Питейният язовир „Среченска бара“ е пълен

Питейният язовир „Среченска бара“ в Стара планина, от който се водоснабдяват напълно или частично Монтана, Враца, Берковица и още двадесетина селища от северозападна България, е пълен, съобщи за БТА областният управител на Монтана Иван Каменов.

В язовира са събрани 15,2 милиона кубически метра вода и това дава основание за спокойствие за водоснабдяването в следващите месеци.

Останалите язовири в региона имат свободен обем, в повечето от тях водата е на 2-3 метра под преливника. Те могат да поемат водата от евентуални валежи в следващите дни.

Във втория по големина у нас и на Балканите язовир „Огоста“ край Монтана има около 315 милиона кубически метра вода, а максималният му обем е 505 млн. куб. м. Язовирът също има свободен обем и може да поеме дъждовни води без да се създава опасност от наводнение, каза още областният управител.