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Френско-иранската режисьорка Маржан Сатрапи почина от мъка година след съпруга си

Френско-иранската режисьорка Маржан Сатрапи почина от мъка година след съпруга си

4 Юни, 2026 14:43 1 243 5

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Новината съобщиха от обкръжението на режисьорката

Френско-иранската режисьорка Маржан Сатрапи почина от мъка година след съпруга си - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Френско-иранската художничка, писателка и режисьор Маржан Сатрапи, известна с анимационния филм „Персеполис“ и биографичната драма „Опасна стихия“, почина на 56-годишна възраст, предаде AFP.

„Маржан Сатрапи почина от мъка малко повече от година след смъртта на Матиас Рипа, нейния съпруг и любовта на живота ѝ“, съобщиха от обкръжението на режисьорката.

Сатрапи е родена на 22 ноември 1969 г. в иранския град Ращ. Тя израства в богато и политически активно семейство. Родителите ѝ първоначално се противопоставят на последния шах на Иран, Мохамед Реза Пахлави, а след това и на ограниченията, наложени от Ислямската република. Сатрапи отразява преживяванията си от израстването под потисническия режим в графичния роман „Персеполис“, който по-късно е адаптиран в анимационен филм.

През 2007 г. филмовата адаптация на „Персеполис“, режисирана съвместно с Венсан Пароно, печели наградата на журито на филмовия фестивал в Кан, а година по-късно е номинирана за „Оскар“ за най-добър анимационен филм през 2008 г.

През 2012 г. Сатрапи прави своя режисьорски дебют с криминалната комедия „Бандата на Йотас“, в която също играе роля. Последната работа на Сатрапи е черната комедия „Парижката женитба“ с участието на Моника Белучи.

На 8 април 2025 г. съпругът на Сатрапи, продуцент, актьор и сценарист, Матиас Рипа, почина.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вие не сте в ред

    2 3 Отговор
    И това защо е новина за българския читател?!

    Коментиран от #4

    15:07 04.06.2026

  • 2 Каква

    3 0 Отговор
    Любов !!! Дава надежда, че не всичко е загубено за човеците!!!

    15:08 04.06.2026

  • 3 Петров

    2 3 Отговор
    Много жалко, но как разбрахте, че е починала от мъка? И защо това трябва да интересува българската общественост?

    15:22 04.06.2026

  • 4 Лопата Орешник

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "вие не сте в ред":

    Защото не може само за дрогирани ученици, тикви и бюджети! Новината е тъжна, много тъжна, но дава надежда, че любовта съществува и има смисъл и надежда да бъде търсене и пазена и ценена! Емпатията е нещо непонятно за теб и ти си емоционален инвалид, нещо за което ти съчувствам и не те съдя! Но понеже питаш, та отделих време да ти отговоря!! Живей щастливо с каквото там считаш за щастие и дано намериш повече от него! Бъди здрав, бедни ми човеко!

    Коментиран от #5

    15:36 04.06.2026

  • 5 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лопата Орешник":

    Може би щеше да си права, ако новината не беше публикувана в раздел "ЛЮБОПИТНО .

    16:05 04.06.2026