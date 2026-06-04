Питейният язовир „Среченска бара“ е пълен

Питейният язовир „Среченска бара“ в Стара планина, от който се водоснабдяват напълно или частично Монтана, Враца, Берковица и още двадесетина селища от северозападна България, е пълен, съобщи за БТА областният управител на Монтана Иван Каменов.
В язовира са събрани 15,2 милиона кубически метра вода и това дава основание за спокойствие за водоснабдяването в следващите месеци.
Останалите язовири в региона имат свободен обем, в повечето от тях водата е на 2-3 метра под преливника. Те могат да поемат водата от евентуални валежи в следващите дни.
Във втория по големина у нас и на Балканите язовир „Огоста“ край Монтана има около 315 милиона кубически метра вода, а максималният му обем е 505 млн. куб. м. Язовирът също има свободен обем и може да поеме дъждовни води без да се създава опасност от наводнение, каза още областният управител.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #3
13:18 04.06.2026
2 Хаха
13:22 04.06.2026
3 Наката
До коментар #1 от "честен ционист":Прав си. До края на юли водата ще е продадена и язовира ще е пасище. И ще кажат “Годината е сушава. Нямаше валежи”
Коментиран от #4
13:26 04.06.2026
4 честен ционист
До коментар #3 от "Наката":Виж как си знаете предварително. После да не псувате пак като не сте се запасили от сега. На водата хубавото й е, че няма срок на годност.
Коментиран от #7
13:28 04.06.2026
5 Бахтимир
Коментиран от #6
13:31 04.06.2026
6 Нафталин
До коментар #5 от "Бахтимир":Сега нафтата е скъпа, поливат ги с нафта.
13:40 04.06.2026
7 Талмуда
До коментар #4 от "честен ционист":Браво господин гой. Много сте проницателен. Заслужавате едно "Йоб твою мать"!
13:54 04.06.2026
8 Плевенчанин
14:16 04.06.2026