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Мълния уби работник в Кресна

Мълния уби работник в Кресна

4 Юни, 2026 14:49 1 155 7

  • мълния-
  • кресна-
  • работник

Районът е отцепен

Мълния уби работник в Кресна - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мълния е поразила работник в Благоевградско и е отнела живота . Той е извършвал дейности по обходния път на град Кресна. Загиналият е млад мъж, съобщи Нова тв.

На мястото на удара са били двама работници, като състоянието на другия e стабилно. Трагедията е станала около 10:30 часа в четвъртък.

На място има полиция и медицински лица, районът е отцепен.

Припомняме, че днес Благоевград е сред областите с обявен жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури, като са възможни и градушки.


България
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