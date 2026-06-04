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4 юни 1942 г.: При Мидуей започва най-голямото морско сражение през Втората световна война

4 юни 1942 г.: При Мидуей започва най-голямото морско сражение през Втората световна война

4 Юни, 2026 13:16 827 5

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  • япония

На 4 юни американските пикиращи бомбардировачи Douglas SBD Dauntless унищожават три японски самолетоносача за броени минути

4 юни 1942 г.: При Мидуей започва най-голямото морско сражение през Втората световна война - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Битката при Мидуей е решителният обрат във войната в Тихия океан, по време на който флотът на САЩ нанася съкрушително поражение на Императорския флот на Япония. Това е едно от най-значимите морски сражения в историята, което пречупва японската офанзива и променя стратегическото съотношение на силите.

Япония планира да превземе атола Мидуей, за да унищожи американските самолетоносачи и да застраши Хавай. Американските криптоаналитици разбиват японския военноморски код (JN-25) и научават точната дата и план на атаката. Адмирал Честър Нимиц разполага три самолетоносача в засада, лишавайки японците от елемента на изненада.

На 4 юни американските пикиращи бомбардировачи Douglas SBD Dauntless унищожават три японски самолетоносача за броени минути. Япония губи четири тежки самолетоносача ("Акаги", "Кага", "Сорю", "Хирю"), един тежък крайцер и над 250 самолета. Загубите на САЩ са един самолетоносач ("Йорктаун"), един разрушител и около 150 самолета.

На 3 юни японските сили бомбардират Алеутските острови като отвличаща маневра. Американски разузнавателни самолети B-17 забелязват японския флот край Мидуей и нанасят първите (неуспешни) въздушни удари. На 4 юни сутринта японски самолети атакуват съоръженията на Мидуей. Американските самолетоносачи вдигат своите ескадрили в търсене на врага. Японският адмирал Нагумо е хванат в процес на превъоръжаване на самолетите си. Американските торпедоносци атакуват първи и понасят огромни жертви, но привличат японската противовъздушна отбрана ниско до водата. Американските пикиращи бомбардировачи атакуват от голяма височина безпрепятствено и подпалват "Акаги", "Кага" и "Сорю". По-късно същия ден е ликвидиран и четвъртият самолетоносач "Хирю". От 5 до 7 юни японците провеждат отстъпление. Американските сили преследват и потапят тежкия крайцер "Микума". Битката приключва.

Преди Мидуей Япония притежава инициативата и по-опитни пилоти. Загубата на четири от шестте ѝ елитни самолетоносача и стотици незаменими авиатори осакатява трайно офанзивната мощ на империята. От този момент нататък инициативата преминава изцяло в ръцете на САЩ.


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  • 1 най-големите демократи

    7 5 Отговор
    Войната се обърна когато хвърлиха мирните атомни бомби !!

    Коментиран от #5

    13:25 04.06.2026

  • 2 Очевидец

    1 0 Отговор
    Люлинските будали си купиха черен дроб овалян в сирийско семе 🤭🤣🥳

    13:35 04.06.2026

  • 3 Варна

    3 1 Отговор
    Битката в залива Лейте, е най-голямата морска битка във Втората световна война и в цялата история.Води се във водите на залива Лейте близо до филипинския остров Лейте, Самар и Лусон от 23 до 26 октомври 1944 г.

    13:35 04.06.2026

  • 4 Ливъридж

    1 0 Отговор
    Ще ви наблюдавам от високо , за половин кебапче майка си ще продадете

    13:39 04.06.2026

  • 5 тогава

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "най-големите демократи":

    войната приключи, а се обърна на днешния ден преди 84г, точността е ценно качество !...

    13:43 04.06.2026