Унгария иска да въведе еврото до 2030 година

10 Май, 2026 14:38 946 41

Виктор Орбан завеща на наследника си слаб растеж, висок дефицит и трайна инфлация, както и влошени отношения с ЕС

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Новото унгарско ръководство иска до края на десетилетието да въведе еврото и същевременно да подобри отношенията с ЕС. Заради слабата икономика и кратките срокове обаче това едва ли ще е лесно.

Петер Мадяр смята да действа бързо, за да възстанови отношенията на Унгария с Брюксел. Част от този план е намерението Будапеща да е готова да се присъедини към еврозоната до края на десетилетието. Някои, включително управителят на Централната банка, смятат, че този срок е прекалено амбициозен, като се има предвид, че Виктор Орбан оставя слаба икономика и сериозни бюджетни проблеми. Но ако приемането на еврото бъде осъществено правилно, Унгария може да извлече значителни ползи.

Обратно към центъра на ЕС

Изпълнението на изискванията за приемане на еврото ще бъде сериозно предизвикателство за новото правителство. Партията "Тиса" на Мадяр има ограничено поле за маневриране по отношение на разходите и реформите, особено на фона на продължаващата криза в Близкия изток, казва Сили Тиан от изследователската група Economist Intelligence Unit. "Не очакваме приемане на еврото през следващото десетилетие", коментира експертът пред ДВ.

Въпреки това мотивацията на "Тиса" е висока. Връщането на Унгария в основното течение на ЕС - от "нелибералната" периферия, в която я постави Орбан, бе ключов елемент от предизборната кампания на партията. Присъединяването към еврозоната би затвърдило това послание.

Но времето притиска и Мадяр настоява Брюксел да размрази финансирането в размер на 17 милиарда евро, блокирано заради отстъплението на Орбан от демократичните стандарти и проблемите с върховенството на закона. Десет милиарда от тази сума трябва да бъдат изтеглени преди края на август.

Икономиите ще бъдат наложителни

Около 75 процента от унгарците подкрепят приемането на единната европейска валута, според проучване от 2025 година. Почти толкова обаче са на мнението, че страната не е готова за тази стъпка. "2030 година не е невъзможна дата за присъединяване", отбелязва Юлия Кирай, бивш подуправител на Централната банка и професор в Унгарската академия на науките. "Основното предизвикателство е изпълнението на Маастрихтските критерии", смята тя.

Тези критерии включват изискванията на ЕС за инфлация, дълг, бюджетен дефицит, лихвени проценти и валутна стабилност, които една страна трябва да покрие, преди да приеме еврото. В момента Унгария не отговаря на тези показатели.

Най-голямото предизвикателството ще бъдат сериозните съкращения в държавните разходи, необходими за овладяване на дефицита. Според Сили Тиан ще бъде "невъзможно" това да се постигне до 2030 година. "Мадяр вече се ангажира да продължи много от разточителните фискални мерки на Орбан, като същевременно ускорява разходите за отбрана, за да изпълни целите на НАТО", добавя той.

Плюсове и минуси от еврозоната

Но дори само опитът за присъединяване към еврозоната може да донесе на Унгария редица потенциални ползи. Щом правителството обяви кандидатурата официално, това би трябвало да доведе до по-голяма стабилност на форинта, както и до по-ниска инфлация и намаляване на лихвите.

Разходите за заеми също би трябвало да намалеят - както за държавата, така и за икономиката като цяло, тъй като надзорът на Европейската централна банка ще допринесе за стабилизирането на финансовия сектор. В дългосрочен план членството в еврозоната ще премахне валутния риск и разходите за трансакции - нещо ключово за икономика като унгарската, силно зависима от износа.

Най-големият минус ще бъде загубата на автономната паричната политика и способността за овладяване на кризи. В замяна обаче страната ще има достъп до програмите за ликвидност и спасителните механизми на еврозоната.

Партньорите в еврозоната ще бъдат предпазливи

Слабото икономическо и финансово положение на Унгария, както и 16-те години институционален упадък, вероятно ще накарат страните от еврозоната да проявят недоверие към нейното присъединяване. Те не са забравили гръцката дългова криза и това може да усложни пътя на Унгария към необходимото съгласие от останалите членове.

Съществува и риск Унгария да промени посоката след следващите избори през 2030 година - да се откаже от въвеждането на еврото или да се върне към нелибералния курс, превръщайки се в дестабилизиращ фактор в еврозоната. "Унгария вероятно ще бъде разглеждана със скептицизъм", посочват анализатори от базирания в Лондон икономически институт Capital Economics. Страната "ще трябва да убеди партньорите си, че влизането в еврозоната е обща цел за целия политически спектър".

Естествен път за Унгария?

Въпреки това за представителите на ЕС този ход е положителен за Общността. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен похвали Унгария за "завръщането ѝ към европейския път" - път, който според президентката на Европейската централна банка Кристин Лагард естествено води към еврото.

Когато Унгария се присъедини към ЕС през май 2004 година заедно с още девет държави, тя пое ангажимент да приеме единната валута. Но наред с Чехия и Полша е една от трите страни в тази група, които все още не са го направили.

Имайки предвид, че икономиките на страните от Вишеградската група са силно зависими от износа към еврозоната, е изненадващо, че досега само Словакия е въвела единната европейска валута. "За основни търговски партньори като Германия премахването на валутния риск и намалените трансакционни разходи ще стимулират търговските и инвестиционните потоци, особено в доминиращите сектори на автомобилостроенето и електрониката", подчертава Тиан.

Решението на Унгария да се насочи към еврото обаче едва ли ще повлияе на Чехия или Полша. Широко разпространената съпротива срещу единната европейска валута, подхранвана от страховете от инфлация и загуба на автономия, възпрепятства сериозния дебат по темата в Прага и Варшава. Впрочем, до средата на април и в Будапеща еврото не беше на дневен ред. "Най-вероятно рано или късно всички държави членки на ЕС ще се присъединят към еврозоната в стремежа към по-голяма конкурентоспособност спрямо Съединените щати", заключава Кирай.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    33 24 Отговор
    Всички сериозни икономисти дават на еврото максимум още две години живот.

    Коментиран от #3, #33, #40

    14:39 10.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 12 Отговор
    Схемата Понци търси спешно нови
    канарчета❗

    Коментиран от #6, #12

    14:41 10.05.2026

  • 3 пишманов

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    а на долара още една!

    Коментиран от #8

    14:42 10.05.2026

  • 4 ЕСССР

    24 13 Отговор
    Мадяр да гледа България и да внимава с еврото !!!

    Коментиран от #16, #20, #30

    14:42 10.05.2026

  • 5 Исторически парк

    24 7 Отговор
    Още ли има мазохисти бе😁😅😆😆😁😂😂

    14:43 10.05.2026

  • 6 Последния Софиянец

    24 7 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Мадяр е евреин и работи за Ционистите.

    14:43 10.05.2026

  • 7 Ивелин Михайлов

    22 6 Отговор
    Така става когато пепейките дойдат на власт 💩

    14:43 10.05.2026

  • 8 Последния Софиянец

    21 12 Отговор

    До коментар #3 от "пишманов":

    С края на петродолара идва и край на долара.

    Коментиран от #18, #28

    14:44 10.05.2026

  • 9 Икономист

    26 7 Отговор
    Унгарците ще имат референдум за разлика от булгурската диктатура

    14:44 10.05.2026

  • 10 Анонимен

    23 7 Отговор
    Икономиката им тръгва надолу, те за евро се записали. Ама ние вече доказахме, че критерии се манипулират (справка бюджетния дефицит за 2025 е 3.5% според евростат) и на никого не му пука.

    14:44 10.05.2026

  • 11 Исторически парк

    19 8 Отговор
    Късметлии.. дотогава еврото ще е фалирало и няма да го има 😂

    14:45 10.05.2026

  • 12 Ха,ха,ха

    18 4 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Пак ще си намерят причина да не изпълнят условията, както досега. Хитри са.

    14:46 10.05.2026

  • 13 МОЛНИЯ!

    7 17 Отговор
    Монголското ПВО удари...пътнически самолет над москалбад!
    Взел го за Украински дрон!
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #17

    14:46 10.05.2026

  • 14 Нашите рубладжии

    14 15 Отговор
    газ пикаят!

    Мадяр ги предаде.
    Сега и Радев.

    14:47 10.05.2026

  • 15 Леле - леле ! 🤔

    10 5 Отговор
    Крайна Унгария , с еврото усилите и качите ще я размажат .

    14:48 10.05.2026

  • 16 Хахахаха

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "ЕСССР":

    В България мислите че ви управляват умни хора ли?

    14:48 10.05.2026

  • 17 Последния софиянец

    4 11 Отговор

    До коментар #13 от "МОЛНИЯ!":

    От Фашагите на ху ЙЛО какво да очакваш?
    ЗАКРИВАЙ

    14:48 10.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не ги слушайте

    7 5 Отговор
    Гледайте да се отървете от долари и евро Мога да помогна.

    14:49 10.05.2026

  • 20 сара

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "ЕСССР":

    Нещо си се уплашил в повече.

    14:51 10.05.2026

  • 21 Абе зае....БИ...

    2 11 Отговор
    Верно у. .Йло е свалил пътнически самолет! Ееееедехееее
    От...2 ДНЯ до...защитаваме москал от монгольята Ееееедехееее
    У..ДРИ...ИИ

    14:52 10.05.2026

  • 22 Боби

    5 9 Отговор
    Орбан ги върна в 1ви клас. Тепърва еврото ще ми въвеждат 🤣

    14:55 10.05.2026

  • 23 Вземете еврото от нас

    10 4 Отговор
    Отстъпваме го на Унгария, те влизат, ние излизаме.

    14:55 10.05.2026

  • 24 Смешник

    10 5 Отговор
    То еврото до тогава може и да не съществува

    14:56 10.05.2026

  • 25 Числата говорят

    3 1 Отговор
    Преди изборите, доходността (един вид лихвата) по унгарския държавен 10 годишен дълг беше 7.5%. След изборите падна до 5.7%. На Хърватска (която е в еврото) е 3.6%. На БГ-то е 3.1%. Средно за еврозоната 3.5%.
    Изглежда като да им излиза сметката…

    14:57 10.05.2026

  • 26 копейка с чалма

    5 11 Отговор
    Може да въведете дигитална рубла
    курса днес е100 рубли за 1 водка

    Коментиран от #37

    14:57 10.05.2026

  • 27 демек

    11 7 Отговор
    Унгария иска да въведе двойна инфлация до 2030 година

    ще се озъбят тез мишоци вярвайки на новия им брюкселски бръмбар

    14:59 10.05.2026

  • 28 оня с коня

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Мадяр си мисли че може като нас да въведе Еврото ОТ РАЗ тъй както даже не сме били готови - неее Байно,първо ЕС ще те прекарат да минеш през Иглено Ухо и да отговориш на цяла Върволица Изисквания и точно като ги изпълниш с Цената на задължителните "Непопулярни мерки"/замразяване на заплатите,съкращения и всеобщо затягане та Колана/ и Рейтингът ти стигне почти Нула,Внезапно Унгарското "Възраждане" ще рипне и ще заяви че без референдум нещата няма станат,т.е. всичко е било ВСУЕ:)Към края на Века обаче...може и в Унгария да се пръкне Еврото...

    15:02 10.05.2026

  • 29 МОЛНИЯ!

    6 8 Отговор
    Панцери бият по фърчилото... Минск -- москалбад! Толкова е Безпомощно ПВО то,..че само са го запалили. Дори и граждански самолет не могат да свалят защото са рукожопьй!
    Взривове и паника в Шереметиево а шофьора на фърчилото пищи че са граждански
    Хахахахаха
    Очаквайте подробности

    15:02 10.05.2026

  • 30 Ами

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "ЕСССР":

    той гледа точно България -- ние вече дръпнахме пред Унгария. Защо мислиш унгарците изпратиха Орбан? Щото ги вкара в яка рецесия и инфлация

    15:07 10.05.2026

  • 31 Кривоверен алкаш

    6 7 Отговор
    Защо така бе хора,защо не си запазите националната валута,нали е лошо в Еврозоната,както смятат Копейкин и Сие...и побърканите проруски Недоразумения..

    15:07 10.05.2026

  • 32 Сатана Z

    8 6 Отговор
    Урсулите от ЕС ще преебат унгарците по същата схема с българите.Мадяр е техния Кирчо щото е хетеросексуален.

    Коментиран от #35

    15:07 10.05.2026

  • 33 Костадинов

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това на времето го пишеха в раб.дело. през седмица! Как гнилия запад и омразния долар щели да фалират съвсем скоро.

    15:09 10.05.2026

  • 34 Пламен

    4 5 Отговор
    Истински кошмар за нашите евро-копейки. :) :) :)

    15:11 10.05.2026

  • 35 Последния Софиянец

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "Сатана Z":

    Смешно е гогато руснаци редят черни прогнози за ЕС.

    15:12 10.05.2026

  • 36 Какво

    0 0 Отговор
    ще стане с 1300 годишния форинт?

    15:19 10.05.2026

  • 37 Тури си чалмата

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "копейка с чалма":

    Първо да ааакааашшш в нея, а после и на главата.

    15:19 10.05.2026

  • 38 Орбан

    1 0 Отговор
    къде е ?

    15:20 10.05.2026

  • 39 име

    2 1 Отговор
    Дойчо ВЦ нещо се опитва да ни хвърля прах в очите. Я кажете Чехия, Полша, Румъния, Дания, Швеция искат ли? Как се справят, горките? Изпадат ли от центъран на евpoгейcката икономика? Мъчно ли им е, че не ги канят да играят в А отбора на ЕССР? Умират ли от глад там поради липса на инвестиции?

    15:23 10.05.2026

  • 40 Орбанар

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аз му давам 3 дена.
    Толкова колкото е една специална военна операция

    15:24 10.05.2026

  • 41 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Всички искат евро!

    15:34 10.05.2026

