиция ще отбележи “първата символична стъпка” за връщането към Европа на централноевропейската страна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шандор Петьофи, унгарец

    4 3 Отговор
    И нивга вече трижди проклета Русия.....☝️

    17:49 09.05.2026

  • 2 Маджара поне не ги лъга,

    4 0 Отговор
    за разлика от нашия Боташ.

    17:51 09.05.2026

  • 3 Цвете

    3 3 Отговор
    ДА ИМ Е ЧЕСТИТ.ДАНО И В БЪЛГАРИЯ ЖИВОТА ПОТРЪГНЕ НОРМАЛНО. 🍀👏🌹

    17:52 09.05.2026

  • 4 Орбан Тъпана

    1 0 Отговор
    И Унгарският ЦОМЧО

    Х..у...ето

    Отчитат ли се още

    Всекидневно на Кремълските Господари ?

    Какво Тишана

    Липсват ни

    Ежедневните Заплахи

    За Украйна и Зеленски .

    Да каже някой

    Украйна нападна ли Унгария

    Нали това Предвиждаха

    Кремълските Тампони

    Орбан и Сиярто

    17:57 09.05.2026

  • 5 Питанчо

    0 1 Отговор
    Защо този човек го прекръстихте на Мадяр като името му е Магиар и на унгарски и на други езици

    Коментиран от #7

    17:58 09.05.2026

  • 6 авантгард

    0 0 Отговор
    Ама не е пилот!

    17:58 09.05.2026

  • 7 авантгард

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Питанчо":

    В унгарския Д я четели Г.

    18:01 09.05.2026

