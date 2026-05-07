ЕК и Будапеща в пореден спор за замразените евросредства

Встъпващият в длъжност министър-председател на Унгария Петер Мадяр влезе в спор с Европейската комисия относно размера на средствата, които Будапеща може да получи от замразения фонд на ЕС за възстановяване след пандемията, пише "Политико".

По информация на европейски и унгарски представители разговорите през последните дни са се фокусирали върху 10,4 млрд. евро, които Унгария има право да получи. Средствата бяха блокирани заради нарушения на европейското законодателство по време на управлението на Виктор Орбан, който загуби изборите миналия месец след 14 години на власт.

Миналата седмица Мадяр се срещна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в опит да възстанови отношенията между Будапеща и Брюксел след години на напрежение.

Разногласията обаче остават, като ЕК препоръчва Унгария да поиска само безвъзмездните средства в размер на 6,5 млрд. евро, докато Будапеща настоява да получи и допълнителните 3,9 млрд. евро под формата на заеми.

"Много сме оптимистично настроени относно освобождаването на всички блокирани средства", каза Кинга Колар, евродепутат от унгарската партия "Тиса".

Брюксел смята, че времето до крайния срок не е достатъчно, за да бъдат отпуснати всички средства, тъй като плащанията зависят от изпълнението на конкретни реформи. Комисията също така предупреждава, че заемите биха увеличили натиска върху публичните финанси на Унгария, при държавен дълг около 75% от БВП и очакван бюджетен дефицит близо 7% през 2026 г.

За правителството на Мадяр отказът от заемите би изглеждал като политически компромис след предизборна кампания, обещаваща пълно "рестартиране" на отношенията с ЕС. Миналата седмица той заяви, че е уверен, че ЕС "ще бъде достатъчно гъвкав, за да позволи на Унгария да изтегли всеки евроцент от средствата, на които има право".

Унгария планира до края на май да представи нов план с преработени реформи и цели. Брюксел настоява част от по-трудните мерки, включително елементи от пенсионната реформа, да отпаднат, тъй като едва ли могат да бъдат изпълнени до август.

Мадяр трябва да положи клетва в събота.