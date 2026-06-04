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Питейният язовир „Среченска бара“ е пълен

Питейният язовир „Среченска бара“ е пълен

4 Юни, 2026 13:11 975 8

  • среченска бара-
  • язовир-
  • монтана-
  • вода-
  • водоснабдяване

Останалите язовири в Монтанаско имат свободен обем

Питейният язовир „Среченска бара“ е пълен - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Питейният язовир „Среченска бара“ в Стара планина, от който се водоснабдяват напълно или частично Монтана, Враца, Берковица и още двадесетина селища от северозападна България, е пълен, съобщи за БТА областният управител на Монтана Иван Каменов.

В язовира са събрани 15,2 милиона кубически метра вода и това дава основание за спокойствие за водоснабдяването в следващите месеци.

Останалите язовири в региона имат свободен обем, в повечето от тях водата е на 2-3 метра под преливника. Те могат да поемат водата от евентуални валежи в следващите дни.

Във втория по големина у нас и на Балканите язовир „Огоста“ край Монтана има около 315 милиона кубически метра вода, а максималният му обем е 505 млн. куб. м. Язовирът също има свободен обем и може да поеме дъждовни води без да се създава опасност от наводнение, каза още областният управител.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 9 Отговор
    Да пълнят дамаджани и бидони, че само след 2 месеца ще са на режим 4 има 20 няма.

    Коментиран от #3

    13:18 04.06.2026

  • 2 Хаха

    4 2 Отговор
    Враца защо нямат техен си язовир, да плащат рента.

    13:22 04.06.2026

  • 3 Наката

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Прав си. До края на юли водата ще е продадена и язовира ще е пасище. И ще кажат “Годината е сушава. Нямаше валежи”

    Коментиран от #4

    13:26 04.06.2026

  • 4 честен ционист

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "Наката":

    Виж как си знаете предварително. После да не псувате пак като не сте се запасили от сега. На водата хубавото й е, че няма срок на годност.

    Коментиран от #7

    13:28 04.06.2026

  • 5 Бахтимир

    5 0 Отговор
    хайде сега като няма суша да видим цените на плодовете и зеленчуците дали ще паднат...или друго е поскъпнало

    Коментиран от #6

    13:31 04.06.2026

  • 6 Нафталин

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бахтимир":

    Сега нафтата е скъпа, поливат ги с нафта.

    13:40 04.06.2026

  • 7 Талмуда

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Браво господин гой. Много сте проницателен. Заслужавате едно "Йоб твою мать"!

    13:54 04.06.2026

  • 8 Плевенчанин

    2 0 Отговор
    блазе им на пустиняците, ми кво да кажем ние с празните кратуни

    14:16 04.06.2026

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