Проф. Ива Христова пред ФАКТИ: За миналата седмица регистрираме спад при болните от COVID у нас

Да очакваме ли ръст на случаите на COVID-19, след като стана по-студено. Завръща ли се… Пред ФАКТИ говори проф. Ива Христова, директор на Центъра за заразни и паразитни болести.



- Проф. Христова, „възражда“ ли се COVID, защото в последните седмици заболелите се увеличават?

- Случаите на COVID-19 действително започнаха плавно да нарастват от началото на август. Вълната, която наблюдаваме в момента, е доста по-слабо изразена от вълните, които се регистрираха по време на пандемичния период, и няма повод за притеснение. Покачването на случаите у нас се свързва с епидемичната ситуация в Европейския регион, където също се регистрират повече заболели. При нас вълната пристига с известно забавяне.

Докато от 32-ра седмица наблюдавахме увеличение в броя на болните през всяка следваща седмица, за миналата седмица регистрираме спад в заболяемостта у нас. Проследяваме ситуацията и анализираме данните като през следващата седмица ще разберем дали този спад е трайна тенденция и вълната се е ограничила.

За момента въпреки повечето регистрирани случаи от август, епидемичната обстановка не е усложнена и здравната система има капацитета да се справи. От началото на 2025 г. в страната са регистрирани 913 случая на COVID-19 спрямо 9826 случая за същия период през миналата година. Не трябва да забравяме, че много от случаите обаче не се диагностицират и не можем да имаме реална представа за степента на разпространение на инфекцията.

- Какъв щам на COVID ни атакува?

- От 2022 г. с появата на Omicron вариантът се установи с циркулация на негови подварианти, които се свързват с по-леко протичане в сравнение с доминиращите варианти от предходните вълни през 2021 г. В момента повечето случаи на заболяването протичат като инфекция на горните дихателни пътища като симптомите могат да се различават. При част от пациентите протичането може да е съпроводено с температура и/или ринит.

- На какво го отдавате. Вирусът си е сред нас и просто се активира, или…

- Увеличението, което регистрирахме, не е необичайно. Вирусът не е спирал циркулацията си сред човешката популация от 2020 г., когато беше обявена пандемична ситуация. От време на време се наблюдава по-интензивно разпространение поради различни фактори, свързани с появата на подварианти на вируса и нетрайния имунитет след ваксинация и преболедуване.

- Каква е заболеваемостта в Европа?

- През първата седмица от септември данни за епидемичната ситуация, свързана с разпространението на COVID-19, са комуникирани от 11 държави от Европейския съюз като средното ниво на положителни тестове в извънболничната помощ е 22%. При този показател се отчита тенденция за постепенно нарастване още от началото на май месец. При хоспитализираните пациенти от 4 държави членки средно 10% дават положителен резултат за COVID-19 инфекция. През последните 2 седмици се наблюдава спад в процента хоспитализирани по повод на COVID-19.

- Може ли да се прогнозира кога ще има пик, или просто ще се увеличават болните, но без да става масово?

- При COVID-19 сезонността не е толкова ясно изразена, колкото при останалите причинители на остри респираторни заболявания, и затова не можем със сигурност да посочим кога очакваме нов пик на заболяемостта. През последните две-три години се регистрират вълни и през летните месеци. Динамиката у нас следва случващото се в останалите държави в Европа. Степента на засягане зависи от натрупания имунитет в обществото, както и еволюционните процеси при патогена.

- Колко ни пазят ваксините, които сме си сложили преди години?

- Опитът ни от 2021 г., когато започна приложението на ваксините срещу COVID-19, показва, че имунитетът както след ваксиниране, така и след преболедуване не е особено продължителен, понякога е с давност от няколко месеца. Той постепенно отслабва с течение на времето като отново ставаме уязвими за инфекцията.

- Ковид и бебетата, и малките деца днес. Какво да правят родителите?

- При повечето деца инфекцията с COVID-19 протича леко със симптоми на остро респираторно заболяване. По-голям се счита рискът от тежко протичане за деца с хронични заболявания. Препоръчва се родителите да следват общите противоепидемични мерки. Препоръките за превенция на заболяването остават същите като по време на пандемията. Важно е да се спазва респираторен етикет, да се поддържа добра хигиена на ръцете и да не се влиза в контакт с хора, проявяващи симптоми на заболяване. Остава препоръката за поставяне на профилактична имунизация при имуносупресираните и рискови пациенти.

- С грипа как стоят нещата. Какво да очакваме?

- При грипните вируси сме свикнали с установената сезонност и обикновено прогнозираме подем на циркулацията през месец декември. Най-интензивна циркулация на грип и грипоподобни заболявания се отчита обикновено в края на месец януари и началото на февруари. В момента обстановката е спокойна, а заболяемостта от грип и грипоподобни заболявания е под нивото, регистрирано за същия период от миналата година.