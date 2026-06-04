Френско-иранската режисьорка Маржан Сатрапи почина от мъка година след съпруга си

Френско-иранската художничка, писателка и режисьор Маржан Сатрапи, известна с анимационния филм „Персеполис“ и биографичната драма „Опасна стихия“, почина на 56-годишна възраст, предаде AFP.
„Маржан Сатрапи почина от мъка малко повече от година след смъртта на Матиас Рипа, нейния съпруг и любовта на живота ѝ“, съобщиха от обкръжението на режисьорката.
Сатрапи е родена на 22 ноември 1969 г. в иранския град Ращ. Тя израства в богато и политически активно семейство. Родителите ѝ първоначално се противопоставят на последния шах на Иран, Мохамед Реза Пахлави, а след това и на ограниченията, наложени от Ислямската република. Сатрапи отразява преживяванията си от израстването под потисническия режим в графичния роман „Персеполис“, който по-късно е адаптиран в анимационен филм.
През 2007 г. филмовата адаптация на „Персеполис“, режисирана съвместно с Венсан Пароно, печели наградата на журито на филмовия фестивал в Кан, а година по-късно е номинирана за „Оскар“ за най-добър анимационен филм през 2008 г.
През 2012 г. Сатрапи прави своя режисьорски дебют с криминалната комедия „Бандата на Йотас“, в която също играе роля. Последната работа на Сатрапи е черната комедия „Парижката женитба“ с участието на Моника Белучи.
На 8 април 2025 г. съпругът на Сатрапи, продуцент, актьор и сценарист, Матиас Рипа, почина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 вие не сте в ред
Коментиран от #4
15:07 04.06.2026
2 Каква
15:08 04.06.2026
3 Петров
15:22 04.06.2026
4 Лопата Орешник
До коментар #1 от "вие не сте в ред":Защото не може само за дрогирани ученици, тикви и бюджети! Новината е тъжна, много тъжна, но дава надежда, че любовта съществува и има смисъл и надежда да бъде търсене и пазена и ценена! Емпатията е нещо непонятно за теб и ти си емоционален инвалид, нещо за което ти съчувствам и не те съдя! Но понеже питаш, та отделих време да ти отговоря!! Живей щастливо с каквото там считаш за щастие и дано намериш повече от него! Бъди здрав, бедни ми човеко!
Коментиран от #5
15:36 04.06.2026
5 Без име
До коментар #4 от "Лопата Орешник":Може би щеше да си права, ако новината не беше публикувана в раздел "ЛЮБОПИТНО .
16:05 04.06.2026