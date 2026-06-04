Мълния уби работник в Кресна

Мълния е поразила работник в Благоевградско и е отнела живота . Той е извършвал дейности по обходния път на град Кресна. Загиналият е млад мъж, съобщи Нова тв.

На мястото на удара са били двама работници, като състоянието на другия e стабилно. Трагедията е станала около 10:30 часа в четвъртък.

На място има полиция и медицински лица, районът е отцепен.

Припомняме, че днес Благоевград е сред областите с обявен жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури, като са възможни и градушки.