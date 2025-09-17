Новини
Проф. Ива Христова пред ФАКТИ: За миналата седмица регистрираме спад при болните от COVID у нас

Проф. Ива Христова пред ФАКТИ: За миналата седмица регистрираме спад при болните от COVID у нас

17 Септември, 2025 08:58 1 383 28

В момента заболяемостта от грип и грипоподобни заболявания е под нивото, регистрирано за същия период от миналата година, казва тя

Проф. Ива Христова пред ФАКТИ: За миналата седмица регистрираме спад при болните от COVID у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
Пред ФАКТИ говори проф. Ива Христова, директор на Центъра за заразни и паразитни болести.

Да очакваме ли ръст на случаите на COVID-19, след като стана по-студено. Завръща ли се… Пред ФАКТИ говори проф. Ива Христова, директор на Центъра за заразни и паразитни болести.

- Проф. Христова, „възражда“ ли се COVID, защото в последните седмици заболелите се увеличават?
- Случаите на COVID-19 действително започнаха плавно да нарастват от началото на август. Вълната, която наблюдаваме в момента, е доста по-слабо изразена от вълните, които се регистрираха по време на пандемичния период, и няма повод за притеснение. Покачването на случаите у нас се свързва с епидемичната ситуация в Европейския регион, където също се регистрират повече заболели. При нас вълната пристига с известно забавяне.
Докато от 32-ра седмица наблюдавахме увеличение в броя на болните през всяка следваща седмица, за миналата седмица регистрираме спад в заболяемостта у нас. Проследяваме ситуацията и анализираме данните като през следващата седмица ще разберем дали този спад е трайна тенденция и вълната се е ограничила.
За момента въпреки повечето регистрирани случаи от август, епидемичната обстановка не е усложнена и здравната система има капацитета да се справи. От началото на 2025 г. в страната са регистрирани 913 случая на COVID-19 спрямо 9826 случая за същия период през миналата година. Не трябва да забравяме, че много от случаите обаче не се диагностицират и не можем да имаме реална представа за степента на разпространение на инфекцията.

- Какъв щам на COVID ни атакува?
- От 2022 г. с появата на Omicron вариантът се установи с циркулация на негови подварианти, които се свързват с по-леко протичане в сравнение с доминиращите варианти от предходните вълни през 2021 г. В момента повечето случаи на заболяването протичат като инфекция на горните дихателни пътища като симптомите могат да се различават. При част от пациентите протичането може да е съпроводено с температура и/или ринит.

- На какво го отдавате. Вирусът си е сред нас и просто се активира, или…
- Увеличението, което регистрирахме, не е необичайно. Вирусът не е спирал циркулацията си сред човешката популация от 2020 г., когато беше обявена пандемична ситуация. От време на време се наблюдава по-интензивно разпространение поради различни фактори, свързани с появата на подварианти на вируса и нетрайния имунитет след ваксинация и преболедуване.

- Каква е заболеваемостта в Европа?
- През първата седмица от септември данни за епидемичната ситуация, свързана с разпространението на COVID-19, са комуникирани от 11 държави от Европейския съюз като средното ниво на положителни тестове в извънболничната помощ е 22%. При този показател се отчита тенденция за постепенно нарастване още от началото на май месец. При хоспитализираните пациенти от 4 държави членки средно 10% дават положителен резултат за COVID-19 инфекция. През последните 2 седмици се наблюдава спад в процента хоспитализирани по повод на COVID-19.

- Може ли да се прогнозира кога ще има пик, или просто ще се увеличават болните, но без да става масово?
- При COVID-19 сезонността не е толкова ясно изразена, колкото при останалите причинители на остри респираторни заболявания, и затова не можем със сигурност да посочим кога очакваме нов пик на заболяемостта. През последните две-три години се регистрират вълни и през летните месеци. Динамиката у нас следва случващото се в останалите държави в Европа. Степента на засягане зависи от натрупания имунитет в обществото, както и еволюционните процеси при патогена.

- Колко ни пазят ваксините, които сме си сложили преди години?
- Опитът ни от 2021 г., когато започна приложението на ваксините срещу COVID-19, показва, че имунитетът както след ваксиниране, така и след преболедуване не е особено продължителен, понякога е с давност от няколко месеца. Той постепенно отслабва с течение на времето като отново ставаме уязвими за инфекцията.

- Ковид и бебетата, и малките деца днес. Какво да правят родителите?
- При повечето деца инфекцията с COVID-19 протича леко със симптоми на остро респираторно заболяване. По-голям се счита рискът от тежко протичане за деца с хронични заболявания. Препоръчва се родителите да следват общите противоепидемични мерки. Препоръките за превенция на заболяването остават същите като по време на пандемията. Важно е да се спазва респираторен етикет, да се поддържа добра хигиена на ръцете и да не се влиза в контакт с хора, проявяващи симптоми на заболяване. Остава препоръката за поставяне на профилактична имунизация при имуносупресираните и рискови пациенти.

- С грипа как стоят нещата. Какво да очакваме?
- При грипните вируси сме свикнали с установената сезонност и обикновено прогнозираме подем на циркулацията през месец декември. Най-интензивна циркулация на грип и грипоподобни заболявания се отчита обикновено в края на месец януари и началото на февруари. В момента обстановката е спокойна, а заболяемостта от грип и грипоподобни заболявания е под нивото, регистрирано за същия период от миналата година.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
  • 1 Психо

    18 2 Отговор
    Сутрин си мисля за теб с изправена мачта

    09:03 17.09.2025

  • 2 Няма да се размине!

    31 1 Отговор
    Трибунал, Трибунааал!!!!!!

    09:06 17.09.2025

  • 3 честен ционист

    30 1 Отговор
    Ивочка каза, че в края на септември ще е пикът на Ковида, тъй като тогава идвал грантът.

    09:07 17.09.2025

  • 4 Кеша на Ковид

    29 1 Отговор
    Току-що Европейската комисия най-накрая признава, че COVID mRNA инжекциите са били пуснати за употреба при хора без „пълни“ данни за безопасност.

    А защо лъжеха 24/7, че са сигурни и ефективни - safe effective - нон стоп го набиваха на хората в главите от сутрин до вечер.
    Цялата истина излиза наяве и виновните от НОЩ и тази ще бъдат наказани.

    09:07 17.09.2025

  • 5 Kaлпазанин

    23 1 Отговор
    Тва трябва да е нашта Урсула

    09:08 17.09.2025

  • 8 Лекар

    24 1 Отговор
    Чакаме ви ! Урсула е купила с парите ви ваксини за милиарди . Годността няма значение . Сега поръча и руски горива , ама от американски посредник .

    09:11 17.09.2025

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    21 1 Отговор
    Пача долна!

    09:12 17.09.2025

  • 10 цитат

    22 1 Отговор
    "имунитетът както след ваксиниране, така и след преболедуване не е особено продължителен, понякога е с давност от няколко месеца. "

    Като им спряха парите и изведнъж прогледнаха.

    Има ли смисъл да извадя други 20 цитата на въпросната "професорка", където ни плаши, че без ваксина няма да оцелеем?

    Коментиран от #11

    09:12 17.09.2025

  • 11 др Гей Билтс

    21 4 Отговор

    До коментар #10 от "цитат":

    Жената ти казва, че преболедувал, или ваксиниран пак ще трябва да слагаш бустер всяка година, доката престанеш да тежиш на здравната система.

    09:15 17.09.2025

  • 12 Призив

    16 0 Отговор
    До всички дупчени с експерименталки: Потърсете отговорност от палачите си(като тая) докато можете. Така както "нищо ви няма", внезапно ще гушнете букета, а тия които ви го причиниха ще си живеят живота с парите изкарани на ваш гръб.

    Коментиран от #14

    09:39 17.09.2025

  • 13 фалшив вирус

    14 0 Отговор
    Болни от ковид няма, има дали положителен резултат на един фалшив тест!

    09:42 17.09.2025

  • 14 честен ционист

    1 9 Отговор

    До коментар #12 от "Призив":

    И кой ти го е причинил като сам си прочел и разписал декларацията за съгласието?

    09:43 17.09.2025

  • 15 Проф. Кунчо

    14 0 Отговор
    Какъв грипен щам да очаквате ли? Ами какъвто пуснат самолетите и с какъвто ни напръскат. Още не са ни уведомили за наименованието или наименованията им ако са няколко а те ще са няколко.

    09:43 17.09.2025

  • 16 малчуган с iPhone 17

    8 0 Отговор
    Къв е тоя МИЛФ рижава лисица

    09:49 17.09.2025

  • 17 Вече не пръскат!

    3 0 Отговор
    Путин е виновен, как бележише ръст всеки месец и паричките се сипеха, нищо че хората умираха!

    Коментиран от #20

    10:16 17.09.2025

  • 18 Цвете

    5 0 Отговор
    ТОВА КОВИД ЛИ Е???? МАЙ МИ ПРИЛИЧА НА ГРИП. НО " НОВИНАТА НА ПРОФЕСОРКАТА ЦЕЛИ ДА ВСЯВА ПАНИКА И СТРАХ В ХОРАТА. НАЛИ СА МАЛКО ЛАБОРАТОРИИТЕ??? КАК РАЗБРАХТЕ, ЧЕ Е БАШ " КОВИД " ???

    10:24 17.09.2025

  • 19 Цвете

    3 0 Отговор
    ТОВА КОВИД ЛИ Е???? МАЙ МИ ПРИЛИЧА НА ГРИП. НО " НОВИНАТА НА ПРОФЕСОРКАТА ЦЕЛИ ДА ВСЯВА ПАНИКА И СТРАХ В ХОРАТА. НАЛИ СА МАЛКО ЛАБОРАТОРИИТЕ??? КАК РАЗБРАХТЕ, ЧЕ Е БАШ " КОВИД " ???

    10:26 17.09.2025

  • 20 чекисть..

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Вече не пръскат!":

    Масква е виновна..що ако не беше почнала да дезинфикцира бандерите..урсулата днес щеше да ни задължи да имамаме по 4-5 бустера,а двата плондера дека ни командорат ще и плескат и ще викат бис бис..

    10:37 17.09.2025

  • 21 хихихихиЙ

    0 0 Отговор
    Ко беше туй ко вид? От кой вид?

    10:46 17.09.2025

  • 22 ИВАН

    1 0 Отговор
    Брех, тая много умна ... а ваксини няма ли да купувате и да ни задължавате да ги слагаме ... безбожници.

    10:50 17.09.2025

