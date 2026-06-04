Мълния уби работник в Кресна

Мълния е поразила работник в Благоевградско и е отнела живота . Той е извършвал дейности по обходния път на град Кресна. Загиналият е млад мъж, съобщи Нова тв.
На мястото на удара са били двама работници, като състоянието на другия e стабилно. Трагедията е станала около 10:30 часа в четвъртък.
На място има полиция и медицински лица, районът е отцепен.
Припомняме, че днес Благоевград е сред областите с обявен жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури, като са възможни и градушки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 90% от сградите в България
Коментиран от #2, #3
14:51 04.06.2026
2 90% от хотелите
До коментар #1 от "90% от сградите в България":В слънчев бряг са с неизрядни документи но са на наши момчета!
14:54 04.06.2026
3 Кондуктора
До коментар #1 от "90% от сградите в България":Колко сгради са ударени от мълния? Виждал съм два случая при които мълния удря дърво до сграда с гръмоотвод напълно изряден и заземен даже и с измерване на заземяването. А дърветата бяха поне два пъти по-ниски от сградата. Логично е гръмоотвода да поеме удара защото разстоянието е не повече от 10 метра но не е така.
14:59 04.06.2026
4 Много
14:59 04.06.2026
5 Кражби, тапир и смърт
15:11 04.06.2026
6 Компира
15:50 04.06.2026
7 Мнение
15:55 04.06.2026