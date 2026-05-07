ЕК и Будапеща в пореден спор за замразените евросредства

7 Май, 2026 20:33

Брюксел смята, че времето до крайния срок не е достатъчно, за да бъдат отпуснати всички средства, тъй като плащанията зависят от изпълнението на конкретни реформи

Встъпващият в длъжност министър-председател на Унгария Петер Мадяр влезе в спор с Европейската комисия относно размера на средствата, които Будапеща може да получи от замразения фонд на ЕС за възстановяване след пандемията, пише "Политико".

По информация на европейски и унгарски представители разговорите през последните дни са се фокусирали върху 10,4 млрд. евро, които Унгария има право да получи. Средствата бяха блокирани заради нарушения на европейското законодателство по време на управлението на Виктор Орбан, който загуби изборите миналия месец след 14 години на власт.

Миналата седмица Мадяр се срещна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в опит да възстанови отношенията между Будапеща и Брюксел след години на напрежение.

Разногласията обаче остават, като ЕК препоръчва Унгария да поиска само безвъзмездните средства в размер на 6,5 млрд. евро, докато Будапеща настоява да получи и допълнителните 3,9 млрд. евро под формата на заеми.

"Много сме оптимистично настроени относно освобождаването на всички блокирани средства", каза Кинга Колар, евродепутат от унгарската партия "Тиса".

Брюксел смята, че времето до крайния срок не е достатъчно, за да бъдат отпуснати всички средства, тъй като плащанията зависят от изпълнението на конкретни реформи. Комисията също така предупреждава, че заемите биха увеличили натиска върху публичните финанси на Унгария, при държавен дълг около 75% от БВП и очакван бюджетен дефицит близо 7% през 2026 г.

За правителството на Мадяр отказът от заемите би изглеждал като политически компромис след предизборна кампания, обещаваща пълно "рестартиране" на отношенията с ЕС. Миналата седмица той заяви, че е уверен, че ЕС "ще бъде достатъчно гъвкав, за да позволи на Унгария да изтегли всеки евроцент от средствата, на които има право".

Унгария планира до края на май да представи нов план с преработени реформи и цели. Брюксел настоява част от по-трудните мерки, включително елементи от пенсионната реформа, да отпаднат, тъй като едва ли могат да бъдат изпълнени до август.

Мадяр трябва да положи клетва в събота.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    26 1 Отговор
    Ги хи хи,Урсулите излъгАха унгарците по същата схема каято прилагат на българете

    20:37 07.05.2026

  • 2 Моля,

    18 1 Отговор
    Подскажете как да вместя в едно изречение по безобиден и възпитан начин - голям напрегнат член, ЕК, ЕС, Будапеща и Урсула!

    Коментиран от #4

    20:40 07.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хе хе...

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Моля,":

    Ха ха ха ха!
    👍

    20:42 07.05.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    14 1 Отговор
    И кво стана?
    В Унгария избори за промяна - ама нещата си останаха старите
    И в България така - избори за промяна... а то старите със старото!

    20:43 07.05.2026

  • 6 Хе хе...

    15 0 Отговор
    Тате каза, че ще ми купи колело, ама друг път.

    Излъганите камилчета, унгарците...
    Ха ха ха ха ха ха ха!

    20:44 07.05.2026

  • 7 хаха

    1 8 Отговор
    Да не са избирали тОрбалан. Сроковете са срокове, за да се спазват.

    20:47 07.05.2026

  • 8 защо

    2 0 Отговор
    "ЕК препоръчва Унгария да поиска само безвъзмездните средства в размер на 6,5 млрд. евро"
    Срещу
    "Ще направим всичко, за да получи Украйна 90 милиарда."
    На печелившите - честито.

    21:20 07.05.2026

